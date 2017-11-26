18:56 26 ноября

К поискам подлодки «Сан-Хуан» присоединится норвежское судно с мини-субмариной

Норвежское судно Sophie Siem с американской мини-субмариной на борту выйдет на поиски подводной лодки «Сан-Хуан» в 17:00 GMT (20.00 мск), сообщил РИА Новости начальник службы безопасности аргентинского порта Комодоро-Ривадавия Марсело Гауто.



Планируется, что (судно) выйдет в 17.00 GMT,
сказал Гауто.


По его словам, изначально выход судна из Комодоро-Ривадавия в район поисков «был назначен на вечер субботы, но отложен из-за сильного ветра, скорость которого в районе порта достигала 50-ти километров в час».

Отмечается, что находящаяся на борту мини-субмарина способна спасти подводников, если «Сан-Хуан» будет обнаружен на глубине до 650 метров. За один раз мини-лодка может поднять 16 человек.

Напомним аргентинская ДЭПЛ перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На ее борту находятся 44 человека. Ранее специалистами был зафиксирован одиночный взрыв, который может быть связан с исчезновением подлодки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 18:07
    Соболезную родным и семьям погибших моряков.Найти субмарину необходимо.Хотя бы ради их.Да и причину надо знать.Что бы избежать подобных трагедий..
    210окв
    1. Muvka Сегодня, 18:23
      У меня только один вопрос, почему нельзя сразу было бросить на поиски все силы? Вряд ли в той лодке есть какие то секретные технологии. Зато был бы шанс спасти экипаж...
      Muvka
      1. Джедай Сегодня, 18:29
        Уже писал сегодня: а не имеет ли место попытка сокрытия истинных причин гибели?
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 18:49
          Макс, я тоже как-то ранее интересовался огромным желанием США опередить всех в оказании помощи по поискам подлодки
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 18:54
            Вот и я о том же: эти негоцианты ничего просто так не делают. Есть в этой теме какой-то их интерес...
            Джедай
          2. jjj Сегодня, 18:54
            "Халибертон" там подключить...
            jjj
  2. san4es Сегодня, 18:18
    Судно SOPHIE SIEM - судно обеспечения нефтяных платформ под флагом Norway. SOPHIE SIEM
    длина 74м и ширина 16м. Валовый тоннаж 2465 тонн soldier
    san4es
    1. Идущий Сегодня, 18:24
      Добрый вечер Александр! hi , что то США как активно хочет первыми найти , вызывает массу вопросов.
      Идущий
      1. Монархист Сегодня, 18:39
        Идущему,как раз то и ничего удивительного в этом нет: американцы всему свету талдычат,что они главная опора"сирых да убогих"и есть повод по пиариться,а по нашему повы**еживаться..
        К тому же ВС Аргентины создавались кем?-США и если достанут к кому они пойдут за консультацией?
        Монархист
  3. Идущий Сегодня, 18:22
    Отмечается, что находящаяся на борту мини-субмарина способна спасти подводников, если «Сан-Хуан» будет обнаружен на глубине до 650 метров. За один раз мини-лодка может поднять 16 человек.


    В чудо хочется верить , но с 15 - го числа ...
    Идущий
  4. polpot Сегодня, 18:23
    За то все Россию учили жить в 2000 году тепереча на них поглядим
    polpot
  5. Евродав Сегодня, 18:26
    Цитата: polpot
    За то все Россию учили жить в 2000 году тепереча на них поглядим

    Согласен!!! Учить то они любители, а вот самим пример показать...
    Евродав
  6. Полынь Сегодня, 18:37
    а мне сразу, услышав про подлодку, подумалось про затерявшуюся морскую мину времен войны за острова
    наверняка ж были

    Во время войны в Северное и Балтийское моря было выпущено около миллиона мин разной конструкции и мощности. Триста пятьдесят тысяч из них выловлено, остальные еще плавают. Днем мы идем точно по расчищенной "дороге", а ночью возможны ошибки. Того и гляди напорешься. Тут один "датчанин" подорвался – никого не спасли. (с)
    Полынь
  7. Комментарий был удален.
  8. APASUS Сегодня, 18:40
    Интересно почему не отделился от подлодки радиобуй или у них нет подобных систем? А вот участие американцев вызывает много вопросов ,с чего это вдруг США заинтересовала какое то корыто из Аргентины .
    Всем погибшим на посту морякам честь и уважение
    APASUS
    1. Полынь Сегодня, 18:43
      Цитата: APASUS
      с чего это вдруг США заинтересовала какое то корыто из Аргентины .


      показать себя спасителями, ну как в фильмах своих :-)
      и потренироваться в реальных условиях
      Полынь
  9. федоров Сегодня, 18:43
    Да сколько можно эту тему перемалывать ? - Погибли мореманы. sad
    У меня ели Деда спасли, запуталась лодка в сетях. Какой корабль пришел на помощь - позже напишу. Не зря я думаю 2-ва ордена Красной Звезды и Красного Знамени заслужил.
    Тут статью писать надо бы, да вот талантов все не хватает.
    федоров
  10. Геркулесыч Сегодня, 18:51
    Это уже не спасение, а чисто поисковая операция, увы! soldier
    Геркулесыч
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