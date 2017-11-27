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Альтернативная история Великого Октября
Убедили меня Бондарчук-Парвус, Хабенский-Троцкий-Колчак и Миронов-Ленин. Большевики были агентами иностранных разведок, шестерками Ротшильдов и Рокфеллеров. Зря я и на Старикова тянул. Против фактов, а также могучего дарования перечисленных мастеров культуры не попрешь. Живо представляю, как все происходило.
Первый разговор у Ленина состоялся, конечно, с немцем Людендорфом на конспиративной квартире, в Швейцарии еще.
Людендорф: «Вы поняли, Ленин, что надо сделать, как приедете в Россию?»
Ленин: «На память не жалуюсь. Штыки в землю, мир без аннексий и контрибуций. Опубликуем секретные протоколы. Позже посла вашего убьем, хе-хе».
Людендорф мрачнеет: «Этого мало. Как вы невнимательны, агент! Непременно фабрики рабочим, землю — крестьянам. И возьмитесь за ликвидацию неграмотности. Тоже ваша беспризорность очень нас беспокоит. Мы вам выделяем своего лучшего агента, он поляк. Пусть создаст эту…ВЧК. Кстати, заодно не даст вашим графам и князьям вывезти ценности к нам за рубеж. Мы его проинструктируем. Пройдет по особнякам, сейфы поищет. Они там картин, золота понапрятали на вывоз немеряно. Нам чужого не надо, свое ставить негде».
Ленин: «Многовато выходит за пломбированный-то вагон, а? Про неграмотность и беспризорность не было базару. Еще прикажите бесплатную медицину вводить. Добавить бы».
Людендорф взглядом дает понять, что условия теперь диктует он.
Ленин суетливо (не передумали бы пломбированный вагон давать) прячет внушительный список и мелкой походкой удаляется. «Губа не дура у этого империалиста, — думает он. — Нам бы только займов нахватать, детишек в сорбонны отправить, а этот сколько всего надиктовал!»
Потом пришлось Ленину и других хозяев обойти. Каждый лез к нему со своим.
Американцы и японцы требовали вышвырнуть их с Дальнего Востока.
Англичане утомились сосать нефть в Закавказье и вывозить руды с российского северо-запада.
Ротшильды с Рокфеллерами, ядовито улыбаясь, советовали не возвращать им долги.
Вообще, все кредиторы умоляли большевиков кинуть их на деньги.
Наглее прочих вели себя французы. Записывая их задания, Ленин горбился, кряхтел и чесал лысину. В какой-то момент он хотел вообще отказаться от командировки в Россию. Вообразите: лягушатники обязали большевиков разгромить армию Колчака, вернуть золотой запас, присоединить Украину, отбить агрессию Польши.
А когда Гражданская почти закончится (Ленин изумленно: «Неужели еще не все?» — Ему: «Вы записывайте, вопросы здесь мы задаем»), агентам иностранных разведок придется выполнить маленькое, но ответственное поручение.
Покидая неблагодарную Россию, предупредили Ленина, ее благодетели постараются оставить в ее заднице занозу, а именно — предателя Врангеля в Крыму. «Вы должны выбить эту гниду, нашего наймита, с полуострова, — сухо сказали Ленину. — Забирайте Крым себе. Он нам без надобности. Вот наше маленькое, но ответственное поручение».
Так и увяз коготок у продажных большевиков. Аппетиты у англичан-французов и Ротшильдов-Рокфеллеров росли и росли. Пришлось их агентам оборонные отрасли создавать, атомной бомбой обзаводиться, лететь в космос. Гагарина в космос, между прочим, Ротшильды отправили — жалко им было своего американца посылать. Странно, что Стариков до такого не допер. Но у него есть время исправиться.
Главное, ни слова конспирологии. Выше приведены только факты! Поток убедительнейших фактов продажности Ленина, Троцкого и компании. Выполнили они все задания своих хозяев, отработали пломбированный вагон.
По плодам познаешь древо. Давайте нам больше бондарчуков-парвусов, мироновых-лениных и хабенских-троцких. Мы будем верить, что именно эти клоуны потрясли когда-то мир!
Автор: Сергей Кредов
Первоисточник: https://burckina-faso.livejournal.com/2572446.html
Первый разговор у Ленина состоялся, конечно, с немцем Людендорфом на конспиративной квартире, в Швейцарии еще.
Людендорф: «Вы поняли, Ленин, что надо сделать, как приедете в Россию?»
Ленин: «На память не жалуюсь. Штыки в землю, мир без аннексий и контрибуций. Опубликуем секретные протоколы. Позже посла вашего убьем, хе-хе».
Людендорф мрачнеет: «Этого мало. Как вы невнимательны, агент! Непременно фабрики рабочим, землю — крестьянам. И возьмитесь за ликвидацию неграмотности. Тоже ваша беспризорность очень нас беспокоит. Мы вам выделяем своего лучшего агента, он поляк. Пусть создаст эту…ВЧК. Кстати, заодно не даст вашим графам и князьям вывезти ценности к нам за рубеж. Мы его проинструктируем. Пройдет по особнякам, сейфы поищет. Они там картин, золота понапрятали на вывоз немеряно. Нам чужого не надо, свое ставить негде».
Ленин: «Многовато выходит за пломбированный-то вагон, а? Про неграмотность и беспризорность не было базару. Еще прикажите бесплатную медицину вводить. Добавить бы».
Людендорф взглядом дает понять, что условия теперь диктует он.
Ленин суетливо (не передумали бы пломбированный вагон давать) прячет внушительный список и мелкой походкой удаляется. «Губа не дура у этого империалиста, — думает он. — Нам бы только займов нахватать, детишек в сорбонны отправить, а этот сколько всего надиктовал!»
Потом пришлось Ленину и других хозяев обойти. Каждый лез к нему со своим.
Американцы и японцы требовали вышвырнуть их с Дальнего Востока.
Англичане утомились сосать нефть в Закавказье и вывозить руды с российского северо-запада.
Ротшильды с Рокфеллерами, ядовито улыбаясь, советовали не возвращать им долги.
Вообще, все кредиторы умоляли большевиков кинуть их на деньги.
Наглее прочих вели себя французы. Записывая их задания, Ленин горбился, кряхтел и чесал лысину. В какой-то момент он хотел вообще отказаться от командировки в Россию. Вообразите: лягушатники обязали большевиков разгромить армию Колчака, вернуть золотой запас, присоединить Украину, отбить агрессию Польши.
А когда Гражданская почти закончится (Ленин изумленно: «Неужели еще не все?» — Ему: «Вы записывайте, вопросы здесь мы задаем»), агентам иностранных разведок придется выполнить маленькое, но ответственное поручение.
Покидая неблагодарную Россию, предупредили Ленина, ее благодетели постараются оставить в ее заднице занозу, а именно — предателя Врангеля в Крыму. «Вы должны выбить эту гниду, нашего наймита, с полуострова, — сухо сказали Ленину. — Забирайте Крым себе. Он нам без надобности. Вот наше маленькое, но ответственное поручение».
Так и увяз коготок у продажных большевиков. Аппетиты у англичан-французов и Ротшильдов-Рокфеллеров росли и росли. Пришлось их агентам оборонные отрасли создавать, атомной бомбой обзаводиться, лететь в космос. Гагарина в космос, между прочим, Ротшильды отправили — жалко им было своего американца посылать. Странно, что Стариков до такого не допер. Но у него есть время исправиться.
Главное, ни слова конспирологии. Выше приведены только факты! Поток убедительнейших фактов продажности Ленина, Троцкого и компании. Выполнили они все задания своих хозяев, отработали пломбированный вагон.
По плодам познаешь древо. Давайте нам больше бондарчуков-парвусов, мироновых-лениных и хабенских-троцких. Мы будем верить, что именно эти клоуны потрясли когда-то мир!
Автор: Сергей КредовПервоисточник: https://burckina-faso.livejournal.com/2572446.html
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