Басурин: Командование ВСУ укрепляет мариупольское направление
Украинская армия продолжает концентрировать тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования Донецкой республики Эдуарда Басурина.
Отмечена переброска артиллерии и бронетехники на мариупольское направление.
Он сообщил также о заселении украинских военных в учебные заведения города Авдеевки.
Кроме того, в городе Марьинка, распложенном у линии соприкосновения на украинской стороне, силовики захватили магазин, «который был полностью разграблен, и теперь используется ими как место проживания подразделения ВСУ».
Отмечена переброска артиллерии и бронетехники на мариупольское направление.
Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения ВС Украины в зоне "АТО". В частности, зафиксировано прибытие в Волноваху (находится под контролем ВСУ) железнодорожного состава с бронетехникой и артиллерийскими системами, которые будут направлены на усиление соединений ВСУ на мариупольском направлении,сказал Басурин.
Он сообщил также о заселении украинских военных в учебные заведения города Авдеевки.
Установлено, что боевики 25 отдельной воздушно-десантной бригады (ВСУ) против воли руководителей гражданских учебных заведений Авдеевки (находится под контролем Киева) заселяются в их фонды, в ущерб учебному процессу студентов и школьников. Что вызывает возмущения среди родителей и преподавательского состава,рассказал Басурин.
Кроме того, в городе Марьинка, распложенном у линии соприкосновения на украинской стороне, силовики захватили магазин, «который был полностью разграблен, и теперь используется ими как место проживания подразделения ВСУ».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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