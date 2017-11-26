Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР более тысячи мин и снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по территории Донецкой республики 1217 различных боеприпасов, передает РИА Новости сообщение представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
По его словам, «на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили более 100 мин. Также силовики вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок».
В свою очередь украинский штаб сообщил о «15-ти нарушениях режима прекращения огня со стороны оккупантов».
«В результате вражеских обстрелов два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы», – говорится в сообщении, опубликованном в «Фейсбуке».
По данным командования АТО, на донецком направлении огонь велся «из минометов различных калибров вблизи Павлополя, Невельского, шахты Бутовка, пригорода Авдеевки и Верхнеторецкого».
На луганском направлении «огонь велся из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по позициям в районе Новолуганского, Новоалександровки, Станицы Луганской и Крымского», говорится в релизе.
Донецкое направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись дважды, выпущено 27 снарядов, минометы калибром 120 и 82 миллиметра – 26 раз, выпущено 198 мин, танки – четыре раза, произведено 23 выстрела,рассказал представитель республики журналистам.
По его словам, «на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили более 100 мин. Также силовики вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок».
Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1217 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 617 единиц,добавили в СЦКК.
В свою очередь украинский штаб сообщил о «15-ти нарушениях режима прекращения огня со стороны оккупантов».
«В результате вражеских обстрелов два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы», – говорится в сообщении, опубликованном в «Фейсбуке».
По данным командования АТО, на донецком направлении огонь велся «из минометов различных калибров вблизи Павлополя, Невельского, шахты Бутовка, пригорода Авдеевки и Верхнеторецкого».
На луганском направлении «огонь велся из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по позициям в районе Новолуганского, Новоалександровки, Станицы Луганской и Крымского», говорится в релизе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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