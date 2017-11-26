Литва планирует передать Украине оружие почти на € 2 млн
Вильнюс намерен передать Киеву вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления литовского правительства, подготовленный военным ведомством республики.
В приложениях постановления указано, что Украине будут переданы «более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие» и другая военная техника.
В приложениях к документу отмечается, что стоимость покупки данного вооружения для Литвы составила более 3 миллионов евро. Впервые Вильнюс передал Киеву вооружение в 2014 году.
До четвертого декабря текущего года данный проект постановления правительства будет рассматриваться министерством финансов и МИД Литвы.
Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1, 931 миллиона евро на 1 октября 2017 года,говорится в проекте документа, опубликованного на странице электронного парламента.
В приложениях постановления указано, что Украине будут переданы «более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие» и другая военная техника.
В приложениях к документу отмечается, что стоимость покупки данного вооружения для Литвы составила более 3 миллионов евро. Впервые Вильнюс передал Киеву вооружение в 2014 году.
До четвертого декабря текущего года данный проект постановления правительства будет рассматриваться министерством финансов и МИД Литвы.
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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