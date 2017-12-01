Черноморский судостроительный завод: научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв»

Модель научно-исследовательского судна «Академик Сергей Королёв» в экспозиции Николаевского Музея судостроения и флота. Автор Александр Григорьевич Вычеров, участник Великой Отечественной войны, чемпион Европы по морскому моделизму 1957 г. в Лондоне

«Академик Сергей Королёв» у причала

«Космонавт Юрий Гагарин» и «Академик Сергей Королев»

Последний поход. «Академик Сергей Королёв» в проливе Босфор уходит на разделку в Индию

В конце 60-х – начале 70-х гг. ЧСЗ осуществил постройку научно-исследовательского судна «Академик Сергей Королёв», которое предназначалось для управления космическими аппаратами из любого района Мирового океана.Еще вовсю кипела работа по сдаче заказа №702, который был не чем иным, как крейсером «Ленинград». На Черноморский завод пришло новое задание: осуществить постройку корабля, на котором планировалось разместить систему связи и аппаратуру для управления космическими аппаратами. Сложность ситуации заключалась в том, что постройка подобного корабля не была утверждена 5-летним планом, и заказ, который к тому же являлся срочным, требовалось втиснуть в существующую очередь.3 сентября 1968 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О создании плавучих измерительных пунктов для обеспечения работ по комплексу «Н1-Л3» для обеспечения работ по второй советской программе лунных исследований». Сроки были установлены самые жесткие. Советский Союз активно осваивал космос, производя новые пуски пилотируемых кораблей, автоматических станций и спутников различного назначения.Во время вращения на околоземной орбите космические аппараты периодически выходили из зоны радиовидимости пунктов связи, расположенных на территории Советского Союза. Такие витки назывались «глухими», а Центр управления полетами на какое-то время терял связь с кораблем. Проблему предполагалось решить постройкой специальных кораблей для управления космическим полетами, которые, находясь на просторах Мирового океана, выполняли бы роль плавучих центров связи.К моменту получения распоряжения (середина 1969 года) стапеля Черноморского судостроительного завода были заняты. На стапеле №0 уже в высокой степени готовности находился заложенный в марте 1968 года корпус универсального сухогруза проекта 1568 типа «Феодосия». Было дано разрешение использовать имеющиеся в наличии технические заделы, материалы и оборудование с других заказов. Конструкторское бюро «Черноморсудопроект», которому была поручена разработка проекта корабля космической связи, предложила для экономии времени взять за основу корпус недостроенного сухогруза, расширив и удлинив его за счет вставок.Бортовая обшивка в средней части должна была стать внутренней стенкой цистерн для топлива и воды – одним из требований к заказу был неограниченный район плавания. Водоизмещение по проекту достигало 21250 тонн. Постепенно работы над проектом набирали обороты. Теперь он получил собственное наименование: проект 1908, шифр «Канопус». Название шифра было выбрано по имени звезды Канопус, не видимой с территории СССР и различимой только в Южном полушарии. Кораблю присвоили название «Академик Сергей Королёв», заводской строительный номер 704.Для того чтобы сократить время на выпуск технической и планово-технологической документации, заводские технологи и конструкторы работали непосредственно в Конструкторском бюро совместно с его специалистами. Из-за важности поставленной задачи на строительство «Королёва» были брошены наиболее опытные инженерные и технические кадры, получившие значительный опыт во время постройки авианесущих крейсеров «Москва» и «Ленинград». Главным строителем корабля был Иван Иосифович Винник, впоследствии Герой Социалистического Труда. Директором Черноморского судостроительного завода в тот период был Герой Социалистического Труда Анатолий Борисович Ганькевич.Для ускорения и облегчения процесса строительства возле стапеля были установлены дополнительные башенные краны грузоподъемностью 80 тонн и создана предстапельная площадь для сборки и сварки секций и блоков. Москва постоянно держала руку на пульсе производственного процесса – о ходе работ руководство завода отчитывалось перед столицей ежесуточно. Раз в месяц ездили в Москву докладывать обстоятельно, с деталями.Чтобы расположить большой объем оборудования, лабораторий, приборов, требовались дополнительные помещения. Для этого корпус несостоявшегося сухогруза разрезали по мидель-шпангоуту и врезали вставку длиной 12,3 метра. Были сделаны «наделки» к бортам по 1,6 метра, добавлены 3 палубы, 5 платформ и 5 водонепроницаемых переборок.Заказ №704 был спущен на воду 1 июля 1969 г. Началась достройка на плаву. Сложнейшей инженерной задачей являлся монтаж двух антенн: первая – командно-измерительной системы, вторая осуществляла спутниковую связь. Вес каждой из них достигал 175 тонн. Диаметр зеркал составлял 12 метров. На носовой надстройке должна была быть смонтирована малая антенна командно-измерительного комплекса с диаметром зеркала 2,1 м.Поступающие данные должны были обрабатываться собственным вычислительным комплексом, включавшим в себя две ЭВМ. С большими предосторожностями эти изделия были доставлены в Николаев с Ижорского завода. Антенны нужно было не только установить, но и соответствующим образом настроить. Требовалось проверить соосность двух 12-метровых антенн и синхронность их работы.Для этих целей была проведена специальная инженерная операция. Нужно было неподвижно зафиксировать находящийся на плаву корабль. Сухого дока на ЧСЗ не было, поэтому группа специалистов предприятия придумала способ осуществления этой непростой задачи в имеющихся условиях. «Сергея Королёва» установили на семь подводных опор, заранее сооруженных на дне Южного Буга. Три были нерегулируемые – две в носу, одна в корме, а высота четырех опор (в районе миделевой вставки) могла изменяться при помощи домкратов. С целью надежной посадки «Королёва» на опоры и создания необходимой прижимной силы в качестве балласта было принято 2000 тонн воды. На все время нахождения корабля в таком положении была организована круглосуточная вахта, называвшаяся «группа живучести». В ее задачи входило производить при необходимости балансировку судна в зависимости от уровня воды в акватории, силы и направления ветра, расхода грузов. Всего на опорах корабль простоял 26 суток, что позволило тщательно настроить соответствующую тонкую аппаратуру.26 декабря 1970 г. был подписан приемный акт. На подписании присутствовали знаменитые на всю страну и известные в узких кругах личности. Среди первых – космонавты, Герои Советского Союза Валерий Быковский и Александр Волков. Среди вторых – заместитель генерального конструктора ракетной фирмы Николая Челомея генерал майор Яков Трегуб. Присутствовала на мероприятии и вдова Сергея Павловича Нина Королёва. Комиссия по приему высоко оценила труд николаевских корабелов.Постройка «Академика Сергея Королёва» длилась два года, девять месяцев и 8 дней. При полном водоизмещении корабля в 21250 тонн его наибольшая длина составляла 189,9 м, ширина – 25 м, высота надводного борта 13,2 м, осадка 7,93 м. Главная энергетическая установка мощностью 12 тыс. л.с. позволяла развивать скорость в 17,5 узлов. Дальность плавания 22500 миль. Автономность – 120 суток при 123 членах экипажа и около 200 научных сотрудниках. Нормальная работа командно-измерительных комплексов была возможна при волнении моря до 7 баллов и скорости ветра до 20 м в секунду.Для находящихся на борту людей были созданы комфортабельные условия. В носовой части корабля ниже ватерлинии был оборудован кинотеатр на 250 человек. Имелся хорошо оснащенный спортзал, открытый и закрытый бассейны, читальный зал и большая библиотека. В наличии имелась даже бильярдная.За успехи в деле строительства корабля « Академик Сергей Королёв» город Николаев был награжден указом от 31 декабря 1970 года орденом Трудового Красного Знамени, а в январе 1971 г. ЧСЗ украсил свое знамя орденом Октябрьской Революции.Уже весной детище Черноморского завода отправилось в плавание для выполнения своей главной задачи: находясь в северной Атлантике, «Королёв» осуществлял управление станцией «Салют». Его первый рейс длился 205 суток, и дальнейшая эксплуатация оказалась интенсивной.В 1974 г., наряду с другим кораблем советского космического флота «Космонавт Юрий Гагарин», «Академик Сергей Королёв» принял непосредственное участие в осуществлении совместной советско-американской космической программы «Союз-Аполлон». Он обеспечивал стыковку кораблей «Союз-19» и «Аполлон-18», находясь в Гондурасском заливе Карибского моря.В мае 1982 г. корабль совершал свой тринадцатый экспедиционный рейс. 27 мая 1983 г. был произведен запуск транспортного космического корабля «Прогрес-13», который должен был доставить на станцию «Салют-7» около 2,5 тонн различных грузов. Из-за ошибок специалистов наземного командно-измерительного комплекса, которые не успели выдать нужные команды, «Прогресс» с несчастливым числом начал терять высоту. Возникла угроза сгорания его в атмосфере. Последним шансом избежать аварии являлась командная радиолиния «Академика Сергея Королёва», находящегося в то время в Атлантике. Сотрудникам экспедиции удалось, выдав серию радиокоманд, вывести транспортный корабль на расчетную орбиту. Таким образом, была не только предотвращена потеря космического корабля с ценным грузом, но и не сорвана очередная международная экспедиция к станции «Салют-7».В июле 1988 г. вместе с другими научно-исследовательскими судами космического флота – «Кегостровом» и «Космонавтом Георгием Добровольским» – «Академик Сергей Королёв» контролировал включение разгонных ступеней ракет-носителей при запуске межпланетных станций «Фобос-1» и «Фобос-2», отправляющихся для изучения Марса и его спутников.К 1991 году «Академик Сергей Королёв» совершил уже 22 экспедиционных рейса. За это время он прошел три модернизации установленного на борту оборудования. Будучи приписанным к порту Одесса, после объявления Украиной «независимости» сменил флаг. Вместе с «Королёвым» новым властям достался и другой уникальный корабль – «Юрий Гагарин» – водоизмещением 45 тыс. тонн, построенный в Ленинграде.Несмотря на мощнейшие сотрясания воздуха помпезными заявлениями о том, что Украина – космическая держава, денег на сколько-нибудь подобающую эксплуатацию двух уникальных кораблей, строить которые могли в мире страны, чье количество можно было пересчитать по пальцам одной руки, у «космической державы» не оказалось. С 1991 года «Королёв» и «Гагарин» находились в отстое, а в 1995 году по решению Фонда госимущества Украины был объявлен тендер на продажу этих двух кораблей. В 1996 г. они были проданы на металлолом в Индию, и зимой 1996–1997 гг. утилизированы.