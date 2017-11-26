12:22 26 ноября

Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР более тысячи мин и снарядов

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по территории Донецкой республики 1217 различных боеприпасов, передает РИА Новости сообщение представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).



Донецкое направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись дважды, выпущено 27 снарядов, минометы калибром 120 и 82 миллиметра – 26 раз, выпущено 198 мин, танки – четыре раза, произведено 23 выстрела,
рассказал представитель республики журналистам.


По его словам, «на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили более 100 мин. Также силовики вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок».

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1217 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 617 единиц,
добавили в СЦКК.

В свою очередь украинский штаб сообщил о «15-ти нарушениях режима прекращения огня со стороны оккупантов».

«В результате вражеских обстрелов два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы», – говорится в сообщении, опубликованном в «Фейсбуке».

По данным командования АТО, на донецком направлении огонь велся «из минометов различных калибров вблизи Павлополя, Невельского, шахты Бутовка, пригорода Авдеевки и Верхнеторецкого».

На луганском направлении «огонь велся из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по позициям в районе Новолуганского, Новоалександровки, Станицы Луганской и Крымского», говорится в релизе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. pvv113 Сегодня, 11:43
    А ведь вояка, что на минном поле попался, говорил, что слышал про приказ не открывать огонь.
    pvv113
    1. 210окв Сегодня, 11:48
      Это "страшная мстя"за провал...
      Цитата: pvv113
      А ведь вояка, что на минном поле попался, говорил, что слышал про приказ не открывать огонь.
      210окв
      1. pvv113 Сегодня, 11:49
        Так они и до провала мстили. Или это авансом, ибо знали результат заранее wink
        pvv113
    2. Джедай Сегодня, 11:48
      Цитата: pvv113
      слышал про приказ не открывать огонь.

      А об отмене этого приказа он слышать уже не мог - валялся на минном поле.
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 11:50
        У укропов это называется "планомерное наступление" laughing
        pvv113
        1. 1331М Сегодня, 11:54
          Укропы хоть что-то делают,а мы сопли жуём.Знаю из первых уст,уж поверьте...
          1331М
          1. pvv113 Сегодня, 12:03
            Похоже в наших штабах что-то затеяли, но выжидают момент
            pvv113
  2. Sergey53 Сегодня, 11:45
    Провоцируют или БК подвезли?
    Sergey53
    1. 210окв Сегодня, 11:48
      БК у них хватит не на один год этого бардака..
      Цитата: Sergey53
      Провоцируют или БК подвезли?
      210окв
    2. pvv113 Сегодня, 11:51
      Или скоро очередной арсенал сгорит wink
      pvv113
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:49
    ... эта война будет продолжаться бесконечно долго...
    a.s.zzz888
  4. sabakina Сегодня, 11:50
    Я ещё понимаю, можно подсчитать количество мин и снарядов. Но стрелковку как?
    sabakina
    1. Джедай Сегодня, 11:53
      Слава, привет! hi
      Цитата: sabakina
      можно подсчитать количество мин и снарядов. Но стрелковку как?

      Открою тебе секрет: есть спецы, умеющие "читать" огневой контакт как книгу.
      Джедай
    2. pvv113 Сегодня, 11:53
      Слава, привет! Может ежедневные отчеты укропов в свои штабы проходят через наших спецов?
      pvv113
  5. ОТДЕЛ-М22 Сегодня, 12:05
    Злятся свидомые и пользуются своей безнаказанностью под крылом США!
    Мы все фиксируем и потом ответите ВСЕ!
    ОТДЕЛ-М22
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