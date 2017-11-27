12:21 27 ноября

Закономерный итог переворота в Луганске

Не ожидал, признаюсь, такого количества вопросов на тему «Ну что там в Луганске?» Да все там нормально, все в рамках украинских сценариев. Ничего нового или из ряда вон выходящего.

Вот если бы Плотницкому не дали уйти, тогда был бы перебор. А так — все весьма пристойно. Тихий мирный такой путч, без особого шума, без жертв. Заявление по типу «я устал, я ухожу», дружное голосование за нового и.о. руководителя республики (уверен, что «и.о.» Пасечник переживет и станет руководителем), непыльная должность для Плотницкого.

Главное, что живой. Остальное — мелочи жизни, о которых печалиться не стоит.


По словам Леонида Пасечника, ставшего новым руководителем республики, на уходе Плотницкого «сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии». Я бы еще добавил: «И нежелание получить новые, возможно, несовместимые с жизнью».

Насколько был плох администратор Плотницкий и насколько хорош будет в этой роли подполковник СБУ Пасечник, покажет время.

Рассуждать на тему, кто хуже или лучше, нет никакого желания. К Плотницкому было много вопросов и много недовольства, в качестве оправдания можно сказать только то, что Игорь Венедиктович был «посажен» нашими в уже практически сформированную команду. Которая, очевидно, с ним мирилась до определенного момента. Момент настал, и Плотницкого «ушли».

То, как это все происходило, тоже не вызывает особого удивления. МВД восстает против законно избранного руководителя, народная милиция, сиречь, армия, «не поддерживает».

Такой расклад был бы диким в нормальной стране. В республике «четвертого мира», где напрочь отсутствуют гражданские механизмы и понятия типа верности присяге и все прочего, это не то что нормально, это закономерно. Так что — никаких удивлений.

Да, и у народа что-то не возникло желание выйти на улицу с криками "Луганск, вставай!"...

Кстати, майские фото этого года. Присяга на верность республике в Луганской академии внутренних дел. Корнета и Плотницкого наблюдаем? Наблюдаем. Ну и процесс принесения тоже. В мае присягу принесли, в ноябре на нее плюнули. И законно избранного руководителя того… отмайданили.





Прекрасно, что обошлись без человеческих жертв. Великолепно. Ради этого можно, в общем-то, оставить за кадром отключения ТРК Луганска и прочите прелести «демократии».

Переворот удался. Поздравляю Пасечника и Корнета.

А что Москва? Многие в сети орали на тему, куда смотрит Кремль и почему не реагирует?

Простите, а куда надо было смотреть и как реагировать? Гневным окриком «Корнет, место!»? Так Корнет не сторожевая собака, он вполне себе волчара со своей стаей. Которая, как очевидно, идет за вожаком. Его стая. МВД ЛНР.

Уговаривать через советников? Угрожать? Да полноте. Реакция Москвы как раз прекрасно показала, что там глубоко уже пофигу на все коловращения в ЛНР. Пусть что хотят, то и воротят, лишь бы кровь не лили и денег больше чем дают, не просили.

То, что Москва без истерик так среагировала на то, что убрали Плотницкого, свидетельствует только о том, что на ЛДНР по большому счету все уже плюнули. И, возможно, списали со счетов.

Собственно, вполне себе закономерный результат. Как с ДНР в свое время.

Да, сравнения с действиями Захарченко напрашиваются. Просто Захарченко чуть ранее уделал в щи всех, кто ему мешал. Разогнал и заново собрал совет, выставил Пургина сотоварищи, очень демократично и в духе закона отпинал Ходаковского. Мы анализировали это в свое время, и пришли к выводу, что закон в ДНР есть, когда это нужно Захарченко.

То же самое, собственно, теперь в ЛНР. Да, там есть какая-то бумажонка, испачканная краской типа Конституции. И что? А ничего. Майдан — луганское все. Что там какие-то законы и конституции, если Пасечник и Корнет решили «сделать всем хорошо»?

Пусть делают. Тем более, что все в духе времени и в соответствии. На Украине решили, что хватит — и выставили законного президента Януковича. В ДНР решили, что хватит — и выставили Пургина. ЛНР чем хуже? Да ничем, в общем-то. В итоге Плотницкий в России.

Стандартный сценарий для Украины: одна банда меняет другую. И не надо сказок на тему того, что Донбасс — это не Украина. Территориально сегодня — да, не Украина. А что касается людей — тот еще вопрос.

По крайней мере, что в Киеве, что в Донецке, что в Луганске вопросы решают по одному сценарию. Не имеющему никакого отношения к законности.

Лично мне других доказательств и не надо.

Видимо, все еще лучше, чем я, понимают в Кремле. Потому и реакция в стиле «вертитесь, как хотите, за Минск-2 не выползайте, и черт с вами».

Ну «Минск-2» — это первое, чем начал размахивать Пасечник. Хороший ход, все должны быть спокойны.

Но в целом, просто путч. Одна банда сменила другую. Местные силовики убрали кремлевского ставленника.

Нормально, теперь-то ЛНР свободно вздохнет полной грудью, Пасечник уже выступил по вновь включенному луганскому телевидению и заявил, что светлое будущее не за горами.

«Любое государство не может существовать без экономики. Это — основа основ, поэтому усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики».

Ну дай бог, чтобы у силовика вышло то, что не вышло у администратора.

Есть во всем этом, правда, лично для меня ложечка дегтя.

«Силовики всех республик, объединяйтесь!». Прислали мне ролик забавный. Как Дмитрий «Лютый» Пиндюрин призывает на помощь Захарченко.



Все-то ничего, но банду под названием «Брянка СССР» я знаю не понаслышке. Были с ними трения по поводу украденного инсулина, который мой коллега Мокей Русинов пытался передать через них в одну из больниц. Инсулин «ушел», внятных объяснений не было. Плюнули, тем более, мы уже заканчивали работу в качестве гуманитарщиков.

А прошлой зимой ко мне подкатили со слезной просьбой представители «Брянки», дабы мы заступились за их командира, которого злобный режим решил привлечь к ответственности. Вменялись «отжимы», бандитизм и грабеж.

И вот, «Лютый» мало того, что на свободе, так еще и делает такие любопытные на мой взгляд, заявления. Забавно. Но опять же, в рамках общего сценария.

Итог. Итог очень простой. Все, что произошло в ЛНР, как и то, что ранее происходило в ДНР, есть закономерный результат. Прав тот, у кого больше стволов.

В «республиках» победили силовики, у которых со стволами полный порядок. Закон? Конституции? А зачем? Есть вооруженные формирования, которые в состоянии решить любой вопрос.

Подчеркиваю, очень рад тому, что в ДНР и в ЛНР эти вопросы были решены без кровопролития.

Это уже дает некую надежду, что через какое-то время основой для разрешения споров и конфликтов будет не количество вооруженных людей, а что-то иное. Например, закон. Написанный, желательно конечно, не людьми с автоматами, а людьми с юридическими дипломами. И без автоматчиков за спиной.

Это реальный шанс для ДНР и ЛНР совершить переход в страны «третьего мира». Пока что даже распространенное сравнение с Зимбабве и Угандой, простите, не в их пользу.

Доказательства? Без проблем.

Достаточно взять только крики Корнета и Пасечника о якобы «планировавшейся попытке передачи ЛНР Украине». После чего Плотницкого ушли.

Простите, это какой обезьяной надо быть, чтобы поверить, что человек, три года назад посаженный руководить и избранный народом, у которого, нюанс, семья в России «под присмотром», станет такое делать? Чтобы еще кто-нибудь не тех грибков поел?

ХПП? Отдать ЛНР, а ДНР сама загнется? Ох уж этот «коварный и злобный Кремль»… Хотя по моему мнению, Пасечнику родили эту идею его коллеги в СБУ. Уж больно киевской дурью тянет.

Но если вспомнить бумажонку под названием "конституция ЛНР" (простите, с большой буквы пишется основополагающий доумент страны), то согласно ей, после ухода Плотницкого первым лицом республики должен был стать глава Народного Совета" Дегтяренко, а не Пасечник. Но... Единогласно все в совете решили, что Пасечник лучше.

Это лишний раз доказывает, что всем плевать на "конституцию". А вот на людей Пасечника с автоматами и перспективу подвала в лучшем случае — нет.

Достаточно. В целом мы имеем две территории, которые контролируют силовые структуры двух типа «республик» украинского образца. Сразу поясню, что «украинский образец» — это решение проблем майданно-силовым, то есть, напрочь беззаконным способом.

Потому, кто там станет первым — МГБ, МВД, народная милиция/армия, по сути не важно. От перестановки мест слагаемых сумма никогда не менялась.

Так что все в порядке, все нормально.

Плотницкому успехов в контролировании того, как Дейнеко контролирует выполнение Минских соглашений, Пасечнику успехов в запуске шахт и предприятий ЛНР, Корнету успехов в охране правопорядка.

За последнее вообще не переживаю. Порядок будет полнейший, учитывая, какой опыт в ликвидации неугодных имеется у дуэта Корнет-Пасечник. Только Беднов и Мозговой чего стоят, а кроме них еще была целая череда «ликвидированных Плотницким».

Да, кстати. Теперь, после этих событий, надеюсь, у многих отпадут вопросы на тему «Кто стоял за «странными» смертями и ликвидациями в ЛНР?». Понятно, что во всем виноват Плотницкий (как первое лицо), но тем не менее, на практике у него не оказалось никаких инструментов воздействия, кроме личной охраны.

Так что смотрим, как оно дальше повернется.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 36

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:14
    ...
    Закономерный итог переворота в Луганске
    ... главное то что предусмотрели, и приняли соответствующие контрмеры...
    a.s.zzz888
    1. Сепар ДНР Сегодня, 07:26
      Не ожидал, признаюсь, такого количества вопросов на тему «Ну что там в Луганске?». Да все там нормально, все в рамках украинских сценариев.

      Аналитик,блин... recourse

      По мнению автора,очевидно выходит,что и бронетехника и войска ДНР вошли в Луганск по "украинскому сценарию",читай писанному в Киеве ?
      Или руководствуется идеей,что образ мысли принимавших решение по устранению Плотницкого (контрпереворот) лиц, соответствует логике укронацистов ?

      Тяжёлый клинический случай...
      Сепар ДНР
      1. Николай С. Сегодня, 09:25
        По-моему, называть украинцами людей, которые подняли Русскую весну, которые за русскость свою, за Россию умирают - перебор. Такой перебор, что просто за гранью.
        "Аргументы" уж слишком притянуты за уши. Например, что у Плотницкого семья "под присмотром" в России. Автор как будто и не в курсе, что есть такие украинские убийцы-АТОшники, у которых семьи в России. Семьи этих убийц хорошо и уверенно себя здесь чувствуют. Да и российским фашистам наличие семьи никак не помешало отправиться в тот же "Азов", например. Автор, видимо, спутал что-то. Это бандерофашистская хунта использует на Украине семьи как заложников.
        Николай С.
        1. Сепар ДНР Сегодня, 10:01
          Цитата: Николай С.
          "Аргументы" уж слишком притянуты за уши. Например, что у Плотницкого семья "под присмотром" в России.


          Действительно,либероид прочтёт такое, и : Караул ! ФСБ семью Плотницкого в заложниках держит !!! crying

          Возможно статья для них,"родимых" ? Тогда почему здесь,на Военном обозрении ,а не в вшивенькой прессе для "либерал-интеллектуалов" ? request
          Сепар ДНР
          1. Николай С. Сегодня, 11:45
            "Есть многое на свете, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам."
            Хунтовские убийцы свободно въезжают в Россию, работают тут, проводят забандеровские демонстрации.
            Как можно понять: 1) почему власти РФ признали хунту, пришедшую к власти незаконно; 2) почему хунте тут же без оплаты поставили газ на $5млрд.; 3) почему за счёт РФ на $миллиарды докапитализировали украинские дочки российских банков; 4) Почему наращивают товарооборот с антирусским фашистским режимом; 5) и т.д, и т.п. Налицо поддержка и финансирование фашистского переворота и режима в Киеве с целью разрыва русского народа и передачи Украины Западу за счёт России. По крайней мере, в том числе за счёт России.
            На российском ТВ, на котором некоторые каналы неизвестно чью страну представляют, эфир забит всевозможными русофобами, в т.ч. фашистами-бандеровцами. Причём затыкают рты русским, если уж вдруг кого-то позвали. Но теперь этого мало. Уже в руководство каналов стали набирать бандеровцев таких, что пробу ставить негде. Например, креативным продюссером канала СТС стала сотрудница украинского канала СТБ Ксения Бугримова, отметившаяся созданием роликов и активным сбором денег для нужд карателей в так называемой АТО.
            Николай С.
    2. Венд Сегодня, 09:49
      Для чего это было сделано скоро поймем. Мне почему то кажется, что дальше будет объединение ЛНР и ДНР. Если мне не изменяет память Плотницкий от объединения отказался.
      Венд
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:25
    Роман что скажете на это...тоже поди СБУ УКРАИНЫ подкинуло...при всем уважении к вам несогласен с вами что Плотницкий пушистый и белый зайчик с не замаранной биографией.

    Бойцы луганского батальона «Бэтмен» прямо обвиняют Плотницкого в организации убийства их командира. По их версии, Беднов и его бойцы были уничтожены «по приказу Плотницкого», так как был «отдан приказ на зачистку всех непримиримых командиров»

    И не удивительно что Плотницкий нажил себе столько недругов...никто не ринулся спасать его...это показатель его популярности в ЛНР...печально все это ...столько времени работы и коту под хвост.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:49
      Так что получается, одна шайка сменила другую ? И проект Новороссия можно забыть ?
      Если так, то прискорбно...
      Uncle Lee
      1. Голован Джек Сегодня, 08:04
        Цитата: Uncle Lee
        проект Новороссия

        Не было этого проекта.
        К сожалению. Но - не было.
        Сказали ж уrодам - подождите.. не время... не, надо было народ раскрутить.
        Вот теперь и выкручиваются request
        Голован Джек
        1. Uncle Lee Сегодня, 08:16
          А как это понимать ?:
          В Москве начались консультации касательно будущего народных республик. Как нам стало известно, настаивать на возвращении Игоря Плотницкого в Луганск пока не будут. Руководству Луганска и Донецка предложена следующая властная конфигурация – Олег Царёв во главе единой республики (условно – Новороссии, но, возможно, будет предложено иное название, условно проект называется «Украина-2»). Премьер-министр – Николай Азаров. Силовой блок (условно, МВД-МГБ) предложат возглавить Александру Захарченко.

          Источник: https://versia.ru/edinuyu-respubliku-predlozhat-v
          ozglavit-olegu-caryovu
          Uncle Lee
          1. Голован Джек Сегодня, 08:19
            Цитата: Uncle Lee
            А как это понимать ?

            Да именно вот так, сказал же уже:
            Цитата: Голован Джек
            Вот теперь и выкручиваются

            Я просто помню, ка вся эта хрень образовалась... Путин тогда же сказал, мягко... ребят - не время.
            А у кого-то там припекло...
            Вот и вся Вам ЛДНР...
            Людей жаль, да. Но - знаете... "выбирали сердцем", походу.
            А мозги отключили на... в итоге - "маемо, шо маемо"
            Голован Джек
            1. Uncle Lee Сегодня, 08:24
              Цитата: Голован Джек
              ребят - не время.

              Это было сказано про референдум о присоединении к России, а они провели.
              Uncle Lee
              1. Голован Джек Сегодня, 08:28
                Цитата: Uncle Lee
                Это было сказано про

                Я в курсе, "про что" это было сказано.
                Я фигею от ВВП - на его месте я бы просто грязно матерился... а он - вот так вот, вежливо...
                Цитата: Uncle Lee
                а они провели

                Ну, и хлебают теперь полной ложкой...
                Повторяю: людей - жаль, но - условно. Я тоже когда-то сердцем проголосовал, ага.. без подробностей дальше, если можно... грязно там
                Голован Джек
                1. Uncle Lee Сегодня, 08:30
                  Цитата: Голован Джек
                  грязно там

                  Мы все надеялись на лучшее.....
                  Uncle Lee
                  1. Голован Джек Сегодня, 10:05
                    Цитата: Uncle Lee
                    Мы все надеялись на лучшее.....

                    Повторяю:
                    Цитата: Голован Джек
                    Ну, и хлебают теперь полной ложкой...

                    Жалко их? Да.
                    Но я такое пережил уже wink
                    Голован Джек
                  2. Rey_ka Сегодня, 11:41
                    Мы все надеялись на лучшее.....

                    Благими намерениями выстлана дорога (сами знаете куда) так что семь футов под килем и не оглядывайтесь. Человечество уже настолько погрязло в мерзости что туда нам и дорога!
                    Rey_ka
              2. Сепар ДНР Сегодня, 09:32
                Цитата: Uncle Lee
                Это было сказано про референдум о присоединении к России, а они провели.

                Провели yes предварительно изъяв из бюлетня пункт о вхождении республик в состав России.
                Путин возражал против изначальной формы предполагаемых на референдуме вопросов,поэтому ему пошли на встречу, был заключён компромисс.
                Пункт "хотим в Россию" изъяли,оставив лишь критически жизненно важный на тот момент пункт о суверенитете от бандеровской Украины.
                Ну не могли мы, на тот момент, не обосновать сложившуюся де факто ситуацию,по которой мы не хотим и не можем жить в едином государстве с фашистами.

                Вот и клюйте теперь нас за это...



                Сепар ДНР
          2. Сепар ДНР Сегодня, 09:02
            Цитата: Uncle Lee
            А как это понимать ?:

            В Москве начались консультации касательно будущего народных республик.


            Да инсинуаций,различных, будет море. И от обобщённо "скомороховых", и от иных,желающих нарочито-пафосно показать свою "осведомлённость" и способность к анализу. Подождите,ещё не вечер yes
            Сепар ДНР
        2. Сепар ДНР Сегодня, 08:25
          Цитата: Голован Джек
          Сказали ж уrодам - подождите.. не время... не, надо было народ раскрутить.

          На что "раскрутить народ" ? На сопротивление хунте,укронацистам ?
          Или,по вашему,мы должны были молча принять путч ,и фашистский режим насаждаемый вна
          части Украины занятой бандеровцами ?

          И кто, после таких заявлений ,угод ?
          Сепар ДНР
          1. Голован Джек Сегодня, 10:48
            Цитата: Сепар ДНР
            И кто, после таких заявлений ,угод ?

            Никто. Спокойнее.. слово за слово, чем-то по столу... проходили, знаем... патом патрона много уходит, ага wink
            Цитата: Сепар ДНР
            Или,по вашему

            Не, не "по нашему"...
            По вашему, по бразиль... тьфу, блин... по окраински...
            Вы на себя-т все не меряйте, не стоят того люди, что мне звонили с Окраины (друзья были, прикинте!!!) и мне впаяли -"а что ты на нас напал"...
            Челюсть на пол, что называется.
            ---
            Что старших не послушали - за то и огребаете сейчас.
            Правых и виноватых там нет уже, понятно... все, типа, правы..
            Но - ребят, вот честно - это не моя война, не-а....
            Голован Джек
            1. Сепар ДНР Сегодня, 10:58
              Цитата: Голован Джек
              Что старших не послушали - за то и огребаете сейчас.


              Ясна ваша мысль. Не заявили б о независимости, лягли б под хунту,жили бы фатерлянде...

              Не наш путь. no
              Сепар ДНР
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:25
    Вообще в смертях авторитетных командиров ополчения ЛНР обвиняли ЧВК Вагнера.А вот чью волю они выполняли-загадка?Кремль всё ещё ждёт,когда в Киеве уйдут путчитсы,и Донбасс вернётся в лоно Украины.Они всё ещё надеются на это,и всеми четырьмя конечностями отталкиваются от даже малейшего поползновения русского народа на обьединение.с Новороссией,и в целом в перспективе с Украиной.Не те люди у власти.Так что ближайшие годы,горе,слёзы и кровь будет литься.
    Мар.Тира
  4. антивирус Сегодня, 07:47
    Наблюдаем. Ну и процесс принесения тоже. В мае присягу принесли, в ноябре на нее плюнули. И законно избранного руководителя того… отмайданили.

    в присяге личная преданность верховному главнокомандующему указана?
    антивирус
    1. Сепар ДНР Сегодня, 08:01
      Цитата: антивирус
      в присяге личная преданность верховному главнокомандующему указана?

      Не знаю,о какой присяге вы пишете, но в ВС ДНР, военнослужащие присягу не принимают. Нет такой процедуры request
      А если обобщённо рассуждать о воинской присяге как о документе правообязующем, то конечно же ни о какой личной преданности комуб там ни было и речи быть не может.

      Если конечно присяга не прописана под диктатора какой нибудь банановой республики.
      Ни ДНР,ни ЛНР,таковыми не являются.
      Сепар ДНР
  5. parusnik Сегодня, 07:53
    Как говорилось в одном советском фильме: В Багдаде все спокойно... laughing
    parusnik
  6. Добрый зусул Сегодня, 08:26
    Это что такое Роман вы написали? Не,здравый смысл,кое-где, есть- но читать такое уже выше сил.
    1.Игорь Венедиктович был «посажен» нашими в уже практически сформированную команду.- во первых, не посажен, а забрал *власть* у банды пришедшей к *власти*.....К стати,не помните что говорил Путин по поводу референдума? Послушали его -Жаба и Захарченко?Дальше подумайте,развивайте мысль...К стати вы были у нас в Донбассе?
    2.В республике «четвертого мира», где напрочь отсутствуют гражданские механизмы и понятия типа верности присяге и все прочего, это не то что нормально, это закономерно. Так что — никаких удивлений. Рома, бревно из глаза выкинь.....Присяга говоришь?Смешно...А сколько *офицеров* из украины приняли присягу в Крыму России? Расскажите мне ,уважаемый, правдоискатель- сколько раз можно принимать присягу...от обстоятельств?))))
    3.Хотя по моему мнению, Пасечнику родили эту идею его коллеги в СБУ. Уж больно киевской дурью тянет.- *уважаемый*,я бы вам по русски написал думаю опять очередное предупреждение получу....Дяденька, вы ду...? Какое сбу,какой укропский таинственный заговор? Дяденька, знаете что такое ополчение прошедшее войну и понимающее что им грозит в украине? Не дай бог, если начнется- вашим *заговором* под дотрутся и вся новая власть полетит к чертям.....Я напишу так- вагнеровцы помогали в Дебальцево и они же помогут в случае чего..
    3.В целом мы имеем две территории, которые контролируют силовые структуры двух типа «республик» украинского образца. Сразу поясню, что «украинский образец» — это решение проблем майданно-силовым, то есть, напрочь беззаконным способом-что хотел сказать то,дяденька? Ясно же что контролировать могут люди с руЖЖОМ,а не баба с веником....Рома, вы писали *все это* ради денюжки или показать что вы *вумный*?
    Добрый зусул
    1. Сепар ДНР Сегодня, 09:39
      Цитата: Добрый зусул
      К стати,не помните что говорил Путин по поводу референдума? Послушали его -Жаба и Захарченко?

      Выше я обосновал то, как был учтён интерес РФ(в контексте "просьбы Путина"), и то почему мы НЕ могли НЕ провести референдум.

      С остальным согласен yes

      А вот это :
      Цитата: Добрый зусул
      .Рома, вы писали *все это* ради денюжки или показать что вы *вумный*?
      laughing laughing laughing
      Сепар ДНР
    2. shura7782 Сегодня, 10:24
      Цитата: Добрый зусул
      Это что такое Роман вы написали? ...........

      Что мы тут в совокупности имеем? В разной последовательности, мягко говоря, культурно выражаясь, некомпетентность, вброс, баловство и т .д и т. п.
      Статье минус.
      shura7782
  7. 23рус Сегодня, 08:39
    Та шо там спорить. У одного командировка закончилась, прислали другого.
    23рус
  8. нахтигалзиф Сегодня, 08:56
    Ну,дело ясное,что дело тёмное. Без поллитры не обойтись. drinks
    нахтигалзиф
  9. Добрый зусул Сегодня, 10:00
    Цитата: Сепар ДНР
    почему мы НЕ могли НЕ провести референдум.

    А я ранее писал,что референдум был для ....... пообещали социальную карточку ,вот и в большинстве своём народ и повалил...Кушать когда хочется,а морковка перед лицом- у многих мозги отключаются...
    Сепар ДНР- мы будем Новороссией,одной республикой drinks
    Добрый зусул
    1. Сепар ДНР Сегодня, 10:22
      Цитата: Добрый зусул
      А я ранее писал,что референдум был для ....... пообещали социальную карточку ,вот и в большинстве своём народ и повалил...Кушать когда хочется,а морковка перед лицом- у многих мозги отключаются...
      Сепар ДНР- мы будем Новороссией,одной республикой


      Стоп ! stop Лозунг : "мы будем Новороссией,одной республикой", мне мозги не замылит...
      Говорите "кушать хочется" ? "Карточки пообещали" ?
      ВРАНЬЁ ! ЛОЖЬ и ПРОВОКАЦИЯ!
      На момент проведения референдума (11 мая 2014) ни перебоев с продовольствием,ни с получением наличных денег,ни "взлёта" цен на продукты НЕ БЫЛО. За редким возможно исключением где-то в зоне БД,а таких мест в то время было ещё мало,чтоб говорить о таких "фактах".
      Более того,банковская система Украины в виде "Ощадбанка" с сетью банкоматов на большей части территории ДНР работала по ноябрь 2014...

      А вот в укроСМИ, массовое участие в референдуме(и его итоги) как раз и объяснялось тем ,что "голодные,доведённые сепаратистами и террористами до отчаяния люди ,голосовали "за картошку" yes
      Сепар ДНР
      1. Добрый зусул Сегодня, 10:55
        Да ладно? Что,серьезно? Старые люди ,а так же не молодые не стояли ради *референдума* чтобы получить соцкарточки? Люди не говорили о Новороссии? Вы сами то откуда ?Я был в то время в Алчевске и заезжаю временами обратно...И видел уеву тучу людей стоящих и говорящих об карточках.. wink Сепар ДНР- при входе ополченцев Мозгового в Алчевск, у нас уже Не работали банкоматы....И цены на продукты были такие же как и раньше?
        А хочешь или не хочешь все идет к одной республике )))) И твоё *СТОП* не поможет...
        Хочешь услышать моё мнение? Я бы Донбасс НИКОГДА бы не брал в состав России,никогда...Но назад,в украину, чревато для многих последствиями....
        ПиСи--- за укроСМИ согласен,но и местное не лучше..Вон- украина уже замерзает,с голоду пухнет,все у них валится,денег нет,цены растут....Смешно.....
        .Для того чтобы ты понял--- ненавижу украинскую власть и часть украинского народа из числа кастрюлеголовых и тварей .....
        Добрый зусул
        1. Сепар ДНР Сегодня, 11:13
          Цитата: Добрый зусул
          И твоё *СТОП* не поможет...

          "Стоп" , это кончай заливать.
          А "карточек" в ДНР отродясь не было. Это очевидно ваше,"чисто ЛНРовское" "изобретение". Только вот для чего ?
          Ведь ДАЖЕ если банкоматы не работали в отдельно взятом Алчевске,то деньги можно было без проблем снять в соседнем городе. И пенсии начислялись и выдавались.
          Повторюсь : Не было большой проблемой снять деньги,шахты и другие предприятия работали более мене стабильно,ополчение как правило не вмешивалось в их работу.
          "Приват банк" кАломойского только снесли и всё... Ну чуток ахметова "пощипали"...
          И цены не росли, и перебоев не было.

          Чтоб понятней было,наше предприятие в ИЮНЕ месяце перевели с карточек "привата" на "ощад" .
          В И Ю Н Е...
          Сепар ДНР
  10. Гардамир Сегодня, 10:04
    Интересно с небольшой поправками на якобы независимость, форма российская.
    Гардамир
  11. vladimirvn Сегодня, 12:15
    Повоевать за доброе и справедливое дело не грех, а большая привилегия. Но быть участником клановых разборок в войне Алой и Белой розы... request
    vladimirvn
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