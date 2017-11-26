Басурин: Командование ВСУ укрепляет мариупольское направление

Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения ВС Украины в зоне "АТО". В частности, зафиксировано прибытие в Волноваху (находится под контролем ВСУ) железнодорожного состава с бронетехникой и артиллерийскими системами, которые будут направлены на усиление соединений ВСУ на мариупольском направлении,

Установлено, что боевики 25 отдельной воздушно-десантной бригады (ВСУ) против воли руководителей гражданских учебных заведений Авдеевки (находится под контролем Киева) заселяются в их фонды, в ущерб учебному процессу студентов и школьников. Что вызывает возмущения среди родителей и преподавательского состава,