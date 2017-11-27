Добрый мальчик Коля из Нового Уренгоя

17-летний юноша поднялся на трибуну Бундестага, прокашлялся и начал:- Дамы и господа! Меня зовут Николай Девятниченко, я учусь в гимназии г. Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй Мировой воны. Это меня очень заинтересовало, поскольку я с детства увлекаюсь историей и своей страны, и Германии. Особенно меня заинтересовала судьба Ганса Рауха, убитого в т.н. «Сталинградском котле»…------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку, затем пытался найти историю немецких солдат в интернете и других источниках. Однако позже в сотрудничестве с Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями я узнал и подробно изучил историю жизни Ганса Иоганна Рауха.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ганс Раух родился в многодетной крестьянской семье. С детства познал тяжелый труд, любил своих братьев и сестер. Он любил жизнь и не хотел воевать. Он не по своей воле оказался в Сталинграде. Я искренно скорблю о гибели этого молодого человека и хотел бы, чтобы пуля, оборвавшая его жизнь, пролетела мимо.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В т.н. «Сталинградском котле» немецкие солдаты испытывали страшные лишения, мерзли, голодали. Многие из них погибли. Это были невинные жертвы войны и мы не вправе о них забывать. Они тоже достойны памяти.Депутаты Бундестага один за другим вставали со своих мест и дружно стоя аплодировали русскому юноше.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гордый исполнением своей миссии Николай улыбался. Только вдруг улыбка на лице русского юноши сменилась гримасой боли – это в грудь его ударила пуля, выпущенная в январе 1943-го добрым Гансом Раухом.Глотая ртом воздух, Николай навалился на трибуну и с ужасом смотрел на свои становившиеся все более прозрачными руки. Вот уже сквозь них видны листы с его напечатанной речью, вот уже его руки превратились в едва видимые контуры. Это уходил в небытие не родившийся правнук русского солдата, убитого в Сталинграде.А депутаты Бундестага все продолжали хлопать в ладоши, и дольше всех аплодировал с трибуны для почетных гостей Ганс Раух – ветеран и невинная жертва Второй Мировой войны, которого в январе 1943-го миновала советская пуля.