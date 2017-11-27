Ни мира, ни войны, а «майдан» не распускать

После встречи в Белграде 13 ноября Курт Волкер взял паузу, а Владислав Сурков впервые стал очень разговорчивым и выдал страшную тайну: приемлемыми для обсуждения Россия сочла только 3 из 29 предложений США к резолюции России о вводе миротворцев на Донбасс. Это явный провал переговоров спецпредставителей, но более важно другое: Сурков предал его огласке! С издевательским комментарием: «Три — это лучше, чем ноль». Ещё они якобы согласились с необходимостью «ускорить выполнение политических обязательств Киева по Минским соглашениям». Это они закон о «реинтеграции Донбасса» имеют в виду?Верховная рада должна в начале декабря принять закон о «реинтеграции Донбасса» и объявлении России «страной агрессором», по сути, это полный срыв Минских соглашений и завуалированное объявление войны России. Заметим, что этот закон консультировали американские советники в Киеве, и принятие этого законопроекта было перенесено с середины ноября на декабрь.Похоже, для Москвы закон о «реинтеграции Донбасса» и «агрессии России» может стать неким рубиконом. На этот раз Москва как-то ответит, и Волкеру в Белграде, и Порошенко дали это понять. Поэтому Волкер взял паузу, а Порошенко придержал закон о «реинтеграции» Донбасса и «войне с Россией».Недавно Виктор Медведчук под благовидным предлогом «обмена пленными» прилетал в Москву к Путину, или это Порошенко снёсся с ним через Медведчука? Волкнер и вся цэрэушная рать, несомненно, в ярости: о чём они там ещё говорили? Вообще-то, налицо компрометирующая связь Порошенко с Путиным через кума его Виктора Медведчука, который благополучно руководит «Украинским выбором» в Киеве, несмотря на все Майданы.Вообще-то, Порошенко — олигарх из постсоветского, относительно самостоятельного прошлого Украины, то есть он может вести свою, двойную игру. Этим он может не устраивать Волкера и компанию.По сути, Порошенко повторяет политику Януковича, который вел прозападную евроинтеграционную политику, заигрывал с бандеровскими неонацистами, но при этом не рвал связей с Россией. Порошенко также проводит прозападную политику, плещет через край русофобией, но главную задачу, поставленную перед ним главным «другом Украины» Маккейном, экс-шефом Волкнера, не выполняет: не нападает на Донбасс-Россию.Порошенко как бы возобновил 5 ноября артиллерийскую войну на Донбассе, но этого оказалось мало: «глубинная демократия» в Америке и западные фейк-СМИ её не заметили. Видимо, Порошенко обещал Волкеру начать войну на Донбассе: сделал в этом плане «ракетное» заявление, усилил артобстрелы Донбасса, но настоящую, большую войну так и не начал. И этого ему, кажется, не простят. 47 млн. долларов на приобретение летального оружия для Бандеры уже на подписи у Трампа, и ждут начала этой войны. Президентские выборы в России всё ближе.Похоже, Волкер и компания ждут от Порошенко принятия закона «о войне с Россией», угрожая в противном случае новым госпереворотом. Начавшийся Майдан хоть и называют «имени Саакашвили», но курируют и поддерживают его спонсоры батальонов вроде «Донбасса», а совсем не Саакашвили и его команда.Третьим Майданом, скорее всего, руководят бандеровские нацисты, которые ранее предприняли блокаду Донбасса, и добились тогда своего в полном объёме: Порошенко им уступил и сам возглавил блокаду. Подобно блокаде Донбасса, третий Майдан не прекращается, и пытается расшириться на площадь Независимости, похоже, он не прекратится, даже если Саакашвили депортируют куда-нибудь из Украины.Сурков на переговорах с Волкером сделал какой-то демарш, важное заявление. В смысле, пора определяться: у Москвы заканчивается стратегическое терпение. Тогда логично, что он издевательски прокомментировал переговоры, а Путин после встречи с Медведчуком демонстративно позвонил в Донецк и в Луганск, это ведь, по сути, телефонное признание Новороссии! В то время как на Украине продолжается скользкая политическая ситуация: ни мира, ни войны, а Майдан не распускать.Порошенко нужно обязательно раздавить третий Майдан, но он не может этого сделать без помощи МВД и Нацгвардии, которые курирует Аваков, и которые переполнены нацистами из его «Азова». В результате сложилась патовая ситуация. В начале декабря Верховная рада должна принять решение о войне или продолжении минского мира.