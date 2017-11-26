12:17 26 ноября

Эксперт: «лишние» люди на борту аргентинской подлодки не могли стать причиной перегруза

Представитель разведки аргентинских ВМС, двое боевых пловцов и еще четверо не входящих в состав команды подлодки «Сан-Хуан» неустановленных лиц, не могли своим весом создать перегруз и потопить субмарину, приводит РИА Новости комментарий заместителя главного редактора журнала Минобороны РФ «Воин России» капитана первого ранга Василия Дандыкина.



Ранее в воскресенье брат одного из офицеров пропавшей подлодки «Сан-Хуан» сообщил, что вместо штатных 37 членов экипажа на ее борту находились 44 человека, причем лишние семеро человек не были подводниками. В их числе были два боевых пловца из спецназа ВМС Аргентины Buzos tacticos, а также сотрудник флотской разведки. Эту информацию родственник подводника получил от жены разведчика, который вышел в море на борту «Сан-Хуан».


Аргентинский флотский разведчик, двое боевых пловцов и еще четверо нештатных неустановленных лиц не могли массой своих тел создать перегруз и потопить "Сан-Хуан",
сказал эксперт.

По его словам, «это обычная практика для всех флотов мира, оснащенных субмаринами, когда в море на подлодках выходят разные люди сверх штата экипажа».

Это могут быть представители вышестоящих штабов, науки, промышленности, нештатные священники, военные журналисты. В прочный корпус атомной подводной лодки, например, на межфлотский переход может сесть и второй экипаж. Конечно, штатным членам команды приходится потесниться,
пояснил Дандыкин.

Он отметил, что все, кто выходит в море на борту ПЛ, проходят соответствующую, «в частности, легководолазную подготовку».

Это – не пассажиры, а профильные специалисты, которые подготовлены к подводному плаванию. Лодки практически никогда не выходят только со штатной командой на борту. Они изначально рассчитаны на прием дополнительного количества людей и нештатного имущества,
сказал эксперт.

По его мнению, находящемуся на борту «Сан-Хуана» аргентинскому разведчику «вряд ли стоило делиться с родственниками информацией о деталях своей командировки».

И жене разведчика, я считаю, не следует делиться служебной информацией с людьми, которые передают ее информационным агентствам,
добавил Дандыкин.

Напомним, подводный корабль ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. 1331М Сегодня, 10:27
    Это уже не важно-покойтесь с Миром,Моряки............
    1331М
    1. Маз Сегодня, 10:31
      Зато могли заложить заряд взрывчатки, повредить систему управления, и прочая прочая прочая.
      Маз
      1. Отдел-М19 Сегодня, 10:51
        Да потопили ее 100% англосаксы...
        Отдел-М19
        1. Evgenx Сегодня, 11:13
          Главный вопрос! Для чего собралась эта не учтенная команда? А дальше- кому было нужно их устранить.
          Evgenx
      2. Шевер Сегодня, 11:24
        Цитата: Маз
        Зато могли заложить заряд взрывчатки, повредить систему управления, и прочая прочая прочая.

        Ага. И самовыпилиться вместе с подлодкой. Я ничего не упустил в вашей "версии"? no
        Шевер
    2. сибиралт Сегодня, 11:20
      Хорошо, если на этой лодке не найдут пару тонн наркоты. hi
      сибиралт
  2. Джедай Сегодня, 10:31
    Что-то мутят вокруг этой субмарины... Видимо, реальные причины гибели стараются скрыть... negative
    Джедай
    1. роман66 Сегодня, 10:35
      найти надо, а то все разговоры пустые, еще бы к гадалке пошли
      роман66
      1. Джедай Сегодня, 10:37
        Согласен, а то слишком многие спекулируют на теме этой трагедии.
        Джедай
  3. san4es Сегодня, 10:33
    лишние семеро человек не были подводниками.

    san4es
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:46
      san4es Сегодня, 10:33

      ... good ...могло быть и такое, хотя вряд ли "не спеца" допустят к механизмам...
      a.s.zzz888
  4. askort154 Сегодня, 10:39
    " Лишние" люди на борту....Ох, какой "хлебушек" для шакалов СМИ.
    askort154
  5. федоров Сегодня, 10:41
    двое боевых пловцов и еще четверо не входящих в состав команды подлодки «Сан-Хуан» неустановленных лиц, не могли своим весом создать перегруз и потопить субмарину

    Конгениальный вывод. Эксперты блин...
    А еще там гигантский кальмар на винт намотался, И пара кашалотов сексуальную оргию устроили на рубке ,не давая всплыть.
    Внештатная ситуация - пожар,фиг знает еще чего, погибли думаю ребята.. sad
    федоров
  6. изя топ Сегодня, 10:50
    а какой умник вообще такую версию выдвинул? belay перегруз what однако...
    изя топ
  7. Монархист Сегодня, 10:51
    Цитата: Маз
    Зато могли заложить заряд взрывчатки, повредить систему управления, и прочая прочая прочая.

    Вы хотите сказать,что " нештатные посажиры"из камикадзе? Кому-то из неустановленных наскучило жить и он решил и других угробить?
    Монархист
  8. Монархист Сегодня, 11:08
    В море всё может произойти и : взрыв акомуляторной батареи, " навернулась" система система регистрации воздуха,некачественные продукты. Пока не найдут лодку можно гадать и гадать. Рекомендую всем желающим прочесть книгу Мормуля" Подводные катастрофы"там описано множество аварий. Или анекдотичкакая история с русской подводной лодкой АЛ12?Весной 1917 лодка вышла в море,а кок "перебрал" накануне и открыл люк, возможно, хотел проветрить?
    Монархист
    1. sabakina Сегодня, 11:46
      Цитата: Монархист
      Или анекдотичкакая история

      Тёзка, прости, какая история?
      sabakina
  9. P-140 Сегодня, 11:10
    Неназванного эксперта тоже в кавычки надо взять.
    P-140
  10. Геркулесыч Сегодня, 11:22
    Может быть, они не массой тел, а чего то там накосячили, не то не туда повернули? ?? recourse Когда найдут и подымут лодку, тогда мы правду, может быть, и узнаем!
    Геркулесыч
  11. флотский33 Сегодня, 11:24
    Покойтесь с миром. А в душе надеюсь, что ребят спасут.
    флотский33
  12. Xaron-A Сегодня, 11:41
    Вяло как то освещают тему поиска субмарины...
    Xaron-A
  13. nPuBaTuP Сегодня, 11:46
    Удивительно что сообщили про 44 человека на борту аргентинские ВМС только сегодня...
    А вот СМИ разнообразнейшего толка говорят о тех же 44-х человеках если не с 15 числа то уж точно неделю....
    nPuBaTuP
  14. SCHMEL Сегодня, 12:15
    sad Одни домыслы. Экстрасенсы что же молчат? Заявили бы что-нибудь...
    SCHMEL
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