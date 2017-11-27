12:22 27 ноября

ВМФ России больше не нужны корабли


Оружие, без возможности его применить, — груда металлолома.


Разоблачение либеральных мифов о слабости отечественного ВМФ, устаревании корабельного состава при отсутствии строящейся замены, медленных сроках постройки кораблей и общей бесполезности флота.

Дилемма: качественно, быстро и дешево. Выбрать два пункта из трёх. Нелегко? А кому легко!



БДК “Иван Грен“ был вынужден вернуться на верфь после обнаружения недостатков в конструкции и системе защиты от магнитных мин


«Это одна из „паршивых овец“ России. Этот корабль — очередной пример возникающих задержек», — прокомментировал военный аналитик Йорген Эльвинг (Jörgen Elfving) в беседе с SvD.

Как говорил классик: сам знаю о бедах отечества, но досадно, когда иностранец разделяет со мной эти чувства. Но неужели военный аналитик Й. Эльвинг не слышал про процедуру PSA, которую проходят все новые американские корабли. Post Shakedown Availability (PSA) — обязательное возвращение на верфь после первых месяцев службы? Зачем? Да затем же, что и наш “Иван Грен”!

Интересно, как бы аналитик прокомментировал следующий абзац:

«Прошло 23 месяца с момента вступления в строй, но флот так и не получил боеспособного корабля».


“Иван Грен” тут ни при чем. Это — претензия Пентагона верфи “Нортроп”, подписанная главой военно-морских сил Д. Уинтером (2007 г.).

Как вы уже догадались, жалоба осталась без внимания. Функционал десантного корабля “Сан Антонио” продолжал сбоить на протяжении последующих лет.

2008 год. Корабль не вышел в поход из-за поломки стенки док-камеры. Прибыв с опозданием в Персидский залив снова вышел из строя (потребовался срочный ремонт в Бахрейне). Очередной отказ системы управления ГЭУ случился при проходе Суэцким каналом: двигатели самопроизвольно переключились на реверс, что едва не привело к навигационной аварии с непредсказуемыми последствиями.

Малоизвестные эпизоды службы “Сан Антонио” — пример той “жести”, которая происходит там, где, по идее, такого быть не должно.

О более эпичных случаях вы, наверняка, уже слышали до прочтения данной статьи. “Замволт”, заглохший в Панамском канале. Эпопея с авианосцем “Форд” (спуск на воду — 2013, впервые смог выползти в море на собственных турбинах только в 2017, реальная боеготовность — 20…дцатый год), это бесконечно.

А вот Франция-с. При первом же выходе в море у новейшего авианосца “Шарль де Голль” отвалилась лопасть винта. Все последующие учебно-боевые походы ШДГ начинались и заканчивались одинаково: жалобами и выходом из строя. 2002 год — радиационная авария, экипаж получает пятикратные дозы облучения. 2008 — авианосец неожиданно сломался через три месяца после окончания капитального ремонта. 2010 — возглавил отряд боевых кораблей. На следующий день приполз в Тулон на буксире: на “де Голле” вышла из строя вся система электроснабжения.

Вот такие “успехи”. Хотите еще?

Французская суперподлодка класса “Барракуда”. Четвертое поколение, уникальные возможности. Что в реальности? Головной “Суффрен” до сих пор не спущен на воду. Хотя с момента закладки ПЛА прошло ровно ДЕСЯТЬ лет! Н-да... В России за меньший срок строят стратегические ракетоносцы.



К-551 “Владимир Мономах”. Закладка — 2006. Спуск на воду — 2012. В декабре 2014 на корабле был поднят андреевский флаг.

РПКСН “Князь Владимир”. Заложен в 2012 г. Спущен на воду 17 ноября 2017.

РПКСН проекта 955 (955А) “Борей” имеют 170 метров длины. Сгусток боевой материи весом в 15000 тонн. На фоне такой громады французская “Барракуда” просто малютка: в 3,5 раза меньшее водоизмещение, ни о каком запуске 30-тонных ракет с борта ПЛА не идет даже речи.



Цикл постройки 6 лет. Слишком много по западным меркам, поправит очередной “аналитик”. Американцы спускают на воду свои “Вирджинии” за три года. Только надо указывать, что три года — с момента установки на стапель готовых модулей (секций) будущей подлодки. Реальное начало строительства, нарезка металла и изготовление механизмов американской ПЛА, обычно, начинается за три года до её официальной “закладки”.

Гораздо более серьезным моментом является количество строящихся кораблей. Здесь американские верфи в чистую “уделывают” отечественные “Севмаш” и “Янтарь”. Поточное производство, ежегодный ввод в строй по несколько крупных боевых единиц — атомоходов, эсминцев, десантных кораблей.

Чем больше вымпелов, тем сильнее флот. С одной стороны — да. А с другой — не все так просто.

Большой шкаф громче падает

В своем нынешнем состоянии американский военный флот избыточен. Напоминает ситуацию с советскими танками в 1941 году.

Миллиардные контракты, новейшие корабли. А реальное повышение боеспособности — на копейку.

Корабли вступают в строй без предусмотренного по проекту оборудования. Новейший “Замволт” построен без радара дальнего обзора, его постеснялись оснастить даже комплексом ближней обороны. Сокращенный состав вооружения имеют и остальные эсминцы постройки 2010-х гг. Причины — экономия средств, а также отсутствие технической готовности перспективных систем.

В своё время такой же практикой “грешил” советский ВМФ, который принято возводить в эталон. Головной БПК пр. 1155 (“Удалой”) до конца своих дней ходил без средств ПВО. Второй корабль серии (“Вице-адмирал Кулаков”) также вступил в строй с одним ЗРК, вместо положенных по проекту двух. Дополнительный комплекс ПВО он получил только через 30 лет: в ходе модернизации в 2010 году на нем был установлен, в общем-то бессмысленный в качестве основного ПВО, комплекс “Гибка-2”.


БПК "Адмирал Кулаков", в передней части настройки заметны два пусковых блока ЗРК (фактически — ПЗРК "Игла")


К слову, современный ВМФ России подобных глупостей не совершает. Наоборот, военные эксперты выражают опасения по поводу перегруженности кораблей различным вооружением. Зачастую не соответствующим по своей мощи официальному рангу корабля.



В составе вооружения корвета “Гремящий” (пр. 20385) имеются зональный ЗРК “Редут” (дальность поражения — десятки км), восемь “Калибров”, артиллерийское и противолодочное вооружение, вертолет, а также три (!) гидроакустические станции. По своим возможностям российский “корвет” (СКР, корабль 3-го ранга) приближается к западным эсминцам.

У наших “невероятных союзников” все причалы заставлены кораблями, для которых на сегодняшний день нет боевых задач. Вслед за количеством экипажей растет число адмиральских должностей. А уровень подготовки личного состава снижается. Кораблями управляет кто попало; только за 2017 год прогремело три инцидента с эсминцами.

У российского ВМФ обратная проблема. Число задач множится с каждым днем: “сирийские экспрессы”, боевая группа в Средиземном море, балтийское мелководье, пуски “Калибров”, Арктика и дальневосточный рубеж, далее — везде. А кораблей явно не хватает.

Но это только на первый взгляд. Несмотря на бесконечные жалобы, любая поставленная задача объективно получает достойное решение от ВМФ России.

С поддержкой военной операцией в Сирии пожилые БДК справляются лучше, чем 11 пресловутых АУГов и армады амфибийных сил ВМС США. Или у кого-то имеются сомнения на этот счет?

Единогласно.

А раз так, значит нынешний состав флота соответствует стоящим перед ним задачам. Согласно планам ведется перевооружение, флот получает новые корабли (об этом — чуть ниже).

Вывод согласуется с цифрами. По состоянию на ноябрь 2017 года в составе ВМФ имелись 211 вымпелов. В их числе 48 атомных подводных лодок, 6 ракетных крейсеров (один в процессе модернизации), 16 больших противолодочных кораблей (БПК) и эсминцев — надводных кораблей океанской зоны. А также 21 крупный десантный корабль.



Часть кораблей находится в ремонте. Это нормально. Те же янки едва ли смогут одновременно вывести в море пять из десяти “Нимицев”.

Цифра 211 боевых единиц сама по себе опровергают любые мифы о слабости и ничтожности российского флота.

В составе ВМФ имеется даже собственный авианосец. Вполне реальный и боеспособный авианесущий корабль. Прошедшей зимой авиакрыло ТАВКР “Адмирал Кузнецов” нанесло 1,5 тыс. ударов по объектам террористов ИГ (запрещено в России).

По пути в Сирию ТАВКР поставил плотную дымовую завесу над Ла-Маншем. Над русским “дымоходом” тогда не смеялся только ленивый. Но “Кузнецов” такой не один. У французского “де Голля” тоже была проблема: на ходу вибрация и шумы в кормовой части достигали 100 дБ, треть нового корабля оказалась непригодна для обитания.

Лучше давайте вместе посмеёмся над “Орланом”, который вообще не оставляет за собой дымного шлейфа.



Перевооружение. Фрегаты вместо крейсеров

Флот какой страны за прошедшие 5 лет получил эскадру подводных ракетоносцев? Единственная страна, которую я знаю — Россия.

Вместе с тремя подводными крейсерами стратегического назначения (+1 строящийся, в высокой степени готовности) корабельный состав пополнился многоцелевой атомной подлодкой (К-560, пр. 885 “Ясень”), шестью ДЭПЛ и тремя фрегатами (фактически 4, “Адмирал Касатонов” готов к прохождению Гос. испытаний).

Это только самые значимые проекты. Звезды первой величины.

Сейчас многие скажут, что фрегат — это совсем не то, чего достоин отечественный ВМФ. Где былая мощь, где крейсеры и эсминцы?

В это трудно поверить со стороны, но 5000-тонный фрегат начала ХХI в. превосходит по боевым возможностям ракетные крейсеры постройки 80-х гг.

Чего нет на фрегате “Адмирал флота Горшков”, чем могли бы гордиться 11000-тонные крейсеры пр. 1164 (“Москва”, “Марша Устинов”, “Варяг”)?



Вместо 16 “Вулканов” в два ряда, за мирным фальшбортом фрегата скрываются крышки 16 вертикальных пусковых установок. В каждой — КР семейства “Калибр” с дальностью поражения целей 2500 км. Либо — противокорабельный вариант. При этом, еще далеко не очевидно, что представляет большую опасность для противника — советская сверхзвуковая ПКР или летящий на самой водой дозвуковой “Калибр”, разгоняющийся приближении к цели до скорости ~3Маха.

Зенитное вооружение — 32 пусковые установки “Редута”, вместо 8 барабанных ПУ комплекса С-300Ф, с боезапасом 64 ЗУР. Несмотря на сокращение боекомплекта новые ракеты позволяют поражать цели на вдвое большей дальности. А многофункциональный радар “Полимент” имеет вдвое больше каналов управления ЗУР и не имеет ограничений по сектору обзора (4 неподвижные фазированные антенны, ориентированные по сторонам горизонта).

На крейсере имеются два ЗРК малой дальности типа “Оса-М”.

Современный фрегат благодаря УВП обладает немалой гибкостью в применении вооружений. Часть ячеек может быть использована под размещение ракет малой дальности 9М100 (по четыре в каждой ячейке, что немало увеличит боекомплект).

С учетом вышесказанного можно говорить о превосходстве фрегатов над крейсерами советской эпохи. А сами фрегаты “Адмирал Горшков” и “Адмирал Касатонов” могут считаться прямыми соперниками американских эсминцев с системой “Иджис”.

Конструкторы фрегата наверняка сэкономили на обитаемости личного состава. Конечно, сэкономили. Ведь численность экипажа нового корабля всего 200 чел. против пяти сотен на борту РКР.

Автономность? Удовлетворяет современным стандартам для кораблей класса эсминец. 4000 миль — достаточно для перехода через океан.

Мореходность стала хуже? М-да... Вы знаете, какой длины была каракка Христофора Колумба? Около 30 метров. Расскажите тем морякам про 135-метровый фрегат.

Не убедил? Тогда еще пример: по водоизмещению “Горшков” втрое крупнее британских эсминцев, прикрывавших Арктические конвои.

Кстати, на современных кораблях отсутствуют боевые посты на верхней палубе. А ведение боя в 9-балльный шторм исключается по соображениям здравого смысла.

Процесс уменьшения кораблей на протяжении последних 70 лет — неизбежное следствие автоматизации, развития электроники и ракетного оружия. Нынешние герои — миниатюрные “скорлупки” на фоне крейсеров пр. 68-бис (строились в конце 40-х — начале 50-х гг.). 18 тысяч тонн полного в/и — против 11 тыс. у ракетного крейсера “Слава” и 5 тыс. у фрегата.

Подведем итоги

Громкий заголовок “России не нужны корабли” можно перефразировать следующим образом: “России не нужны корабли, кроме тех, которые имеются в составе ВМФ и запланированы к постройке в ближайшие годы”.

Жалобы на отсутствие адекватной замены для устаревающих кораблей советской эпохи можно оставить на проходной Генштаба. Реальная госпрограмма перевооружения флота создана с учетом всех существующих геополитических условий, задач ВМФ и возможностей ВПК.


Замена главного ракетного комплекса на атомном крейсере "Адмирал Нахимов". После модернизации боевая ценность крейсера сравнится с эскадрой американских эсминцев




Спуск на воду малого ракетного корабля "Ураган" (пр. 22800 "Каракут"), 2017 г.


Оставьте в покое мечты об “атомных суперэсминцах и “перспективном авианосце”. Построят, когда в этом появится хоть какая-то адекватная потребность и смысл. В настоящее время мы наблюдаем очевидное (для кого-то — невероятное): скромные корабли справляются с серьезными стратегическими задачами лучше, чем все флоты “невероятных союзников”.

Если уж завели разговор о перспективах, то, объективно, единственным типом крупного надводного корабля, который мог проявить себя в полной мере при ведении боевых действий (на примере недавних событий с участием ВМФ — Сирии и Ю. Осетии), является американская концепция ударного “Замволта”. Я уже не говорю о том, сколько шума могла наделать такая “канонерка” на Балтике, перевозбудив наших прибалтийских соседей.

Иначе какой смысл строить корабли, не имея внятной концепции их применения?

Что ж, я сказал все, что хотел. Теперь — время для вашей справедливой критики.
Автор: Олег Капцов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. komvap Сегодня, 07:07
    Флот нужен!
    Но без больших и бессмысленных долгостроющихся монстров - игрушек политиков и попильщиков.

    Упор на ПЛ и минимально допустимые по ВИ для мореходности(500-2000 ВИ по схеме САР) надводные корабли.
    Максимум 8000 ВИ для надводных кораблей.
    Непрерывная модернизация как по электронике так и по вооружению.
    На небольших кораблях её провести и дешевле и быстрее, без риска совершить большую ошибку влияющую на весь флот.
    komvap
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:06
      Нам нужны такие корабли на море,
      Чтобы мы могли с любой волной поспорить.
      Маяки нужны и нужен нам локатор,
      А ещё нам верные нужны ребята.

      Нам для службы на море нужны походы,
      И приветы из дому в далёких водах,
      И чтоб не терять минут свободных даром
      Нам, конечно, в кубрике нужна гитара.

      Нам нужны для службы якоря и тросы,
      Нужен нам устав, что помнят все матросы.
      Нужен флаг, что реет над волною синей,
      А всего нужнее Родина- Россия!
      Uncle Lee
      1. Logall Сегодня, 10:42
        Владимир, красивые стихи!
        Занятная статья, Но больше всего в ней понравилась эта фраза
        –Как говорил классик: сам знаю о бедах отечества, но досадно, когда иностранец разделяет со мной эти чувства.
        Прям в точку...
        Logall
    2. Лопатов Сегодня, 08:48
      Цитата: komvap
      Непрерывная модернизация как по электронике так и по вооружению.

      Эту задачу можно решить только полноценной модульностью
      Лопатов
      1. Дедкастарый Сегодня, 10:42
        Гораздо более серьезным моментом является количество строящихся кораблей. Здесь американские верфи в чистую “уделывают” отечественные “Севмаш” и “Янтарь”
        теперь посмотрим на китайцев...упс... они "уделывают" всех. recourse
        Дедкастарый
  2. Titsen Сегодня, 07:15
    Капцова шатает из стороны в сторону...

    Если пытаться сравниаать статьи за последние полгода...

    Статьи ради статьи!
    Titsen
    1. тлауикол Сегодня, 07:39
      а вам бы хотелось выяснить раз и навсегда : Капцов шпион и провокатор или патриот ? может кинуть в него тапком или лучше поднять тост ? Двойной агент ? request Может, просто прагматик ?

      Олег, Горшкова уже посчитал что ли ? да и многие из АПЛ и эсминцев "в ремонте"- в вечном ремонте, если быть точным. 6 крейсеров ?
      тлауикол
  3. DesToeR Сегодня, 07:51
    А мне понравилась статья. Все по делу, а главное есть сравнение.
    DesToeR
    1. Now we are free Сегодня, 11:13
      Приветствую DesToeR hi
      Соглашусь с комментарием, да статья немного отдаёт #урапатриотизмом от которого многие форумчане (у кого имеется в голове серое вещество) в последнее время подустали, да написана она по стилистике легко, скажем так касаясь "вершков" и показывая концепцию развития мирового флота глобально и отечественного флота в частности, акцентируя внимание на восстребованности "винтов" и их реальной работоспособности а не на количестве и тоннаже.
      В целом статья на кажущуюся лёгкость и №технократическуюпатриотичность написана толково с примерами и объяснениями, что к чему и для чего...
      Если есть (как сказал автор) иное мнение типа #Про...ливсеполимеры или просто конструктивная критика, что не всё у нас так радужно в ВМФ и не туда мы движемся, тогда карты на стол товарищи, только с тех. отсылками и аналитикой, а просто бла-бла-бла никому не нужно. hi
      Now we are free
      1. Serg65 Сегодня, 12:09
        Цитата: Now we are free
        Если есть (как сказал автор) иное мнение

        what ЛВВПУ ордена Красной Звезды......неее?
        Serg65
  4. тлауикол Сегодня, 08:01
    С : "Дилемма: качественно, быстро и дешево. Выбрать два пункта из трёх. Нелегко? А кому легко!"

    вот еще дилемма : "Реальная госпрограмма перевооружения флота создана с учетом всех существующих геополитических условий, задач ВМФ и возможностей ВПК." выбрать два пункта из трех recourse
    тлауикол
    1. andj61 Сегодня, 11:45
      Цитата: тлауикол
      С : "Дилемма: качественно, быстро и дешево. Выбрать два пункта из трёх. Нелегко? А кому легко!"

      вот еще дилемма : "Реальная госпрограмма перевооружения флота создана с учетом всех существующих геополитических условий, задач ВМФ и возможностей ВПК." выбрать два пункта из трех recourse

      Да это вообще не дилемма!
      Дилемма в математике, логике — умозаключение, содержащее два исключающих друг друга положения, не допускающих возможности третьего.

      Дилемма - это будет выбор одного из двух. request
      Интересно, а как будет называться выбор двух из трех? what
      Да ещё таких, какие вовсе не противоречат, а гармонично дополняют друг друга? feel
      Тут уж ближе будет к парадоксу Монти Холла, хотя этот парадокс всё же из несколько другой оперы. hi
      andj61
  5. МорякЧФ Сегодня, 08:29
    Что случилось с автором?После статей о превосходстве западных флотов вдруг мы на высоте.
    МорякЧФ
    1. Trapper7 Сегодня, 08:46
      Цитата: МорякЧФ
      Что случилось с автором?После статей о превосходстве западных флотов вдруг мы на высоте.

      А разве флот США не превосходит флот РФ? По моему превосходит, и возможно даже кратно. Но вопрос в другом - а нужен ли нам сопоставимый флот или нам нужен флот для обеспечения тех реальных задач, что перед ним ставятся?
      Мне кажется автор попытался объяснить, что существующая ГПВ вполне обеспечивает ВМФ РФ тем, что ему необходимо, а гоняться за США и смысла нет.
      Trapper7
      1. 34 регион Сегодня, 10:47
        Trapper7 Сегодня, 08:46. Вопрос интересный! А может действительно нам не надо много плавучих мишеней? Может достаточно АПЛ и самолётов-стратегов! А что? АПЛ скрытны. Самолётом быстрее. Может лучше производить заотмосферные ракетоносцы чем авианосцы?
        34 регион
        1. Лопатов Сегодня, 11:03
          Цитата: 34 регион
          А может действительно нам не надо много плавучих мишеней? Может достаточно АПЛ и самолётов-стратегов!

          Как бы с "самолётами стратегами" не вышло ещё дороже.
          АПЛ полностью автономно действовать не могут, надо их защищать от противолодочных сил и средств. Или применять исключительно в зоне досягаемости собственной береговой авиации, включая истребительную. Что явно неполное использование возможностей АПЛ.
          Можно попытаться прикрыть их "самолётами стратегами", но это означает большое количество таких самолётов на боевом дежурстве в воздухе, создание флота самолётов- заправщиков, создание "самолётов стратегов", способных эффективно бороться с палубной и базовой авиацией противника, что на современном уровне развития техники возможно, но весьма и весьма дорого.
          Лопатов
      2. Serg65 Сегодня, 11:08
        Цитата: Trapper7
        Мне кажется автор попытался объяснить, что существующая ГПВ вполне обеспечивает ВМФ РФ тем, что ему необходимо,

        what Извиняюсь, а где автор объяснил это самое ГПВ?
        Serg65
        1. Trapper7 Сегодня, 11:52
          Цитата: Serg65
          Цитата: Trapper7
          Мне кажется автор попытался объяснить, что существующая ГПВ вполне обеспечивает ВМФ РФ тем, что ему необходимо,

          what Извиняюсь, а где автор объяснил это самое ГПВ?

          Вот здесь:
          Подведем итоги
          Громкий заголовок “России не нужны корабли” можно перефразировать следующим образом: “России не нужны корабли, кроме тех, которые имеются в составе ВМФ и запланированы к постройке в ближайшие годы”.

          Запланированы они как раз в госпрограмме вооружений. Я конечно не спец, а дилетант, так что если что не правильно понял и высказал думаю будет простительно.
          Trapper7
          1. Serg65 Сегодня, 12:05
            Цитата: Trapper7
            Я конечно не спец, а дилетант, так что если что не правильно понял и высказал думаю будет простительно.

            Да конечно простительно drinks
            А я вот из того, что привёл автор. понял только одно..."Мы догоним и перегоним, товарищи, но догонять будем тем что есть, а это, дорогие товарищи, вы сами хорошо знаете, то что запланировано! Запланировано, товарищи, то что нужно и в плане решений предыдущего съезда, товарищи, вам очень хорошо известно направление нашего движения!!! (продолжительные аплодисменты, переходящие в бурные овации)" hi
            Serg65
          2. Ратуш Сегодня, 12:10
            Цитата: Trapper7
            Подведем итоги
            Громкий заголовок “России не нужны корабли” можно перефразировать следующим образом: “России не нужны корабли, кроме тех, которые имеются в составе ВМФ и запланированы к постройке в ближайшие годы”.
            Запланированы они как раз в госпрограмме вооружений. Я конечно не спец, а дилетант, так что если что не правильно понял и высказал думаю будет простительно.




            Такими ораторскими приемами можно "доказать" все что угодно.Замените слово Корабли на-Самолеты..или Дороги,Зарплаты,Школы,Здравоохранение....Убедит так же легко Вас?
            Ратуш
    2. Serg65 Сегодня, 11:07
      Цитата: МорякЧФ
      После статей о превосходстве западных флотов вдруг мы на высоте.

      Вы 3-ю снизу цитату читали? Не надо о Капцове думать плохо wink
      Serg65
  6. venik Сегодня, 08:39
    Часто критиковал Олега, но в данном случае, не могу не согласиться (+)!! В статье все правильно и четко разложено "по полочкам". Нужны ли России БОЛЬШИЕ корабли? Да - нужны! Но ровно столько, сколько НЕОБХОДИМО, и "ни копейки больше"! Ушли те времена, когда СССР мог позволить себе со штатами "бодался" по принципу "у кого больше".... Сегодня строить внушительные посудины, задача которых сводится к "демонстрации флага" - слишком расточительно. Это штаты - могут себе позволить они деньги печатают, а обеспечением покрытия - весь остальной мир занимается.
    Конечно, хотелось бы видеть в составе Флота и крупные, корабли, за которые "Гордость берёт!", но... Главное все же ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Страны, и наиболее эффективными способами!
    venik
    1. Serg65 Сегодня, 11:17
      Цитата: venik
      ровно столько, сколько НЕОБХОДИМО,

      А сколько необходимо???
      Цитата: venik
      Сегодня строить внушительные посудины, задача которых сводится к "демонстрации флага" - слишком расточительно.

      laughing Вы совершенно правы - "демонстрацию флага" мОжо и на торпедном катере устроить, а чё? Дёшево и самое главное КРАСИВО good
      Цитата: venik
      Главное все же ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Страны, и наиболее эффективными способами!

      what Ох друг мой, ещё бы знать что это такое-ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ наиболее эффективным способом?
      Serg65
      1. Ратуш Сегодня, 12:11
        Цитата: Serg65
        Сегодня строить внушительные посудины, задача которых сводится к "демонстрации флага" - слишком расточительно.
        Вы совершенно правы - "демонстрацию флага" мОжо и на торпедном катере устроить, а чё? Дёшево и самое главное КРАСИВО




        Главное чтоб флаг не очень большим был)
        Ратуш
  7. solovald Сегодня, 08:44
    Флот нужен исключительно для противостояния США, все остальные задачи можно решать подручными "плавсредствами" (например, методом "сирийского экспресса"). Отсюда и надо плясать, т.е. приоритет отдать субмаринам-невидимкам, способным нанести решающий ядерный удар (превентивный или.. удар возмездия).
    solovald
    1. Serg65 Сегодня, 11:18
      Цитата: solovald
      Флот нужен исключительно для противостояния США, все остальные задачи можно решать подручными "плавсредствами"

      Приятно видить на этих страницах великих адмиралов soldier
      Serg65
  8. groks Сегодня, 08:51
    Хрень антисоветская. Начиная с того, что на первом фото автор тычет в Раструб-Б, который совсем не ПЗРК, а ПЛУР. А ЗРК у них Кинжал, который с такого ракурса и увидеть нельзя.
    Выборы приближаются. Агитки прут.
    groks
    1. тлауикол Сегодня, 09:04
      А Вы внимательно посмотрите
      тлауикол
      1. groks Сегодня, 09:15
        Чего рассматривать? 8 штук Раструбов торчат из под мостика.
        groks
        1. тлауикол Сегодня, 09:47
          а вы на Гибку посмотрите
          тлауикол
          1. groks Сегодня, 10:34
            Кинжал не смотрим, Гибку смотрим? Кинжал же не видно - логично.
            groks
  9. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:55
    Лютый псевдопатриотический бред
    Андрей из Челябинска
    1. тлауикол Сегодня, 10:04


      lol народ любит когда "граница на замке"
      тлауикол
    2. Cympak Сегодня, 10:25
      Вот только такой бред до Цусимы довести может...
      Видно, что автор на флоте не служил, а ему стоило бы попробовать.
      Cympak
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:46
        Цитата: Cympak
        Видно, что автор на флоте не служил, а ему стоило бы попробовать.

        Да троллит он просто, статья носит явный провокационный характер. Ну и количество передергиваний на квадратный сантиметр текста рекордное, даже для Олега
        Андрей из Челябинска
        1. Ратуш Сегодня, 11:00
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: Cympak
          Видно, что автор на флоте не служил, а ему стоило бы попробовать.

          Да троллит он просто, статья носит явный провокационный характер. Ну и количество передергиваний на квадратный сантиметр текста рекордное, даже для Олега



          Соглашусь с Вашей оценкой данного опуса.


          P.S. Ваш шедевр про авианосцы-написан точно так же и с такими же целями.и страдает точно такими же "болячками".И преследует те же цели.
          Ратуш
          1. Serg65 Сегодня, 11:26
            Цитата: Ратуш
            Ваш шедевр про авианосцы-написан точно так же и с такими же целями.и страдает точно такими же "болячками".И преследует те же цели.

            belay Так вы поняли, о чём была статья Андрея???? Просветите, будьте так любезны!
            Serg65
            1. Ратуш Сегодня, 11:54
              Цитата: Serg65
              Так вы поняли, о чём была статья Андрея???? Просветите, будьте так любезны!



              По моему моему мнению такого рода статьи(вне зависимости от авторов) пишутся не "про что то" а "для чего то".

              В основном -для достижении "движухи" на сайте. Рецепт простой-evergreen из авианосцев,ядренных бомб,йелостоун,тектонические разломы и прочие ингредиенты.и веселье на пару дней обеспечено)
              Ратуш
              1. Serg65 Сегодня, 12:20
                Цитата: Ратуш
                По моему моему мнению такого рода статьи(вне зависимости от авторов) пишутся не "про что то" а "для чего то".

                what Я так и понял, что вы ничего не поняли...к сожалению!
                За сопутствующей мишурой в виде разломов, вулканов, фантиков и шариков, вы не увидели главную линию этой статьи! Смыл статьи состоял не в ковровых бомбометаниях, а в необходимости авианосцев! Только Андрей предоставил этим авианосцам немного другую роль в будущей войне. Ещё со второй половины 20-го века американцами, да и нами считалось что, авианосцы в будущей войне будут играть роль конвойных авианосцев и защищать трансатлантические конвои, а ВМФ СССР будет стараться уничтожить эти конвои! Вот как то так, друг мой, а вы про какие то вулканы!
                Serg65
          2. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:29
            Цитата: Ратуш
            P.S. Ваш шедевр про авианосцы-написан точно так же и с такими же целями.и страдает точно такими же "болячками".И преследует те же цели.

            Я знал, что многими он именно так и будет воспринят. Ну нелегко людям расставаться с иллюзиями о всемогуществе наших ядерных арсеналов. И о том, что все американцы живут в четырех крупных городах с плотностью населения 100500 чел на кв. м.:)))
            Андрей из Челябинска
            1. Ратуш Сегодня, 12:00
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Ну нелегко людям расставаться с иллюзиями о всемогуществе наших ядерных арсеналов. И о том, что все американцы живут в четырех крупных городах с плотностью населения 100500 чел на кв. м.:)))



              Вы сами подтверждаете мои слова.Статья то формально была про нецелевое применение авианосцев в виде транспортов и ремонтных мастерских.А на самом деле...)

              У Капцова то тоже самое.Вы же не допускаете всерьез что он не в курсе как обстоят дела с Полимент-Редутом когда описывает боевые возможности чудо-корветов.....Пассаж про каравеллы Колумба и их мореходности -вообще за гранью добра и зла и является попыткой изнасилования интеллекта в особо извращенной форме....но написал же)
              Ратуш
              1. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:17
                Цитата: Ратуш
                Вы сами подтверждаете мои слова.Статья то формально была про нецелевое применение авианосцев в виде транспортов и ремонтных мастерских.А на самом деле...)

                А на самом деле статья была про то, что
                1) Ракетно-ядерный армагеддон не сотрет с лица земли все на свете и война поле него будет продолжаться с использованием обычных видов вооружений и ТЯО
                2) В этой войне палубная авиация, выведенная из под удара СЯС может сыграть ключевую роль.
                Но первый тезис для большинства читателей неприемлем, очень и очень многие полагают, что после СЯС весь мир в труху. Поэтому значительная часть статьи как раз и посвящена объяснению того, почему это не так. И она опирается именно на факты, а не на
                Цитата: Ратуш
                Пассаж про каравеллы Колумба и их мореходности
                Андрей из Челябинска
    3. Serg65 Сегодня, 11:21
      hi Приветствуем! drinks
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Лютый псевдопатриотический бред

      laughing Не, ну а чё, забавненько, весьма, весьма! bully Я даже своего замполита вспомнил!!!!
      Serg65
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:30
        Цитата: Serg65
        Я даже своего замполита вспомнил!!!!

        Точно!:)))))
        Андрей из Челябинска
  10. Галеон Сегодня, 10:07
    Редкостная по своей бессвязности и обрывочности мыслей статья, в которой, как вишенка на торте - фото крейсера с ядерной ГЭУ, на которой предлагается найти дым. Я не говорю, что дыма над "Орланами" быть не может. Может, сам видывал. Но не на ходу, когда работает ГЭУ, а не вспомогательная.
    Предлагаемое название должно было бы, по замыслу автора, нести в себе дерзкий вызов и некоторый эпатаж, некоторым образом характеризуя личные качества его самого - дерзкость и нетривиальность мышления,- но несет только абсурд, т.к. в финале все сводится не просто к банальности этого названия, а ... лучше вчитайтесь еще раз:
    Громкий заголовок “России не нужны корабли” можно перефразировать следующим образом: “России не нужны корабли, кроме тех, которые имеются в составе ВМФ и запланированы к постройке в ближайшие годы”.
    .
    Вспоминается блистательный М.М. Жванецкий: "ПисАть, как и пИсать, надо только тогда, когда уже не можешь.
    Олег, простите за такой отзыв - но какая статья...

    А теперь попробуем несколько слов о серьезном: почему нам не нужны океанские корабли? Не до жиру. По Сирии ракетные удары наносились корабликами, имеющими 10 суток автономности - проекты Буян и Буян-М. - флот может извернуться и применять этих малышей даже в Средиземке, имея Тартус. Если появится база в Судане - все задачи можно решать там без корабельного состава вообще, перекрыв все Красное море парой комплексов "Бастион", как на Курилах. Мы решаем прибрежные задачи - задача по нарушению океанских коммуникаций противника с флота снята. При появлении такой необходимости "Ониксы будет запускать авиация. Ну и, конечно, на 4 флота 18 штук корветов 22800 "Каракурт" все-таки маловато. Думаю, программа их строительства ограничена таким образом потому, что к окончанию строительства этой серии через 10 лет изменения в мире подтолкнут науку к созданию новых проектов боевых кораблей.
    Галеон
  11. ленивый Сегодня, 10:30
    а вот тут автора ни разу не угадал. прям обидно. и критиковать не за что. единственно вопрос насколько "калибр " равноценная замена больших ракет если говорить о цели класса авианосец?
    ленивый
  12. MARINIR Сегодня, 10:40
    Так и не понял о чем статья, у нас американские корабли в эксплуатации или мы им продали корабли для эксплуатации, или нам вообще флот не нужен, ничего не понял.
    MARINIR
  13. Антон Язов Сегодня, 10:41
    откуда вы стратеги хреновы беретесь?
    Антон Язов
  14. Витас Сегодня, 10:43
    Чем быстрее строят, тем меньше воруют!
    Витас
  15. Сергей Кожокарь Сегодня, 10:49
    Статья из серии "Президент сказал".
    Сергей Кожокарь
  16. Галеон Сегодня, 10:52
    Цитата: ленивый
    единственно вопрос насколько "калибр " равноценная замена больших ракет если говорить о цели класса авианосец?

    Вопрос непростой. У "Калибра" вес БЧ составляет до 400 кг "в зависимости от комплектации", насколько я понимаю. Сколько штук нужно, чтобы вывести цель из строя? А с учетом применения ПРО и РЭБ? Смотря куда попадешь. У этого гада ради повышения живучести даже своего оружия нет, а авиационный боезапас и топливо все под ватерлинией, куда ракетой не достанешь! Наиболее реально вывести его из строя, попав в центральный командный пункт или вывести из строя все 4 лифта-подъемника авиации. Но командные пункты всегда дублируются. Вот и думай...
    Галеон
    1. свой1970 Сегодня, 11:33
      Цитата: Галеон
      . Вот и думай...
      - а Маккейн lol не думал,он просто тупо жег "Форрестол" и сжег-всего навсего одной авиационной ракетой...
      свой1970
  17. Serg65 Сегодня, 10:55
    В своем нынешнем состоянии американский военный флот избыточен

    Дочитал до конца и увидев фамилию автора чуть со стула не упал belay . Причём интрига сохранялась до последней строчки good
    bully Ну если это Олег, то тут уж сам бог велел..
    Теперь — время для вашей справедливой критики.

    Ну помолясь и начнём.....
    “Замволт”, заглохший в Панамском канале.

    laughing wassat Тут воще без коментариев
    С поддержкой военной операцией в Сирии пожилые БДК справляются лучше, чем 11 пресловутых АУГов и армады амфибийных сил ВМС США. Или у кого-то имеются сомнения на этот счет?

    what Конечно, Олег, имеются сомнения! Единственное оправдание этой цитаты это то, что вы сработали на публику, ибо вы прекрасно знаете что, чем занимаются наши БДК, у американцев это делает Military Sealift Command или вы сомневаетесь в возможностях этого командования? И тем более, вы прекрасно знаете что, БДК не должны заниматься грузоперевозками!
    А раз так, значит нынешний состав флота соответствует стоящим перед ним задачам

    Хотелось бы поподробней о задачах флота в вашем понимание!?
    По состоянию на ноябрь 2017 года в составе ВМФ имелись 211 вымпелов

    Прекрасные цифры для отчётности....если конечно не вдаваться в подробности recourse
    В своё время такой же практикой “грешил” советский ВМФ

    Вот здесь даже спорить не буду, ибо это сущая правда!
    5000-тонный фрегат начала ХХI в. превосходит по боевым возможностям ракетные крейсеры постройки 80-х гг.

    Я уже понял, что "Остапа понесло", но меру то нужно знать! Задачи пр.1164 и пр.22350 совершенно разные, поэтому сравнения излишни!
    Подведём итоги
    Если уж завели разговор о перспективах, то, объективно, единственным типом крупного надводного корабля......... является американская концепция ударного “Замволта”.

    what Ан нет, всё встало на свои места! Прошу прощения Олег! good
    Serg65
    1. рюрикович Сегодня, 11:29
      Цитата: Serg65
      Дочитал до конца и увидев фамилию автора чуть со стула не упал belay . Причём интрига сохранялась до последней строчки good

      Зрав будьмо,боярин! drinks hi
      А я после второго абзаца уже знал автора! wink yes
      рюрикович
      1. Serg65 Сегодня, 11:34
        Цитата: рюрикович
        А я после второго абзаца уже знал автора

        crying Бе бе бе....я так не играю!
        lol и вам не хворать!
        Serg65
  18. sergo1914 Сегодня, 10:58
    «Что-то заговорили о патриотизме, наверное опять проворовались»
    Михаи́л Евгра́фович Салтыко́в-Щедри́н (1826 — 1889)
    sergo1914
  19. Twodi Сегодня, 11:11
    Согласен но только от части. Пара атомных авианосцев все же необходима, если государство рассматривает возможность применения силы за рубежом. Операции типа Сирийской но к примеру в Южной Африке или Южной Америка, а может и северной)))). Расстояния увеличиваются в разы, и даже передислокация авиации на местные аэродромы может вызвать огромные и даже не преодолимые трудности. А если представить что изначально аэродром необходимо отбить????? ТО без авианосцев просто не обойтись. Плюс те же десантные корабли. Теперь представте на сколько легче было бы нашему ВМФ имей он в своем распоряжении 4 корабля типа Мистраль. А ведь они по всем параметрам лучше наших советских БДК. Как ни крути большие суда океанской морской зоны тоже необходимы, автор сам говорит что тот же Нахимов будет стоить нескольких эсминцев США... Другой вопрос в количестве, но в российских реалиях вряд ли у нас появятся излишки корабельного состава, да еще и 1-2 рангов.
    Twodi
  20. voyaka uh Сегодня, 11:17
    Россия - вполне разумно - делает сейчас упор на малые ракетные корабли,
    потому что нет денег на большие.
    voyaka uh
    1. тлауикол Сегодня, 12:09
      Геополитические задачи флота подгоняются под кошелёк в стиле "этот виноград зелен"
      тлауикол
  21. spech Сегодня, 11:26
    капцов Тролль, грамотный и упоротый!
    spech
  22. Немезида Сегодня, 11:57
    Господа,как бы негативно я не относился к Собчакк и ей подобным,но это не повод замалчивать и радоваться откровенным косякам ВВП и компании...1) Яхты Абрамовича,по количеству,заметно опережают численность Балтийского флота РФ...Это не нормально...ВВП и компания считают иначе....2) Основа ВМФ РФ,по прежнему,состоит из наследия СССР,которое моложе и эффективнее не становится.Новых кораблей строится чрезмерно мало и строят часто не то,что нужно. В России скоро не останется ни одного боеспособного эсминца,ни одного нового даже строить не начали. С фрегатами беда,потому что 20 лет кормили заказами Украину,вместо того,чтобы развивать отечественную промышленность и вина кремля тут очевидна всем,кроме самого кремля . Корветы 20380 в РФ строятся дольше,чем в США и Китае эсминцы.Это тоже не нормально....3) Попытка заменить фрегаты и эсминцы МРК,не имеющими ни ПВО ни ПЛО ,говорит о некомпетентности тех,кто принимает такие решения.
    Немезида
  23. Стальнов И.П. Сегодня, 12:00
    Хорошие вопросы, хорошая статья, пример малые ракетные корабли, которые пульнули " по бармалеям" в Сирии, почему начался визг запада, да все эти кораблики могут входить в водоёмы западной части России, Волга, Кама, другие реки, по каналам в крупные озёра, не говоря об Каспии, и ищи их на НАШИХ просторах, а дальность стрельбы Калибров 2,6 тыс. км., это заявленная? А фактическая? Даже при этой дальности накрываем британский остров, вся Европа под обстрелом, часть Африки, часть Азии. Правильно отметил автор, нужно вдумчиво относится к созданию оружия, это не пуговица, хотя для её создания тоже нужны технологии и чем технологичнее продут, тем больше вероятность какого либо сбоя. Не зря ВВП, два раза в год проводит совещания по ВПК, результаты видны, да и Министр обороны, Начальник Генерального штаба, да и все остальные замы постоянно находятся в командировках, не говоря уже о конструкторах, технологах, директорах, работников Науки начиная от академиков, трудятся ТОВАРИЩИ,трудятся и вот это радует. Да есть недостатки, но пример Крыма когда была создана система не доступности, пример Сирии внушает хороший ОПТИМИЗМ. Рачительность, вдумчивость, учёт всех вызовов, профессионализм, талант всех кто создаёт оружие в купе с мастерством, волей, самоотверженностью наших военных создаёт щит РОДИНЫ.
    Стальнов И.П.
  24. Romario_Argo Сегодня, 12:02
    “России не нужны корабли, кроме тех, которые имеются в составе ВМФ и запланированы к постройке в ближайшие годы”

    отличная статья, что конечно же не по нраву нашему диванному электорату
    Romario_Argo
  25. рюрикович Сегодня, 12:06
    Капцов hi , Россия по большей части именно сухопутная держава, Флот для нее является дополнением.Потому задачи,которые поставлены Морской Доктриной в плане обороны границ,защиты нацинтересов, не предусматривают прекращения строительства новых кораблей. Тем более уже построенные имеют свойство стареть,да и советский задел уже не молодой. Потому то,что Вы предлагаете, равносильно предательству yes Корабли строятся для определенных задач, а не просто так, лишь бы построить,потому и имеют свои задачи для каждого типа в отдельности.И это несусветный бред писать об отсутствии концепции применения кораблей в Российском ВМФ. Нашпиговывают малышей оружием под завязку, а не выпускают полупустые недогруженные коробки( о которых Вы,кстати,уже писали)
    Про судостроительные мощности тоже нечего писать,тем более сравнивая с Америкой. Бюджеты не сопоставимы(морские тем более)! Но это не значит, что надо сложить лапки и прекратить развитие. Военная промышленность является локомотивом в развитии технологий. Штампует ФРС фантики,Пентагон требует ещё денег - потому и будет клепать Америка свои "Орли Бёрки" и горячо любимые Вами "Замволты". А Россия развивает свой Флот исходя из возможностей экономики(в то же время пожиная плоды либеральных 90-х),потому и строят то, что могут. Посадят олигархов и национализируют нацбогатства - будут и "Лидеры" с атомными авианосцами. Но это уже проблема руководства России, а не судостроителей и моряков. А пока получается "Горшковы" и "Стерегущие","Буяны" и "Каракурты" - будут строиться они, потому что необходимость менять корабли будет всегда
    рюрикович
    1. groks Сегодня, 12:22
      Только вот не похоже, что посадят. Значит и не будет.
      groks
  26. astankard Сегодня, 12:14
    Радоваться надо не неудачам врага, но своим успехам ! ...Если они есть ..
    А писать что - " По своим возможностям российский “корвет” приближается к западным эсминцам." - полный бред ...если конечно не имелись ввиду снятые с вооружения "Оливер Х.Перри".
    Не надо возвеличивать "москитный флот" из-за невозможности строить эсминцы "Лидер".
    Басни про равенство корвета с эсминцем - это что? Отсутствие денег? Херовость проекта ? Или бесполезность основанная на долгострое и неизменном присутствии воровства?
    Про "Адмирал Нахимов".....это уже вообще и говорить не хочется - собирались ,клялись и божились восстановить все три корабля - бла,бла, бла....
    Лучшая защита, это нападение .
    А мы опять собираемся воевать на своей территории.....
    astankard
  27. Михаил Зубков Сегодня, 12:16
    Цитата: DesToeR
    А мне понравилась статья. Все по делу, а главное есть сравнение.

    Статья оч. толковая! Единственный ВАЖНЕЙШИЙ аспект ПРИВЫЧНО не затронут - морская авиация, включая ГИДРОАВИАЦИЮ, и ее СИМБИОЗ (даже не только взаимодействие) с надводным и ПОДВОДНЫМ разнородным и "комплексным" флотом. Сам факт того, что в конструкции большинства новых кораблей этот СИМБИОЗ уже заложен, дает все основания для убеждения в нужности и современности российского флота. Кстати, американцы считают, что в его составе не 211, а более 422 вымпелов. Я лично тоже так считаю, поскольку верю, что при постройке судов гражданского назначения, прежде всего ледокольного и портового (базового) флота в их конструкции закладываются и задачи на военное время. Да и рыболовные суда должны строиться с учетом этих возможных задач, а также задач по взаимодействию с морской авиацией, включая СВЕРХМАЛУЮ АВИАЦИЮ И БЕСПИЛОТНИКИ.
    Михаил Зубков
  28. exo Сегодня, 12:21
    Здравое зерно,есть.Учитывая финансовые возможности страны,приходится признать,что флот ещё долго не будет приоритетом номер 1.Исключая,конечно же РПКСН.
    Насчёт избыточности американского флота, в нынешних условиях, можно было бы согласиться,если не брать в расчёт то,что немалая часть их кораблей является системой ПРО.То есть позволяет отодвинуть режим перехвата от США.
    exo
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