Дуэль танка и «джихад-мобиля» в Ираке
Иракская шиитская милиция опубликовала на YouTube видео боя между танком и «джихад-мобилем» – машины, которую террористы начинили взрывчаткой и направили в сторону военных, передает РИА Новости.
На записи, сделанной с беспилотника, видно как машину сначала пытаются остановить автоматным огнем, после чего танк производит выстрел, но промахивается. Машина движется дальше.
Машина подъезжает еще ближе и взрывается. Осколки долетают до танка и БМП и едва не попадают в военного, который наблюдал за поединком.
«Джихад-мобили» – оружие террористов-смертников, которые использовались, к примеру, во время битвы за Мосул. Их производство практически поставлено на поток: террористы, готовя свои «бомбы на колесах», просто обшивают начиненный взрывчаткой джип толстыми листами стали.
Впервые вооруженные пикапы фирмы Toyota были применены войсками Чада против ливийских войск в ходе войны в 1970–1980-х годах. Примечательно, что из-за активного использования машин чадско-ливийский конфликт даже получил название «Война "тойот"».
На записи, сделанной с беспилотника, видно как машину сначала пытаются остановить автоматным огнем, после чего танк производит выстрел, но промахивается. Машина движется дальше.
Машина подъезжает еще ближе и взрывается. Осколки долетают до танка и БМП и едва не попадают в военного, который наблюдал за поединком.
«Джихад-мобили» – оружие террористов-смертников, которые использовались, к примеру, во время битвы за Мосул. Их производство практически поставлено на поток: террористы, готовя свои «бомбы на колесах», просто обшивают начиненный взрывчаткой джип толстыми листами стали.
Впервые вооруженные пикапы фирмы Toyota были применены войсками Чада против ливийских войск в ходе войны в 1970–1980-х годах. Примечательно, что из-за активного использования машин чадско-ливийский конфликт даже получил название «Война "тойот"».
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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