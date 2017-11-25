15:38 25 ноября

Взрыв в Луганске и сводка о попытке украинской ДРГ проникнуть на территорию ЛНР

Из Луганска приходят сообщения о прогремевшем в городе взрыве. В республиканской МЧС сообщают о том, что взорвалась граната. В результате инцидента несколько человек пострадали. На данный момент сообщается о трёх женщинах, которые получили ранения различной степени тяжести.

Из сообщения Луганского информационного центра, цитирующего начальника дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях майора К.Дахненко:
В городе Луганске на улице Шелкового в результате взрыва ручной гранаты получили минно-взрывные травмы три женщины. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы в Республиканскую больницу.


Сегодня же из Луганска пришла информация об обнаружении раненого украинского военнослужащего на минном поле. В материале отмечается, что мужчина входил в диверсионно-разведывательную украинскую группу, которая попыталась проникнуть на территорию республики. Группа попала на минное поле. Трое украинских военнослужащих погибли.


Взрыв в Луганске и сводка о попытке украинской ДРГ проникнуть на территорию ЛНР


Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко:
При эвакуации тел украинских диверсантов, погибших при попытке проникнуть на подконтрольную ЛНР территорию в районе населенного пункта Фрунзе, был обнаружен раненый украинский силовик. Его бросили на минном поле. Он доставлен нашими бойцами в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Использованы фотографии: http://lug-info.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. Primoos Сегодня, 11:31
    Какой-то он не добрый и чумазый, этот недобиток. Наверное он не любит человечество всё целиком и в разбивочку тоже.
    Primoos
    1. 210окв Сегодня, 11:34
      Надо было его и оставить там.По взгляду видно что пулю просит.
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 11:39
        Это тот самый, который весил 120 кг, похоже.
        Уважаемые украинские диверсанты, занимайтесь спортом, поменьше жрите сала с горилкой, и тогда вас, может быть, не бросят побратимы на минном поле.
        Тралл
        1. Сепар ДНР Сегодня, 11:50
          Цитата: Тралл
          Это тот самый, который весил 120 кг, похоже.

          Они что,на ТМке подорвались ? belay lol
          А если серьёзно,то туда им и дорога. В "дорогу" можем ещё чего-то дать...
          Сепар ДНР
          1. п-к Опарышев Сегодня, 13:41
            ОЗМки им в дорогу для компании.
            п-к Опарышев
        2. 210окв Сегодня, 12:40
          Кол им осиновый в зад,а не спорт! am
          Цитата: Тралл
          Это тот самый, который весил 120 кг, похоже.
          Уважаемые украинские диверсанты, занимайтесь спортом, поменьше жрите сала с горилкой, и тогда вас, может быть, не бросят побратимы на минном поле.
          210окв
          1. Тралл Сегодня, 13:09
            Такие "спортсмены" в Киеве иже парады проводят laughing
            Тралл
      2. Primoos Сегодня, 13:30
        Цитата: 210окв
        Надо было его и оставить там.По взгляду видно что пулю просит.

        Взгляд у него такой подлючий потому, что успел смекнуть- убивать не будут. На видео задежания морда у этого ушлепка жалкая, испуганная.
        Primoos
        1. Улан Сегодня, 14:53
          Геморрой разыгрался.
          Улан
    2. Комментарий был удален.
    3. Владыка Ситх Сегодня, 11:45
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. sabakina Сегодня, 12:08
        Спасибо Сергей! hi Что бы мы делали без Вас?
        sabakina
        1. Владыка Ситх Сегодня, 12:28
          Пожалуйста, та вот ниже Александр War выложил с канала "Ньюс фронт" раньше меня.
          Владыка Ситх
          1. gm9019 Сегодня, 14:51
            Спасибо Вам большое за информацию! Геройские мужики....
            gm9019
    4. фывапролд Сегодня, 12:18
      Цитата: Primoos
      Какой-то он не добрый и чумазый, этот недобиток. Наверное он не любит человечество всё целиком и в разбивочку тоже.

      Зато внешность чисто арийская! Белокурый, голубоглазый... ,ну чистый ̶м̶а̶м̶л̶ю̶к̶ гипербореец. laughing laughing laughing
      фывапролд
      1. Primoos Сегодня, 12:47
        Цитата: фывапролд
        Цитата: Primoos
        Какой-то он не добрый и чумазый, этот недобиток. Наверное он не любит человечество всё целиком и в разбивочку тоже.

        Зато внешность чисто арийская! Белокурый, голубоглазый... ,ну чистый ̶м̶а̶м̶л̶ю̶к̶ гипербореец. laughing laughing laughing

        Ага, глаза голубые голубые! А всё остальное- попа!
        Primoos
        1. Primoos Сегодня, 14:41
          Цитата: Primoos
          Цитата: фывапролд
          Цитата: Primoos
          Какой-то он не добрый и чумазый, этот недобиток. Наверное он не любит человечество всё целиком и в разбивочку тоже.

          Зато внешность чисто арийская! Белокурый, голубоглазый... ,ну чистый ̶м̶а̶м̶л̶ю̶к̶ гипербореец. laughing laughing laughing

          Ага, глаза голубые голубые! А всё остальное- попа!

          Ну надо же! Отредактировали.Там была конкретно не попа. Ну кудесники.
          Primoos
    5. Sergej1972 Сегодня, 12:48
      Типичная центрально-украинская внешность. Людей с похожей внешностью полно и на другой стороне.
      Sergej1972
    6. Лелёк Сегодня, 14:18
      Цитата: Primoos
      Какой-то он не добрый и чумазый, этот недобиток.


      hi
      За всё надо платить. Как это в рекламе (плагиат): " Деньги забрал - на войнушку погнал, там пострадал". Теперь кое-что отрезать и - на обмен. yes
      Лелёк
  2. Джедай Сегодня, 11:33
    Сегодня же из Луганска пришла информация об обнаружении раненого украинского военнослужащего на минном поле. В материале отмечается, что мужчина входил в диверсионно-разведывательную украинскую группу, которая попыталась проникнуть на территорию республики. Группа попала на минное поле. Трое украинских военнослужащих погибли.

    Я так понимаю, опять на собственных минах подорвались? Если да, то это хорошо характеризует уровень координации и слаженности действий в ВСУ.
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 11:36
      Максим hi Я считаю что с такими разговаривать нечего По внешнему виду понятно.Этот идейный и хорошо подготовленный
      Цитата: Джедай
      Сегодня же из Луганска пришла информация об обнаружении раненого украинского военнослужащего на минном поле. В материале отмечается, что мужчина входил в диверсионно-разведывательную украинскую группу, которая попыталась проникнуть на территорию республики. Группа попала на минное поле. Трое украинских военнослужащих погибли.

      Я так понимаю, опять на собственных минах подорвались? Если да, то это хорошо характеризует уровень координации и слаженности действий в ВСУ.
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 11:40
        Приветствую, Дмитрий! hi
        Цитата: 210окв
        Я считаю что с такими разговаривать нечего По внешнему виду понятно.Этот идейный и хорошо подготовленный

        Согласен с Вами. "Экстренное потрошение" и к стенке - всё равно Киев не торопится своих "хэроев" из плена выручать.
        Джедай
        1. 210окв Сегодня, 12:02
          Максим,диверсанты-это уже не пленные.Этих после допроса ставят к стенке.
          Цитата: Джедай
          Приветствую, Дмитрий! hi
          Цитата: 210окв
          Я считаю что с такими разговаривать нечего По внешнему виду понятно.Этот идейный и хорошо подготовленный

          Согласен с Вами. "Экстренное потрошение" и к стенке - всё равно Киев не торопится своих "хэроев" из плена выручать.
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 12:11
            Цитата: 210окв
            диверсанты-это уже не пленные.Этих после допроса ставят к стенке.

            Как сказать: перевербованный диверсант дорогого стоит. Но к зверюге на фото это точно не относится - типичнейший упоротый кастрюленосец.
            Джедай
      2. ПалБор Сегодня, 11:45
        Цитата: 210окв
        Максим hi Я считаю что с такими разговаривать нечего По внешнему виду понятно.Этот идейный и хорошо подготовленный
        Цитата: Джедай
        Сегодня же из Луганска пришла информация об обнаружении раненого украинского военнослужащего на минном поле. В материале отмечается, что мужчина входил в диверсионно-разведывательную украинскую группу, которая попыталась проникнуть на территорию республики. Группа попала на минное поле. Трое украинских военнослужащих погибли.

        Я так понимаю, опять на собственных минах подорвались? Если да, то это хорошо характеризует уровень координации и слаженности действий в ВСУ.

        Вы правы,это идейные и самые страшные.Ведь уже не пацаны,явно.Достаточно видео ниже посмотреть.
        ПалБор
      3. 30 вис Сегодня, 12:51
        Отвоевался Рома ...Да ,взгляд у него не добрый ... А отношение у наших к Роме гуманное .. Ничего подлечат и будет окопы рыть для Бойцов Новороссии .. Наш гуманизм отрабатывает !
        30 вис
    2. pvv113 Сегодня, 11:46
      Привет, Макс! Женщинам сочувствую, а эти ушлепки пусть и дальше взрываются
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 11:51
        Володя, привет! hi
        Цитата: pvv113
        Женщинам сочувствую, а эти ушлепки пусть и дальше взрываются

        Полностью солидарен.
        Джедай
  3. Александр War Сегодня, 11:33
    О попытке украинской ДРГ проникнуть на территорию ЛНР
    Александр War
    1. LiSiCyn Сегодня, 11:55
      Я не помню... Доводили, не доводили... Товарищи говорили... Г...он !!!! am Сначала "очковал" , а потом смотрит: лечат, ухаживают... Ляпота... Потом еще и поменяют.. Вернется героем, а как же , плен , пытки, но все выдержал и ничего не сказал.. Ненавижу укропов. Пусть все кто был в Ато, остануться без ушей. Проще различать будет. good
      LiSiCyn
      1. Курсант Сегодня, 12:22
        они приползают с документами , жетонами и телефонами , они точно умные или нет?
        Курсант
        1. LiSiCyn Сегодня, 12:55
          Потому, что свои, чуть что заявляют "потерь нет", и обьявляют дезертирами. А семьям дезертиров ничего не " положено". wink
          LiSiCyn
        2. Ныробский Сегодня, 13:00
          Цитата: Курсант
          они приползают с документами , жетонами и телефонами , они точно умные или нет?

          уркаинские диверсанты однако.
          Ныробский
        3. alexmach Сегодня, 14:23
          А с чем они по-вашему приползать то должны? С телефоном, согласен, не очень умно, хотя наверно у них есть причина почему они так делают, а вот документы и жетоны у военнослужащего при себе быть должны. Его по этим документам опознают если что, по жетону даже через годы.
          alexmach
          1. Курсант Сегодня, 15:34
            а зачем их опознавать, выкопали яму и закопали и всё , тех кто посылал те и пусть потом ищут , если будут конечно .
            Курсант
    2. сибиралт Сегодня, 12:07
      Как обычно, тут помню, тут не помню. Служил поваром или водителем. winked
      сибиралт
      1. LiSiCyn Сегодня, 12:18
        Поваром в ДРГ ??!!! Хорошо, живут укропы... Хотя, больше на массажиста похож.. Или стриптизера..
        LiSiCyn
        1. 30 вис Сегодня, 12:52
          Кадровый военный .. Скорее всего офицер . Ценный кадр для нашей контр разведки!
          30 вис
          1. LiSiCyn Сегодня, 13:16
            Откуда знаете, что офицер ? По болоневой курточке, пододетой под камуф, этого не скажешь.. На жетоны обратили внимание ? "Донбас". Хотя говорит, что с 58-ой бригады.
            LiSiCyn
            1. 30 вис Сегодня, 13:56
              Откуда знаю .. Да по лицу и выдержке видно кадрового военного . А так же понятно ,что не просто солдат -наёмник .
              30 вис
              1. alexmach Сегодня, 14:25
                Да что там понятно может быть, его ранило, плюс он как минимум ночь просидел раненный в той траншее, контужен и замерз, плохо слышит вопросы. Что там по лицу сказать то можно?
                alexmach
              2. LiSiCyn Сегодня, 14:35
                Вы, физиономист ? Подпол, которого Гиви погонами кормил, очень похож на моего начальника, а он кадровый "мент". wink Что он может сказать ? Да, только про свое подразделение... Думаете ополчение не владеет инфой, с линии фронта ?
                LiSiCyn
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:33
    ...был обнаружен раненый украинский силовик. Его бросили на минном поле

    А это говорит о морально-психологическом состоянии солдата. Если они бросают своих (а это не первый случай), то с какими мыслями идут в бой? Наверное - каждый за себя и спасайся как можешь?
    rotmistr60
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:34
    Загудело... Не ослабла бы ЛНР со всеми этими "художествами" во власти... ВСУ просто МНОГО.
    Горный стрелок
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:36
    Из Луганска приходят сообщения о прогремевшем в городе взрыве.
    ...события разворачиваются стремительно...
    a.s.zzz888
  7. LiSiCyn Сегодня, 11:36
    Если, эта фотка его... То особые приметы имеются, левого уха, считай нет... Я бы, еще и правое для симетрии , подрезал.. А вообще повезло укропу, спасли... Хотя, можно было и подождать еще... Отрицательные температуры , кровопотеря..
    LiSiCyn
  8. askort154 Сегодня, 11:38
    Ну и кто на этом пространстве (бывшей УССР) террорист - ДНР, ЛНДР, или Украина ?! Против кого надо проводить настоящее АТО ?! Нам, выходцам их общей семьи, это абсолютно понятно, а западным " демократам" надо вбивать это в мозги (как показала практика) только физически. yes
    askort154
    1. Джедай Сегодня, 11:45
      hi
      Цитата: askort154
      западным " демократам" надо вбивать это в мозги (как показала практика) только физически.

      А толку? Пока сами не поймут и не придут к выводу что в Украине всё не так, как им преподносят - ничего не изменится.
      Джедай
      1. sabakina Сегодня, 12:18
        Макс, прЮвет! Так ведь правильно сказано, им нужно вдалбливать, и желательно калибром побольше! Ведь в той же самой Германии до последнего верили, что придут русские и съедят их! А потом стояли с мисками за нашей кашей у походных кухонь!
        sabakina
        1. Джедай Сегодня, 12:22
          Слава hi Твои слова только подтверждают мои. Немцам вбивали страшилки о русских людоедах, но когда русские пришли - немцы ПОНЯЛИ что их пичкали сказками.
          Джедай
          1. sabakina Сегодня, 12:29
            Макс, я не смотрю самые современные фильмы про войну, однако уверен, в тех фильмах нет таких кадров! Мы же там насиловали немок, лениво отстреливаясь от гитлерюгента...
            sabakina
            1. Джедай Сегодня, 12:34
              К сожалению, не только Запад, но и отечественный кинематограф в наше время грешит поливанием грязью солдат СССР. Всякое бывало на той войне по обе стороны линии фронта, но это не повод возвеличивать немцев и унижать русских.
              Джедай
              1. sabakina Сегодня, 12:37
                Макс, мыслим на одной волне, значит споёмся в бою,в случяе чяво!
                sabakina
                1. Джедай Сегодня, 12:58
                  Ну дык, Слава! drinks
                  Джедай
        2. Курсант Сегодня, 14:28
          что то быстро они про миски с кашей и хлебом забыли, наших детей они так не кормили.
          Курсант
      2. askort154 Сегодня, 12:20
        Джедай....А толку? Пока сами не поймут и не придут к выводу что в Украине всё не так, как им преподносят - ничего не изменится

        Физическое внушение всегда действеннее пропаганды ( в дипломатии и в политики). "Ялтинская конференция" - созданная на базе мировой войны, уже похерена. Миру навязывают новые идеи - глобализация всего и вся, а рулевой этой "глобализации" хочет быть один. Вопрос сейчас только в том, на сколько долго хватит терпения у стран, считающих себя суверенными, терпеть такой международный "вывих". А сейчас, к настоящимим суверенным государствам ,можно отнести только Россию. Даже Китая, не может этого себе позволить. Вся " амеро- глобализация" восстала против России, конкретно, с "Мюнхена 2007", когда Путин "возник" против однополярности в Мире. До этого ( после развала СССР) Россия уже считалась государством с утраченным суверенитетом.
        Сейчас, весь мир "жуёт попкорм" и смотрит - сможет ли Россия выстоять, против "монстра", или он её проглотит , как и всех их. Полюбовно договориться, в такой ситуации, абсолютно не возможно. Тем более, что огромная "обезьяна" сидит на берегу и ждёт, когда проплывёт труп врага.( как-то так, в двух словах ИМХО). hi
        askort154
        1. Джедай Сегодня, 12:30
          Я понял Вас. Согласен, вежливое слово с кольтом в руке убедительнее простого вежливого слова. Я имел ввиду что без толку вбивать что-либо в головы тех, кто верит своим СМИ и не хочет менять свои взгляды. Силой таких можно заставить отказаться от своего взгляда на вещи и события, но в душе-то они будут сохранять то, во что верили до этого. А пример поддержки лояльности "партнёров" силой и страхом мы видим во взаимоотношениях США с ЕС и НАТО.
          Джедай
          1. askort154 Сегодня, 13:11
            [Джедай.....А пример поддержки лояльности "партнёров" силой и страхом мы видим во взаимоотношениях США с ЕС и НАТО.
             yes !
            В этом вся суть внешней политики США. hi
            askort154
      3. alexmach Сегодня, 14:28
        Я подозреваю что сами там никто и ничего не поймет... Все, кто мог понять - уже давно поняли. Что делать с оставшимися - я ума не приложу.
        alexmach
  9. Александр War Сегодня, 11:38
    парашка скажет ,потерь нет ,вы все врете .
    Александр War
  10. Tusv Сегодня, 11:40
    - Шли по пустыне три негра Русский, Немец и Поляк
    Или с тем же составом, но Были у отца три сына.
    Одну и туже новость мурыжат. Эти заняли, у тех - сорвали гос переворот\
    Давайте . Граница по Днепру и опять будем братьями,. А?
    Tusv
  11. Чинганчгук Сегодня, 11:46
    Плотницкого убрали вовремя..Сейчас начнется зачистка ЛНР!
    Захарченко нужно подчинить все это! Мутно там все чую..
    Чинганчгук
  12. АлеБорС Сегодня, 11:55
    Ну и рожа.. Небось наркотой по брови напичканный... Встречались такие... 3 дня на водичке и просветления в мозге начинаются. Вытащить инфу и вперёд-окопы рыть.
    АлеБорС
  13. groks Сегодня, 11:57
    Когда усиливается активность разведки? Хреновато это.
    groks
  14. Sergey53 Сегодня, 12:17
    Хорошо что при вывозе тел не обстреляли.
    Sergey53
  15. Монархист Сегодня, 12:28
    Цитата: 210окв
    Надо было его и оставить там.По взгляду видно что пулю просит.

    Дружище,"надо было его и оставить там""Шурик,это не наш метод"( помните Гайдая"Операция Ы")
    А как по Вашему он должен себя вести: прыгать и песни петь или переживать,что его свои бросили?
    Скажем так: подобное никого не красит
    Монархист
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:50
      Так его, никто и не добивал.. Можно было просто подождать еще, и погода бы сделала все сама... Метод не наш... Но и люди уже не наши.. Недавно, была статья.. Боец, только со второй попытки в ДНР перешел. А за первую, полтора года дисбата получил. Но человек, решил для себя, что воевать против своих не будет. И добился своего. Честь ему и хвала !!!
      LiSiCyn
  16. андрон-30 Сегодня, 12:36
    зачем нужно было спасать это ?
    андрон-30
    1. Minus Сегодня, 12:45
      Тоже думал над этим... Зачем спасать спрашиваете? Ну так подлечить, на ноги поставить...Пленный всё-таки.... Или расстреливать на месте без суда? Да и обменять можно на наших пленных.... Ситуация для него действительно стрессовая, может что-то поймёт.... Так что пусть пока по живёт, до суда...
      Minus
      1. LiSiCyn Сегодня, 13:25
        Аха-ха...
        Цитата: Minus
        может что-то поймёт....

        Знаете, какой процент, побывавших в плену, возвратился в АТО ? Даже плачущий "десантник" из Иловайска... А подпол, которого Гиви погонами кормил, так вообще герой... Помниться, даже по Донецку водили показывали, что бы понял.. И...???
        LiSiCyn
  17. частное лицо Сегодня, 12:39
    Ага ДРГ просто скучно стало решили за языком слазить чтоб потом развлекаться пытая . Вы на лицо посмотрите садист я не удивлюсь если он и был инициатором вылазки, но ведь мёртвые не скажут.
    частное лицо
  18. Монархист Сегодня, 12:42
    Женщин жалко . Взрыв гранаты может быть и случайным -какой- нибудь не очень умный мог баловаться ( таких моножество случае),но после бегства Плотницкого , что-то в случайность не очень верится
    Монархист
  19. Андрюха Г Сегодня, 13:23
    Из укров, кто совсем ,
    Тупее всех Зорян Шкиряк,
    Ему альтернатива -
    Пожалуй, только Кива...
    Но есть ещё и мэр Кличко,
    Который мыслит глубоко,
    И Парасюк с удавкой,
    И Парубий со справкой!
    Там есть Вятрович-ренегат,
    В котором скрыт дегенерат,
    И Фарион-маркиза,
    В которой блещет шиза,
    Турчинов, пастор-живоглот,
    И Порошенко-,
    Да и фашист Билецкий
    Кретин вполне важнецкий...
    Они создали Укрорейх
    И в Укрорейхе держат верх:
    Шуты, дэбилы, лохи,
    Майдауны эпохи!
    Андрюха Г
  20. Романенко Сегодня, 13:32
    Отвоевался волчара
    Романенко
  21. igor1981 Сегодня, 13:35
    Ну и зачем его лечить??? Он шёл убивать жителей ЛНР. По тихому, пулю и всё. И в сводках - "На минном поле подорвалось 4 военнослужащих ВСУ".
    igor1981
    1. Хаос Сегодня, 15:23
      Взяли, чтобы обменять. Мать убитого жалко, по русски говорит. С другой стороны, предлагали федерацию, не захотели. Порошенко убийца. гореть ему в аду.
      Хаос
  22. Blue Fox Сегодня, 14:47
    Судя по характерным позам и повреждениям (двое похоже успели упасть лицом вниз и сгруппироваться после срабатывания вышибного заряда), а также по тому, что кустарник в створе с погибшими более-менее цел ( при МОН выкосило бы и ветки и верхний слой снега разбросало), сработала ОЗМ . Видимо стояла с взрывателем натяжного действия. Работал профессионал, это наиболее эффективная мина при использовании на таком участке местности с перепадом высот и отсутствием значительной растительности, непредсказуемостью маршрута движения противника (канава и пустырь вокруг).
    Blue Fox
  23. Incvizitor Сегодня, 14:58
    Он доставлен нашими бойцами в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

    Таких усыплять сразу надо.
    Incvizitor
Картина дня