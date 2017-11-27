Проблема содержания военнопленных - опыт 1943 года
Двухминутное выступление "Мальчика Коли" в бундестаге вызвало множество нездоровых комментариев и обсуждений, страдающих за неимением фактического материала излишней эмоциональностью. Между тем, никаких секретов Коля из Нового Уренгоя не открыл, а его критиков просто плохо учили в советских или уже российских школах. Учебники истории и до развала СССР, и (особенно) в 90-х, старательно замалчивают, а то и извращают факты.
Первое, что необходимо помнить. Советский Союз, не подписавший Женевскую конвенцию о правилах содержания военнопленных, немедленно после начала Великой Отечественной подтвердил, что будет выполнять её требования. Соответствующий документ был передан в том числе и Германии через посольство Швейцарии. Гитлер на него не ответил.
Сухая документально подтвержденная статистика говорит о том, что 57 процентов советских военнопленных погибли в гитлеровских лагерях. В советских лагерях погибло чуть менее 15 процентов немцев (и их союзников) и менее 10 процентов японцев. Но из этой статистики полностью "вываливались" плененные под Сталинградом.
Причины очевидны.
1. До разгрома под Сталинградом отступающая Красная армия брала ничтожное количество пленных. За весь 1941 год - 9 147 человек, а к 19 ноября 1942 г (началу контрнаступления под Сталинградом), было пленено еще 10 635 человек.
2. Задолго до начала битвы и попаданию в окружение с последующим пленением, румынские и немецкие военнослужащие недоедали. Растянутые коммуникации и действия партизан в тылу привели к тому, что уже в сентябре (!) 1942 года рацион солдат 6-й армии составлял 1800 килокалорий вместо минимально необходимых 3-4 тысяч в сутки (а зимой в условиях интенсивных боевых действий - до 7,5тыс.Ккал по современным нормам).
Мало того, проблема с продовольствием все время усугублялась. К началу наступления захватчики уже съели все, что смогли реквизировать у местного населения и большинство имевшихся лошадей. В результате была полностью разрушена логистика окруженной группировки и из нескольких переполненных продовольствием складов невозможно было доставить продукты (склады захватили после разгрома части РККА).
В результате, к первым числам января 43-го нормы выдачи хлеба колебались в пределах 50-200 грамм в сутки. Для сравнения, минимальная норма хлеба, выдававшаяся в блокадном Ленинграде рабочим в ноябре-декабре 1941 года составляла 250 г. К 7 января в окруженной группировке фиксировали от 120 голодных смертей.
3. Катастрофически усугубляло голод невозможность согреться. Никаких исключительных морозов в эту зиму не было. Минимальная ночная температура не опускалась в январе ниже 22 градусов мороза ночью, а среднедневная колебалась от 0 до минус 5 градусов. Но отсутствие деревьев и сырой ветер действовали на ослабленные организмы окруженных фатально.
4. Отсутствие тепла, невозможность помыться и провести дезинфекцию плюс голод провоцировали массовые заболевания и распространение вшей. Еще в конце осени, когда действовала хоть какая-то система, в военно-полевом госпитале с 12 солдат сняли полтора килограмма вшей.
В результате всех этих факторов штаб 6-й армии на 26 января 1943 года оценивал общее количество больных в 30-40 тысяч.
Со всем этим колоссальным количеством людей и пришлось столкнуться нашим войскам после капитуляции Паулюса. При этом общая численность группировки к моменту сдачи оценивалась в 86 тысяч человек. Но реально их оказалось много больше. Только в период с 10 января по 22 февраля 1943 г. сдались 91 545 человек.
Дальнейшее очевидно. Совершенно неожиданно потребовалось одевать, согревать лечить и транспортировать армию больных, завшивленных дистрофиков, практически полностью потерявших волю к жизни (апатия - следствие длительного голода и переохлаждения).
При этом пленных еще следовало доставить в лагеря. Оставлять их в разгромленном Сталинграде означало подвергнуть уцелевших мирных жителей и солдат РККА угрозе эпидемии, которая бы просто добила город.
Из акта комиссии, обследовавшей лагерь военнопленных «Вельск: "У военнопленных выявлена крайняя завшивленность, их состояние очень истощенное. 57 проц. смертности падает на дистрофию, 33 проц. – на сыпной тиф и 10 проц. – на другие заболевания… ".
Из акта комиссии, обследовавших лагерь в селе Хреновое: "По данным актов физического состояния прибывших в лагерь военнопленных, они характеризуются следующими данными: а) здоровых – 29 проц., б) больных и истощенных – 71 проц. Физическое состояние определялось по наружному виду, к группе здоровых относились военнопленные, могущие самостоятельно передвигаться".
При этом 10 процентов попавших в лагеря и обследованных, были отнесены к категории "безнадежных" - наскоро обустроенные лагеря были не в состоянии оказать им квалифицированную помощь. Результаты были предсказуемы.
Лагерь в Бекетовке. Сегодня это окраина Волгограда, до которой из центра города 4-5 часов пешком. Зимой же истощенные пленные шли туда с раннего утра до позднего вечера. В целом, из числа попавших в лагерь в Бекетовке, к 10 мая были госпитализированы 35 099 пленных, 28 098 человек отправлены в другие лагеря, 27 078 человек умерли. Похожие цифры были по другим лагерям.
Катастрофическое положение с пленными пытались исправить "с колес". Многочисленные распоряжения Наркома обороны и заведовавшего лагерями Наркома Берии не могли исправить положение немедленно - страна попросту не располагала в 1943 году всем необходимым, чтобы мгновенно оказать должную помощь сотням тысяч людей. А ведь были и местные жители, тоже голодавшие и болевшие, был разрушенный Сталинград. Была, наконец, и РККА, которой еще и боеспособность надо было поддерживать.
Приведу лишь один из десятков документов, с которого начались попытки срочно наладить должное содержание военнопленных. 30 декабря 1942 г. заместитель наркома внутренних дел СССР Иван Серов предоставил докладную записку, в которой говорилось:
"В связи с успешными действиями частей Красной Армии на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах отправка военнопленных проходит с большими затруднениями, в результате чего происходит большая смертность среди военнопленных.
Как устанавливается, основными причинами смертности являются:
1. Румынские и итальянские военнопленные от 6-7 и до 10 суток до сдачи в плен не получали пищи вви¬ду того, что все продовольствие, поступавшее на фронт, шло в первую очередь немецким частям.
2. При взятии в плен наши части военнопленных пешком гонят по 200-300 км до железной дороги, при этом их снабжение тыловыми частями Красной Армии не организовано и зачастую по 2-3 суток в пути военнопленных вовсе не кормят.
3. Пункты сосредоточения военнопленных, а также приемные пункты НКВД должны Штабом тыла Красной Армии обеспечиваться продовольствием и обмундированием на путь следования. Практически этого не делается, и в ряде случаев при погрузке эшелонов военнопленным выдают вместо хлеба муку, а посуда отсутствует.
4. Органы военных сообщений Красной Армии подают вагоны для отправки военнопленных, не оборудованные нарами и печами, а в каждый вагон грузится по 50-60 чел.
Кроме того, значительная часть военнопленных не имеет теплой одежды, а трофейного имущества службы тылов фронтов и армий для этих целей не выделяют, несмотря на указание тов. Хрулева по этим вопросам...
И, наконец, вопреки Положению о военнопленных, утвержденному СНК СССР, и распоряжению Главвоенсанупра Красной Армии раненые и больные военнопленные не принимаются во фронтовые госпитали и направляются в приемные пункты".
Всего за в 1941-49 годах в СССР умерло чуть больше 580 тысяч военнопленных разных национальностей – 15 процентов от общего числа взятых в плен. В Германии, напомню, смертность наших пленных составила 57 процентов.
Как явствует из вышеизложенного, любые инсинуации на тему погибших в нашем плену военнопленных служат одной цели - извратить историю. В соответствии с политикой и практикой Советского руководства во время Великой Отечественной, все умершие в плену военнопленные являются жертвами войны. К ним применялись по мере сил и ограниченных возможностей все правила и нормы по обращению с военнопленными. После Сталинграда были сделаны соответствующие оргвыводы, и цифры смертности в лагерях снизились на порядок.
P.S. Десятки страниц и документов по этой тематике опубликовано в материале "Причины высокой смертности среди плененных под Сталинградом" от 18 марта 2010 года.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)
Использованы фотографии: livejournal
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти