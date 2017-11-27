12:24 27 ноября

Сочинские встречи: Ближний Восток у ног Путина



Ноябрьские встречи в Сочи, возможно, когда-нибудь войдут в историю наравне с Кэмп-Дэвидскими соглашениями. По сути, и те и другие каждые в свое время очертили контуры нового Ближнего Востока.

Сегодня, впервые за 30 лет, США ведут себя на Ближнем Востоке с оглядкой. Они уже не могут закатать в каменный век кого угодно. Более того, в последнее время им с трудом удается защищать оставшихся у них в регионе уже немногочисленных союзников. Даже не каждый год, а чуть ли не каждый месяц, лидеры то одной, то другой страны региона летят в Россию к новому гегемону Ближнего Востока и выражают ему свое почтение и заверяют в вечной дружбе.




Труднее всего было «приручить» Турцию. Дипломатическое и экономическое окучивание Анкары продолжалось на протяжении чуть ли не десяти лет. Вначале ей был показан вкусный пряник. Затем ее убедили в общности интересов, а потом серия ошибок американской дипломатии приблизили неизбежное. В итоге три еще недавно непримиримых страны, Россия, Иран и Турция, стали партнерами и соучредителями нового миропорядка на Ближнем Востоке, в котором США оставлялась пусть важная, но далеко не главная роль.

По мере того, как лидеры стран Ближнего Востока начинали верить в неизбежность нового миропорядка, менялось и их видимое отношение к Москве.



У Египта после арабской весны, по сути, не было выбора. После того, как Вашингтон вонзил им нож в спину, идти к США на поклон новому президенту страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси явно не хотелось. Каир пробовал маневрировать, лавируя между интересами региональных игроков, пока в 2015 году в регион не вернулась Россия. Далее все пошло как по маслу. Военные контракты, АЭС, оборудование, зерно, металл. В общем, дружба получилась не только искренняя, но и с экономическим интересом.

Катару было труднее всего решиться на столь важный для него шаг. Руководство страны отдавало себе отчет, что США им никогда этого не простят. С другой стороны, катарские и американские интересы полностью разошлись. Проигрыш сирийской кампании и выигрыш Трампа не оставил Дохе никаких других вариантов. Дружба с Вашингтоном обозначало разорение и крах. Дружба с Москвой давала надежду на спокойствие и процветание, и эмир Тамим бин Хамад Аль Тани рискнул.



И выиграл. Сегодня экономические связи Катара и Москвы крепнут и скоро станут стратегическими. Их СПГ «бизнес» идеально дополняет друг друга. Москва легко может обслуживать европейских клиентов Катара газом с месторождения «Ямал-СПГ», а Доха, в свою очередь закроет обязательства Москвы перед Индией и другими партнерами в регионе. Только бизнес, ничего личного, как говорят американцы.

После того как союзникам совместными усилиями удалось отстоять Катар (то есть демарш Саудовской Аравии был оставлен без удовлетворения), американский Ближний Восток посыпался.

К традиционно хорошим отношениям с Алжиром и теперь Египтом Россия имеет все шансы стать патроном нового ливийского режима, который очень скоро может восстановить единство страны под руководством пока генерала Халифа Белкасим Хафтара.



Уже далеко продвинулись переговоры с Марокко. Москва понимает интересы Рабата в Западной Сахаре и считает их достойными уважения. В свою очередь, появление очень важной в стратегическом отношении военной базы России — всего лишь вопрос переговоров. Думаю, сегодня у короля Мухаммеда VI уже почти не осталось аргументов, чтобы не заключить взаимовыгодное соглашение с Москвой.

Сочинские встречи: Ближний Восток у ног Путина


Последним сдали нервы у президента Судана Омара Хасана Ахмед аль-Башира. Его войска до сих пор помогают «законному» президенту Йемена Хади и королевской саудовской армии наводить «порядок» в этой стране. Между тем он сам отправился на днях в Сочи, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому гегемону и предложить ему построить у себя в стране российскую военную базу, которая защитит его от возможной агрессии со стороны сами знаете кого. А заодно он не против построить у себя российскую атомную станцию.

Да и вообще, он поклонник России с самых незапамятных времен, если кто не в курсе.



А что ему оставалось делать, если даже сам «великий» король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в кои-то веки оторвал свою «филейную часть» от трона и отправился с историческим визитом в Москву, чтобы засвидетельствовать своему другу и брату Владимиру нижайшее почтение.

Для статистики еще вспомним о «вечном» союзнике России в регионе Сирии и наконец полностью определившемся Ираке. Теперь это вместе с Ираном так называемая «шиитская дуга», которая очень страшит Израиль. Шиитская дуга в руках Москвы — это лучший аргумент для Тель-Авива договариваться, пока не поздно. А то ведь Сирия может и вспомнить, что Голанские высоты когда-то принадлежали им.

Итак, мы видим, что Ближний Восток за 2017 год, как калейдоскоп, пересобрался в новую картинку. США в ней пока присутствует, но в качестве фона, а главное место в мозаике заняла Россия. Если бы кто-то хотя бы два с половиной года назад об этом сказал, ей богу, не поверил бы. Не поверил, что так все может произойти быстро. Но тут надо сказать спасибо США и их внутренней склоке. Без нее, очевидно, процесс затянулся бы во времени.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 17

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  1. Мар.Тира Сегодня, 10:16
    Сирия ни когда и не забывала про Голанские высоты.Вернуть их сейчас не представляется возможным.И в силу тяжелой воны,и в политическом плане.Это узел,который будет ещё долго не разрублен.Но Израиль рано,или поздно всё равно их отдаст.Лучше конечно раньше,и добровольно.Статья конечно с иронией,но успехи нашей дипломатии очевидны.Были бы такие и во внутреннем положении,особенно в экономике,и патриотическом воспитании.Ведь как известно Россию всегда разваливали изнутри.
    Мар.Тира
    1. Krasnodar Сегодня, 10:25
      Цитата: Мар.Тира
      Сирия ни когда и не забывала про Голанские высоты.Вернуть их сейчас не представляется возможным.И в силу тяжелой воны,и в политическом плане.Это узел,который будет ещё долго не разрублен.Но Израиль рано,или поздно всё равно их отдаст.Лучше конечно раньше,и добровольно.

      С какого перепугу Израиль их отдаст?
      Очень нестабильной стране, с которой он в состоянии войны с 1948 года.
      Обстрелы израильских поселений с Голанских высот велись сирийцами с 1948 по 1967 год. Во время Шестидневной войны их занял Израиль.
      Отдать их в обмен на мир конечно можно. Как отдали Синай за мирное соглашение с Египтом или землицу Иордании по тому же принципу.
      Проблема, что Сирия не является стабильным государством, мирное соглашение может быть пересмотрено в результате очередного переворота или Гражданской войны и тогда их придётся отвоевывать по той же причине, что в 1967. А кому лишняя кровь нужна?
      Krasnodar
      1. andj61 Сегодня, 10:57
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: Мар.Тира
        Сирия ни когда и не забывала про Голанские высоты.Вернуть их сейчас не представляется возможным.И в силу тяжелой воны,и в политическом плане.Это узел,который будет ещё долго не разрублен.Но Израиль рано,или поздно всё равно их отдаст.Лучше конечно раньше,и добровольно.
        С какого перепугу Израиль их отдаст?
        Очень нестабильной стране, с которой он в состоянии войны с 1948 года.

        Конечно, не отдаст. К тому же сама Сирия до момента оккупации Голан Израилем, владела ими лишь 23 года (с 1944), ещё 20 лет ими управляла Франция, а до этого Голаны входили в состав подмандатной Британской территории Палестина (нынешние Израиль и Иордания), но были переданы бриттами французам в состав их подмандатной территории, в которую входили Сирия и Ливан. Передача Голан бриттами заложила бомбу в виде затруднения пользования водными ресурсами - Сирия до 1968 частенько обеспечивала полный "разбор воды и её просто не доставалось Израилю. Помимо обстрелов этот факт также послужил причиной занятия Голан Израилем. Стоит, правда, отметить, что Францией, в свою очередь, был передан под британское мандатное управление пограничный участок территории, на котором расположены истоки Лиддани (Дана) и руины Тель-Дан - Израиль сейчас об этом даже не упоминает. В настоящее время вода уже не является критичным моментом для Израиля, но Сирия обеспечить стабильность на своей территории в обозримое время не сможет. Поэтому даже речи о передачи ей Голан сейчас идти не может - с точки зрения Израиля, разумеется .
        Как будут развиваться события в Сирии - дело тёмное и непонятное, но вот тот факт, что Россия приобрела существенный вес в регионе, и взаимодействует со всеми существенными игроками в нем - в том числе, и с Израилем - это несомненный факт. hi
        andj61
    2. Зяблицев Сегодня, 10:30
      В то время когда на даче Владимира Путина в Сочи решается геополитическая судьба Ближнего Востока с лидерами Турции и Ирана, в США во всю по всем каналам идет обсуждение "твиттеровского срача" между президентом США и отцом баскетболиста из колледжа, которого освободили из китайской тюрьмы после личной встречи Дональда Трампа с руководителем КНР Си Цзиньпином. Они живут на Марсе! Они думают, что Сирия - на другой планете, а Украина - это дикое племя обезьян из Африки...Впрочем про Африку они то же мало что знают! Про себя знают - американцы - это богоподобные атланты управляющие Вселенной laughing
      Мне просто очень нравится, как мы начали кидать этих зазнаек! Несомненно, это большой внешнеполитический успех ВВП! Западные СМИ будут его замалчивать, нивелировать, но ничего поделать не смогут - теперь нужно застабилизировать Сирию и вплотную взяться за братьев наших меньших из Малороссии, пока они там не повымирали все от собственной дурости! laughing
      Зяблицев
  2. solzh Сегодня, 10:22
    Россия восстанавливает своё влияние, в странах и на территириях, некогда входивших в сферу интересов Советского Союза.
    solzh
  3. Гардамир Сегодня, 10:44
    А чЁ он из Сочи не вылазит? От рутения прячется?
    Гардамир
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:45
      от оппозиционеров прячется, а то вы почти его свергли в интернете и он не знает что делать и в такие моменты он летит в Сочи под защиту Росгвардии и ФСО и сидит там и прячется от гнева ваших аккаунтов
      .
      с-т Petrov
  4. vlad007 Сегодня, 11:05
    В сети, в авторитетных источниках в ютубе, промелькнуло сообщение, что Асад не улетел в тот же день, а остался в Сочи и таким образом трехсторонняя встреча Путин-Эрдоган-Роухани на самом деле была ЧЕТЫРЕХсторонней.
    vlad007
    1. Krasnodar Сегодня, 11:18
      Цитата: vlad007
      В сети, в авторитетных источниках в ютубе, промелькнуло сообщение, что Асад не улетел в тот же день, а остался в Сочи и таким образом трехсторонняя встреча Путин-Эрдоган-Роухани на самом деле была ЧЕТЫРЕХсторонней.

      В "Родине" забухал, телок снял ... на встречу не проснулся.
      Krasnodar
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:48
        В "Родине" забухал, телок снял ... на встречу не проснулся.


        тут вроде не про вашего чиновничьего брата

        Моше Кацав, когда работал министром туризма, изнасиловал свою сотрудницу; а еще заставлял заниматься сексом других женщин; разбазаривал подарочный фонд президента.


        не надо проецировать свои грешки на нормальных мужиков, имеющих очень красивую жену и здоровых детей.

        а так пишите больше. Без писанины не видно ху из ху)

        с-т Petrov
        1. с-т Petrov Сегодня, 11:59
          и никнейм "Краснодар" вводит пользователей ВО в заблуждение, считаю пора ставить Тель-Авив

          с-т Petrov
  5. vlad007 Сегодня, 11:06
    В сети, в авторитетных источниках, промелькнуло сообщение, что Асад не улетел в тот же день, а остался в Сочи и таким образом трехсторонняя встреча Путин-Эрдоган-Роухани на самом деле была ЧЕТЫРЕХсторонней.
    vlad007
    1. Офицер запаса Сегодня, 11:47
      Гарем собран. Я так понимаю, что Асад уже готов заявить "Господин назначил меня любимой женой!"
      Офицер запаса
  6. Lnglr Сегодня, 11:14
    Ближний Восток у ног Путина

    Аллилуйя!!!!!
    Lnglr
  7. Антианглосакс Сегодня, 11:31
    Сирия может и вспомнить, что Голанские высоты когда-то принадлежали им.

    А она что забывала? Нет сомнений, что придёт время и Голанские высоты вернуться на родину, а вот по-хорошему или по-плохому - покажет время.
    Антианглосакс
  8. Немезида Сегодня, 11:43
    Восток всегда себе на уме,а не у ног кого то...Египет уже дружил с СССР,получил от СССР громадные кредиты,а потом сбежал к США,причем кредиты Египту такие как ВВП потом списали...по сути подарив...Хватит с нас такой дружбы. Деньги России нужно тратить на Россию,а не на Киргизии с Узбекистами...
    Немезида
  9. turbris Сегодня, 12:12
    А читаешь высказывания наших "либерастов" - российская внешняя политика и дипломатия полностью в провале, мы окружены врагами, у нас нет друзей, мы испортили отношения со всем "цивилизованным" миром, санкции нас задушат и ни слова про очевидные успехи. Внешняя политика - это длительный процесс, результаты которого становятся видны иногда только через десятки лет. Сдвиги уже заметны на Ближнем Востоке и с Европой скоро все устаканится, и санкции отменят, никуда не денутся и США перестанут быть единственным мировым гегемоном, главное последовательная и понятная для всех деятельность, направленная на достижение конкретных результатов.
    turbris
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