Нужны ли монархической России демократические выборы в 2024-м?

Не то чтобы выборы не за горами, о президентских в марте следующего года даже говорить не хочется. И так понятно, что в острейшей и интереснейшей борьбе между Берковой, Собчак и Навальным (это действительно будет забавно) победит Путин.Потому-то о шоу в 2018-м говорить неинтересно. Ну если только не случится внеплановый выверт типа «Я устал, я ухожу, голосуйте за Медведева». Тогда вполне возможно некое оживление в масштабах страны. Но так как в Кремле дураков не особо держат, то уверен, такого не случится. И грядущие выборы станут абсолютно пресными, скучными и, в общем-то, ненужными. Все ясно уже сегодня.Соглашусь даже с «Левада-центром», который предсказывает явку в 30%. В принципе, достаточно для придания некоторой весомости грядущему цирковому представлению.Единственное, чего жаль, так это денег. На сегодняшний день о желании побороться за корону/президентское кресло уже заявили 16 человек. Это без Путина и Берковой. И каждый в случае регистрации получает изрядную сумму на свою кампанию из бюджета. По закону.Но это ладно, это необходимо, чтобы показать, что у нас выборы демократические и все в таком духе. В принципе, и не такое переживали.Потому-то очень интересно порассуждать о выборах 2024 года, которые смогут стать реальными выборами. Которых в нашей истории было не так уж много. Если с натяжкой, то трое, если без натяжки — двое. Президентские выборы 1996 и 2000 года.Остальное, простите, как в старые советские времена. Выбирали из одного кандидата по принципу «голосуй, или проиграешь». Или «лишь бы хуже не стало».Вот простите, но Россия — оригинальная в этом плане страна. Во всем мире люди выбирают главу государства, чтобы им стало жить лучше, и только у нас — чтобы не стало хуже.Но смотрим в год 2024-й и понимаем, что это будет год совсем иного расклада. И мы, по идее, должны будем распрощаться с постсоветской политической группировкой, безраздельно присутствовавшей на политическом пространстве России.Путин — 72 года.Зюганов — 80 лет.Жириновский — 78 лет.Явлинский — 72 года.Миронов — 71 год…Тут как бы без проблем, всем спасибо, все свободны. Кого-то на заслуженный отдых с почетом, а кого-то реально пинками, ибо коммунистический альфа-самец сам явно не уйдет.То, что в рядах наших так называемых оппозиционных партий нет людей, достойных выдвижения на пост президента, кроме политических дедушек, — это проблемы только этих партий.Но одновременно это и наша проблема, ибо выбирать реально не из кого.Ведь все эти демократические попрыгушки — это совсем не в духе России. Наоборот, сегодня все больше президент и Государственная Дума, в которой большинство постоянно за «Единой Россией», все больше напоминают тот расклад, который имел место быть со второй половины 16 века. При русском царе и боярской Думе. «Царь повелел, а бояре приговорили». Что-то изменилось?Так, может, и не стоит-то демократический огород городить? 300 лет Романовы вполне нормально справлялись с проблемой престолонаследия, и ничего, вполне себе выходило. Да и в более современные эпохи все было так же.Да, вместо боярской Думы был ЦК КПСС, который своим пленумом назначал царя, то есть генерального секретаря ЦК КПСС. Так назначили всех, от Сталина до Горбачева. И ничего.Да и в новейшие демократические времена все было в духе Романовых. Царь (простите, президент) назначал преемника.Ельцин назначил Путина, Путин назначил Медведева. Ничего, проголосовали все вроде бы. Очевидно, что в 2024 году Путин тоже кого-то приведет. Не Медведева, хотя это был бы забавный эксперимент.Помните, как это было?«Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, я знаком более 17 лет очень близко с ним и целиком и полностью поддерживаю эту кандидатуру» (В. В. Путин).Вот так же выйдет, представит. И народ так же проголосует, как голосовал за Медведева.Думаю, что в 2024 году это будет Володин.Почему нет?Но, может, так и стоит? И не надо всей этой коловерти вокруг подписей в поддержку кандидата, всех приписок, вбросов, коррекции цифр… Царь назначил, народ одобрил. Точка.Идеи демократии? Да ладно, все, кстати, весьма демократично. Демократично и при СССР было, когда в бюллетенях вообще одна фамилия стояла. И ничего, были очень честные и открытые выборы.Так о какой тут демократии вообще стоит вести речь, если все равно в парламентах будут представители «ЕР». В нашей боярской думе. И на троне будет тот, кто будет нужен/выгоден боярам и князьям. Понятно, что под последними у нас господа типа Тимченко, Миллера, Сечина, Ротенбергов…Вы серьезно думаете, что завтра на кресло президента России может сесть «левый» самовыдвиженец? Или там, Миронов, например?Победить «ЕР» нереально. Так стоит ли огород городить? С приписками, использованием административного ресурса и прочими нашими приколами?Взяли и назначили царя. Главное, чтобы не было, как на Украине. Остальное мелочи жизни.Но главное, престолонаследие — это исторически сложившаяся традиция в России. И историки это докажут на раз, хотя это и так очевидно.Собственно, не хочу сказать, что это так уж и плохо. Это нормальная реалия сегодняшнего дня. Лучше, чем в 90-е. Дай бог, чтобы дальше все было не хуже. Да и против Володина, если что, ничего не имею.Если речь идет о благополучии страны — почему нет? Что, не проголосуем, что ли? Да куда мы денемся...Ведь Россия может быть великой державой и без выборных клоунад. И с царем во главе.