15:54 28 ноября

Очередной Glock killer - чешский пистолет vz. 15

С момента появления пистолетов Glock, только ленивый не выпустил свой вариант оружия с аналогичной конструкцией. Особенно заметны старания конструкторов различных оружейных компаний в последнее время. Однако пока ни один из пистолетов не получил такого распространения как австрийский Glock. Несмотря на нарекания по надежности отдельных единиц оружия, потерю взаимозаменяемости отдельных узлов между разными поколениями пистолетов и характеристики, которые на данный момент не являются уникальными, армия поклонников этого оружия меньше не становится.

Не меньшее количество людей считают эталоном надежности и качества чешское оружие. И действительно чешское, а ранее чехословацкое ручное огнестрельное оружие, чаще всего может похвастаться надежностью и качеством, за редким исключением, а отдельные модели так вообще стали “классикой”. В этом году появился новый пистолет родом из Чехии, правда назвать его глокоподобным можно с большой натяжкой, тем не менее, его уже успели окрестить “убийцей Глока”. Попробуем познакомиться с этим пистолетом подробнее и оценить его реальную конкурентоспособность на современном рынке оружия.

Оружейная мода пистолет vz. 15


На самом деле удивительно, почему чешские оружейники еще не попытались отвоевать себе место на рынке короткоствольного оружия новым пистолетом с ударниковым УСМ с довзводом и пластиковой рамкой. Глядя на то, что производят другие оружейные компании, складывается впечатление, что люди просто не хотят приобретать пистолеты с другой конструкцией. Ведь без спроса не будет и предложения, а судя по тому количеству новых пистолетов, которые появились в последнее время, спрос очень велик.

Примечательно в таком повальном интересе к пистолетам с ударниковым УСМ то, что практически все пистолеты идентичны по своей конструкции, разве что небольшие детали вводят какое-то разнообразие. И если раньше конструкторы старались превзойти конкурентов по уникальным решениям, которые обеспечивали более высокие характеристики оружия, то сейчас все уникальные решения сводятся только к максимальному удешевлению конструкции, по возможности без негативного влияния на характеристики и потери долговечности с надежности. Видимо подразумевается, что потребитель, должен сам решить, что ему нужно: дешевый пистолет, который большую часть времени проведет в ремонтных мастерских или же оружие по цене в полтора-два раза дороже, но зато работающее не один год без нареканий. Что интересно, такие решения иногда можно принимать в рамках продукции одной оружейной компании и многие покупатели действительно выбирают более дешевые варианты.

Таким образом, можно сделать вывод, что нынешняя работа оружейников заключается в балансе между качеством и ценой с перевесом в ту или иную сторону. Конструкторы из оружейной компании Czech Small Arms тоже решили побалансировать и разработали новый пистолет, в соответствии со всеми последними веяниями оружейной моды.

Первыми новое оружие увидели в Нюрнберге, что несколько странно, так как основной рынок сбыта для ручного огнестрельного оружия это США. Компания CzechPoint, которая занимается экспортом чешского оружия на территорию США, продемонстрировала новый пистолет vz. 15 на выставке IWA OutdoorClassics 2017, одновременно с этим и начав продажи нового оружия.

Несмотря на не самую высокую стоимость, равную 400 долларам США, за которую предлагается приобрести само оружие, 2 магазина и комплект для чистки, не всем новый пистолет понравился. Причем критике подвергся внешний вид оружия, а не его характеристики или отдельные особенности конструкции.

Внешний вид и эргономика пистолета vz. 15

Внешний вид у пистолета действительно несколько странный. Можно наблюдать некоторую непропорциональность между рукоятью и кожухом-затвором. Объясняется это достаточно просто - оружие имеет ствол ось которого размещается максимально низко к рукояти пистолета, заполнять же пустое пространство сверху над стволом конструкторы не стали, что не только положительно сказывается на массе пистолета, но и на его цене.

Немало нареканий вызывает угол наклона рукояти оружия, многим он кажется слишком малым, что должно негативно сказываться при необходимости быстро и безошибочно прицелиться и выстрелить сразу же после извлечения пистолета. Если наложить силуэт пистолета vz. 15 на большинство других современных моделей пистолетов, то можно заметить, что угол наклона рукояти у них одинаковый, то есть имеет место быть простой обман зрения из-за все той же диспропорции между рукоятью и кожухом-затвором. Так что неудобная рукоять оружия это скорее надуманная проблема, хотя нужно заметить, что эргономика оружия это понятие индивидуальное и то что будет удобно одному стрелку у другого может вызывать дискомфорт.

Раз уж коснулись вопроса подгонки пистолета под конкретных параметры стрелка, то нельзя обойти такой момент как отсутствие даже элементарных сменных накладок на тыльную сторону рукояти оружия. То есть довольствоваться придется только тем размером рукояти, который есть изначально, и подогнать под свой размер руки или руку в перчатке, оружие не получится. Бросается в глаза и то, что на передней части рукояти имеются только небольшие выступы, хотя небольшая проточка хотя бы под средний палец сделала бы хват более надежным и уверенным, оставив удобство использования оружием одинаковым и для стрелка с малым размером руки и с крупной ладонью.

С учетом общей, если так можно выразится в данном случае, модульности, не исключено, что при достаточно высоком спросе на оружие появятся различные варианты пластиковых рамок, которые будут отличатся не только цветом. Пока же пистолет предлагается только в таком виде.

Что действительно можно отнести к серьезному недостатку во внешнем виде оружия, так это качество литья пластика. Возможно в серийных образцах ситуация изменится в лучшую сторону, но на том пистолете, который был представлен на выставке имеются существенные огрехи. Вопросы скорее даже вызывает не само литье, а последующая обработка. Так на тыльной стороне рукояти можно наблюдать след от стыка формы, отверстия для штифтов, удерживающих механизмы оружия в пластиковой рамке, как будто ковыряли ножом. Не самым эстетичным видом могут похвастаться и отверстия через которых осуществляется управление замыкателем ствола. Большинство этих моментов можно было устранить прямо на коленке при помощи канцелярского ножа и мелкозернистой наждачной бумаги, но почему-то этого не сделали, что очень сильно портит общее впечатление об оружии.

Оружие полностью двустороннее, все элементы управления изначально продублированы слева и справа, в частности, это клавиша затворной задержки и кнопка извлечения магазина. Переключателя предохранителя нет, единственный элемент обеспечивающий безопасность обращения с оружием это клавиша автоматического предохранителя на спусковом крючке. Если судить по форме кожуха-затвора, то маловероятно, что переключатель предохранителя появиться в последующих вариантах оружия, а если он и будет включен в конструкцию, то располагаться он будет на рамке пистолета.

Сам кожух-затвор сделан в лучших традициях “Глок” - все под прямыми углами. Однако при этом пистолет имеет свою уникальную черту, благодаря которой его легко опознать среди десятков других современных пистолетов. Помимо стандартной насечки в передней и задней части кожуха-затвора, имеются глубокие выборки. Эта деталь не только делает внешний вид оружия узнаваемым, но и имеет практическое назначение. В случае если руки стрелка защищены теплыми перчатками или же оружие мокрое и грязное, оттянуть кожух-затвор становится значительно легче с таким дополнением.

Прицельные приспособления у пистолета представлены съемными целиком и мушкой, на стандартном их варианте нанесены точки светонакапливающей краской, что облегчит прицеливание в условиях слабой освещенности. Интересно что выбрасыватель расположен сверху, он же служит и индикатором патрона в патроннике, то есть определить наличие патрона в патроннике можно при прицеливании не обращая внимания на какие-то отдельные элементы. Дополнительно под стволом оружия могут быть установлены фонарик или лазерный целеуказатель.

Конструкция пистолета vz. 15

Ударно-спусковой механизм пистолета vz. 15 ударниковый, с довзводом ударника при нажатии на спусковой крючок. Основой же оружия является система автоматики с коротким ходом ствола с запиранием выступом над патронником за окно для выброса стреляных гильз. Открытие канала ствола осуществляется из-за снижения казенной части ствола оружия при его движении назад во время перезарядки. Через фигурный вырез в выступе под патронником проходит штифт, взаимодействуя эти детали перемещают казенную часть ствола вниз, при движении затворной группы со стволом назад, и вверх, при движении вперед.

Несмотря на общую схожесть с другими пистолетами, автоматика vz. 15 имеет некоторые отличия от распространенных образцов. Вернее сказать не автоматика, а отдельные моменты в реализации некоторых узлов. Так как пистолет имеет ствол очень низко посаженный по отношению к рукояти для удержания, то он ограничен в своем движении в казенной части. Соответственно прилив под патронником и вырез в нем значительно меньше, чем можно наблюдать у других пистолетов с аналогичной конструкцией. Так как движение казенной части ствола пистолета vz. 15 ограничено, то и выступ над патронником, за счет которого осуществляется запирание канала ствола минимален.

Как результат такого решения, пистолет практически не уводит вверх с линии прицеливания при стрельбе, сама отдача воспринимается значительно мягче. Но каждое решение, каким бы оно удачным не было на первый взгляд, имеет свои последствия. Уменьшение размера выступа над патронником негативно сказывается на ресурсе пистолета в целом и ограничивает его в возможности использования мощных патронов, даже тех, которые имеются среди 9х19. Увеличенный износ запирающих поверхностей рано или поздно приведет к том, что канал ствола перестанет запираться надежно или же вообще перестанет запираться. Это приведет, например к разрыву гильз при стрельбе с последующим их застреванием при экстракции. А если не обращать внимание на проблему, то в последующем может пострадать и целостность конструкции самого пистолета, и хорошо если при этом не пострадает стрелок.

Характеристики пистолета vz.15

Пистолет при своей длине в 198 миллиметров и длине ствола 116 миллиметров имеет очень скромную массу - 570 грамм без патронов. В этом месте можно было бы говорить о том, что оружие будет не самым удобным при стрельбе, однако, так как пистолет vz. 15 пока существует в варианте только под патроны 9х19 и имеет очень низко посаженный ствол, то оружие скорее намного приятнее при стрельбе в сравнении со своими конкурентами, чем наоборот.

Питается пистолет из двухрядных магазинов вместимостью 17 патронов. Интересно что сами магазины полностью идентичны таковым от пистолета Springfield Armory XD и взаимозаменяемы.

Плюсы и минусы пистолета vz. 15

Главным достоинством нового чешского пистолета vz. 15 является его расположение ствола. При таком низком расположении, из данного оружия, при должной сноровке, можно будет стрелять с очень высокой скорострельностью , и, что немаловажно, попадать при этом по цели.

В сумме с тем, что оружие практически не уводит с линии прицеливания при стрельбе очень малый вес оружия тоже плюс. При такой длине ствола масса чуть больше чем полкилограмма это явно кропотливая работа конструкторов, которые облегчили все, что только было можно.

Интересным, но не новым, положительным решением является расположение индикатора наличия патрона в патроннике между целиком и мушкой. Сомнительно, что в случае критической ситуации это как-то повлияет на конечный исход, но узнать, что пистолет не выстрелит, до того как начал стрелять, определенно полезно.

Минусов же у оружия намного больше. Главным недостатком пистолета vz. 15 является его его низко посаженный ствол, вернее те изменения в конструкции системы автоматики к которым он привел. Снижение общей надежности и долговечности при использовании относительно мощных патронов это только одна сторона медали. Такие особенности в конструкции делают проблемным последующее расширение модельного ряда на основе этого пистолета. Если с вариациями по габаритам и массе производитель еще может что-то сделать, то вот использование патронов более мощных в сравнении с 9х19 потребует существенной доработки оружия.

Остальные недостатки оружия не столь критичны, и недостатками их можно назвать только из-за сравнение с другими современными пистолетами. Сюда можно отнести отсутствие возможности регулирования толщины пистолетной рукояти, огрехи при обработке рамки оружия и прочие неприятные, но не критичные мелочи.

Заключение

Из всего выше написанного можно сделать вывод, что пистолет vz. 15 бесспорно интересное оружие со своим уникальным внешним видом, своими особенными достоинствами и недостатками, но это не “Glock killer”, как его заочно окрестили.

Новый чешский пистолет не может перекрыть собой все многообразие Глоков, не только по массогабаритным вариантам, но и по разнообразию используемых боеприпасов. Конечно можно дальше развивать это оружие, но это потребует серьезной переработки отдельных узлов пистолета, что фактически сопоставимо с созданием нового оружия. Если сравнивать данный пистолет с аналогичным Глоком 17, то тут бесспорно чех выиграет по всем параметрам, вот только Глок был разработан в 1982 году.
Автор: Марк Поддубный

Использованы фотографии: gunsweek.com
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