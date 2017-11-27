Истерика НАТО. Турция предоставляет бортам ВКС РФ воздушные коридоры для полётов в Сирию

Подтверждается информация о том, что отдельные российские самолёты, входящие в состав ВКС РФ, осуществляют перелёты в Сирию из России (и обратно) через воздушное пространство Турции. Так, нашли своё подтверждение сообщения о том, что военный транспортник ВКС РФ Ил-76МД накануне, поднявшись в воздух с аэродрома Хмеймим в сирийской Латакии, осуществил перелёт через воздушное пространство Турции, приземлившись в итоге на подмосковном аэродроме Чкаловский.Информация такого рода публикуется на западных порталах, которые отслеживают перемещение авиации различного типа в режиме реального времени.Российский военно-транспортный самолёт вышел из турецкого воздушного пространства в районе юго-восточной зоны над Чёрным морем и далее вошёл в воздушное пространство РФ на северокавказском (причерноморском) направлении.Ранее, по материалам тех же порталов, другой самолёт МО РФ (ВКС РФ) - Ту-154М - осуществил перелёт из России в САР (на авиабазу в Латакии) через воздушное пространство Турции.Эта информация вызвала бурную реакцию в стане НАТО. Отдельные натовские страны особенно болезненно восприняли сведения о предоставлении натовской Турцией коридоров для пролётов самолётов ВКС РФ. Напомним, что ранее в НАТО Россию назвали угрозой №1 для Североатлантического военного блока.