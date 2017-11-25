15:40 25 ноября

Военная обстановка в Сирии: Тяжелая ситуация в Алеппо

На юге сирийской провинции Алеппо разворачивается основное на данный момент сражение. Правительственная армия ведет бои с группировкой Тахраир Аш-Шам. Из-за тяжелой обстановки, Дамаску пришлось перебросить туда часть свежих сил, однако пока это не помогло. В то же время есть успехи в районе Западная Гута, где сирийская армия освободила несколько населенных пунктов.




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