Сочинские встречи: Ближний Восток у ног Путина
Ноябрьские встречи в Сочи, возможно, когда-нибудь войдут в историю наравне с Кэмп-Дэвидскими соглашениями. По сути, и те и другие каждые в свое время очертили контуры нового Ближнего Востока.
Сегодня, впервые за 30 лет, США ведут себя на Ближнем Востоке с оглядкой. Они уже не могут закатать в каменный век кого угодно. Более того, в последнее время им с трудом удается защищать оставшихся у них в регионе уже немногочисленных союзников. Даже не каждый год, а чуть ли не каждый месяц, лидеры то одной, то другой страны региона летят в Россию к новому гегемону Ближнего Востока и выражают ему свое почтение и заверяют в вечной дружбе.
Труднее всего было «приручить» Турцию. Дипломатическое и экономическое окучивание Анкары продолжалось на протяжении чуть ли не десяти лет. Вначале ей был показан вкусный пряник. Затем ее убедили в общности интересов, а потом серия ошибок американской дипломатии приблизили неизбежное. В итоге три еще недавно непримиримых страны, Россия, Иран и Турция, стали партнерами и соучредителями нового миропорядка на Ближнем Востоке, в котором США оставлялась пусть важная, но далеко не главная роль.
По мере того, как лидеры стран Ближнего Востока начинали верить в неизбежность нового миропорядка, менялось и их видимое отношение к Москве.
У Египта после арабской весны, по сути, не было выбора. После того, как Вашингтон вонзил им нож в спину, идти к США на поклон новому президенту страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси явно не хотелось. Каир пробовал маневрировать, лавируя между интересами региональных игроков, пока в 2015 году в регион не вернулась Россия. Далее все пошло как по маслу. Военные контракты, АЭС, оборудование, зерно, металл. В общем, дружба получилась не только искренняя, но и с экономическим интересом.
Катару было труднее всего решиться на столь важный для него шаг. Руководство страны отдавало себе отчет, что США им никогда этого не простят. С другой стороны, катарские и американские интересы полностью разошлись. Проигрыш сирийской кампании и выигрыш Трампа не оставил Дохе никаких других вариантов. Дружба с Вашингтоном обозначало разорение и крах. Дружба с Москвой давала надежду на спокойствие и процветание, и эмир Тамим бин Хамад Аль Тани рискнул.
И выиграл. Сегодня экономические связи Катара и Москвы крепнут и скоро станут стратегическими. Их СПГ «бизнес» идеально дополняет друг друга. Москва легко может обслуживать европейских клиентов Катара газом с месторождения «Ямал-СПГ», а Доха, в свою очередь закроет обязательства Москвы перед Индией и другими партнерами в регионе. Только бизнес, ничего личного, как говорят американцы.
После того как союзникам совместными усилиями удалось отстоять Катар (то есть демарш Саудовской Аравии был оставлен без удовлетворения), американский Ближний Восток посыпался.
К традиционно хорошим отношениям с Алжиром и теперь Египтом Россия имеет все шансы стать патроном нового ливийского режима, который очень скоро может восстановить единство страны под руководством пока генерала Халифа Белкасим Хафтара.
Уже далеко продвинулись переговоры с Марокко. Москва понимает интересы Рабата в Западной Сахаре и считает их достойными уважения. В свою очередь, появление очень важной в стратегическом отношении военной базы России — всего лишь вопрос переговоров. Думаю, сегодня у короля Мухаммеда VI уже почти не осталось аргументов, чтобы не заключить взаимовыгодное соглашение с Москвой.
Последним сдали нервы у президента Судана Омара Хасана Ахмед аль-Башира. Его войска до сих пор помогают «законному» президенту Йемена Хади и королевской саудовской армии наводить «порядок» в этой стране. Между тем он сам отправился на днях в Сочи, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому гегемону и предложить ему построить у себя в стране российскую военную базу, которая защитит его от возможной агрессии со стороны сами знаете кого. А заодно он не против построить у себя российскую атомную станцию.
Да и вообще, он поклонник России с самых незапамятных времен, если кто не в курсе.
А что ему оставалось делать, если даже сам «великий» король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в кои-то веки оторвал свою «филейную часть» от трона и отправился с историческим визитом в Москву, чтобы засвидетельствовать своему другу и брату Владимиру нижайшее почтение.
Для статистики еще вспомним о «вечном» союзнике России в регионе Сирии и наконец полностью определившемся Ираке. Теперь это вместе с Ираном так называемая «шиитская дуга», которая очень страшит Израиль. Шиитская дуга в руках Москвы — это лучший аргумент для Тель-Авива договариваться, пока не поздно. А то ведь Сирия может и вспомнить, что Голанские высоты когда-то принадлежали им.
Итак, мы видим, что Ближний Восток за 2017 год, как калейдоскоп, пересобрался в новую картинку. США в ней пока присутствует, но в качестве фона, а главное место в мозаике заняла Россия. Если бы кто-то хотя бы два с половиной года назад об этом сказал, ей богу, не поверил бы. Не поверил, что так все может произойти быстро. Но тут надо сказать спасибо США и их внутренней склоке. Без нее, очевидно, процесс затянулся бы во времени.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)
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