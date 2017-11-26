00:30 27 ноября

Литва планирует передать Украине оружие почти на € 2 млн

Вильнюс намерен передать Киеву вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления литовского правительства, подготовленный военным ведомством республики.



Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1, 931 миллиона евро на 1 октября 2017 года,
говорится в проекте документа, опубликованного на странице электронного парламента.


В приложениях постановления указано, что Украине будут переданы «более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие» и другая военная техника.

В приложениях к документу отмечается, что стоимость покупки данного вооружения для Литвы составила более 3 миллионов евро. Впервые Вильнюс передал Киеву вооружение в 2014 году.

До четвертого декабря текущего года данный проект постановления правительства будет рассматриваться министерством финансов и МИД Литвы.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 75

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  1. Primoos Вчера, 19:18
    Дохрена ума надо, поливать пожар у соседа бензинчиком. Так и самому погореть можно в одночасье. Ну дык ум в приебалтии ненче не в почете.
    Primoos
    1. 210окв Вчера, 19:27
      Это наверное реверсный металлолом кои великие хохолики гнали Прибалтике в 90-е
      Цитата: Primoos
      Дохрена ума надо, поливать пожар у соседа бензинчиком. Так и самому погореть можно в одночасье. Ну дык ум в приебалтии ненче не в почете.
      210окв
      1. Татьяна Вчера, 21:44
        Литва заинтересована в том, чтобы прокси-война в виде гражданской войны на Украине шла как можно дольше - и именно не на Литовской земле. Это с одной стороны.
        А с другой стороны, Пентагон поставит Литве своё оружие как для внутреннего пользования в самой Литве, так и на его перепродажу от Вашингтона в саму Украину. Надо полагать, что они уже давно так делают за "откаты" в карманы литовских чиновников, ну и малость в госбюджет.
        Татьяна
    2. Зяблицев Вчера, 19:31
      Откуда у Литвы оружие? Пара велосипедов покрашенных в камуфляж оставшихся после СССР, типа "Кама" ..., вот так под боком у нас создается оффшорная зона по отмывки контрабанды оружия из третьих стран под крышей США - полукриминального государства на протяжении всей своей убогой истории сотканной из воровства, мошенничества, авантюризма, обмана, лицемерия,убийств и геноцида других народов, заведомо более слабых!
      Зяблицев
      1. Проксима Вчера, 19:47
        Цитата: Зяблицев
        Откуда у Литвы оружие? .....


        А зачем им теперь оружие? МИД Литвы официально объявило, что НАТО полностью «прикрыла» Прибалтику своими войсками fellow



        Если суммировать всех натовских военных, которые сегодня обживают восточные границы альянса, то выйдет, что против «агрессивной России» на данном условном ТВД хватит и четырёх тысяч военнослужащих. Да-да, увеличивать военный контингент в Польше и Прибалтике НАТО не намерена. По крайней мере, так заявил генсек Столтенберг.
        Стало быть, 4000 натовских бойцов — реальная сила, способная сдержать нашествие всей армии Путина. Да что там 4000 — шесть сотен американских Рембо испугают «агрессоров» уже одним своим видом!
        Проксима
        1. poquello Вчера, 20:20
          Цитата: Проксима
          Да-да, увеличивать военный контингент в Польше и Прибалтике НАТО не намерена. По крайней мере, так заявил генсек Столтенберг.

          врёт
          poquello
      2. kapitan92 Вчера, 20:09
        Цитата: Зяблицев
        Откуда у Литвы оружие?

        Литва не окраина и что-то серьезное у нее отсутствует, но на территории Литвы было оставлено значительное количество боеприпасов к советскому стрелковому оружию, ими и приторговывают.
        В 2016г Вильнюс поставил Киеву 60 КПВТ, 84 ДШК и боеприпасы к ним.
        Ранее Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, которые хранились на территории страны еще с советских времен.
        hi
        kapitan92
    3. Проксима Вчера, 19:37
      Цитата: Primoos
      Дохрена ума надо, поливать пожар у соседа бензинчиком. Так и самому погореть можно в одночасье. Ну дык ум в приебалтии ненче не в почете.

      "Калаши" бы оставили для будущих "лесных братьев". fool Или они думают, что они по лесам с М-16 будут бегать? Но такая ненадёжная винтовка точно не для лесных боевиков laughing
      Проксима
    4. Pirogov Вчера, 19:39
      Цитата: Primoos
      Дохрена ума надо, поливать пожар у соседа бензинчиком. Так и самому погореть можно в одночасье. Ну дык ум в приебалтии ненче не в почете.

      Восточная Пруссия явно жмудинам руки жжёт.
      Pirogov
    5. сибиралт Вчера, 20:09
      Интересно, почём один литовский патрон для АК? winked
      сибиралт
      1. dsk Вчера, 21:53
        "Члены комитета по обороне и внутренним делам парламента Сербии пожаловались своим коллегам из России на то, что НАТО оказывает нереальное давление на руководство страны с целью принудить её вступить в ряды военного блока. Такой информацией поделились в эту пятницу, 24 ноября, в Совете Федерации. Отмечается, что данная ситуация как нельзя лучше демонстрирует всё двуличие позиции Североатлантического альянса. Вначале военный блок политически принуждает страны стать частью НАТО, а затем публично объявляет о том, что это якобы это к ним просились, и они не смогли отказать." (Православный канал "Царьград" 07:00., 25.11.2017.)
        Кукловодов не интересует последующая судьба маленьких марионеток (Латвии, Литвы, Эстонии), они для них просто "расходный" материал.
        dsk
    6. MOSKVITYANIN Вчера, 23:23
      Цитата: Primoos
      Дохрена ума надо, поливать пожар у соседа бензинчиком. Так и самому погореть можно в одночасье. Ну дык ум в приебалтии ненче не в почете.

      Зачем Литве советское оружие, если ее ВС и силы самообороны вооружены вражеским? Если что Запад им поможет....наверное....
      MOSKVITYANIN
  2. Джедай Вчера, 19:18
    Тьфу ты, ну куда же без этих? Помогают братской Украине с "ахрессором" бороться. am А заодно и хозяину зад лизнуть...
    Джедай
    1. pvv113 Вчера, 19:21
      Девиз Литвы: слабоумие и русофобия wassat
      pvv113
      1. Джедай Вчера, 19:22
        Низкую социальную ответственность забыл. wink
        Джедай
        1. pvv113 Вчера, 19:25
          Ну, судя по похождениям Дали, то - да!
          pvv113
          1. Идущий Вчера, 21:09
            Она продолжила свою позицию и в политике.
            Идущий
            1. pvv113 Вчера, 21:20
              Это уже на высокопрофессиональном уровне laughing
              pvv113
              1. Идущий Вчера, 21:23
                Мастерство ничем не убьешь.
                Идущий
                1. pvv113 Вчера, 22:22
                  И не пропьешь! wink
                  pvv113
      2. Чёрный Вчера, 20:00
        Цитата: pvv113
        Девиз Литвы: слабоумие и русофобия wassat

        слабоумие и отвага.. laughing
        Чёрный
        1. Идущий Вчера, 21:46
          Вы оригинал , но что то в этом есть.
          Идущий
    2. Ami du peuple Вчера, 19:28
      Цитата: Джедай
      Помогают братской Украине с "ахрессором" бороться.
      Не, не так. В меру сил помогают сильнейшей армии континента сдерживать натиск Орды на Европу. laughing А по факту интересно получается: лохлы пораспродавали оружие трех советских военных округов, а теперь ходят, как некие рогатые парнокопытные за морковкой, по всему миру за бэушным железом..
      Ami du peuple
      1. pvv113 Вчера, 19:35
        Вроде не рогатое
        pvv113
        1. Ami du peuple Вчера, 19:40
          А вообще-то самца Capra aegagrus hircus имел в виду lol :
          Ami du peuple
          1. pvv113 Вчера, 19:44
            Значит, там их несколько ходит wink
            pvv113
      2. Лопатов Вчера, 20:40
        Если Великой Державе, в своё время заграбаставшей себе два с половиной советских военных округа, помогает какая-то Литва, которой самой в своё время оружие и технику б/у со складов дарили... тут стоит задуматься, а туда ли эта Великая Держава идёт...
        Лопатов
    3. Pete Mitchell Вчера, 19:58
      hi
      Цитата: Джедай
      Тьфу ты, ну куда же без этих? Не могут хозяину зад не лизнуть ну и заодно помогают братской Украине с "ахрессором" бороться. am
      Pete Mitchell
  3. parusnik Вчера, 19:21
    Очередной прогиб Литвы, Западом будет защитан...
    parusnik
  4. solzh Вчера, 19:21
    Я не пойму, Литва, она как, умственно отсталая или ох...обнаглевшая?
    solzh
    1. Джедай Вчера, 19:24
      Цитата: solzh
      Литва, она как, умственно отсталая или ох...обнаглевшая?

      Одно другому не мешает. hi
      Джедай
      1. Идущий Вчера, 21:11
        Больше как пропадающая.
        Идущий
    2. УАЗ 452 Вчера, 20:09
      Умственно обнаглевшая.
      УАЗ 452
    3. штрафбат Вчера, 21:40
      Я бы не сказала, скорее всего хорошо спланированных трафик "чистых стволов" через Киевского дистрибьютора....
      Все мировые оружейные бароны "затариваются" в украинском оружейном гипермаркете.
      Ждем очередную вспышку Вашингтонских выкормышей где-нибудь в Африке, Азии, Ближнем Востоке или еще где-нибудь....
      штрафбат
  5. Евродав Вчера, 19:21
    Нашим бы как то нужно отреагировать, хорош репы то чесать да языком болтать. Без озабоченности, а болезненно для рыбоедов отреагировать...это уже выходит за рамки!!!
    Евродав
    1. DEZINTO Вчера, 19:29
      как то нужно отреагировать, хорош репы то чесать

      Таак да, тут совсем согласен. Предложения есть?
      Ввести против Литвы санкции? так у нас уже нет отношений толком то. Я этих "очень умных прибалтийских партнеров" вижу каждое лето на парковках города торгующих колбасой. Им и так вся эта обстановка не в радость (простым литовцам) нну и собстна чё как ещё реагировать?
      Может быть в ООН ? Скажем...что-то или в ПАСЕ или ОБСЕ или ещё какие-там Е у них есть. Так у всех плотно пробки в ушах забиты и деньги в попах.!!!?
      ЕС и МВФ замечательно справляются со своими задачами. страна Литва просто - загнивает, а под уверенной пропагандой - знаете кто будет виноват? Нужны три попытки?
      DEZINTO
      1. solzh Вчера, 19:50
        По-моему, самый лучший способ такой
        solzh
  6. Комментарий был удален.
  7. sergo1914 Вчера, 19:27
    И ватники с фото передадут???!!! Ох, что будет...
    sergo1914
  8. Симон Вчера, 19:37
    Видимо лишнее в Литве оружие. А с чем они с Россией то воевать будут? Россия, ведь агрессор! fool laughing
    Симон
    1. Комментарий был удален.
    2. solzh Вчера, 20:51
      Министерство обороны Литвы в прошлом году подписало договор с немецкой компанией Heckler & Koch GmbH о покупке дополнительной партии автоматов G-36 и 40-миллиметровых гранатометных модулей HK269. Согласно договору на проект выделяется 12,5 миллионов евро
      solzh
  9. Симон Вчера, 19:39
    Цитата: solzh
    Я не пойму, Литва, она как, умственно отсталая или ох...обнаглевшая?

    Да, нет, это же прибалтийская психушка! fool wassat
    Симон
  10. kefan Вчера, 19:40
    Ну вот и шпротники сволочи внесли свои три копейки.
    kefan
  11. Старый26 Вчера, 19:42
    Цитата: Евродав
    Нашим бы как то нужно отреагировать, хорош репы то чесать да языком болтать. Без озабоченности, а болезненно для рыбоедов отреагировать...это уже выходит за рамки!!!

    Интересно как? Как можно отреагировать, если соседняя страна продает другой ненужный ей хлам. Вы что, думаете, что там кроме стрелковки что-то серьезное будет???
    Старый26
    1. DEZINTO Вчера, 19:49
      если соседняя страна продает другой ненужный ей хлам


      Ннну только тут нюанс они нифига не соседи. И вот через какую страну это повезут это очень даже любопытненько.....просто гляньте карту



      Кто разрешит такой провоз. Вот я реально теряюсь в догадках ? Потому что в жизни может быть всё что угодно!
      DEZINTO
      1. УАЗ 452 Вчера, 20:09
        Думаете - Польша не разрешит?
        УАЗ 452
        1. фигвам Вчера, 20:39
          Цитата: DEZINTO
          если соседняя страна продает другой ненужный ей хлам


          Ннну только тут нюанс они нифига не соседи. И вот через какую страну это повезут это очень даже любопытненько.....просто гляньте карту
          Кто разрешит такой провоз. Вот я реально теряюсь в догадках ? Потому что в жизни может быть всё что угодно!

          Ну вы даёте, там давно вся восточная Европа на окраину оружие и боеприпасы поставляет, хозяин то у них один, за лужей.
          фигвам
      2. Paranoid50 Вчера, 20:11
        Цитата: DEZINTO
        Кто разрешит такой провоз.

        Дык,может, пролёт? По земле - да,там вопросы... Да уж найдут упыри, как другим упырям оружейку переправить. Хм,семь тысяч стволов... плюс кое-что по мелочи. Да,как бы, и ни о чём... request Хотя,укропам сейчас любой подгон за счастье. Не попользуются, так хотя бы продадут. yes
        Paranoid50
      3. УАЗ 452 Вчера, 20:12
        И что это за странная карта, где Калининградская область к Литве присоединена (или наоборот)?
        УАЗ 452
        1. DEZINTO Вчера, 20:15
          что это за странная карта, где Калининградская область к Литве присоединена


          Да я фиг его знает почему так нарисовано.... request суть не в этом, как они повезут? по воздуху? Тоже ведь разрешения стран нужны.

          Дык,может, пролёт?

          Разрешение на пролёт тоже нужно.

          что это за странная карта,


          Забавно, когда я копирую с экрана то все границы одинаковые, а когда вставляю файл то там толстая перемычка пропадает.....тихо! кажется в дверь звонят!!! belay а я никого не ждааааа........
          DEZINTO
      4. solzh Вчера, 22:16
        в жизни может быть всё что угодно!

        Совершенно верно. Поэтому они отправят оружие на Украину методом Псаки, морем через Белорусь)))
        solzh
    2. Нормаль ок Вчера, 20:42
      Цитата: Старый26
      Как можно отреагировать, если соседняя страна продает другой ненужный ей хлам

      Внимательно читайте статью. Не "продаёт" а передаёт безвозмездно. То есть даром.
      Нормаль ок
  12. Кент0001 Вчера, 19:46
    Транзит перекрыть полностью, газ в три цены, бенз на их территорию - не более пол бака.
    Кент0001
    1. LiSiCyn Вчера, 23:53
      Транзита, почти нет, белорусы помогают... Бензин, также "батька" снабжает.. Газ свой, танкер газовоз у норвегов взяли в аренду... lol Хотели, всех соседей на него подсадить, а они их послали... У ГазПрома дешевле на много.. wink
      LiSiCyn
  13. УАЗ 452 Вчера, 20:04
    Да, всё-таки Вильно - исконный польский город. Так надо и заявить нашему МИДу.
    УАЗ 452
    1. pvv113 Вчера, 21:06
      Да нет, не польский, а белорусский. hi
      pvv113
      1. Идущий Вчера, 21:12
        Это смотря до какого колена считать , а так Российской империи.
        Идущий
        1. pvv113 Вчера, 21:15
          Так Белоруссия и была полностью в составе империи, кроме тех периодов, когда часть ее территории была временно оккупирована западными варварами
          pvv113
          1. Идущий Вчера, 21:19
            Так и я про то , не было такого государства.
            Идущий
            1. pvv113 Вчера, 21:22
              Как говорят сербские братушки
              pvv113
              1. Идущий Вчера, 21:24
                Да , не надо нам чужого , но свое не отдадим.
                Идущий
                1. pvv113 Вчера, 21:25
                  Это так - своей земли ни пяди
                  pvv113
                  1. Идущий Вчера, 21:50
                    Во все времена , что не нравится всем западникам , Россия молча наблюдала за склоками в Европе , потом приходила , всех мирила , наделяла землями , ресурсами , деньгами и возвращалась к себе домой и так многократно.
                    Идущий
                    1. pvv113 Вчера, 22:26
                      Не помню где, мне попалась фраза: есть в Европе славная традиция собираться всем вместе, нападать на Россию, получать леденцов и успокаиваться еще лет на сто laughing
                      pvv113
  14. domnich Вчера, 20:08
    Украине будут переданы «более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие»

    Оружие какое-то "несвидомое", зато "на шару". Если жадность пересилит национализм, то и такое сгодится. Какие-то низменные и противоречивые чувства испытывают счастливые обладатели...
    domnich
    1. pvv113 Вчера, 21:16
      Ну, на халяву и уксус сладкий, и известка творогом кажется wink
      pvv113
  15. BLADFROST Вчера, 20:13
    Зачем отдавать то, что они подарят другим!? Своим ворогам.
    BLADFROST
  16. Балу Вчера, 20:13
    Цитата: Зяблицев
    Откуда у Литвы оружие?

    сли верить покойному Лебедю (я сам в 90-е видел фрагмент интервью) склады в приднестровье должны были обеспечить югозападное направление на 1 мес. боевых действий. Крвоме югозападного, наверное существовали в МО СССР и другие направления. winked
    Балу
  17. Старый26 Вчера, 21:09
    Цитата: DEZINTO
    если соседняя страна продает другой ненужный ей хлам


    Ннну только тут нюанс они нифига не соседи. И вот через какую страну это повезут это очень даже любопытненько.....просто гляньте карту



    Кто разрешит такой провоз. Вот я реально теряюсь в догадках ? Потому что в жизни может быть всё что угодно!

    Да через ту же Польшу. От Клаййпеды до Гдыни или Гданьска пара сотен километров.

    Цитата: Нормаль ок
    Цитата: Старый26
    Как можно отреагировать, если соседняя страна продает другой ненужный ей хлам

    Внимательно читайте статью. Не "продаёт" а передаёт безвозмездно. То есть даром.

    Тем более. Мой хлам, захочу подарю, захочу продам, захочу в море утоплю laughing
    Старый26
  18. polpot Вчера, 21:41
    Спасибо литовские товарищи от донбасцев ,украинские прапорщики через день продадут все полученное от Литвы в ЛНР и ДНР, они уже все свое продали теперь и ваше продадут не сумлевайтесь
    polpot
    1. oldzek Вчера, 21:53
      правильно! как не соответствующее стандартам НАТО.
      oldzek
  19. Одессит-17 Вчера, 21:42
    Отдают вооружения в страну,которая по коррупции на 1 месте.
    @
    Удивляются,когда находят его у своей мафии.
    Одессит-17
  20. КОТ БАЮН Вчера, 21:44
    Передавать, поставлять, помогать гуманитарно будут так или иначе. Или Литва ил еще какой-то подматрасный субъект хозяйствования. Это команда из вашингтонского обкома.
    Литва только исполняет волю хозяев. Ни жалеть их, ни сочувствовать им, естественно, смысла не имеет.
    Но в который раз становится понятно - пока не получат полосатоматрасные, до той степени, что бы успокоится - вся эта бадяга будет продолжаться.
    КОТ БАЮН
  21. Лекс. Вчера, 22:15
    В приложениях постановления указано, что Украине будут переданы «более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие» и другая военная техника.
    Ну да Украина своё оружие загнала теперь побираеться
    Лекс.
  22. osoboye_mneniye Вчера, 22:31
    Какие они, всё-таки, мелочные и... действительно европейские, что ли..
    Если передали БЕЗ-ВОЗ-МЕЗД-НО (то есть, даром), то не один ли фиг, на какую сумму, и сколько было за оружие когда-то уплачено? Так и сказали бы, мы вам несколько тысяч автоматов отдаём - самоликвидируйтесь на здоровье!
    Непостижим для меня менталитет прибалтов. Они по менталитету и не норвежцы-варяги, и не шведы-карлы, и не финны даже. А шуму и гадостей от них, как от поляков.
    osoboye_mneniye
    1. LiSiCyn Сегодня, 00:12
      Прикол в том, что они не все такие... Что бы попасть в ЕС, в 90-х им пришлось стать руссофобами... Сначала нормально все, варились за счет России: транзит жд, трубы, порты, пролет. Русские, да белорусы за жратвой ездят, на "тачках" неплохо , варились.. А, где то 05-го года, начали их потихоньку душить.. Молодеж, первая рванула, в основном к наглам, ну и так , по европе.. Средний возраст, далеко за сорок... Короче пару десятков лет и будут, там поляки, я думаю... Вот, верхушка с жиру и бесится.. А остановить эмиграцию, они не могут... Тетка у меня в Литве живет, замужем за литовцем.. А , я с Кенига... wink
      LiSiCyn
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