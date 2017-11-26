Остров Матуа. О чем молчали 70 лет?

В начале июня 2017 года Министерство обороны РФ совместно с Русским географическим обществом начали экспедицию на остров Матуа. Этот остров играл стратегическую роль в годы Второй мировой войны. Японцы превратили его в "непотопляемый авианосец" - сильнейший опорный пункт среди других островов Курильской гряды. Были построены мощные фортификационные сооружения, долговременные огневые точки и подземная инфраструктура.











