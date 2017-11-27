18:14 27 ноября

Проблема содержания военнопленных - опыт 1943 года

Проблема содержания военнопленных - опыт 1943 года


Двухминутное выступление "Мальчика Коли" в бундестаге вызвало множество нездоровых комментариев и обсуждений, страдающих за неимением фактического материала излишней эмоциональностью. Между тем, никаких секретов Коля из Нового Уренгоя не открыл, а его критиков просто плохо учили в советских или уже российских школах. Учебники истории и до развала СССР, и (особенно) в 90-х, старательно замалчивают, а то и извращают факты.

Первое, что необходимо помнить. Советский Союз, не подписавший Женевскую конвенцию о правилах содержания военнопленных, немедленно после начала Великой Отечественной подтвердил, что будет выполнять её требования. Соответствующий документ был передан в том числе и Германии через посольство Швейцарии. Гитлер на него не ответил.


Сухая документально подтвержденная статистика говорит о том, что 57 процентов советских военнопленных погибли в гитлеровских лагерях. В советских лагерях погибло чуть менее 15 процентов немцев (и их союзников) и менее 10 процентов японцев. Но из этой статистики полностью "вываливались" плененные под Сталинградом.

Причины очевидны.

1. До разгрома под Сталинградом отступающая Красная армия брала ничтожное количество пленных. За весь 1941 год - 9 147 человек, а к 19 ноября 1942 г (началу контрнаступления под Сталинградом), было пленено еще 10 635 человек.

2. Задолго до начала битвы и попаданию в окружение с последующим пленением, румынские и немецкие военнослужащие недоедали. Растянутые коммуникации и действия партизан в тылу привели к тому, что уже в сентябре (!) 1942 года рацион солдат 6-й армии составлял 1800 килокалорий вместо минимально необходимых 3-4 тысяч в сутки (а зимой в условиях интенсивных боевых действий - до 7,5тыс.Ккал по современным нормам).

Мало того, проблема с продовольствием все время усугублялась. К началу наступления захватчики уже съели все, что смогли реквизировать у местного населения и большинство имевшихся лошадей. В результате была полностью разрушена логистика окруженной группировки и из нескольких переполненных продовольствием складов невозможно было доставить продукты (склады захватили после разгрома части РККА).

В результате, к первым числам января 43-го нормы выдачи хлеба колебались в пределах 50-200 грамм в сутки. Для сравнения, минимальная норма хлеба, выдававшаяся в блокадном Ленинграде рабочим в ноябре-декабре 1941 года составляла 250 г. К 7 января в окруженной группировке фиксировали от 120 голодных смертей.

3. Катастрофически усугубляло голод невозможность согреться. Никаких исключительных морозов в эту зиму не было. Минимальная ночная температура не опускалась в январе ниже 22 градусов мороза ночью, а среднедневная колебалась от 0 до минус 5 градусов. Но отсутствие деревьев и сырой ветер действовали на ослабленные организмы окруженных фатально.

4. Отсутствие тепла, невозможность помыться и провести дезинфекцию плюс голод провоцировали массовые заболевания и распространение вшей. Еще в конце осени, когда действовала хоть какая-то система, в военно-полевом госпитале с 12 солдат сняли полтора килограмма вшей.

В результате всех этих факторов штаб 6-й армии на 26 января 1943 года оценивал общее количество больных в 30-40 тысяч.

Со всем этим колоссальным количеством людей и пришлось столкнуться нашим войскам после капитуляции Паулюса. При этом общая численность группировки к моменту сдачи оценивалась в 86 тысяч человек. Но реально их оказалось много больше. Только в период с 10 января по 22 февраля 1943 г. сдались 91 545 человек.

Дальнейшее очевидно. Совершенно неожиданно потребовалось одевать, согревать лечить и транспортировать армию больных, завшивленных дистрофиков, практически полностью потерявших волю к жизни (апатия - следствие длительного голода и переохлаждения).



При этом пленных еще следовало доставить в лагеря. Оставлять их в разгромленном Сталинграде означало подвергнуть уцелевших мирных жителей и солдат РККА угрозе эпидемии, которая бы просто добила город.

Из акта комиссии, обследовавшей лагерь военнопленных «Вельск: "У военнопленных выявлена крайняя завшивленность, их состояние очень истощенное. 57 проц. смертности падает на дистрофию, 33 проц. – на сыпной тиф и 10 проц. – на другие заболевания… ".

Из акта комиссии, обследовавших лагерь в селе Хреновое: "По данным актов физического состояния прибывших в лагерь военнопленных, они характеризуются следующими данными: а) здоровых – 29 проц., б) больных и истощенных – 71 проц. Физическое состояние определялось по наружному виду, к группе здоровых относились военнопленные, могущие самостоятельно передвигаться".

При этом 10 процентов попавших в лагеря и обследованных, были отнесены к категории "безнадежных" - наскоро обустроенные лагеря были не в состоянии оказать им квалифицированную помощь. Результаты были предсказуемы.

Лагерь в Бекетовке. Сегодня это окраина Волгограда, до которой из центра города 4-5 часов пешком. Зимой же истощенные пленные шли туда с раннего утра до позднего вечера. В целом, из числа попавших в лагерь в Бекетовке, к 10 мая были госпитализированы 35 099 пленных, 28 098 человек отправлены в другие лагеря, 27 078 человек умерли. Похожие цифры были по другим лагерям.

Катастрофическое положение с пленными пытались исправить "с колес". Многочисленные распоряжения Наркома обороны и заведовавшего лагерями Наркома Берии не могли исправить положение немедленно - страна попросту не располагала в 1943 году всем необходимым, чтобы мгновенно оказать должную помощь сотням тысяч людей. А ведь были и местные жители, тоже голодавшие и болевшие, был разрушенный Сталинград. Была, наконец, и РККА, которой еще и боеспособность надо было поддерживать.

Приведу лишь один из десятков документов, с которого начались попытки срочно наладить должное содержание военнопленных. 30 декабря 1942 г. заместитель наркома внутренних дел СССР Иван Серов предоставил докладную записку, в которой говорилось:

"В связи с успешными действиями частей Красной Армии на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах отправка военнопленных проходит с большими затруднениями, в результате чего происходит большая смертность среди военнопленных.
Как устанавливается, основными причинами смертности являются:

1. Румынские и итальянские военнопленные от 6-7 и до 10 суток до сдачи в плен не получали пищи вви¬ду того, что все продовольствие, поступавшее на фронт, шло в первую очередь немецким частям.

2. При взятии в плен наши части военнопленных пешком гонят по 200-300 км до железной дороги, при этом их снабжение тыловыми частями Красной Армии не организовано и зачастую по 2-3 суток в пути военнопленных вовсе не кормят.

3. Пункты сосредоточения военнопленных, а также приемные пункты НКВД должны Штабом тыла Красной Армии обеспечиваться продовольствием и обмундированием на путь следования. Практически этого не делается, и в ряде случаев при погрузке эшелонов военнопленным выдают вместо хлеба муку, а посуда отсутствует.

4. Органы военных сообщений Красной Армии подают вагоны для отправки военнопленных, не оборудованные нарами и печами, а в каждый вагон грузится по 50-60 чел.

Кроме того, значительная часть военнопленных не имеет теплой одежды, а трофейного имущества службы тылов фронтов и армий для этих целей не выделяют, несмотря на указание тов. Хрулева по этим вопросам...

И, наконец, вопреки Положению о военнопленных, утвержденному СНК СССР, и распоряжению Главвоенсанупра Красной Армии раненые и больные военнопленные не принимаются во фронтовые госпитали и направляются в приемные пункты".

Всего за в 1941-49 годах в СССР умерло чуть больше 580 тысяч военнопленных разных национальностей – 15 процентов от общего числа взятых в плен. В Германии, напомню, смертность наших пленных составила 57 процентов.

Как явствует из вышеизложенного, любые инсинуации на тему погибших в нашем плену военнопленных служат одной цели - извратить историю. В соответствии с политикой и практикой Советского руководства во время Великой Отечественной, все умершие в плену военнопленные являются жертвами войны. К ним применялись по мере сил и ограниченных возможностей все правила и нормы по обращению с военнопленными. После Сталинграда были сделаны соответствующие оргвыводы, и цифры смертности в лагерях снизились на порядок.

P.S. Десятки страниц и документов по этой тематике опубликовано в материале "Причины высокой смертности среди плененных под Сталинградом" от 18 марта 2010 года.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

Использованы фотографии: livejournal
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. parusnik Сегодня, 15:16
    Кстати и "лагеря смерти" для военнопленных немцев и иже с ними не создавалось...И абажуры из человеческой кожи не делали...
    parusnik
    1. Микадо Сегодня, 16:03
      Алексей Анатольевич, я еще в четверг давал ссылку на книгу.
      http://militera.lib.ru/research/dukov_ar/index.ht
      ml
      учителям было бы полезно ее почитать. И прочим ответственным лицам. Опять же, в книге - только малая толика. what
      Микадо
      1. parusnik Сегодня, 16:41
        Благодарю , воспользуюсь..
        parusnik
    2. Mik13 Сегодня, 16:45
      Цитата: parusnik
      Кстати и "лагеря смерти" для военнопленных немцев и иже с ними не создавалось...
      Американцы создавали.
      Правда, у них есть оправдание...
      Например, когда светлые воины свободы и демократии (тм) освободили Дахау, они настолько прониклись истинно арийским духом расового превосходства, что немедленно перебили всю охрану. Причем, видимо, из соображений гуманности и неуклонно соблюдая принцип верховенства права, некоторых немцев передали на перевоспитание самим заключенным. Кстати, не самая плохая идея...
      Mik13
      1. Микадо Сегодня, 17:00
        освободили Дахау, они настолько прониклись истинно арийским духом расового превосходства, что немедленно перебили всю охрану.

        фото этого расстрела есть, вроде бы.
        Наши тоже с охраной лагерей особенно не нянчились. Еще в конце 90-х читал рассказ ветерана в наших "СПб ведомостях", как в конце войны его подразделение освободило лагерь с детьми, из которых выкачивали кровь. Всех, кто не успел сбежать из охраны, сразу "вывели в расход" после увиденной картины. И поделом.
        Опять же, упомянутый мною Аксенов (автор книги "Цена ошибок") рассказал, что при приближении наших войск охрана их лагеря смылась. Один не успел (кто-то из интендантов) - его забили сами заключенные. Другого же, одноглазого чеха Франца, бывшие военнопленные сдали "на руки" нашим войскам, описав то, что он был добр к ним. Чех сам не ожидал, что его оставят в живых. Всякое бывало! request
        Микадо
    3. svp67 Сегодня, 17:39
      Цитата: parusnik
      Кстати и "лагеря смерти" для военнопленных немцев и иже с ними не создавалось...

      Не кто их к нам в такой роли не звал. Посеяли ветер и пожали бурю...
      svp67
  2. ваняватный Сегодня, 15:40
    гуманитарное и ,, человеческое ,, отношение по отношению к вторгшемуся на мою землю противнику может быть вызвано только причинами политического характера , любая сволота , попавшая сюда с оружием в руках должна безжалостно уничтожаться и плевать как : канистру бензина ему на голову вылить , накрыть минометами , забить прикладами на этапе , что еще за гуманное отношение?на кой хрен мне нужно знать его отношение к гитлеру , сколько у него деток и, сколько лет его пожилой маме?сам он свой выбор сделал или бедолажку ввели в заблуждение , всех в грунт , в мою страну или туристом или сдохнуть , любопытно , всю жизнь мне рассказывали : воевали мол с какими то фашистами , не с немцами , ага, а Дедушка с Бабушкой мне всегда рассказывали , что с немцами и про гуманизм тухлых лекций не читали , так что если политика требует сохранять жизни паскудам пришедшим убивать меня - ну ладно , а так в грунт эту двуногую сволототу ...
    ваняватный
    1. Cartalon Сегодня, 15:55
      А вдруг вам придётся куда-то вторгнуться, а местное население будет придерживаться таких же возрений на этот вопрос. Ни разу не от деда ни от кого пережившего войну не встречал, такой ненависти к немцам, которая последнее время проявляется в интернете.
      Cartalon
      1. hohol95 Сегодня, 16:06
        Значит вашим родным повезло! И их скотину и птицу не сожрали, дом не сожгли, не угнали в лагеря или на работу в Рейх!
        hohol95
      2. ваняватный Сегодня, 16:28
        вдруг бывает только пук , любой достойный человек имеет право и священную обязанность защищать себя , близких , землю , если я материализуюсь посреди какого нибудь лихтенштейна или вашингтона с автоматом и любой ахинеей в голове - я не найду в себе сил удивляться желанию местного порвать меня пополам , а уж что там специально обученные политруки будут буровить по обе линии фронта ... мое воспитание и жизненный опыт не приемлют всей этой гнойной либеральной ахинеи об обманутых гитлеровских или наполеоновских солдатах , о бедолагах коих обманули злые саудовские проповедники , что до дедов , то у моего два брата было , старший погиб весной 45 , по видимому в нескольких десятках километров от места , где дед получил тяжелое при взятии Кениксберга , 8 лет назад нашли место захоронения , где брат деда не знаю , почему то в семье считали , что где то под киевом , где бабки брат вообще без понятия , не встречали ненависти?хм , я дела делал с немцами , ездил к ним , ни в германии ни на Родине своего отношения не скрывал : я представитель и прямой потомок людей победивших в самой страшной войне в мировой истории и на багровом жезле вертел любой либеральный гной на тему покаяний и примерений , и всю эту тухлятину по выяснения процентного соотношения тех , кто убивал моих дедов и бабушек по зову сердца и тех кто очень при этом терзался
        ваняватный
  3. Cartalon Сегодня, 15:44
    Толковая статья, 10% умерших японцев как то многовато.
    Cartalon
  4. hohol95 Сегодня, 15:58
    После прочтения сего опуса возникает ОЧУЧЕНИЕ вины СССР за то, что советские люди не подготовили овчинных полушубков и бочек с куриным бульоном, разнообразных лекарств для тех, кто припёрся насаждать в нашей стране "НОВЫЙ ПОРЯДОК"!
    hohol95
    1. Cartalon Сегодня, 16:04
      Это ваше личное очучение, нормальная справочная статья.
      Cartalon
      1. hohol95 Сегодня, 16:09
        Тогда для чего в нормальной Справочной Статье - примазан Коля из НовоУренгоя? Невинно затравленный злыми "совками" "белопушистый зверёк"!
        hohol95
        1. Cartalon Сегодня, 16:17
          Коля дал повод написать, вот и всё.
          Cartalon
        2. avva2012 Сегодня, 17:00
          Алексей, значит не только мне, поддевка в этой статье показалась. "Между тем, никаких секретов Коля из Нового Уренгоя не открыл, а его критиков просто плохо учили в советских или уже российских школах".
          Коля, сказал правду? Или, это предложение, надо, как-то по-другому, понимать?
          avva2012
          1. Микадо Сегодня, 17:53
            Ох, Доктор расчехлил скальпель. angry Шутка. drinks Тут именно попытка объяснить, почему из попавших в плен под Сталинградом немцев до дома после заключения добрались мизерные остатки. И Автор с объяснением справился. Что причин было много (от себя добавлю - первой причиной было то, что они вообще сюда пришли). Что в условиях, когда сами недоедали, устраивать логистику и питание огромному количеству обмороженных, оголодавших и обовшивевших бывших оккупантов было архисложно. Как могли, так и поддерживали их жизни, иного в тех обстоятельствах не получилось. Вот и все! Важно другое - у нас массовое сокращение поголовья пленных не входило в задачи, спускаемые сверху, или исполняемые на местах. В отличие от немецких изуверов, где были и директивы сверху в рамках нац. политики, и "свободное творчество" в частях. hi
            Микадо
    2. Микадо Сегодня, 16:07
      разница в мировоззрении, Алексей.
      4. Органы военных сообщений Красной Армии подают вагоны для отправки военнопленных, не оборудованные нарами и печами, а в каждый вагон грузится по 50-60 чел.

      У нас пытались это исправить.. (а факторов было множество). Немцы же специально и целенаправленно практиковали создание на этапе таких условий, после которых половина пленных не доезжала к пункту назначения.
      Микадо
      1. hohol95 Сегодня, 16:20
        Просто фото
        hohol95
        1. Микадо Сегодня, 16:24
          да, именно! hi в зимнее время пересылать военнопленных в открытых вагонах, не кормить.. и т.п. "невинные шалости". Есть фотографии зимней перевозки в таких же вагонах. Обратите внимание, многие в гражданском. Тот, который в нижнем правом углу - явно не военный, оброс сильно. Хотя всякое могло быть, могли и после месяца окружения в плен взять.
          Под Москвой в 41-м пленных раздевали - отнимали теплые вещи. Долго после этого выживет человек?
          Микадо
          1. hohol95 Сегодня, 16:55
            Не долго...
            И по этому пункту есть сравнения с немецкой стороной.
            2. При взятии в плен наши части военнопленных пешком гонят по 200-300 км до железной дороги, при этом их снабжение тыловыми частями Красной Армии не организовано и зачастую по 2-3 суток в пути военнопленных вовсе не кормят.


            Но возможно следует задаться вопросом - а была ли в наличии ЕДА? Или надо было своих держать на хлебных корках, а этим conquistador — завоевателям горячий, сытный кулеш на сале свином готовить и омлетом из американского яичного порошка потчевать?
            hohol95
  5. hohol95 Сегодня, 16:26
    А по поводу "стегания" Советского Союза не подписанием Женевской конвенции - прочтите статью на ВО от 21 июня 2012
    "Чёрный миф" о советских военнопленных: Сталин и Женевская конвенция

    Уже 27 июня 1941 года СССР выразил готовность сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста. 1 июля было утверждено «Положение о военнопленных», которое строго соответствовало положениям Гаагской и Женевской конвенций. Германским военнопленным гарантировались достойное обращение, личная безопасность и медицинская помощь. Это «Положение» действовало всю войну, его нарушители преследовались в дисциплинарном и уголовном порядке. Москва, признавая Женевскую конвенцию, видимо, надеялась на адекватную реакцию Берлина. Однако военно-политическое руководство Третьего рейха уже перешло линию между добром и злом и не собиралось применять к советским «недочеловекам» ни Гаагскую ни Женевскую конвенции, ни общепризнанных норм и обычаев войны. Советских «недочеловеков» собирались массово уничтожать.
    hohol95
  6. BAI Сегодня, 16:30
    Уже писал об этом. В феврале 1943 рацион пленных в лагерях по нормативам НКВД составлял 500 г хлеба в день. Это ровно столько, сколько в это время получал рабочий Ленинграда.
    BAI
    1. ваняватный Сегодня, 16:39
      и немного больше страшной ленинградской пайки ... увеличить которую не давали разрываемые внутренними противоречиями летчики люфтваффе
      ваняватный
      1. hohol95 Сегодня, 16:45
        Вы правы - их прям таки на части рвало от этих противоречий...
        hohol95
        1. Микадо Сегодня, 17:11
          Вы правы - их прям таки на части рвало от этих противоречий...

          ага, будущий добрый клоун и великий артист Юрий Никулин лично помогал, чтоб прям на части fellow Он зенитчиком был в Ленинграде. soldier
          Микадо
          1. avva2012 Сегодня, 17:24
            А, он, не разведчиком был?
            avva2012
            1. Микадо Сегодня, 17:38
              не, зенитчиком. Ушел в армию еще перед Финской, возвратился после Великой Отечественной.

              Три медали: "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией".
              А вот так думаешь.. а не был бы именно зенитчиком, и именно на Ленинградском фронте? Вернулся бы? Бог знает.. судьба хранила, видимо... soldier Разведчиком, Александр, Пуговкин был, в 42-м, вроде, комиссовали после ранения, мог и инвалидом остаться.
              Микадо
              1. avva2012 Сегодня, 17:44
                Странно, надо же, отголоски памяти, что он за линию фронта ходил. Где и с кем перепутал, возможно. Царствие небесное ему.
                avva2012
                1. Микадо Сегодня, 17:56
                  да, царствие.. великий Артист был! вот еще фото. Найдете?

                  обратите внимание, только сейчас заметил! фото, похоже, сделано в первой половине 1943-го года. У него, и еще у многих его товарищей, гимнастерки еще старого образца, с отложными воротниками, но на них уже погоны - тогда так делали!
                  Микадо
  7. hohol95 Сегодня, 16:41
    Фото венчающее статью не относиться к Сталинградской битве - Пленные немцы. Декабрь 1941 года
    hohol95
  8. leonardo_1971 Сегодня, 16:43
    Мой дед попал раненым в плен, после допроса ему сорвали бинты обнажив раны,вырвали язык,раздели до гола и бросили на снег умирать.Героя не дали хотя было представление. Дали Боевое Красное Знамя.посмертно
    leonardo_1971
  9. Евродав Сегодня, 17:19
    Цитата: hohol95
    Значит вашим родным повезло! И их скотину и птицу не сожрали, дом не сожгли, не угнали в лагеря или на работу в Рейх!

    Да ладно вы! Люди разные бывают... Кто то со временем остынет, кто то до самой смерти будет помнить! Это право переживших войну, давайте не будем думать за них!
    Евродав
  10. Комментарий был удален.
  11. Ратуш Сегодня, 17:24
    """.....Всего за в 1941-49 годах в СССР умерло чуть больше 580 тысяч военнопленных разных национальностей – 15 процентов от общего числа взятых в плен....."


    СССР взял в плен 4 миллиона немецких солдат ?
    Ратуш
  12. Hlavaty Сегодня, 17:39
    Между тем, никаких секретов Коля из Нового Уренгоя не открыл, а его критиков просто плохо учили в советских или уже российских школах. Учебники истории и до развала СССР, и (особенно) в 90-х, старательно замалчивают, а то и извращают факты.

    Я не понял. Автор своей статьей пытается доказать, что немецкие солдаты, воевавшие с оружием в руках в Сталинграде, НЕВИНОВНЫЕ? Только потому, что умерли от плохих условий плена?
    Критиков уренгойского мальчика как раз хорошо учили в школе: иностранцы напавшие с оружием на нашу страну виновны все. По факту нападения. Степень вины может быть разной, но НЕВИНОВНЫХ среди них НЕТ!
    Hlavaty
  13. солдатъ Сегодня, 17:53
    Концлагерь для советских военнопленных был даже внутри сталинградского котла. И когда его освободили - 6-я армия успела уморить большую часть наших пленных.
    Заслужили ли солдаты этой армии свою участь? Однозначно.
    Тем не менее - РКАА для немцев маршей смерти как японцы для союзников на Батаане не устраивала, лагерей смерти не создавала.
    Естественная смертность - но кто ж ее отменит.
    И большая часть немцев при Хрущеве вернулась из СССР в фатерланд.
    А зря - надо было оставить на пожизненные исправительные работы.
    солдатъ
    1. Микадо Сегодня, 18:01
      И большая часть немцев при Хрущеве вернулась из СССР в фатерланд.

      включая многих военных преступников...
      Микадо
  14. avva2012 Сегодня, 18:00
    Вообще, осталось много воспоминаний о сталинградском котле и с нашей стороны, и с ихней. Много документов, тема сама, популярна даже на западе. Снять бы фильм, причём, денег не жалеть. Показать последний рейс транспорта, когда вместе с ранеными/вместо их, в самолёты залезали, те, кто был крепче физически. Показать, блиндажи более менее высокопоставленных офицеров вермахта: кофе, сигареты, белый хлеб с джемом и комнатная собачка. А начать кино надо было, с лагерей наших военнопленных под Сталинградском (их три было). И через все это, провести судьбу ефрейтора ПВО. Его "душевные сметения", до битвы и когда, он сорок жрал перед пленом. Было бы интересно, на мой взгляд, при хорошем сценарии и режиссёре.
    avva2012
Картина дня