ВМС Аргентины: На борту "Сан-Хуана" не было торпед

Учитывается информация о взрыве. Поскольку на борту не было торпед, и, соответственно, они не могли взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода. Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось его скопление.

Командование ВМС Аргентины представляет версии трагедии, произошедшее в юго-западной Атлантике. Речь идёт о переставшей выходить на связь с прошлой недели дизель-электрической подводной лодке «Сан-Хуан». В аргентинских ВМС заявили об одиночном взрыве, произошедшем на борту субмарины при её переходе из города Ушуайя на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата.В ходе пресс-конференции официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил о том, что причиной взрыва на борту ДЭПЛ могло стать «скопление водорода». РИА Новости приводит заявление офицера:Ранее в аргентинских СМИ прошли сообщения о том, что на борту подлодки находились 44 члена экипажа вместо 37 «необходимых». Также прошла информация о якобы покидании подводной лодки двумя членами команды перед началом перехода подводного корабля с юга страны на упомянутую военную базу.Официально о гибели экипажа аргентинской ДЭПЛ «Сан-Хуан» до сих пор не сообщается. Подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября.