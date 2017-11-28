Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой войны. Винтовка Мосина

Как и было обещано, мы продолжаем цикл «Рассказы об оружии». В ближайшее время с помощью руководителя военно-исторического клуба «Инфантерия» мы будем знакомить зрителей и читателей с образцами оружия, которые принимали участие в Первой мировой войне по обе стороны фронта.Список довольно обширен и интересен. Более того, благодаря Андрею мы сможем позже провести сравнения этих винтовок.1. Винтовка Мосина, пехотный вариант образца 1891 года, Россия.2. Винтовка Маузера образца 1898 года, Германия.3. Комиссионная винтовка образца 1888 года, Германия.4. Винтовка Винчестера образца 1895 года, США.5. Винтовка Арисака тип 38 образца 1905 года, Япония.6. Винтовка Ли-Энфилд образца 1907 года, Великобритания.7. Винтовка Энфилд образца 1914 года, Великобритания/США.8. Винтовка Манлихера образца 1895 года, Германия.Начнем, естественно, по справедливости, с русской трехлинейной винтовки образца 1891 года, или винтовки Мосина.Генерал-майор Сергей Иванович Мосин (1849-1902).Человек, проживший короткую жизнь и отдавший изрядную часть этой жизни силе и мощи русского оружия. Винтовка значительно опередила по сроку службы своего создателя. Даже сегодня спецподразделения используют «мосинку» в качестве снайперского оружия.Немного истории перед тем, как перейти к самой винтовке.Первые разработки велись под 4,2-линейный патрон к винтовке Бердана, снаряжённый дымным порохом. Русское военное ведомство лихорадочно искало новое вооружение для армии. С 1885 по 1889 годы было рассмотрено около 150 российских и иностранных систем, в том числе 4,2-линейная винтовка системы капитана С. И. Мосина разработки 1887 года с прикладным магазином с реечной подачей боеприпасов.Винтовка показала хорошие результаты, но была отвергнута ввиду уже упоминавшегося общего для всех систем с такими магазинами недостатка — длительности заряжания и сложности дозаряжания магазина в боевых условиях.Американская система была хороша исключительно для тупоконечных пуль. Остроконечные пули, да еще и с центральным боем, могли вызвать накол капсюля и выстрел в магазине во время подачи патрона.В 1889 году Сергей Иванович Мосин предложил на конкурс трёхлинейную (7,62 мм) винтовку, выработанную на основе его же более ранней однозарядной, от которой была позаимствована практически без изменений затворная группа и ствольная коробка.Некоторые идеи конструкции магазина были позаимствованы у испытывавшейся в том же году австро-венгерской винтовки системы Манлихера с пачечным заряжанием. Однорядный магазин был признан русскими военными специалистами полностью соответствующим всем требованиям к современной винтовке.Одновременно с Мосиным на конкурс подал винтовку изобретатель Лео Наган из Бельгии. Винтовка, правда, к тому времени проиграла ряд конкурсов Маузеру 98, но это Нагана не смущало.Винтовка Мосина оказалась мало того что не хуже, а значительно лучше, хоть винтовки Нагана отличались качеством изготовления и сборки. Плюс «мосинка» была изрядно дешевле.Так что в 1891 году, по завершении войсковых испытаний, Комиссия выработала компромиссное решение: принята была винтовка, разработанная на основе конструкции Мосина, но с изменениями и дополнениями, как позаимствованными из конструкции Нагана, так и выполненными с учётом предложений самих членов Комиссии.В некоторых источниках винтовку так и именуют: винтовка Мосина — Нагана.Что было взято из винтовки Нагана:— идея помещения подающего механизма на дверце магазина и открывание её вниз;— способ наполнения магазина спусканием из обоймы патронов пальцем;— пазы для обоймы в ствольной коробке;— форма обоймы для заряжания;— крепление подающей пружины к крышке магазина;— форма отсечки-отражателя.Все остальные части были выработаны Сергеем Мосиным или членами Комиссии, опять же, при участии Мосина.Изменения, заимствованные из винтовки Нагана несколько повысили удобство обращения с винтовкой, но даже в случае их удаления не лишали её функциональности. Например, если вообще отказаться от обойменного заряжания, магазин можно снаряжать по одному патрону. Если отсоединить подающую пружину от магазинной крышки, патроны будут по-прежнему подаваться, хотя повышается риск потерять пружину при чистке.Таким образом, роль этих изменений является вторичной по отношению к назначению и функционированию оружия и не даёт оснований называть Нагана создателем оружия.Можно было бы назвать винтовку, как немцы, комиссионной. «Комиссионная винтовка образца 1891 года», по аналогии с немецкой «Комиссионной винтовкой» образца 1888 года, выработанной в своё время комиссией на основе систем Маннлихера и Маузера.Так как в винтовке имелись части, предложенные полковником Роговцевым, комиссией генерал-лейтенанта Чагина, капитаном Мосиным и оружейником Наганом, было предложено дать оружию следующее наименование: русская трехлинейная винтовка образца 1891 года.Император Александр III утвердил образец, вычеркнув из-за бельгийца Нагана слово «русская», поэтому на вооружение винтовка была принята под наименованием «трёхлинейная винтовка образца 1891 года». Справедливо? Не знаю.За Мосиным оставили права на разработанные им отдельные части винтовки и присудили ему Большую Михайловскую премию за выдающиеся разработки по артиллерийско-стрелковой части.Фамилия Мосина появилась в названии винтовки только в 1924 году, при советской власти.О самой винтовке расскажет Андрей Бондарь.