11:01 25 ноября

Боевые вертолёты и бронетехника задействованы в спецоперации на Синае

Из Египта приходят сообщения о наиболее масштабной контртеррористической операции за последнее время. Полиция, спецслужбы и армейские подразделения задействованы в ходе операции на Синае, где накануне страшный теракт в мечети унёс 235 человеческих жизней. Ещё около 130 человек получили ранения. Заявлено, что на данный момент египетскими силовиками уничтожены 45 террористов группировки «Вилайят Синай», которая является одним из звеньев ИГИЛ (*запрещено в России).

В сообщении египетских СМИ говорится о том, что после нападения на мечеть группа боевиков численностью около 30 человек попыталась скрыться. Для их уничтожения в воздух были подняты вертолёты «Апач» и беспилотники. В результате ударов с воздуха эта бандгруппа была ликвидирована в пустынной местности западнее города Эль-Ариш – административного центра провинции Северный Синай.

Боевые вертолёты и бронетехника задействованы в спецоперации на Синае



Ещё 15 террористов были ликвидированы подразделениями полицейского спецназа в районе мечети Эр-Рауда, в отношении прихожан которой и был совершён террористический акт.

Между тем, в арабоязычных СМИ появилась информация о том, что группировка «Вилайят Синай» (*) в последнее время существенно пополнила свои ряды боевиками, которые прибыли из сирийской Ракки. Это несколько групп террористов, которым дали так называемые «зелёные коридоры» перед «освобождением» Ракки американской коалицией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. 1331М Сегодня, 10:33
    Американцы к себе лучше увезли бы их,раз так любят и ценят дружков своих.
    1331М
  2. Джедай Сегодня, 10:34
    Между тем, в арабоязычных СМИ появилась информация о том, что группировка «Вилайят Синай» (*) в последнее время существенно пополнила свои ряды боевиками, которые прибыли из сирийской Ракки. Это несколько групп террористов, которым дали так называемые «зелёные коридоры» перед «освобождением» Ракки американской коалицией.

    Вполне ожидаемо и закономерно: бармалеи из Ракки должны были где-нибудь "всплыть". А Египет пусть скажет "спасибо" США.
    Джедай
    1. Anarchist Сегодня, 10:41
      Всем миром нужно сказать - спасибо! И скинуться на ответный подарок - ядреный, килотонный...
      Anarchist
      1. Джедай Сегодня, 10:43
        Цитата: Anarchist
        ядреный, килотонный...

        В Йеллоустоун... feel
        Джедай
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:34
    ... бандюги набили сколько народу!... конечно соболезнования... бандюг порешили, но гарантий что всё повторится вновь - нет...
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:41
    Пока петух не клюнул в одно место (235 погибших) почему-то не спешили провести "самую масштабную" операцию. Не забудьте и американцам, к которым давно тянется Египет, сказать спасибо.
    rotmistr60
  5. Кокос Сегодня, 10:42
    Американские "Уши" торчат везде где идут военные конфликты или происходят теракты...я конечно понимаю что это бред...но мне очень хочется нажать на кнопку в чемоданчике нашего президента... am
    Кокос
  6. Tusv Сегодня, 10:45
    Ракки. Это несколько групп террористов, которым дали так называемые «зелёные коридоры» перед «освобождением» Ракки американской коалицией.

    Ну чтож, потомки фараонов. Ваш выход. Уконропопте их по компакней.
    Tusv
  7. Александр War Сегодня, 10:47
    Египтянам надо как в Ираке сейчас ,зачищать с воздуха с вертушек
    Александр War
  8. андрон-30 Сегодня, 10:56
    амерекосы опять в своём стиле ,когда наконец бородатые мальчики и девочки начнут по настоящему рвать и терзать страну породившию этих монстров ? время прейдёт ждите .
    андрон-30
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