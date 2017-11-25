15:43 25 ноября

Чтиво выходного дня. Несуществующая армия Андорры и князь Макрон

В рубрике «Чтиво выходного дня» «Военное обозрение» представляет небольшую информационную зарисовку об одной из ненатовских силовых структур Европы. Речь о силовой (пусть и с натяжкой) структуре страны, находящейся в окружении государств, входящих в Североатлантический военный блок. Это Андорра и её "аналог" вооружённых сил. Аналог весьма своеобразный.

По сути, собственной армии у Андорры, население которой составляет около 85 тыс. человек, нет. Функции главной силовой структуры в этой крохотной стране выполняет полиция, которая одновременно отвечает и за пограничный контроль. При этом число полицейских в Андорре уже много лет колеблется в интервале от 200 до 250 человек. Стоит обратить внимание на то, что в составе полиции Андорры на данный момент нет рядового состава. Все полицейские имеют звания офицеров.

Чтиво выходного дня. Несуществующая армия Андорры и князь Макрон



У Андорры нет не только армии как таковой, но и единоличного главы государства. Де-юре государство является суверенным и определяет себя как княжество, но с настоящими князьями в Андорре проблемы. На сегодняшний день официальными главами страны являются сразу два человека, один из которых – президент Франции Эммануэль Макрон, а другой – испанский архиепископ Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья. Они имеют официальные титулы «сокнязей». Это к вопросу о «независимости» отдельных европейских держав и о том, что в Европе «никто никогда не вторгается в дела иностранных государств». Несмотря на то, что Андоррой фактически правят из Парижа и Мадрида, никто ситуацию в Европейском семействе оккупацией почему-то не называет... Как не видят и ничего предосудительного в том, что подавляющее большинство жителей страны давно обзавелись паспортами граждан Франции или подданных Испании.

Возвращаясь к силовой структуре - на вооружении у стражей правопорядка и границ Андорры – стрелковое оружие.



Это самозарядная итальянская «Беретта 92» (9×19 мм), швейцарско-немецкий Sig Sauer P226 (9×19 мм Парабеллум), SIG Sauer Pro, немецкий пистолет-пулемёт HK MP5 (Heckler & Koch MP5), итальянское гладкоствольное полуавтоматическое самозарядное ружьё Benelli M4 Super 90 калибра 18,5 мм.

Департамент полиции Андорры сообщает о том, что за последнее время состав силовой структуры принимал участие в антитеррористических учениях, а также в учебной операции по задержанию наркопреступников.




Учения и операции проводятся при непосредственном участии инструкторов из Испании.

Официально заявлено, что войско (то, что им принято называть) Андорры, образованной в 13-м веке, никогда за свою историю в военных конфликтах участия не принимало.

Использованы фотографии: http://www.policia.ad
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Комментарии 23

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  1. Mavrikiy Сегодня, 13:54
    что войско (то, что им принято называть) Андорры, образованной в 13-м веке, никогда за свою историю в военных конфликтах участия не принимало.
    Понятно, войско-невидимка. Наверно крутые ниндзя, пойдем учиться?
    Mavrikiy
    1. 1331М Сегодня, 13:56
      Пойдем,может "Беретту" подарят-мечта... recourse
      1331М
    2. dzvero Сегодня, 14:01
      А то...! Так запугали соседей, что никто не осмеляется напасть на них уже семь веков. Даже немцы после полной оккупации Франции, не совались к ним! smile
      dzvero
      1. Кроу Сегодня, 14:03
        Цитата: dzvero
        А то...! Так запугали соседей, что никто не осмеляется напасть на них уже семь веков. Даже немцы после полной оккупации Франции, не совались к ним! smile

        Напомнить анекдот про Джо ''неуловимого''?
        Кроу
        1. sabakina Сегодня, 15:38
          Александр, нуууу, если вспомнить мальчика их фильма "Вождь краснокожих"...Действительно, кому он нужен?
          sabakina
      2. 210окв Сегодня, 15:08
        Кстати.Полной оккупации Франции не было.Половина страны-юг,там находилось правительство Виши.Которы вместе с Франко и отвечали за Андорру.
        Цитата: dzvero
        А то...! Так запугали соседей, что никто не осмеляется напасть на них уже семь веков. Даже немцы после полной оккупации Франции, не совались к ним! smile
        210окв
  2. poquello Сегодня, 13:57
    прикольно, оно вообще страна?, нафиг нужны такие образования
    poquello
    1. Mavrikiy Сегодня, 14:09
      Цитата: poquello
      прикольно, оно вообще страна?, нафиг нужны такие образования

      Читайте историю.
      Идет война Франция-Испания или терки какие. А Андоре можно спокойно сесть и за бутыльком (всмысле за бутылью) договориться об откате. Идилия.
      Mavrikiy
      1. poquello Сегодня, 14:25
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: poquello
        прикольно, оно вообще страна?, нафиг нужны такие образования

        Читайте историю.
        Идет война Франция-Испания или терки какие. А Андоре можно спокойно сесть и за бутыльком (всмысле за бутылью) договориться об откате. Идилия.

        те не страна а историческая буржуйская память
        poquello
    2. Лелёк Сегодня, 14:09
      Цитата: poquello
      прикольно, оно вообще страна?


      Привет. Номинально - да.
      Лелёк
    3. Tusv Сегодня, 14:09
      Цитата: poquello
      прикольно, оно вообще страна?, нафиг нужны такие образования

      Ви какой то нэ далновыдный товарисчь, А в футбик выиграть ? Эсьт мннеия сдэлат у вас председатэлем горкома комсомола города Магадан. Справитэсь? drinks
      Tusv
      1. poquello Сегодня, 14:38
        Цитата: Tusv
        Цитата: poquello
        прикольно, оно вообще страна?, нафиг нужны такие образования

        Ви какой то нэ далновыдный товарисчь, А в футбик выиграть ? Эсьт мннеия сдэлат у вас председатэлем горкома комсомола города Магадан. Справитэсь? drinks


        а вот с Челябинскими посёлками идея здесь интересная проскочила, генассамблею ООН можно за плинтус загнать )
        poquello
  3. Джедай Сегодня, 13:57
    При населении княжества в 85.000 человек я даже не знаю как этих 200-250 назвать: на ум только "городская стража" приходит.
    Джедай
    1. Кроу Сегодня, 14:07
      Считается, что оптимальный вариант соотношения армии к численности населения это 1,5%! Включая полицию... Так что этого не достаточно, нужно на 1000 больше, как минимум!
      Кроу
      1. Джедай Сегодня, 14:11
        А зачем? От кого защищаться?
        Джедай
        1. Рагнар лодброк Сегодня, 14:19
          Вы, что не знаете? От России, конечно же!
          Эх вы, весь мир давно разгадал планы кремля! belay
          Рагнар лодброк
          1. Logall Сегодня, 14:22
            Ну что за люди - только подумал, а он уже написал! lol
            Макс hi
            Logall
  4. Altona Сегодня, 13:58
    Прям такая силища, в России некоторые челябинские поселки покруче будут. laughing
    Altona
    1. Anarchist Сегодня, 14:40
      Цитата: Altona
      некоторые челябинские поселки

      Челябинск - чугунное сердце России!
      Anarchist
  5. Нормаль ок Сегодня, 14:00
    Несмотря на то, что Андоррой фактически правят из Парижа и Мадрида, никто ситуацию в Европейском семействе оккупацией почему-то не называет...

    Какая нафиг оккупация? Ну зачем же передёргивать? Политический статус Андорры определяется договором от 1288г (13 век Карл!!!). Далее просто приведу выдержку из статьи об этом государстве:
    Для того, чтобы установить мир после векового спора двух владык феодалов, в 1278 году был подписан мирный договор, который был модифицирован десятью годами позже. Договор был подписан между епископом La Seu d’Urgell со стороны соседней Испании (Андорра попала в епархию этого епископа) и графа Фуа из Франции. Интересно, но это было первое известное формальное перемирие в мире с намерением создать демилитаризированную зону. Именно согласно этим договорам феодальные права на владение Андоррой были поделены между двумя лордами и на территории Андорры были запрещены все укрепления и армии. В начале 15 века Андорре была дарована ограниченная политическая автономность, а в 1982 году, право на полное внутреннее самоуправление.
    Когда в 1993 году в Андорре была подписана конституция, дальние преемники власти тех первых феодальных лордов стали объединенными и нераздельными конституционными монархами Андорры. Католические епископы La Seu существуют вот уже более 1000 лет, в вот графы Фуа прекратили свой род после 1607. Права и привилегии графа на половинку трона Андорры перешли к президенту Франции. Кроме того, что Андорра, это единственная страна мира с двумя главами государства, так называемыми со-принцами, как их называют в Андорре, это еще и единственные в мире главы государства, которых назначают иностранцы. Андорра совершенно не контролирует кто станет президентом Франции и только по конкордату, ограниченному праву на консультацию с Ватиканом, Андорра может несколько повлиять на назначение Епископа.
    Нормаль ок
  6. Мур Сегодня, 14:08
    Место прикольное, был я там.
    Стоит себе в ущелье - чтобы что-то новое построить, надо что-то старое снести.
    В магазинах продавцы на четверть русскоязычные, если не на треть, ибо туда со всей Испании возят лошариков-туристов под лозунгом: Андорра страна без НДС, без таможенных пошлин и там всё дешевле, чем в ЕС. Работает схема на-ура. Я тоже прибарахлился - пиво купил (и немедленно выпил) и магнитик!
    А на улицах действительно чинно ходят полицейские с какими-то нашивками (офицеры?), иногда с собачками. Вежливы и доброжелательны. К туристам относятся как хороший хозяин к своей Бурёнке.
    Мур
  7. федоров Сегодня, 14:26
    С точки зрения людей в погонах - галиматья полная.
    НО..!
    Без работы никого практически нет, И минимальная зарплата - 1000 евро в месяц. И им пофиг кто там князь, или граф. Тем более "нато" охраняет.
    Правда без туристов - их экономике карачун. .
    федоров
  8. А. Привалов Сегодня, 15:36
    При всём при том, ВВП на душу населения там 53 383 долларов, в отличие от РФ, где 22 540. Люди живут долго. По продолжительности жизни Андорра занимает 20-е место в мире (для сравнения, Россия — на 116 месте с продолжительностью жизни 70.1 года). Средняя продолжительность жизни составляет здесь 81,3 года. В местных деревушках 90-100-летние резвые старцы в здравом уме и твердой памяти — обыденное явление. Ежегодно в Андорру приезжает около 8,3 млн туристов -- это основной доход княжества. Бывал там проездом -- чисто, красиво.
    А. Привалов
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