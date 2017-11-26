Российская армия глазами иностранца

За последние несколько веков Россия многократно доказывала свою способность противостоять внешнему врагу. Именно легендарный русский героизм позволил России состояться как великая цивилизация. Российский солдат всегда точно знает, за что он воюет. И это "что-то" никогда не было чем-то материальным, как к тому привыкли на Западе. Российский солдат воевал за свою Родину, за свой народ, за свою культуру. Такого мнения придерживается американский журналист Тим Керби.











