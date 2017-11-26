18:58 26 ноября

Остров Матуа. О чем молчали 70 лет?

В начале июня 2017 года Министерство обороны РФ совместно с Русским географическим обществом начали экспедицию на остров Матуа. Этот остров играл стратегическую роль в годы Второй мировой войны. Японцы превратили его в "непотопляемый авианосец" - сильнейший опорный пункт среди других островов Курильской гряды. Были построены мощные фортификационные сооружения, долговременные огневые точки и подземная инфраструктура.




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Комментарии 1

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  1. Евродав Сегодня, 18:23
    А ЕБН помнится чуть не сдал Курилы, демон...
    Евродав
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