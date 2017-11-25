Ложь Орешкина «вылезла наружу»

Экономика России утратила свой импульс роста и начала сжиматься. К таким неутешительным выводам пришли специалисты ВЭБа, что полностью опровергает заявления министра экономического развития Максима Орешкина. Из всех сфер экономики в плюсе остались только отрасли, ориентированные на экспорт. Предприятия, выпускающие продукцию для внутреннего потребления, терпят убытки.











