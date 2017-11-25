В ДНР прокомментировали захват ВСУ двух сел в нейтральной зоне Донбасса

Именно такие заявления украинских политиков провоцируют некомпетентное в своих вопросах командование ВСУ на совершение безумных поступков, из-за которых страдает мирное население и гибнут украинские военнослужащие

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики расценивает действия украинских силовиков в районе Горловки и Донецкой фильтровальной станции как отказ от Минских соглашений, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.Басурин пояснил, что украинские силовики разместились в сотнях метрах от Донецкой фильтровальной станции, откуда нередко открывают огонь в сторону ДНР. Кроме того, 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ при поддержке националистов из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" захватила два села в районе Горловки.Заместитель командующего оперативным командованием в связи с этим обратился к международным организациям с просьбой зафиксировать эти факты и остановить "развязывание боевых действий" со стороны Киева.По его мнению, к к обострению обстановке на линии соприкосновения ведут заявления киевских политиков. В пример он привел слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ будут улучшать свои позиции и продвигаться на территорию ДНР и ЛНР.— сказал Басурин.Украинские силовики захватили села Травневое и Гладосово, расположенные в так называемой "серой зоне" на линии разграничения. При этом они планировали гораздо более масштабное наступление и собирались выйти на окраину Горловки, которая находится под контролем ДНР