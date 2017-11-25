19:43 25 ноября

Россия готова создать военную базу на Красном море

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия готова к созданию военной базы в Судане в случае получения официального предложения. При этом он отметил, что аналогичные предложения могут последовать и от других стран «в обозримой перспективе»

Россия готова создать военную базу на Красном море


Понятно, что решение о создании в Судане российской военной базы на Красном море будет принимать Владимир Путин как верховный главнокомандующий, но лично я не вижу причин, по которым Россия может отклонить предложение суданской стороны, если таковое последует. Военное присутствие нашей страны на постоянной основе в этом регионе, на мой взгляд, будет играть исключительно стабилизирующую роль
- заявил Клинцевич в интервью РИА Новости.


Напомним, 23 ноября в Сочи прошли переговоры лидеров России и Судана, в ходе которых президент Судана Омар аль-Башир, в частности, затронул вопросы о военно-техническом сотрудничества и о военной базе.

Нас также волнует ситуация в Красном море. Мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой. И мы хотели бы обсудить этот вопрос с точки зрения использования баз на Красном море
- заявил Омар аль-Башир.

Позднее суданский лидер уточнил, что действительно в ходе прошедших переговоров обсудил возможность создания военной базы на Красном море сначала с президентом России, а затем с министром обороны.

Использованы фотографии: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 105

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  1. Tusv Сегодня, 16:54
    Не ну любой каприз за ваши деньги
    Tusv
    1. Тралл Сегодня, 16:56
      Красное море априори наше smile
      Тралл
      1. Tusv Сегодня, 17:00
        Цитата: Тралл
        Красное море априори наше

        Хто спорит? Но надо же прибраться drinks
        Tusv
        1. Идущий Сегодня, 17:13
          Мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой. И мы хотели бы обсудить этот вопрос с точки зрения использования баз на Красном море
          - заявил Омар аль-Башир.


          По просьбе трудящихся , почему бы и нет.
          Идущий
          1. sedoj Сегодня, 19:14
            Похоже на сталкивание лбами.
            sedoj
      2. 210окв Сегодня, 17:09
        К этому морю нам априори нужен флот и транспортную авиацию..А с флотом пока напряг..Гоняем два десятка кораблей по всему миру..
        Цитата: Тралл
        Красное море априори наше smile
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 18:07
          А не у кого не возникло мысли что это всё инспирировано США? Расходы на создание, обустройство и т.д. и т.п. и пр. sad
          Джедай
          1. Dashout Сегодня, 18:57
            Да нееет, наверное... они же сейчас по Красному морю на авианосцах как на велосипедах у дома катаются. Мы им там очень неприятны будем...
            Dashout
            1. Джедай Сегодня, 19:06
              hi Может и так. Но свербит у меня в районе ответственного за нюх органа...
              Джедай
      3. Hammerlock Сегодня, 18:13
        наше? А у саудитов спросить не забыли? sad
        Hammerlock
        1. ando_bor Сегодня, 18:46
          Цитата: Hammerlock
          А у саудитов спросить не забыли?

          Король приезжал, он же не с пустыми руками приезжал, может и Красное море привез,
          - неужели он думает тремя миллиардами отделаться, - не будет тогда порядка в Королевстве.
          ando_bor
      4. Primoos Сегодня, 18:21
        Вот почему матрасня икру мечет. И это только начало!
        Primoos
    2. Арон Заави Сегодня, 17:01
      Цитата: Tusv
      Не ну любой каприз за ваши деньги

      За ваши, за ваши. А за чьи еще? what
      Арон Заави
      1. Тралл Сегодня, 17:04
        А вы таки ещё не догадались? winked
        Тралл
        1. Арон Заави Сегодня, 17:13
          Цитата: Тралл
          А вы таки ещё не догадались? winked

          От них дождешься,ага. laughing
          Арон Заави
      2. Голован Джек Сегодня, 17:08
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Tusv
        Не ну любой каприз за ваши деньги

        За ваши, за ваши. А за чьи еще? what

        Эммм... какой непонятливый... laughing
        Голован Джек
      3. Tusv Сегодня, 17:43
        Цитата: Арон Заави
        За ваши, за ваши. А за чьи еще?

        Таки формулу за мой счёт, Но за ваши деньги. ни кто не отменял drinks
        Tusv
      4. Silkway0026 Сегодня, 17:58
        Да , верно, мы всегда за свои. Это богоизбранные разводят на подачки СГА, Германию и всех остальных , кому смогли на уши развесить лапшу о печках с невероятной производительностью и прочих бедах, которые почему то обошли другие народы... И платить за это другим народам не надо, а только им.
        Silkway0026
        1. Krasnodar Сегодня, 18:20
          Цитата: Silkway0026
          Да , верно, мы всегда за свои. Это богоизбранные разводят на подачки СГА, Германию и всех остальных , кому смогли на уши развесить лапшу о печках с невероятной производительностью и прочих бедах, которые почему то обошли другие народы... И платить за это другим народам не надо, а только им.

          Моня не гордый, Моня пьёт за свои....
          Германия - Вы всем заработанным за всю свою жизнь навряд ли компенсируете стоимость имущества, отобранного у одной средней семьи немецких евреев. А отжимали по всей Европе - у французских, бельгийских, австрийских, голландских и т.д. евреев.
          Про печки - были судебные разбирательства на эту тему в Западной Европе, авторы книг отрицающих Холокост суды проигрывали после экспертных заключений на тему пропускной способности печей в том числе.
          У США свой интерес помогать Израилю - были бы евреи никчемными - бабки бы в них не вкладывали.
          А лично Ваш материальный вклад в строительство базы российских ВС где бы то ни было весьма сомнителен - навряд ли Вы являетесь крупным налогоплательщиком.
          Krasnodar
          1. Silkway0026 Сегодня, 18:50
            1.флажок пора сменить.
            2.судебные разбирательства рассматривали заключения экспертов-евреев ? (напоминает экспертов, доказывающих полеты американцев на Луну)
            3.мой вклад - это мой вклад, я успел и тогда что то построить, и сейчас не увиливаю. жаль, что не в коня корм.
            Silkway0026
            1. Krasnodar Сегодня, 18:58
              Цитата: Silkway0026
              1.флажок пора сменить.
              2.судебные разбирательства рассматривали заключения экспертов-евреев ? (напоминает экспертов, доказывающих полеты американцев на Луну)
              3.мой вклад - это мой вклад, я успел и тогда что то построить, и сейчас не увиливаю. жаль, что не в коня корм.

              Город Краснодар, в котором я живу, находится в РФ. И Россия, насколько мне известно, флаг пока не сменила.
              Эксперты были независимые - за сумму от 20 тыс.рублей не подкупишь. Запад, сударь.
              А Вы застройщик? Тоды да, убытки... А мы про налоги.
              Krasnodar
              1. Silkway0026 Сегодня, 19:13
                1. Краснодар знаю, каждую неделю там. Но флажок то надо сменить.
                2. Независимые эксперты... Для вас Запад - священная корова ? Иногда наивность граничит с тупостью (у некоторых людей, не обязательно у вас)
                3. Не застройщик. Налоги плачу, но зачастую непонятно для чего - сенаторов содержать ?
                Silkway0026
              2. Neputin Сегодня, 19:15
                Послушайте, Красндар, а что Вы считаете деньги в чужом кармане? Это просто даже неприлично. Мало того, считаю. что 13% налога с 20 тысяч зарплаты гораздо "больнее", чем 50% с 20 миллионов дохода у некоторых. Вы не находите? Не надо нас брать "на слабо". Мы таких на своем районе (кстати в Краснодаре) давно уже извели как класс.
                Neputin
      5. Primoos Сегодня, 18:22
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Tusv
        Не ну любой каприз за ваши деньги

        За ваши, за ваши. А за чьи еще? what

        Кац предлагает сэкономить?
        Primoos
        1. Tusv Сегодня, 19:01
          Цитата: Primoos
          Кац предлагает сэкономить?

          Кац только контужен, но уже говорит, что ему нужна Российская крыша bully
          Tusv
    3. сибиралт Сегодня, 17:17
      Белое и Черное у нас уже есть. Красное не помешает. Останется только Желтое из цветных. laughing
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 17:34
        Цитата: сибиралт
        Останется только Желтое из цветных. laughing


        Это будет посложнее. lol , да и нужно ли.
        Идущий
      2. Tusv Сегодня, 17:57
        Цитата: сибиралт
        Останется только Желтое из цветных.

        С Желтым морем фсё просто, сваргань Эскимо, подари мистеру СИ и купайся сколько влезет. Эх понимаю, что мне не хватает. Ледка за 5 копеек и Эскимо за 20. Капиталисты за 25 лет так и не смогли повторить технологию
        Tusv
  2. Anarchist Сегодня, 16:54
    У меня возник вопрос - Нужно ли нам эта база?
    Если только база для промежуточного обслуживания и пополнения запасов, тогда да! Но для постоянного нахождения там нашего флота - нет! Не так много у нас кораблей...
    Anarchist
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:57
      Думаю,не очень))
      Скорее,она нужна Судану, больше
      Сибирский цирюльник
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 17:00
      Почему нет? Там рядом и Суэцкий и Ормудзонский...
      Подлетное время...
      Диванный Хенераль
    3. poquello Сегодня, 17:02
      Цитата: Anarchist
      У меня возник вопрос - Нужно ли нам эта база?
      Если только база для промежуточного обслуживания и пополнения запасов, тогда да! Но для постоянного нахождения там нашего флота - нет! Не так много у нас кораблей...

      практика небольших кораблей с ониксами и калибрами может как раз иметь преимущество при размещении на различных опорных пунктах
      poquello
    4. Esoteric Сегодня, 17:03
      Цитата: Anarchist
      Но для постоянного нахождения там нашего флота - нет! Не так много у нас кораблей...

      А почему для флота? ПВО, РЭБ, ВКС...Эффективные средства борьбы с терроризмом и их спонсорами. Самолёты не надо далеко гонять...
      Esoteric
      1. Piramidon Сегодня, 19:03
        Цитата: Esoteric
        А почему для флота? ПВО, РЭБ, ВКС...Эффективные средства борьбы с терроризмом и их спонсорами. Самолёты не надо далеко гонять...

        А МТО как осуществлять? Те несколько пароходов и БДК, которые у нас имеются, уже на Сирии выдохлись.
        Piramidon
      2. Tusv Сегодня, 19:41
        А почему для флота? ПВО, РЭБ, ВКС...Эффективные средства борьбы с терроризмом и их спонсорами. Самолёты не надо далеко гонять...

        Наверное что это эффективно\ А у нас ваще ПВО стоит на последнем месте в пищевой цепочке. Сначала поработают Летуны, затем с Флота, а Нам? crying То что достанеца crying
        Tusv
    5. 1331М Сегодня, 17:06
      Не у тебя одного возник подобный вопрос,Анархист.Денег девать некуда?Посоветовать,куда девать-
      1331М
      1. Anarchist Сегодня, 17:17
        Цитата: 1331М
        Не у тебя одного возник подобный вопрос,Анархист.Денег девать некуда?Посоветовать,куда девать-

        Anarchist
        1. 1331М Сегодня, 17:20
          Блин...Вот умеешь на мозоль больную надавить красиво и больно одновременно... good hi
          1331М
      2. APASUS Сегодня, 17:42
        Цитата: 1331М
        Не у тебя одного возник подобный вопрос,Анархист.Денег девать некуда?Посоветовать,куда девать-

        Конечно посоветуйте


        Дааа,бедные россияне!
        Ой это же США,ну свободные люди живут как хотят!
        https://www.theodysseyonline.com/struggles-on-the
        -reservations
        https://popreflection.wordpress.com/2012/04/21/is
        olation-poverty-disease-and-destitution-native-am
        ericans-and-first-nations-in-the-united-states/
        APASUS
        1. Anarchist Сегодня, 17:54
          Мне пофигу, как живут янки! Что вы за них печётесь? У нас своя страна, проблемы её жителей на первом месте! У нас, по крайней мере, но должны быть и у правительства!
          Anarchist
    6. vovanpain Сегодня, 17:34
      Цитата: Anarchist
      У меня возник вопрос - Нужно ли нам эта база?

      С точки геополитики,то бы да,но желательно в Джибути,но там уже китайцы застолбили,не удивлюсь если они появятся в Йемене и тогда Баб эль Мандебский пролив окажется под их контролем,но будет не будет фиг его знает,а вот по финансам тут вряд ли потянем.
      Вот посмотри карту и прикинь. hi
      vovanpain
      1. Anarchist Сегодня, 17:45
        Володя, дружище, так я про финансы и говорю! Содержание флота за рубежом - дорогое удовольствие! Тем более когда его мало... А ещё его защитить нужно! Не имеем мы таких возможностей...
        А вообще - Нас туда еще никто не приглашал! Это он так - в колодец Укнул, для шума!
        Anarchist
        1. Silkway0026 Сегодня, 18:11
          Содержание флота за рубежом - дорогое удовольствие! Тем более когда его мало... А ещё его защитить нужно! Не имеем мы таких возможностей...


          У нас куча олигархов-жуликов. Как получилось, что прибавочная стоимость огромного количества российских предприятий, некогда построенных советским народом, прямиком идет в карманы этого жулья. И на эту прибавочную стоимость некогда строились квартиры, развивалась наука, развивалось образование и медицина и строилась наша оборонка. А теперь эти мрази с жиру бесятся, виллы на Лазурном берегу кварталами покупают, а государство их пытается отмазать. И наш великий и любимый ВВП заверяет, что никого пересмотра приватизации не будет. А почему ? Потому что одна шобла ? Вот после этого, как бы ни был жуликоват и противен Навальный, начинаешь смотреть по сторонам и слушаешь хоть кого то, но уже не Путина, потому что не очень то и верится.
          Silkway0026
        2. vovanpain Сегодня, 18:19
          Цитата: Anarchist
          Содержание флота за рубежом - дорогое удовольствие! Тем более когда его мало.

          А там и не надо большой флот держать Санчо,поставить парочку "Буянов" с "Калибром" и Салман король саудов,начнет нервно почесывать репу,стоит ли гадить в Сирии и на Ближнем Востоке,да и матрасы на базах будут это учитывать,но это мечты Саня,Россия не СССР не потянем,в Сирии делов до фига еще.Ну а насчет приглашения:
          Нас также волнует ситуация в Красном море. Мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой. И мы хотели бы обсудить этот вопрос с точки зрения использования баз на Красном море
          - заявил Омар аль-Башир.

          Зовут таки,но сегодня там Омар,а завтра какой нибудь Лангуст будет. drinks hi
          vovanpain
          1. poquello Сегодня, 19:07
            Цитата: vovanpain
            поставить парочку "Буянов" с "Калибром"

            каракуртов с калибром, ониксом и панцирем
            poquello
      2. Семен Семеныч Сегодня, 18:35
        Цитата: vovanpain
        ,но желательно в Джибути,но там уже китайцы застолбили

        И куда американцы смотрели? what
        Семен Семеныч
      3. п-к Опарышев Сегодня, 18:53
        Что Вы так за гроши переживаете?Кто то же даёт тугрики на перевооружение.А на базу в Судане найдутся.За то какой прикуп:Контроль над Суэцем!!,это главный Мировой путь.И когда откроется Щёлковый путь мона ненавязчиво придушить Суэц и стричь овец.Китайцев в Йемен не пустят,там свои геополитики окучивают.
        п-к Опарышев
        1. п-к Опарышев Сегодня, 18:54
          Спасибо за карту.
          п-к Опарышев
    7. Hammerlock Сегодня, 18:09
      оп! Пришёл такой и за весь Генштаб решил - НЕНАТЬ
      Hammerlock
      1. Anarchist Сегодня, 18:53
        Имею право выразить своё мнение по данной теме! А у вас по теме есть, что сказать?
        Anarchist
  3. Арон Заави Сегодня, 17:00
    Это правильно. Хорошая идея, soldier
    Арон Заави
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:35
      Так нам нужно будет рано или поздно, а лучше прямо сейчас возвращать утраченные позиции в мире! Базы нам нужны! hi soldier
      Геркулесыч
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:35
      Блин, склероз -Арон, hi добрый вечер! !! hi
      Геркулесыч
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:05
    Цитата: poquello
    Цитата: Anarchist
    У меня возник вопрос - Нужно ли нам эта база?
    Если только база для промежуточного обслуживания и пополнения запасов, тогда да! Но для постоянного нахождения там нашего флота - нет! Не так много у нас кораблей...

    практика небольших кораблей с ониксами и калибрами может как раз иметь преимущество при размещении на различных опорных пунктах

    Для начала, нужно их иметь,в достаточном количестве
    Сибирский цирюльник
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:07
    Цитата: Диванный Хенераль
    Почему нет? Там рядом и Суэцкий и Ормудзонский...
    Подлетное время...

    Дык,Сирия недалече, вроде)
    Сибирский цирюльник
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:10
    Наши МРК в Красном море, перекрывают "Калибрами" ВСЕ! И Ормузский пролив, и Баб-Эль-Мадеб.
    Да полосатоухие сейчас на уши встанут! Бедные наши спортсмены... Теперь им всем на веки вечные запретят ... Даже минеральную воду!
    Горный стрелок
  7. q75agent Сегодня, 17:11
    Цитата: Тралл
    А вы таки ещё не догадались?

    еврея жаба задушила laughing их то не зовут не куда wink
    q75agent
    1. Арон Заави Сегодня, 17:21
      Цитата: q75agent
      Цитата: Тралл
      А вы таки ещё не догадались?

      еврея жаба задушила laughing их то не зовут не куда wink

      Мы очень бедные и у нас много проблем дома. Вот только за последние три месяца : учителя старших классов бастовали, выбили повышение зарплат, инвалиды перекрывали дороги и им подняли пособие, социальное лоби в парламенте надавило и выбило повышение минимальных пенсий, а МО добилось финансирования закупки и установки 1000 КАЗ на танки и ТБТР. Откуда же деньги на базы за 3тыс км от собственных границ? Позовут и то не сможем.
      Арон Заави
      1. Дедкастарый Сегодня, 17:32
        Цитата: Арон Заави
        Мы очень бедные и у нас много проблем дома.

        красиво Арон.зачотно протролил. yes
        Дедкастарый
    2. Krasnodar Сегодня, 17:29
      Цитата: q75agent
      Цитата: Тралл
      А вы таки ещё не догадались?

      еврея жаба задушила laughing их то не зовут не куда wink

      ))))
      Если надо, мы приходим сами ;)
      Krasnodar
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:43
        Краснодар hi -надеюсь, в Сирию вы придете с добрыми намерениями -заключить мир с Асадом? ??? soldier
        Геркулесыч
        1. Арон Заави Сегодня, 17:46
          Цитата: Геркулесыч
          Краснодар hi -надеюсь, в Сирию вы придете с добрыми намерениями -заключить мир с Асадом? ??? soldier

          Мы туда вообще не пойдем. Совершать ошибки 1982 года ,вмешиваясь в арабские разборки никто не будет.
          Арон Заави
        2. Krasnodar Сегодня, 17:57
          Цитата: Геркулесыч
          Краснодар hi -надеюсь, в Сирию вы придете с добрыми намерениями -заключить мир с Асадом? ??? soldier

          Вечер добрый, Геркулесыч!
          Надеюсь, в Сирию не придём.
          В Краснодаре ортодонт моего малого сириец. Оч хороший спец. Обидится, если че, придётся Блю Лэйбл покупать - опять таки - расходы ))))
          Krasnodar
  8. q75agent Сегодня, 17:13
    Цитата: Арон Заави
    Это правильно. Хорошая идея,

    советуйте строителям своим для вас которые бункер роют laughing Иран все ближе bully
    q75agent
    1. Арон Заави Сегодня, 17:25
      Цитата: q75agent
      Цитата: Арон Заави
      Это правильно. Хорошая идея,

      советуйте строителям своим для вас которые бункер роют laughing Иран все ближе bully

      Обязательно. soldier
      Арон Заави
  9. кедр Сегодня, 17:17
    Там в Джибути китайцы свою базу ВМФ разворачивают. На двух островах архипелага Дахлак (Фатма и Дахлак Кебир) располагается база ВМС государства Израиль, полученная за израильскую поддержку при оккупации йеменского острова Эль-Кунейш.
    У них там сейчас размещена РЛС для слежения за воздушным пространством Саудовской Аравии, Йемена и Судана и за судоходством в Красном море. До 1991 года на этом архипелаге находилась база ВМФ СССР. Свято место пусто не бывает.
    Если Россия забазируеися в Судане, будет весело...
    кедр
    1. Арон Заави Сегодня, 17:26
      Цитата: кедр
      Там в Джибути китайцы свою базу ВМФ разворачивают. На двух островах архипелага Дахлак (Фатма и Дахлак Кебир) располагается база ВМС государства Израиль, полученная за израильскую поддержку при оккупации йеменского острова Эль-Кунейш.
      У них там сейчас размещена РЛС для слежения за воздушным пространством Саудовской Аравии, Йемена и Судана и за судоходством в Красном море. До 1991 года на этом архипелаге находилась база ВМФ СССР. Свято место пусто не бывает.
      Если Россия забазируеися в Судане, будет весело...

      Нас там нету. Нас никто не зовет.
      Арон Заави
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:32
        Арон hi а давайте мы у вас на 100 лет в аренду возьмем Голланы, и там разместим свою военную базу? lol soldier Надеюсь, что вы там нам мешать не будите ! lol
        Геркулесыч
        1. Арон Заави Сегодня, 17:42
          Цитата: Геркулесыч
          Арон hi а давайте мы у вас на 100 лет в аренду возьмем Голланы, и там разместим свою военную базу? lol soldier Надеюсь, что вы там нам мешать не будите ! lol

          Поздно. Если бы в 1948 году т.Сталин организовал массовую репатриацию советских евреев в том числе 3-4 пехотнные дивизии со штатным вооружением, то Хайфа давно была ВМБ СССР, но это чисто сослагательный ответ на фантастический вопрос. wink wink
          Арон Заави
        2. Silkway0026 Сегодня, 18:24
          Арон hi а давайте мы у вас на 100 лет в аренду возьмем Голланы, и там разместим свою военную базу? lol soldier Надеюсь, что вы там нам мешать не будите ! lol


          Какого фига у них брать в аренду то , что им не принадлежит ? Или евреи это уже де-факто за своё считают ? Хм, господа евреи, жизнь богаче наших планов ...
          Silkway0026
          1. Арон Заави Сегодня, 19:08
            Цитата: Silkway0026


            Какого фига у них брать в аренду то , что им не принадлежит ? Или евреи это уже де-факто за своё считают ? Хм, господа евреи, жизнь богаче наших планов ...

            Ага считаем. Аж с 67 года. Что касается планов , то мы ничего и не планируем. Оно нам надо?
            Арон Заави
    2. MOSKVITYANIN Сегодня, 17:45
      в 2011 году Южному Судану удалось получить независимость — не без помощи Запада, прежде всего США, преследовавшего свои цели в разрушении столь крупного государства, находившегося под арабо-мусульманским контролем, каким был единый Судан со столицей в Хартуме.

      https://topwar.ru/65053-yuzhnyy-sudan-neskonchaem
      aya-voyna.html
      Будет весело, когда там будет снова шухер...
      MOSKVITYANIN
  10. Симон Сегодня, 17:23
    Хорошее дело, это контроль нашими войсками одновременно восточной Африки и Ближнего востока.
    Симон
    1. Karabin Сегодня, 17:53
      Цитата: Симон
      это контроль нашими войсками одновременно восточной Африки и Ближнего востока.

      Блок- посты? Воздушное патрулирование? Аэромобильные группы? Высадка морпехов? Али иной способ войскового контроля? А может быть сразу оккупация и сеть коммендатур wink Ох и радуют иногда комментарии. Тов.Бендер с Нью-Васюками бледнеет на их фоне.
      Karabin
  11. shura7782 Сегодня, 17:29
    Россия готова создать военную базу на Красном море[b][/b]
    Ой, молодца!!! Хороший настрой на будущее. Неожиданно порадовали старика.
    Сам задекларированный факт того, что мы забили колышки для своей базы, сильно напряжёт наших заклятых друзей.
    shura7782
  12. loginovich Сегодня, 17:29
    Галимый базар -называется предвыборный пиар.Пару недель назад уже и на Кубу базу вернули.Судан из этой же оперы.Только базар и ни чего больше.
    loginovich
    1. Сергей 777 Сегодня, 17:59
      А разговоры о возвращение Крыма Украине это не базар ? laughing
      Сергей 777
  13. Геркулесыч Сегодня, 17:30
    Нужно возвращать утраченные в мире позиции! Нужна экспансия, необходимо утверждать авторитет и доверие к России! Поскупимся сейчас -сильно проиграем вообще, и сейчас и всегда! !!Так что база необходима однозначно! hi
    Геркулесыч
  14. anjey Сегодня, 17:30
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Tusv
    Не ну любой каприз за ваши деньги

    За ваши, за ваши. А за чьи еще? what
    думаю российские олигархи никуда не денутся и раскошелятся ,как и на Сирию, геополитические стратегии тянут и экономику .А Красное море это водный транзит нефти в старушку-Европу и кто его контролирует тот и доит эту "корову" good
    anjey
    1. Идущий Сегодня, 17:36
      А ещё контроль Суэцкого канала.
      Идущий
      1. evp Сегодня, 17:43
        А еще красное море это доступ к индийскому океану
        evp
        1. Идущий Сегодня, 17:47
          Там много чего интересного вырисовывается. yes
          Идущий
  15. q75agent Сегодня, 17:32
    Цитата: Арон Заави
    Мы очень бедные и у нас много проблем дома. Вот только за последние три месяца : учителя старших классов бастовали, выбили повышение зарплат, инвалиды перекрывали дороги и им подняли пособие, социальное лоби в парламенте надавило и выбило повышение минимальных пенсий, а МО добилось финансирования закупки и установки 1000 КАЗ на танки и ТБТР. Откуда же деньги на базы за 3тыс км от собственных границ? Позовут и то не сможем.

    laughing
    q75agent
    1. Арон Заави Сегодня, 17:43
      Это нормально. good
      Арон Заави
  16. APASUS Сегодня, 17:45
    В Судане, в районе Халаиб есть природные аномалии ,как раз под потовые сооружения
    APASUS
    1. Идущий Сегодня, 17:53
      Там ещё больше политических аномалий - спорная территория.
      Идущий
  17. askme Сегодня, 17:51
    Во-первых, база ВМФ и ВКС РФ на Красном море позволит на постоянной основе иметь группировку кораблей и ПЛ + Ил-78 для дозаправки "стратегов" ВКС в операционной зоне Индийского океана, в частности, держать на мушке опорную базу ВВС и ВМФ США Диего-Гарсия (имеет то же значение, что и Гуам в Тихом океане, кто не в курсе). Плюс все базы Запада в Африке и на БВ...

    Во-вторых, через Чад, Конго или Нигерию можно долететь до Ганы, руководитель которой недавно на поклон к Путину приезжал (очевидно и там базу будем строить). От Хмеймима (Сирия) до Хартума (Судан) - прибл. 2500 км. От Хартума до Аккры (Ганна) по прямой чуть больше 3500 км. Для чего это все нужно с геополитической точки зрения? А дает это все вместе авиамост в Венесуэлу, до Каракаса из Аккры по прямой 7300 км без малого. То есть этот авиамост доступен Ил-76 и Ил-78, а значит таким авиамостом (только им) можно оперативно перебрасывать тактическую авиацию и сухопутные войска РФ в Южную Америку имеющимися самолетами. Других возможностей сейчас это делать в тактически-эффективных объемах- нет. Вот что это означает с геополитической точки зрения...

    Помимо этого Судан богат золотом, рудами цветных металлов, т.е. Россия может зарабатывать там деньги тем, что хорошо умеет делать: добывать сырье и продавать его на международных рынках, а многое и закупать себе, например, золото в резервы, а не бумажки ФРС... Судан же получает долгосрочные гарантии безопасности. Это очень выгодное обеим странам сотрудничество, союз.
    askme
    1. Сергей 777 Сегодня, 18:02
      Нам же так необходимо перебрасывать войска в Южную Америку! fool
      Сергей 777
      1. askme Сегодня, 18:10
        Разумеется, такая необходимость может возникнуть в любой момент. Поскольку Россия инвестировала миллиарды в нефть Венесуэлы, ключевого экспортера нефти в Западном полушарии, имеющего самые большие её запасы. Так что это вы себе подкрутите мозги, вам нужнее)

        С учетом беспредела, который творят подонки из Запада по всему миру, Россия должна иметь возможность защищать силой свои экономические интересы. Иначе просто задушат постепенно. На войне как на войне. Сопли подотрите.
        askme
        1. Сергей 777 Сегодня, 18:18
          Видимо сразу создать базы в Венесуэле не судьба. Нужно городить систему маршрутов через множество стран третьего мира, что бы стать зависимыми от всяких Суданов и Египтов, в которых режимы меняются каждые пару лет.
          Сергей 777
          1. askme Сегодня, 18:24
            Опять чушь пишете. У вас профессия такая, писать чушь? Вы не из кибервойск троллей?
            Судан управляется одним и тем же человеком несколько десятилетий. А альтернатива Египту - есть. Есть вариант воздушного моста и через Иран, из Моздока в Хартум. Кроме того Россия невероятно популярна в Африке и на Ближнем Востоке сейчас. Популярна настолько, что в Камеруне, например, напечатаны государством монеты с профилем Путина в 2015-ом году.... Так что проблем с логистикой не будет ни сейчас ни в будущем.

            А напрямую в Венесуэлу - да, не можем. Дальности до неё везде запредельные для транспортной авиации - свыше 12000-13000 км. На такую дальность у нас не летают ни илы, ни сушки, ни миги. Да и аны с грузами не долетят...
            askme
      2. evp Сегодня, 19:39
        не обязательно перебрасывать, а иметь потенциальную возможность уже большой +
        evp
  18. федоров Сегодня, 17:51
    [quote ] обсудил возможность создания военной базы на Красном море сначала с президентом России, а затем с министром обороны.[/quote]
    А если Россия болт забьет, в Китай полетит ?
    И нафиг она там нужна ? Куба-да, Вьетнам...Сирия понятно ,а с папуасами в обнимку бегать ( было такое время ) - ничего хорошего. Только посмотреть какие страны Судан окружают... request
    федоров
  19. Сергей 777 Сегодня, 17:57
    Ну если Египет гарантирует нам проход через Суэцкий канал то смысл есть. А вот если гарантий не будет, то эта база будет только формальностью т.к у нас проблемы с кораблями дальней морской зоны.
    Сергей 777
  20. УВБ Сегодня, 17:57
    обсудил возможность создания военной базы на Красном море сначала с президентом России, а затем с министром обороны
    Я так понимаю- если президент был бы против, то обсуждения с министром обороны небыло бы.
    УВБ
  21. Волька Сегодня, 18:00
    зачем брать то, что при неблагоприятных условиях удержать не сможем, нам что, больше на собственной территории заняться нечем, например северный морской путь, курилы с дальним Востоком, еще и в Сирии до сих пор стоим....
    Волька
  22. Livonetc Сегодня, 18:02
    Военные базы это новые рабочие места, это новые заказы для ВПК, дополнительные налоги в бюджет.
    Да, наша страна во многом корява.
    Не поспоришь.
    Однако лучше на ВПК чем по карманам олигархов.
    Пользы больше для всех.
    Ну и посмотрие на партнеров.
    Базы как пирожки с капустой пекут.
    И ничего, вполне себе конкурентоспособны.
    А может и в этом тоже секрет их конкурентоспособности.

    А впрочем.
    Миру мир!
    Сохраним мир в регионе Красного моря!
    Livonetc
  23. нивасандер Сегодня, 18:20
    чем мы хуже китайцев?
    нивасандер
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:27
      Тем, что плодимся и разножаемся медленнее их! !! sad
      Геркулесыч
  24. alta Сегодня, 18:48
    Цитата: Симон
    Хорошее дело, это контроль нашими войсками одновременно восточной Африки и Ближнего востока.

    Увы, все эти базы и войны, это - низкий уровень жизни населения. Сегодня у России ( 90 место) самый низкий уровень жизни в Европе .
    https://newsland.com/community/129/content/reitin
    g-stran-mira-po-urovniu-zhizni-v-2017-godu/578889
    3

    Средства надо выделять на медицину : сегодня самым низким уровнем здоровья в Европе отличились 3 страны Украина, (118), Россия (119) и Белоруссия (120)
    https://www.kommersant.ru/doc/3098853
    alta
    1. nPuBaTuP Сегодня, 19:26
      Тоесть Хохландия по уровню здоровья выше и России и Белорусии?.....
      Вот же заврались богоизбранные....самим не противно это писать?
      nPuBaTuP
    2. poquello Сегодня, 19:31
      я так понимаю в европе нет прибалтики, польши и прочей хрени
      poquello
  25. Громобой Сегодня, 19:04
    Начало беседы с Президентом Республики Судан Омаром Баширом
    В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые друзья!
    Позвольте мне вас поприветствовать.
    Мы уверены, что Ваш первый визит в Россию будет очень полезным и послужит делу развития двусторонних отношений.
    Мы очень рады Вас видеть, добро пожаловать!
    Знаю, что у Вас предстоит ещё встреча с Председателем Правительства России, подписание документов. Но уже сейчас можно отметить, что отношения – прежде всего в сфере экономики – у нас развиваются. Общий объём пока невелик, но темпы очень хорошие: в прошлом году – 66 процентов рост, в этом году за первые девять месяцев – уже свыше 80.
    Судан является крупным покупателем нашего зерна. В этом году мы надеемся увеличить объём продаваемого зерна на ваш рынок до миллиона тонн.
    У нас есть хорошие перспективы в сфере энергетики. Здесь и геологоразведка, и добыча, и обмен ресурсами. Есть перспективы не только в углеводородной отрасли, но и в электроэнергетике, в развитии мирного атома. В общем, много направлений взаимодействия.
    Мы очень рады Вас видеть, и я рад возможности поговорить по всем этим возможным направлениям.
    Уверен, что Ваш визит пойдёт на пользу развитию межгосударственных связей.
    О.Башир (как переведено): Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за приглашение посетить Россию. Мы давно мечтали об этом визите.
    Мы придаём очень большое значение развитию отношений с дружественной Россией, нас связывают традиционно дружественные отношения. Мы благодарны России за ту позицию, которую она занимает на международных площадках. Для нас [важна] позиция, которую занимает Россия в защиту Судана.
    Мы можем отметить совпадение позиций по большинству вопросов. Прежде всего, мы против американского вмешательства во внутренние дела арабских стран, и это касается, в частности, вмешательства США в Ирак.
    Считаем, что те проблемы, с которыми сейчас столкнулся регион, как раз вызваны вмешательством США. И считаем, что ситуация, которая произошла с нашей страной (это и ситуация в Дарфуре, с Южным Суданом), – по тем же причинам: это американская политика. В итоге наша страна распалась на две части, это привело только к ухудшению ситуации, и мы нуждаемся в защите от агрессивных действий США.
    Мы считаем, что причина того, что сейчас происходит в Сирии, – также американское вмешательство. В результате в Сирии получилась такая катастрофа.
    Считаем, что мира нельзя достигнуть без Президента Асада. Мы считаем, что если бы не российское вмешательство в ситуацию в Сирии, то эта страна была бы утеряна.
    В этой связи мы выступаем за развитие сотрудничества с Россией в разных сферах.
    Что касается сотрудничества в ВТС, то мы должны сказать, что то оружие, которое у нас есть, – российского производства. Это касается сухопутных войск и нашей авиации.
    У нас сегодня утром состоялась очень хорошая встреча с Министром обороны России. Сейчас мы запускаем большую программу переоснащения наших вооружённых сил, и мы договорились с Министром обороны [С.Шойгу] о том, что Россия будет оказывать этому содействие. Мы хотим усилить наше присутствие в России в качестве военных атташе.
    Нас также волнует ситуация в Красном море. Мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой. И мы хотели бы обсудить этот вопрос с точки зрения использования баз на Красном море.
    Что касается переоснащения наших вооружённых сил, мы также обсуждали с Министром обороны, что будет обмен экспертами.
    Кроме того, мы хотим обсудить вопросы работы российских компаний, в том числе в области геологии, вопросы, касающиеся использования мирного атома и создания электростанции. У нас есть возможности и интерес развивать это направление.
    Что касается импорта зерна, о котором уже упомянули: один миллион тонн – для нас это очень хорошие цифры, и мы очень вам благодарны. Мы очень заинтересованы в развитии отношений с российским бизнесом и в сфере нефтедобычи, в сельском хозяйстве и в сфере железных дорог.
    У Судана большие, обширные связи в Африке, и мы можем, в том числе, оказать содействие России в развитии отношений с африканскими странами. Можно сказать, что Судан может быть «ключом» России к Африке. Мы являемся членом Африканского союза, у нас великолепные отношения со всеми африканскими странами, и мы готовы играть соответствующую роль. Также мы заинтересованы в развитии наших отношений с БРИКС.http://www.kremlin.ru/events/president/news
    /56163
    Громобой
  26. Морской Чёрт Сегодня, 19:10
    Вот уж не надо нам этого счастья! Может кто-то забыл как вся эта африканская шушшара к СССР примазавшись жила. Оружие, заводы, специалистов за обещание поставить памятник вождю мирового пролетариата. Сколько средств в них вкачано было, а что в результате? Пшик! Даже долги простили, т.к всё равно взять нечего. Стоило ослабеть, все продали! Все к амерам присосались! Только Асад-старший не предал, за то его сыну помочь можно. А эти пусть у тех, кому продались. Нет нам тех, кто навоевашись в Россию вернётся и террор устроит, и кого уничтожить надо вдали от своих границ. А у тех кто мечтает там базу поиметь, спросить хочу, Вы в Красном море бывали? Не на пляже, а в море? В машинном отделении вахту стояли, когда температура за 60 градусов переваливает? Когда роба после вахты колом от соли встаёт. В кубрике без кондея спали? Пацанов пожалейте, чай не вам там все эти прелести на себе испытывать. До сих пор ВВ во внешней политике поддерживал, но если он туда полезет, блин, за Собчак проголосую.
    Морской Чёрт
    1. Морской Чёрт Сегодня, 19:24
      Блин, а почему флажок белый? Вроде зелёный должен быть.
      Морской Чёрт
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