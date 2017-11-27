12:24 27 ноября

ВМС Аргентины: На борту "Сан-Хуана" не было торпед

Командование ВМС Аргентины представляет версии трагедии, произошедшее в юго-западной Атлантике. Речь идёт о переставшей выходить на связь с прошлой недели дизель-электрической подводной лодке «Сан-Хуан». В аргентинских ВМС заявили об одиночном взрыве, произошедшем на борту субмарины при её переходе из города Ушуайя на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата.

В ходе пресс-конференции официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил о том, что причиной взрыва на борту ДЭПЛ могло стать «скопление водорода».

РИА Новости приводит заявление офицера:
Учитывается информация о взрыве. Поскольку на борту не было торпед, и, соответственно, они не могли взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода. Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось его скопление.



Ранее в аргентинских СМИ прошли сообщения о том, что на борту подлодки находились 44 члена экипажа вместо 37 «необходимых». Также прошла информация о якобы покидании подводной лодки двумя членами команды перед началом перехода подводного корабля с юга страны на упомянутую военную базу.

ВМС Аргентины: На борту "Сан-Хуана" не было торпед


Официально о гибели экипажа аргентинской ДЭПЛ «Сан-Хуан» до сих пор не сообщается. Подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 21

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  1. Геркулесыч Сегодня, 05:42
    Всё из разряда домыслов! Пока лодку не найдут, толку от таких разговоров ноль!
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Сегодня, 06:11
      Действительно, можно долго рассуждать и предполагать....вариантов аварии просто масса!...так что да, пока не найдут ничего не ясно.
      Ннно вот а если она где-нибудь на пяти километрах залегла?
      DEZINTO
      1. Dimontius Сегодня, 09:50
        а нафига вообще тогда лодка,если на ней нет никакого оружия? кораллы рассматривать? P.S. я удивлен, а че еще рос. следа не нашли еще? wassat
        Dimontius
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:45
    Командование ВМС Аргентины представляет версии трагедии, произошедшее в юго-западной Атлантике.

    Гадаем на кофейной гуще what .

    Во всей этой истории меня поразило бессилие современных средств обнаружения подлодок ...не способных быстро и с большой точностью обнаружить ее...что уж тут говорить о более современных подлодках дрейфующих в глубинах Мирового океана.
    Все таки современные подлодки вооруженные межконтинентальными ракетами это аргумент против которого нечего противопоставить противнику.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 05:53
      Я не совсем соглашусь с Вами.Просто в том секторе Атлантики нет современных стационарных средств обнаружения.Это все "добро" натовцы поближе к нам насовали..
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Командование ВМС Аргентины представляет версии трагедии, произошедшее в юго-западной Атлантике.

      Гадаем на кофейной гуще what .

      Во всей этой истории меня поразило бессилие современных средств обнаружения подлодок ...не способных быстро и с большой точностью обнаружить ее...что уж тут говорить о более современных подлодках дрейфующих в глубинах Мирового океана.
      Все таки современные подлодки вооруженные межконтинентальными ракетами это аргумент против которого нечего противопоставить противнику.
      210окв
      1. Дедкастарый Сегодня, 05:59
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Во всей этой истории меня поразило бессилие современных средств обнаружения подлодок ...

        мёртвую дизелюху,обнаружить не просто,при отсутствии каких либо источников сигнала.-всё равно что утопший самолёт.
        Дедкастарый
      2. demiurg Сегодня, 06:15
        Ага, а в случае чего обнаружим за 100км.

        Только одна дизелюха залезшая в канал может минами закрыть проход именно для супертанкеров. А без нефти не воюют.
        demiurg
      3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:19
        Просто в том секторе Атлантики нет современных стационарных средств обнаружения.Это все "добро" натовцы поближе к нам насовали..


        Не все так просто smile
        была статья на ВО на эту тему...весьма интересная... hi
        Найти невидимку: системы обнаружения субмарин

        30 декабря 2013
        Тот же ЛЕХА
  3. DEZINTO Сегодня, 06:40
    Ну вот так там примерно.....там такие провалы и глубины....что ну не знаю её только чудом найти можно

    DEZINTO
    1. мыслитель Сегодня, 07:44
      Интересно, получается что у буржуев цветовая шкала глубин обратная.
      мыслитель
      1. Попович Сегодня, 09:06
        у буржуев цветовая шкала глубин обратная. - все не как у людей!
        Попович
    2. Orionvit Сегодня, 07:48
      Нашли же американцы погибшую Советскую подлодку К-129 в Тихом океане. И район был известен весьма приблизительно, и глубины были километровые. Самое интересное, что оборудовали старый сухогруз, под плавучий кран, и подняли. Правда говорят не всю, а только фрагменты.
      12 августа 1974 года в результате секретной операции ЦРУ «Проект Азориан», при помощи специально сконструированного оборудования (корабль «Гломар Эксплорер» и спецдок с устройством подводного захвата корпуса лодки), была поднята носовая часть подводной лодки.
      Orionvit
      1. Попович Сегодня, 09:05
        Цитата: Orionvit
        Orionvit Сегодня, 07:48 ↑ Новый
        Нашли же американцы погибшую Советскую подлодку К-129 в Тихом океане

        или сами ее погибли? а потом нашли....
        Попович
        1. Orionvit Сегодня, 09:33
          Цитата: Попович
          или сами ее погибли? а потом нашли.

          Или так. С них станется.
          Orionvit
  4. Александр69 Сегодня, 07:35
    Странно, что соседи из сша до сих пор не нашли: они же «самые-самые с самой крутой техникой»... Аргентина много кого после ВОВ приняла- может на старых минах и подорвались (я свою версию уже в ГШ Аргентины передал, пусть добавят к списку)
    Александр69
    1. donavi49 Сегодня, 09:25
      Найти лежащую на дне лодку - хоть китайцы, хоть американцы, хоть румыны могут лишь 1 способом.

      Просканировать гидролокатором дно и выделить аномалию. У технологии есть минус - низкий охват. Буквально носитель гидролокатора (буй/корабль) - должен пройти над лодкой +/- сотня метров.

      Район поисков 700х200 км. Вы сами можете посчитать сколько времени уйдет на сплошное траление гидролокатором.
      donavi49
  5. Orionvit Сегодня, 07:39
    Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось его скопление.
    Ну если аккумуляторы свинцовые кислотные, тогда понятно. Только не понимаю, их ещё где то используют, кроме как в автомобилях?. На старых подлодках, водород, всегда был большой проблемой, поэтому заряжаться всегда старались на поверхности, с открытыми люками и усиленной вентиляцией отсеков. Вопрос, а датчиков водорода на лодке, что совсем не было?
    Orionvit
  6. Попович Сегодня, 09:10
    а может, она золото партии (SS) перевозила? В Аргентине много поселений недобитых....
    Попович
  7. рюрикович Сегодня, 09:17
    Зная маршрут движения,зная скорость следования,зная условия перехода можно приблизительно вычислить место катастрофы. Это ж не на боевом патрулировании с только известным районом нахождения! Тем более глубины не километровые - материковый шельф без относительно больших перепадов глубин и каньонов,гор там разных - так что с локаторами бокового обзора можно быстренько справиться.Имея,конечно, под рукой необходимое оборудование.
    Так,личное мнение....
    рюрикович
    1. donavi49 Сегодня, 09:33
      Они знают место катастрофы - 700х200км. Из-за удаленного района, больше сократить нельзя (нельзя и исключать что лодка без связи двигалась или ранее отклонилась с маршрута).

      Дно там сложное.

      Бокового обзора будет 100500 ложных лодок, на селекцию и проверку которых уйдет масса времени, а истинная может быть затенена рельефом. Все равно придут к сплошному тралению - если денег найдут конечно.
      donavi49
  8. Голован Джек Сегодня, 09:50
    Да все уже до вас сказали:
    И еще я знаю, что лодки гибнут порой от копеечного возгорания, когда чуть только полыхнуло, замешкались - и уже все горит, и из центрального дают в отсек огнегаситель, да перепутали и не в тот отсек, и люди там травятся, а в тот, где горит, дают воздух высокого давления, конечно же тоже по ошибке, и давятся почему-то топливные цистерны, и полыхает уже, как в мартене, и люди - надо же, живы еще - бегут, их уже не сдержать; и падает вокруг что-то, падает, трещит, взрывается, рушится, сметается, и огненные вихри несутся по подволоку, и человек, как соломинка, вспыхивает с треском, и вот уже выгорели сальники какогонибудь размагничивающего устройства, и отсек заполняется водой, и по трубопроводам вентиляции и еще черт его знает почему заполняется водой соседний отсек, а в центральном все еще дифферентуют лодку, все дифферентуют и никак не могут отдифферентовать...

    Я бы... помолчал, ребяты...
    Голован Джек
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