Пушков прокомментировал идею Порошенко об ответственности за отрицание голодомора
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко ввести ответственность за непризнание голодомора, передает РИА Новости.
Сенатор указал на парадоксальность подобных высказываний со стороны нынешних властей, которые прославляют украинских коллаборационистов.
Ранее Порошенко призвал принять закон об ответственности за отрицание голодомора, сравнив его с холокостом. Кроме того, президент Украины выразил желание, чтобы Россия «покаялась» за голодомор.
Напомним, на Украине действует закон, который признает голод 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа». В Москве действия Киева воспринимаются как попытка политизировать историю и посеять раздор между народами двух стран.
Сенатор указал на парадоксальность подобных высказываний со стороны нынешних властей, которые прославляют украинских коллаборационистов.
Порошенко задумал закон о непризнании холокоста. Видимо, забыл, что в украинском холокосте в Бабьем Яру участвовали "герои" нынешней Украины,написал политик в своем «Твиттере».
Ранее Порошенко призвал принять закон об ответственности за отрицание голодомора, сравнив его с холокостом. Кроме того, президент Украины выразил желание, чтобы Россия «покаялась» за голодомор.
Напомним, на Украине действует закон, который признает голод 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа». В Москве действия Киева воспринимаются как попытка политизировать историю и посеять раздор между народами двух стран.
Использованы фотографии: РИА Новости/Владимир Федоренко
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