Закономерный итог переворота в Луганске

Не ожидал, признаюсь, такого количества вопросов на тему «Ну что там в Луганске?» Да все там нормально, все в рамках украинских сценариев. Ничего нового или из ряда вон выходящего.Вот если бы Плотницкому не дали уйти, тогда был бы перебор. А так — все весьма пристойно. Тихий мирный такой путч, без особого шума, без жертв. Заявление по типу «я устал, я ухожу», дружное голосование за нового и.о. руководителя республики (уверен, что «и.о.» Пасечник переживет и станет руководителем), непыльная должность для Плотницкого.Главное, что живой. Остальное — мелочи жизни, о которых печалиться не стоит.По словам Леонида Пасечника, ставшего новым руководителем республики, на уходе Плотницкого «сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии». Я бы еще добавил: «И нежелание получить новые, возможно, несовместимые с жизнью».Насколько был плох администратор Плотницкий и насколько хорош будет в этой роли подполковник СБУ Пасечник, покажет время.Рассуждать на тему, кто хуже или лучше, нет никакого желания. К Плотницкому было много вопросов и много недовольства, в качестве оправдания можно сказать только то, что Игорь Венедиктович был «посажен» нашими в уже практически сформированную команду. Которая, очевидно, с ним мирилась до определенного момента. Момент настал, и Плотницкого «ушли».То, как это все происходило, тоже не вызывает особого удивления. МВД восстает против законно избранного руководителя, народная милиция, сиречь, армия, «не поддерживает».Такой расклад был бы диким в нормальной стране. В республике «четвертого мира», где напрочь отсутствуют гражданские механизмы и понятия типа верности присяге и все прочего, это не то что нормально, это закономерно. Так что — никаких удивлений.Да, и у народа что-то не возникло желание выйти на улицу с криками "Луганск, вставай!"...Кстати, майские фото этого года. Присяга на верность республике в Луганской академии внутренних дел. Корнета и Плотницкого наблюдаем? Наблюдаем. Ну и процесс принесения тоже. В мае присягу принесли, в ноябре на нее плюнули. И законно избранного руководителя того… отмайданили.Прекрасно, что обошлись без человеческих жертв. Великолепно. Ради этого можно, в общем-то, оставить за кадром отключения ТРК Луганска и прочите прелести «демократии».Переворот удался. Поздравляю Пасечника и Корнета.А что Москва? Многие в сети орали на тему, куда смотрит Кремль и почему не реагирует?Простите, а куда надо было смотреть и как реагировать? Гневным окриком «Корнет, место!»? Так Корнет не сторожевая собака, он вполне себе волчара со своей стаей. Которая, как очевидно, идет за вожаком. Его стая. МВД ЛНР.Уговаривать через советников? Угрожать? Да полноте. Реакция Москвы как раз прекрасно показала, что там глубоко уже пофигу на все коловращения в ЛНР. Пусть что хотят, то и воротят, лишь бы кровь не лили и денег больше чем дают, не просили.То, что Москва без истерик так среагировала на то, что убрали Плотницкого, свидетельствует только о том, что на ЛДНР по большому счету все уже плюнули. И, возможно, списали со счетов.Собственно, вполне себе закономерный результат. Как с ДНР в свое время.Да, сравнения с действиями Захарченко напрашиваются. Просто Захарченко чуть ранее уделал в щи всех, кто ему мешал. Разогнал и заново собрал совет, выставил Пургина сотоварищи, очень демократично и в духе закона отпинал Ходаковского. Мы анализировали это в свое время, и пришли к выводу, что закон в ДНР есть, когда это нужно Захарченко.То же самое, собственно, теперь в ЛНР. Да, там есть какая-то бумажонка, испачканная краской типа Конституции. И что? А ничего. Майдан — луганское все. Что там какие-то законы и конституции, если Пасечник и Корнет решили «сделать всем хорошо»?Пусть делают. Тем более, что все в духе времени и в соответствии. На Украине решили, что хватит — и выставили законного президента Януковича. В ДНР решили, что хватит — и выставили Пургина. ЛНР чем хуже? Да ничем, в общем-то. В итоге Плотницкий в России.Стандартный сценарий для Украины: одна банда меняет другую. И не надо сказок на тему того, что Донбасс — это не Украина. Территориально сегодня — да, не Украина. А что касается людей — тот еще вопрос.По крайней мере, что в Киеве, что в Донецке, что в Луганске вопросы решают по одному сценарию. Не имеющему никакого отношения к законности.Лично мне других доказательств и не надо.Видимо, все еще лучше, чем я, понимают в Кремле. Потому и реакция в стиле «вертитесь, как хотите, за Минск-2 не выползайте, и черт с вами».Ну «Минск-2» — это первое, чем начал размахивать Пасечник. Хороший ход, все должны быть спокойны.Но в целом, просто путч. Одна банда сменила другую. Местные силовики убрали кремлевского ставленника.Нормально, теперь-то ЛНР свободно вздохнет полной грудью, Пасечник уже выступил по вновь включенному луганскому телевидению и заявил, что светлое будущее не за горами.«Любое государство не может существовать без экономики. Это — основа основ, поэтому усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики».Ну дай бог, чтобы у силовика вышло то, что не вышло у администратора.Есть во всем этом, правда, лично для меня ложечка дегтя.«Силовики всех республик, объединяйтесь!». Прислали мне ролик забавный. Как Дмитрий «Лютый» Пиндюрин призывает на помощь Захарченко.Все-то ничего, но банду под названием «Брянка СССР» я знаю не понаслышке. Были с ними трения по поводу украденного инсулина, который мой коллега Мокей Русинов пытался передать через них в одну из больниц. Инсулин «ушел», внятных объяснений не было. Плюнули, тем более, мы уже заканчивали работу в качестве гуманитарщиков.А прошлой зимой ко мне подкатили со слезной просьбой представители «Брянки», дабы мы заступились за их командира, которого злобный режим решил привлечь к ответственности. Вменялись «отжимы», бандитизм и грабеж.И вот, «Лютый» мало того, что на свободе, так еще и делает такие любопытные на мой взгляд, заявления. Забавно. Но опять же, в рамках общего сценария.Итог. Итог очень простой. Все, что произошло в ЛНР, как и то, что ранее происходило в ДНР, есть закономерный результат. Прав тот, у кого больше стволов.В «республиках» победили силовики, у которых со стволами полный порядок. Закон? Конституции? А зачем? Есть вооруженные формирования, которые в состоянии решить любой вопрос.Подчеркиваю, очень рад тому, что в ДНР и в ЛНР эти вопросы были решены без кровопролития.Это уже дает некую надежду, что через какое-то время основой для разрешения споров и конфликтов будет не количество вооруженных людей, а что-то иное. Например, закон. Написанный, желательно конечно, не людьми с автоматами, а людьми с юридическими дипломами. И без автоматчиков за спиной.Это реальный шанс для ДНР и ЛНР совершить переход в страны «третьего мира». Пока что даже распространенное сравнение с Зимбабве и Угандой, простите, не в их пользу.Доказательства? Без проблем.Достаточно взять только крики Корнета и Пасечника о якобы «планировавшейся попытке передачи ЛНР Украине». После чего Плотницкого ушли.Простите, это какой обезьяной надо быть, чтобы поверить, что человек, три года назад посаженный руководить и избранный народом, у которого, нюанс, семья в России «под присмотром», станет такое делать? Чтобы еще кто-нибудь не тех грибков поел?ХПП? Отдать ЛНР, а ДНР сама загнется? Ох уж этот «коварный и злобный Кремль»… Хотя по моему мнению, Пасечнику родили эту идею его коллеги в СБУ. Уж больно киевской дурью тянет.Но если вспомнить бумажонку под названием "конституция ЛНР" (простите, с большой буквы пишется основополагающий доумент страны), то согласно ей, после ухода Плотницкого первым лицом республики должен был стать глава Народного Совета" Дегтяренко, а не Пасечник. Но... Единогласно все в совете решили, что Пасечник лучше.Это лишний раз доказывает, что всем плевать на "конституцию". А вот на людей Пасечника с автоматами и перспективу подвала в лучшем случае — нет.Достаточно. В целом мы имеем две территории, которые контролируют силовые структуры двух типа «республик» украинского образца. Сразу поясню, что «украинский образец» — это решение проблем майданно-силовым, то есть, напрочь беззаконным способом.Потому, кто там станет первым — МГБ, МВД, народная милиция/армия, по сути не важно. От перестановки мест слагаемых сумма никогда не менялась.Так что все в порядке, все нормально.Плотницкому успехов в контролировании того, как Дейнеко контролирует выполнение Минских соглашений, Пасечнику успехов в запуске шахт и предприятий ЛНР, Корнету успехов в охране правопорядка.За последнее вообще не переживаю. Порядок будет полнейший, учитывая, какой опыт в ликвидации неугодных имеется у дуэта Корнет-Пасечник. Только Беднов и Мозговой чего стоят, а кроме них еще была целая череда «ликвидированных Плотницким».Да, кстати. Теперь, после этих событий, надеюсь, у многих отпадут вопросы на тему «Кто стоял за «странными» смертями и ликвидациями в ЛНР?». Понятно, что во всем виноват Плотницкий (как первое лицо), но тем не менее, на практике у него не оказалось никаких инструментов воздействия, кроме личной охраны.Так что смотрим, как оно дальше повернется.