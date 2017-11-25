11:04 25 ноября

"Самая смертоносная": британские СМИ рассказали о новой российской подлодке

Западные СМИ, среди которых Daily Mail, Daily Express и Daily Star, опубликовали материалы, посвященные новому российскому подводному ракетоносцу "Князь Владимир", спущенному на воду 17 ноября в Северодвинске.

Издание Daily Mail назвало подлодку "самой смертоносной субмариной в мире". В статье отмечается, что "Князь Владимир" оснащен 20 (в реальности их 16 — прим.) межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 "Булава", которые имеют разделяющиеся боеголовки мощностью по 150 килотонн каждая. Подводная лодка способна запускать ракеты на расстояние до 9,3 тысячи километров и имеет рабочую глубину погружения до 400 метров, что делает ее практически невидимой для локаторов, подчеркивает издание.

"Самая смертоносная": британские СМИ рассказали о новой российской подлодке



Отмечается, что американский конкурент "Князя Владимира" — субмарина Огайо — несет 24 баллистические ракеты Trident II, которые имеют, меньшую дальность поражения, при этом у подлодки меньше рабочая глубина.

В комментариях под статьями развернулись оживленные дискуссии.

Кажется, что они ушли на годы вперед, когда речь заходит о подобных вещах
— пишет Solution.

Большая часть российского оружия — старье, которое развалится к завтраку. Не важно, что говорят ваши лидеры. Россия — не супердержава, и НАТО благодаря США легко раздавит эти древние танки и БМП
— спорит с ним BetterDeadThanRed.

Россия становится мировым лидером, и никто не принимает это во внимание. Однажды наши лидеры договорятся, и это спровоцирует войну против нее. Нам нужно быть с Россией в одной команде, а не усиливать трения, как это делает Мэй
— считает vivelo.

"Князь Владимир" стал четвертым атомоходом проекта 955 "Борей" и первым модернизированным крейсером серии "Борей-А". Он должен войти в боевой состав Северного флота уже в 2018-м году. На "Севмаше" достраиваются еще четыре подводных крейсера, их спуск на воду планируется до 2022 года, передает РИА Новости

Использованы фотографии: пресс-служба МО РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. Кокос Сегодня, 09:47
    "Самая смертоносная"
    Про самую смертоносную они ничего не знают..и слава богу laughing
    Кокос
    1. Anarchist Сегодня, 09:58
      Они боятся, что вся Великобритания станет подводной лодкой! А этот подводный ракетоносец в состоянии это обеспечить...
      Anarchist
      1. ПалБор Сегодня, 10:39
        Так вот ты какая,будущая Атлантида laughing
        ПалБор
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 09:58
      Всё, что связано с именем Владимир, приводит запад в ступор! yes
      СРЦ П-15
      1. Чинганчгук Сегодня, 10:12
        Цитата: СРЦ П-15
        "Князь Владимир"

        "Вовки" в России они такие..! Англосаксы чуют, что в этот раз им не отсидеться на острове и за океаном.Сильно они русских разозлили в этот раз.
        Ну за Владимиров! Огненной воды залпом ,стакан .. drinks fellow
        Чинганчгук
        1. Anarchist Сегодня, 10:19
          Цитата: Чинганчгук
          Ну за Владимиров! Огненной воды залпом ,стакан ..

          Владимир Вольфович - твое здоровье! bully
          Anarchist
        2. 210окв Сегодня, 10:31
          А чего это в руине вой не поддержали?Но у них другой бзик-"украденная история"..Они даже уже свой недостроенный корвет переименовали...Но тут вдруг откуда ни возьмись...Появился на Черном море "Князь Владимир"-круизный лайнер..А тут ещё и АПРК..
          Цитата: Чинганчгук
          Цитата: СРЦ П-15
          "Князь Владимир"

          "Вовки" в России они такие..! Англосаксы чуют, что в этот раз им не отсидеться на острове и за океаном.Сильно они русских разозлили в этот раз.
          Ну за Владимиров! Огненной воды залпом ,стакан .. drinks fellow
          210окв
          1. Anarchist Сегодня, 10:35
            Дим, привет!
            Чего им визжать? Они уверены, что их москитный флот, с водолазами разделается с черноморским на раз-два...
            Anarchist
      2. Tusv Сегодня, 10:25
        Цитата: СРЦ П-15
        Всё, что связано с именем Владимир, приводит запад в ступор!

        Эт. Я еще когда стрелами помахал американцу заметил bully
        Tusv
    3. Primoos Сегодня, 10:10
      Бойтесь гады! Он к вам придет! Полярный зверь пушистый. И это будет отнюдь не медведь.
      Primoos
      1. Anarchist Сегодня, 10:12
        Цитата: Primoos
        Бойтесь гады! Он к вам придет! Полярный зверь пушистый. И это будет отнюдь не медведь.

        hi
        Anarchist
        1. Primoos Сегодня, 10:17
          Песец, он и в отпуске песец.
          Primoos
  2. Джедай Сегодня, 09:50
    Западные СМИ, среди которых Daily Mail, Daily Express и Daily Star, опубликовали материалы, посвященные новому российскому подводному ракетоносцу "Князь Владимир", спущенному на воду 17 ноября в Северодвинске.

    Все перечисленные издания являются признанными экспертами в области российских вооружений. Их мнение очень авторитетно. wassat
    Джедай
    1. Anarchist Сегодня, 10:09
      Макс hi , всем известно для чего эти издания печатают подобные статьи - деньги для обороны! Подготавливают общественное мнение. Чтобы ни у кого не возникало вопросов - а нужно ли нам увеличивать военный бюджет?
      Anarchist
      1. Джедай Сегодня, 10:14
        Саша hi Да пусть выпрашивают и пугают своих читателей русской угрозой, нам то что с этого? Не обращать внимания и продолжать укреплять мощь - вот что надо делать.
        Джедай
        1. Anarchist Сегодня, 10:18
          Цитата: Джедай
          продолжать укреплять мощь - вот что надо делать.

          Нужно не забывать про экономику! Только её рост позволит увеличить оборонные мощности...
          Anarchist
          1. Джедай Сегодня, 10:22
            Цитата: Anarchist
            Нужно не забывать про экономику

            Кто же спорит...
            Джедай
        2. Соломон Кейн Сегодня, 10:27
          Нет, парни демонстрация сил с нашей стороны неспроста ....
          Пуск противоракеты для "нудоля А-235",о программе "Скиф" стали материалы в СМИ появляться....
          Соломон Кейн
          1. Джедай Сегодня, 10:29
            Костя, демонстрация силы всегда неспроста. Помогает остудить не в меру горячие головы.
            Джедай
          2. Anarchist Сегодня, 10:32
            Привет, Костя, демонстрация силы с нашей стороны - всего лишь попытка предотвратить войну! В которую США хочет втянуть весь свой вассалитет!
            Anarchist
      2. askort154 Сегодня, 10:21
        Anarchist.....Подготавливают общественное мнение. Чтобы ни у кого не возникало вопросов - а нужно ли нам увеличивать военный бюджет?


        А к ним присоединяется и Мэй. Её последний хайп - Россия угроза миру. fool
        askort154
  3. Донской Сегодня, 10:03
    Такое ощущение, что в СМИ набирают людей с наименьшим IQ winked . Из статьи в статью бред на бреде и бредом прикрыто fool
    Донской
    1. тлауикол Сегодня, 10:28
      Самая смертоносная лодка? Ну да, если булаву с трайдентом не сравнивать - разница в десятки раз по килотоннам между Огайо и Владимиром выйдет. Не говоря уже о точности и надежности
      тлауикол
  4. Tusv Сегодня, 10:04
    Россия — не супердержава, и НАТО благодаря США легко раздавит эти древние танки и БМП

    А исчо, по словам Героя Советского Союза Маккейна, как самый результативный пилот по уничтожению американских пепелацев, Мы мировая бензоколонка и по словам самого передового чела современности, Обамки обмотоны скочем высотой с империя стейт билдинг. Но вот бяда огорчение. Ни кто кроме бравых вояк, уничтожать древние танки предпочитают только через фейк ньюс. fool
    Tusv
  5. Симон Сегодня, 10:06
    Ну, что, хорошие гвозди господа натовцы для вашего зада! Будете ерзать на Земном шаре. Они теперь всегда будут находиться около вас и вы знать об этом не будите tongue
    Симон
  6. Симон Сегодня, 10:10
    Цитата: Кокос
    "Самая смертоносная"
    Про самую смертоносную они ничего не знают..и слава богу laughing

    Ничего, они у смерят прыткость, зная, что эти подлодки находятся где-то рядом.
    Симон
  7. Хубун Сегодня, 10:11
    Хватку теряют. Пора бы уже с десяток санкций за эту АПЛ ввести
    Хубун
    1. ver_ Сегодня, 10:54
      ...дык откель этих санкций столько набрать - ужо ,однако, котомка пуста..
      ver_
  8. андрон-30 Сегодня, 10:16
    Вот так и только так мы должны отвечать нашим "партнёрам" БУХ и нету вашей "демократии"
    андрон-30
  9. Александр War Сегодня, 10:29
    Отличая заметны у проекта "Борей-А"
    Александр War
  10. Лена Петрова Сегодня, 10:30
    А интересно, - реально мониторятся передвижения всех подводных лодок, или иногда их теряют из вида?
    Лена Петрова
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 10:31
    ...скулят и плачут наглосаксы... жисТь у них наступила не ахти... бедолаги, гы! laughing
    a.s.zzz888
  12. rotmistr60 Сегодня, 10:37
    большая часть российского оружия — старье, которое развалится к завтраку. Не важно, что говорят ваши лидеры. Россия — не супердержава, и НАТО благодаря США легко раздавит эти древние танки и БМП

    Вот это по западному, с чувством не только военного, но и идеологического "превосходства". Не взирая на объективную реальность, с упорством заслуживающим некого уважения трындят о том, что они самые, самые и ни кто в мире в этом даже на секунду не имеет права сомневаться. Так кто в действительности занимается шапкозакидательством?
    rotmistr60
    1. Greenwood Сегодня, 10:59
      Да это хохол какой-нить или поляк написал полюбасу. Американцы редко пишут подобную чушь, они всё-таки поумнее.
      Greenwood
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:45
    Написали бы, уже,что 50 ракет несёт,по 50 боеголовок, 100 мегатонн,каждая. Чего мелочиться то?? А, лучше по 100 ракет)))
    Сибирский цирюльник
    1. Greenwood Сегодня, 11:00
      Цитата: Сибирский цирюльник
      лучше по 100 ракет
      и по 100 боеголовок в каждой. wassat
      Greenwood
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