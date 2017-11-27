Сергей Собянин и "15 млн условно лишних людей". Что это было?

На примере РФ могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, а если взять сельскую местность, то в 5-7 раз. У нас в сельской местности проживает условно "лишних" 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учётом новых технологий производительности в селе по большому счёту не нужны, это либо чиновники, либо соцработники, но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд. Аналогичная ситуация и в небольших провинциальных городах. Там реально хорошей занятности и качественных рабочих мест все меньше и меньше.

Власти идут против естественных трендов, происходящих во всем мире, где не прекратилась урбанизация. Она идёт самыми активными темпами в крупнейших городах мира. И совершенно очевидно, что без изменения структуры расселения населения, без концентрации в крупных мегаполисах нам не поднять производительность труда, ни высокие технологии, ни науку, ни образование, ни здравоохранение, ни человеческий капитал. Без этого Россия потеряет конкурентоспособность в экономике.

Москва - это не чёрная дыра, которая втягивает в себя таланты и финансы. Это драйвер экономики и локомотив России во многих направлениях.