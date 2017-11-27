12:15 27 ноября
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Альтернативная история Великого Октября

Убедили меня Бондарчук-Парвус, Хабенский-Троцкий-Колчак и Миронов-Ленин. Большевики были агентами иностранных разведок, шестерками Ротшильдов и Рокфеллеров. Зря я и на Старикова тянул. Против фактов, а также могучего дарования перечисленных мастеров культуры не попрешь. Живо представляю, как все происходило.



Первый разговор у Ленина состоялся, конечно, с немцем Людендорфом на конспиративной квартире, в Швейцарии еще.


Людендорф: «Вы поняли, Ленин, что надо сделать, как приедете в Россию?»

Ленин: «На память не жалуюсь. Штыки в землю, мир без аннексий и контрибуций. Опубликуем секретные протоколы. Позже посла вашего убьем, хе-хе».

Людендорф мрачнеет: «Этого мало. Как вы невнимательны, агент! Непременно фабрики рабочим, землю — крестьянам. И возьмитесь за ликвидацию неграмотности. Тоже ваша беспризорность очень нас беспокоит. Мы вам выделяем своего лучшего агента, он поляк. Пусть создаст эту…ВЧК. Кстати, заодно не даст вашим графам и князьям вывезти ценности к нам за рубеж. Мы его проинструктируем. Пройдет по особнякам, сейфы поищет. Они там картин, золота понапрятали на вывоз немеряно. Нам чужого не надо, свое ставить негде».

Ленин: «Многовато выходит за пломбированный-то вагон, а? Про неграмотность и беспризорность не было базару. Еще прикажите бесплатную медицину вводить. Добавить бы».

Людендорф взглядом дает понять, что условия теперь диктует он.
Ленин суетливо (не передумали бы пломбированный вагон давать) прячет внушительный список и мелкой походкой удаляется. «Губа не дура у этого империалиста, — думает он. — Нам бы только займов нахватать, детишек в сорбонны отправить, а этот сколько всего надиктовал!»

Потом пришлось Ленину и других хозяев обойти. Каждый лез к нему со своим.

Американцы и японцы требовали вышвырнуть их с Дальнего Востока.

Англичане утомились сосать нефть в Закавказье и вывозить руды с российского северо-запада.

Ротшильды с Рокфеллерами, ядовито улыбаясь, советовали не возвращать им долги.
Вообще, все кредиторы умоляли большевиков кинуть их на деньги.

Наглее прочих вели себя французы. Записывая их задания, Ленин горбился, кряхтел и чесал лысину. В какой-то момент он хотел вообще отказаться от командировки в Россию. Вообразите: лягушатники обязали большевиков разгромить армию Колчака, вернуть золотой запас, присоединить Украину, отбить агрессию Польши.

А когда Гражданская почти закончится (Ленин изумленно: «Неужели еще не все?» — Ему: «Вы записывайте, вопросы здесь мы задаем»), агентам иностранных разведок придется выполнить маленькое, но ответственное поручение.

Покидая неблагодарную Россию, предупредили Ленина, ее благодетели постараются оставить в ее заднице занозу, а именно — предателя Врангеля в Крыму. «Вы должны выбить эту гниду, нашего наймита, с полуострова, — сухо сказали Ленину. — Забирайте Крым себе. Он нам без надобности. Вот наше маленькое, но ответственное поручение».

Так и увяз коготок у продажных большевиков. Аппетиты у англичан-французов и Ротшильдов-Рокфеллеров росли и росли. Пришлось их агентам оборонные отрасли создавать, атомной бомбой обзаводиться, лететь в космос. Гагарина в космос, между прочим, Ротшильды отправили — жалко им было своего американца посылать. Странно, что Стариков до такого не допер. Но у него есть время исправиться.

Главное, ни слова конспирологии. Выше приведены только факты! Поток убедительнейших фактов продажности Ленина, Троцкого и компании. Выполнили они все задания своих хозяев, отработали пломбированный вагон.

По плодам познаешь древо. Давайте нам больше бондарчуков-парвусов, мироновых-лениных и хабенских-троцких. Мы будем верить, что именно эти клоуны потрясли когда-то мир!
Автор: Сергей Кредов
Первоисточник: https://burckina-faso.livejournal.com/2572446.html


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Комментарии 71

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
    ... я так полагаю, что в статье личное мнение автора... это имеет право каждый, но историю ВСПЯТЬ не повернёшь, как её ни крути - ни в фильмах, ни в статьях... но отшельмовать - могут... sad
    a.s.zzz888
    1. Зяблицев Сегодня, 08:27
      Актеры здесь не причем особо - они обыкновенные лицедей и за корм сыграют кого угодно!Как сыграют - это вот уже другой вопрос. За ними стоят режиссеры, сценаристы, продюсеры...- в этой творческой среде, к сожалению, у нас 90% отборнейшего г...а сосредоточенно! После их "талантливейших" высеров, которые заполонили все СМИ и ТВ, среди молодежи массово и появляются Коли из Уренгоя...Особо удивляться тут нечего!
      Зяблицев
      1. Стропорез Сегодня, 08:42
        Привет! hi Слышу голос разума из противоположного лагеря?! good
        А потом с высоких трибун и по всем каналам будут хаить каклов за то ,что у них ленинопад. Да чем наши лучше? Подмена исторических фактов на гебельсятину чистой воды-вот что происходит

        Автору +100500 классно отжёг!


        Стропорез
        1. Зяблицев Сегодня, 08:51
          Я никогда не был в противоположном лагере!Наш с Вами спор сводился к тому что я против всяких потрясений, так как сегодня никакая революция невозможна и даже вредна! Действующий политический режим с ВВП лучшее, что может быть на данный момент...Да и в целом из теории - революция невозможна без широкого участия народных масс - а никакой поддержки широких масс у социалистической идеи сегодня нет! А значит и нечего воздух сотрясать - нужно эволюционировать в рамках выбранной на сегодняшний день модели - других путей, я повторюсь, именно сегодня, для России не существует! Вернее они существуют, но все они губительны, в никуда! hi
          Зяблицев
          1. Стропорез Сегодня, 09:01
            Цитата: Зяблицев
            а никакой поддержки широких масс у социалистической идеи сегодня нет!

            А вот это враки! Социалистическую идеологию поддерживает подавляющее большинство населения, просто одурманенные пропагандой люди пытаются найти в пвв, то чего в нём нет и никогда не было С ним построение социального гос-ва не возможно в принципе.
            Действует та же самая подмеа понятий и манипулирование общественным мнением.
            с одной стороны "правильные" слова, а с другой-последовательное продолжение курса эльцина.
            Цитата: Зяблицев
            я повторюсь, именно сегодня, для России не существуют

            Будет другой День будет пища.
            Цитата: Зяблицев
            Вернее существуют, но все они губительны!

            Ещё губительнее для Отечества-это продолжение проведения сегодняшнего политико-экономического курса.

            Зы
            Цитата: Зяблицев
            Наш с Вами спор сводился к тому что я против всяких потрясений

            Дык потрясений никто не хочет. hi
            Стропорез
            1. Зяблицев Сегодня, 09:11
              Вот в этом и есть наше разногласие - я буду поддерживать именно нынешний курс и конкретно ВВП, даже готов подписаться на его правление до гробовой доски..., он при всех недостатках и противоречиях, человек государственного склада мышления именно во благо России, а вот как потом дела пойдут, загадывать не хочу - действительно, будет день, будет пища! И зря Вы надеетесь на чудо, что с приходом к власти истинных коммунистов, коих и не осталось даже в КПРФ, сразу настанет счастье народное - настанет, разруха, голод, гражданская война и иностранная интервенция!Поэтому лучше не экспериментировать!Должно пройти время и должны под эту идею созреть люди!Нужна реальная руководящая и направляющая политическая сила - Зюганов и КПРФ сегодняшнего формата на эту роль абсолютно не годятся! hi
              Зяблицев
              1. Гардамир Сегодня, 10:14
                человек государственного склада мышления
                извините что вмешиваюсь в ваш диалог, но про государственность от ВВП вы сильно ошибаетесь. Вчера мне усиленно доказывали, что ввоз ядерных отходов это благо для России..
                антирусское образование, вспомним Маннергейма и мальчика-колю, таких много.
                Где заводы и фабрики? Кто мешает ввести в Крым свои финансовые институты?
                Путин не раз заявлял, что он либерал, а либерал не может быть государственником.
                Гардамир
                1. Зяблицев Сегодня, 10:17
                  Я по поступкам сравниваю, по переменам, по делам и сравниваю с его предшественниками - действительно либералами: Горбачевым и Ельциным! Сравниваю с ситуацией на Украине и лично для меня это сравнение в его пользу! hi
                  Зяблицев
                  1. мрАРК Сегодня, 11:53
                    Цитата: Зяблицев
                    сравниваю с его предшественниками - действительно либералами: Горбачевым и Ельциным!


                    А чего ж ты со Сталиным не сравнишь? Почему с у.ш.ле.пк.ами сравниваешь?
                    мрАРК
                    1. Зяблицев Сегодня, 11:57
                      А при Сталине я не жил - это во первых! Во вторых - два абсолютно разных мироустройства: тогда и сейчас...И в третьих - на Вы! hi
                      Зяблицев
                      1. мрАРК Сегодня, 12:12
                        Цитата: Зяблицев
                        И в третьих - на Вы!


                        О, простите ваше высокоблагородие, простого русского мужика, который и к царю на ты обращался.
                        А если при Сталине не жил, то хотя бы почитай. Все это по полочкам разложено в книге Александра Курляндчика
                        «ПРОКЛЯТАЯ» СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ…, на Проза.ру
                        Еще раз извините ,Ваше высокоблагородие.
                        мрАРК
            2. василий50 Сегодня, 09:29
              Интересно получается.
              В РОССИИ официально политики и те кто их обслуживают на радио и ТВ круглосуточно поливают грязью и ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА и ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА при этом живут в стране которую *собрали* БОЛЬШЕВИКИ и отстояли в Гражданской Войне от интервентов и их холуёв, строили СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, и снова отстояли уже от нацистов и снова отстроили страну.
              Нам показывают и своё неуважение к тем событиям нынешние *правители* и их холуи из *шоу-бизнеса*. Видимо надеются на очень среднее образование молодёжи. Следующим этапом будет охаивание ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Попытки оправдать *евроинтеграторов* не редки среди деятелей от культуры и прочих клоунов, подключились и деятели от *минобраза*.
              Что рекламируемый фильм первый который претендует на *правду-матку*? А сколько их уже было?
              Вот так и приходит понимание почему актёров при *царском режиме* ограничивали в правах и хоронили не с людьми.
              василий50
              1. bober1982 Сегодня, 09:38
                Цитата: василий50
                Вот так и приходит понимание почему актёров при *царском режиме* ограничивали в правах и хоронили не с людьми.

                Хоронили не с людьми, - хоронили за кладбищенской (церковной) оградой. Вопрос в актерской среде - а где мы будем харчеваться ?,был всегда актуальным у них и от власти независим,будь то царская,советская или нынешняя власть.
                bober1982
              2. Стропорез Сегодня, 09:52
                Цитата: василий50
                Следующим этапом будет охаивание ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

                Товарищ, вот этого они делать не станут, поскольку Победу они уже приватизировали, изуродовав истинный смысл Победы.
                То есть Победы Советского народа и Социалистического государства над нацистской Германией. Отсюда ",обезличенный" Парад 7-ого ноября,старательно вымарав истинный повод этого Парада в честь 24-ой годовщины Великой Социалистической Октябрьской Революции!
                Драпировка Мавзолея Ленина 9-ого мая-это из той же "оперы".
                Как только уйдут от нас последние фронтовики, вакханалия примет чудовищный характер, мальчик Коленька -это "первая ласточка".
                Они рассуждаю так: "вам нужна Победа-нате, только без коммуняк,советской власти, без криков "За Родину,За сталина", без стяга Победы с советской символикой, без Пионеров-Героев, без Мавзолея, ну и конечно без Председателя ГКО, но с "кровавой гебнёй", с "героическими зк из штрафбатов" и прочая и прочая.
                Стропорез
                1. Голован Джек Сегодня, 09:59
                  Цитата: Стропорез
                  За Родину,За сталина"

                  Ага... я когда деду это сказал - чуть в голову не выхватил...
                  Дед воевал там, где пиарился полковник Брежнев laughing
                  Связист был, мина задела бедро... с тем и помер.
                  А тут какие-то... на букву "у", фигней занимаются...
                  Цитата: Стропорез
                  вакханалия примет чудовищный характер

                  Да есть уже все. И вы - часть этой... ханалии, ага
                  Голован Джек
            3. Комментарий был удален.
              1. Стропорез Сегодня, 10:36
                Цитата: vlad007
                Соц. идеология невозможна без Компартии. Что скажете?

                Дело в том, что соц. идеология существует вне партий, это в бытовом понимании чувство справедливости и отношение гос-ва к обществу.
                Хотя ,безусловно, партия является проводником соц. идеалов в массы, но здесь надо уже конкретизировать- марксистско-ленинской идеологии.
                Стропорез
            4. Rey_ka Сегодня, 10:47
              А вот это враки! Социалистическую идеологию поддерживает подавляющее большинство населения,

              Что же тогда за сохранение СССР никто на баррикады не вышел?
              Rey_ka
              1. Стропорез Сегодня, 10:55
                Цитата: Rey_ka
                Что же тогда за сохранение СССР никто на баррикады не вышел?

                А что разве кто то объявлял об его роспуске? Народ не понял ни фига!
                А горбач под новый же год отрёкся, всё было продумано до мелочей. Ко всему никто ж предположить не мог , что народ поведут " в сетлое капиталистическое будущее" .Очнулись в 93-ем, всё могло решиться в нашу пользу, но.....
                В общем ещё не вечер.
                Стропорез
                1. bober1982 Сегодня, 11:55
                  Цитата: Стропорез
                  Очнулись в 93-ем, всё могло решиться в нашу пользу, но....

                  Никто в 1993г. не очнулся, по CNN безразлично смотрели на танковую пальбу.
                  bober1982
          2. To be or not to be Сегодня, 11:31
            А как же закон диалектика марксизма - переход накопившихся количественных изменений в новое качество.. laughing
            "Изменение качества объекта под влиянием накопившихся противоречий и повышения напряженности всегда процесс революционный, и происходящий мгновенно. Для революции достаточен при большой напряженности даже малый толчок – микро кризис.
            Процесс эволюции постепенный, при нём происходит накопление изменений объекта ,не меняющих его сущности, но снижающих напряженность. Рано или поздно количество этих изменений вызовет изменение сущности объекта и переход его в новое качественное состояние скачком. Скачкообразный переход означает только то, что переход происходит без промежуточных состояний, но не обязательно мгновенно. Революционные и эволюционные процессы переплетаются, и из них состоит общий процесс развития и перехода системы в новые качественные состояния.
            Использование закона о переходе количества в качество дает возможность рассчитать как напряженность, так и количество накопившихся изменений и просчитать с большой долей вероятности грядущие события и революции и эволюции.""
            В настоящее время России как воздух нужна стабильность и эволюционных переход в новое качество
            Почему стабильность . Внутренне противоречия существенны между трудом и капиталом ,но не революционны * и низы могут жить по старому и верхи править по старому_) Их можно и нужно изменить эволюционным путем.. Олигархический капитализм -путь в некуда -в пропасть государства и небытие.. Россию пытаются выбить из международной системы . . . изолировать и развалить на отдельные подсистемы ( государства - ничего нового -см Югославию) при сильном внешнем воздействии и опорой на 5 -6 -7 -8 колонны в самой России в ее различных регионах(Центр борьбы из столицы переместился в регионы. как высоко индустриально развитые .что уже серьезно -например Свердловская область) .так и другие менее развитые районы . например Хакасия))
            Стабильность необходима .чтобы противостоять этой внешней угрозе ,сохранить страну и построить другую экономику. Без сильной экономики нет и не будет России.
            To be or not to be
    2. SOF Сегодня, 09:58
      Соками клевер полон, ветер по полю вьюжит,
      И над полями ворон, не умолкая, кружит.
      Клевер бросит в ясли, дед проворчит несмело,
      Белые рубят красных, красные рубят белых.
      Мир далеко-далеко виден в окошках узких,
      Русские рубят русских, русские рубят русских.
      Мир далеко-далеко виден в окошках узких,
      Русские... рубят русских.
      Дед, а за что воевали, что не сиделось в хатах.
      Эти - чтоб не было бедных, те - чтоб не стало богатых.

      Русские рубят русских, русские рубят русских.

      Белые рубят красных, красные рубят белых,
      Солнце восходит ясно, много черешен спелых.
      Ждут казаков казачки, да припасают вина.
      И ни богатых, ни бедных, а ждут они любимых.
      Дед ты мой, дед родимый, жарко, пойдем купаться.
      Ты мне скажи по правде, мне-то за что сражаться?

      Мир далеко-далеко виден в окошках узких,
      Русские рубят русских, русские рубят русских.
      Мир далеко-далеко виден в окошках узких,
      Русские... рубят русских.

      ...мужики..... может хватит?
      По мне так все едино, не вижу разницы между: Невским, Донским, Петром Великим, Суворовым, Ушаковым, Нахимовым, Кутузовым, Потемкиным, Орловым, Иоаном4 Грозным, Ермаком, Брусиловым, Малиновским, Жуковым, Рокоссовским, Тухачевским, Блюхером, Лениным, Сталиным и многими многими другими...
      Если они не упыри и Родину не продавали, а наоборот - кровь за нее проливали в войне с иноземцами, то для меня все они - СЛАВНАЯ история РОДИНЫ.
      ...гражданская война была, понимаете? Брат брата убивал, сын отца, а отец сына.........
      Это не должно повторится НИКОГДА.
      SOF
      1. василий50 Сегодня, 10:38
        что софу что жеку
        Идиотизм момента в том что ставят на одну доску и белых и КРАСНЫХ. Сегодня уже ставят на одну доску КРАСНУЮ АРМИЮ и нацистов. Вы что обалдели и не видите разницы? Более 80% населения в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ жили на грани выживания и то что они не хотели больше терпеть захребетников ставят им в вину. То что уничтожали барских и кулацких холуёв которые за деньгу готовы на всё это правильно и оправдано.
        василий50
        1. Оверлок Сегодня, 11:33
          данные справочника «Россия 1913 год»:
          Средняя зарплата рабочих в европейской России по всем группам производств в 1913 году составляла 264 рубля в год.
          Плата плотнику за один день работы в Москве в 1913 году составляла 175 копеек. На эти деньги он мог купить:
          – мука пшеничная, I сорт, крупчатая – 10,3 кг
          или – хлеб ситный пшеничный крупчатый – 11 кг
          или – говядина, I сорт – 3 кг
          или – сахарный песок – 6 кг
          или – свежий лещ – 3 кг
          или - подсолнечное – 6,1 кг
          или – каменный уголь (донецкий) – 72,9 кг
          Оклады младших офицеров составляли 660-1260 рублей в год, старших – 1740-3900, генералов – до 7800. Кроме того, выплачивались квартирные деньги: 70-250, 150-600 и 300-2000 рублей соответственно.

          Земские врачи получали 1200-1500 рублей в год, фармацевты – в среднем 667,2 рубля. Профессора вузов получали не менее 2000 рублей в год, а в среднем 3000-5000 рублей; преподаватели средней школы с высшим образованием зарабатывали от 900 до 2500 рублей (со стажем в 20 лет), без высшего образования – 750-1550 рублей. Директора гимназий получали 3000-4000 рублей, реальных училищ – 5200 рублей.
          «Благосостояние населения и революции в имперской России»: во сколько раз доходы 10% наиболее обеспеченных слоев населения превышали доходы 10% наименее обеспеченного населения в 1901-04 гг. Разница оказалась невелика: всего-то в 5,8 раза.
          Сейчас- Отчет 2014 Credit Suisse Global Wealth
          Согласно отчету 111 российских миллиардеров контролируют 19% богатства страны. Согласно Credit Suisse уровень неравенства в России "значительно выше, чем в любой другой крупной экономике мира".
          Согласно отчету 84,8% богатств страны контролируется всего 10% человек.
          Оверлок
          1. Варяг_0711 Сегодня, 12:11
            Оверлок Сегодня, 11:33 ↑
            данные справочника «Россия 1913 год»:
            «Благосостояние населения и революции в имперской России»: во сколько раз доходы 10% наиболее обеспеченных слоев населения превышали доходы 10% наименее обеспеченного населения в 1901-04 гг. Разница оказалась невелика: всего-то в 5,8 раза.
            "Та ви шо"? Всего то в 5,8 раза? Вот прям так и вижу как рабочий путиловского завода получает заработную плату предположим в 10 рублей, а хозяин этого самого завода зарабатывает в месяц всего то 58 рублей... laughing
            Самому то не противно этот бред сивой кобылы нести?
            Не люблю "пекевидию", но специально для вас, данные о стачке 1902 года в Ростове-на-Дону:
            В октябре 1902 года Донской комитет РСДРП обратился к рабочим с листовкой «Ко всем рабочим Главных мастерских Владикавказской дороги»:

            «Долгие годы, изо дня в день, как каторжники, цепями прикованные к тачке, мы стоим у своих станков. Солнце иной раз заглянет сквозь тусклые стекла в мрачные мастерские, и чистый свет его слабеет от дыма и копоти... Но среди этой серой, беспросветной жизни, товарищи, среди вечного каторжного труда как звездочка, мерцает перед нами надежда, что истина и правда восторжествуют, что настанет день, когда мы вздохнем свободной грудью и громко воскликнем: «Да здравствует свобода!..» Но эта свобода не придет к нам сама, не спустится с небес. В жестоком бою должны мы завоевать ее... Товарищи! Помните, что нам предстоит великая борьба за наше освобождение! Помните, что для этой борьбы нужны мужественные люди, умеющие смело и стойко защищать свои права, свою честь, свое достоинство... Вперед, товарищи, на борьбу! Да здравствует стачка!.. Да здравствует свобода!..».

            — Из листовки "Ко всем рабочим Главных мастерских Владикавказской дороги"[2]

            Ситуацию также усугубляли не в меру строгие требования к рабочим, среди которых также были женщины и дети:

            «Работа на фабрике начинается с 1 августа по 1 мая ежедневно с 8 часов утра и продолжается до 8 часов вечера включительно, с перерывом для обеда от 12 до 1 часу дня и для полудня с 3 часов до 3.30 пополудни; с 1 мая по 1 августа - с 7 часов утра до 8 часов вечера, с перерывом для обеда от 12 до 2 часов дня и для полудня с 4 часов до 4.30 пополудни...»

            — Из правил на табачной фабрике Асмолова[3]

            Последней каплей стало то, что мастер Вицкевич обсчитал рабочих котельного цеха. Когда рабочие потребовали жалование, Вицкевич грубо прогнал их[2]. 2 ноября работы в цехе остановились...[2][4]

            От распрекрасно люди жили то, правда? laughing laughing laughing И чой то их с такой сытой то жизни бастовать потянуло? Видимо от не хрен делать? laughing
            Варяг_0711
        2. SOF Сегодня, 12:04
          ....ээхххх... славяне....
          ...никого я никуда не ставлю. Хотел лишь сказать, что достаточно мы друг другу крови полили. У всех рыло в пуху. Одним мирром мазаны. Пока не найдем общий язык так и будут нас всякая блоха из-за границы кусать.
          Сто (100!!!) лет уже прошло, а мы все продолжаем на зеркало пенять.....................
          SOF
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:22
    Хорошо сказано !
    А кто план ГОЭРЛО подсунул ? Неужто наглосаксы ? А сами до сих пор печки в Лондоне углем топят, гниды !
    Uncle Lee
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:42
    Хабенский-Троцкий-Колчак


    Смотришь на КОЛЧАКА в роли Хабенского ну просто душка...а между тем в моем Новониколаевске(Новосибирск)
    В городе и его окрестностях было обнаружено огромное количество расстрелянных и растерзанных колчаковцами мирных жителей и пленных красноармейцев. Белогвардейцы зверски порубили шашками политических заключенных. Тела были настолько обезображены, что из 104 удалось опознать только 37.

    Члены ревкома, командиры Красной армии решили показать эти зверства английской миссии, находящейся при Колчаке и захваченной в плен. Зрелище было не для слабонервных. «Не выдержали нервы одного из представителей английской миссии, и он снопом повалился на землю. Другой его коллега бросился в снег, горстями стал хватать его и прикладывать к голове. Остальные убежали в ближайшую избу и попросили воды».
    С историей постоянно производят какие то манипуляции что-то в ней меняя.добавляя.убирая...с приходом во власть людей разных взглядов...нельзя этого делать...нравится это или нет .
    Тот же ЛЕХА
    1. user Сегодня, 08:09
      Смотришь на КОЛЧАКА в роли Хабенского ну просто душка..


      А в Красноярском крае, не далеко от Канска, памятник адмиралу, в виде колодца - так и называется ПЫТОЧНЙ КОЛОДЕЦ. Макнут туда человечка и на воздух поднимают, а там Эвенкия рядом поэтому льдом покрывается махом, а его опять макнут в колодец и на воздухе дадут опять повисеть, правда головой вниз и опять он льдом покрывается причём кто в тех местах бывал соврать не даст - очень быстро, это Вам не у Врангеля в Крыму.

      Вот таких нам героев навязывают и что интересно за государственные деньги.
      user
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:14
        И что удивительно ...после всего этого в современном Новосибирске появился проспект Колчака... what чудеса со здравым смыслом да и только.
        Тот же ЛЕХА
        1. Мур Сегодня, 08:46
          Давайте уточним: "проспект" не в Новосибирске, а в дачном некоммерческом товариществе "Ратник". Он там соседствует с "проспектом" Маршала Жукова.
          Проще говоря, какие-то (знаем, но не будем называть фамилии) "любители" истории решили поотжигать, ибо своя рука - владыка.
          Примерно то же самое наблюдаем в Омске:

          а лидирует в Сибири Иркутск:

          Не совсем по теме. Задавался вопросом, откуда же после 70 лет советской власти и жесточайших, по версии либералов, сталинских "чисток" у нас ныне повылазило всяких "монархистов", "белогвардейцев" и прочих булкохрустов?? Окончательного ответа так и не нашел...
          Мур
          1. Был Мамонт Сегодня, 09:17
            Цитата: Мур
            Окончательного ответа так и не нашел...

            Его и не будет. Причин и поводов не мало. Но, как говаривал мой первый мастер чуть не полвека тому назад:" Скажи человеку сто раз, что он свинья, на сто первый непременно хрюкнет". Наиболее яркий и успешный пример "переформата" отношение к нам на Украине.
            Специально перечитал "Хождения по мукам" А Толстого перед широко разрекламированным показом одноименного фильма. Почему-то кажется опять будет "особое видение режиссером " художественного произведения.
            Был Мамонт
          2. Гардамир Сегодня, 10:23
            откуда же после 70 лет советской власти и жесточайших, по версии либералов, сталинских "чисток" у нас ныне повылазило всяких "монархистов", "белогвардейцев" и прочих булкохрустов
            Кстати да так же голову ломаю, что за новодворяне свалились на нас.
            Гардамир
        2. Комментарий был удален.
      2. Антианглосакс Сегодня, 10:45
        Цитата: user
        Вот таких нам героев навязывают и что интересно за государственные деньги.

        А не государство ли это всё и делает? wink
        В какую пакость не плюнь - везде зловонный след едросни. Ребята похоже на всё готовы, чтобы легитимизировать и оправдать постперестроечное воровство, и узаконить и закрепить его результаты. Поэтому твари и шельмуют и Ленина и Сталина и итоги ВОВ и т.д.
        Антианглосакс
    2. Зяблицев Сегодня, 08:33
      Сейчас прискачут Монархисты, поручики Тетерины и господин Ольгович...,другие подросшие Коли из Уренгоя, коих на ВО множество и с пеной у рта докажут нам всем, что все это поклеп на святого адмирала и Колчак - истинный герой и спаситель России, любимец простого народа коварно убиенный большевиками...
      Зяблицев
      1. Ami du peuple Сегодня, 08:58
        Цитата: Зяблицев
        коварно убиенный большевиками...
        ..и вероломно съеденный рыбами в Ангаре, под лед которой оные безбожные большевики спустили высокодуховного АдмиралаЪ.
        Ami du peuple
        1. Зяблицев Сегодня, 09:01
          Жуть какая! Нужно срочно переименовать Ангару, дабы она своим названием не бередила раны любителям французских булок - истинным "патриотам" России! laughing
          Зяблицев
          1. Ami du peuple Сегодня, 09:05
            В Адмиралку? Или в Колчашку? laughing
            Ami du peuple
      2. Стропорез Сегодня, 09:03
        Цитата: Зяблицев
        Сейчас прискачут Монархисты, поручики Тетерины и господин Ольгович...,другие подросшие Коли из Уренгоя, коих на ВО множество и с пеной у рта докажут нам всем, что все это поклеп на святого адмирала и Колчак - истинный герой и спаситель России, любимец простого народа коварно убиенный большевиками...

        Зачётный комент!+++++++
        Стропорез
      3. parusnik Сегодня, 09:11
        Сейчас прискачут Монархисты, поручики Тетерины и господин Ольгович.
        ...А Вы заметили, указанные лица, при обсуждении "тем мальчика Коли" не появлялись....Боялись лишнего сказать...
        parusnik
        1. Зяблицев Сегодня, 09:13
          Как принято говорить в их кругах - они консолидируются... laughing
          Зяблицев
        2. Стропорез Сегодня, 09:22
          Цитата: parusnik
          ..А Вы заметили, указанные лица, при обсуждении "тем мальчика Коли" не появлялись....Боялись лишнего сказать...

          Просто им сказать было нечего!
          Сейчас появятся и начнут ныть за "пломбированый вагон" и "кровавых" большевиков и обязательно будет " а вот моегодедушку/бабушку за три колоска" три раза расстреляли , а потом погнали строить Беломор-канал, а потом опять расстреляли.
          Стропорез
        3. Reptiloid Сегодня, 10:14
          Цитата: parusnik
          Сейчас прискачут Монархисты, поручики Тетерины и господин Ольгович.
          ...А Вы заметили, указанные лица, при обсуждении "тем мальчика Коли" не появлялись....Боялись лишнего сказать...

          А им чего бояться? Небось смакуют, перечитывают или сюжеты смотрят, радуются......
          Ну, вот я думаю, Ольгович-то раньше был Александером. Какое-то время они существовали одновременно, а потом один остался. И вдруг он вспомнил недавно про ситуацию под другим ником..... Жаль, время прошло, но надо наблюдать.
          Reptiloid
      4. Варяг_0711 Сегодня, 09:33
        Евгений, hi абсолютно согласен! Именно с подмены советского прошлого все и началось. Сначала нужно было доказать, что именно Великая Октябрьская Социалистическая Революция есть вселенское зло, а все кто её делал кровавые преступники. А значит и режим их кровавый, а следовательно ВСЕ, что сделано при них плохо, гадко и мерзко. Ну, а дальше по цепочке. Раз плохо все, что сделал Ленин, значит СССР изначально это исчадие ада. Ну и как вишенка на торте то, что сталинский режим оказывается еще хуже гитлеровского. Все, амба приехали. А потом на авансцену выходит мальчик Коля и начинает прилюдно каяться за "так называемый сталинградский котёл". Теперь смело можно требовать от России репараций и полного покаяния за то, что уничтожили "мирных" фашистов, ну тех самых "которые не хотели воевать", а просто приехали в Сталинград на экскурсию. Ну, а им, как водится в дикой и варварской России, вместо экскурсии по набережным Волги в обнимку с русскими девочками, по морде да еще и прикладом. Не толерантно как то получилось, не то, что в Париже на Монмартре.

        Все, повторяю ВСЕ наши местные хрустобулочники, есть не кто иные как такие же нацпредатели, как и этот мальчик Коля. Это звенья одной цепочки и работают они на одну цель, развал России изнутри. В США не дураки сидят и они посчитали, раз уж получилось такое проделать с СССР, то почему не проделать то же самое с РФ. Зачем с нами воевать? Дорого и не эффективно, а вот осел груженый золотом их никогда еще пока не подводил.
        Варяг_0711
    3. Оверлок Сегодня, 11:23
      Термин "концлагерь", само словосочетание "концентрационные лагеря" появились в документах за подписью Владимира Ленина.
      1.Впервые в мировой истории соловецкие лагеря стали ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРОЙ (Созданы государственные структуры в ранге министерства, управляющее лагерями – ОГПУ, НКВД, МГБ, написан Устав Соловецкого лагеря, введено собственное денежное обращение и т.д.).
      2.Лагеря создавались ПРЯМЫМ УКАЗАНИЕМ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА, которые ЛИЧНО И НАПРЯМУЮ причастны к убийствам собственных граждан через издаваемые ими секретные государственные постановления или приказы. (Секретное Постановление СНК "Об организации Соловецкого лагеря принудительных работ" от 02.11.1923 года. При участии Владимира Ленина, подписано его замом – Алексеем Рыковым и его секретарем Николаем Горбуновым. Так называемые "расстрельные списки" Иосифа Сталина).
      3.Лагеря предназначались для уничтожения ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ внутри страны (уничтожение и ссылка видных членов иных политических партий, членов общественных движений и политических организаций).
      Далее. Тамбовское восстание 1920-21г.
      N 171, г. Тамбов 11 июня 1921 г.
      Полномочная комиссия ВЦИК
      приказывает:
      1. Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда.
      2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.
      4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.
      5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.
      6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.
      7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.

      Председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко
      Командующий войсками Тухачевский
      На следующий день 12 июня 1921 года Тухачевский подписал приказ № 0116 о применении против повстанцев химического оружия-ПРИКАЗ
      Командующего войсками Тамбовской губернии № 0116/оперативно-секретный
      г.Тамбов 12 июня 1921 г.
      Для немедленной очистки лесов ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось.

      2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

      3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ
      Командующий войсками Тухачевский
      Начальник штаба войск Генштаба Какурин

      Российский государственный военный архив Ф.34228. Оп.1. Д.292. Л.5
      Все были одинаковы, кровь лили рекой, и белые и красные
      Оверлок
  4. parusnik Сегодня, 08:04
    Чему удивляться, режиссер выполнил социальный заказ по десоветизации населения..Та же ерунда и в стране 404 происходит...А мы тут возмущаемси, ах какие они плохие..., ...А у нас все хорошо, прекрасная маркиза...А потом удивляемся, как мальчик Коля, мог в бундестаге сказать, ах простите на нацисты...
    parusnik
    1. Reptiloid Сегодня, 10:22
      Алексей, вот для чего эти фантазмы, видения эти? Дурдом нервно курит в сторонке.....Вдруг через столько лет открылось? Или что теперь в кино вольную трактовку снов будут показывать? Ответов у меня столь, что не сосчитать.
      Reptiloid
      1. parusnik Сегодня, 11:28
        Или что теперь в кино вольную трактовку снов будут показывать?
        ....Российское кино. Бессмысленное и беспощадное.
        parusnik
        1. Reptiloid Сегодня, 11:44
          Вот подумалось----- Ну где же нам до Голливуда? А вот голливуд свою страну и ее невинных жителей возвышает, а другие, все страны обгаживает! Особенно перед тем, как напасть на кого----голливуд покажет , что там живут злобные кровожадные демоны! Только наши творческие лгут и порочат свою страну. Издесь деньги получат, и там!!!!
          Reptiloid
  5. серафимамурский Сегодня, 08:23
    Подобные фильмы, мальчик Коля всё это продукт работы по оболваниванию населения России искажению его истории, которое оплачивается госдепом. Цель развал России изнутри самими русскими. Печально что государство да и ВВП пассивно смотрят на это безобразие.
    серафимамурский
  6. Старый военрук Сегодня, 08:24
    Как же-с, как же-с! Платят-то хорошо, сребреннички они и в Африке сребреннички и не пахнут. Где бы ещё такой заказик отхватить. Про приказ №227 что ли расстараться, а то всякие Коли из Уренгоя опережают. Куда "Наш дом - Газпром" смотрит?
    Старый военрук
    1. Варяг_0711 Сегодня, 09:51
      Старый военрук Сегодня, 08:24
      Куда "Наш дом - Газпром" смотрит?
      Куда, куда, в немецкий карман и смотрит. Они же не уточняют, что слоган "Наш дом - ГАЗПРОМ" и "Национальное достояние", это в прямом смысле ИХ дом и ИХ национальное достояние.
      Варяг_0711
  7. andrewkor Сегодня, 08:38
    Лично мне Хабенский понравился и в роли Колчака и в роли Троцкого.Если уж экранизировать историю России одним Тихим Доном и Хождением по мукам(2.0)не обойтись.В какой степени это будет талантливо и достоверно вопрос другой ,но и самый важный!
    andrewkor
    1. badens1111 Сегодня, 08:46
      Цитата: andrewkor
      В какой степени это будет талантливо и достоверно вопрос другой ,но и самый важный!

      В этом и суть,одно дело поделки а-ля "Хождение по мукам"№2-кривое и косое,второе,прославление колчака,а суть-правда о тех событиях,а она далеко не в пользу колчаков и прочих красновых с врангелями.
      badens1111
      1. Reptiloid Сегодня, 10:29
        Цитата: badens1111

        В этом и суть,одно дело поделки а-ля "Хождение по мукам"№2-кривое и косое,второе,прославление колчака,а суть-правда о тех событиях,а она далеко не в пользу колчаков и прочих красновых с врангелями.
        Главное! Пусть всегда играют несколько уже показавших себя артистов. Такой будет тренд.Ну, из матильды кого позовут.... Тогда всё вообще перепутается и будет полная каша! Ну и видений всяких напихать, снов, ну, если у кого белочка была или что посерьезней----тоже любопытно будет посмотреть-----глюки режиссёра или сценариста таким образом.
        Reptiloid
  8. andj61 Сегодня, 08:57
    Цитата: andrewkor
    Лично мне Хабенский понравился и в роли Колчака и в роли Троцкого.Если уж экранизировать историю России одним Тихим Доном и Хождением по мукам(2.0)не обойтись.В какой степени это будет талантливо и достоверно вопрос другой ,но и самый важный!

    Все так: Кун и Лееб финансировали Троцкого и Свердлова, Парвус и через него Германия профинансировали Ленина.А выхлоп какой? А никакого - тут не финансисты использовали большевиков, а большевики по полной и в своих целях поимели финансистов! И на их же деньги сделали революцию и построили новое государство
    Автор ещё один момент не упомянул: Сталин, воспользовавшись мировым экономическим кризисом задешево закупал на Западе заводы и провел в кратчайшие сроки индустриализацию страны, которая уже в 50-е годы, после разрушительнейшей войны вывела СССР на второе место в мире по экономике.Сталин, видимо, тоже морганам-дюпонам-ротшильдам продался! wassat
    А вообще в нашей истории имеются подобные примеры, когда вложенные в конкретных персонажей немалые средства оказываются потраченными впустую. К примеру, Лжедмитрий 1. Обещал полякам территориальные уступки и возможность распространения католицизма в России - и всё благополучно "забыл" после воцарения в Москве. Так же быстренько "забыли" об оказанной им финансовой поддержке большевики. И правильно сделали! hi
    andj61
  9. Галеон Сегодня, 09:32
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    И что удивительно ...после всего этого в современном Новосибирске появился проспект Колчака... чудеса со здравым смыслом да и только.

    Улица Белы Куна в Питере вас не смущает? Или "свой" палач это уже не палач?
    Галеон
    1. Варяг_0711 Сегодня, 09:59
      Галеон Сегодня, 09:32 Новый
      Улица Белы Куна в Питере вас не смущает? Или "свой" палач это уже не палач?
      Ну-ну, вы нам еще про Войкова поведайте, ну и само собой про Розалию Землячку, а то не все еще ваши либерастные бредни про "кровавых палачей" слышали.
      Хочется спросить, а у вас образование какое? Про причинно-следственные связи, вы в своей жизни хоть раз слышали?
      Варяг_0711
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Галеон Сегодня, 10:58
            Думайте, прежде чем разговаривать и отвечайте за свои слова: крестьянское происхождение не оправдает. Если докажете свое право защищать свою честь, указав свое образование и воинское звание (можно в личку), я предоставлю вам возможность сатисфакции.
            Галеон
            1. Варяг_0711 Сегодня, 11:14
              Галеон Сегодня, 10:58 ↑
              Думайте, прежде чем разговаривать и отвечайте за свои слова: крестьянское происхождение не оправдает.
              Во-первых, начнем с того, что происхождение у меня не крестьянское, а казачье.
              Во-вторых, крестьянское происхождение не делает человека лучше или хуже любого другого. Из крестьян вышло огромное количество талантливых людей. Эти люди были не чета графам и баронам, некоторые из которых писать и читать не умели.
              В-третьих, право защищать свою честь у меня от рождения, а не по образованию или воинскому званию. И мне глубоко наплевать на ваши погоны, бьют не по погонам, а по морде лица.
              В-четвертых, в вас сразу видно "православного" и "истинно верующего". belay wassat Людей вы делите на сорта, по происхождению, по образованию, по званиям. То есть, по сути вы обычный фашист, делящий людей на высших и низших. А как же заповедь о том, что все мы равны перед Богом? Или перед Богом равны, а вы ставите себя выше Бога, чтобы решать кто из нас ровнее?
              Пупок не развяжется, "истинно верующий" с церковно-приходским образованием? laughing

              П.С. И еще, вояка диванный, вы уж определитесь со статусом. Комдив - это командир дивизиона или командир дивизии. А вы, если конечно написали правду, всего лишь командир БЧ. Враль тряпошный... laughing
              Варяг_0711
              1. Галеон Сегодня, 11:39
                Да вы милейший, не из казаков, а из клоунов! Где вы на корабле командира дивизии найти хотите? У нас на пароходах комдивы да комбаты - командиры дивизионов и батарей, а не дивизий и батальонов. Это вы диванный, ни разу военным ремнем не подпоясанный - потому и путаете.
                У нас в России за 1000 лет все солдаты - верующие. На войне атеистов не бывает, это даже такая поговорка есть (окромя политработников). Поэтому за верующих ротик лучше закрыть, ну а меня лично ваше гавканье не чешет.
                Ну вы теперь поняли, надеюсь, что перед вами никак не либераст? А вот меня в обратном к вам вы пока не переубедили wink
                Галеон
                1. Варяг_0711 Сегодня, 11:55
                  Галеон Сегодня, 11:39 ↑
                  Да вы милейший, не из казаков, а из клоунов!
                  Хамите вьюнош? Впрочем для "православных и истинно верующих" это в порядке вещей. Видимо в "православной академии" этому специально учат? laughing
                  Где вы на корабле командира дивизии найти хотите?
                  У вас в статусе написано
                  первый комдив Р и РЭБ эм "Бурный" 1987-1993 гг.
                  Или это я вам это в статусе прописал?
                  У нас в России за 1000 лет все солдаты - верующие.
                  О как? У меня дед две войны прошел, потом страну восстанавливал. Коммунистом был, а вот верующим, не, такого не слышал! Отец и дядька служили в СА, один в ЗГВ, другой в ЮГВ. Комсомольцами были, про верующих от них тоже не слышал. Сам служил в/ч 3655 дивизия оперативного назначения ДОН-100, осетино-ингушский конфликт, тоже как то не проникся. А войну, вы "милейший" в глаза и близко не видели.
                  Поэтому за верующих ротик лучше закрыть, ну а меня лично ваше гавканье не чешет.
                  Опять? Я смотрю православная культура из вас так и фонтанирует потоками фекалий в сторону оппонента. laughing laughing laughing
                  Ну вы теперь поняли, надеюсь, что перед вами никак не либераст?
                  Я понял, что вы еще хуже! Не просто либераст, а либераст в своей крайней ипостаси - православно-верующий либеральный фашист, так пожалуй будет правильнее.
                  Варяг_0711
                  1. Галеон Сегодня, 12:05
                    Вы феназепамчику примите, а то у вас уже пена изо рта. А лучше снотворное и слабительное вместе - это лучше вас характеризует. И под забор, голубчик, под забор, вам там самое ..., ну вы понимаете.
                    Конец связи. Вы сделали мой день. Пойду работать с хорошим настроением!
                    Я ваш должник: если в столице обретаетесь - черкните в личку: с меня пиво.
                    Галеон
                2. мрАРК Сегодня, 12:09
                  Цитата: Галеон
                  У нас в России за 1000 лет все солдаты - верующие.


                  Сразу же после Февральской революции в 1917 году, когда Временное правительство отменило обязательное посещение молебнов, в русской армии, состоявшей в основном из крестьян, 78% солдат перестали посещать церковь. Ну страшно верующие.
                  мрАРК
        2. В.С. Сегодня, 11:07
          Цитата: Галеон
          100 лет назад присяге изменять бы не стал. А служил бы 100% - казаки служат. Уссурийское войско, станица Казакевичево, там жил предок.

          а потом с Красновыми пришли бы Расею от краснопузых освобождать - в 41-м?))
          В.С.
          1. Галеон Сегодня, 11:44
            Нет, не пошел бы. А кто пошел с Красновым?
            Вот в этом и есть очность - как сами бесчестные, так и других по малейшему поводу стремитесь бесчестьем измазать. гадость написать - в 3 секунды, а вспомнить о том, что наши эмигранты участвовали во французском Сопротивлении - классовое чувство не дает. Подлость делать и говорить - дает, а правду признать - не дает! Вот потому я еще с советских времен политработников ненавижу. ПО генам, видать, передалось.
            Галеон
    2. Оверлок Сегодня, 11:49
      После завершения эвакуации Врангелем в Крыму оставалось 2009 офицеров и 52687 солдат Русской армии. Кроме того, в госпиталях полуострова находилось около 15 тысяч раненых и больных. По разным причинам, страну не пожелало оставить более 200 тысяч гражданских и военных чиновников, журналистов, актёров, врачей…
      По указанию Ленина в Крым «для наведения порядка» были направлены с практически неограниченными полномочиями два «железных большевика», фанатично преданных советской власти и одинаково ненавидевших её врагов: Розалия Землячка, которая стала секретарём Крымского обкома большевистской партии, и венгерский коминтерновец Бела Кун, назначенный особо уполномоченным по Крыму.
      Расстреливали больше всего в Севастополе. Расстреливали людей всех сословий, не только офицеров и солдат, но и врачей, медсестёр, инженеров, учителей, профессоров, крестьян, священников, женщин, стариков и даже детей. Расстреляли около шестисот своих же пролетариев-портовых рабочих за участие в погрузке судов Врангелевской армии при эвакуации. И не только расстреливали, но и вешали десятками, сотнями.

      Иностранцы, вырвавшиеся из Крыма во время красного разгула, описывали потрясающие картины чекистских жертв. Исторический бульвар, Нахимовский проспект, Приморский бульвар Большая Морская и Екатеринская улицы были буквально завешаны качающимися в воздухе трупами. Вешали везде: на фонарях, столбах, на деревьях и даже на памятниках. Если жертвой оказывался офицер, то его обязательно вешали в форме при погонах. Невоенных вешали полураздетыми.

      В Севастополе и в Ялте выносили раненых и больных из лазаретов и тут же расстреливали.
      Очевидцы вспоминали: «Окраины города Симферополя были полны зловония от разлагающихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали в землю. Ямы за Воронцовским садом и оранжереи в имении Крымтаева были полны трупами расстрелянных, слегка присыпанных землёй, а курсанты кавалерийской школы (будущие красные командиры) ездили за полторы версты от своих казарм выбивать камнями золотые зубы изо рта казнённых, причём эта охота давала всегда большую добычу».

      За первую зиму было расстреляно 96 тысяч человек из 800 тысяч населения Крыма. Бойня шла месяцами. 28 ноября «Известия временного севастопольского ревкома» опубликовали первый список расстрелянных – 1634 человека, 30 ноября второй список – 1202 человека. За неделю только в Севастополе Бела Кун расстрелял более 8000 человек, а такие расстрелы шли по всему Крыму, пулемёты работали день и ночь.
      Официальный представитель Наркомнаца в Крыму М. Султан-Галиев писал:

      «…среди расстрелянных попадало очень много рабочих элементов и лиц, оставшихся от Врангеля с искренним и твёрдым решением честно служить Советской власти. Особенно большую неразборчивость в этом отношении проявили чрезвычайные органы на местах. Почти нет семейства, где бы кто-нибудь ни пострадал от этих расстрелов: у того расстрелян отец, у этого брат, у третьего сын и т.д. Крым походил в то время на один большой концентрационный лагерь, прообраз будущего ГУЛАГа в размерах одного полуострова…»
      В Алупке чрезвычайка расстреляла 272 больных и раненых, подвергая их такого рода истязаниям: заживающие раны, полученные на фронте, вскрывались и засыпались солью, грязной землёй или известью, а также заливались спиртом и керосином, после чего несчастные доставлялись в чрезвычайку. Тех из них, кто не мог передвигаться, приносили на носилках.
      27 ноября начальником ударной группы Особого Отдела Южного Фронта был назначен Е.Г. Евдокимов. Всего за несколько месяцев ему в общей сложности удалось уничтожить 12 тыс. «белогвардейского элемента», в том числе 30 губернаторов, 150 генералов и более 300 полковников. За свои кровавые «подвиги» один из главных палачей Крыма был награждён орденом боевого Красного Знамени, правда, без публичного объявления об этом.

      На наградном списке Е.Г. Евдокимова командующий Южным фронтом М.В. Фрунзе оставил свою резолюцию: «Считаю деятельность т. Евдокимова заслуживающей поощрения. Ввиду особого характера этой деятельности, проведение награждения в обычном порядке не совсем удобно».
      Председатель полномочной комиссии ЦК и ВЦИК, прибывшей для изучения ситуации в Крыму, Ш.Н. Ибрагимов, отмечал:

      «…В Крыму не всё идёт нормальным путём… Во-первых, излишества красного террора, проводившегося слишком жестоко… необычайное обилие в Крыму чрезвычайных органов, которые действуют порознь, и от этого терпело население».
      М.В. Фофанова была введена в состав тройки ВЦИК для изучения положения дел на полуострове. Как свидетельствовала М.В. Фофанова, большевики расстреливали раненых, больных солдат и офицеров Белой Армии прямо в лазаретах, госпиталях и санаториях. Расстреливали и «содействующих» «контрреволюционерам» – врачей, медсестёр и санитаров. Расстреливали стариков, женщин и даже грудных детей. Тюрьмы городов были забиты заложниками. На улицах валялись трупы расстрелянных, среди которых были и дети.

      Об этих чудовищных злодеяниях, как ни странно, широко оповещали местные большевистские издания (например, «Известия» временного Севастопольского Ревкома, Керченские «Известия» и другие).

      В ходе расследования Фофанова установила: в Керчи пленных солдат и офицеров большевики на баржах вывозили в открытое море и топили. По её мнению, жертвы большевистского террора в Крыму исчислялись десятками тысяч.
      Глава ВЧК Ф.Э. Дзержинский в итоге признал, что им и другими руководителями его ведомства была «совершена большая ошибка. Крым был основным гнездом белогвардейщины, и чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с абсолютно чрезвычайными полномочиями. Но мы никак не могли подумать, что они ТАК используют эти полномочия».
      Ну и каковы причинно-следственные связи в этом?
      Оверлок
  10. BAI Сегодня, 10:01
    Между прочим это дает плоды. Видел Инете на полном серьезе утверждение: "Гитлер не покончил жизнь самоубийством в 1945. Его взяли в плен американские солдаты и Квентин Таррантино в фильме "Бесславные ки" доказал это".
    Завет Геббельса - "Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят" никто не отменял.
    BAI
  11. Оверлок Сегодня, 11:08
    Цитата: Стропорез
    просто одурманенные пропагандой люди пытаются найти в пвв, то чего в нём нет и никогда не было С ним построение социального гос-ва не возможно в принципе.

    так ВВП и не собирался строить социальное государство, грешен, так сам думал на момент его выборов, каюсь. Именно из-за социаальных вопросов я против ВВП.
    Оверлок
    1. Стропорез Сегодня, 11:32
      Цитата: Оверлок
      так ВВП и не собирался строить социальное государство,

      Только он об этом не говорит!
      А он же себя позиционирует, а вернее его пиар-политтехнологи, как "народника, "рубаху-парня", "державника"-на эти "сопли" народ и ведётся не понимая сути происходящего и мурлыкают " ему не дают", "бояре плохие","если не он , то кот" и т.д. Сейчас к выборам готовят тот ещё спектакаль.
      Цитата: Оверлок
      Именно из-за социаальных вопросов я против ВВП.

      Вот именно, государство в лице его руководства должно быть обеспокоено и подвержено единственной задаче- повышение благосостояния народа. Точка!
      Всё остальное -это пиар-шелуха.
      Стропорез
      1. Hottabych Сегодня, 12:06
        Цитата: Стропорез
        Вот именно, государство в лице его руководства должно быть обеспокоено и подвержено единственной задаче- повышение благосостояния народа. Точка!
        Всё остальное -это пиар-шелуха.

        Извините, конечно... Но, народу никогда не угодишь. Особенно таким как вы. Всегда кто-то будет жить лучше.
        Hottabych
      2. Оверлок Сегодня, 12:15
        не скажите, как благосостояние народу улучшилось?Только не надо про увеличение авто во дворах-скучно. Вот Голодец так говорит:"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные"
        А Голикова так: число бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на два миллиона человек.
        За чертой бедности, по данным Голиковой, на начало года находились 22 миллиона человек, или 15 процентов населения.
        ЦБ зафиксировал рост просроченных долгов россиян перед банками. За январь плохие долги физических лийц увеличились на 2,1%, тогда как в корпоративном секторе - на 12,1%.
        По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в прошлом году около 11 трлн руб. И таких должников — около 40 млн человек, более половины экономически активного населения страны. В состоянии обслуживать свои долги — около 8 млн.
        Оверлок
  12. 16112014nk Сегодня, 11:10
    Цитата: Зяблицев
    я буду поддерживать именно нынешний курс и конкретно ВВП,

    Один из членов Заксобрания С.-Петербурга рассказывал о своём разговоре с Путиным в бытность того в 90-х годах в команде Собчака. По итогам разговора не сошлись во взглядах и уходя, Путин раздосадованно трижды, как крыльями, взмахнул руками и трижды повторил: "Бабки надо делать, бабки надо делать, бабки надо делать!".
    16112014nk
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