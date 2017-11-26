18:57 26 ноября

Басурин: Командование ВСУ укрепляет мариупольское направление

Украинская армия продолжает концентрировать тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования Донецкой республики Эдуарда Басурина.



Отмечена переброска артиллерии и бронетехники на мариупольское направление.


Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения ВС Украины в зоне "АТО". В частности, зафиксировано прибытие в Волноваху (находится под контролем ВСУ) железнодорожного состава с бронетехникой и артиллерийскими системами, которые будут направлены на усиление соединений ВСУ на мариупольском направлении,
сказал Басурин.

Он сообщил также о заселении украинских военных в учебные заведения города Авдеевки.

Установлено, что боевики 25 отдельной воздушно-десантной бригады (ВСУ) против воли руководителей гражданских учебных заведений Авдеевки (находится под контролем Киева) заселяются в их фонды, в ущерб учебному процессу студентов и школьников. Что вызывает возмущения среди родителей и преподавательского состава,
рассказал Басурин.

Кроме того, в городе Марьинка, распложенном у линии соприкосновения на украинской стороне, силовики захватили магазин, «который был полностью разграблен, и теперь используется ими как место проживания подразделения ВСУ».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 16:48
    Ничего удивительного.Они трубят об этом уже который год.И который год в Кремле этих свиней пытаются уговорить.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 16:57
      Цитата: 210окв
      Они трубят об этом уже который год

      Давно уже пора не трубить, а долбать... Да всё никак. sad
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 17:23
        «который был полностью разграблен, и теперь используется ими как место проживания подразделения ВСУ».


        Вот кто они после этого? - оккупанты , мародеры и фашисты.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 17:25
          Цитата: Идущий
          оккупанты , мародеры и фашисты

          Только так и можно назвать военнослужащих страны, в которой издаётся "Майн Кампф". negative
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 17:27
            Да , по поступкам их , их узнаете... воюют с собственным населением.
            Идущий
    2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 17:05
      Да, уже четвёртый год всё стягивают и стягивают в ежедневном режиме... Похоже у хохлов бойцов в армии больше, чем жителей в Китае. Про технику и говорить страшно.
      Анкыпельгыгыргын
      1. Владыка Ситх Сегодня, 17:12
        Я сейчас пишу сводку и об этих укреплениях скажу.
        Владыка Ситх
        1. федоров Сегодня, 17:20
          Мои укропские "товарищи" говорят ,что там - за год нагнали,вырыли, установили - то есть не взять Мариуполь на прямую никак. Еще и получить можно...И что-то возможно готовят.
          федоров
    3. 1331М Сегодня, 17:10
      Трубят-ладно...Они победят скоро,вот что пугает...Мы-то,Яицкие,бьёмся там,как можем,а толку........На самом верху не силы,ни воли нет..... am am am
      1331М
      1. Полынь Сегодня, 17:29
        Цитата: 1331М
        Они победят скоро


        а зачем им побеждать?
        на кого Порошенко будет сваливать свои неудачи в экономике, если война закончится
        на что деньги просить в ЕС и США? сдерживать Россию в Крыму? не убедительно получится
        да еще Донбасс восстанавливать придется

        да и США это надо ли- загаснет очаг напряженности в Европе, а под каким видом свои войска туда посылать, очередные санкции вводить - не, не даст Трамп Порошенко своего согласия на такие действия
        Полынь
    4. сибиралт Сегодня, 18:39
      Сейчас нужно одно главное направление - объединить вооруженные силы ДНР и народную милицию ЛНР под одним руководством. hi Чем быстрее, тем лучше.
      сибиралт
  2. DEZINTO Сегодня, 16:49
    Короче забили на "минские соглашения" окончательно.

    Об ОБСЕ вспоминать наверное вообще бессмысленно да?
    ОБСЕ наверное ответит - "мы были там позавчера всё было нормально, чё опять ехать что-ли" ?
    DEZINTO
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:21
      Так их никто серьезно и не воспринимает, это такая форма самообмана для всех! am
      Геркулесыч
  3. Полынь Сегодня, 16:51
    а шум поднять - не только этим сообщением, а как можно больше, в том числе и на заседании ООН, как пример нарушения минских соглашений?
    нельзя же просто констатировать такие действия
    Полынь
    1. Идущий Сегодня, 17:24
      Если поднимает шум Россия , его США и клика начинает глушить , но ставить вопросы надо.
      Идущий
      1. Полынь Сегодня, 17:31
        пусть глушат, ООН как мне кажется вообще мало на что влияет, какая то пустая говорильня
        но тем не менее- всегда можно сказать, мы ж предупреждали
        пусть оправдываются
        Полынь
        1. Идущий Сегодня, 17:36
          Сейчас важно что бы бумажки оставались , придет время к ним можно будет вернутся и спросить по полной.
          Идущий
  4. Livonetc Сегодня, 16:53
    Вот только одного не понимаю.
    Про усиление мариупольской группировки укропов заявляют чуть ли не ежемесячно.
    По этим заявлениям давно должна образоваться аж ударная армия.
    Livonetc
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 16:56
      Берите выше - там уже все ВСУ, а на остальных направлениях остались лишь дозорные да польские снайперы с наемниками азиатской внешности... laughing
      Вождь краснокожих
  5. Холуай Сегодня, 16:55
    Насколько я понимаю их 25 -бригада вполне боеспособное подразделение...
    Холуай
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 17:05
      самое боеспособное соединение ВДВ ВСУ....
      MOSKVITYANIN
    2. Equalized Сегодня, 17:35
      Соединение состоит в основном из молодых и идейных бойцов, просто у них репутация плохая - в 2014 году когда лишнего мяса не было, бросали как затычки на все участки фронта, вот они и понесли огромные потери. Отсюда и прозвище "25-ая аэромогильная бригада имени его шоколадного величества".

      Cейчас реалии другие)) В качестве мяса есть десятки мотопехотных соединений, в качестве основной ударной силы - мехбригады и танковые бригады. А в качестве элиты - теперь уже десантно-штурмовые бригады (бывшие аэромобильники и ВДВ).

      Их на фронт просто так уже не будут посылать. Все лучшее вооружение дают, уровень обучения выше среднего по войскам. Играют роль элитных войск примерно с середины 2015 начали так реформировать. В основном сидят теперь по полигонам и на фронте появляются лишь малыми силами по ротации.

      Когда новороссы пытались взять с наскока Марьинку летом 2015-го года, 28-ая мехбригада не выдержала и послали на помощь элитных аэромобильников, которые рарулили ситуацию и заставили новороссов отойти на исходные. Т.е это мобильный резерв с огромной огневой мощью но при этом способный быстро передвигаться и развертываться.

      (огневая мощь в виде 2С9 у 25-ой бригады, РСЗО БМ-21, дивизионов САУ 2С1 у других )
      Equalized
      1. MOSKVITYANIN Сегодня, 17:51
        Equalized Когда новороссы пытались взять с наскока Марьинку летом 2015-го года, 28-ая мехбригада не выдержала и послали на помощь элитных аэромобильников, которые рарулили ситуацию и заставили новороссов отойти на исходные.

        У каждого подразделения есть и хорошее и плохое в истории....
        А вот 14 июня произошел вопиющий, даже для ВСУ, случай. Несмотря на то, что руководство АТО имело информацию о наличии у ополчения средств ПВО, было принято решение об очередной переброске подкрепления в Луганский аэропорт воздушным путем. Было направленно три военно-транспортных самолета, первому из которых удалось благополучно приземлиться. А вот второму Ил-76 не повезло совсем, при посадке он был сбит из ПЗРК, причем погибли 40 десантников, 9 членов экипажа и было уничтожено как минимум 3 БМД-2. Третий самолет удалось вовремя развернуть в воздухе.Произошедший инцидент серьезно подорвал авторитет командования ВСУ а массовые потери шокировали украинское общество.
        Очередным "Черным днем" для бригады стало 31 июля 2014 года,когда подразделения десантников с ходу попытались взять Шахтерск,но были разбиты.В ходе боев за Шахтерск бригада потерпела поражение от ополчения, утратила много матчасти в первую очередь потеряла батарею 2С9 разбитую артогнем, осталась без огневого сопровождения ,не смогла выполнить боевую задачу , в том числе и из-за того что не подошли механизированные части для штурма города , самостоятельно штурмовать город и закрепиться в нем оказлась неспособна, выведена из Шахтерска, во время выхода две БМД с десантом были в упор расстреляны из танка. По официальным,явно заниженным данным, бригада потеряла 22 человека убитыми, кроме того в плен попали трое военнослужащих-контрактников, в том числе и известный военнослужащий Панасюк, который после публикации видео о его нахождении в плену мгновенно стал звездой интернета. В ходе боев за Шахтерск за день бригада потеряла как минимум 3 БМД-2, 2 БТР-Д, а также 4 САУ 2С9 "Нона".
        В целом соединение повторило путь всех аэромобильных войск Украины, которые в следствии отсутствия необходимой техники превратились в просто механизированные части с более высоким уровнем боеготовности по сравнению с сухопутными войсками. По факту десантников превратили в хорошо подготовленную пехоту.

        http://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
        Вам конечно выгоднее говорить об успехах бригады...
        MOSKVITYANIN
  6. Симон Сегодня, 17:16
    Цитата: 210окв
    Ничего удивительного.Они трубят об этом уже который год.И который год в Кремле этих свиней пытаются уговорить.

    А может не надо уговаривать, просто стоять на своем. yes
    Симон
  7. gabonskijfront Сегодня, 17:21
    Надо сжечь Киев, оставить только Лавру,а остальное в пепел.Не зря Боголюбский поступил именно так,Киев это каиново место.склонность его обитателей к предательству патологическое, от Изяслава до Януковича все все Киевские правители были преданы .Превратить это место в покаянное,после этого наступит мир.
    gabonskijfront
    1. Полынь Сегодня, 17:35
      не надо ничего жечь
      надо экономикой давить, например не закупать товары украинские, ведь до сих пор консервы например с Украины закупают, на полке в магазине сегодня видела (огурцы маринованные), хотя рядом лежат точно такие же российские и еще из Венгрии кажется
      Полынь
  8. Симон Сегодня, 17:37
    Видимо им бывших котлов мало, хотят еще один большой по иметь! fellow
    Симон
  9. Симон Сегодня, 17:39
    Цитата: Полынь
    не надо ничего жечь
    надо экономикой давить, например не закупать товары украинские, ведь до сих пор консервы например с Украины закупают, на полке в магазине сегодня видела (огурцы маринованные), хотя рядом лежат точно такие же российские и еще из Венгрии кажется

    Лично у меня жена свои маринованные огурцы делает, короче, я не зависим от импорта! request
    Симон
  10. Евродав Сегодня, 18:03
    Хорошее направление, если глянуть на карту! Особенно Мариуполь-Мелитополь-Херсон, к примеру... Зачем им Азовское море? А дальше еще поднапрячься и встечай, Одесса! Ну и привет, Приднестровье и да здравствует сухопутная окраина!
    Даааа...мечты-мечты...
    Евродав
  11. федоров Сегодня, 18:16
    Да ладно, Турчинов ( есть такой еврейчик гомосек в укрправительстве , не в обиду нации ) заявил , что украинские беспилотники летают до Камчатки.
    Это та зараза ,которая приказ отдала, на штурмовку тогда еще мирных и НЕ разрушенных городов.
    Так что ждать от ......хорошего не стоит.
    федоров
  12. Волька Сегодня, 18:35
    раньше надо было Мариуполь брать...
    Волька
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 18:45
      Чтоб увеличить фронт обороны и Мариуполь, не поселок, кто кормить спиногрызов будет? У ЛДНР и так плохая конфигурация границы для обороны....
      MOSKVITYANIN
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