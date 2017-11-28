Очередной Glock killer - чешский пистолет vz. 15
С момента появления пистолетов Glock, только ленивый не выпустил свой вариант оружия с аналогичной конструкцией. Особенно заметны старания конструкторов различных оружейных компаний в последнее время. Однако пока ни один из пистолетов не получил такого распространения как австрийский Glock. Несмотря на нарекания по надежности отдельных единиц оружия, потерю взаимозаменяемости отдельных узлов между разными поколениями пистолетов и характеристики, которые на данный момент не являются уникальными, армия поклонников этого оружия меньше не становится.
Оружейная мода пистолет vz. 15
На самом деле удивительно, почему чешские оружейники еще не попытались отвоевать себе место на рынке короткоствольного оружия новым пистолетом с ударниковым УСМ с довзводом и пластиковой рамкой. Глядя на то, что производят другие оружейные компании, складывается впечатление, что люди просто не хотят приобретать пистолеты с другой конструкцией. Ведь без спроса не будет и предложения, а судя по тому количеству новых пистолетов, которые появились в последнее время, спрос очень велик.
Таким образом, можно сделать вывод, что нынешняя работа оружейников заключается в балансе между качеством и ценой с перевесом в ту или иную сторону. Конструкторы из оружейной компании Czech Small Arms тоже решили побалансировать и разработали новый пистолет, в соответствии со всеми последними веяниями оружейной моды.
Несмотря на не самую высокую стоимость, равную 400 долларам США, за которую предлагается приобрести само оружие, 2 магазина и комплект для чистки, не всем новый пистолет понравился. Причем критике подвергся внешний вид оружия, а не его характеристики или отдельные особенности конструкции.
Внешний вид и эргономика пистолета vz. 15
Внешний вид у пистолета действительно несколько странный. Можно наблюдать некоторую непропорциональность между рукоятью и кожухом-затвором. Объясняется это достаточно просто - оружие имеет ствол ось которого размещается максимально низко к рукояти пистолета, заполнять же пустое пространство сверху над стволом конструкторы не стали, что не только положительно сказывается на массе пистолета, но и на его цене.
Прицельные приспособления у пистолета представлены съемными целиком и мушкой, на стандартном их варианте нанесены точки светонакапливающей краской, что облегчит прицеливание в условиях слабой освещенности. Интересно что выбрасыватель расположен сверху, он же служит и индикатором патрона в патроннике, то есть определить наличие патрона в патроннике можно при прицеливании не обращая внимания на какие-то отдельные элементы. Дополнительно под стволом оружия могут быть установлены фонарик или лазерный целеуказатель.
Конструкция пистолета vz. 15
Ударно-спусковой механизм пистолета vz. 15 ударниковый, с довзводом ударника при нажатии на спусковой крючок. Основой же оружия является система автоматики с коротким ходом ствола с запиранием выступом над патронником за окно для выброса стреляных гильз. Открытие канала ствола осуществляется из-за снижения казенной части ствола оружия при его движении назад во время перезарядки. Через фигурный вырез в выступе под патронником проходит штифт, взаимодействуя эти детали перемещают казенную часть ствола вниз, при движении затворной группы со стволом назад, и вверх, при движении вперед.
Характеристики пистолета vz.15
Пистолет при своей длине в 198 миллиметров и длине ствола 116 миллиметров имеет очень скромную массу - 570 грамм без патронов. В этом месте можно было бы говорить о том, что оружие будет не самым удобным при стрельбе, однако, так как пистолет vz. 15 пока существует в варианте только под патроны 9х19 и имеет очень низко посаженный ствол, то оружие скорее намного приятнее при стрельбе в сравнении со своими конкурентами, чем наоборот.
Плюсы и минусы пистолета vz. 15
Главным достоинством нового чешского пистолета vz. 15 является его расположение ствола. При таком низком расположении, из данного оружия, при должной сноровке, можно будет стрелять с очень высокой скорострельностью , и, что немаловажно, попадать при этом по цели.
В сумме с тем, что оружие практически не уводит с линии прицеливания при стрельбе очень малый вес оружия тоже плюс. При такой длине ствола масса чуть больше чем полкилограмма это явно кропотливая работа конструкторов, которые облегчили все, что только было можно.
Интересным, но не новым, положительным решением является расположение индикатора наличия патрона в патроннике между целиком и мушкой. Сомнительно, что в случае критической ситуации это как-то повлияет на конечный исход, но узнать, что пистолет не выстрелит, до того как начал стрелять, определенно полезно.
Минусов же у оружия намного больше. Главным недостатком пистолета vz. 15 является его его низко посаженный ствол, вернее те изменения в конструкции системы автоматики к которым он привел. Снижение общей надежности и долговечности при использовании относительно мощных патронов это только одна сторона медали. Такие особенности в конструкции делают проблемным последующее расширение модельного ряда на основе этого пистолета. Если с вариациями по габаритам и массе производитель еще может что-то сделать, то вот использование патронов более мощных в сравнении с 9х19 потребует существенной доработки оружия.
Остальные недостатки оружия не столь критичны, и недостатками их можно назвать только из-за сравнение с другими современными пистолетами. Сюда можно отнести отсутствие возможности регулирования толщины пистолетной рукояти, огрехи при обработке рамки оружия и прочие неприятные, но не критичные мелочи.
Заключение
Из всего выше написанного можно сделать вывод, что пистолет vz. 15 бесспорно интересное оружие со своим уникальным внешним видом, своими особенными достоинствами и недостатками, но это не “Glock killer”, как его заочно окрестили.
Новый чешский пистолет не может перекрыть собой все многообразие Глоков, не только по массогабаритным вариантам, но и по разнообразию используемых боеприпасов. Конечно можно дальше развивать это оружие, но это потребует серьезной переработки отдельных узлов пистолета, что фактически сопоставимо с созданием нового оружия. Если сравнивать данный пистолет с аналогичным Глоком 17, то тут бесспорно чех выиграет по всем параметрам, вот только Глок был разработан в 1982 году.
Оружейная мода пистолет vz. 15
На самом деле удивительно, почему чешские оружейники еще не попытались отвоевать себе место на рынке короткоствольного оружия новым пистолетом с ударниковым УСМ с довзводом и пластиковой рамкой. Глядя на то, что производят другие оружейные компании, складывается впечатление, что люди просто не хотят приобретать пистолеты с другой конструкцией. Ведь без спроса не будет и предложения, а судя по тому количеству новых пистолетов, которые появились в последнее время, спрос очень велик.
Таким образом, можно сделать вывод, что нынешняя работа оружейников заключается в балансе между качеством и ценой с перевесом в ту или иную сторону. Конструкторы из оружейной компании Czech Small Arms тоже решили побалансировать и разработали новый пистолет, в соответствии со всеми последними веяниями оружейной моды.
Несмотря на не самую высокую стоимость, равную 400 долларам США, за которую предлагается приобрести само оружие, 2 магазина и комплект для чистки, не всем новый пистолет понравился. Причем критике подвергся внешний вид оружия, а не его характеристики или отдельные особенности конструкции.
Внешний вид и эргономика пистолета vz. 15
Внешний вид у пистолета действительно несколько странный. Можно наблюдать некоторую непропорциональность между рукоятью и кожухом-затвором. Объясняется это достаточно просто - оружие имеет ствол ось которого размещается максимально низко к рукояти пистолета, заполнять же пустое пространство сверху над стволом конструкторы не стали, что не только положительно сказывается на массе пистолета, но и на его цене.
Прицельные приспособления у пистолета представлены съемными целиком и мушкой, на стандартном их варианте нанесены точки светонакапливающей краской, что облегчит прицеливание в условиях слабой освещенности. Интересно что выбрасыватель расположен сверху, он же служит и индикатором патрона в патроннике, то есть определить наличие патрона в патроннике можно при прицеливании не обращая внимания на какие-то отдельные элементы. Дополнительно под стволом оружия могут быть установлены фонарик или лазерный целеуказатель.
Конструкция пистолета vz. 15
Ударно-спусковой механизм пистолета vz. 15 ударниковый, с довзводом ударника при нажатии на спусковой крючок. Основой же оружия является система автоматики с коротким ходом ствола с запиранием выступом над патронником за окно для выброса стреляных гильз. Открытие канала ствола осуществляется из-за снижения казенной части ствола оружия при его движении назад во время перезарядки. Через фигурный вырез в выступе под патронником проходит штифт, взаимодействуя эти детали перемещают казенную часть ствола вниз, при движении затворной группы со стволом назад, и вверх, при движении вперед.
Характеристики пистолета vz.15
Пистолет при своей длине в 198 миллиметров и длине ствола 116 миллиметров имеет очень скромную массу - 570 грамм без патронов. В этом месте можно было бы говорить о том, что оружие будет не самым удобным при стрельбе, однако, так как пистолет vz. 15 пока существует в варианте только под патроны 9х19 и имеет очень низко посаженный ствол, то оружие скорее намного приятнее при стрельбе в сравнении со своими конкурентами, чем наоборот.
Плюсы и минусы пистолета vz. 15
Главным достоинством нового чешского пистолета vz. 15 является его расположение ствола. При таком низком расположении, из данного оружия, при должной сноровке, можно будет стрелять с очень высокой скорострельностью , и, что немаловажно, попадать при этом по цели.
В сумме с тем, что оружие практически не уводит с линии прицеливания при стрельбе очень малый вес оружия тоже плюс. При такой длине ствола масса чуть больше чем полкилограмма это явно кропотливая работа конструкторов, которые облегчили все, что только было можно.
Интересным, но не новым, положительным решением является расположение индикатора наличия патрона в патроннике между целиком и мушкой. Сомнительно, что в случае критической ситуации это как-то повлияет на конечный исход, но узнать, что пистолет не выстрелит, до того как начал стрелять, определенно полезно.
Минусов же у оружия намного больше. Главным недостатком пистолета vz. 15 является его его низко посаженный ствол, вернее те изменения в конструкции системы автоматики к которым он привел. Снижение общей надежности и долговечности при использовании относительно мощных патронов это только одна сторона медали. Такие особенности в конструкции делают проблемным последующее расширение модельного ряда на основе этого пистолета. Если с вариациями по габаритам и массе производитель еще может что-то сделать, то вот использование патронов более мощных в сравнении с 9х19 потребует существенной доработки оружия.
Остальные недостатки оружия не столь критичны, и недостатками их можно назвать только из-за сравнение с другими современными пистолетами. Сюда можно отнести отсутствие возможности регулирования толщины пистолетной рукояти, огрехи при обработке рамки оружия и прочие неприятные, но не критичные мелочи.
Заключение
Из всего выше написанного можно сделать вывод, что пистолет vz. 15 бесспорно интересное оружие со своим уникальным внешним видом, своими особенными достоинствами и недостатками, но это не “Glock killer”, как его заочно окрестили.
Новый чешский пистолет не может перекрыть собой все многообразие Глоков, не только по массогабаритным вариантам, но и по разнообразию используемых боеприпасов. Конечно можно дальше развивать это оружие, но это потребует серьезной переработки отдельных узлов пистолета, что фактически сопоставимо с созданием нового оружия. Если сравнивать данный пистолет с аналогичным Глоком 17, то тут бесспорно чех выиграет по всем параметрам, вот только Глок был разработан в 1982 году.
Автор: Марк Поддубный
Использованы фотографии: gunsweek.com
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