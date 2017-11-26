18:56 26 ноября

Правозащитники вместе с МВД проверят обоснованность массового лишения крымчан гражданства РФ

В Крыму от 2-х до 4-х тысяч человек лишены российского гражданства, передает РИА Новости сообщение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.



Речь идет о крымчанах, получивших гражданство РФ после 2014 года.


По одним данным, это четыре тысячи граждан, по другим – две. Нужно провести реестр. Я написала обращение в Министерство внутренних дел и буду выделять своих сотрудников для проверки вместе с правоохранительными органами,
сказала Москалькова.

Она отметила, что обсуждала проблему с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Среди прочих причин он указал также на выявленные факты злоупотреблений со стороны сотрудников ФМС, связанных с незаконной выдачей российских паспортов.

Агентство напоминает, что решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке. Кроме того, в июле президент подписал указ, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 65

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 15:18
    За преступления антигосударственной направленности-лишать гражданства однозначно.В том числе и в регистрационной сфере.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 15:25
      В Крыму от 2-х до 4-х тысяч человек лишены российского гражданства

      Как я понял, будет проведена проверка законности как получения, так и лишения российского гражданства.
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 15:36
        Вот это бы и хотелось что бы внимательно разобрались что происходит в ФМС.
        Цитата: Джедай
        В Крыму от 2-х до 4-х тысяч человек лишены российского гражданства

        Как я понял, будет проведена проверка законности как получения, так и лишения российского гражданства.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 15:58
          Кормушка там и никак не могут навести порядка.
          Идущий
      2. gurzuf Сегодня, 16:43
        "Иногородние" раньше коренных по получали паспорта из подсобки.
        gurzuf
      3. словак Сегодня, 16:52
        Главный показатель - ответ на вопрос "Чей Крым"?
        словак
        1. 30 вис Сегодня, 18:10
          Вот , как получается ! Граждане не желают терять Российское гражданство ... А Крымские татары и украинцы , и русские ... Хотят быть гражданами России . Жалуются ! Вот ответ на вопрос хотят ли крымчане-севастопольцы обратно в состав Украины свидомой ..Это главное ..
          30 вис
    2. Монос Сегодня, 15:30
      По одним данным, это четыре тысячи граждан, по другим – две.

      Идёт нормальный процесс фильтрации. Правозащитники с какого бодуна в него лезут?
      Монос
      1. 1331М Сегодня, 15:36
        А вот с такого бодуна,дабы меньше было нарушений,Вить,ибо уже пососали с нас денюжек...
        1331М
        1. Pirogov Сегодня, 16:10
          Цитата: 1331М
          А вот с такого бодуна,дабы меньше было нарушений,Вить,ибо уже пососали с нас денюжек.

          Думаю эти правозащитники ,нас с вами бы точно не защищали . А вот всякую сволочь либеральную это они первые.
          Pirogov
        2. словак Сегодня, 16:54
          Это резонно. Ведь гражданство дает правь на субсидии, пенсии и пр.
          словак
      2. 210окв Сегодня, 15:38
        Виктор hi Эти правозащитники в каждой бочке затычка.Бывают лезут туда куда и не следовало бы.Но тут с ФМС есть непонятки.Это я по Кубани сужу.
        Цитата: Монос
        По одним данным, это четыре тысячи граждан, по другим – две.

        Идёт нормальный процесс фильтрации. Правозащитники с какого бодуна в него лезут?
        210окв
        1. Монос Сегодня, 15:49
          Приветствую, Дмитрий, hi
          Цитата: 210окв
          Но тут с ФМС есть непонятки.Это я по Кубани сужу.

          ФМС - контора мутная. Согласен. Было бы неплохо её потрясти.
          Монос
          1. Идущий Сегодня, 15:59
            Их самих нужно тщательно профильтровать.
            Идущий
      3. Джедай Сегодня, 15:39
        Цитата: Монос
        Идёт нормальный процесс фильтрации. Правозащитники с какого бодуна в него лезут?

        Именно для того и лезут, чтобы фильтрация шла в рамках закона, а не выборочно и за деньги. yes
        Джедай
        1. Монос Сегодня, 15:54
          Цитата: Джедай
          Именно для того и лезут, чтобы фильтрация шла в рамках закона, а не выборочно и за деньги.

          Вообще-то, это обязанность и привилегия прокуратуры. Возникает вопрос: " Почему эти "обиженные" обратились не в прокуратуру, а к правозащитникам?". Может именно потому, что там не всё чисто с законом? И им надо придать политический окрас этой ситуации?
          Монос
          1. Джедай Сегодня, 15:57
            Может и так, Витя. А может, не верят прокуратуре...
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 16:01
              Да , скорее поднимают волну - мол посмотрите как Россия зверствует в "оккупированном" Крыму.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 16:05
                Вот и посмотрим что они там "напроверяют".
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 17:15
                  А что они могут , они же либералы и этим все сказано.
                  Идущий
      4. japs Сегодня, 16:25
        Вот и мне непонятно. Слово "правозащитник" вызывает у меня, почему-то, резко отрицательную
        реакцию.
        japs
        1. Идущий Сегодня, 17:16
          Так не только у Вас , потому что они , в основном , все грантоеды.
          Идущий
      5. Ныробский Сегодня, 17:40
        Цитата: Монос
        Идёт нормальный процесс фильтрации. Правозащитники с какого бодуна в него лезут?

        Наверное потому и лезут, что гражданство отняли у некоторых приближённых к этим самым "недозащитникам", коих там умудрились легализовать для того, что бы они генерировали доносы, кляузы и иски в ЕСПЧ по якобы выявленным "нарушениям" прав человека после перехода полуострова под юрисдикцию России, что снижает их возможности(правозащитников) пакостить во благо торжества демократии. Типа им - Абидна да!
        Ныробский
      6. kenig1 Сегодня, 17:51
        Какие правозащитники? Поинтересуйтесь кто такая Москалькова, из неё правозащитник, как из меня генерал-майор МВД .
        kenig1
        1. sogdy Сегодня, 18:11
          Цитата: kenig1
          Какие правозащитники? Поинтересуйтесь кто такая Москалькова

          Татья́на Никола́евна Москалькóва (род. 30 мая 1955, Витебск, Белорусская ССР, СССР) — советский и российский юрист, политический деятель. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года.

          Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов. Доктор юридических наук, доктор философских наук, Заслуженный юрист Российской Федерации. Генерал-майор полиции в отставке. (Вики)
          "Правозащитники" у нас в стране первоначально складывались из полной швали с Мемориалом во главе. Далее "правозащитная деятельность" была разрешена ТОЛЬКО профессиональным юристам. И запрещена иноагентам. На настоящее время служба Уполномоченного по правам человека фактически является государственным надзорным органом АДВОКАТУРЫ. Т.е. вторая часть надзора, параллельная прокуратуре.

          Таки в чем Ваши возражения?
          (Кстати, "чеченского гея" они нашли. Полагаю, уже в соответствующем учреждении - типа желтый дом)
          sogdy
      7. Николай Грек Сегодня, 18:49
        Цитата: Монос
        По одним данным, это четыре тысячи граждан, по другим – две.

        Идёт нормальный процесс фильтрации. Правозащитники с какого бодуна в него лезут?

        а им неймется!!! negative negative negative седня вон сборище какое-то проводили, выступили с антироссийскими заявлениями!!! wassat wassat laughing laughing laughing там какой-то *удак понамарев у них предводитель...кажись, рен тв с нтв туда не пустили...вот такие вот правозащитники!!! lol lol lol
        Николай Грек
    3. сибиралт Сегодня, 15:42
      Не путайте божий дар с яичницей. Лишения гражданства нашей Конституцией не предусмотрено. Речь идет всего лишь о судебной признании незаконным факта (акта) его приобретения. hi
      сибиралт
      1. Монос Сегодня, 15:57
        Цитата: сибиралт
        Лишения гражданства нашей Конституцией не предусмотрено.

        Серьёзно? Тогда у меня всё больше вопросов возникает по нашей конституции.
        Монос
      2. weksha50 Сегодня, 16:33
        Цитата: сибиралт
        Не путайте божий дар с яичницей. Лишения гражданства нашей Конституцией не предусмотрено.


        Вот именно... hi
        Скорее всего, опять заголовок - не подумав - неграмотно состряпали, а мы тут - спорим...
        Корректней вопрос должен был бы стоять о рассмотрении отдельных фактов правомочности присвоения гражданства РФ...
        weksha50
        1. Идущий Сегодня, 17:17
          Недавно Президент подписал закон о лишении гражданства , правда только тех кто его получил , а не от рождения.
          Идущий
        2. ZAVal Сегодня, 17:43
          В моем городе, север Крыма, гражданства были лишены, признано не правомочным выдача паспортов РФ, 13 человек. С полной ответственностью могу сказать, что все 13 человек действительно в 2014 г. не имели право получать паспорт РФ в обычном порядке. Были, в простонародье говоря БОМЖами. В паспорте стояла уже не действительная прописка по общежитию из которого они были выписаны еще 2004-2010 гг., прописка по квартирам из которых их выписали по решению судов еще при Украине. Жили они на съемных квартирах фактически не имея ни какой прописки, штамп в паспорт о выписке, разумеется, ни кто не ставил. Эти люди должны были получать гражданство РФ через решение суда, подтверждающее их фактическое нахождение в Крыму на момент референдума и право на получение гражданства РФ. В 2014 г. паспорта выдавались так, что даже вспоминать страшно про тот ажиотаж. Времени проводить проверку не было. Ошибки были такие, что перепутанный пол в паспорте был нормой, смеялись и шли обменивать. Позже были проверки правомерности выдачи паспортов, чудесным образом совпавшие в решение о передаче паспортных столов в МВД, полностью уволенный, в месте с начальником, и набранный заново паспортный стол.
          Сейчас пороги паспортных столов обивают те кто в 2014 г. подались на посулы Украины и выехали из "оккупированного" Крыма в Херсонскую, Одесскую, Львовскую и т.д. области. В основном это крымские татары и "косящие" под них. Хлебнув в полном объеме обещанного и поняв, что их кинули они вспомнили, что прописаны в Крыму. Но уже не 2014 г., свое право на получение гражданства РФ они не реализовали, сроки прошли. Наличие прописки, в основном по безразмерным комнатам общаг, уже не о чем не говорит. Во этим и отказывают в гражданстве, вот они и жалуются в плоть до "гаранта".
          ZAVal
          1. Монос Сегодня, 17:50
            Цитата: ZAVal
            Во этим и отказывают в гражданстве, вот они и жалуются в плоть до "гаранта".

            Что-то такое я и подозревал. Спасибо за инфу с места. hi
            Монос
          2. Николай Грек Сегодня, 18:52
            Цитата: ZAVal
            Сейчас пороги паспортных столов обивают те кто в 2014 г. подались на посулы Украины и выехали из "оккупированного" Крыма в Херсонскую, Одесскую, Львовскую и т.д. области. В основном это крымские татары и "косящие" под них. Хлебнув в полном объеме обещанного и поняв, что их кинули они вспомнили, что прописаны в Крыму. Но уже не 2014 г., свое право на получение гражданства РФ они не реализовали, сроки прошли. Наличие прописки, в основном по безразмерным комнатам общаг, уже не о чем не говорит. Во этим и отказывают в гражданстве, вот они и жалуются в плоть до "гаранта".

            вот этим и не давать ни в коем случае гражданства!!! wassat wassat wassat пусть тусуются в совей цЭевропе!!! negative negative laughing laughing laughing
            Николай Грек
  2. Ami du peuple Сегодня, 15:25
    Подобных "граждан" однозначно лишать надо
    Виктор Долженко:
    — ..я 22 года отслужил в органах внутренних дел, и в 2003 году был переведен из Крыма в центральный аппарат МВД Украины, в Киев. Когда произошел майдан, вся эта бойня в центре города, я сразу решил возвращаться домой, в Крым: 15 марта 2014 года перевез детей и вещи, договорился с коллегами, что меня без проблем берут в МВД Крыма. Но я не мог просто бросить службу в Киеве: меня уволили бы за прогулы и уже никуда не взяли бы на работу! Я вернулся в столицу Украины и до июня ждал официальной отставки...
    Вот эти три месяца ни здесь, ни там для Виктора и стали роковыми.
    — Поначалу все было нормально: я получил гражданство России, потом меня полгода проверяли и в декабре 2014 года зачислили в МВД России по Республике Крым, в мой родной УБЭП.
    .. И вдруг в октябре 2016-го был вызван в СБ, собственную безопасность: «Что же ты, милый друг, на момент референдума жил в Киеве? А как же ты получил гражданство России 6 июня 2014 года, если только 10 июня был уволен из МВД Украины?»
    Виктор объясняет, что 15 марта, приехав в Крым на один день, успел прописаться в своей симферопольской квартире, поэтому не важно, уезжал или не уезжал он в Киев.
    Оперативники СБ в ответ показывают украинский паспорт Виктора, в котором стоит прописка: «г. Киев, ул. Молдавская...» — и нет никаких отметок о крымской прописке. Как это может быть?
    Виктор в принципе объясняет:
    — У меня мама работала в ФМС. Конечно, без ее помощи я за день не прописался бы в Крыму (и не провернул дело так, чтобы в единственном на тот момент украинском паспорте не появился штамп с крымским адресом). Конечно, я скрывал от киевского начальства намерение перейти на службу России, чтобы меня не обвинили в госизмене! Но здесь, в Крыму, все делалось законно: в российских базах данных моя прописка есть, и ведь меня проверяли при поступлении на службу! Я присягу России принимал, я наконец писал отказ от гражданства Украины (эта процедура обязательна для всех госслужащих Крыма.). Да, я просрочил три месяца, ждал обходной лист, не приехал, как Поклонская, обрубив концы! Меня за это надо убить?!
    Увы, Российское государство оказалось удивительно щепетильно. Желание подполковника быть хорошим по обеим сторонам границы: на Украине уволиться без скандала, в России поступить на равнозначную должность — не было оценено.
    Российский паспорт Долженко изъяли, со службы офицера уволили. Он трижды подавал в суд, но все инстанции развели руками: факт регистрации Долженко в Крыму не означает постоянного проживания на территории Крыма на 18 марта 2014 года.
    И маму его, совершившую должностное преступление, тоже. Такие, с позволения сказать, "новые россияне", для личного комфорта с легкостью примут любое гражданство - хоть Украины, хоть Гвинеи-Биссау...
    Ami du peuple
    1. cariperpaint Сегодня, 15:35
      у него был законный путь. но видно желание все ускорить и его решение по этому поводу перечеркнут теперь все что он хотел. к сожалению за свой выбор нужно отвечать. так что лично по мне все по делу.
      cariperpaint
      1. Ami du peuple Сегодня, 15:40
        Цитата: cariperpaint
        у него был законный путь. но видно желание все ускорить..
        Это было желание прикрыть свою задницу - а ну как по-другому всё повернется? А тут украинская пенсия по-любому уже есть..
        Цитата: cariperpaint
        ..к сожалению за свой выбор нужно отвечать
        Не "к сожалению", а к счастью! Тем более человеку, облеченному властью, однозначно следует отвечать за свои поступки и осознавать меру ответственности.
        Ami du peuple
    2. Esoteric Сегодня, 15:38
      Лишать гражданства надо не только в Крыму. Тут в Москве живут такие "нероссияне", что пора их отправлять на историческую родину вместе с детьми и бизнесом...
      Esoteric
      1. Ami du peuple Сегодня, 15:48
        Цитата: Esoteric
        Лишать гражданства надо не только в Крыму.
        Пусть хоть с Крыма начнут, там полная клоака (по сравнению с большинством российских регионов) в плане соблюдения законности: наследие общеукраинского правового нигилизма.
        Цитата: Esoteric
        ..пора их отправлять на историческую родину вместе с детьми и бизнесом...
        Может теперь, когда паспортную службу передали обратно в систему МВД, порядка побольше будет? Хотя слабо верится..
        Ami du peuple
        1. Идущий Сегодня, 17:19
          Так уже сколько лет прошло как передали , а сдвига в лучшую сторону не наблюдается.
          Идущий
      2. weksha50 Сегодня, 16:48
        Цитата: Esoteric
        Лишать гражданства надо не только в Крыму.


        Вот сколько раз бывало криков на ВО о необходимости смены Конституции...
        И столько же криков в ответ - "А чем вам мешает нынешняя ?"...
        Да вот... множество парадоксов несет-привносит нынешняя Конституция РФ...
        Начиная от того, что РФ является социальным государством и "перед законом ВСЕ равны" вплоть вот до статьи 6, пункт 3 Конституции РФ... "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его" ...

        А "правозащитники"... Самое отвратительное заключается в том, что я (и не только я) это слово берём в кавычки... Потому что в России это слово давно уже среди порядочных людей чётко отделило мух от котлет... Полезли, чтобы наковырять и обвинить... Кого и чего ? В первую очередь - существующие порядки... Но - не беспредел или глупость (глупость ли ?) чиновников...
        weksha50
    3. Николай Грек Сегодня, 18:54
      Цитата: Ami du peuple
      Подобных "граждан" однозначно лишать надо
      Виктор Долженко:
      — ..я 22 года отслужил в органах внутренних дел, и в 2003 году был переведен из Крыма в центральный аппарат МВД Украины, в Киев. Когда произошел майдан, вся эта бойня в центре города, я сразу решил возвращаться домой, в Крым: 15 марта 2014 года перевез детей и вещи, договорился с коллегами, что меня без проблем берут в МВД Крыма. Но я не мог просто бросить службу в Киеве: меня уволили бы за прогулы и уже никуда не взяли бы на работу! Я вернулся в столицу Украины и до июня ждал официальной отставки...
      Вот эти три месяца ни здесь, ни там для Виктора и стали роковыми.
      — Поначалу все было нормально: я получил гражданство России, потом меня полгода проверяли и в декабре 2014 года зачислили в МВД России по Республике Крым, в мой родной УБЭП.
      .. И вдруг в октябре 2016-го был вызван в СБ, собственную безопасность: «Что же ты, милый друг, на момент референдума жил в Киеве? А как же ты получил гражданство России 6 июня 2014 года, если только 10 июня был уволен из МВД Украины?»
      Виктор объясняет, что 15 марта, приехав в Крым на один день, успел прописаться в своей симферопольской квартире, поэтому не важно, уезжал или не уезжал он в Киев.
      Оперативники СБ в ответ показывают украинский паспорт Виктора, в котором стоит прописка: «г. Киев, ул. Молдавская...» — и нет никаких отметок о крымской прописке. Как это может быть?
      Виктор в принципе объясняет:
      — У меня мама работала в ФМС. Конечно, без ее помощи я за день не прописался бы в Крыму (и не провернул дело так, чтобы в единственном на тот момент украинском паспорте не появился штамп с крымским адресом). Конечно, я скрывал от киевского начальства намерение перейти на службу России, чтобы меня не обвинили в госизмене! Но здесь, в Крыму, все делалось законно: в российских базах данных моя прописка есть, и ведь меня проверяли при поступлении на службу! Я присягу России принимал, я наконец писал отказ от гражданства Украины (эта процедура обязательна для всех госслужащих Крыма.). Да, я просрочил три месяца, ждал обходной лист, не приехал, как Поклонская, обрубив концы! Меня за это надо убить?!
      Увы, Российское государство оказалось удивительно щепетильно. Желание подполковника быть хорошим по обеим сторонам границы: на Украине уволиться без скандала, в России поступить на равнозначную должность — не было оценено.
      Российский паспорт Долженко изъяли, со службы офицера уволили. Он трижды подавал в суд, но все инстанции развели руками: факт регистрации Долженко в Крыму не означает постоянного проживания на территории Крыма на 18 марта 2014 года.
      И маму его, совершившую должностное преступление, тоже. Такие, с позволения сказать, "новые россияне", для личного комфорта с легкостью примут любое гражданство - хоть Украины, хоть Гвинеи-Биссау...

      good good good как раз про него и вспомнил...читал недавно эту тему, но щас найти не смог!!! good good good
      Николай Грек
  3. ando_bor Сегодня, 15:26
    Там скорее не правозащитникам, а правоохранителям нужно заниматься.
    ando_bor
    1. weksha50 Сегодня, 16:49
      Цитата: ando_bor
      Там скорее не правозащитникам, а правоохранителям нужно заниматься.


      Там, скорее, И правозащитникамИ, а правоохранителямИ нужно заниматься... hi
      weksha50
  4. bk316 Сегодня, 15:28
    Инфильтруются потихоньку.....
    Их надо было не лишать гражданства, а на карандаш брать.
    Глядишь среди этих 2000 сотенка шпионов бы и нашлась.
    bk316
  5. cariperpaint Сегодня, 15:32
    чистая уголовка. зачем тут правозащитники то возбудились? там в том бардаке видно столько налепили всяких левых документов что разбираться еще лет 10 будут. кто его знает кто там под шумок гражданство получил...
    cariperpaint
    1. Идущий Сегодня, 16:02
      Поднять политическую волну против России.
      Идущий
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:55
    Как бы там не пришлось вмешаться прокуротуре, ибо нарушения есть и при получении и тем более, при лишении гражданства!
    Геркулесыч
  7. Sergey53 Сегодня, 15:58
    Всё правильно. Если нарушил условия приобретения гражданства, лишать гражданства РФ.
    Sergey53
  8. Евродав Сегодня, 16:00
    Цитата: 210окв
    За преступления антигосударственной направленности-лишать гражданства однозначно.В том числе и в регистрационной сфере.

    Все равно, понятие - правозащитники дискредитировано всякими персонами, типа Гербер и прочими... Поэтому- настораживает, когда они пытаются к чему то руку приложить!
    Евродав
  9. Евродав Сегодня, 16:02
    Цитата: Esoteric
    Лишать гражданства надо не только в Крыму. Тут в Москве живут такие "нероссияне", что пора их отправлять на историческую родину вместе с детьми и бизнесом...

    Бизнес смотря какой! Если ресурсный, то отжать и ... как вы правильно заметили - на историческую родину!!!
    Евродав
  10. ODERVIT Сегодня, 16:05
    Чему удивляться? Бывшие чинуши хохлов, стали в одночастные чиновниками России. Двадцать лет бесследно не проходят. Наивно предполагать, что они тут же полюбили новую родину и стали трудиться по- новому. Наши до сих пор "косячат" себе на пользу.
    ODERVIT
  11. МЮД Сегодня, 16:57
    В законе "О Гражданстве" должно быть четко прописано, что является основанием для получения гражданства РФ. И четко прописано, что при совпадении одного из пунктов гражданство предоставляется безоговорочно.
    На мой взгляд это следующие пункты:
    1. По праву рождения - если родился на территории входящей в настоящее время РФ.
    2. По праву крови - если один из родителей имеет гражданство РФ.
    (не совершеннолетние дети (до 18 лет) получают гражданство с родителями автоматически)
    3. На вновь присоединенных территориях, для всех проживающих на дату присоединения.
    Только потом отказ (за терроризм, за повторный отказ от гражданства (один раз человек имеет право на ошибку), двойное гражданство (ты с нами или без).
    Больных, сирых и убогих тоже должны принимать, мы не обеднеем и не разбогатеем.
    МЮД
    1. voyaka uh Сегодня, 18:26
      Самое сложное - отказаться от российского гражданства. У нас на работе
      один русский (не еврей) попробовал. Надо принести 100 кг справок, самых
      диких belay , заполнить 100 бланков. В общем - никаких шансов. Пожизненно... laughing
      voyaka uh
  12. Варяг77 Сегодня, 17:06
    Цитата: Ami du peuple
    Подобных "граждан" однозначно лишать надо
    Виктор Долженко:
    — ..я 22 года отслужил в органах внутренних дел, и в 2003 году был переведен из Крыма в центральный аппарат МВД Украины, в Киев. Когда произошел майдан, вся эта бойня в центре города, я сразу решил возвращаться домой, в Крым: 15 марта 2014 года перевез детей и вещи, договорился с коллегами, что меня без проблем берут в МВД Крыма. Но я не мог просто бросить службу в Киеве: меня уволили бы за прогулы и уже никуда не взяли бы на работу! Я вернулся в столицу Украины и до июня ждал официальной отставки...
    Вот эти три месяца ни здесь, ни там для Виктора и стали роковыми.
    — Поначалу все было нормально: я получил гражданство России, потом меня полгода проверяли и в декабре 2014 года зачислили в МВД России по Республике Крым, в мой родной УБЭП.
    .. И вдруг в октябре 2016-го был вызван в СБ, собственную безопасность: «Что же ты, милый друг, на момент референдума жил в Киеве? А как же ты получил гражданство России 6 июня 2014 года, если только 10 июня был уволен из МВД Украины?»
    Виктор объясняет, что 15 марта, приехав в Крым на один день, успел прописаться в своей симферопольской квартире, поэтому не важно, уезжал или не уезжал он в Киев.
    Оперативники СБ в ответ показывают украинский паспорт Виктора, в котором стоит прописка: «г. Киев, ул. Молдавская...» — и нет никаких отметок о крымской прописке. Как это может быть?
    Виктор в принципе объясняет:
    — У меня мама работала в ФМС. Конечно, без ее помощи я за день не прописался бы в Крыму (и не провернул дело так, чтобы в единственном на тот момент украинском паспорте не появился штамп с крымским адресом). Конечно, я скрывал от киевского начальства намерение перейти на службу России, чтобы меня не обвинили в госизмене! Но здесь, в Крыму, все делалось законно: в российских базах данных моя прописка есть, и ведь меня проверяли при поступлении на службу! Я присягу России принимал, я наконец писал отказ от гражданства Украины (эта процедура обязательна для всех госслужащих Крыма.). Да, я просрочил три месяца, ждал обходной лист, не приехал, как Поклонская, обрубив концы! Меня за это надо убить?!
    Увы, Российское государство оказалось удивительно щепетильно. Желание подполковника быть хорошим по обеим сторонам границы: на Украине уволиться без скандала, в России поступить на равнозначную должность — не было оценено.
    Российский паспорт Долженко изъяли, со службы офицера уволили. Он трижды подавал в суд, но все инстанции развели руками: факт регистрации Долженко в Крыму не означает постоянного проживания на территории Крыма на 18 марта 2014 года.
    И маму его, совершившую должностное преступление, тоже. Такие, с позволения сказать, "новые россияне", для личного комфорта с легкостью примут любое гражданство - хоть Украины, хоть Гвинеи-Биссау...

    Ну вот в чистом виде так сказать. пример Х_ох_ла во всей красе. Прям квинтессенция.
    Варяг77
    1. Пивасик Сегодня, 17:21
      Согласен. Классический пример продуманных "хо...чих" действий
      Пивасик
  13. Симон Сегодня, 17:09
    Цитата: Джедай
    В Крыму от 2-х до 4-х тысяч человек лишены российского гражданства

    Как я понял, будет проведена проверка законности как получения, так и лишения российского гражданства.

    Полностью согласен! yes
    Симон
  14. Симон Сегодня, 17:13
    Цитата: ODERVIT
    Чему удивляться? Бывшие чинуши хохлов, стали в одночастные чиновниками России. Двадцать лет бесследно не проходят. Наивно предполагать, что они тут же полюбили новую родину и стали трудиться по- новому. Наши до сих пор "косячат" себе на пользу.

    Полностью согласен! Благодаря им могут проскочить и чуждые для нашей страны элементы, для получения российского гражданства. yes
    Симон
  15. Sevastik Сегодня, 17:17
    Разбираться надо серьезно. В 14м большой бардак был, шутка ли, оформить граждагство 2,5 млн, только к середине 15го фмс местная научилась работать, хотя я думаю что "научили". Вот с 15го и начали разгребать бардак 14го. Почему только сейчас тему подняли, не знаю.
    Для понимания какие люди тут получили гражданство в 14м - пример: бывший "устроитель" парадов победы в Севасе, а ныне глава украинского аналога ФСО, пан Гелетей, жена его и дети - граждане!, недвижка в Ялте и вроде в Симфере.
    Sevastik
    1. shans2 Сегодня, 17:27
      гражданство России дает возможность его судить в России )). Так, что тут неоднозначно все в отношении него). Меджлисовский Ислямов тоже гражданство получил, теперь в розыске за терроризм в отношении подрыва электроопор в Крым
      shans2
  16. Moskovit Сегодня, 17:28
    Телеканалы РЕН ТВ и НТВ не допустили к освещению Всероссийского съезда в защиту прав человека — решение оргкомитета съезда было принято заранее и позже поддержано участниками мероприятия.

    "Мы не допускаем, не аккредитуем две телекомпании — НТВ и РЕН ТВ. Они сейчас пытались пройти сюда, их не пустили", — сказал представитель оргкомитета съезда, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев в ходе съезда.

    Пономарев пояснил РИА Новости, что именно эти два канала неоднократно транслировали "абсолютно ложные, лживые" передачи, фильмы о работе правозащитников в России.

    Борцы за свободу слова решили на свой шабаш не пускать журналистов. Вот такие они)).
    Moskovit
  17. Горный стрелок Сегодня, 17:46
    2 000 "сомнительных" на 2 с лишним миллиона? С учетом того, в какой спешке проходил процесс...
    Я бы сказал, мегауспешно все было проведено. 0.1%! Пятерка за организацию!
    Горный стрелок
  18. APASUS Сегодня, 18:10
    Похоже накрыли кормушку в ФМС ,вот и лишили всех подряд не разбираясь.Был такой случай с правами ,когда в Чечне рванули бланки прав и всю серию запретили к использованию.Знаю кто бегал доказывал ,что не осел.
    APASUS
  19. Roma-1977 Сегодня, 18:14
    Кабы нашлась добрая душа, чтобы проверить обоснованность массового лишения россиян гражданства СССР...
    Roma-1977
  20. vladimirvn Сегодня, 18:19
    Есть места в России, где живут счастливые люди.
    vladimirvn
  21. Ревизор Сегодня, 18:34
    Цитата: ando_bor
    Там скорее не правозащитникам, а правоохранителям нужно заниматься.

    Согласен на все 100% ФМС - это мутная водичка в которой ушлые чинуши ловят денежки. Сам лично столкнулся то ли с непосредственным дебилизмом при выполнении должностных обязанностей то ли с наглой и попыткой вымогательства. Меняя паспорт по достижении 45 лет, сдал его в МФЦ с соблюдением всех формальностей. В назначенное время в МФЦ паспорт отсутствовал и девушка оператор сказала, что мне надо обратиться в ФМС. По прибытии в данную контору я был ошарашен вопросом: "- А где вы были 20 лет назад ... числа ... года?" с последующими пояснениями, что если я не предоставлю внятных доказательств того что в указанную дату я находился на территории РФ я буду лишен гражданства, так как доказательства того что я гражданин своей страны отсутствуют, так как сданный мною паспорт, я так и не понял почему, не доказывает факт моего гражданства. И это при том, что я с территории России далее Абхазии не разу не выезжал.
    Ревизор
Картина дня