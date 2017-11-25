Взрыв в Луганске и сводка о попытке украинской ДРГ проникнуть на территорию ЛНР

В городе Луганске на улице Шелкового в результате взрыва ручной гранаты получили минно-взрывные травмы три женщины. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы в Республиканскую больницу.

При эвакуации тел украинских диверсантов, погибших при попытке проникнуть на подконтрольную ЛНР территорию в районе населенного пункта Фрунзе, был обнаружен раненый украинский силовик. Его бросили на минном поле. Он доставлен нашими бойцами в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.