Польские власти попали под колпак подозрений в связях с Россией

В прошлое воскресенье председатель Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск на своей страничке в Twitter заподозрил правящую польскую партию «Право и справедливость» (ПиС) в связях с Россией. «Острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ — стратегия ПиС или план Кремля? Выглядит похоже», — поделился Туск своим внезапным озарением.Незадолго до прозрения Дональда Туска в интервью журналу «Країна» на похожую тему (как польские власти готовят общество к перезагрузке отношений с Россией) фантазировал скандально известный директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Вышло не очень убедительно, но Вятрович к этому и не стремился.Он уже привык, что украинские СМИ растиражируют любой его бред, не обременённый какими-либо доказательствами. На этот раз Вятрович убеждал «Країну» и её читателей в том, что Варшава «последовательно формирует негативный образ Украины», дабы подготовить Польшу для сближения с Россией.Чтобы его неожиданное заявление хоть как-то коррелировалось с принципами формальной логики, Вятрович привел вот такое объяснение. Лидер партии ПиС Ярослав Качиньский скептически относится к Евросоюзу и подумывает о выходе из него. Сегодняшний главный союзник Польши — Соединённые Штаты — наоборот заинтересован в сохранении ЕС. Получается, польским властям нужен новый стратегический союзник в противостоянии с Европой. Это обстоятельство искушает Варшаву «завязать отношения с Россией».Софистика Вятровича легко разрушается реальными фактами антироссийской политики польских властей. (Чего стоят одни только акты государственного вандализма в отношении памятников советским солдатам, павшим при освобождении Польши или необузданная истерика против энергетических планов России?) Однако байку украинского чиновника тут же подхватил влиятельный еврочиновник, пусть и изложил он свою версию ещё менее убедительно. В чём здесь дело?Прежде всего, надо отметить, что у обоих этих чиновников есть личный счёт к польским властям. Владимиру Вятровичу, заигравшемуся в героизацию на Украине бандеровцев, недавно запретили въезд в Польшу, а Дональд Туск подвергся обструкции Варшавы, резко выступившей против его переизбрания на пост главы Евросовета.На этом сходство не заканчивается. Брюссель и Киев явно раздражены амбициями польских политиков, претендующих на роль региональных лидеров с правом решающего голоса во всех масштабных проектах. Больше того, Варшава сегодня декларирует приоритет польских национальных ценностей над европейскими и, тем более, — над украинскими.Такая позиция не может нравиться партнёрам по Евросоюзу. Они ищут способы осадить строптивых поляков. Обвинение в связях с Россией — как раз из этого ряда. Новую страшилку про «руку Москвы», как известно, первыми взяли на вооружение беспринципные американские политики. Этот пример вдохновил их европейских коллег.Теперь все перипетии на выборах и референдумах в странах ЕС, равно, как неудобные для властей результаты голосований, принято увязывать с вмешательством России. Так было в Каталонии, Франции, Австрии… Сейчас очередь дошла до Польши. В пику чиновникам ЕС её нынешние руководители (из пришедшей к власти в 2015 году правоконсервативной партии «Право и справедливость») откровенно заявляют о своих претензиях на роль политического центра Восточной Европы.Одних слов, конечно, мало. Поэтому политические амбиции Варшавы подкрепляются делами, идущими в разрез с общеевропейскими установками. К ним можно отнести судебную реформу, когда польские суды, несмотря на активные протесты Брюсселя, прямо ввели в структуру исполнительной власти — министерство юстиции.Второй похожей акцией стало подчинение центральному правительству руководителей общенациональных СМИ. Кроме этого Варшава отказалась от приёма и размещения беженцев, легализации однополых браков, выступила против важных для европейцев инфраструктурных проектов, например, строительства магистрального газопровода «Северный поток-2». Наконец, правительство Польши отказалось поддержать согласованную в европейских столицах кандидатуру поляка Дональда Туска на должность председателя Евросовета.После всех этих демаршей европейские политологи заговорили о том, что «поляки копируют российскую концепцию суверенной демократии». Сравнение, надо сказать, очень спорное. Прежде всего, потому, что в отличие от Польши Россия строит свою суверенность на самостоятельной, отвечающей национальным интересам, политике и экономике.У поляков всё иначе. Они вместо Брюсселя просто переориентировались на Вашингтон, рассчитывая на его поддержку и покровительство. Кроме того, во всех острых и конфликтных ситуациях Варшава всегда заботится о том, чтобы перед ней не захлопнулась дверь в Европу. Ведь это может угрожать достаточно серьёзным преференциям, которые Польша получила при вступлении в ЕС.Потому всякий раз, когда на встречах лидеров стран Евросоюза глава польского правительства Беата Шидло устраивает свою очередную фронду, она непременно просит не связывать особую позицию Варшавы с финансированием Польши из бюджета Евросоюза, получением субсидий, дотаций и прочих средств поддержки польской экономики. Так было, в частности, при переизбрании Дональда Туска, когда Беата Шидло отказалась подписывать итоговый документ саммита.Опасение Польши потерять доступ к европейскому кошельку ставит её «суверенность» в очевидную зависимость от лидеров стран ЕС, наполняющих этот кошелёк. По этой причине польские власти положили до времени под сукно законопроект о реполонизации местных средств массовой информации.Такой закон политики правящей партии «ПиС» предложили сразу после своей победы на выборах 2015 года. Их категорически не устраивает, что региональными польскими изданиями практически полностью владеют немецкие медиаконцерны. Германскому бизнесу принадлежит также большая доля всепольских изданий.Первая попытка ограничить влияние немцев на польские СМИ столкнулась с жёстким сопротивлением Берлина. Варшава отступила, но не забыла о своих планах. Сейчас, когда Германия погружена во внутриполитические проблемы, в Польше достали из запасников законопроект о СМИ, дали ему новое название «о децентрализации».Смысл от этого не сильно изменился. Речь по-прежнему идёт об установлении на законодательном уровне лимита (15%) владения иностранными собственниками в польских СМИ. Очень похоже на российский закон о СМИ-иностранных агентах, что только усилило подозрение «экспертов» о влиянии России на польские дела.Для правящей польской партии этот закон крайне важен. В следующем году в Польше пройдут выборы в местное самоуправление, а через год — в Сейм. Не все в польском обществе готовы без оглядки голосовать за «ПиС». В этих условиях контроль над СМИ становится актуальной политической задачей. Её постараются решить «за время германского безвластья», что, безусловно, приведёт к новому витку напряжения между Варшавой и Брюсселем.Меж тем, в развернувшейся дискуссии о сближении Польши с Россией в Варшаве зазвучали немыслимые ранее предложения. Так, обозреватель Gazeta Wyborcza Павел Вронский высказал мнение, что потепление польско-российских отношений отвечает интересам голосующих за «ПиС» крестьян. У них откроется возможность возобновить сельскохозяйственный экспорт.Вронский в своём предложении видит и внешнеполитические резоны. Он считает, что Евросоюз сам не прочь сотрудничать с Россией. Инициатива Варшавы по сближению с Москвой могла бы способствовать такому сотрудничеству, а заодно сбалансировать отношения между ЕС и Польшей.Обозреватель Gazeta Wyborcza не стал пионером темы. До него об этом вполне определённо высказался министр иностранных дел Витольд Ващиковский: «Польша готова к сотрудничеству с Россией, однако не видит с её стороны ответной готовности завязать диалог». Тот самый Ващиковский, старанием которого закрыли дорогу в Польшу всем украинским радикалам, включая упомянутого здесь директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.Первый ветер погоды не делает. Трудно сказать, станут ли эти неожиданные предложения польской политической тенденцией. Тем более, что позиция Ващиковского вызвала откровенное раздражение у лидера «ПиС» Ярослава Качиньского. Эксперты даже заговорили о скорой отставке министра. Сегодня очевидно другое.Западный политикум так и не сформулировал свою перспективную концепцию взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Вряд ли этому помогут страшилки «о коварной руке Москвы», которыми сегодня пользуются как кнутом для решения мелких тактических задач. Под раздачу одной из них попала Польша, со своей недружественной нам нынешней властью.