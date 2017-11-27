12:18 27 ноября
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Добрый мальчик Коля из Нового Уренгоя

Добрый мальчик Коля из Нового Уренгоя


17-летний юноша поднялся на трибуну Бундестага, прокашлялся и начал:

- Дамы и господа! Меня зовут Николай Девятниченко, я учусь в гимназии г. Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй Мировой воны. Это меня очень заинтересовало, поскольку я с детства увлекаюсь историей и своей страны, и Германии. Особенно меня заинтересовала судьба Ганса Рауха, убитого в т.н. «Сталинградском котле»…


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Солдаты лежали и ждали команды «в атаку». Старый боец посмотрел на молодого парнишку справа от него – у того был первый бой.
- Не дрейфь, Федор, прорвемся. Главное ничего не бойся и стреляй первым.
Федор сгреб комок снега и положил его в сухой рот.
- А я и не боюсь.
Раздался свисток. «Аааа!» - закричал парнишка, поднялся и, сжимая в руках винтовку, вместе с другими бросился к стоящему по ту сторону площади дому.
Федор бежал через площадь. Ему казалось, что каждая пуля летит именно в него. Справа и слева от него падали бойцы, но он не видел этого. Куда-то пропал Петрович, ободрявший его минуту назад.

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- Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку, затем пытался найти историю немецких солдат в интернете и других источниках. Однако позже в сотрудничестве с Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями я узнал и подробно изучил историю жизни Ганса Иоганна Рауха.

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Федор прыгнул в проем окна, повернул направо и помчался по заваленному битым кирпичом коридору. Заглянул в первый попавшийся дверной проем и увидел немца. Навалившись грудью на подоконник, тот лихорадочно передергивал затвор своего карабина и стрелял в бегущих советских солдат. Словно почувствовав что-то, немец оглянулся и лицо его исказила гримаса ужаса: он увидел свою смерть.
Федор вскинул винтовку и нажал на спуск.

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- Ганс Раух родился в многодетной крестьянской семье. С детства познал тяжелый труд, любил своих братьев и сестер. Он любил жизнь и не хотел воевать. Он не по своей воле оказался в Сталинграде. Я искренно скорблю о гибели этого молодого человека и хотел бы, чтобы пуля, оборвавшая его жизнь, пролетела мимо.

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И эти слова, облеченные в оболочку энергии, полетели в прошлое. Пробивая год за годом, десятилетие за десятилетием они летели, летели… Вот преодолен рубеж тысячелетий. Пронеслись мимо 90-е, 70-е, 50-е годы XX века… Комок энергии уменьшался в размерах и до января 1943 года долетел совсем маленький огненный шарик. Но его энергии вполне хватило, чтобы ударившись в свинцовый комочек, изменить его полет.

Пуля ударила в кирпичную стену. Русский закричал и с винтовкой бросился на Ганса. Раух выставил вперед карабин и выстрелил.
Несколько секунд он смотрел на лежащего у его ног русского, а потом выпрыгнул в оконный проем.

Приземлившись, он побежал вдоль стены и наткнулся на двух русских. Оба вскинули винтовки.
Ганс бросил карабин и поднял руки:
- Нихт шиссен! Гитлер капут!
- Конечно капут, - злобно сказал один из бойцов, тем не менее не опуская винтовки.
Второй подошел к Гансу и похлопал по его карманам. Не найдя ничего, он толкнул пленного в спину:
- Топай, фриц, и радуйся: война для тебя уже кончилась.

Федор лежал на спине, смотрел в серый потолок и чувствовал, как толчками вместе с кровью из него вытекает жизнь.
- Миленький, хорошенький, потерпи, - шептала медсестра, расстегивая его ватник - сейчас все сделаю.
- Не надо… - прошептал Федор, - зря это…
- Ну что ты, сейчас тебя перевяжу, потом в госпиталь доставим, там тебя быстро подлечат, - скороговоркой говорила девушка.
- Сестричка, - прошептал Федор, - не надо… Лучше поцелуй меня… Меня еще ни разу девушка не целовала...
Медсестра осторожно сняла с себя каску, наклонилась и ее губы коснулись его губ.
Маленькая снежинка, кружась, упала на щеку солдата и не растаяла.

---------------------------------------------------------------------

- В т.н. «Сталинградском котле» немецкие солдаты испытывали страшные лишения, мерзли, голодали. Многие из них погибли. Это были невинные жертвы войны и мы не вправе о них забывать. Они тоже достойны памяти.
Депутаты Бундестага один за другим вставали со своих мест и дружно стоя аплодировали русскому юноше.

--------------------------------------------------------------------

А маленький энергетический шарик, изменивший полет пули, полетел обратно. Не дошел Федор до Вены и не вернулся домой с двумя орденами и двумя нашивками за ранения. Пропала в новом будущем хохотушка Зойка – его дочь. Не родился смешной карапуз Вовка, не вырос Вовка в красивого Володьку, не завел Владимир Николаевич семью и не родился у него сын Николай.

-------------------------------------------------------------------

Гордый исполнением своей миссии Николай улыбался. Только вдруг улыбка на лице русского юноши сменилась гримасой боли – это в грудь его ударила пуля, выпущенная в январе 1943-го добрым Гансом Раухом.

Глотая ртом воздух, Николай навалился на трибуну и с ужасом смотрел на свои становившиеся все более прозрачными руки. Вот уже сквозь них видны листы с его напечатанной речью, вот уже его руки превратились в едва видимые контуры. Это уходил в небытие не родившийся правнук русского солдата, убитого в Сталинграде.

А депутаты Бундестага все продолжали хлопать в ладоши, и дольше всех аплодировал с трибуны для почетных гостей Ганс Раух – ветеран и невинная жертва Второй Мировой войны, которого в январе 1943-го миновала советская пуля.
Автор: klim Podkova


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Комментарии 60

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  1. Дедкастарый Сегодня, 05:56
    этого "мальчика" из Уренгоя,зовут Коля Вермахт.
    Дедкастарый
    1. Зяблицев Сегодня, 06:01
      Навальный - начало.... laughing

      Впрочем не смешно - нужно взять авторов учебника истории для средней школы, взять их "творение" и долго, смачно бить им им же по головам...Так долго, пока не начнет доходить, что нельзя Великую Отечественную войну изложить в два предложения...Впрочем,к сожалению, по скольким головам от образования нужно пройтись, что бы что то изменить....Особенно головам из тех 90-х, когда либеральные псевдоученые "историки", типа брата Чубайса, взахлеб, расталкивая друг друга локтями,переписывали историю страны в угоду Запада за подачку, а бессовестные чиновники, типа Фурсенко им радостно потокали...
      Зяблицев
      1. сибиралт Сегодня, 06:35
        М-да. Вы правы. Какие учебники, такие и дети. Тут никакой закон о школьном патриотизме не поможет winked
        сибиралт
        1. Татьяна Сегодня, 08:02
          У меня в школе учителем истории был еврей. Он по возрасту успел участвовать в операции по взятию Берлина. Кроме того, он был у нас ещё и классным руководителем. Он был замечательный педагог и учитель. Я была отличницей и многому у него научилась даже просто для жизни.

          Так вот он нам рассказывал про ту обстановку, которая была на подходе ко взятию Берлина.
          Он говорил. Вот только входим в населённый пункт, а там уже практически ни одной живой души. Выбитые немецкие части не оставляли после себя ни одной живой немецкой души. Фанатики-фашисты убивали всех немцев - жителей населённого пункта, которые физически по разным причинам не могли уйти из городка или посёлка или же не успели от гитлеровцев спрятаться. В каждом доме обязательно были трупы застрелянных гражданских лиц - стариков, женщин и детей, включая и младенцев - ещё до прихода частей Красной армии.
          Это таким образом реализовывалась политика германских "верхов" - не оставлять после себя никаких свидетелей среди самих немцев, помнящих о гитлеризме, его позорном и закономерном разгроме и о преступлениях немецких фашистов во ВМВ на чужой земле, особенно в СССР. Новое поколение немцев по мнению Гитлера и его окружения должно было начать свою историческую национальную память с белого листа.
          Немецкие фашисты унесли бы с собою весь мир в могилу, если бы это было возможно.
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 10:19
            Примечательно, что именно иностранная организация НКО «Фонд Фридриха Эберта» выделяла грант на исследование Второй мировой войны в гимназии №1 в Новом Уренгое, в которой учится Николай Десятниченко. Этот же фонд оплатил поездку школьников к захоронениям, а также в Германию.
            Между тем, по данным правоохранителей, филиалы «Фонд Фридриха Эберта» являются представительствами ГЕРМАНСКОЙ разведки БНД.
            Кроме этого, «Фонд Фридриха Эберта» ранее был запрещен в Белоруссии из-за вмешательства во внутренние дела государства. Аналогичные заключения выдала также и прокуратура Турции.
            В результате Гимназию №1 в Новом Уренгое правомерно могут признать иностранным агентом.
            Татьяна
            1. weksha50 Сегодня, 11:57
              Цитата: Татьяна
              Между тем, по данным правоохранителей, филиалы «Фонд Фридриха Эберта» являются представительствами ГЕРМАНСКОЙ разведки БНД.
              Кроме этого, «Фонд Фридриха Эберта» ранее был запрещен в Белоруссии из-за вмешательства во внутренние дела государства. Аналогичные заключения выдала также и прокуратура Турции.


              Хм... А наши, значит, об этом даже не слышали ? Свежо предание... А ведь это - работа как ФСБ, так и ФСК...
              weksha50
      2. vovanpain Сегодня, 10:12
        Цитата: Зяблицев
        Навальный - начало....

        Не no Евгений hi Навальный с Коленькой это конец и позор России,а начало вот. hi
        vovanpain
        1. Зяблицев Сегодня, 10:15
          Вот еще один предтеча - Герой США, мать его.....:

          Зяблицев
          1. Голован Джек Сегодня, 10:25
            Зачем Вы это рожа суда вставилем???
            Блин negative
            Голован Джек
            1. Зяблицев Сегодня, 10:37
              Монитор заплевали? У меня то же на эти рожи такая жа реакция...
              Зяблицев
            2. антивирус Сегодня, 11:50
              ЭТО ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ .
              ЗАВЯЗЫВАТЬ НАДО С КВН И ДР ВЕСЕЛУХОЙ. О СЕРЬЕЗНОМ ДУМАТЬ ПОБОЛШЕЕ.
              антивирус
            3. weksha50 Сегодня, 12:00
              Цитата: Голован Джек
              Зачем Вы это рожа суда вставилем???


              Во как сразу видно, что заколотило... Даже по клаве не туда пальцы стучат... laughing
              У меня - аналогичная реакция, если не хуже... hi
              weksha50
    2. Антианглосакс Сегодня, 10:08
      Никак народ не поймёт - это не мальчик Коля говорил... Это его устами говорило наше правительство, президент, госдума, олигархи и прочий либерастный сброд, узурпировавший власть в 90-х.
      Антианглосакс
    3. АА17 Сегодня, 10:50
      При помощи Коли из Уренгоя пытаются создать Окно Овертона. (И это в то время, когда наши потенциальные "западные партнёры" т.е враги у границ России бряцают оружием.) Во все времена существования нашей Родины, наши предки ценой своей жизни создавали предостережение ВСЕМ потенциальным врагам. Вторжение на территорию России - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО. Александр Хасанов:
      Кто к нам с мечом придёт, тот от меча погибнет
      Так говорят и будут на Руси
      Давненько Русь считалась местом гиблым
      Не веришь? У захватчиков спроси

      Кто к нам с мечом придёт, потом не плачьте
      Вам не помогут ни число, не арсенал
      Амбиции свои подальше спрячьте
      Народ наш не таким рога ломал

      Кто к нам с мечом придёт, тот точно пожалеет
      И может быть не сразу, а потом
      Не всякого Святая Русь жалеет
      И со скотиной поступает, как с скотом

      Кто к нам с мечом придёт, ещё учтите
      Что вы идёте не на мух
      Уроки прошлого хоть иногда учите
      Тяжёл бывает русский дух

      И это не Руси коварство
      Но видимо не всем дано понять
      Войной идёте вы на государство
      А вас встречает РОДИНА, к тому же МАТЬ
      АА17
  2. Сепар ДНР Сегодня, 05:58
    Говорят,что все дороги ведут в храм.
    "Коленьку", имя которого стало нарицательным для катастрофической тенденции самоунижения России, дороги забвения ,и очернения собственной истории, привели в поверженный рейхстаг...
    Сепар ДНР
  3. 210окв Сегодня, 05:59
    Пацанчик этот сделает очень неплохую карьеру...Скажем в "Ельцин-центре"..
    210окв
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:00
      Цитата: 210окв
      Пацанчик этот сделает очень неплохую карьеру...Скажем в "Ельцин-центре"..

      погодь...ишо и в Думу залезет....
      Дедкастарый
      1. Сепар ДНР Сегодня, 06:05
        Цитата: Дедкастарый
        погодь...ишо и в Думу залезет....

        Не исключено... Вона как на "самом верху" принялись его защищать. recourse
        Сепар ДНР
        1. 210окв Сегодня, 06:10
          Обратите внимание..Этот недоумок откуда?Да из вотчины "народного достояния"...И прошли мнения что таким образом продвигается политика России по отношению к "локомотиву"Европы-Германии("Северный поток" и все остальное)..Да,но не такими методами!Родители наверняка в этом самом "Газпроме" и работают.И наверняка не рядовыми сотрудниками..
          Цитата: Сепар ДНР
          Цитата: Дедкастарый
          погодь...ишо и в Думу залезет....

          Не исключено... Вона как на "самом верху" принялись его защищать. recourse
          210окв
          1. Сепар ДНР Сегодня, 06:22
            Цитата: 210окв
            Да,но не такими методами!

            Методы иезуитские. И используются в "газовой отрасли" не в первые.

            "Одним из", и не маловажным фактором "заморозки" освобождения Донбасса от войск хунты стал российский газ, точнее критическая (без "Северный поток 2") на данный момент зависимость от его транзита в Европу.
            Сепар ДНР
          2. user Сегодня, 08:21
            Родители наверняка в этом самом "Газпроме" и работают.


            По этому поводу писали, с приложением фото на их официальных сабантуях , папа начальник по экономической безопасности там у них с немцами проект общий, ну и дети у таких соответствуют - толерантность одним словом. А немцы их в Германию на совместные проекты приглашают.
            Поэтому и такая реакция Кремля включая Пескова.
            user
      2. 210окв Сегодня, 06:05
        Не спорю.Страну лет через двадцать мы оставим натуральным утыркам.Кто говорил что у нас иммунитет против майданов и искажения истории?Черта с два!Подрастают новые меченные и ебны.
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: 210окв
        Пацанчик этот сделает очень неплохую карьеру...Скажем в "Ельцин-центре"..

        погодь...ишо и в Думу залезет....
        210окв
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:14
          Страну лет через двадцать мы оставим натуральным утыркам.Кто говорил что у нас иммунитет против майданов и искажения истории?Черта с два


          Бьют по самому по ахиллесовой пяте России...детям.
          Переформатировать мозги в нужном ключе и направить молодежь на уничтожение собственного государства...


          да... немцам и американцам нельзя отказать в настойчивости в этом деле...работают на нашей территории они в таком ключе уже не один год.
          Самое плохое что наше обществе замечает это когда гром грянет...
          Джихадистка ВАРВАРА...
          Коля -джихадист...
          Коля-защитник невинно убиенных немецких палачей...
          этот список можно продолжать и продолжать...

          такова цена за легкомысленное воспитание нашей молодежи...государство самоустранилось от этого и в итоге получит большую головную боль...как теперь бороться с этим. what

          Хотя многие умные головы задолго до этого предупреждали власть имущих...доиграетесь ...потеряете все и не только Россию но и свои капиталы.
          Тот же ЛЕХА
          1. 210окв Сегодня, 06:16
            Кто бьет?Вот те,кто на верху.Послушайте Пескова.
            210окв
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:22
              Кто бьет?Вот те,кто на верху.Послушайте Пескова.


              Слушал его речи...и был в шоке от него.

              Я считал его умным человеком а на поверку оказалось он недалеко ушел от этого 21-го летнего мальчика из УРЕНГОЯ.
              Для государственного человека Песков сморозил большую глупость...аукнется ему еще это.
              Тот же ЛЕХА
              1. Evgeniy667b Сегодня, 10:04
                Зато сколько диферамбов шефу Пескова, "многоходовщщику искуссному"-самое лучшее для ВВП-уйти, пока не поздно!!! Далеко он зашел в своих помыслах, вреда больше, чем пользы.
                Evgeniy667b
        2. Служил один раз Сегодня, 11:39
          Не то слово!Лет через 5-10-15 такие "коли"будут требовать снести Родину-Мать,сравнять Мамаев Курган.разобрать Дом Павлова и Мельницу...Чтоб не травмировать нежную во всех смыслах психику потомков фашистов.Горько и обидно за наших Предков раздавивших эту коричневую гадину,кого мы воспитываем и как?Все в угоду золотому тельцу.Во всех играх на майле в чатах сидят такие "коли"и пишут,строчат,коверкают нашу историю,уничтожают нашу Победу.
          Служил один раз
      3. антивирус Сегодня, 08:17
        - Миленький, хорошенький, потерпи, - шептала медсестра, расстегивая его ватник - сейчас все сделаю.
        - Не надо… - прошептал Федор, - зря это…
        - Ну что ты, сейчас тебя перевяжу, потом в госпиталь доставим, там тебя быстро подлечат, - скороговоркой говорила девушка.
        - Сестричка, - прошептал Федор, - не надо… Лучше поцелуй меня… Меня еще ни разу девушка не целовала...

        В08 Г ПРИШЕЛ В УЧАСТ ТЕРАПЕВТУ -ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТЫ. ЛЬГОТ ЛЕКАРСТВА РОДИТЕЛЯМ
        СИДИТ СИЗ НАШЕГО ДОМА СТАРУШКА И РАЗГОВАРИВАЕТ С ДР В ОЧЕРЕДИ.
        -КТО ПОСЛЕДНИЙ ?
        -ВОТ БАБУШКА.МНЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА НЕЕ.
        -ДА Я МОГЛА БЫ БЕЗ ОЧЕРЕДИ . Я -ВЕТЕРАН ВОЙНЫ.
        94 БОЙЦА ВЫТАЩИЛА, НАГРАДЫ ИМЕЮ. НО ВОТ ПОГОВОРИТЬ ХОЧЕТСЯ
        антивирус
    2. антивирус Сегодня, 08:09
      он- сын "нефтяника"
      антивирус
      1. Комментарий был удален.
      2. Nikoha.2010 Сегодня, 11:48
        Цитата: антивирус
        он- сын "нефтяника"

        Он сын охранника! Пропиарили парня на весь мир! Далеко пойдёт!
        Nikoha.2010
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:16
    ...не смогли воспитать ребенка - это я на оправдания его родителей... пусть съезжают в фрг, там их примут...
    a.s.zzz888
    1. Сепар ДНР Сегодня, 06:29
      Цитата: a.s.zzz888
      ...не смогли воспитать ребенка - это я на оправдания его родителей... пусть съезжают в фрг, там их примут...

      А дальше ? Ну выедут все эти "коленьки" с мамками-тряпками,и что ? Перестанут плодиться иваны родства не помнящие ?

      СИСТЕМУ государственного воспитания менять надо. Пока не поздно. Иначе окончится для России всё ой как плохо.
      Майдан и Донбасс пряниками покажутся...
      Сепар ДНР
    2. 210окв Сегодня, 07:03
      Очень даже смогли.Поинтересуйтесь,кто они?
      Цитата: a.s.zzz888
      ...не смогли воспитать ребенка - это я на оправдания его родителей... пусть съезжают в фрг, там их примут...
      210окв
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:33
    Может выхлопотать для коли и его семьи немецкое гражданство, в нашего лишить, и пусть они там в Германии и дальше живут, а сюда чтобы им дорога была заказана? ???
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 08:31
      Попробуйте с таким предложением обратится сначала в "Газпром"..Там Вам пояснят,кто может быть гражданином,а кто нет!
      Цитата: Геркулесыч
      Может выхлопотать для коли и его семьи немецкое гражданство, в нашего лишить, и пусть они там в Германии и дальше живут, а сюда чтобы им дорога была заказана? ???
      210окв
  6. курвиметр Сегодня, 07:34
    Парниша просто задумал,возможно, учиться в Германии, а затем там жить и работать, и решил таким способом заработать плюсики на будущее. Мотивация простая - любым способом к сладким плюшкам. На все и на всех "положил с прибором".Печалька...
    курвиметр
  7. Klim Podkova Сегодня, 07:42
    Т. Сталин и мальчик Коля из Нового Уренгоя

    Иосиф Сталин поднял трубку телефона.
    - Товарищ Берия, я тут посмотрел выступление школьника из Уренгоя... Учителя истории - на Таймыр, пусть тюленям историю преподает, директора школы - в Якутский автономный округ в интернат для детей оленеводов истопником. Начальника гороно - в спортивно-оздоровительный лагерь на Колыму. Для учительского состава г. Новый Уренгой в целях профилактики организуйте 2-недельную экскурсию "По сталинским местам": Амурлаг, Камышлаг, Воркутлаг, Дальлаг, Дмитровлаг...
    - А с мальчишкой что делать, т. Сталин?
    - Чего с сопляка взять? Выпороть хорошенько. А потом в армию отдать.
    Klim Podkova
  8. Гардемарин Сегодня, 07:46
    Facebook дважды заблокировал аккаунт журналиста ВГТРК Андрея Медведева за его пост о выступлении в Бундестаге. Текст отличный и по-хорошему очень русский, поэтому заслуживает, чтобы его прочли.

    “Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:
    - Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю? Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ.

    Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей.

    Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.

    Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.

    Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала.
    Жалею ли я об этом? Конечно нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта.

    На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
    Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так.

    Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.

    Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее”.
    Гардемарин
    1. 2ez Сегодня, 11:40
      СПАСИБО!!!!
      2ez
    2. weksha50 Сегодня, 12:16
      Цитата: Гардемарин
      Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее”


      hi
      weksha50
  9. Ilya77 Сегодня, 08:04
    Владимир Путин: После снятия блокады они переехали на родину их родителей, в Тверскую губернию, и до конца войны жили там. Семья у отца была довольно большой. У него же было шесть братьев, и пятеро погибли. Это катастрофа для семьи. И у мамы погибли родные. И я оказался поздним ребенком. Она родила меня в 41 год.

    И не было же семьи, где бы кто-то не погиб. И, конечно, горе, беда, трагедия. Но у них не было ненависти к врагу, вот что удивительно. Я до сих пор не могу, честно говоря, этого до конца понять. Мама вообще была у меня человек очень мягкий, добрый… И она говорила: «Ну какая к этим солдатам может быть ненависть? Они простые люди и тоже погибали на войне». Это поразительно. Мы воспитывались на советских книгах, фильмах… И ненавидели. А вот у нее этого почему-то совсем не было. И ее слова я очень хорошо запомнил: «Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт».

    Вот эти слова я помню с детства.
    Ilya77
  10. kobussubok Сегодня, 08:08
    Гниденыш... И родители такие же..., безмозглые...!!! Славы захотели, "голуби Мира"? Или вы думаете, что на такие речи отклик получите в виде всегерманского раскаяния и скорби по убитым и замученным? Я бы на вашем месте в Россию не возвращался, как делали и делают предатели страны.
    kobussubok
  11. Голован Джек Сегодня, 08:08
    Цитата: Ilya77
    Вот эти слова я помню с детства

    Помнить Вы можете все, что Вам заблагорассудится.
    А вот писать такие вещи - я бы не стал. Я просто хорошо воспитан. Родителями, дедом с бабкой, ага...
    Голован Джек
  12. parusnik Сегодня, 08:10
    Мальчик Коля, как результат промывки мозгов населению..Промывка идет успешно...6 декабря 2017 г опять "досточку" Манергейму в Ленинграде собираются повесить..это по источникам инета...Только уже не снимут, лучше подготовились..
    parusnik
  13. серафимамурский Сегодня, 08:12
    Во время ВОВ и такого мальчика Коли получился бы преданный полицайский холуй.
    серафимамурский
  14. ALSur Сегодня, 08:22
    Что то я не пойму, здесь уже пролетала информация, что мальчику уже 21 год. Соответственно он не ученик, а выпускник этой гимназии.
    https://topwar.ru/130263-evgeniy-spicyn-pod-vidom
    -apolitichnosti-shkolnikam-navyazyvayut-novuyu-id
    eologiyu.html
    ALSur
  15. ando_bor Сегодня, 08:37
    Сталин виноват, не повесил немца, как других фашистов, вот и удалось ему невинным военнопленным умереть, а Коля правильно говорит, по закону: и по Советскому и по современному Российскому и по немецкому.
    ando_bor
  16. igor1981 Сегодня, 08:56
    Статья просто класс. Ещё бы этому гадёныше Коленьке дать её почитать.
    igor1981
  17. BAI Сегодня, 10:10
    Вообще то, мне кажется на "Звезде" (а может быть - Рен ТВ, у Прокопенко) вчера правильно сказали: "Надо побольше и почаще рассказывать в Германии о "бедных Йоганах", чтобы нынешние бюргеры и фрау подумали, а нужно ли посылать своих детей в Россию устанавливать там свои порядки и что их там ждет". Не дословно, но смысл такой.
    BAI
  18. Васся Вассин Сегодня, 10:22
    Эх, если бы так... Но что-то я сомневаюсь, что у этого выродка в роду кто-то воевал.
    Васся Вассин
  19. Barkun Сегодня, 10:27
    Сильно. По Станиславскому - верю!
    Barkun
  20. Гардамир Сегодня, 10:38
    Талантливо!
    Гардамир
  21. 3x3zsave Сегодня, 10:40
    Сюжет, конечно неновый, но рассказ получился неплохой.
    3x3zsave
  22. Molot1979 Сегодня, 10:42
    Даже если правы те, кто все валит на МИД, без согласования с которым Коля и слова бы не сказал, все равно остается масса вопросов. Например, стоит ли "дружба" с Германией того, чтобы ради нее снимать штаны, поворачиваться попой к Бундестагу и слегка наклоняться? Настолько ли нам нужна та Германия, чтобы из года в год брать на себя их катынское преступление? Чего дядя Вова хочет добиться этими жестами? Что, его больше будут в Европах уважать?
    Molot1979
    1. антивирус Сегодня, 11:53
      мертвые сраму не имут. все стерпят
      антивирус
  23. Rey_ka Сегодня, 11:00
    Кто нибудь у нас учебник истории читал не не тот по которому мы учились а сегодняшний!. Вот чему учили то и получилось пеняем на себя!
    Rey_ka
  24. abarth Сегодня, 11:26
    может это как в Спасти рядового Райана, и наш гуманист, при следующей встречи нажмёт на курок....
    abarth
  25. Костадинов Сегодня, 11:29
    Цитата: Зяблицев
    Навальный - начало.... laughing

    Впрочем не смешно - нужно взять авторов учебника истории для средней школы, взять их "творение" и долго, смачно бить им им же по головам...Так долго, пока не начнет доходить, что нельзя Великую Отечественную войну изложить в два предложения...Впрочем,к сожалению, по скольким головам от образования нужно пройтись, что бы что то изменить....Особенно головам из тех 90-х, когда либеральные псевдоученые "историки", типа брата Чубайса, взахлеб, расталкивая друг друга локтями,переписывали историю страны в угоду Запада за подачку, а бессовестные чиновники, типа Фурсенко им радостно потокали...

    Вопрос не только и столько в учебниках. Специализированая литература о войне превратилась в одно воспевание подвигах немецких суперменов. Они герооев Омира затмили. Лучшие летчики, лучшие танкисти, лучшие самолети, лучшие подлодки и так далее. Ето уже не война а что вроде олимпийских играх или Формула 1 в которими немци чемпионами стали и все золотие медали вьиграли.
    Мальчишки и дети любят победителей и суперменов.
    Поетому надо детям показат что война не спортивное состязание и все ети немецкие уберменш и самие лучшие летчики в конце концов бросили оружие и безусловно капитулировали. Безусловная капитуляции ето что то неслиханное в военной истории и если у етих немецких героев било чувство достойнства то для них лучше било покончить с собой как сделал их фюрер.
    Костадинов
  26. Немезида Сегодня, 11:35
    Сейчас на этом сайте не мало таких,как этот украинец Коля. Фанатов Собчак. Желающих отмазать свою украинскую родню от совершенных ею преступлений на Донбассе ,в Осетии и Чечне...Тожероссиян и онижебратьев желающих свалить на Россию и русских всю вину за развал СССР и вину за погромы русского населения,в республиках бывшего совка.....А вот чтобы прекратить в России бардак,нужно : 1) В США,человек получающий гражданство США,клянется защищать США с оружием в руках,от любого государства,в том числе и от своей исторической Родины,если это мигрант...Не вижу,почему в России должно быть иначе...2) Ввести смертную казнь за государственную измену,русофобию,торговлю наркотиками,работорговлю и терроризм,с конфискацией имущества и не только для непосредственных участников,но и для соучастников. 3) Ввести в России закон о гражданстве соответствующий такому в Непале и Саудовской Аравии. 4) Прекратить кормить за счет и в ущерб России республики бывшего совка и заняться государственной поддержкой коренного населения России...
    Немезида
  27. Наум Сегодня, 11:36
    Цитата: Гардемарин
    Facebook дважды заблокировал аккаунт журналиста ВГТРК Андрея Медведева за его пост о выступлении в Бундестаге. Текст отличный и по-хорошему очень русский, поэтому заслуживает, чтобы его прочли.

    “Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:
    - Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю? Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ.

    Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей.

    Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.

    Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.

    Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала.
    Жалею ли я об этом? Конечно нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта.

    На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
    Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так.

    Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.

    Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее”.

    Важнее всего - не забыть и не простить!
    Наум
  28. Комментарий был удален.
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