00:24 27 ноября

Бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили опорные пункты террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили опорные пункты террористов в провинции Дейр-эз-Зор


«Самолеты, вылетевшие с аэродрома на территории России, поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат. Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля», – говорится в релизе.


Сообщается, что прикрытие бомбардировщиков «выполняли истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим».

Дальняя авиация ВКС РФ четвертый день подряд наносит удары по объектам боевиков в Сирии.

После освобождения города Аль-Букемаль, последнего крупного оплота ИГ в этой стране, правительственные войска при поддержке ВКС преследуют террористов вдоль реки Евфрат. В ближайшее время сирийское командование рассчитывает полностью освободить западный берег, что позволит разгромить остатки группировки на востоке САР.

Использованы фотографии: РИА Новости / Минобороны РФ
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Комментарии 45

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  1. RASKAT Вчера, 18:55
    Ну разошлись понимаешь, уже который день подряд гасят гнусных террористов. Оно и правильно, пока есть возможность нужно нарабатывать опыт. soldier
    RASKAT
    1. Primoos Вчера, 19:14
      Делают пустыню ещё пустынней. Утюжат убийц. Здорово!
      Primoos
    2. сибиралт Вчера, 19:44
      Каждый военный летчик должен пройти тренировку в Сирии. А заодно, пополнить семейный бюджет.
      сибиралт
      1. Николай Грек Вчера, 21:21
        Цитата: сибиралт
        Каждый военный летчик должен пройти тренировку в Сирии

        и насыпать игиластам "гостинцев"!!! wassat wassat laughing laughing laughing good good good
        Николай Грек
  2. jjj Вчера, 18:55
    Они там, случайно, не рядом с американсикими базами бомбят?
    jjj
    1. Джедай Вчера, 19:01
      К сожалению, нет... Но многие были бы очень не против такой "случайности". soldier
      Джедай
      1. Чёрный Вчера, 19:54
        Они там, случайно, не рядом с американсикими базами бомбят?
        Рядом с базами "бомбят" в шаровары бармалейки.. laughing
        Чёрный
      2. Кент0001 Вчера, 19:55
        Вы третью мировую хотите? Причем по нашей инициативе.
        Кент0001
      3. Pete Mitchell Вчера, 20:00
        Цитата: jjj
        Они там, случайно, не рядом с американсикими базами бомбят?

        Цитата: Джедай
        К сожалению, нет... Но многие были бы очень не против такой "случайности". soldier

        Надеюсь с регионом все успеют познакомиться, пригодится..
        Pete Mitchell
  3. 210окв Вчера, 18:56
    Интересно сколько на головы этих ушлепков наши сбросили стали и взрывчатки в одном флаконе?
    210окв
  4. паниковский Вчера, 18:57
    Лично меня, это сообщение радует, впечатляет и воодушевляет. А вас, друзья мои?
    паниковский
    1. 210окв Вчера, 19:02
      Воодушевило бы больше,если бы под раздачу попали полосатые..
      Цитата: паниковский
      Лично меня, это сообщение радует, впечатляет и воодушевляет. А вас, друзья мои?
      210окв
      1. паниковский Вчера, 20:04
        Цитата: 210окв
        Воодушевило бы больше,если бы под раздачу попали полосатые..

        И с полосатых спросится, не всё коту масленица, дайте срок.
        паниковский
    2. Полынь Вчера, 19:14
      меня порадовало бы сообщение - война закончена

      Пройдет товарищ все бои и войны,
      Не зная сна, не зная тишины.
      Любимый город может спать спокойно,
      И видеть сны, и зеленеть среди весны.

      Когда ж домой товарищ мой вернется,
      За ним родные ветры прилетят,
      Любимый город другу улыбнется,
      Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
      Полынь
      1. паниковский Вчера, 20:00
        Цитата: Полынь
        меня порадовало бы сообщение - война закончена

        С этим, тов. пацифист, Вам придётся подождать эдак, чуть-чуть, аккурат, до Вашего светлого конца.
        паниковский
        1. Полынь Вчера, 20:13
          стесняюсь спросить сколько вам лет
          Полынь
  5. pvv113 Вчера, 19:04
    Задача выполнена, цели уничтожены
    Вылет был осуществлен с аэродрома на территории России. Целью удара были опорные пункты и скопления ИГИЛовцев в долине реки Ефрат, которая сейчас остаётся одним из последних оплотов исламистов в Сирии.
    По информации российского оборонного ведомства, все назначенные цели были уничтожены, что подтверждается средствами объективного контроля.

    http://rusvesna.su/news/1511711448
    Здесь же и видео сброса бомб
    pvv113
  6. Симон Вчера, 19:12
    Цитата: 210окв
    Интересно сколько на головы этих ушлепков наши сбросили стали и взрывчатки в одном флаконе?

    Я, думаю, что у нас хватит бомб и ракет, чтоб уничтожить эту мразь в Сирии. yes
    Симон
  7. Симон Вчера, 19:20
    Цитата: 210окв
    Воодушевило бы больше,если бы под раздачу попали полосатые..
    Цитата: паниковский
    Лично меня, это сообщение радует, впечатляет и воодушевляет. А вас, друзья мои?

    Я думаю, что давно уже полосатые попадают под наши авиабомбы, только они об этом не афишируют, у них там наемные военные фирмы работают, по договору, которые про своих наемников ничего не говорят. request
    Симон
    1. voyaka uh Вчера, 19:27
      "Я думаю, что давно уже полосатые попадают под наши авиабомбы, только они об этом не афишируют"///

      Молчат, стесняются... у них уже целые дивизии погибли
      под бомбамим Ту-22. Да разве признаются? laughing
      voyaka uh
      1. паниковский Вчера, 20:09
        Может под бомбы и не попали, да вот только выфиздили их из Сирии, как помойных котов. wink
        паниковский
        1. Федя2017 Вчера, 22:47
          Цитата: паниковский
          да вот только выфиздили их из Сирии, как помойных котов

          Кого "выфиздили" ? Они уже очередную военную базу себе взялись строить вблизи Дейра...
          Федя2017
  8. Федя2017 Вчера, 19:37
    ="Дальняя авиация ВКС РФ четвертый день подряд наносит удары по объектам боевиков в Сирии".= Курды по своему берегу Эфрата вышли к иракской границе, а вот асадовские вояки не только не продвигаются к Абу-Кемалю от Маядина, но и потеряли ранее взятые деревни вдоль Эфрата. Под контролем ИГ городки Аль-Ашара (на него вчера, кстати, опорожнилась российская дальняя авиация) и Аль-Куриа под Маядином. Также под контролем ИГ небольшие населенные пункты Ашир, Дувир, Дабла, Макан, Абакан и местность Аль-Хави. В самом Абу-Кемале 90% города остаётся у игилов. Сирийско-иракский сброд доходил до центральной части города, но был выбит опять на окраины. Силы штурмующих город во много раз превосходят игилов, и они не сидят на месте - наступают... Но игилы упорно вышибают их обратно на исходные. Тактическая авиация с авиабазы Хмеймим работает по всей Сирии - под Дамаском, в Идлибе и Хаме, видимо уже не успевает ещё и в Абу-Кемаль и вдоль Эфрата. Вот и бросают дальнюю авиацию четвёртый день на поддержку. Надо уже выходить к границе, иначе курдам достанется и стратегическая авторазвязка под Абу-Кемалем. Сам-то этот городишко не играет особой роли... Главное - контроль границы и этой авторазвязки.
    Федя2017
    1. Скоробей Вчера, 22:01
      Федя, ты часом не муридка без паранжы?
      Скоробей
      1. Федя2017 Вчера, 22:43
        Цитата: Скоробей
        Федя, ты часом не муридка без паранжы?

        Не... С Муридкой у меня есть политические разногласия. Но инфу он добывает оперативно, молодец ! Не всякий официозный журналюга с ним сравнится... Ты просматривай по-чаще сирийско-арабскую часть интернета. Это не трудно, хотя робот и коряво переводит, но понять практически всё можно.
        Федя2017
        1. Shahno Вчера, 22:54
          Кстати,не переводите арамейские языки,и арабские диалекты через электронный переводчик. Каждый второй раз я либо от смеха умираю, либо у меня волосы дыбом. Так что подтекстов точно не понять. Приходится использовать знания,чтобы не потерять смысл.
          Shahno
          1. Федя2017 Вчера, 23:12
            Цитата: Shahno
            Так что подтекстов точно не понять.

            Да уж, это точно...
            Федя2017
    2. voyaka uh Вчера, 23:21
      Проблема в том, что в этих средневековых городишках вдоль Ефрата у ИГИЛ 100% поддержка среди населения. Все остальные: "шайтаны-шииты". Там можно бомбить все подряд (что собственно и делают) - обязательно попадешь в помошников ИГИЛ.
      voyaka uh
      1. Федя2017 Вчера, 23:39
        Цитата: voyaka uh
        Проблема в том, что в этих средневековых городишках вдоль Ефрата у ИГИЛ 100% поддержка среди населения. Все остальные: "шайтаны-шииты". Там можно бомбить все подряд (что собственно и делают) - обязательно попадешь в помошников ИГИЛ.

        Полностью с Вами согласен... Я уже давно пытаюсь растолковать это здешним "урряа-патриотам", что невозможно освободить население от исламистов, если само население и есть эти исламисты... Но многие почему-то считают, что ИГ и другие исламисты - это какая-то чужая армия пришедшая в Сирию. И надо всего лишь их разбить и наступит мир и благодать... Видимо, это результат официозной российской пропаганды, внушившей такую мысль в необременённые знанием головы некоторых россиян.
        Федя2017
        1. Shahno Вчера, 23:57
          Так ведь это не странно. Россияне полагаются на определенные шаблоны. Иначе придется признать что половина населения Сирии за исламистов. А Асад не имеет поддержки у своего народа. Тогда возникнут определенные вопросы. А это не патриотично.
          Shahno
  9. Bronevick Вчера, 19:45
    Авиа доставка пороха работает бесперебойно.
    Bronevick
  10. Vincent Вчера, 19:52
    Никогда не было и вот опять! Прям скучно уже, ракетами хоть бы популяли... для разнообразия. Какая же это рутина - быть сверхдержавой.
    Vincent
    1. DEZINTO Вчера, 20:34
      Какая же это рутина - быть сверхдержавой.


      Мда - уж ! Порой такая тоска берёт! ! !

      DEZINTO
  11. mss001 Вчера, 20:32
    Уже пора смещать акценты и наносить удары по звездно-полосатым бандитам и террористам. ИГИЛ - это всего лишь воспитанник ЦРУ США. А надо бить в корень, по мозгам и по кошельку.
    mss001
  12. faterdom Вчера, 20:44
    Видимо на земле идет полным ходом зачистка западного берег Евфрата. Наткнулись на опорный пункт - доразведка целей - бомбардировка - уничтожение тех кто не спрятался- разминирование строений и местности. Методично, рутинно, неотвратимо, как каток. И вот это лишает смысла и храбрости шайтанов. И это правильно.
    И все меньше тех, кто хочет посоюзничать, хоть и негласно, с американцами и саудами. Невыгодно, как ни крути.
    faterdom
  13. Влад5307 Вчера, 21:03
    Цитата: Федя2017
    ="Дальняя авиация ВКС РФ четвертый день подряд наносит удары по объектам боевиков в Сирии".= Курды по своему берегу Эфрата вышли к иракской границе, а вот асадовские вояки не только не продвигаются к Абу-Кемалю от Маядина, но и потеряли ранее взятые деревни вдоль Эфрата. Под контролем ИГ городки Аль-Ашара (на него вчера, кстати, опорожнилась российская дальняя авиация) и Аль-Куриа под Маядином. Также под контролем ИГ небольшие населенные пункты Ашир, Дувир, Дабла, Макан, Абакан и местность Аль-Хави. В самом Абу-Кемале 90% города остаётся у игилов. Сирийско-иракский сброд доходил до центральной части города, но был выбит опять на окраины. Силы штурмующих город во много раз превосходят игилов, и они не сидят на месте - наступают... Но игилы упорно вышибают их обратно на исходные. Тактическая авиация с авиабазы Хмеймим работает по всей Сирии - под Дамаском, в Идлибе и Хаме, видимо уже не успевает ещё и в Абу-Кемаль и вдоль Эфрата. Вот и бросают дальнюю авиацию четвёртый день на поддержку. Надо уже выходить к границе, иначе курдам достанется и стратегическая авторазвязка под Абу-Кемалем. Сам-то этот городишко не играет особой роли... Главное - контроль границы и этой авторазвязки.

    То, что остатки банд занимают мелкие нп это не страшно. Когда подойдут туда более крупные силы САА, то они их сами быстренько оставят. Пока нет сил у САА охранять каждую деревню, а басмачи они и есть басмачи. Конец их ждет один при дальнейшем сопротивлении зачистят, а стратегического значения это не имеет.Сгонят крупняк в лагеря на границе и разметут в пыль вместе с международными "защитниками борцов за демократию". Всему свое время. Будем ждать. hi
    Влад5307
    1. Федя2017 Вчера, 23:03
      Цитата: Влад5307
      Всему свое время. Будем ждать

      В военном отношении ИГ уже разбит... Кстати, не в первый раз. Ценные кадры военных и гражданских чиновников эвакуировали. Похоже, что возрождение начнётся в Нигерии, Ливии и Афгане. Нигерия и Ливия - это нефть и доходы. Идея у них для исламистов заманчивая - прекратить религиозные разногласия и построить всемирный Халифат... У других исламских революционеров такой мощной идеи нет, а идею как говорил классик марксизма - убить невозможно. Дадут ещё о себе знать в скором будущем... Ну, а пока там остались и атакуют самые отпетые, видимо фанатики решившие умереть в бою. Потому и постоянные атаки смертников подряд идут... Да, вы правы - будем ждать и наблюдать.
      Федя2017
      1. Голован Джек Вчера, 23:05
        будем ждать и наблюдать

        До самой смерти laughing
        Голован Джек
        1. Федя2017 Вчера, 23:15
          Цитата: Голован Джек
          До самой смерти

          Умница, Джек ! Вся жизнь театр, а мы в нём и зрители и актёры. До самой смерти.
          Федя2017
          1. Голован Джек Вчера, 23:17
            Цитата: Федя2017
            Цитата: Голован Джек
            До самой смерти

            Умница, Джек ! Вся жизнь театр, а мы в нём и зрители и актёры. До самой смерти.

            Не ври Шекспира... пень-сионер laughing
            Голован Джек
            1. Федя2017 Вчера, 23:27
              Цитата: Голован Джек
              Не ври Шекспира... пень-сионе

              Ха-ха три раза ! Шекспир - всего лишь псевдоним чей-то... И возможно не одного человека. Ещё многое переводчики вольно переводят. Хоть и пень-сионер я, но завтра мне на работу... Так что грызи косточку Джек. А мне пора закругляться на сегодня... Доброй ночи.
              Федя2017
              1. Голован Джек Вчера, 23:29
                Цитата: Федя2017
                Доброй ночи.

                Взаимно wink
                А про "косточку"... как бы те сказать... не завидуй, не стоит оно того... тебе ее не перегрызть, федя, вася... как тя там...
                Иди... на работу, за косточку laughing
                Голован Джек
  14. Galaxy Вчера, 21:07
    Цитата: mss001
    Уже пора смещать акценты и наносить удары по звездно-полосатым бандитам и террористам. ИГИЛ - это всего лишь воспитанник ЦРУ США. А надо бить в корень, по мозгам и по кошельку.

    Когда я был в штатах, то заметил, что у многих в одноэтажной америке есть личные бомбоубежища или просто убежища, у кого от "русских бомб", а у кого от торнадо. А у вас товарищ есть на участке бомбоубежище, или только отхожее место, типа "сортир"? В выгребную яму прятаться будете?
    Galaxy
    1. sabakina Вчера, 22:17
      А что? Ближайщего кладбища уже недостаточно? Хотите жить вечно?
      sabakina
  15. русский медведь Вчера, 21:28
    опыт приходит в боях...
    русский медведь
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