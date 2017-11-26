Военная полиция России. Возрождение
Военной полиции России, в современном ее виде, всего шесть лет. Но и за этот короткий срок она продемонстрировала свою безупречную профессиональную подготовку не только внутри самой России, но и за рубежом. Уже 2 года эта правоохранительная структура Вооружённых Сил Российской Федерации несет службу в Сирии. Однако обязанности военной полиции гораздо шире.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти