Альтернативная история Великого Октября

Убедили меня Бондарчук-Парвус, Хабенский-Троцкий-Колчак и Миронов-Ленин. Большевики были агентами иностранных разведок, шестерками Ротшильдов и Рокфеллеров. Зря я и на Старикова тянул. Против фактов, а также могучего дарования перечисленных мастеров культуры не попрешь. Живо представляю, как все происходило.Первый разговор у Ленина состоялся, конечно, с немцем Людендорфом на конспиративной квартире, в Швейцарии еще.Людендорф: «Ленин: «».Людендорф мрачнеет: «».Ленин: «».Людендорф взглядом дает понять, что условия теперь диктует он.Ленин суетливо (не передумали бы пломбированный вагон давать) прячет внушительный список и мелкой походкой удаляется. «, — думает он. —Потом пришлось Ленину и других хозяев обойти. Каждый лез к нему со своим.Американцы и японцы требовали вышвырнуть их с Дальнего Востока.Англичане утомились сосать нефть в Закавказье и вывозить руды с российского северо-запада.Ротшильды с Рокфеллерами, ядовито улыбаясь, советовали не возвращать им долги.Вообще, все кредиторы умоляли большевиков кинуть их на деньги.Наглее прочих вели себя французы. Записывая их задания, Ленин горбился, кряхтел и чесал лысину. В какой-то момент он хотел вообще отказаться от командировки в Россию. Вообразите: лягушатники обязали большевиков разгромить армию Колчака, вернуть золотой запас, присоединить Украину, отбить агрессию Польши.А когда Гражданская почти закончится (Ленин изумленно: «» — Ему: «»), агентам иностранных разведок придется выполнить маленькое, но ответственное поручение.Покидая неблагодарную Россию, предупредили Ленина, ее благодетели постараются оставить в ее заднице занозу, а именно — предателя Врангеля в Крыму. «, — сухо сказали Ленину. —».Так и увяз коготок у продажных большевиков. Аппетиты у англичан-французов и Ротшильдов-Рокфеллеров росли и росли. Пришлось их агентам оборонные отрасли создавать, атомной бомбой обзаводиться, лететь в космос. Гагарина в космос, между прочим, Ротшильды отправили — жалко им было своего американца посылать. Странно, что Стариков до такого не допер. Но у него есть время исправиться.Главное, ни слова конспирологии. Выше приведены только факты! Поток убедительнейших фактов продажности Ленина, Троцкого и компании. Выполнили они все задания своих хозяев, отработали пломбированный вагон.По плодам познаешь древо. Давайте нам больше бондарчуков-парвусов, мироновых-лениных и хабенских-троцких. Мы будем верить, что именно эти клоуны потрясли когда-то мир!