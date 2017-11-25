Россия готова создать военную базу на Красном море
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия готова к созданию военной базы в Судане в случае получения официального предложения. При этом он отметил, что аналогичные предложения могут последовать и от других стран «в обозримой перспективе»
Напомним, 23 ноября в Сочи прошли переговоры лидеров России и Судана, в ходе которых президент Судана Омар аль-Башир, в частности, затронул вопросы о военно-техническом сотрудничества и о военной базе.
Позднее суданский лидер уточнил, что действительно в ходе прошедших переговоров обсудил возможность создания военной базы на Красном море сначала с президентом России, а затем с министром обороны.
Понятно, что решение о создании в Судане российской военной базы на Красном море будет принимать Владимир Путин как верховный главнокомандующий, но лично я не вижу причин, по которым Россия может отклонить предложение суданской стороны, если таковое последует. Военное присутствие нашей страны на постоянной основе в этом регионе, на мой взгляд, будет играть исключительно стабилизирующую роль- заявил Клинцевич в интервью РИА Новости.
Напомним, 23 ноября в Сочи прошли переговоры лидеров России и Судана, в ходе которых президент Судана Омар аль-Башир, в частности, затронул вопросы о военно-техническом сотрудничества и о военной базе.
Нас также волнует ситуация в Красном море. Мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой. И мы хотели бы обсудить этот вопрос с точки зрения использования баз на Красном море- заявил Омар аль-Башир.
Позднее суданский лидер уточнил, что действительно в ходе прошедших переговоров обсудил возможность создания военной базы на Красном море сначала с президентом России, а затем с министром обороны.
Использованы фотографии: ТАСС/Валерий Шарифулин
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