Сергей Собянин и "15 млн условно лишних людей". Что это было?
Трибуна. Микрофон. Экономический (политико-экономический) гуру берёт слово, доводя до сведения идею о том, «как нам обустроить Россию». Один гуру, другой гуру, третий гуру и т.д. Если провести сравнительную характеристику такого рода выступлений, то зачастую можно выделить один тезис, который продвигается как главный: россияне в основной своей массе работают плохо и недолго.
Производительность труда у них (то есть у нас с вами) низкая, на пенсию они (то есть мы с вами) выходят слишком рано. Соответственно, предложения, высказываемые экономическими гуру относительно «обустройства России», оказываются фактически как под копирку: разовьём кудриномику – возраст пенсионный повысим, ибо слишком долго, дармоеды, живут; зарабатываемые средства в основном будем направлять на инвестиции в западную финансово-экономическую систему (чтобы партнёры похвалили и в другой раз проще дали визу слуге народа), производительность труда будем повышать актами и прочими бумажками – хотя бы на уровне местечковой отчётности. По бумажкам-то точно моГЁм, - сообщают гуру...
Суббота. 25 ноября. V Общероссийский гражданский форум. Задушевная беседа "Будущее экономики страны: роль агломераций" московского градоначальника Сергея Собянина и главы совета Центра стратегических разработок, председателя Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Беседа официально была представлена как «дискуссия», хотя дискуссии как таковой не вышло по той причине, что тезисы «дискутирующих» - из одного теста.
Из уст Собянина прозвучало то, что упоминалось выше: производительность труда в среднем по стране низкая. Далее, как человек, являющийся московским градоначальником, Собянин Москву из этого «порочного списка» «слабопроизводительных» изъял, объявив, что производительность труда среднестатистического москвича в 2,5 раза выше среднероссийского показателя и в 5-7 раз выше показателя по сельской местности. Начав с замечательной московской трудовой производительности, Сергей Семёнович договорился до того, что объявил о наличии в сельской местности «лишних» людей.
Чтобы потом, как тот мальчик Коля», не было кривотолков о «вырванных словах из контекста», лучше всё же привести прямую цитату московского мэра. Её публикует информационное агентство ТАСС:
Итак, производительность труда по стране низкая, по глубокому убеждению московского чиновника, из-за наличия «условно лишних» людей. В Москве вот «лишних» людей нет, все работают аки пчёлы и муравьи, а на селе есть. Казалось бы, исходя из этого тезиса, экономические гуру предложат перенаправить часть средств, которые продолжают активно вкладываться в американскую резаную бумагу, на инфраструктурные проекты по поддержке села, малых городов. Казалось бы, вот буквально сейчас прозвучит фраза о необходимости выстраивать полноценную государственную программу по созданию рабочих мест в провинции, по экстраполяции технологий на всю территорию России, по развитию необъятных территорий страны, а не только в пределах Третьего транспортного. Но нет... Слушаем Сергея Семёновича дальше:
Ну и далее – снова о Москве от Собянина:
То есть идея следующая: государство сгоняет «лишних» людей в мегаполисы, эти «лишние» люди ищут себе место под солнцем в качестве эффективных менеджеров и прочих мерчендайзеров. Будут переставлять китайские мягкие игрушки и турецкие помидоры с полки на полку по 3 раза в день, переклеивать этикетки так, чтобы покупатель, наивно думая, что приобретает товар со скидкой, платил в итоге раза в полтора больше, чем «до скидки» – вот вам и рост производительности труда. А вы как думали...
Нет, ну можно, конечно, начинать возмущаться – дескать, как же так, а где идеи о развитии села, которое кормит Россию и не только Россию, как же работа на земле? – ведь мерчендайзерами и менеджерами промышленность не поднять до требуемых для экономического роста планок.
Но кому нужны наши возмущения и прочие, простите, сопли... Ни-ко-му. Это очевидно, исходя хотя бы из тезиса о том, что со времён другого экономического гуру – Е.Гайдара – в России выстраивается рынок. А рынок и социальная ответственность – вещи несовместные. Причём ещё более несовместны понятия «современный российский рынок» и «социальная ответственность крупного бизнеса и чиновников». Когда нет вразумительных критериев оценки производительности труда и социальной ответственности (исключая ответственность перед узкой группкой лиц), то и дальше можно вешать на уши лапшу о том, что торгаш «купи-продай» имеет в «5-7 раз бОльшую производительно труда, чем учитель в сельской школе». По каким лекалам определяется сравнение производительности труда единственного на пять окрестных посёлков фельдшера и производительность труда работника, к примеру, госпиталя министерства обороны. Можно ли вообще проводить такого рода сравнение, когда сам уровень обеспеченности медучреждений на селе и в центре Москвы – это "межгалактическое расстояние".
Мы научились отправлять человека (причём теперь ещё и американского...) в космос, но наши чиновники до сих пор не знают, как отправить человека (врача) на скорой помощи в отдельно взятые сибирские посёлки. Не знают или просто не хотят знать, просто не хотят... Меньше «условно лишних» людей – меньше трат из бюджета. Ведь обеспеченность медобслуживанием удалённых населённых пунктов не даёт плюсов в копилку рыночной экономики, не даёт плюсов (как это понимают чиновники) в копилку международных отношений. А у нас на верху куда важнее, какой репортаж о России выдаст «Дойче Велле» или «Нью-Йорк Таймс», чем то, как обстоит дело в России без оглядки через немецкую, британскую, американскую и иные «партнёрские» призмы.
А то, ишь ты, ему 60 лет, он всего-то 40 лет на тракторе отпахал – и уже на пенсию собрался, тунеядец, трутень... Как бы не так – бери ноги в руки, езжай в московскую агломерацию, там будешь вносить «реальный вклад в рыночную экономику», да не вздумай составить конкуренцию гостям из Средней Азии, это наши стратегические партнёры! Выделить средства на новый трактор, создать новые рабочие места в самом селе для повышения производительности труда? – Ну уж нет, дудки – не для того у нас десятки миллиардов вбухиваются в кудриномику, чтобы на какую-то там «лишнюю деревенщину» нефтедоллары пускать.
Так что, главный тормоз России обозначен: это миллионы «трутней-провинциалов», которые никак, понимаешь, не дают двинуться вперёд семимильными шагами. Именно провинциалы. Ну не армия же чиновников, не стада коррупционеров с 10-ю бюджетами райцентров под диваном, не тотальное воровство на создании инфраструктурных объектов, не «слуги народов» со швейцарской или флоридской недвижимостью, оформленной на троюродного племяша, а именно «лишние» люди, не желающие работать «по-современному»...
"Условно лишние люди". Можно представить политическое будущее чиновников где-нибудь в столь чтимом отдельными нашими руководителями ЕС, если бы они на камеру произнесли нечто подобное в отношении своих сограждан... А у нас - можно. Экспертная оценка, понимаешь, идеи развития. Холопы всё равно не поймут, ибо "вырывают слова из контекста". И действительно, куда уж нам до понимания слов в таком-то контексте...
Производительность труда у них (то есть у нас с вами) низкая, на пенсию они (то есть мы с вами) выходят слишком рано. Соответственно, предложения, высказываемые экономическими гуру относительно «обустройства России», оказываются фактически как под копирку: разовьём кудриномику – возраст пенсионный повысим, ибо слишком долго, дармоеды, живут; зарабатываемые средства в основном будем направлять на инвестиции в западную финансово-экономическую систему (чтобы партнёры похвалили и в другой раз проще дали визу слуге народа), производительность труда будем повышать актами и прочими бумажками – хотя бы на уровне местечковой отчётности. По бумажкам-то точно моГЁм, - сообщают гуру...
Суббота. 25 ноября. V Общероссийский гражданский форум. Задушевная беседа "Будущее экономики страны: роль агломераций" московского градоначальника Сергея Собянина и главы совета Центра стратегических разработок, председателя Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Беседа официально была представлена как «дискуссия», хотя дискуссии как таковой не вышло по той причине, что тезисы «дискутирующих» - из одного теста.
Из уст Собянина прозвучало то, что упоминалось выше: производительность труда в среднем по стране низкая. Далее, как человек, являющийся московским градоначальником, Собянин Москву из этого «порочного списка» «слабопроизводительных» изъял, объявив, что производительность труда среднестатистического москвича в 2,5 раза выше среднероссийского показателя и в 5-7 раз выше показателя по сельской местности. Начав с замечательной московской трудовой производительности, Сергей Семёнович договорился до того, что объявил о наличии в сельской местности «лишних» людей.
Чтобы потом, как тот мальчик Коля», не было кривотолков о «вырванных словах из контекста», лучше всё же привести прямую цитату московского мэра. Её публикует информационное агентство ТАСС:
На примере РФ могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, а если взять сельскую местность, то в 5-7 раз. У нас в сельской местности проживает условно "лишних" 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учётом новых технологий производительности в селе по большому счёту не нужны, это либо чиновники, либо соцработники, но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд. Аналогичная ситуация и в небольших провинциальных городах. Там реально хорошей занятности и качественных рабочих мест все меньше и меньше.
Итак, производительность труда по стране низкая, по глубокому убеждению московского чиновника, из-за наличия «условно лишних» людей. В Москве вот «лишних» людей нет, все работают аки пчёлы и муравьи, а на селе есть. Казалось бы, исходя из этого тезиса, экономические гуру предложат перенаправить часть средств, которые продолжают активно вкладываться в американскую резаную бумагу, на инфраструктурные проекты по поддержке села, малых городов. Казалось бы, вот буквально сейчас прозвучит фраза о необходимости выстраивать полноценную государственную программу по созданию рабочих мест в провинции, по экстраполяции технологий на всю территорию России, по развитию необъятных территорий страны, а не только в пределах Третьего транспортного. Но нет... Слушаем Сергея Семёновича дальше:
Власти идут против естественных трендов, происходящих во всем мире, где не прекратилась урбанизация. Она идёт самыми активными темпами в крупнейших городах мира. И совершенно очевидно, что без изменения структуры расселения населения, без концентрации в крупных мегаполисах нам не поднять производительность труда, ни высокие технологии, ни науку, ни образование, ни здравоохранение, ни человеческий капитал. Без этого Россия потеряет конкурентоспособность в экономике.
Ну и далее – снова о Москве от Собянина:
Москва - это не чёрная дыра, которая втягивает в себя таланты и финансы. Это драйвер экономики и локомотив России во многих направлениях.
То есть идея следующая: государство сгоняет «лишних» людей в мегаполисы, эти «лишние» люди ищут себе место под солнцем в качестве эффективных менеджеров и прочих мерчендайзеров. Будут переставлять китайские мягкие игрушки и турецкие помидоры с полки на полку по 3 раза в день, переклеивать этикетки так, чтобы покупатель, наивно думая, что приобретает товар со скидкой, платил в итоге раза в полтора больше, чем «до скидки» – вот вам и рост производительности труда. А вы как думали...
Нет, ну можно, конечно, начинать возмущаться – дескать, как же так, а где идеи о развитии села, которое кормит Россию и не только Россию, как же работа на земле? – ведь мерчендайзерами и менеджерами промышленность не поднять до требуемых для экономического роста планок.
Но кому нужны наши возмущения и прочие, простите, сопли... Ни-ко-му. Это очевидно, исходя хотя бы из тезиса о том, что со времён другого экономического гуру – Е.Гайдара – в России выстраивается рынок. А рынок и социальная ответственность – вещи несовместные. Причём ещё более несовместны понятия «современный российский рынок» и «социальная ответственность крупного бизнеса и чиновников». Когда нет вразумительных критериев оценки производительности труда и социальной ответственности (исключая ответственность перед узкой группкой лиц), то и дальше можно вешать на уши лапшу о том, что торгаш «купи-продай» имеет в «5-7 раз бОльшую производительно труда, чем учитель в сельской школе». По каким лекалам определяется сравнение производительности труда единственного на пять окрестных посёлков фельдшера и производительность труда работника, к примеру, госпиталя министерства обороны. Можно ли вообще проводить такого рода сравнение, когда сам уровень обеспеченности медучреждений на селе и в центре Москвы – это "межгалактическое расстояние".
Мы научились отправлять человека (причём теперь ещё и американского...) в космос, но наши чиновники до сих пор не знают, как отправить человека (врача) на скорой помощи в отдельно взятые сибирские посёлки. Не знают или просто не хотят знать, просто не хотят... Меньше «условно лишних» людей – меньше трат из бюджета. Ведь обеспеченность медобслуживанием удалённых населённых пунктов не даёт плюсов в копилку рыночной экономики, не даёт плюсов (как это понимают чиновники) в копилку международных отношений. А у нас на верху куда важнее, какой репортаж о России выдаст «Дойче Велле» или «Нью-Йорк Таймс», чем то, как обстоит дело в России без оглядки через немецкую, британскую, американскую и иные «партнёрские» призмы.
А то, ишь ты, ему 60 лет, он всего-то 40 лет на тракторе отпахал – и уже на пенсию собрался, тунеядец, трутень... Как бы не так – бери ноги в руки, езжай в московскую агломерацию, там будешь вносить «реальный вклад в рыночную экономику», да не вздумай составить конкуренцию гостям из Средней Азии, это наши стратегические партнёры! Выделить средства на новый трактор, создать новые рабочие места в самом селе для повышения производительности труда? – Ну уж нет, дудки – не для того у нас десятки миллиардов вбухиваются в кудриномику, чтобы на какую-то там «лишнюю деревенщину» нефтедоллары пускать.
Так что, главный тормоз России обозначен: это миллионы «трутней-провинциалов», которые никак, понимаешь, не дают двинуться вперёд семимильными шагами. Именно провинциалы. Ну не армия же чиновников, не стада коррупционеров с 10-ю бюджетами райцентров под диваном, не тотальное воровство на создании инфраструктурных объектов, не «слуги народов» со швейцарской или флоридской недвижимостью, оформленной на троюродного племяша, а именно «лишние» люди, не желающие работать «по-современному»...
"Условно лишние люди". Можно представить политическое будущее чиновников где-нибудь в столь чтимом отдельными нашими руководителями ЕС, если бы они на камеру произнесли нечто подобное в отношении своих сограждан... А у нас - можно. Экспертная оценка, понимаешь, идеи развития. Холопы всё равно не поймут, ибо "вырывают слова из контекста". И действительно, куда уж нам до понимания слов в таком-то контексте...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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