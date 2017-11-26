К поискам подлодки «Сан-Хуан» присоединится норвежское судно с мини-субмариной
Норвежское судно Sophie Siem с американской мини-субмариной на борту выйдет на поиски подводной лодки «Сан-Хуан» в 17:00 GMT (20.00 мск), сообщил РИА Новости начальник службы безопасности аргентинского порта Комодоро-Ривадавия Марсело Гауто.
По его словам, изначально выход судна из Комодоро-Ривадавия в район поисков «был назначен на вечер субботы, но отложен из-за сильного ветра, скорость которого в районе порта достигала 50-ти километров в час».
Отмечается, что находящаяся на борту мини-субмарина способна спасти подводников, если «Сан-Хуан» будет обнаружен на глубине до 650 метров. За один раз мини-лодка может поднять 16 человек.
Напомним аргентинская ДЭПЛ перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На ее борту находятся 44 человека. Ранее специалистами был зафиксирован одиночный взрыв, который может быть связан с исчезновением подлодки.
Планируется, что (судно) выйдет в 17.00 GMT,сказал Гауто.
По его словам, изначально выход судна из Комодоро-Ривадавия в район поисков «был назначен на вечер субботы, но отложен из-за сильного ветра, скорость которого в районе порта достигала 50-ти километров в час».
Отмечается, что находящаяся на борту мини-субмарина способна спасти подводников, если «Сан-Хуан» будет обнаружен на глубине до 650 метров. За один раз мини-лодка может поднять 16 человек.
Напомним аргентинская ДЭПЛ перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На ее борту находятся 44 человека. Ранее специалистами был зафиксирован одиночный взрыв, который может быть связан с исчезновением подлодки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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