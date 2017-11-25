15:40 25 ноября

В ДНР прокомментировали захват ВСУ двух сел в нейтральной зоне Донбасса

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики расценивает действия украинских силовиков в районе Горловки и Донецкой фильтровальной станции как отказ от Минских соглашений, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.

Басурин пояснил, что украинские силовики разместились в сотнях метрах от Донецкой фильтровальной станции, откуда нередко открывают огонь в сторону ДНР. Кроме того, 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ при поддержке националистов из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" захватила два села в районе Горловки.

В ДНР прокомментировали захват ВСУ двух сел в нейтральной зоне Донбасса



Заместитель командующего оперативным командованием в связи с этим обратился к международным организациям с просьбой зафиксировать эти факты и остановить "развязывание боевых действий" со стороны Киева.

По его мнению, к к обострению обстановке на линии соприкосновения ведут заявления киевских политиков. В пример он привел слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ будут улучшать свои позиции и продвигаться на территорию ДНР и ЛНР.

Именно такие заявления украинских политиков провоцируют некомпетентное в своих вопросах командование ВСУ на совершение безумных поступков, из-за которых страдает мирное население и гибнут украинские военнослужащие
— сказал Басурин.

Украинские силовики захватили села Травневое и Гладосово, расположенные в так называемой "серой зоне" на линии разграничения. При этом они планировали гораздо более масштабное наступление и собирались выйти на окраину Горловки, которая находится под контролем ДНР

Использованы фотографии: Донецкое агенство новостей
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 1331М Сегодня, 15:34
    Заместитель командующего оперативным командованием в связи с этим обратился к международным организациям с просьбой
    Нашёл к кому обратиться.
    1331М
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:35
      Цитата: 1331М
      Нашёл к кому обратиться.

      Для протокола это надо сделать! Чтобы в случае освобождения данных сёл вооружёнными силами ДНР, их не признали виновными.
      СРЦ П-15
  2. pvv113 Сегодня, 15:38
    обратился к международным организациям

    К ОБСЕ что ли? Так они в Авдеевке танков под носом не видели
    pvv113
  3. Авиатор_ Сегодня, 15:39
    А что, московские кураторы не дают возможности повыдергать укропов до весны 2018? Как прорастут, труднее выдёргивать будет.
    Авиатор_
Картина дня