Чтиво выходного дня. Несуществующая армия Андорры и князь Макрон

В рубрике «Чтиво выходного дня» «Военное обозрение» представляет небольшую информационную зарисовку об одной из ненатовских силовых структур Европы. Речь о силовой (пусть и с натяжкой) структуре страны, находящейся в окружении государств, входящих в Североатлантический военный блок. Это Андорра и её "аналог" вооружённых сил. Аналог весьма своеобразный.По сути, собственной армии у Андорры, население которой составляет около 85 тыс. человек, нет. Функции главной силовой структуры в этой крохотной стране выполняет полиция, которая одновременно отвечает и за пограничный контроль. При этом число полицейских в Андорре уже много лет колеблется в интервале от 200 до 250 человек. Стоит обратить внимание на то, что в составе полиции Андорры на данный момент нет рядового состава. Все полицейские имеют звания офицеров.У Андорры нет не только армии как таковой, но и единоличного главы государства. Де-юре государство является суверенным и определяет себя как княжество, но с настоящими князьями в Андорре проблемы. На сегодняшний день официальными главами страны являются сразу два человека, один из которых – президент Франции Эммануэль Макрон, а другой – испанский архиепископ Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья. Они имеют официальные титулы «сокнязей». Это к вопросу о «независимости» отдельных европейских держав и о том, что в Европе «никто никогда не вторгается в дела иностранных государств». Несмотря на то, что Андоррой фактически правят из Парижа и Мадрида, никто ситуацию в Европейском семействе оккупацией почему-то не называет... Как не видят и ничего предосудительного в том, что подавляющее большинство жителей страны давно обзавелись паспортами граждан Франции или подданных Испании.Возвращаясь к силовой структуре - на вооружении у стражей правопорядка и границ Андорры – стрелковое оружие.Это самозарядная итальянская «Беретта 92» (9×19 мм), швейцарско-немецкий Sig Sauer P226 (9×19 мм Парабеллум), SIG Sauer Pro, немецкий пистолет-пулемёт HK MP5 (Heckler & Koch MP5), итальянское гладкоствольное полуавтоматическое самозарядное ружьё Benelli M4 Super 90 калибра 18,5 мм.Департамент полиции Андорры сообщает о том, что за последнее время состав силовой структуры принимал участие в антитеррористических учениях, а также в учебной операции по задержанию наркопреступников.Учения и операции проводятся при непосредственном участии инструкторов из Испании.Официально заявлено, что войско (то, что им принято называть) Андорры, образованной в 13-м веке, никогда за свою историю в военных конфликтах участия не принимало.