12:18 26 ноября

Дуэль танка и «джихад-мобиля» в Ираке

Иракская шиитская милиция опубликовала на YouTube видео боя между танком и «джихад-мобилем» – машины, которую террористы начинили взрывчаткой и направили в сторону военных, передает РИА Новости.



На записи, сделанной с беспилотника, видно как машину сначала пытаются остановить автоматным огнем, после чего танк производит выстрел, но промахивается. Машина движется дальше.


Машина подъезжает еще ближе и взрывается. Осколки долетают до танка и БМП и едва не попадают в военного, который наблюдал за поединком.



«Джихад-мобили» – оружие террористов-смертников, которые использовались, к примеру, во время битвы за Мосул. Их производство практически поставлено на поток: террористы, готовя свои «бомбы на колесах», просто обшивают начиненный взрывчаткой джип толстыми листами стали.

Впервые вооруженные пикапы фирмы Toyota были применены войсками Чада против ливийских войск в ходе войны в 1970–1980-х годах. Примечательно, что из-за активного использования машин чадско-ливийский конфликт даже получил название «Война "тойот"».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. mig29mks Сегодня, 09:02
    ДикариС!!!
    mig29mks
    1. Тралл Сегодня, 09:12
      Странная дуэль. Танк промахнулся, а ДМ ехал вообще мимо танка. Никакого дуэльного кодекса там. smile
      Тралл
      1. bddrus Сегодня, 10:17
        джихадисту плохо видно - сильно зашит железом, поэтому и промазал.
        bddrus
        1. Shurik70 Сегодня, 11:48
          Между 37-ой и 47-ой секундой видео я заметил по султанчикам пыли три коротких автоматных очереди, стреляли со стороны той группы, которая была уже за кадром слева. Первые две в один ствол, последняя в несколько (скорее всего в два ствола), после чего автомобиль остановился. Потом опять поехал и взорвался. Выстрела танка я не видел.
          Shurik70
          1. Shurik70 Сегодня, 11:59
            Хотя нет, на 46-ой секунде дым от выстрела виден. Но стреляли вообще выше, похоже.
            Shurik70
      2. роман66 Сегодня, 10:17
        арабы.... странно, что вообще друг друга заметили, и не бухают вроде.....
        роман66
    2. Spartanez300 Сегодня, 09:21
      Джихад - мобиль как на ладони и так близко подпустили , походу они мазохисты . laughing
      Spartanez300
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:25
        Джихад - мобиль как на ладони и так близко подпустили , походу они мазохисты .

        Не перевелись еще самураи-камикадзе what smile
        но современные технологии обнуляют результативность их применения на поле боя...вчерашний век...и доколе игиловцы будут страдать этим тупоумием... smile пока всех не перебьют.
        Тот же ЛЕХА
    3. RASKAT Сегодня, 09:22
      А мне вот интересно почему подобные опорные пункты не минируются по периметры? Хватило бы и МОН-50 или МОН-90 на растяжках, чтобы повредить колеса на такой машине. Ну или на крайняк копайте неглубокий в траншей по периметру или насыпайте валы, для колесной машины даже они становятся не преступной преградой.
      RASKAT
      1. Ил-18 Сегодня, 09:31
        Это много кому интересно.
        Ил-18
      2. роман66 Сегодня, 10:19
        так это же работать надо! лучше на Аллаха надеяться
        роман66
      3. PSih2097 Сегодня, 10:20
        Цитата: RASKAT
        А мне вот интересно почему подобные опорные пункты не минируются по периметры? Хватило бы и МОН-50 или МОН-90 на растяжках, чтобы повредить колеса на такой машине. Ну или на крайняк копайте неглубокий в траншей по периметру или насыпайте валы, для колесной машины даже они становятся не преступной преградой.

        есть очень простой способ остановить любой автомобиль -- сетка из лески с крючками...
        как то так:
        PSih2097
        1. Vovanya Сегодня, 11:06
          В СССР когда-то на учениях у десанта не было времени собрать парашюты, т.к. чтобы "уничтожить" десант, их атаковали танки. Но атака не удалась - стропы и купола наматывались на катки и обездвиживали танк и БТРы. После этого появилось еще одно новое противотанковое заграждение из парашютов, которые оставляли на поле десантники после приземления. Но, видимо, развития это заграждение не получило - дорого оказалось.
          Vovanya
        2. Монархист Сегодня, 12:06
          Разложить ленту с шипами и порядок,а они .... ушами хлоп,хлоп. Я сейчас вспомнил венгерский фильм- детям про полицейского Капелька,там 10-12 летняя деВовка подрабатывала на шиномонтаже: разбрасывает битые бутылки на дороге,а потом подсказывал адрес ближайшего шиномонтажа. По-моему кино называлось"Капелька и его друзья". Помню в тот период показывали фильмы:" Во мне Мухтар","Цивиль". Камрады Ольгович,Парусник,210 окв из другие должны помнить эти фильмы
          Монархист
    4. Маз Сегодня, 09:33
      Танкистам на переподготовку. Смертнику - в ад
      Маз
    5. п-к Опарышев Сегодня, 11:06
      А где наши водители ДМ?Или такое доступно только мужчинам ИГ?
      п-к Опарышев
    6. сибиралт Сегодня, 11:40
      Кому дикари, а кому развлекуха! laughing А русская рулетка это цивилизация? belay
      сибиралт
  2. Vincent Сегодня, 09:10
    В этот раз им всем очень повезло. Судя по видео, кроме водилы Тойоты, пострадавших нет. Разве нельзя из какой-нибудь мухи на встречном курсе отстреливать джихадмобили? Ведь уже шестой год война, а толком противодействия так и нет. Стоят смотрят, доедет нет...
    Vincent
  3. Джедай Сегодня, 09:11
    танк производит выстрел, но промахивается.

    Я не танкист, но промахнуться с такого расстояния ещё суметь надо, нет? what
    Джедай
    1. Тралл Сегодня, 09:14
      Там явно экипаж неполный.
      Тралл
      1. Джедай Сегодня, 09:17
        Насчёт некомплектности экипажа не уверен, а вот низкий уровень подготовки вполне допускаю.
        Джедай
        1. роман66 Сегодня, 10:20
          может, заряд положили, а снаряд забыли - это же арабы
          роман66
          1. Джедай Сегодня, 10:29
            Тоже вариант, дисциплинка у арабов та ещё...
            Джедай
    2. Лопатов Сегодня, 09:25
      Не факт...
      Именно на таком расстоянии велики угловые перемещения маневрирующей цели.
      Возможно, для борьбы с такими угрозами стоит устанавливать над стволом НСВТ или даже КПВТ с бронебойными. Они смогли бы дать необходимую для остановки высокоманевренной цели плотность огня.
      Лопатов
      1. Джедай Сегодня, 09:34
        Понял, спасибо за пояснения. hi
        Джедай
        1. Лопатов Сегодня, 09:40
          На пятидесяти метрах цель, смещаясь всего на 4 метра, вовсе "вылетает" из поля зрения прицела
          Лопатов
          1. Джедай Сегодня, 09:46
            На собственном опыте знаю, что чем ближе движущаяся цель и чем выше кратность оптики, тем труднее удержать цель в перекрестии прицела.
            Джедай
            1. Лопатов Сегодня, 09:51
              Цитата: Джедай
              На собственном опыте знаю, что чем ближе движущаяся цель и чем выше кратность оптики, тем труднее удержать цель в перекрестии прицела.

              Ну да... При стрельбе по движущейся цели важны угловые скорости, а не линейная.
              Едущая точно на стрелка со скоростью 100 км/ч машина для него неподвижна
              Лопатов
              1. Джедай Сегодня, 09:58
                Правильное уточнение, это я затупил, забыв упомянуть направление движения относительно линии прицеливания и угловую скорость . feel
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 11:40
                  вооруженные пикапы фирмы Toyota

                  Что-то не попадалась мне информация по расследованию источника поступления огромного количества Тойот в распоряжение душманов. Расследование началось, а итоги не известны. Может кому-то попадалось что-то об этом?
                  pvv113
                  1. Paranoid50 Сегодня, 12:06
                    Цитата: pvv113
                    Расследование началось, а итоги не известны.

                    Как же... Ещё при Обаме, года полтора тому назад матрасы выяснили,что какая-то матрасная же контора имеет отношение к поставкам этих пикапов. А дальше всё затихло... wink
                    Paranoid50
                    1. pvv113 Сегодня, 12:08
                      Вот до этого момента я тоже помню. А дальше - то ли у меня провал памяти, то ли кому-то нужно было это дело замолчать
                      pvv113
                      1. Paranoid50 Сегодня, 12:14
                        Цитата: pvv113
                        нужно было это дело замолчать

                        Дык,само собой. yes А сейчас только мы с Вами и помним. laughing Да и какие тут пикапы,когда матрасы уже почти в открытую вписываются за игилоидов, а нусеров готовы объявить ребелами.
                        Paranoid50
      2. kirgiz58 Сегодня, 09:57
        Цитата: Лопатов
        Именно на таком расстоянии велики угловые перемещения маневрирующей цели.

        Но зато время полета снаряда минимальное. К тому же ДМ секунд 11 стояла, можно два выстрела успеть сделать.
        kirgiz58
        1. роман66 Сегодня, 10:29
          напомню - там пустыня! и ДМ за километр видно!
          роман66
          1. Лопатов Сегодня, 11:06
            Цитата: роман66
            напомню - там пустыня! и ДМ за километр видно!

            Кому видно? Явно не экипажу танка и БМП
            Лопатов
        2. Лопатов Сегодня, 11:05
          Цитата: kirgiz58
          Но зато время полета снаряда минимальное.

          От этого разве зависит скорострельность?
          Лопатов
  4. 210окв Сегодня, 09:11
    Выцеливался полчаса!
    210окв
  5. Николай Петров Сегодня, 09:14
    Судя по видео, ослы и в танке и в джихадмобиле.
    Николай Петров
    1. Кент0001 Сегодня, 10:10
      Прям исчерпывающе. Мне понравилось.
      Кент0001
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:15
    Для таких быстро движущихся целей есть крупнокалиберные пулеметы. ПТУРСы, наконец, если из танковой пушки попасть НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ... Вообще позор.
    Горный стрелок
    1. kirgiz58 Сегодня, 10:00
      Цитата: Горный стрелок
      если из танковой пушки попасть НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

      В СТОЯЧУЮ мишень на 50 метрах дальности. ПОЗОР - очень мягко сказано.
      kirgiz58
  7. Vincent Сегодня, 09:16
    Было бы интересно посмотреть как недавно принятая БМПТ "Терминатор" разделается с такой целью. Как я понимаю, так такая огневая мощь и скорострельность, что любой вбиед в решето километра за полтора должен превращаться.
    Vincent
    1. Тралл Сегодня, 09:26
      Ещё интереснее было бы посмотреть дуэль авианосца и ДМ laughing
      Тралл
      1. Ил-18 Сегодня, 09:41
        Джихадкатер с эсминцем уже встречались. "Коул", он типа иджис. Хотя, для подводных диверсантов тоже достижимая цель.
        Ил-18
    2. kirgiz58 Сегодня, 10:08
      Цитата: Vincent
      Было бы интересно посмотреть как недавно принятая БМПТ "Терминатор" разделается с такой целью.

      Точно также бы про......мазали, если экипаж дятлы. У меня заряжающий за 6 секунд закидывал(правда это из бака-стеллажа) а тут АЗ, видимость миллион на миллион, и всего один выстрел.
      kirgiz58
  8. Геркулесыч Сегодня, 09:20
    Подготовка экипажа танка по проктической стрельбе по движущейся цели оставляет желать лучшего! !!
    Геркулесыч
  9. алекс-сп Сегодня, 09:34
    Похоже и танк неисправен. Какого черта он крутится весь, если достаточно башню повернуть?
    алекс-сп
    1. certero Сегодня, 09:44
      Потому что так быстрее будет
      certero
      1. kirgiz58 Сегодня, 10:02
        Цитата: certero
        Потому что так быстрее будет

        Перебросочная скорость стабилизатора побыстрее будет.
        kirgiz58
        1. Лопатов Сегодня, 10:36
          Цитата: kirgiz58
          Перебросочная скорость стабилизатора побыстрее будет.

          Если он работает
          Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 09:46
      Цитата: алекс-сп
      Какого черта он крутится весь, если достаточно башню повернуть?

      Интересное наблюдение.
      Танкисты могут меня поправить, но вроде бы приводы ещё "раскрутить" надо. Видимо, наводчик крутит башню вручную, но не успевает, посему механ ему пытается помочь. Что может свидетельствовать о наличии довольно опытного экипажа, сохраняющего взаимодействие в очень стрессовой ситуации
      Лопатов
      1. kirgiz58 Сегодня, 10:30
        Цитата: Лопатов
        Танкисты могут меня поправить

        Поправлю. Экипаж(и все подразделение) долбо..пни. Цель появилась не моментально(как у нас из леса на опушку), а шла по пустыне очень долго. Поэтому времени на включение стабилизатора "вагон". Остальное частности.
        kirgiz58
        1. Лопатов Сегодня, 10:39
          Цитата: kirgiz58
          Цель появилась не моментально

          Моментально. С места танка цель закрывали строения. Видимо, чтобы закрыть от возможного поражения ПТРК.
          Кому тут и можно что-то предъявить- отцам-командирам, не наладившим взаимодействие.

          Там, кстати, даже видно, что только перед самым разворотом скорость наведения орудия по горизонту увеличилась. То есть всё же вращал вручную.
          Лопатов
        2. Nikolaevich I Сегодня, 11:13
          Цитата: kirgiz58
          Поправлю. Экипаж(и все подразделение) долбо..пни.

          Ну....."Не ошибается тот,кто не работает!"-принято говорить в России... wink
          Nikolaevich I
    3. demiurg Сегодня, 09:50
      11 градусов секунду скорость поворота башни. Проще довернуть танк с упреждением, заодно подставив лоб взрыву.
      demiurg
      1. kirgiz58 Сегодня, 10:36
        Цитата: demiurg
        Проще довернуть танк с упреждением,

        Совсем не проще. Времени уйдет больше, включить первую на "раскрученном движке" не просто, тронуться с "зажатой" правой гусянкой на песке тоже нужно уметь(заглохнешь на раз), сколько нужно крутить непонятно(ствол уведен из поля зрения механа). Сложив все - проще приводом ГН(стабилизатор даже не включаем).
        kirgiz58
  10. Geisenberg Сегодня, 09:45
    Это дуэль ??? Это идиотизм.
    Geisenberg
  11. demiurg Сегодня, 09:49
    Есть пулемет на башне, есть 2а42 у БМП. Как в пустыне можно проспать атаку прямо скажем не болида формулы один непонятно. Кстати, либо утес либо тридцатка его таки пробила, скорее всего именно поэтому грузовик сначала поехал в сторону а потом встал, и скорее всего из за невозможности продолжить движение смертник подорвал машину.
    demiurg
    1. Ил-18 Сегодня, 10:19
      Болид F1 там и полуметра не проехал бы. Видимость, как в пустыне, до горизонта. Расслабились, надо им УГиКС подарить. Арабы там много чего интересного узнают.
      Ил-18
  12. ваняватный Сегодня, 10:02
    что они там все курят? request а пешеход на видео вообще бессмертный...
    ваняватный
  13. faiver Сегодня, 10:38
    Картина Репина маслом - арабы на войне, одни три дня назад танк получили, второй пытаеца пересдать на права laughing
    faiver
  14. Перейра Сегодня, 10:38
    Цитата: Джедай
    танк производит выстрел, но промахивается.

    Я не танкист, но промахнуться с такого расстояния ещё суметь надо, нет? what


    Это попасть трудно. А промахнуться легко.
    Перейра
  15. demiurg Сегодня, 10:39
    Цитата: Ил-18
    Болид F1 там и полуметра не проехал бы. Видимость, как в пустыне, до горизонта. Расслабились, надо им УГиКС подарить. Арабы там много чего интересного узнают.

    Судя по видео, у парней сиеста. Всю жару валяются где то в тенёчке. Странно что вообще кто то не спал.
    Посмотрел видео еще раз. На 26 секунде, вроде как техничка вдогонку едет за шайтан арбой. И мастерски становится на одной линии техничка/джихадмобиль/БМП. Тут не фейспалм, тут что то помощнее нужно. да и смертник, вместо того чтобы врубиться в технички + пехота поехал кружными путями через анадырку к бронетехнике. Вот прям чувствуется как там люди умеют воевать. начинаю верить Израильским данным по уничтоженной технике арабов.
    demiurg
  16. Евродав Сегодня, 11:22
    Цитата: RASKAT
    А мне вот интересно почему подобные опорные пункты не минируются по периметры? Хватило бы и МОН-50 или МОН-90 на растяжках, чтобы повредить колеса на такой машине. Ну или на крайняк копайте неглубокий в траншей по периметру или насыпайте валы, для колесной машины даже они становятся не преступной преградой.

    Ну вы даёте! Копать землю и насыпать валы? А для этого взять лопату? Они выше этого! А вы им сразу такой ребус, умственный(догадаться) и физический(копать)...
    Евродав
  17. Евродав Сегодня, 11:24
    Цитата: Ил-18
    Болид F1 там и полуметра не проехал бы. Видимость, как в пустыне, до горизонта. Расслабились, надо им УГиКС подарить. Арабы там много чего интересного узнают.

    Так они и обучаться то не очень хотят, за столько времени уж можно хотя бы на 2-й класс наводчику сдать...
    Евродав
  18. Гардамир Сегодня, 11:53
    вывод из этой войны все сделали. Ясно что повторения первой и второй окопных войн не будет.
    Гардамир
  19. sergo1914 Сегодня, 12:10
    Заголовок - огонь. И это - "военное (военное, Карл) обозрение. Казалось бы дно пробито циклом статей про Октябрь. Но нет. Местные "журналисты" не устают меня удивлять.
    sergo1914
  20. киргиз Сегодня, 12:17
    Постанова какая то, логика у камикадзе отсутствует, там вообще был водитель или кирпич на педали лежал?
    киргиз
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