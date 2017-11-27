Антипиратские учения морской пехоты в Санкт-Петербурге

Подобные практические действия, в ходе которых на борту судна отрабатываются элементы, входящие в основной курс подготовки антитеррористических групп морской пехоты, позволяют проверить свои навыки в обстановке, приближенной к реальной.

Для морских пехотинцев, которые прибыли в Объединенный Учебный центр ВМФ России с Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, такие учения являются регулярными и позволяют в реальной обстановке отработать на практике те навыки, которые они получают на полигоне «Ржевка». Всего за год мы подготовили около 700 морских пехотинцев флотов для корабельных групп антитеррора.

Накануне в Санкт-Петербурге боролись с условными морскими пиратами. По сообщениям департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в акватории судостроительного завода «Пелла» морские пехотинцы Объединённого учебного центра (ОУЦ) ВМФ отрабатывали методику освобождения от морских пиратов гражданского судна.В частности, отрабатывалась высадка на «подозрительное» судно с последующим досмотром верхней палубы, а также корабельных помещений. Далее проводились мероприятия по освобождению судна от захвативших его условных пиратов. Роль захваченного пиратами судна играл буксир «Волчок» (проект 04690).Минобороны приводит заявления командира отряда морского пехоты капитан-лейтенанта Евгения Шахназаряна:Заявление начальника ОУЦ ВМФ РФ капитана 1-го ранга Леонида Зинченко: