18:57 26 ноября

Пушков прокомментировал идею Порошенко об ответственности за отрицание голодомора

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко ввести ответственность за непризнание голодомора, передает РИА Новости.



Сенатор указал на парадоксальность подобных высказываний со стороны нынешних властей, которые прославляют украинских коллаборационистов.


Порошенко задумал закон о непризнании холокоста. Видимо, забыл, что в украинском холокосте в Бабьем Яру участвовали "герои" нынешней Украины,
написал политик в своем «Твиттере».

Ранее Порошенко призвал принять закон об ответственности за отрицание голодомора, сравнив его с холокостом. Кроме того, президент Украины выразил желание, чтобы Россия «покаялась» за голодомор.

Напомним, на Украине действует закон, который признает голод 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа». В Москве действия Киева воспринимаются как попытка политизировать историю и посеять раздор между народами двух стран.

Использованы фотографии: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Комментарии 65

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  1. maxim947 Сегодня, 13:27
    Я бы обоими руками проголосовал за Пушкова в президенты, при большом уважении к ВВП. Его четкость мысли, решительность, грамотность и конкретность достойны уважения. Да и "Постскриптум" по сути единственная толковая политическая передача.
    maxim947
    1. ваняватный Сегодня, 13:33
      и что же так вас впечатлило в этой благообразной седой голове , еще меченому речи писавшей ?
      ваняватный
      1. maxim947 Сегодня, 13:38
        Если не поняли перечитайте коммент.
        maxim947
        1. Васся Вассин Сегодня, 13:47
          коммент мы прочитали. Но говорить это одно, а делать это другое. Очень много у нас очень хорошо выговаривающих красивые слова словоблудов
          Васся Вассин
          1. хрыч Сегодня, 14:52
            Цитата: Васся Вассин
            Очень много у нас очень хорошо выговаривающих красивые слова словоблудов

            хрыч
            1. GRF Сегодня, 15:42
              Цитата: хрыч
              Цитата: Васся Вассин
              Очень много у нас очень хорошо выговаривающих красивые слова словоблудов


              А как по другому влиться в их "доблестные" ряды?
              GRF
    2. Монос Сегодня, 13:43
      Ранее Порошенко призвал принять закон об ответственности за отрицание голодомора, сравнив его с холокостом.

      Москали невыносимы! Лишают Нэньку "Праздника Голодомора" не признаваясь в геноциде.
      Монос
      1. sabakina Сегодня, 14:10
        Виктор, рано или поздно, этот "праздник непослушания" закончится. И похмелье будет горьким...
        sabakina
        1. Монос Сегодня, 14:15
          Цитата: sabakina
          И похмелье будет горьким..

          Рад приветствовать Вас, многоуважаемый Вячеслав! smile hi
          Да, интоксикация серьёзная. Но, для болящих, у нас есть свинцовые примочки. smile
          Монос
          1. sabakina Сегодня, 14:19
            Вить, давай на ты? И так в жизни много вы...По поводу свинцовых примочек.....Я не хирург, но мне кажется, в каждом отдельном случае, надо знать, что вырезать. Кому то аппендикс, а кому то мозг...
            sabakina
            1. Монос Сегодня, 14:45
              Цитата: sabakina
              Я не хирург, но мне кажется, в каждом отдельном случае, надо знать, что вырезать.

              Для этого в ФСБ есть большой штат диагностов. laughing
              Слава, по-моему, мы с тобой давно уже на "ты". smile Я просто куражусь.
              Монос
    3. Зяблицев Сегодня, 13:53
      Каждая речь Порошенко напоминает лишь одно:"Наконец он пожелал, чтобы его отнесли на кровать, и уснул, заявив, что ему хотелось бы, чтобы в нем признали человека -- существо, равноценное свинье." laughing
      Зяблицев
      1. Монос Сегодня, 14:02
        Цитата: Зяблицев
        "Наконец он пожелал, чтобы его отнесли на кровать, и уснул, заявив, что ему хотелось бы, чтобы в нем признали человека -- существо, равноценное свинье."

        Монос
        1. analgin Сегодня, 14:24
          Цитата: Монос


          У меня модераторы ВО удалили примерно такую же картинку про Путина. А про Порошенко я вижу не спешат удалять?
          Но двойные стандарты всё равно в Америке... good
          analgin
          1. Монос Сегодня, 14:47
            Цитата: analgin
            У меня модераторы ВО удалили примерно такую же картинку про Путина.

            Надо было вообще забанить пожизненно. smile Я бы так и сделал.
            Монос
            1. analgin Сегодня, 16:32
              Цитата: Монос
              Цитата: analgin
              У меня модераторы ВО удалили примерно такую же картинку про Путина.

              Надо было вообще забанить пожизненно. smile Я бы так и сделал.

              И правильно сделали бы. Ну не знаниями и аргументами же вам побеждать оппонентов на ВО!. wink
              analgin
              1. Монос Сегодня, 17:16
                Цитата: analgin
                Ну не знаниями и аргументами

                Оу!! Вы выучили два новых слова! Такими темпами, скоро и их значение узнаете. Полегче, не надорвите мозг! smile
                Монос
          2. Ami du peuple Сегодня, 15:00
            Цитата: analgin
            Но двойные стандарты всё равно в Америке...
            Кговавая гэбня лютует! Скоро укол галоперидолу analginу вкатят laughing
            Ami du peuple
      2. sabakina Сегодня, 14:26
        Евгений, гусь аплодирует крыльями стоя!
        sabakina
    4. ARES623 Сегодня, 15:13
      Цитата: maxim947
      Я бы обоими руками проголосовал за Пушкова в президенты,

      Языком трясти - не двор мести.
      ARES623
      1. словак Сегодня, 17:04
        Подождем комментарии российских либерастов, кандидата в президенты Собчак и кандидата в кандидаты Анального. Будут извиняться, валить на Путина, или пообещают накормить?
        словак
    5. сибиралт Сегодня, 15:54
      Если все пойдет в том же духе, то Порошенко может принять закон о возмещении затрат на "погребение" евреев в Бабьем Яру собратьями УПА и заявит иски к родственникам жертв. belay
      сибиралт
  2. Идущий Сегодня, 13:27
    “Порошенко задумал закон о непризнании холокоста. Видимо, забыл, что в украинском холокосте в Бабьем Яру участвовали "герои" нынешней Украины,
    написал политик в своем «Твиттере».


    И весь Западный мир безмолвствует. Пока к нему не придут нынешние "герои" Украины.
    Идущий
    1. Джедай Сегодня, 13:32
      Цитата: Идущий
      И весь Западный мир безмолвствует.

      Так ведь сами этих бандеровцев вырастили, вот и молчат.
      Цитата: Идущий
      Пока к нему не придут нынешние "герои" Украины.

      Уже потихоньку начинает понимать Европа в какое дерьмо влезла с подачи США. wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 13:35
        Максим , мне кажется они с самого начала понимали кто есть кто и пока Украина гадила под наши двери им это и надо было , но сейчас они стали подозревать , что выпущенный звереныш начинает расти и крепнуть и стал поглядывать на них недобрым взглядом.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:42
          Поздно спохватились.
          Джедай
      2. Pirogov Сегодня, 13:49
        Цитата: Джедай
        Уже потихоньку начинает понимать Европа в какое дерьмо влезла с подачи США.

        Потихоньку понимать и они и раньше понимали и что это изменило ? Европа оккупированная войсками Сша и её понимания матрасам до лампочки .
        Pirogov
        1. Джедай Сегодня, 13:52
          Цитата: Pirogov
          что это изменило ?

          Понимание куда приведут Европу амбиции США.
          Джедай
          1. Pirogov Сегодня, 14:03
            Цитата: Джедай
            Понимание куда приведут Европу амбиции США.

            Да понимают они не все же там зомби но что они могут Вы никогда не задумывались ? Вы забыли главное демократия .инакомыслия не терпит и борется с ним со всей жестокостью.
            Pirogov
            1. Идущий Сегодня, 15:51
              Они не зомби , они находятся под оккупацией и выбора у них нет
              Идущий
  3. Primoos Сегодня, 13:29
    Странно! Целый сенатор комментирует похмельный бред заурядного алкаша. Тут не комментировать, тут пеленать и принудительно лечить надо.
    Primoos
    1. analgin Сегодня, 13:33
      Цитата: Primoos
      Странно! Целый сенатор комментирует похмельный бред заурядного алкаша. Тут не комментировать, тут пеленать и принудительно лечить надо.

      Сенатор ничего не комментирует. За него твиттер ведёт его дочка. Но откуда вам это знать?
      analgin
    2. Идущий Сегодня, 13:36
      Он же не санитар , а сенатор и молчать нельзя.
      Идущий
    3. 210окв Сегодня, 13:39
      А стоит ли вообще отвлекаться на этих свиноматок и свинопапок?Пеленают младенцев,а в дурдоме фиксируют.Но тут и это уже не поможет.Панночка померла.
      Цитата: Primoos
      Странно! Целый сенатор комментирует похмельный бред заурядного алкаша. Тут не комментировать, тут пеленать и принудительно лечить надо.
      210окв
      1. Комментарий был удален.
        1. Roma-1977 Сегодня, 14:25
          Автор коллажа не знал, что после 1941 был 1945?
          Roma-1977
  4. nikolaev Сегодня, 13:36
    Объединяя темы голодомора и холокоста , Порошенко "ненавязчиво" их приравнивает и намекает , что во времена всех бесчисленных голодоморов на Украине погибали исключительно евреи и , значит они не имеют никакого отношения к организации голодоморов.
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 13:38
      громче всех кричит вор :"держи вора!"
      nikolaev
    2. nikolaev Сегодня, 13:52
      Особенно хорошо видна не причастность евреев к нынешнему геноциду украинцев
      nikolaev
  5. федоров Сегодня, 13:36
    Ничего петюнюшка , тебя там уже ждут...и не только тебя. И шоколадный заяц не поможет.
    федоров
    1. avros Сегодня, 14:33
      Это место за Иерусалимской стеной называется"Гиена Огненная"-мусорная свалка где в конечном итоге евреи и закопают всю эту бандеровскую антисемитскую,человеконенавистническую мразь
      avros
  6. частное лицо Сегодня, 13:40
    Что нам лапшу вешают , какая разница что Порошенко сказал? Вот Собянин сказал что 15лямов человек на селе у нас лишние вот о чём подумать стоит, оказывается что Москва всю Россию кормит.
    частное лицо
    1. Васся Вассин Сегодня, 13:48
      кормить плохо.
      Васся Вассин
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:01
      Частное лицо hi подобные высказывания позволяли себе чубайс, вертящийся под бесовскими вилами в аду гайдар, и никто с них не спросил за их слова! am
      Геркулесыч
  7. мичман Сегодня, 13:45
    Геноцид населения украины начался с 2014 года. Население этой страны сократилось порядка на 10 млн. человек. Численность предприятий более чем на 1 тыс. Вот это геноцид, а не голодомор. За геноцид украинского народа порошенко необходимо судить в военным трибунале. Честь имею.
    мичман
    1. федоров Сегодня, 13:54
      Судить, расстрелять ,повесить , четвертовать и сжечь к ядреной фене am
      Хотя эта вакханалия началась еще при Кучме..
      федоров
  8. Silkway0026 Сегодня, 13:51
    - Украина вводит наказание за отрицание голодомора. Бред.
    - Евреи по всему миру проталкивают наказание за отрицание Холокоста. - Бред.
    - А что у нас за отрицание принадлежности Крыма Российской Федерации ?
    Silkway0026
    1. analgin Сегодня, 13:54
      Цитата: Silkway0026
      - Украина вводит наказание за отрицание голодомора. Бред.
      - Евреи по всему миру проталкивают наказание за отрицание Холокоста. - Бред.
      - А что у нас за отрицание принадлежности Крыма Российской Федерации ?

      У вас? Санкции, которые вам на пользу. Радуйтесь.
      analgin
  9. askort154 Сегодня, 13:53
    "Голодомор" - это банальная западная политтехнология, вбить клин между Россией и Украиной. Это началось с приходом первого ставленника США - Ющенко. Это был его хайп. Он начал воспитывать новое поколение Украины - поколение русофобов. Сейчас Порошенко пытается вытащил его идеи, уже на международный уровень , от своего бессилия - хватается за соломинку.
    askort154
  10. Гардамир Сегодня, 13:57
    Не понимаю чем Пушков не доволен?! Нынешняя власть каялась перед финнами, поляками, крымскими татарами, чехами. Мальчика вон подослали в Берлин, перед немцами покаяться.
    Гардамир
  11. Геркулесыч Сегодня, 13:58
    Желание плюнуть в сторону России принимает все более абсурдно -извращенные формы! fool Россию скоро обяжут каяться за неровно выротое Русское (Черное )море, ибо укроинцы его копали для себя, а Русь море узурпировала, назвав его в свою честь! Еще и берега обвалили умышленно! crying lol
    Геркулесыч
  12. nikolaev Сегодня, 14:11
    "ответственность за отрицание голодомора" ,очевидно , предполагает ответственность за отказ от участия в голодоморе: если ты не будешь оплачивать неподъемные коммунальные "услуги", оставляя себе что-то на пропитание (то есть отказываясь себя морить голодом), то тебе будут наказывать выселением из квартиры
    nikolaev
  13. Евродав Сегодня, 14:17
    Цитата: maxim947
    Я бы обоими руками проголосовал за Пушкова в президенты, при большом уважении к ВВП. Его четкость мысли, решительность, грамотность и конкретность достойны уважения. Да и "Постскриптум" по сути единственная толковая политическая передача.

    Поддержу, грамотный мужик! И книги его читал и Постскриптум - программа, не чета всякой фигне с зомбоящика!
    Евродав
  14. Евродав Сегодня, 14:19
    Цитата: ваняватный
    и что же так вас впечатлило в этой благообразной седой голове , еще меченому речи писавшей ?

    Он должен был меченого удавить? Сколько лет назад то это было, люди мудреют? Вы по себе неужто не замечаете?
    Евродав
    1. ML-334 Сегодня, 14:48
      По моему мнению-ему нужно было завязать с ПАСЕ сразу и без проплат госденег в этот гадюшник.Думаю что он "свою рубашку"поставил выше интересов государства,для тех кто не в курсе-он глава делегации в ПАСЕ со своим штатом и окладом.
      ML-334
  15. avros Сегодня, 14:23
    а за то что украинские националисты,УКРАИНСКИЕ уничтожили миллионы людей по этническому национальному признаку из по кон веков-Геноцид УКРАИНЦЫ нести ответственность не хотят???
    avros
  16. Евродав Сегодня, 14:24
    Цитата: Васся Вассин
    коммент мы прочитали. Но говорить это одно, а делать это другое. Очень много у нас очень хорошо выговаривающих красивые слова словоблудов

    Вам не угодить. И Пушков вам не мил...
    Евродав
  17. Евродав Сегодня, 14:28
    Цитата: analgin
    Цитата: Silkway0026
    - Украина вводит наказание за отрицание голодомора. Бред.
    - Евреи по всему миру проталкивают наказание за отрицание Холокоста. - Бред.
    - А что у нас за отрицание принадлежности Крыма Российской Федерации ?

    У вас? Санкции, которые вам на пользу. Радуйтесь.

    А вам чем они мешают? Лично вам?
    Евродав
  18. Волька Сегодня, 14:38
    ну да, а Кириенко будет премьером будущего Правительства РФ...
    Волька
  19. Altona Сегодня, 14:52
    Цитата: Монос
    Москали невыносимы! Лишают Нэньку "Праздника Голодомора" не признаваясь в геноциде.

    ---------------------------------
    Я признаю голодомор 2014-2017 года обеими руками. crying
    Altona
  20. Altona Сегодня, 14:57
    Цитата: Silkway0026
    - А что у нас за отрицание принадлежности Крыма Российской Федерации ?

    ------------------
    У нас бы за русофобию ответственность ввести для начала.
    Altona
  21. pafegosoff Сегодня, 15:43
    Стоит ли обсуждать высказывания пациентов сумасшедшего дома?
    pafegosoff
  22. Sergey53 Сегодня, 16:05
    Долбоящер во хмелю.
    Sergey53
  23. Ретвизан 8 Сегодня, 16:25
    Что за уродец то этот Парашенко? Во всех грехах лишь бы Россия была виновата!
    Ретвизан 8
  24. unignm Сегодня, 16:45
    достала эта свинья со своим голодомором
    unignm
  25. слава1974 Сегодня, 18:32
    Порошенко призвал принять закон об ответственности за отрицание голодомора, сравнив его с холокостом.

    Надо тут же вчинить иск Порошенко, за блокаду Донбасса и попытку организации там голодомора.
    слава1974
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