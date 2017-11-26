18:52 26 ноября

Российская армия глазами иностранца

За последние несколько веков Россия многократно доказывала свою способность противостоять внешнему врагу. Именно легендарный русский героизм позволил России состояться как великая цивилизация. Российский солдат всегда точно знает, за что он воюет. И это "что-то" никогда не было чем-то материальным, как к тому привыкли на Западе. Российский солдат воевал за свою Родину, за свой народ, за свою культуру. Такого мнения придерживается американский журналист Тим Керби.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Евродав Сегодня, 18:33
    Вот именно - легендарный русский героизм!!! И понятие - Родина!!!

    "Ну что, взяли? Взяли, да? Пять девчат!.. Пять девочек было всего, всего пятеро, и не прошли вы! Никуда не прошли! Сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью!.. Лично!.. А там пусть судят меня!.. Пусть судят!.." ( слова старшины Васкова из "А зори здесь тихие...", -слова русского война!!!
    Евродав
Картина дня