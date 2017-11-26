18:54 26 ноября

Военная полиция России. Возрождение

Военной полиции России, в современном ее виде, всего шесть лет. Но и за этот короткий срок она продемонстрировала свою безупречную профессиональную подготовку не только внутри самой России, но и за рубежом. Уже 2 года эта правоохранительная структура Вооружённых Сил Российской Федерации несет службу в Сирии. Однако обязанности военной полиции гораздо шире.




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