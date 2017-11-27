12:20 27 ноября

Антипиратские учения морской пехоты в Санкт-Петербурге

Накануне в Санкт-Петербурге боролись с условными морскими пиратами. По сообщениям департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в акватории судостроительного завода «Пелла» морские пехотинцы Объединённого учебного центра (ОУЦ) ВМФ отрабатывали методику освобождения от морских пиратов гражданского судна.

В частности, отрабатывалась высадка на «подозрительное» судно с последующим досмотром верхней палубы, а также корабельных помещений. Далее проводились мероприятия по освобождению судна от захвативших его условных пиратов. Роль захваченного пиратами судна играл буксир «Волчок» (проект 04690).

Минобороны приводит заявления командира отряда морского пехоты капитан-лейтенанта Евгения Шахназаряна:
Подобные практические действия, в ходе которых на борту судна отрабатываются элементы, входящие в основной курс подготовки антитеррористических групп морской пехоты, позволяют проверить свои навыки в обстановке, приближенной к реальной.



Антипиратские учения морской пехоты в Санкт-Петербурге


Заявление начальника ОУЦ ВМФ РФ капитана 1-го ранга Леонида Зинченко:
Для морских пехотинцев, которые прибыли в Объединенный Учебный центр ВМФ России с Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, такие учения являются регулярными и позволяют в реальной обстановке отработать на практике те навыки, которые они получают на полигоне «Ржевка». Всего за год мы подготовили около 700 морских пехотинцев флотов для корабельных групп антитеррора.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 05:56
    Да правильно это все.Только надо читать не "пираты"...а НАТОВЦЫ И ИХ ПРИХВОСТНИ..
    210окв
    1. dik-nsk Сегодня, 05:58
      в Санкт-Петербурге боролись с условными морскими пиратами
      что это за загадочные северные пираты?))) разве что матрасный гринпис в атаке на буровые
      dik-nsk
    2. сибиралт Сегодня, 06:05
      Похоже, решили организовать морское ЧОП. lol
      сибиралт
      1. dsk Сегодня, 08:01
        Девиз морских пехотинцев России - "Там, где мы - там победа".
        "В понедельник, 27 ноября, в России отмечается 312-я годовщина со дня основания морской пехоты ВМФ. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев поздравил морских пехотинцев Северного, Черноморского, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии с праздником, сообщили в МО РФ. "Боевая летопись морской пехоты России ведется 312 лет. Это славная история побед, которая вдохновляет морских пехотинцев на ратный труд во имя Родины и Андреевского флага", - говорится в поздравлении главкома ВМФ. Основателем морской пехоты России стал Петр I - отец отечественного регулярного флота. По его указу были учреждены полки "солдат моря". Первой крупной битвой для них стала Северная война. " (Первый русский телеканал "Царьград" 07:01., 27.11.2017.) soldier
        dsk
        1. dsk Сегодня, 08:25

          "Боевая летопись морской пехоты России ведется 312 лет. Это славная история побед, которая вдохновляет морских пехотинцев на ратный труд во имя Родины и Андреевского флага" - Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.
          dsk
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:11
    Новость нормальная ! wink И ученики школы № 3 пошли на занятия по расписанию ! wink Делов то !
    Uncle Lee
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    морские пехотинцы Объединённого учебного центра (ОУЦ) ВМФ отрабатывали методику освобождения от морских пиратов гражданского судна.

    ... Поздравления морпехам - с профессиональным праздником!!! drinks Там, где мы, там — победа! ... и пусть этот девиз будет напоминать горячим головам о мгновенном ответе на агрессию!!! Здоровья и успехов!!! drinks
    a.s.zzz888
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:14
    Лицезрел сии учения в новостях! Действительно, сейчас это обыденность, а в 90 е годы о таком насыщенном графике учений даже и не могли мечтать! hi
    Геркулесыч
  5. Александр War Сегодня, 06:16
    С 27 минуты интересно ,но по ходу не секретно request
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 06:29
      Нормально так бронированный Уаз Патриот для ВАИ )
      Александр War
  6. Александр War Сегодня, 06:21
    С 32 мин и с 39 по 47 мин Военная база в Сирии
    Александр War
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:24
      Спасибо за видео! hi +!
      Геркулесыч
  7. goland72 Сегодня, 09:57
    Жаль, что фотография не с полигона. Недорабатывает МО.
    goland72
  8. Алексей Соболев Сегодня, 09:58
    Где они снег нашли сейчас? Я про фото...
    Алексей Соболев
  9. sergo1914 Сегодня, 10:53
    Было уничтожено несколько тысяч физических (CD и DVD) носителей с пиратским контентом. Также было заблокировано до 10% зеркал сайтов rutor. Удалено ПО µTorrent со штабных компьютеров. В общем - победа. Как всегда.
    sergo1914
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