Эксперт: «лишние» люди на борту аргентинской подлодки не могли стать причиной перегруза
Представитель разведки аргентинских ВМС, двое боевых пловцов и еще четверо не входящих в состав команды подлодки «Сан-Хуан» неустановленных лиц, не могли своим весом создать перегруз и потопить субмарину, приводит РИА Новости комментарий заместителя главного редактора журнала Минобороны РФ «Воин России» капитана первого ранга Василия Дандыкина.
Ранее в воскресенье брат одного из офицеров пропавшей подлодки «Сан-Хуан» сообщил, что вместо штатных 37 членов экипажа на ее борту находились 44 человека, причем лишние семеро человек не были подводниками. В их числе были два боевых пловца из спецназа ВМС Аргентины Buzos tacticos, а также сотрудник флотской разведки. Эту информацию родственник подводника получил от жены разведчика, который вышел в море на борту «Сан-Хуан».
По его словам, «это обычная практика для всех флотов мира, оснащенных субмаринами, когда в море на подлодках выходят разные люди сверх штата экипажа».
Он отметил, что все, кто выходит в море на борту ПЛ, проходят соответствующую, «в частности, легководолазную подготовку».
По его мнению, находящемуся на борту «Сан-Хуана» аргентинскому разведчику «вряд ли стоило делиться с родственниками информацией о деталях своей командировки».
Напомним, подводный корабль ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.
Ранее в воскресенье брат одного из офицеров пропавшей подлодки «Сан-Хуан» сообщил, что вместо штатных 37 членов экипажа на ее борту находились 44 человека, причем лишние семеро человек не были подводниками. В их числе были два боевых пловца из спецназа ВМС Аргентины Buzos tacticos, а также сотрудник флотской разведки. Эту информацию родственник подводника получил от жены разведчика, который вышел в море на борту «Сан-Хуан».
Аргентинский флотский разведчик, двое боевых пловцов и еще четверо нештатных неустановленных лиц не могли массой своих тел создать перегруз и потопить "Сан-Хуан",сказал эксперт.
По его словам, «это обычная практика для всех флотов мира, оснащенных субмаринами, когда в море на подлодках выходят разные люди сверх штата экипажа».
Это могут быть представители вышестоящих штабов, науки, промышленности, нештатные священники, военные журналисты. В прочный корпус атомной подводной лодки, например, на межфлотский переход может сесть и второй экипаж. Конечно, штатным членам команды приходится потесниться,пояснил Дандыкин.
Он отметил, что все, кто выходит в море на борту ПЛ, проходят соответствующую, «в частности, легководолазную подготовку».
Это – не пассажиры, а профильные специалисты, которые подготовлены к подводному плаванию. Лодки практически никогда не выходят только со штатной командой на борту. Они изначально рассчитаны на прием дополнительного количества людей и нештатного имущества,сказал эксперт.
По его мнению, находящемуся на борту «Сан-Хуана» аргентинскому разведчику «вряд ли стоило делиться с родственниками информацией о деталях своей командировки».
И жене разведчика, я считаю, не следует делиться служебной информацией с людьми, которые передают ее информационным агентствам,добавил Дандыкин.
Напомним, подводный корабль ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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