Эксперт: «лишние» люди на борту аргентинской подлодки не могли стать причиной перегруза

Аргентинский флотский разведчик, двое боевых пловцов и еще четверо нештатных неустановленных лиц не могли массой своих тел создать перегруз и потопить "Сан-Хуан",

Это могут быть представители вышестоящих штабов, науки, промышленности, нештатные священники, военные журналисты. В прочный корпус атомной подводной лодки, например, на межфлотский переход может сесть и второй экипаж. Конечно, штатным членам команды приходится потесниться,

Это – не пассажиры, а профильные специалисты, которые подготовлены к подводному плаванию. Лодки практически никогда не выходят только со штатной командой на борту. Они изначально рассчитаны на прием дополнительного количества людей и нештатного имущества,

И жене разведчика, я считаю, не следует делиться служебной информацией с людьми, которые передают ее информационным агентствам,