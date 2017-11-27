Сочинские встречи: Ближний Восток у ног Путина

Ноябрьские встречи в Сочи, возможно, когда-нибудь войдут в историю наравне с Кэмп-Дэвидскими соглашениями. По сути, и те и другие каждые в свое время очертили контуры нового Ближнего Востока.Сегодня, впервые за 30 лет, США ведут себя на Ближнем Востоке с оглядкой. Они уже не могут закатать в каменный век кого угодно. Более того, в последнее время им с трудом удается защищать оставшихся у них в регионе уже немногочисленных союзников. Даже не каждый год, а чуть ли не каждый месяц, лидеры то одной, то другой страны региона летят в Россию к новому гегемону Ближнего Востока и выражают ему свое почтение и заверяют в вечной дружбе.Труднее всего было «приручить» Турцию. Дипломатическое и экономическое окучивание Анкары продолжалось на протяжении чуть ли не десяти лет. Вначале ей был показан вкусный пряник. Затем ее убедили в общности интересов, а потом серия ошибок американской дипломатии приблизили неизбежное. В итоге три еще недавно непримиримых страны, Россия, Иран и Турция, стали партнерами и соучредителями нового миропорядка на Ближнем Востоке, в котором США оставлялась пусть важная, но далеко не главная роль.По мере того, как лидеры стран Ближнего Востока начинали верить в неизбежность нового миропорядка, менялось и их видимое отношение к Москве.У Египта после арабской весны, по сути, не было выбора. После того, как Вашингтон вонзил им нож в спину, идти к США на поклон новому президенту страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси явно не хотелось. Каир пробовал маневрировать, лавируя между интересами региональных игроков, пока в 2015 году в регион не вернулась Россия. Далее все пошло как по маслу. Военные контракты, АЭС, оборудование, зерно, металл. В общем, дружба получилась не только искренняя, но и с экономическим интересом.Катару было труднее всего решиться на столь важный для него шаг. Руководство страны отдавало себе отчет, что США им никогда этого не простят. С другой стороны, катарские и американские интересы полностью разошлись. Проигрыш сирийской кампании и выигрыш Трампа не оставил Дохе никаких других вариантов. Дружба с Вашингтоном обозначало разорение и крах. Дружба с Москвой давала надежду на спокойствие и процветание, и эмир Тамим бин Хамад Аль Тани рискнул.И выиграл. Сегодня экономические связи Катара и Москвы крепнут и скоро станут стратегическими. Их СПГ «бизнес» идеально дополняет друг друга. Москва легко может обслуживать европейских клиентов Катара газом с месторождения «Ямал-СПГ», а Доха, в свою очередь закроет обязательства Москвы перед Индией и другими партнерами в регионе. Только бизнес, ничего личного, как говорят американцы.После того как союзникам совместными усилиями удалось отстоять Катар (то есть демарш Саудовской Аравии был оставлен без удовлетворения), американский Ближний Восток посыпался.К традиционно хорошим отношениям с Алжиром и теперь Египтом Россия имеет все шансы стать патроном нового ливийского режима, который очень скоро может восстановить единство страны под руководством пока генерала Халифа Белкасим Хафтара.Уже далеко продвинулись переговоры с Марокко. Москва понимает интересы Рабата в Западной Сахаре и считает их достойными уважения. В свою очередь, появление очень важной в стратегическом отношении военной базы России — всего лишь вопрос переговоров. Думаю, сегодня у короля Мухаммеда VI уже почти не осталось аргументов, чтобы не заключить взаимовыгодное соглашение с Москвой.Последним сдали нервы у президента Судана Омара Хасана Ахмед аль-Башира. Его войска до сих пор помогают «законному» президенту Йемена Хади и королевской саудовской армии наводить «порядок» в этой стране. Между тем он сам отправился на днях в Сочи, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому гегемону и предложить ему построить у себя в стране российскую военную базу, которая защитит его от возможной агрессии со стороны сами знаете кого. А заодно он не против построить у себя российскую атомную станцию.Да и вообще, он поклонник России с самых незапамятных времен, если кто не в курсе.А что ему оставалось делать, если даже сам «великий» король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в кои-то веки оторвал свою «филейную часть» от трона и отправился с историческим визитом в Москву, чтобы засвидетельствовать своему другу и брату Владимиру нижайшее почтение.Для статистики еще вспомним о «вечном» союзнике России в регионе Сирии и наконец полностью определившемся Ираке. Теперь это вместе с Ираном так называемая «шиитская дуга», которая очень страшит Израиль. Шиитская дуга в руках Москвы — это лучший аргумент для Тель-Авива договариваться, пока не поздно. А то ведь Сирия может и вспомнить, что Голанские высоты когда-то принадлежали им.Итак, мы видим, что Ближний Восток за 2017 год, как калейдоскоп, пересобрался в новую картинку. США в ней пока присутствует, но в качестве фона, а главное место в мозаике заняла Россия. Если бы кто-то хотя бы два с половиной года назад об этом сказал, ей богу, не поверил бы. Не поверил, что так все может произойти быстро. Но тут надо сказать спасибо США и их внутренней склоке. Без нее, очевидно, процесс затянулся бы во времени.