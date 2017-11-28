Малый беспилотный летательный аппарат «Тахион»
«Тахион» — это российский малый беспилотный летательный аппарат, созданный инженерами компании ООО «Ижмаш — Беспилотные системы» (Ижевск). Впервые данный беспилотник был представлен в 2012 году. «Тахион» предназначен для наблюдения, корректировки огня, целеуказания, оценки ущерба. Эффективен при проведении аэрофото- и видеосъемки местности на удалении, в случае необходимости может использоваться в качестве ретранслятора сигнала связи. В настоящее время данный беспилотник используется в сухопутных войсках, а также в подразделениях ВМФ России.
Научно-производственное объединение «Ижмаш — беспилотные системы» ведет отсчет своей работе с 2006 года. Одним из направлений работы компании сразу же стала разработка, производство, ремонт, техническое обслуживание, реализация и монтаж беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время в компании работают над расширением тактико-технических возможностей своих изделий и разработкой новых беспилотных летательных систем. Стоит отметить, что в последние годы Ижевск превратился в знаковый город для российских беспилотных систем. Сегодня в столице Удмуртии работают сразу три серьезных компании, которые занимаются разработкой беспилотников. Это уже обозначенное научно-производственное объединение «Ижмаш — беспилотные системы», компания Zala aero, 51% акций которой принадлежит оружейному концерну «Калашников», и предприятие ООО «Финико», также известное как группа компаний «Беспилотные системы».
При этом беспилотники могут стать новым брендом Удмуртии. Об этом в рамках работы Восточного экономического форума в сентябре 2017 года говорил исполняющий обязанности главы постпредства республики при президенте России Михаил Хомич. По его словам, для многих губернаторов стало новостью лидерство Удмуртии в вопросе создания и производства беспилотников. Сегодня они находят своего потребителя не только в военной, но и в гражданской сфере и широко представлены на российском рынке.
Начало разработки и проектирования беспилотного летательного аппарата «Тахион» началось в конце 2000-х годов, широкой публике данный аппарат был представлен в 2012 году. В конце 2014 года беспилотники начали поступать на вооружение частей БПЛА Восточного военного округа. Несмотря на то, что данный летательный аппарат изначально разрабатывался и предназначен для применения исключительно в военной сфере, его летно-технические и эксплуатационные характеристики обеспечивают БПЛА высокую перспективность. Данная модель является востребованной, поэтому беспилотник достаточно активно выпускается в рамках гособоронзаказа. В перспективе данный беспилотный летательный аппарат может быть ориентирован и на экспорт в армии других стран.
В январе 2015 года в России начались государственные испытания новой модификации дрона, которая работала не от аккумуляторов, а от топливных элементов. В том же году начали появляться новости о поставках данных беспилотников в войска, в частности в начале 2015 года они поступили на вооружение разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), а в 2016 году на вооружение российской военной базы в Армении. Совсем недавно в российской прессе появилась информация о создании в составе Каспийской флотилии нового отряда специального назначения. Отряд «прибрежных спецназовцев» создается на базе отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии. Сообщается, что на вооружение данного отряда помимо всего прочего поступят и беспилотники «Тахион». Они помогут бойцам спецназа при скрытной высадке разведывательных групп на берег, а также в обнаружении диверсантов противника, в том числе под водой.
Так бойцы специальных подразделений Северного флота в 2015 году испытывали «Тахионы» в бухтах на побережье Кольского полуострова. В первую очередь их интересовала возможность использования беспилотника для обнаружения боевых пловцов и средств их доставки на различных глубинах, а также обнаружение мобильных баз диверсантов, секретов и замаскированных засад, в том числе в ночное время с использованием специальных систем наблюдения. Отрабатывались возможности обнаружения малых и сверхмалых объектов на берегу, на водной поверхности и под водой.
Малый беспилотный летательный аппарат «Тахион» разработан по аэродинамической схеме «летающее крыло». Данная схема является разновидностью схемы «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, которое несет все агрегаты и полезную нагрузку. Одним из ярких представителей летательных аппаратов, построенных по схеме «летающее крыло» является американский стратегический бомбардировщик B2 Spirit. БПЛА «Тахион» состоит из планера с системой автоматического управления автопилотом, силовой установки, органов управления, бортовой системы питания, а также системы посадки на парашюте и съемных блоков целевой нагрузки, которые могут меняться в зависимости от решаемых беспилотником задач. Запуск беспилотника производится при помощи резиновой катапульты, посадка — парашютным способом.
Беспилотный летательный аппарат «Тахион» был специально спроектирован с учетом применения в тяжелых климатических условиях, он может оснащаться видеокамерой, тепловизором и другим оборудованием. Аппарат отличается небольшими массогабаритными характеристиками и может использоваться в широком диапазоне температур и высот, а также при существенной скорости ветра. Стартовая масса беспилотника не превышает 25 кг, при массе полезной нагрузки — 5 кг. Эти малые беспилотники могут применяться в интересах войсковой разведки в дневное и ночное время суток на дальности до 40 километров даже в неблагоприятных погодных условиях, разрешается эксплуатация при порывах ветра до 15 м/с. БПЛА «Тахион» в состоянии вести разведку в масштабе времени, близком к реальному, при этом могут использоваться и для организации видео и переговорной связи, выступая в качестве ретрансляторов сигнала.
Малый беспилотный летательный аппарат «Тахион» обладает достаточно компактной конструкцией, его длина не превышает 61 см, а размах крыльев равен двум метрам. Несмотря на свои небольшие размеры, благодаря особой аэродинамической форме он отличается высокой маневренностью и устойчивостью в полете. В качестве силовой установки используется один электродвигатель, который позволяет многофункциональному устройству развивать скорость до 120 км/ч. При этом максимальная продолжительность нахождения аппарата в воздухе ограничивается двумя часами. На беспилотниках «Тахион», оснащенных электродвигателями, работающими на топливных элементах, энергия для полета вырабатывается электромеханическим генератором электроэнергии. В качестве топлива такой беспилотный летательный аппарат использует сжатый водород, в качестве окислителя — атмосферный воздух.
Состав беспилотного комплекса: два беспилотных летательных аппарата «Тахион», комплект сменных модулей полезной нагрузки (фотокамера, телекамера, инфракрасная камера, тепловизор), наземная станция управления и катапульта. Расчет комплекса состоит из двух человек, находящихся на земле. Оба работаю с компьютерами. С одного из них ведется управление беспилотным аппаратом, а на экране другого отображается поступающая с беспилотника информация.
Летно-технические характеристики БПЛА «Тахион»:
Длина — 610 мм.
Размах крыльев — 2000 мм.
Взлетный вес — 25 кг.
Вес полезной нагрузки — 5 кг.
Двигатель — электрический.
Скорость полета: максимальная — 120 км/ч, крейсерская — 65 км/ч.
Продолжительность полета — 2 часа.
Радиус действия — 40 км.
Высота полета максимальная — 4000 м.
Рабочий диапазон температур: от -30 до +40 °C.
Применение беспилотника «Тахион» во время учений на общевойсковом полигоне в Молькино под Горячим Ключом, январь 2016 года, фото: kuban-spotting.livejournal.com
Источники информации:
http://pro-samolet.ru/blog-pro-samolet/1210-trenirovochnye-polety-bespilotnika-tahion
http://avia.pro/blog/tahion-tehnicheskie-harakteristiki-foto
http://bastion-opk.ru/tahion-bla
Материалы из открытых источников
Научно-производственное объединение «Ижмаш — беспилотные системы» ведет отсчет своей работе с 2006 года. Одним из направлений работы компании сразу же стала разработка, производство, ремонт, техническое обслуживание, реализация и монтаж беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время в компании работают над расширением тактико-технических возможностей своих изделий и разработкой новых беспилотных летательных систем. Стоит отметить, что в последние годы Ижевск превратился в знаковый город для российских беспилотных систем. Сегодня в столице Удмуртии работают сразу три серьезных компании, которые занимаются разработкой беспилотников. Это уже обозначенное научно-производственное объединение «Ижмаш — беспилотные системы», компания Zala aero, 51% акций которой принадлежит оружейному концерну «Калашников», и предприятие ООО «Финико», также известное как группа компаний «Беспилотные системы».
При этом беспилотники могут стать новым брендом Удмуртии. Об этом в рамках работы Восточного экономического форума в сентябре 2017 года говорил исполняющий обязанности главы постпредства республики при президенте России Михаил Хомич. По его словам, для многих губернаторов стало новостью лидерство Удмуртии в вопросе создания и производства беспилотников. Сегодня они находят своего потребителя не только в военной, но и в гражданской сфере и широко представлены на российском рынке.
Начало разработки и проектирования беспилотного летательного аппарата «Тахион» началось в конце 2000-х годов, широкой публике данный аппарат был представлен в 2012 году. В конце 2014 года беспилотники начали поступать на вооружение частей БПЛА Восточного военного округа. Несмотря на то, что данный летательный аппарат изначально разрабатывался и предназначен для применения исключительно в военной сфере, его летно-технические и эксплуатационные характеристики обеспечивают БПЛА высокую перспективность. Данная модель является востребованной, поэтому беспилотник достаточно активно выпускается в рамках гособоронзаказа. В перспективе данный беспилотный летательный аппарат может быть ориентирован и на экспорт в армии других стран.
В январе 2015 года в России начались государственные испытания новой модификации дрона, которая работала не от аккумуляторов, а от топливных элементов. В том же году начали появляться новости о поставках данных беспилотников в войска, в частности в начале 2015 года они поступили на вооружение разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), а в 2016 году на вооружение российской военной базы в Армении. Совсем недавно в российской прессе появилась информация о создании в составе Каспийской флотилии нового отряда специального назначения. Отряд «прибрежных спецназовцев» создается на базе отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии. Сообщается, что на вооружение данного отряда помимо всего прочего поступят и беспилотники «Тахион». Они помогут бойцам спецназа при скрытной высадке разведывательных групп на берег, а также в обнаружении диверсантов противника, в том числе под водой.
Так бойцы специальных подразделений Северного флота в 2015 году испытывали «Тахионы» в бухтах на побережье Кольского полуострова. В первую очередь их интересовала возможность использования беспилотника для обнаружения боевых пловцов и средств их доставки на различных глубинах, а также обнаружение мобильных баз диверсантов, секретов и замаскированных засад, в том числе в ночное время с использованием специальных систем наблюдения. Отрабатывались возможности обнаружения малых и сверхмалых объектов на берегу, на водной поверхности и под водой.
Малый беспилотный летательный аппарат «Тахион» разработан по аэродинамической схеме «летающее крыло». Данная схема является разновидностью схемы «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, которое несет все агрегаты и полезную нагрузку. Одним из ярких представителей летательных аппаратов, построенных по схеме «летающее крыло» является американский стратегический бомбардировщик B2 Spirit. БПЛА «Тахион» состоит из планера с системой автоматического управления автопилотом, силовой установки, органов управления, бортовой системы питания, а также системы посадки на парашюте и съемных блоков целевой нагрузки, которые могут меняться в зависимости от решаемых беспилотником задач. Запуск беспилотника производится при помощи резиновой катапульты, посадка — парашютным способом.
Беспилотный летательный аппарат «Тахион» был специально спроектирован с учетом применения в тяжелых климатических условиях, он может оснащаться видеокамерой, тепловизором и другим оборудованием. Аппарат отличается небольшими массогабаритными характеристиками и может использоваться в широком диапазоне температур и высот, а также при существенной скорости ветра. Стартовая масса беспилотника не превышает 25 кг, при массе полезной нагрузки — 5 кг. Эти малые беспилотники могут применяться в интересах войсковой разведки в дневное и ночное время суток на дальности до 40 километров даже в неблагоприятных погодных условиях, разрешается эксплуатация при порывах ветра до 15 м/с. БПЛА «Тахион» в состоянии вести разведку в масштабе времени, близком к реальному, при этом могут использоваться и для организации видео и переговорной связи, выступая в качестве ретрансляторов сигнала.
Малый беспилотный летательный аппарат «Тахион» обладает достаточно компактной конструкцией, его длина не превышает 61 см, а размах крыльев равен двум метрам. Несмотря на свои небольшие размеры, благодаря особой аэродинамической форме он отличается высокой маневренностью и устойчивостью в полете. В качестве силовой установки используется один электродвигатель, который позволяет многофункциональному устройству развивать скорость до 120 км/ч. При этом максимальная продолжительность нахождения аппарата в воздухе ограничивается двумя часами. На беспилотниках «Тахион», оснащенных электродвигателями, работающими на топливных элементах, энергия для полета вырабатывается электромеханическим генератором электроэнергии. В качестве топлива такой беспилотный летательный аппарат использует сжатый водород, в качестве окислителя — атмосферный воздух.
Состав беспилотного комплекса: два беспилотных летательных аппарата «Тахион», комплект сменных модулей полезной нагрузки (фотокамера, телекамера, инфракрасная камера, тепловизор), наземная станция управления и катапульта. Расчет комплекса состоит из двух человек, находящихся на земле. Оба работаю с компьютерами. С одного из них ведется управление беспилотным аппаратом, а на экране другого отображается поступающая с беспилотника информация.
Летно-технические характеристики БПЛА «Тахион»:
Длина — 610 мм.
Размах крыльев — 2000 мм.
Взлетный вес — 25 кг.
Вес полезной нагрузки — 5 кг.
Двигатель — электрический.
Скорость полета: максимальная — 120 км/ч, крейсерская — 65 км/ч.
Продолжительность полета — 2 часа.
Радиус действия — 40 км.
Высота полета максимальная — 4000 м.
Рабочий диапазон температур: от -30 до +40 °C.
Применение беспилотника «Тахион» во время учений на общевойсковом полигоне в Молькино под Горячим Ключом, январь 2016 года, фото: kuban-spotting.livejournal.com
Источники информации:
http://pro-samolet.ru/blog-pro-samolet/1210-trenirovochnye-polety-bespilotnika-tahion
http://avia.pro/blog/tahion-tehnicheskie-harakteristiki-foto
http://bastion-opk.ru/tahion-bla
Материалы из открытых источников
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти