11:00 25 ноября

Ложь Орешкина «вылезла наружу»

Экономика России утратила свой импульс роста и начала сжиматься. К таким неутешительным выводам пришли специалисты ВЭБа, что полностью опровергает заявления министра экономического развития Максима Орешкина. Из всех сфер экономики в плюсе остались только отрасли, ориентированные на экспорт. Предприятия, выпускающие продукцию для внутреннего потребления, терпят убытки.




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