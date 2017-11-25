Боевые вертолёты и бронетехника задействованы в спецоперации на Синае

Из Египта приходят сообщения о наиболее масштабной контртеррористической операции за последнее время. Полиция, спецслужбы и армейские подразделения задействованы в ходе операции на Синае, где накануне страшный теракт в мечети унёс 235 человеческих жизней. Ещё около 130 человек получили ранения. Заявлено, что на данный момент египетскими силовиками уничтожены 45 террористов группировки «Вилайят Синай», которая является одним из звеньев ИГИЛ (*запрещено в России).В сообщении египетских СМИ говорится о том, что после нападения на мечеть группа боевиков численностью около 30 человек попыталась скрыться. Для их уничтожения в воздух были подняты вертолёты «Апач» и беспилотники. В результате ударов с воздуха эта бандгруппа была ликвидирована в пустынной местности западнее города Эль-Ариш – административного центра провинции Северный Синай.Ещё 15 террористов были ликвидированы подразделениями полицейского спецназа в районе мечети Эр-Рауда, в отношении прихожан которой и был совершён террористический акт.Между тем, в арабоязычных СМИ появилась информация о том, что группировка «Вилайят Синай» (*) в последнее время существенно пополнила свои ряды боевиками, которые прибыли из сирийской Ракки. Это несколько групп террористов, которым дали так называемые «зелёные коридоры» перед «освобождением» Ракки американской коалицией.