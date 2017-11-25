ВВС Польши отказывается от советских самолетов
Минобороны Польши ищет новые истребители в рамках программы Harpia. Как сообщает портал defence-blog.com, польское военное ведомство официально объявило о старте тендера на закупку новых боевых самолётов.
Ранее Минобороны Польши уже проявляло интерес к американским истребителям F-16 и F-35. По неофициальной информации, польские военные рассматривают возможность закупки F-16 у американской армии с их дальнейшей модернизацией в Польше. Кроме того, существует возможность закупки двух эскадрилий новейших истребителей F-35 Lightning II.
Первоначальное решение по тендеру Минобороны Польши планирует принять до конца 2018 года. Новые истребители должны заменить устаревшие советские самолёты МиГ-29 и Су-22, передает "Warspot"
Польша требует новых многоцелевых боевых самолётов, которые повысят способность ВВС выполнять задачи в контексте наступательных и оборонительных боёв, а также для поддержки наземных, морских и специальных операций— сообщила пресс-служба Минобороны Польши.
МиГ-29 ВВС Польши.
Ранее Минобороны Польши уже проявляло интерес к американским истребителям F-16 и F-35. По неофициальной информации, польские военные рассматривают возможность закупки F-16 у американской армии с их дальнейшей модернизацией в Польше. Кроме того, существует возможность закупки двух эскадрилий новейших истребителей F-35 Lightning II.
Первоначальное решение по тендеру Минобороны Польши планирует принять до конца 2018 года. Новые истребители должны заменить устаревшие советские самолёты МиГ-29 и Су-22, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defence-blog.com
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