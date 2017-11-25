Взрыв в Луганске и сводка о попытке украинской ДРГ проникнуть на территорию ЛНР
Из Луганска приходят сообщения о прогремевшем в городе взрыве. В республиканской МЧС сообщают о том, что взорвалась граната. В результате инцидента несколько человек пострадали. На данный момент сообщается о трёх женщинах, которые получили ранения различной степени тяжести.
Из сообщения Луганского информационного центра, цитирующего начальника дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях майора К.Дахненко:
Сегодня же из Луганска пришла информация об обнаружении раненого украинского военнослужащего на минном поле. В материале отмечается, что мужчина входил в диверсионно-разведывательную украинскую группу, которая попыталась проникнуть на территорию республики. Группа попала на минное поле. Трое украинских военнослужащих погибли.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко:
Из сообщения Луганского информационного центра, цитирующего начальника дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях майора К.Дахненко:
В городе Луганске на улице Шелкового в результате взрыва ручной гранаты получили минно-взрывные травмы три женщины. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы в Республиканскую больницу.
Сегодня же из Луганска пришла информация об обнаружении раненого украинского военнослужащего на минном поле. В материале отмечается, что мужчина входил в диверсионно-разведывательную украинскую группу, которая попыталась проникнуть на территорию республики. Группа попала на минное поле. Трое украинских военнослужащих погибли.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко:
При эвакуации тел украинских диверсантов, погибших при попытке проникнуть на подконтрольную ЛНР территорию в районе населенного пункта Фрунзе, был обнаружен раненый украинский силовик. Его бросили на минном поле. Он доставлен нашими бойцами в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
Использованы фотографии: http://lug-info.com
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