15:44 25 ноября

ВВС Польши отказывается от советских самолетов

Минобороны Польши ищет новые истребители в рамках программы Harpia. Как сообщает портал defence-blog.com, польское военное ведомство официально объявило о старте тендера на закупку новых боевых самолётов.

Польша требует новых многоцелевых боевых самолётов, которые повысят способность ВВС выполнять задачи в контексте наступательных и оборонительных боёв, а также для поддержки наземных, морских и специальных операций
— сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

ВВС Польши отказывается от советских самолетов

МиГ-29 ВВС Польши.



Ранее Минобороны Польши уже проявляло интерес к американским истребителям F-16 и F-35. По неофициальной информации, польские военные рассматривают возможность закупки F-16 у американской армии с их дальнейшей модернизацией в Польше. Кроме того, существует возможность закупки двух эскадрилий новейших истребителей F-35 Lightning II.

Первоначальное решение по тендеру Минобороны Польши планирует принять до конца 2018 года. Новые истребители должны заменить устаревшие советские самолёты МиГ-29 и Су-22, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 35

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:35
    Вот в пшекию сейчас и сольют все гуано...
    Диванный Хенераль
    1. Primoos Сегодня, 14:53
      Две эскадрильи хреново летающих F-35 по цене всего польского бюджета. Бог в помощь, ущербные.
      Primoos
      1. sedoj Сегодня, 15:11
        Цитата: Primoos
        Две эскадрильи хреново летающих F-35 по цене всего польского бюджета. Бог в помощь, ущербные

        Ну, дык, в 2002 году Польша купила 23 МиГ-29 у Германии всего за один еврик. Теперь хотят, наверное, такой же финт ушами и с США провернуть.
        sedoj
        1. Primoos Сегодня, 15:38
          С пин.досами не прокатит. Эти до гола панов разденут и ещё заставят себе руки целовать.
          Primoos
  2. vovanpain Сегодня, 14:36
    Они от советского давно уже отказались и от памяти кто их спас от нацисткой оккупации тоже. yes
    vovanpain
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:40
      история имеет свойство повторяться... а от наша память не должна иссякнуть. и если не приеди господь, опять придется освобождать европу - то надо просто помнить, кто такие пшеки.
      Диванный Хенераль
      1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 14:56
        Цитата: Диванный Хенераль
        история имеет свойство повторяться... а от наша память не должна иссякнуть. и если не приеди господь, опять придется освобождать европу - то надо просто помнить, кто такие пшеки.

        Не приведи, если что, освобождать не будем. Проутюжим тактическим ядерным всех подряд. Ибо у нас уже не найдётся столько, чтобы хоронить в их земле во имя освобождения.
        Виктор Дубовицкий
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:59
          Тактическим ядерным не выход - территория сильно загажена будет... может просто выжечь?
          Диванный Хенераль
          1. Pirogov Сегодня, 15:05
            Цитата: Диванный Хенераль
            Тактическим ядерным не выход - территория сильно загажена будет... может просто выжечь?

            А зачем нам ихняя территория ,сделать буферную зону и всех делов.
            Pirogov
        2. Doliva63 Сегодня, 15:28
          Давно, в августе 68-го, когда наши бойцы разоружали охрану Пражского кремля, маршал Якубовский сказал что-то типа - не думал, что Прагу опять освобождать придётся. На что капитан, командир роты глубинной разведки, ответил - сколько надо будет раз, столько освободим. Оба 1
          Doliva63
    2. Pete Mitchell Сегодня, 14:41
      hiпозволите
      Цитата: vovanpain
      от советского давно уже отказались и от памяти кто их спас от...
      уничтожения нацистами
      Pete Mitchell
      1. Uncle Lee Сегодня, 14:50
        Цитата: Pete Mitchell
        уничтожения нацистами

        Я уже писал, может зря наши положили 600000 бойцов за освобождение Польши и загасили печи Майданека, Освенцима, Треблинки, Белжена - ведь это были лагеря уничтожения. Коротка память у поляков !
        Uncle Lee
    3. sabakina Сегодня, 14:45
      Володь, да пусть отказываются, нам же легче будет разбираться в воздухе, где свой, а где чужой.
      sabakina
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:48
        Цитата: sabakina
        Володь, да пусть отказываются, нам же легче будет разбираться в воздухе, где свой, а где чужой.

        Ну для этого есть система опознавания "свой-чужой" - ей без разницы, похожи самолёты друг на друга или нет!
        СРЦ П-15
        1. sabakina Сегодня, 14:51
          Александр, я имею ввиду воздушный бой типа "собачья свалка". Я уверен, что в случае заварухи, такие типы боёв будут.
          sabakina
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:58
            Цитата: sabakina
            Александр, я имею ввиду воздушный бой типа "собачья свалка". Я уверен, что в случае заварухи, такие типы боёв будут.

            Вячеслав, такие бои скорее всего в прошлом. С нынешним вооружением не дадут подлететь так близко. Ну разве только если бой начнётся неожиданно в пределах видимости друг друга. Но это маловероятно. hi
            СРЦ П-15
            1. sabakina Сегодня, 15:03
              Саш, никогда ничто нельзя исключать! Матрасы во Вьетнаме отказались от пушек в пользу пулемётов. Что в итоге? Залп нашей пушки отрывал крыло у самолёта, залп ихнего пулемёта- просто ряд дырок в крыле МиГа.
              sabakina
          2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 15:04
            Цитата: sabakina
            Александр, я имею ввиду воздушный бой типа "собачья свалка". Я уверен, что в случае заварухи, такие типы боёв будут.

            Не будут. Будет ковровое выжигание тактическим ядерным. С заразой можно разделаться только кардинальными мерами.
            Виктор Дубовицкий
            1. sabakina Сегодня, 15:08
              Виктор, так как мы нация добрых, ковровым тактическим будем утюжить в последнюю очередь. Ну, надо же дать шанс врагу убежать с поля боя?
              sabakina
    4. Улан Сегодня, 14:49
      От совести они отказались.
      Улан
      1. 1331М Сегодня, 14:53
        От старья они отказались,а за новые мы цену ломим непомерную,наверное.Прагматизм чистой воды.
        1331М
  3. anjey Сегодня, 14:45
    Минобороны Польши ищет новые истребители в рамках программы Harpia. Как сообщает портал defence-blog.com, польское военное ведомство официально объявило о старте тендера на закупку новых боевых самолётов
    Це им янки продайте F -35 х,да побольше и подороже пусть панства обанкротит всю Польшу...
    anjey
  4. pvv113 Сегодня, 14:45
    У США в штате Аризона огромный выбор техники для польских друзей lol
    pvv113
    1. sabakina Сегодня, 14:56
      Вовчик, надеюсь, ты им не В-52 предлагаешь? wink
      sabakina
      1. pvv113 Сегодня, 15:13
        На В-52 у поляков нет ни денег, ни территории. А вот какой-нибудь F-4 вполне приемлемо wink
        pvv113
        1. sabakina Сегодня, 15:23
          Вовка, никогда не говори никогда. ПРО они поставили? Если захотят, и место для пары В-52 найдут. Но это так, юмор. Чё то долго думал, что ещё умного написать, так и не придумал. Так что, пущай покояться с миром. Аминь. drinks
          sabakina
          1. pvv113 Сегодня, 15:28
            Место, может и найдут, но денег на покупку и эксплуатацию много слишком надо. Вот и 404 от Дальней авиации отказалась по той же причине
            pvv113
            1. sabakina Сегодня, 15:31
              По 404 тоже Аминь! drinks
              sabakina
              1. pvv113 Сегодня, 15:32
                Цитата: sabakina
                По 404 тоже Аминь! drinks

                Помянем drinks
                pvv113
  5. poquello Сегодня, 14:45
    Вах, попрошайки передрались, конкуренция в нише, вот чего они с укропами быкуют.
    poquello
  6. Tusv Сегодня, 14:48
    То Пшеки хотят Мигушку довести до совершенства, То отказываются Вы бы в Варшаве уж как то определитесь
    Tusv
  7. Bratyshka Сегодня, 15:14
    Вот новость: поляки хотят обновить парк боевых самолетов. Чего ее обсуждать?
    Что творится в Польше с ее руководством давно понятно.
    Что Польша нам не союзник, и в ближайшем будущем нас ни в чем не поддержит, тоже понятно.
    Покупка самолётов, и не важно боевых, не боевых (в сегодняшних реалиях) - это просто БИЗНЕС, со всеми ему сопутствующими: экономикой, откатами, какими-либо преференциями будущими или настоящими
    Неужели вы всерьёз думаете, что поляки на этих купленных самолетах в ближайшие тридцать лет (пока и они не устареют) будут с кем-то вести реальные бои???? А если действительно, не дай Бог, такое случится, полагаете, будет ли реальная разница это будет F-16 или Миг-35. Принимая в расчёт возможных для них противников - никакой (при этом ставнение ТТХ оставьте для ‘диванных стратегов’).
    А посему, к чему столько ‘умных слоффф’????? Перед собой покрасоваться????
    ......и уж отдельно «мы их ядерным ударом»))))))) это вообще шедевр аналитики))))))
    Bratyshka
  8. askort154 Сегодня, 15:26
    Не зря свой первый визит в ЕС , Трамп начал с Польши. США зачислили Польшу в горячий резерв лидера в ЕС, на случай "несговорчивости" Германии и Франции ( Англия, "смотрящий" покинула ЕС). Поляки этого жаждали всю жизнь. Сейчас они взахлёб радуются американскому СПГ (собираются стать хабом в ЕС), размещают у себя командно-штабной отдел и воинские подразделения НАТО, резко меняют военное вооружение на американское, начиная с ПРО. США хотят сделать из Польши мощный стратегический фортпост против России, который ранее планировали создать на Украине и в Крыму.
    askort154
  9. Equalized Сегодня, 15:27
    А что в этом удивительного? У ВВС Польши из Миг-29 самолеты ранней серии(9-12), бывшие немецкие. Они сильно уступают по ресурсу планера самолетам серии 9-13 и выше. Т.е старье которое скоро развалится к херам.

    Даже ВВС Украины НЕ эксплуатируют 9-12. На вооружении всех 3 авиабригад с Миг-29 исключительно 9-13, УБ и модернизированные УМ1 в некотором количестве. Всего 45-47 машин. На отстойниках таких вот 9-12 около сотни наберется.
    Equalized
  10. abc_alex Сегодня, 15:37
    Поляки уже пробовали несколько лет назад. Тогда они заявили о отказе от Су-22. Но поводя жалом по округе, обнаружили, что кроме списанных F-16 ничего на замену нет. А покупка самолётов у США уже один раз причинила им немалую боль. :) Тем более, что за "наличный расчёт" купить приличных самолётов Польша не может, субсидии ЕС тут не помогут, а своих денег у них не хватает, чтобы покупать технику НАТО по её реальным ценам. Тем более, что они уже заявили и закупку вертолётов и покупку ракет и покупку подлодок и даже национальную ПРО. В тот раз всё закончилось попыткой продлить ресурс бомберам.

    У Польши сейчас 18 Су-22 и 32 МиГ-29. Замена этого парка на F-16 последних модификаций будет стоить более 1,5 млрд долл только за самолёты. А ещё нужно оружие, программа переподготовки пилотов, система наземного обслуживания, нужны запчасти. И всё это будет стоить настоящих "долларов по-натовски".

    Естественно, никакой модернизации F-16 в Польши не будет, штатовцы не настолько глупы, чтобы отдавать этим фантазёрам источник реальных денег.

    А уж
    возможность закупки двух эскадрилий новейших истребителей F-35 Lightning II.

    существует разве что в больном воображении Мацеревича. Во-первых, опять же, остаётся вопрос денег, а во-вторых нет самолётов, их пока не получили даже те страны, которые участвовали в разработке.
    abc_alex
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