Правозащитники вместе с МВД проверят обоснованность массового лишения крымчан гражданства РФ

По одним данным, это четыре тысячи граждан, по другим – две. Нужно провести реестр. Я написала обращение в Министерство внутренних дел и буду выделять своих сотрудников для проверки вместе с правоохранительными органами,

В Крыму от 2-х до 4-х тысяч человек лишены российского гражданства, передает РИА Новости сообщение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.Речь идет о крымчанах, получивших гражданство РФ после 2014 года.сказала Москалькова.Она отметила, что обсуждала проблему с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Среди прочих причин он указал также на выявленные факты злоупотреблений со стороны сотрудников ФМС, связанных с незаконной выдачей российских паспортов.Агентство напоминает, что решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке. Кроме того, в июле президент подписал указ, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ.