18:16 27 ноября

Ни мира, ни войны, а «майдан» не распускать

После встречи в Белграде 13 ноября Курт Волкер взял паузу, а Владислав Сурков впервые стал очень разговорчивым и выдал страшную тайну: приемлемыми для обсуждения Россия сочла только 3 из 29 предложений США к резолюции России о вводе миротворцев на Донбасс. Это явный провал переговоров спецпредставителей, но более важно другое: Сурков предал его огласке! С издевательским комментарием: «Три — это лучше, чем ноль». Ещё они якобы согласились с необходимостью «ускорить выполнение политических обязательств Киева по Минским соглашениям». Это они закон о «реинтеграции Донбасса» имеют в виду?

Ни мира, ни войны, а «майдан» не распускать


Верховная рада должна в начале декабря принять закон о «реинтеграции Донбасса» и объявлении России «страной агрессором», по сути, это полный срыв Минских соглашений и завуалированное объявление войны России. Заметим, что этот закон консультировали американские советники в Киеве, и принятие этого законопроекта было перенесено с середины ноября на декабрь.


Похоже, для Москвы закон о «реинтеграции Донбасса» и «агрессии России» может стать неким рубиконом. На этот раз Москва как-то ответит, и Волкеру в Белграде, и Порошенко дали это понять. Поэтому Волкер взял паузу, а Порошенко придержал закон о «реинтеграции» Донбасса и «войне с Россией».

Недавно Виктор Медведчук под благовидным предлогом «обмена пленными» прилетал в Москву к Путину, или это Порошенко снёсся с ним через Медведчука? Волкнер и вся цэрэушная рать, несомненно, в ярости: о чём они там ещё говорили? Вообще-то, налицо компрометирующая связь Порошенко с Путиным через кума его Виктора Медведчука, который благополучно руководит «Украинским выбором» в Киеве, несмотря на все Майданы.

Вообще-то, Порошенко — олигарх из постсоветского, относительно самостоятельного прошлого Украины, то есть он может вести свою, двойную игру. Этим он может не устраивать Волкера и компанию.

По сути, Порошенко повторяет политику Януковича, который вел прозападную евроинтеграционную политику, заигрывал с бандеровскими неонацистами, но при этом не рвал связей с Россией. Порошенко также проводит прозападную политику, плещет через край русофобией, но главную задачу, поставленную перед ним главным «другом Украины» Маккейном, экс-шефом Волкнера, не выполняет: не нападает на Донбасс-Россию.

Порошенко как бы возобновил 5 ноября артиллерийскую войну на Донбассе, но этого оказалось мало: «глубинная демократия» в Америке и западные фейк-СМИ её не заметили. Видимо, Порошенко обещал Волкеру начать войну на Донбассе: сделал в этом плане «ракетное» заявление, усилил артобстрелы Донбасса, но настоящую, большую войну так и не начал. И этого ему, кажется, не простят. 47 млн. долларов на приобретение летального оружия для Бандеры уже на подписи у Трампа, и ждут начала этой войны. Президентские выборы в России всё ближе.

Похоже, Волкер и компания ждут от Порошенко принятия закона «о войне с Россией», угрожая в противном случае новым госпереворотом. Начавшийся Майдан хоть и называют «имени Саакашвили», но курируют и поддерживают его спонсоры батальонов вроде «Донбасса», а совсем не Саакашвили и его команда.

Третьим Майданом, скорее всего, руководят бандеровские нацисты, которые ранее предприняли блокаду Донбасса, и добились тогда своего в полном объёме: Порошенко им уступил и сам возглавил блокаду. Подобно блокаде Донбасса, третий Майдан не прекращается, и пытается расшириться на площадь Независимости, похоже, он не прекратится, даже если Саакашвили депортируют куда-нибудь из Украины.

Сурков на переговорах с Волкером сделал какой-то демарш, важное заявление. В смысле, пора определяться: у Москвы заканчивается стратегическое терпение. Тогда логично, что он издевательски прокомментировал переговоры, а Путин после встречи с Медведчуком демонстративно позвонил в Донецк и в Луганск, это ведь, по сути, телефонное признание Новороссии! В то время как на Украине продолжается скользкая политическая ситуация: ни мира, ни войны, а Майдан не распускать.

Порошенко нужно обязательно раздавить третий Майдан, но он не может этого сделать без помощи МВД и Нацгвардии, которые курирует Аваков, и которые переполнены нацистами из его «Азова». В результате сложилась патовая ситуация. В начале декабря Верховная рада должна принять решение о войне или продолжении минского мира.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 8

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  1. seti Сегодня, 14:34
    Да и дураку ясно что весь этот беспредел не может длится вечно - не те масштабы. Это не Преднестровье и не Абхазия с Ю Осетией.И главное этот конфликт у самых границ РФ.
    Но то что руководство РФ до сих так же общается с русофобами и убийцами тоже напрягает. Подпитует их финансово и продолжает торговать. Поставлять энергоресурсы. Может Потрошенко и устраивает на данный момент Кремль но он не устаревает любого нормального человека. Его место в петле. Уже как три года.
    seti
    1. проходящий Сегодня, 18:15
      экономические интересы бизнес элит РФ.
      Или -только бизнес,ничего личного!
      проходящий
  2. лаврентий павлович Сегодня, 15:13
    Всем уже понятно, что без бойни кризис не разрешится. Нашим вообще нельзя допускать присутствия полосатых на переговорах, не то что с ними что то решать. Проблема Киева и Донбасса - это внутренние дела России, а полосатики должны сидеть на своем континенте.
    лаврентий павлович
  3. Евдоким Сегодня, 15:14
    "Тайны Мадридского двора" отдыхают перед интригами Киевских майданов, рад, Порошенков, Аваковых, и прочих типа Саакашвили, Тимошенко и т.д.. Даже чёрт ногу сломит, гадая куда их понесёт. hi
    Евдоким
    1. Клебер Сегодня, 15:29
      По пути протарённым Арсением ...
      Клебер
  4. parusnik Сегодня, 15:28
    это ведь, по сути, телефонное признание Новороссии!
    ...Признание по телефону , не зачет...
    parusnik
  5. zzdimk Сегодня, 16:53
    Так о чём статья?? Просто перечисление фактов? Вывод где?
    zzdimk
  6. nesvobodnye Сегодня, 17:16
    Похоже, все меньше надежд, что дурдом на Украине рассосётся сам собой, сгнив экономически. Гной укропский долго уж слишком терпим. Жаль, если украинцы на нас попрут, много крови прольётся. Жаль, но нет другого пути, видимо.
    nesvobodnye
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