Военная полиция России. Возрождение

Военной полиции России, в современном ее виде, всего шесть лет. Но и за этот короткий срок она продемонстрировала свою безупречную профессиональную подготовку не только внутри самой России, но и за рубежом. Уже 2 года эта правоохранительная структура Вооружённых Сил Российской Федерации несет службу в Сирии. Однако обязанности военной полиции гораздо шире.











