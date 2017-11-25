"Самая смертоносная": британские СМИ рассказали о новой российской подлодке

Кажется, что они ушли на годы вперед, когда речь заходит о подобных вещах

Большая часть российского оружия — старье, которое развалится к завтраку. Не важно, что говорят ваши лидеры. Россия — не супердержава, и НАТО благодаря США легко раздавит эти древние танки и БМП

Россия становится мировым лидером, и никто не принимает это во внимание. Однажды наши лидеры договорятся, и это спровоцирует войну против нее. Нам нужно быть с Россией в одной команде, а не усиливать трения, как это делает Мэй