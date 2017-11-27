12:21 27 ноября

Сергей Собянин и "15 млн условно лишних людей". Что это было?

Трибуна. Микрофон. Экономический (политико-экономический) гуру берёт слово, доводя до сведения идею о том, «как нам обустроить Россию». Один гуру, другой гуру, третий гуру и т.д. Если провести сравнительную характеристику такого рода выступлений, то зачастую можно выделить один тезис, который продвигается как главный: россияне в основной своей массе работают плохо и недолго.

Производительность труда у них (то есть у нас с вами) низкая, на пенсию они (то есть мы с вами) выходят слишком рано. Соответственно, предложения, высказываемые экономическими гуру относительно «обустройства России», оказываются фактически как под копирку: разовьём кудриномику – возраст пенсионный повысим, ибо слишком долго, дармоеды, живут; зарабатываемые средства в основном будем направлять на инвестиции в западную финансово-экономическую систему (чтобы партнёры похвалили и в другой раз проще дали визу слуге народа), производительность труда будем повышать актами и прочими бумажками – хотя бы на уровне местечковой отчётности. По бумажкам-то точно моГЁм, - сообщают гуру...

Суббота. 25 ноября. V Общероссийский гражданский форум. Задушевная беседа "Будущее экономики страны: роль агломераций" московского градоначальника Сергея Собянина и главы совета Центра стратегических разработок, председателя Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Беседа официально была представлена как «дискуссия», хотя дискуссии как таковой не вышло по той причине, что тезисы «дискутирующих» - из одного теста.


Из уст Собянина прозвучало то, что упоминалось выше: производительность труда в среднем по стране низкая. Далее, как человек, являющийся московским градоначальником, Собянин Москву из этого «порочного списка» «слабопроизводительных» изъял, объявив, что производительность труда среднестатистического москвича в 2,5 раза выше среднероссийского показателя и в 5-7 раз выше показателя по сельской местности. Начав с замечательной московской трудовой производительности, Сергей Семёнович договорился до того, что объявил о наличии в сельской местности «лишних» людей.

Чтобы потом, как тот мальчик Коля», не было кривотолков о «вырванных словах из контекста», лучше всё же привести прямую цитату московского мэра. Её публикует информационное агентство ТАСС:
На примере РФ могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, а если взять сельскую местность, то в 5-7 раз. У нас в сельской местности проживает условно "лишних" 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учётом новых технологий производительности в селе по большому счёту не нужны, это либо чиновники, либо соцработники, но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд. Аналогичная ситуация и в небольших провинциальных городах. Там реально хорошей занятности и качественных рабочих мест все меньше и меньше.

Итак, производительность труда по стране низкая, по глубокому убеждению московского чиновника, из-за наличия «условно лишних» людей. В Москве вот «лишних» людей нет, все работают аки пчёлы и муравьи, а на селе есть. Казалось бы, исходя из этого тезиса, экономические гуру предложат перенаправить часть средств, которые продолжают активно вкладываться в американскую резаную бумагу, на инфраструктурные проекты по поддержке села, малых городов. Казалось бы, вот буквально сейчас прозвучит фраза о необходимости выстраивать полноценную государственную программу по созданию рабочих мест в провинции, по экстраполяции технологий на всю территорию России, по развитию необъятных территорий страны, а не только в пределах Третьего транспортного. Но нет... Слушаем Сергея Семёновича дальше:
Власти идут против естественных трендов, происходящих во всем мире, где не прекратилась урбанизация. Она идёт самыми активными темпами в крупнейших городах мира. И совершенно очевидно, что без изменения структуры расселения населения, без концентрации в крупных мегаполисах нам не поднять производительность труда, ни высокие технологии, ни науку, ни образование, ни здравоохранение, ни человеческий капитал. Без этого Россия потеряет конкурентоспособность в экономике.


Сергей Собянин и "15 млн условно лишних людей". Что это было?


Ну и далее – снова о Москве от Собянина:
Москва - это не чёрная дыра, которая втягивает в себя таланты и финансы. Это драйвер экономики и локомотив России во многих направлениях.


То есть идея следующая: государство сгоняет «лишних» людей в мегаполисы, эти «лишние» люди ищут себе место под солнцем в качестве эффективных менеджеров и прочих мерчендайзеров. Будут переставлять китайские мягкие игрушки и турецкие помидоры с полки на полку по 3 раза в день, переклеивать этикетки так, чтобы покупатель, наивно думая, что приобретает товар со скидкой, платил в итоге раза в полтора больше, чем «до скидки» – вот вам и рост производительности труда. А вы как думали...

Нет, ну можно, конечно, начинать возмущаться – дескать, как же так, а где идеи о развитии села, которое кормит Россию и не только Россию, как же работа на земле? – ведь мерчендайзерами и менеджерами промышленность не поднять до требуемых для экономического роста планок.

Но кому нужны наши возмущения и прочие, простите, сопли... Ни-ко-му. Это очевидно, исходя хотя бы из тезиса о том, что со времён другого экономического гуру – Е.Гайдара – в России выстраивается рынок. А рынок и социальная ответственность – вещи несовместные. Причём ещё более несовместны понятия «современный российский рынок» и «социальная ответственность крупного бизнеса и чиновников». Когда нет вразумительных критериев оценки производительности труда и социальной ответственности (исключая ответственность перед узкой группкой лиц), то и дальше можно вешать на уши лапшу о том, что торгаш «купи-продай» имеет в «5-7 раз бОльшую производительно труда, чем учитель в сельской школе». По каким лекалам определяется сравнение производительности труда единственного на пять окрестных посёлков фельдшера и производительность труда работника, к примеру, госпиталя министерства обороны. Можно ли вообще проводить такого рода сравнение, когда сам уровень обеспеченности медучреждений на селе и в центре Москвы – это "межгалактическое расстояние".

Мы научились отправлять человека (причём теперь ещё и американского...) в космос, но наши чиновники до сих пор не знают, как отправить человека (врача) на скорой помощи в отдельно взятые сибирские посёлки. Не знают или просто не хотят знать, просто не хотят... Меньше «условно лишних» людей – меньше трат из бюджета. Ведь обеспеченность медобслуживанием удалённых населённых пунктов не даёт плюсов в копилку рыночной экономики, не даёт плюсов (как это понимают чиновники) в копилку международных отношений. А у нас на верху куда важнее, какой репортаж о России выдаст «Дойче Велле» или «Нью-Йорк Таймс», чем то, как обстоит дело в России без оглядки через немецкую, британскую, американскую и иные «партнёрские» призмы.

А то, ишь ты, ему 60 лет, он всего-то 40 лет на тракторе отпахал – и уже на пенсию собрался, тунеядец, трутень... Как бы не так – бери ноги в руки, езжай в московскую агломерацию, там будешь вносить «реальный вклад в рыночную экономику», да не вздумай составить конкуренцию гостям из Средней Азии, это наши стратегические партнёры! Выделить средства на новый трактор, создать новые рабочие места в самом селе для повышения производительности труда? – Ну уж нет, дудки – не для того у нас десятки миллиардов вбухиваются в кудриномику, чтобы на какую-то там «лишнюю деревенщину» нефтедоллары пускать.

Так что, главный тормоз России обозначен: это миллионы «трутней-провинциалов», которые никак, понимаешь, не дают двинуться вперёд семимильными шагами. Именно провинциалы. Ну не армия же чиновников, не стада коррупционеров с 10-ю бюджетами райцентров под диваном, не тотальное воровство на создании инфраструктурных объектов, не «слуги народов» со швейцарской или флоридской недвижимостью, оформленной на троюродного племяша, а именно «лишние» люди, не желающие работать «по-современному»...

"Условно лишние люди". Можно представить политическое будущее чиновников где-нибудь в столь чтимом отдельными нашими руководителями ЕС, если бы они на камеру произнесли нечто подобное в отношении своих сограждан... А у нас - можно. Экспертная оценка, понимаешь, идеи развития. Холопы всё равно не поймут, ибо "вырывают слова из контекста". И действительно, куда уж нам до понимания слов в таком-то контексте...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 100

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:14
    Из уст Собянина прозвучало то, что упоминалось выше: производительность труда в среднем по стране низкая.

    Как и зарплата...требуешь от людей большей производительности ... плати также больше.
    Сейчас средняя планка ограничена финансовыми органами РОССИИ 25-30 тысяч рублей при этом власти хотят чтобы мы работали как стахановцы а получали как негры в ЮАР в прошлом столетии.
    Вообще Собянин ведет политику тотальной урбанизации Москвы ликвидируя дома с малым количеством людей и строя мега жилые дома с максимальным количеством жильцов...причем в добровольно-принудительном порядке как это всегда делается в РОССИИ...и это понятно почему...на кону громадные деньги.
    Мне такое очень не по душе...контроль властей над личной жизнью человека приобретает тотальный характер...вас нигде не оставят в покое.
    Тот же ЛЕХА
    1. pin_code Сегодня, 07:35
      мое мнение,что к лишним 15 млн. относятся таки собянин и ему подобные,включая членов семьи.и жить станет проще,жизнь станет веселее. был в 16 году в москве,видел на что тратятся деньги и вижу в какой опе Новокузнецк,в котором ничего не строят кроме торговых центров,ни фабрик,не заводов. а КМК уже мертв...
      pin_code
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:40
        Сергей Собянин и "15 млн условно лишних людей". Что это было?
        ещё немного,и всё Замкадье будут планомерно ровнять бульдозерами,и строить поля для гольфа,для Нелишних...а выход на пенсию,будут считать уголовным преступлением...,с выселением на какой нибудь Остров, в море Лаптевых.
        Дедкастарый
      2. Бюрократ Сегодня, 09:17
        Ну конечно, мы не работаем, мы в Кузбассе так по мелочи, уголь рубим, сталь варим, лес валим и тд. и тп.
        Бюрократ
        1. rkkasa 81 Сегодня, 10:29
          Цитата: Бюрократ
          Ну конечно, мы не работаем, мы в Кузбассе так по мелочи, уголь рубим, сталь варим, лес валим и тд. и тп.

          Во-во.
          А еще интересно - как вообще рассчитывается эта самая производительность труда россиян, которые живут в разных регионах, и занимаются разными видами деятельности ? Я понимаю когда сравнивают , допустим шахту в Кузбассе, и шахту в Якутии, можно сравнить количество шахтеров, добычу, стоимость угля итд. Но в Москве то шахт нет. И газ с нефтью добывают не в Москве, и металл, и лес, и многое другое.
          rkkasa 81
          1. dauria Сегодня, 11:28
            А еще интересно - как вообще рассчитывается эта самая производительность труда россиян,


            Тоже подумал...Наверно, в рублях , делённых на человеко-час. Мол , смена станочниц на участке холодной высадки в Саратове зарабатывает столько же, сколько валютная шлюxа в Кремле за час . Ай-яй-яй...Лодыри. (Кстати, вместо "шлюxа " можно поставить кучу столичных "профессий". Например, журналист, мэр, депутат... laughing )
            dauria
          2. BlackMokona Сегодня, 11:30
            Очень просто , берём выручку предприятия и делим на количество сотрудников
            BlackMokona
    2. Голован Джек Сегодня, 07:46
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      требуешь от людей большей производительности ... плати также больше

      Не так. Сперва работа, потом - зарплата.
      Знакомый слесарь на Энергии, ага... чекушка с утра, ноль-двадцать-пять фанты - и - пошел работать...
      Я б уволил сразу на...
      Голован Джек
      1. Greenwood Сегодня, 07:55
        Цитата: Голован Джек
        Я б уволил сразу на...
        А вы сами кем работаете, а? Государству приносите пользу? Или в офисе заднюю точку отсиживаете? "Увольнятель"?
        Greenwood
        1. Голован Джек Сегодня, 07:59
          Цитата: Greenwood
          А вы сами кем работаете, а?

          А.
          Работаю.
          Поскольку контор нормальных российских нет - работаю пока на хранцузофф... мне ровно, главное, чтобы дело делали.
          Со мной там пара молодых работает... сисадмин - из Владика (ближе не нашлось, походу), парень, который TradeX администрит - с Байкала... тоже - ближний свет, ага...
          Ты мне расскажи, как надо правильно работать.. может, и послушаю wink
          Голован Джек
          1. Greenwood Сегодня, 10:49
            Капец, читать тяжело. Русский язык кое у кого хворает на обе ноги.
            Цитата: Голован Джек
            контор нормальных российских нет
            А куда они делись? laughing
            Цитата: Голован Джек
            на хранцузофф
            И этот человек пытается насмехаться над людьми, не жалующими власть. Патриотично, чё уж.
            Цитата: Голован Джек
            Со мной там пара молодых работает... сисадмин - из Владика (ближе не нашлось, походу), парень, который TradeX администрит - с Байкала... тоже - ближний свет, ага...
            Про админов с Влада и с Байкала я прочитал (хотя про них и не спрашивал). Про конкретно вашу работу - нет. И кстати, работаете, я так полагаю, в Москве или МО, не дальше.
            Цитата: Голован Джек
            Ты мне расскажи, как надо правильно работать.. может, и послушаю
            Я так и не услышал (не увидел) ответа на свой вопрос...
            Greenwood
          2. E_V_N Сегодня, 11:40
            Цитата: Голован Джек

            Поскольку контор нормальных российских нет - работаю пока на хранцузофф... мне ровно, главное, чтобы дело делали.

            Контор нармальных нет, это в смысле меньше чем французы платят? " мне ровно, главное, чтобы дело делали" надо перевести как ...мне все равно, лишь бы платили?
            E_V_N
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:57
        Не так. Сперва работа, потом - зарплата.

        Согласен...так всегда и должно быть...но одно но ...работник вправе требовать за хорошую работу достойной оплаты труда.
        Сделал качественно ,быстро и в полном объеме изволь заплатить за это как положено по рыночным ценам ,а не как что хочу то и ворочу.
        Тот же ЛЕХА
        1. Стропорез Сегодня, 09:34
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Согласен...так всегда и должно быть...но одно но ...работник вправе требовать за хорошую работу достойной оплаты труда.

          Для начала работу нужно найти-это самое главное условие.
          Нам уже помнится некий гражданин обещал 25 мильонов рабочих мест.
          Стропорез
          1. Голован Джек Сегодня, 09:44
            Цитата: Стропорез
            Нам уже помнится некий гражданин обещал 25 мильонов рабочих мест

            А вам именно столько их надо?
            Или одного на вы хватит?
            Заканивайте уже за всех говорить.. вы никто, и звать никак.
            Я с этим просыпаюсь, и то же самое себе говорю, ага yes
            Голован Джек
            1. Стропорез Сегодня, 10:04
              Цитата: Голован Джек
              Заканивайте уже за всех говорить.. вы никто, и звать никак.


              Ну начнём с того, что я Гражданини пусть и крохотная , но часть Народа.
              Выскаэываю я своё личное мнение, хотя обещания гражданина были публичными.
              В период с 2014 по 17-ый многие мои знакомые потеряли бизнес и работу..., теперь таксуют по ночам,но столько таксистов уже не нужно, а найти другую работу люди просто не могут-её нет!

              Зы.Себе вы можете говорить всё ,что угодно, а вот с хамством на сайте завязывайте, вы сами себя ставите в неловкое(мягко) положение. hi
              Стропорез
        2. E_V_N Сегодня, 11:42
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Не так. Сперва работа, потом - зарплата.

          Согласен...так всегда и должно быть...но одно но ...работник вправе требовать за хорошую работу достойной оплаты труда.
          Сделал качественно ,быстро и в полном объеме изволь заплатить за это как положено по рыночным ценам ,а не как что хочу то и ворочу.

          А я вот не согласен, устраиваясь нак работу, ты должен знать, сколько будут платить за работу при твоей квалификации.
          Грамотный работник не станет работать по принципу, ты работу сделай, а мы потом решим сколько заплатить, и заплатить ли вообще.
          E_V_N
      3. Stas157 Сегодня, 10:04
        Цитата: Голован Джек

        Знакомый слесарь на Энергии, ага... чекушка с утра, ноль-двадцать-пять фанты - и - пошел работать...
        Я б уволил сразу на...

        Я задавался этим вопросом, при чем в практическом плане. Почему люди имеющие маленькую зарплату и тяжёлую работу, регулярно срываются, то есть пьют? Обсуждал этот вопрос, как с рабочими коллективами, так и с их начальниками. И пришел к однозначному выводу - от безнадеги. Очень тяжело все время напряжённо работать, и не зарабатывать при этом. Тяжело жить, видя неустроенность семьи и невозможность это улучшить, даже работая в поте лица. Алкоголь здесь выступает смазкой, некой отдушиной, возможностью забыть на время о своём тяжком бремени. К сожалению, это социальное явление носит в нашей стране системный характер.
        Увольнения в данном случае не очень помогают, ведь на их место приходят такие же, по совершенно понятным, вышеописанным причинам.
        Stas157
    3. Зяблицев Сегодня, 08:24
      Собянин - хотел сказать что то умное, а словарного запаса не хватило, вот и ляпнул! Но до перлов Дмитрия Анатольевича ему еще далеко... laughing
      Зяблицев
      1. Ami du peuple Сегодня, 09:14
        Цитата: Зяблицев
        Собянин - хотел сказать что то умное, а словарного запаса не хватило
        Зато его словарный запас олени оценят. Собянина надо обратно в тундру отправить, однако. yes
        Ami du peuple
        1. Комментарий был удален.
          1. Ami du peuple Сегодня, 09:23
            Сергея Семеновича не чукча, однако. Он мал-мала манси есть laughing
            Ami du peuple
            1. Зяблицев Сегодня, 09:26
              Хрен редьки не слаще... laughing "Мы поедем, мы помчимся,На оленях утром ранним..."
              Зяблицев
              1. Ami du peuple Сегодня, 09:38
                Цитата: Зяблицев
                "Мы поедем, мы помчимся,На оленях утром ранним..."
                ...и в семнадцать раз поднимем производительность труда! Эхей! laughing
                Ami du peuple
      2. Pax tecum Сегодня, 11:12
        Зато почти повторил фразу "они не вписались в рынок"...
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 11:42
          Многим вспомнилась рыжая крыса со своим "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут" 
          Еще авторские "перлы":
          "Ничего страшного нет в том, что часть пенсионеров вымрет, зато общество станет мобильнее"
          «Я перечитал всего Достоевского, и теперь к этому человеку не чувствую ничего, кроме физической ненависти. Когда я вижу в его книгах мысли, что русский народ — народ особый, богоизбранный, мне хочется порвать его на куски». 

          И это только маленькая толика от всего сказанного "элитариями" о России и россиянах. Да, и читать лишний раз не советую, а то нервы не железные...
          И, ведь гады безнаказанно ахинею несут!
          А, безнаказанность есть основа вседозволенности. Вседозволенности от органов управления Государством.
          Дайте тогда законодательно аппарат принуждения т.н. "гражданскому обществу", т.е. Нам. Тогда понятие "порядок" приобретет полноценный смысл и логику, а морально-этические устои возобладают над невежеством и вседозволенностью.

          Ну, и как после этого не появиться желания рвать на куски эту псевдоэлиту?!
          Когда уже этот беспредел от безнаказанности прекратится? Или только набирает обороты, судя по всему?..
          Pax tecum
    4. Комментарий был удален.
    5. активатор Сегодня, 11:07
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Мне такое очень не по душе...контроль властей над личной жизнью человека приобретает тотальный характер...вас нигде не оставят в покое.

      Да есть такое дело в России, то ли под предлогом борьбы с тероризмом. А недавно ехал автобусом питер белгород так два раза гаишники или как там у вас они называются , проверяли паспорта пассажиров. Им походу уже не особо нужны документы водителя, а вот пассажиры да , второй раз вообще сразу вопрос граждане других стран есть? вдруг гастер без доков . Впервые с таким столкнулся и это как то напрягает.
      Ребята работавшие в польше на монолите говорили ,что через два часа после заливки палубы на бетон уже ставили все необходимое. Вот от сюда и производительность , но технологии они денег больших стоят , а вот фонарик на лоб работяге прикрутить, что бы круглосуточно пахал это гораздо дешевле.
      активатор
    6. ando_bor Сегодня, 11:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      мы работали как стахановцы а получали как негры в ЮАР в прошлом столетии

      Негры в ЮАР в прошлом столетии больше нас зарабатывали когда мы работали как стахановцы, -
      только в этом столетии негров обогнали: https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bnc
      ppjof8f9_&met_y=ny_gdp_pcap_cd&idim=count
      ry:RUS:CHN&hl=ru&dl=ru#!ctype=l&strai
      l=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pc
      ap_pp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim
      =region&idim=country:RUS:CHN:UKR:ZAF&ifdi
      m=region&tstart=698792400000&tend=1424638
      800000&hl=ru&dl=ru&ind=false
      ando_bor
  2. VIK1711 Сегодня, 07:20
    А это тело еще не пошло в президенты?
    Программа так уже готова!
    VIK1711
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:39
      Так его Сам и назначит приемником -век помнить будите свой прогноз когда это станет у руля страны-руль заклинит быстро и намертво.
      Геркулесыч
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:47
        если "покопают",то найдут ещё немало "лишних" людей.Госдума отклонила законопроект о восстановлении индексации пенсий всем работающим пенсионерам, сославшись на отсутствие средств для финансирования его исполнения.
        В настоящее время в России насчитывается 43 млн пенсионеров, из них примерно треть (около 14 миллионов) — работающие.
        Справочно:
        Сейчас официальный заработок депутатов Госдумы составляет порядка 400 тысяч рублей в месяц. Данный показатель в 13 раз превышает среднюю зарплату обычных россиян. Примечательно, что в США оклад депутата больше среднего по стране в 3 раза, в Германии – эта цифра различается вдвое.
        Дедкастарый
        1. рюрикович Сегодня, 08:17
          Цитата: Дедкастарый
          Сейчас официальный заработок депутатов Госдумы составляет порядка 400 тысяч рублей в месяц. Данный показатель в 13 раз превышает среднюю зарплату обычных россиян. Примечательно, что в США оклад депутата больше среднего по стране в 3 раза, в Германии – эта цифра различается вдвое.

          good
          У нас государство нашло прекрасный показатель,по которому можно равнять уровень жизни. Эт я про "синявокую". Называется "средняя заработная плата".Как высчитывается она - одному богу известно.Хотя лозунги по "папицот" уже сменились на "тыщу". Средней заработной платы по стране на рыло wassat По тысяче американских фантиков в эквиваленте. А теперача считаем - средняя зарплата по стране согласно Белстата составляет гдето в районе 650-700 рбр. Это порядка около 300-350 американских рублей. Как видим даже не дотягивет до пресловутых "по пятьсот".Так что эти показатели скорее для лозунга и замазывания очей народу. Теперь у нас ходит шутка про голубцы. Если начальник ест мясо, а остальные подчиненные капусту(соотношение 1 к 100),то в среднем все едят голубцы! И для того, что бы поднять средний показатель по стране поднимают не простым работягам зарплату, а лишь нашалькам. В итоге средняя растёт!!!! Вуаля laughing Чудеса да и только what
          рюрикович
        2. слава1974 Сегодня, 10:47
          Сейчас официальный заработок депутатов Госдумы составляет порядка 400 тысяч рублей в месяц.

          У вас старые данные. 800 тысяч зарплата депутата. У них то с производительностью труда все в порядке.
          слава1974
        3. E_V_N Сегодня, 11:50
          Цитата: Дедкастарый

          В настоящее время в России насчитывается 43 млн пенсионеров, из них примерно треть (около 14 миллионов) — работающие.

          Из 43 млн пенсионеров около 27 млн "досрочники" (военные, МВД, прокуратура, СК, судьи, учителя, детские сады, депутаты, чиновники и прочие). Причем перечисленные категории уходят на пенсию о специальному закону, в итоге получая пенсию в разы больше пенсионеров ушедших на общих основаниях в 55-60 лет.
          E_V_N
    2. антивирус Сегодня, 08:01
      Москва - это не чёрная дыра, которая втягивает в себя таланты и финансы. Это драйвер экономики и локомотив России во многих направлениях.

      В.Алекверов выводит свой Лук-ойл в Смоленскую обл и Москва становится "столицей с областной судьбой"
      Собянин помогает друзьям ВВП( зарабатывать) - могут и приемники выдвинуть
      антивирус
      1. Голован Джек Сегодня, 08:16
        Цитата: антивирус
        Собянин

        Никто.
        Цитата: антивирус
        помогает друзьям ВВП

        Щазз
        антивирус
        Не "анти" laughing
        Голован Джек
    3. rkkasa 81 Сегодня, 09:22
      Цитата: VIK1711
      А это тело еще не пошло в президенты?

      Тот который сейчас, такой же.
      Цитата: VIK1711
      Программа так уже готова!

      Программа не только готова, она уже выполняется.
      rkkasa 81
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:27
    А пускай побольше притягивает в Москву кавказцев.Ему русские там в тягость.
    Мар.Тира
  4. Нонна Сегодня, 07:34
    Оленевод идет тропою своего вождя - Маргарет Тэтчер. Той вообще хотелось сократить аборигенов России до 15млн. Москва -паразит на теле России, сборище чиновников- клопов, либерального гнилья, скопище дауншифтеров всех мастей от грефа, кудрина, чубайса и вот этого отца всех гастарбайтеров собянина Подонки управляют Россией
    Нонна
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:37
    Вот и отправить сабянина повышать производительносить труда где небудь на Колымских приисках, или даже на бональной лесопилке.
    Геркулесыч
  6. Alex_59 Сегодня, 07:44
    Итак, производительность труда по стране низкая, по глубокому убеждению московского чиновника, из-за наличия «условно лишних» людей. В Москве вот «лишних» людей нет, все работают аки пчёлы и муравьи, а на селе есть.
    К сожалению так и есть. Тут дело не в Гайдаровской экономике а в здравом смысле. В советское время удаленные поселки создавались не просто потому что "о, давай тут народ поселим", а была экономическая целесообразность в этом. Лес добывать. Или уголь. Или еще что-то. В тех технологических условиях в этом был смысл и была выгода. А сейчас многое изменилось, просто человечество сделало шаг вперед в плане развития технологий. И теперь старая инфраструктура с поселками ее обслуживавшими стала убыточна. Зачем в глухом лесу посёлок? Что там люди должны полезного делать. И в сельском хозяйстве тоже - то что раньше делала толпа колхозников сейчас делает комбайнер из кабины с кондиционером при помощи джойстика. А чем сейчас займутся те люди, что раньше толпу колхозников кормили, стригли, одевали, перевозили? Нечем им заняться. Потому что не надо теперь столько кормить, стричь и одевать - комбайнер один теперь, а не сто человек с вилами. Эти процессы не вчера начались. Так что Собянин в этом смысле прав. И в Москве народ при всей нелюбви к москвичам - в большинстве своем пашет как проклятый.
    Другой вопрос что это всё вторично. Не видно чтобы наши Собянины видели главную нашу проблему - технологическое отставание. Высокотехнологичное производство у нас практически убито и никто не думает как его поднимать - это же "невидимая рука рынка" должна сама частный капитал заставить перестать возить Китайский ширпотреб и начать выпускать айфоны. Хотя во всем мире процветакт протекционизм и скупка технологий - даже Сталин в 30-е годы скупил все до чего дотянулся, и всё это в переработанном виде дало технологический взрыв в виде первого человека в космосе и атомной бомбы. Но наши думают что они умнее...
    Alex_59
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:10
      Высокотехнологичное производство у нас практически убито и никто не думает как его поднимать - это же "невидимая рука рынка" должна сама частный капитал заставить перестать возить Китайский ширпотреб и начать выпускать айфоны.

      Я бы добавил именно производство гражданской продукции...телевизоров.компьютеров,холодильников и т.д и т.п.
      По большому счету страна еще не слезла с сырьевой иглы...продавая направо и налево свои ресурсы... what
      Тот же ЛЕХА
      1. Alex_59 Сегодня, 08:24
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Я бы добавил именно производство гражданской продукции...телевизоров.компьютеров,холодильников и т.д и т.п.

        Да с военной тоже не все слава богу. То что на Западе собирает робот, у нас часто (но не всегда конечно) собирает толпа мастеров с отвертками, как это было еще в 80-е (в 80-е "у них" тоже так было, роботы у них появились позже, а у нас не очень). Что характерно - наше летает не хуже, а порой лучше, чем их, собранное роботами. Но это все равно не дает поводов для радости. Производитель сейчас платит десяти сборщикам зарплату по 25 тысяч рублей. А мог бы платить одному оператору соточку, и еще как мы видим, себе в карман положить кое-чего. Но тогда надо девяти мастерам куда-то пойти в другое место работать и сменить квалификацию... Да и производитель должен не хило вложиться в новое сборочное производство...
        Ну вот и резонный вопрос - кто это все должен обеспечить? Государство помогает слабо. Процесс переквалификации отлажен по тем же древним лекалам, что были в советское время. Хотите чтобы это бизнес тянул сам? Ну дак сделайте им налоговые каникулы, дайте им кредиты под 0,5% с условием что они все это используют на 1) кардинальную модернизацию производства, 2) переквалификацию работников. И будет вам производительность труда. Но у нас же государство не может вмешиваться. У нас же "невидимая рука" чё-то там должна сама поправить...
        Alex_59
    2. SPLV Сегодня, 08:29
      Цитата: Alex_59
      И в Москве народ при всей нелюбви к москвичам - в большинстве своем пашет как проклятый.

      Конечно, проклятый. Всём остальным населением России. Дай возможность человеку в глубинке зарплату как в стАлице, и будем работать. Я понимаю, что манагер в Москве бедненький, работает за вшивые 100 тысяч, старается. Племяшка моя в Москве парикмахером раз в пять больше получает, чем инженер у нас на производстве. А у нас в провинции бездельники не хотят работать за целых 10 или даже 20. Вот гады! В резиновую их! Пусть поучатся, как работать надо. За 30. А потом и за меньше. Собянин всё о людях думает. О москвичах. Ещё бы депутатам душ по 200-300 крепостных. А собянину 500. Вот тогда заживёт мАсква. А ещё можно из Африки рабов довезти, если местных не хватает. Как же вы достали, московские трудоголики в розовых очках. Хорошо живётся? Приезжай к нам в сельские школы на семь-десять тысяч, поработать в поле, в лесу можно. А когда увидишь условия труда, сразу писк и визг, что за такую работу надо в десять раз больше платить. Бедные вы несчастные в своих тёплых офисах, не знаете как легко и радостно на свежем воздухе, в лесу в минус 30 лес валить или на стройке за 15-20 тыс. Счастья вам!
      SPLV
      1. avt Сегодня, 08:48
        Цитата: SPLV
        Дай возможность человеку в глубинке зарплату как в стАлице, и будем работать.

        Да нихрена такие как вы работать не будут !Точно также , как майдаунные в Киеве , вылезшие за безвиз и зарплату в 5000 евро здесь и сейчас.Точно так же , как и те , что половчее сбежавшие в
        Цитата: SPLV
        проклятый. Всём остальным населением России.

        И тусуются в массе своей , пуская пыль в глаза родственникам с малой Родины. Вот и клацкаете на них , на своих нооявленных мАсквачей от зависти
        Цитата: SPLV
        Племяшка моя в Москве парикмахером раз в пять больше получает, чем инженер у нас на производстве.
        Да ещё сесугити вахтовым методом по неделе на объектах спящие.А главное песня одна и та же - вот платите больше , тогда бухать на вахте не буду и ночью прям дозором трезвый круги нарезать вокруг охраняемого объекта не хуже Карацупы на границе.
        Цитата: SPLV
        Бедные вы несчастные в своих тёплых офисах, не знаете как легко и радостно на свежем воздухе, в лесу в минус 30 лес валить или на стройке за 15-20 тыс.

        Сам то инженер лес валящий в поле на тракторе на стройке ?
        Цитата: SPLV
        Счастья вам!

        Да и тебе того же , да в двойном размере , чего другим искренне желаешь. Ну а Москву реально раздули до безобразия убив пожалуй больше половины реального производства и науку ,с заменой на пустопорожние торговые центры .
        avt
      2. Alex_59 Сегодня, 09:16
        Цитата: SPLV
        Дай возможность человеку в глубинке зарплату как в стАлице, и будем работать.
        Не будете. Видал таких я - "обеспечь мне вначале условия, а я потом каааак заработаю, ух!" Не будете. Те кто хотел давно уже работает и не ждет что их кто-то чем-то обеспечит.
        Цитата: SPLV
        Бедные вы несчастные в своих тёплых офисах, не знаете как легко и радостно на свежем воздухе, в лесу в минус 30 лес валить или на стройке за 15-20 тыс.

        Честно, не знаю где добывают лес за 20 тысяч. Сейчас там ЗП не ниже 50-60. Работают люди на технике "Джон Дир", туда Ваську тракториста не посадишь. А меня не надо жалеть, я по 4 часа сплю, работы не меряно.
        Alex_59
    3. IS-80_RVGK2 Сегодня, 10:25
      Цитата: Alex_59
      Другой вопрос что это всё вторично.

      Пожалуй нет. Рост производительности труда идет, а разбросанное по всей стране население по огромной территории вынуждает тратить колоссальные деньги на инфраструктуру. По сути это все пережиток аграрного общества с низкой производительностью труда, когда крестьянин сохой с лошадкой землю пахал. Необходимо ускорить урбанизацию и сделать для этого госпрограмму. Это позволит сэкономить кучу денег, поднять уровень жизни населения.
      IS-80_RVGK2
      1. Alex_59 Сегодня, 10:43
        Цитата: IS-80_RVGK2
        Необходимо ускорить урбанизацию и сделать для этого госпрограмму. Это позволит сэкономить кучу денег, поднять уровень жизни населения.

        Верно, но опять таки - это вторично. Это следствие. А первично что? Первично - ради какой цели нам нужна эта урбанизация. Урбанизация ради урбанизации никому не нужна. А нужен нам технологический рывок. Т.е. должна быть создана ситуация, когда внезапно становится выгодно разрабатывать и производить айфон не а США и КНР, а у нас. И вот уже эта ситуация создаст условия для дополнительной урбанизации - для всего этого нужны мозги и руки, которые есть на селе (молодежь!) Но вот беда - нашим Собяниным не нужен свой айфон. Им нужна видимость для рейтинга создать (сколково), а по сути можно по прежнему всё возить из Китая - так дешевле. Конечно дешевле - невидимая рука рынка она такая. Только у Китайцев невидимой руки нет, они дешево и качественно делают не из-за невидимой руки, а из-за того что они так осознанно решили делать. Например давать своему бизнесу кредиты под 0%. Конечно у них дешевле, когда у русских такие же кредиты под 15-20%. Ну и т.д. В общем программа урбанизации должна быть тесно увязана с намерениями начать делать что-то своё высокотехнологичное. Тогда в этом есть смысл.
        Alex_59
        1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 11:00
          Цитата: Alex_59
          Урбанизация ради урбанизации никому не нужна.

          Естественно. Она должна высвободить средства, которые можно направить на решение проблем государства. Она должна повысить уровень жизни населения, сконцентрировать рабочие руки вблизи производства, уменьшить логистические нагрузки.
          Цитата: Alex_59
          Т.е. должна быть создана ситуация, когда внезапно становится выгодно разрабатывать и производить айфон не а США и КНР, а у нас. И вот уже эта ситуация создаст условия для дополнительной урбанизации

          А эти условия уже есть. И урбанизация как раз должна дать возможность, хоть чуть двинуть вперед нашу промышленность.
          Цитата: Alex_59
          В общем программа урбанизации должна быть тесно увязана с намерениями начать делать что-то своё высокотехнологичное. Тогда в этом есть смысл.

          В этом и так на сегодня есть смысл. Вы просто статистикой поинтересуйтесь. Сколько народу живет в сельской местности и сколько работает в аграрном секторе. Там очень большая разница. И малые города во многом бесперспективны, рост производительности труда в промпроизводстве приводит к тому что и они становятся невыгодны. Если раньше нужна было куча фрезеровщиков, то теперь станок с ЧПУ их всех заменяет. И вот уже один завод делает продукции больше чем старые три.
          IS-80_RVGK2
    4. voffchik7691 Сегодня, 11:43
      "И в Москве народ, в большинстве своем пашет как проклятый."
      При этом получая в 5-6 раз больше чем за ту же работу люди не в Москве. Хотел бы я такого проклятия! Сами же по телевизору признаются что весь день проводят в одноклассниках и в контакте! Приезжайте к нам в глубинку, у нас же не надо так пахать, отдохнете! У нас только по 12 часов в день за 20 000 в месяц!
      voffchik7691
    5. E_V_N Сегодня, 12:00
      Цитата: Alex_59
      И в сельском хозяйстве тоже - то что раньше делала толпа колхозников сейчас делает комбайнер из кабины с кондиционером при помощи джойстика. А чем сейчас займутся те люди, что раньше толпу колхозников кормили, стригли, одевали, перевозили? Так что Собянин в этом смысле прав. И в Москве народ при всей нелюбви к москвичам - в большинстве своем пашет как проклятый.

      Вы и Собянин, надо понимать, знатные комбайнеры и кому как не вам разбираться в технологиях сельского хозяйства. Кому, как не вам знать, сколько людей нужно в сельской местности и малых городах. Ну и конечно в Москве пашут как проклятые, производя на гора тысячи тонн макулатуры и заседая круглые сутки на всяких "экономических" форумах, симпозиумах, комиссиях, фронтах, советах, производя бессмысленные содрагания воздуха.
      E_V_N
  7. тасха Сегодня, 07:47
    проживает условно "лишних" 15 млн человек.... это либо чиновники, либо соцработники, но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд


    Полностью согласен. Вы по сторонам посмотрите, на друзей своих, знакомых.. Многие из них реально что-то производят?
    Навскидку из моих одноклассников живущих в селе о ком знаю: 5 чиновниц всяких мелких, 3 полицейских, один в ветнадзоре работает, один обслуживает телевышку, один в ДРСУ. Остальные по городам разбежались.. А землю никто не пашет....
    тасха
    1. свой1970 Сегодня, 09:08
      Цитата: тасха
      Навскидку из моих одноклассников живущих в селе о ком знаю: 5 чиновниц всяких мелких, 3 полицейских, один в ветнадзоре работает, один обслуживает телевышку, один в ДРСУ. Остальные по городам разбежались.. А землю никто не пашет....
      - из этих кто-то НЕ нужен?Нужны..
      Остальные разбежались - и именно об этом говорит Собянин - потому что нет высокооплачиваемой работы.
      А в сельском хозяйстве невзирая на комбайны с джойстиками- надо пахать. И не факт что это принесет деньги,и даже урожай не всегда на пользу-пять лет неурожая когда зерно было по 10 000 за тонну принесли нашим фермерам столько же(а то и больше) - сколько 2 года урожая по 4 000 рублей за тонну
      свой1970
  8. parusnik Сегодня, 07:48
    Сергей Собянин и "15 млн условно лишних людей". Что это было?
    ...Это типа . меньше народу, больше кислороду...Забота о народе.У нас же социальное государство.Союз труда и капитала.Лишняя "скотинка" не нужна, на бойню, на колбасу....
    parusnik
    1. avt Сегодня, 08:58
      Цитата: parusnik
      ...Это типа . меньше народу, больше кислороду...

      Это он , аппаратчик до мозга костей и не плохой кстати , пытается как то начать что то наговаривать перед выборами в Москве . Не оправдываю и не пытаюсь как то нервный подтекст искать , просто констатирую факт - ПУБЛИЧНЫЙ политик он никакой, когда молчит , лучше получается - весомей. И вот как смогут его ПиаРасты натаскать и выправить ситуацию к выборам .....сомневаюсь что смогут.
      avt
      1. parusnik Сегодня, 09:05
        Похоже , наговорил...
        parusnik
      2. IS-80_RVGK2 Сегодня, 10:10
        Цитата: avt
        Это он , аппаратчик до мозга костей и не плохой кстати , пытается как то начать что то наговаривать перед выборами в Москве . Не оправдываю и не пытаюсь как то нервный подтекст искать , просто констатирую факт - ПУБЛИЧНЫЙ политик он никакой, когда молчит , лучше получается - весомей. И вот как смогут его ПиаРасты натаскать и выправить ситуацию к выборам .....сомневаюсь что смогут.

        Насчет похвальбы москвичей это он положим погорячился. А вот насчет 15 миллионов я с ним согласен.И вообще я считаю что должна быть принята нормальная государственная программа урбанизации, но наши либералы ждут пока рука рынка все разрулит.
        IS-80_RVGK2
  9. Голован Джек Сегодня, 07:53
    производительность труда среднестатистического москвича в 2,5 раза выше среднероссийского показателя и в 5-7 раз выше показателя по сельской местности

    А это так и есть... потому как "среднестатистическому" есть на чем работать... а вот "в сельской местности" такого нет пока что...
    Автор: Володин Алексей

    Алармист... на хлебушек зарабатываем, автор?
    Голован Джек
    1. Boris55 Сегодня, 08:19
      Цитата: Голован Джек
      А это так и есть... потому...

      Практически все барки страны находятся в Москве. С их "производительностью" вряд ли кто сможет соперничать.
      Boris55
    2. komvap Сегодня, 08:22
      на хлебушек зарабатывают только писаки-охранители компрадорского режима.
      komvap
  10. 23рус Сегодня, 08:24
    Собянин это человек- урбан. Стремительная буржуазная контреволюция поглощает отношения созданные советами и это, увы, правильно на нынешнем этапе. Но политика государства является социальной, что являет собой "борьбу и единство противоположностей" hi
    23рус
  11. Евродав Сегодня, 08:31
    Поменяйте его, сделайте мэром любого провинциального города России- и этот напыщенный пузырь, глазками ЕБНа напоминающий, лопнет тот же час!
    Евродав
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:33
      так его из Тюмени поставили Москвой рулить
      Стирбьорн
  12. Добрый зусул Сегодня, 08:33
    Вот читаю ваши комментарии и думаю читали вы что нам написали,а именно:
    У нас в сельской местности проживает условно "лишних" 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учётом новых технологий производительности в селе по большому счёту не нужны, это либо чиновники, либо соцработники, но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд. Аналогичная ситуация и в небольших провинциальных городах. Там реально хорошей занятности и качественных рабочих мест все меньше и меньше.
    Или лишь бы написать?
    Добрый зусул
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:37
      ну так если из сельской местности убрать соц работников - врачи, учителя, почтальоны, милиция и тд, то местное население либо вымрет, либо в прошлый век откатится, либо в мегаполисы переедет. "Судья Дред" пример такого общества
      Стирбьорн
      1. Добрый зусул Сегодня, 10:07
        Стирбьорн - я лично понял так,что на одного работника,туча начальников и проверяющих!!!
        Когда жителям села предоставили впервые паспорта и они могли жить в городах- что произошло тогда? Я,Собянина не выгораживаю-я не живу в России и не знаю что он из себя представляет....Я пишу,что я прочитал под своим углом видения написанного....
        Добрый зусул
        1. Стирбьорн Сегодня, 10:25
          Ну так скажем, как я понял - есть два варианта,либо переселить большинство в мегаполисы, сократив расходы на содержание инфраструктуры и местного народонаселения, за что ратует Собянин. Второй вариант, развивать территории, проводить коммуникации, создавать рабочие места, что естественно требует долговременных инвестиций со стороны государства. Опять же многодетные семьи, это как раз в сельской местности. То есть в долгосрочной перспективе на мой взгляд, второй вариант правильный, если у нас власть ориентирована на развитие страны, а не на чтоб "на наш век хватило". Поэтому и к словам Собянина, отношусь как к словам временщика hi
          Стирбьорн
          1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 10:40
            Цитата: Стирбьорн
            Второй вариант, развивать территории, проводить коммуникации, создавать рабочие места

            Какие места? Под какой рынок сбыта? А рост производительности труда не закончился и идет себе дальше. Плюс демография у нас полный караул. Урбанизация наоборот могла бы помочь, сэкономленные на инфраструктуре деньги можно было бы направить на решение проблемы с демографией. Второй вариант для страны в нынешнем виде это катастрофа.
            IS-80_RVGK2
            1. Стирбьорн Сегодня, 11:07
              Цитата: IS-80_RVGK2
              Какие места? Под какой рынок сбыта?

              Москва привлекательна, как транспортный узел - строить другие транспортные узлы, то есть дороги автомобильные и железнодорожные, аэропорты. Вот вам и рабочие места. Для продуктов питания рынок сбыта есть, всегда - субсидировать сельское хозяйство
              Цитата: IS-80_RVGK2
              Плюс демография у нас полный караул. Урбанизация наоборот могла бы помочь, сэкономленные на инфраструктуре деньги можно было бы направить на решение проблемы с демографией.
              Первый раз слышу, чтобы урбанизация помогала с демографией. Как вы вообще предполагаете деньгами, решить проблему демографии - инкубационных центров понастроить каких-то?!
              Цитата: IS-80_RVGK2
              Второй вариант для страны в нынешнем виде это катастрофа.
              Нынешний либерально-экономический курс правительства ведет к катастрофе
              Стирбьорн
  13. Антианглосакс Сегодня, 08:57
    Страна прекрасно знает, что главный тормоз экономики - это коллаборационистское правительство, продажная госдума и алчные чиновники. Уверен, что с таким тезисом не согласятся только перечисленные, группы, которые, собственно, и представляют 5-ю колонну, а 90% населения России в этом убеждены на многочисленных примерах. В России дебилизация населения только набирает разбег, а по сему ещё остались люди умеющие пользоваться головным мозгом, поэтому властюкам приходится вертеться, как ужам на сковородке, чтобы скормить электорату очередную лживую помойку. А народ-то уже не ведётся на их лживые сказки...
    Антианглосакс
    1. 23рус Сегодня, 09:41
      Меньшиков Петру1: а с кем работать будете, мин херц? wink
      23рус
  14. Strashila Сегодня, 09:19
    Термин производительность труда, для меня остается загадкой уже которое десятилетие... что в него вкладывается просто загадка. просто одна и та же проделанная работа в различных частях нашей необъятной страны оплачивается по разному... в Москве в 2,5 раза дороже... вот и всё. Лишние руки... их как таковых нет... есть перенаселенность... ну не заняты они в сельском хозяйстве и что от этого... ездят на заработки, такова жизнь. Создайте аналогичные условия жизни для граждан за Уралом и они в Белокаменную просто не поедут. Много чиновников... так это вопрос к властям, за чем их плодят... только им известно.
    Strashila
  15. Canecat Сегодня, 09:23
    Черномырдин v.2.0... было бы смешно, если бы не было так грустно... лужковская затея о Москве-столице манагеров и обслуги продолжает успешно реализовываться. Лучше бы рассказал как и у кого он считал производительность. Уж не на тех ли предприятиях, где приезжие работяги пашут на вахте по 12 часов с одним выходным?
    Canecat
  16. Лесс Сегодня, 09:38
    Собянин, ты не прав.
    Лесс
  17. ибирус Сегодня, 09:52
    Ну что тут сказать - феерично и великолепно. Слов нет. Занавес.
    ибирус
    1. Дедкастарый Сегодня, 10:19
      власть,которой не нужен собственный народ...
      Дедкастарый
  18. Кот Маркиз Сегодня, 09:56
    Ну, Кудрин не все еще на "камеру" рассказывает. Причем то, что он говорит надо внимательно анализировать, потому, что эта хитрая бестия, говорит "одно" подразумевая "совсем иное". Ну . например, давеча он трепался по телеку о "позорных зарплатах россиян" (хотя это его идея- установить "низкую планку" оплаты, якобы, для повышения конкурентоспособности) и говорил, что вот он знает, как повысить зарплату одной трети населения. Однако, не сказал "как". Почему не сказал? Да потому, что он хочет отменить Трудовой Кодекс вообще-типа сколько работать и за какие деньги должны договариваться работодатель и наемный рабочий. Отпуск-не обязательно. Больничный-если договоришься об оплате заранее, не договоришься-"за свой счет" и т. д. и т..п. Ну и "вишенка на торте"-пенсионный возраст обязательно повысиь, минимум на 5 лет. Но и тут-государство будет платить всем одинаково, независимо от "стажа"-все что больше-это "корпоративная пенсия", причем о ней надо будет договариваться самому при заключении трудового контракта.
    Кот Маркиз
    1. Alex_59 Сегодня, 10:06
      Цитата: Кот Маркиз
      Ну, Кудрин не все еще на "камеру" рассказывает.

      Было бы лучше если бы под словами "рассказывает на камеру" подразумевалось "рассказывает сокамерникам".
      Alex_59
  19. йцукен Сегодня, 10:04
    На самом деле Собянин в чем-то прав. Есть места с дефицитом рабочей силы, есть наоборот с нехваткой. Но народ у нас на подъем тяжел. Вот в чем в США жители молодцы - они мобильны.А у нас для каждого надо построить около дома завод, да чтобы по его специальности, да чтобы зарплата мульон.
    Сам постоянно мотаюсь по командировкам, хорошего в этом мало. Но ведь не ною, "а постройте мне возле дома железную дорогу, да квартиру дайте бесплатно, да зарплату 100500 тысяч, а я буду 5 дней по 8 часов там работу работать".
    Основные стереотипы работников:
    - если работаешь "не дома" - платить должны много, неважно что ты сделал.
    - если не дай бог где-то в Карелии или Мурманской области, платить должны минимум 70 тысяч за 20 рабочих дней, неважно, что ты сделал.
    - работодатель обязан не только предоставить жилье, но и оплачивать телефон,интернет....средство для мытья посуды и все остальное, что взбредет в голову. Работник обязан засрать квартиру с приличным ремонтом, оправдываясь тем, что времени на уборку нет. Время "после 17.00" временем не считается.
    - Все деньги в организации - это "общие" деньги, неважно что контора частная, хозяин один, никто кроме хозяина денег никуда не вкладывает ни копейки.Поэтому всем всегда недоплачивают.
    - Нет никакой взаимосвязи между выполненной работой и оплатой труда.
    - Если работаешь вахтой - необязательно отработать все положенные дни( к примеру, 40 через 20 - надо отработать 40, отдыхать 20), но отдохнуть все положенные дни - обязательно.
    - У работника своего инструмента не может быть в принципе. Работодатель должен его предоставить, а работник либо потерять, либо увезти домой.
    - Работник не в состоянии проехать несколько остановок на общественном транспорте до места работы, тем более за свой счет. Никакие объяснения того, что жители этого города тоже ездят на транспорте, не принимаются.
    - И таких заморочек у людей - уйма. Причем это касается лиц славянской национальности. Привези куда-то товарищей из Средней Азии - практически все вышеописанные вопросы отпадают. Видимо, поэтому их так много.
    йцукен
    1. Голован Джек Сегодня, 10:08
      Цитата: йцукен
      Причем это касается лиц славянской национальности

      Любой касается, на самом деле...
      Про "инструмент" - позабавило реально, плюс!!!
      Разбаловал ребят Советский Союз... зря он это сделал, и икаться долго еще будет.
      Голован Джек
      1. Pax tecum Сегодня, 12:00
        Вы, вообще соображаете, что пишите? Пытаетесь смеяться над людьми, советскими гражданами, которое создали и восстановили страну, всю жизнь отдавали работе ради процветания своего Государства в которое они верили как в Бога, умирали за него без сомнения. В котором не было сегодняшних вопросов как в этой статье, а в экономике страны не было лишних людей.., все было распределено, и спланированно на долгие года вперед.
        А, их страну разрушили, раздербанили, унизили...
        А, задел созданный тогда и до сих пор реализовать не могут нынешние "псевдоэлитарии", даже до конца еще "приватизировать" не могут. Вот ведь Держава была!
        Почему же "шакалов-либералов" извести не можем?
        Pax tecum
    2. Alex_59 Сегодня, 10:23
      Цитата: йцукен
      - если не дай бог где-то в Карелии или Мурманской области, платить должны минимум 70 тысяч за 20 рабочих дней, неважно, что ты сделал.

      Ну это не заблуждение работников, а как раз один из механизмов саморегуляции рынка. Если я могу найти работу за 40 в Краснодаре, и в Мурманске тоже 40, то нафига мне ваш Мурманск упёрся? А вот если в Краснодаре 30, а в Мурманске 70... ну я уже начинаю сомневаться что мой выбор только Краснодар, уже есть о чем подумать. Поэтому на севере платят больше, чтоб людей привлечь. Это логично.
      Alex_59
      1. йцукен Сегодня, 10:37
        Если Вы можете найти работу дома за приемлемые деньги, зачем тогда куда-то там ездить? Тем более при устройстве на работу всем моим работникам озвучивается минимальная сумма оплаты труда, независимо от места проведения работ.Максимальная - в зависимости от объемов выполнения. Нынче в сметах даже упоминания нет про Заполярье и подобную ерунду. Зимнее удорожание работ - 5%, и то если заказчик пропустит, а он жадный)))). Сейчас даже авансирования практически нигде нет. А оборудование - по предоплате.
        йцукен
    3. Стирбьорн Сегодня, 10:30
      Цитата: йцукен
      Вот в чем в США жители молодцы - они мобильны.

      а в чем это выражается, желательно с примерами? Что бесспорно, так это развитая дорожная сеть по всей стране - мобильности, однозначно способствует, но как понимаю, этим государство обеспечило, а не частная инициатива граждан США
      Стирбьорн
      1. Alex_59 Сегодня, 10:49
        Цитата: Стирбьорн
        а в чем это выражается, желательно с примерами?

        Тут типа менталитет подразумевается. Типовому американцу пофигу где жить и работать. Сегодня тут, завтра там. Нет у них привязанности к определенной территории. Этому способствует историческая наследственность - все таки потомки самых отмороженных переселенцев. Ну и условия видимо тоже какие-то созданы в бытовом плане, но тут надо у самих америкосов спрашивать. Думаю у них нет прописки, приписки к поликлинике, не надо на учет в военкомате вставать, скорее всего проще и быстрее купить и продать жилье. Скорее всего они не привязаны к какой-то конкретной мебели или шмоткам, которые наш человек очень хочет перетащить с собой на новое место жительства. Вряд ли там криво смотрят при трудоустройстве на прописку и сами работодатели. Ну и т.д.
        Alex_59
  20. VVK_VDB Сегодня, 10:17
    Москва - это не чёрная дыра, которая втягивает в себя таланты и финансы. Это драйвер экономики и локомотив России во многих направлениях.
    _________________________________________________
    ______
    У меня тоже есть "экспертная оценка". А ежели Москву без обузы-провинции оставить. Через какое время она превратится в посёлок городского типа? Год? Полтора?
    VVK_VDB
  21. танк66 Сегодня, 10:41
    Сытый голодного не разумеет.Чё там чубайсенок пел : не впишутся в рынок-вымрут-новые народятся.Скоро на положительный опыт голландской эвтаназии ссылаться начнут. Овертоны успешные.
    танк66
  22. слава1974 Сегодня, 11:00
    Несколько лет назад была принята программа развития агломераций. По России таких насчитали около 20-ти. И все идет согласно этой программы. Далекие поселки закрывают, с больницами, школами и т.д. А в агломерации привлекают. Соответственно Москва впереди. Поэтому увеличена площадь ( Новая Москва), вкладываются деньги в транспорт, жилье и тд.
    Эта программа не афишируется ,но и не скрывается. У нас в стране 12 городов миллионников, практически во всех рассматривается вопрос присоединения областных территорий к городу.
    Таким образом, читая между строк, можно понять, что Собянин знает конкретные цифры этой программы. А именно 15 миллионов жителей, которые в перспективе будут переселены в агломерции.
    слава1974
  23. cro23cus02 Сегодня, 11:06
    Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/takie-nuzhnye-lish
    nie-lyudi

    Сергей Семенович порадовал очередным социологическим открытием, насчитав 15 млн. лишних россиян, которые пока еще не переехали в большие агломерации. И даже собирается их всех немедленно спасать, как осетрину из огня... За бюджетные деньги, разумеется.
    Внезапный всплеск человеколюбия со стороны властей всегда заставляет искать причину, вот и в этот раз за причиной далеко ходить не надо. Реновация добивает и без того падающий рынок нового жилья в г. Москве. Москвичей по программе реновации переселят, земельку отожмут, а покупателей на новое жилье, которое выстроят на месте снесенных хрущевок, нет.

    Таким образом, проект «реновация» не даст заработка «в оба конца». На отжатой дорогой московской земельке на квартирки нет и не будет покупателей, а значит, не будет и «инвесторов»... Можно парки разбить, высадив, как утешительный приз, хоть морозоустойчивые пальмы за бюджетные деньги, но сверхдохода эта земелька не принесет...
    Как известно, на рынке недвижимости московского региона происходят крайне опасные явления. Происходит резкое падение платежеспособного спроса (сообщают http://www.irn.ru/articles/39714.html, что в 2016 удалось продать лишь четверть введенного жилья ) и при этом цены в рублях практически не падают.

    То есть рублевая инфляция, двукратное падение рубля, затраты у более состоятельной части резко выросли (потому, что включали импортный авто, загранпоездки и тп, а это все валюта), а цены на квартиры не меняются.

    Что так?

    А дело в том, что застройщики более чем полностью закредитованы. А кредиты они получают под будущее проданное жилье, в явной (залог) или неявной форме, но любой банк, даже в котором председатель-брат сетры жены свояченницы, рассуждает примерно так:

    "Этот застройщик строит 5 домов... 500 квартир по 60 м2 итого 30000 м2, продавать будет год, по $2500 за м2, значит, потенциально застройщик имеет капитал 4,5 млрд руб (посчитал на калькуляторе). Ну там себестоимость, откат, проценты, налоги, риски, на ум пошло, на тебе 3 млрд руб, через 3 года отдашь, не забудь отблагодарить."

    И застройщик отблагодарил, там налоги откаты себестоимость таджики менты экологи технадзор СРО задолбали построил сыну дачу хотел 3 этажа хватило на 2... А квартиры не продаются.

    Что делать?

    В нормальном капиталистическом обществе - банкротство. Ну не учел конъюктуры рынка, риск политический реализовался, вон у Трампа этих банкротств как любовниц... Домики забирает банк, и начинает продавать потихонечку, снизив цену. Потому, что банк владельцем

    пустующих дамов быть не желает, задача банка не стройку охранять, а деньги крутить. Или продает со скидков в 40-50% более живому застройщику, чтоб тот продавал, если сможет.

    В общем, результатом должно было бы стать существенное и плавное снижение цен, то есть московский пузырь можно было бы таким образом стравить через регулируемое отверстие.Но нет.
    РЕНОВАЦИЯ!
    Посмотрим с точки зрения застройщика и банка. Банк тоже ведь не хочет банкротства - не секрет, что банки сами денег не рисуют, они имеют собственный капитал и заемные средства, многократно этот капиал превышающие. А если банк азартно играл на операциях с недвижимостью, то он так же зависит от стабильности рынка, как большая десятка банков зависила от рынка ГКО (кто не понял - ищите кризис 1998, когда 6 руб/$ превратились за месяц в 25 руб/$).

    Итак, банкир и застройщик идут в московское правительство и продают туда свежую идею:

    Москва - заемщик с репутацией с огромным бюджетом. Давайте за бюджетные деньги переселим лохов из пятиэтажек в настроенные миллионы м2 в промзонах и Новой Москве, а на месте пятиэтажек, в основном вблизи 3 кольца, настроим новых 30-этажных кварталов. Там и цены выше!

    Ну, московские власти при мысли о большом проекте по освоению бюджета так обрадовались, что аж побежали к Президенту и к законотворцам.

    Но мозгом подумать не успели. О том, что, если сейчас они 1,5 млн человек расселят в уже имеющуюся недвижимость, а на месте пятиэтажек возникнет жилье для 4 млн человек, то кто его купит и по какой цене?

    За год в Москве застройщики продали около 1 млн м2.

    При норме около 25 м2 на человека это всего-то на 40 тыс человек. То есть сейчас платежеспособный спрос при текущей цене в 100 (!) раз меньше объема, который предполагается на рынок вытащить. Даже если растянуть процесс на 10 лет, это означает 10-кратное превышение предложения над спросом.

    То есть если сейчас в ближнем подмосковье появились целые кварталы сданного, но не заселенного жилья, то эта учать может ожидать и полосу условно от 3 до 4 кольца, там, где большинство пятиэтажек кварталами...

    А кто живет в пустующих домах? Ветер и призраки, конечно, но еще бомжи, наркоманы, коммуны мигрантов и прочие коммуны...

    А потом, когда через пару лет окажется, что из введенных миллионов м2 продано 10%, новую реновацию придумать не удастся. И вот тогда застройщики будут падать по цепочке, потянут за собой банки, заденут и московский бюджет...

    Конечно, их греет мысль, что это произойдет не сейчас, а через пару лет, и руководители успеют построить свои маленькие испанские домики, но рухнувший рынок московской недвижимости может им этого не простить.

    Что же до потребителей, то перспектива купить по упавшей, например, в 5 раз цене, кажется привлекательной, но не очень - ведь, возможно, вашими ближайшими соседями окажется банда наркоманов в соседнем 30-этажном здании...
    cro23cus02
  24. Aspid 86 Сегодня, 11:09
    Всё правильно Собянин сказал, только выразился так, что можно прицепиться к словам. 15 млн "лишних" потому что работы на всех там нет. Все ресурсы скапливаются в крупных городах. Сельское хозяйство использующее в большинстве своём ручной труд нерентабельно и неконкурентоспособно перед сельхозпроизводителем использующим новейшие технологии и технику. Так что этим "лишним" надо ехать в города вливаясь в армии гастарбайтеров и тем самым увеличивая предложение дешевой рабсилы, снижая издержки капиталистов. А это даёт возможности эксплуатировать рабсилу по максимуму и говорить на разных форумах, что у нас производительность в 5-7 раз выше чем в сельской местности.
    Aspid 86
  25. Krasnyiy komissar Сегодня, 11:25
    Собянин сказал грубо, но верно. Нет никакого смысла вкладывать деньги в умирающие населенные пункты, если они не приносят никакой отдачи и не принесут ее в будущем. Какой смысл, к примеру, содержать шахтерский поселок, если рудник уже исчерпан ? Зачем поддерживать убыточное производство в некоторых моногородах, если оно требует постоянных дотаций и никогда не выйдет даже в ноль ? Государство не может и не должно дотировать все, но оно обязано способствовать расселению людей из депрессивных регионов страны, создавая благоприятные условия для переселенцев.
    Что касается села, то проблема с избытком населения там будет усугубляться и дальше. Развитие генной инженерии, современная сельхозтехника, новые гербициды, инсектициды и удобрения позволят повысить урожайность и снизить потребность в рабочей силе.
    Krasnyiy komissar
    1. sergo1914 Сегодня, 12:14
      Сергей Семенович? Да ладно!!! И Вы здесь?
      P.S. Логин неудачный выбрали. Царь не одобрит.
      sergo1914
  26. E_V_N Сегодня, 11:34
    "Когда нет вразумительных критериев оценки производительности труда и социальной ответственности (исключая ответственность перед узкой группкой лиц), то и дальше можно вешать на уши лапшу о том, что торгаш «купи-продай» имеет в «5-7 раз бОльшую производительно труда, чем учитель в сельской школе».
    Правильная статья, автор молодец. Вот ключевая фраза, взяли на вооружение вывосанный из пальца критерий производительности труда, и оправдывают им откровенный экономический грабеж.
    E_V_N
  27. 16112014nk Сегодня, 11:35
    А не лишний ли человек сам Собакин? Со своими тротуарами из плитки, на которой(плитке) делает бизнес его жена?
    16112014nk
    1. Hottabych Сегодня, 12:17
      А вам-то какая разница на чем делает деньги жена Собянина? Какие, , завистливые люди! Вместо того, чтобы работать и зарабатывать - считают чужое добро.
      Hottabych
  28. Lnglr Сегодня, 11:37
    По всей видимости, большинство комментирующих всю дискуссию даже не соизволили посмотреть.
    Lnglr
  29. Sedoy Сегодня, 12:01
    почитайте оригинал речи, а не кастрированный высер под "заказ" автора статьи...
    Sedoy
  30. sergo1914 Сегодня, 12:02
    "Богема" считает, что народ - не тот. Ничему людей история не учит. 1917? Не, не слышал.
    sergo1914
  31. elenagromova Сегодня, 12:09
    Cам он - лишний.
    Что это за странная модель страны, которую они предлагают? Несколько крупных мегаполисов, куда людей согнать чуть ли не насильственно? А между ними - что? Огромные безлюдные пространства? Бред какой-то.
    Может быть, людям даже доплачивать нужно, чтобы они просто жили в этих маленьких поселках и деревушках. Именно, чтобы там жизнь теплилась, а огромная страна ночью не была видна из космоса как сплошное черное пространство с отдельными светящимися областями.
    А разговоры о производительности труда - такое ощущение, что они направлены не на то, чтобы ее повысить модернизацией, а на то, чтобы покрыть страшную несправедливость - когда люди в разных населенных пунктах трудятся одинаково, а получают сильно по-разному.
    elenagromova
  32. Кот Маркиз Сегодня, 12:14
    Ой, помню как "кто-то" трепался (именно "трепался") о создании "25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест" в течении 5 лет..., или 10 лет...., или 25 лет...., или "где-то в "обозримом будущем"?..... wink
    Кот Маркиз
  33. elenagromova Сегодня, 12:17
    А вообще, есть такое блестящее изобретение человечества, как Интернет. Его потенциал не используется на всю мощь. А именно он помог бы, при должном подходе, решить и проблему занятости людей, и проблему перегруженности транспорта, и многое другое. Если бы человек, сидя дома в деревне, управлял бы станком на заводе, который расположен хоть за 1000 километров, а на самом заводе было бы нужно лишь несколько дежурных...
    elenagromova
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