Антипиратские учения морской пехоты в Санкт-Петербурге
Накануне в Санкт-Петербурге боролись с условными морскими пиратами. По сообщениям департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в акватории судостроительного завода «Пелла» морские пехотинцы Объединённого учебного центра (ОУЦ) ВМФ отрабатывали методику освобождения от морских пиратов гражданского судна.
В частности, отрабатывалась высадка на «подозрительное» судно с последующим досмотром верхней палубы, а также корабельных помещений. Далее проводились мероприятия по освобождению судна от захвативших его условных пиратов. Роль захваченного пиратами судна играл буксир «Волчок» (проект 04690).
Минобороны приводит заявления командира отряда морского пехоты капитан-лейтенанта Евгения Шахназаряна:
Заявление начальника ОУЦ ВМФ РФ капитана 1-го ранга Леонида Зинченко:
В частности, отрабатывалась высадка на «подозрительное» судно с последующим досмотром верхней палубы, а также корабельных помещений. Далее проводились мероприятия по освобождению судна от захвативших его условных пиратов. Роль захваченного пиратами судна играл буксир «Волчок» (проект 04690).
Минобороны приводит заявления командира отряда морского пехоты капитан-лейтенанта Евгения Шахназаряна:
Подобные практические действия, в ходе которых на борту судна отрабатываются элементы, входящие в основной курс подготовки антитеррористических групп морской пехоты, позволяют проверить свои навыки в обстановке, приближенной к реальной.
Заявление начальника ОУЦ ВМФ РФ капитана 1-го ранга Леонида Зинченко:
Для морских пехотинцев, которые прибыли в Объединенный Учебный центр ВМФ России с Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, такие учения являются регулярными и позволяют в реальной обстановке отработать на практике те навыки, которые они получают на полигоне «Ржевка». Всего за год мы подготовили около 700 морских пехотинцев флотов для корабельных групп антитеррора.
Использованы фотографии: МО РФ
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