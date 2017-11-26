Ту-22М3 сбросили 500-кг бомбы на головы террористам

Российская дальняя авиация вновь атаковала террористов в Сирии. Бомбардировщики Т-22М3 в сопровождении истребителей Су-35 и Су-30СМ сбросили в общей сложности 36 авиабомб ФАБ-500. Масса боевой части в 450 кг позволяет этому боеприпасу эффективно уничтожать любые объекты боевиков, в том числе капитальные строения и бункеры.