12:13 26 ноября

Ту-22М3 сбросили 500-кг бомбы на головы террористам

Российская дальняя авиация вновь атаковала террористов в Сирии. Бомбардировщики Т-22М3 в сопровождении истребителей Су-35 и Су-30СМ сбросили в общей сложности 36 авиабомб ФАБ-500. Масса боевой части в 450 кг позволяет этому боеприпасу эффективно уничтожать любые объекты боевиков, в том числе капитальные строения и бункеры.
















1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:31
    По курсу полета бомбардировщиков инверсные следы ...что это такое??? what
    Тот же ЛЕХА
Картина дня