Россия готова создать военную базу на Красном море

Понятно, что решение о создании в Судане российской военной базы на Красном море будет принимать Владимир Путин как верховный главнокомандующий, но лично я не вижу причин, по которым Россия может отклонить предложение суданской стороны, если таковое последует. Военное присутствие нашей страны на постоянной основе в этом регионе, на мой взгляд, будет играть исключительно стабилизирующую роль

Нас также волнует ситуация в Красном море. Мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой. И мы хотели бы обсудить этот вопрос с точки зрения использования баз на Красном море