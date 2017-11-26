Бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили опорные пункты террористов в провинции Дейр-эз-Зор
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
«Самолеты, вылетевшие с аэродрома на территории России, поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат. Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля», – говорится в релизе.
Сообщается, что прикрытие бомбардировщиков «выполняли истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим».
Дальняя авиация ВКС РФ четвертый день подряд наносит удары по объектам боевиков в Сирии.
После освобождения города Аль-Букемаль, последнего крупного оплота ИГ в этой стране, правительственные войска при поддержке ВКС преследуют террористов вдоль реки Евфрат. В ближайшее время сирийское командование рассчитывает полностью освободить западный берег, что позволит разгромить остатки группировки на востоке САР.
«Самолеты, вылетевшие с аэродрома на территории России, поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат. Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля», – говорится в релизе.
Сообщается, что прикрытие бомбардировщиков «выполняли истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим».
Дальняя авиация ВКС РФ четвертый день подряд наносит удары по объектам боевиков в Сирии.
После освобождения города Аль-Букемаль, последнего крупного оплота ИГ в этой стране, правительственные войска при поддержке ВКС преследуют террористов вдоль реки Евфрат. В ближайшее время сирийское командование рассчитывает полностью освободить западный берег, что позволит разгромить остатки группировки на востоке САР.
Использованы фотографии: РИА Новости / Минобороны РФ
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