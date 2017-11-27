12:17 27 ноября

Истерика НАТО. Турция предоставляет бортам ВКС РФ воздушные коридоры для полётов в Сирию

Подтверждается информация о том, что отдельные российские самолёты, входящие в состав ВКС РФ, осуществляют перелёты в Сирию из России (и обратно) через воздушное пространство Турции. Так, нашли своё подтверждение сообщения о том, что военный транспортник ВКС РФ Ил-76МД накануне, поднявшись в воздух с аэродрома Хмеймим в сирийской Латакии, осуществил перелёт через воздушное пространство Турции, приземлившись в итоге на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Информация такого рода публикуется на западных порталах, которые отслеживают перемещение авиации различного типа в режиме реального времени.

Истерика НАТО. Турция предоставляет бортам ВКС РФ воздушные коридоры для полётов в Сирию



Российский военно-транспортный самолёт вышел из турецкого воздушного пространства в районе юго-восточной зоны над Чёрным морем и далее вошёл в воздушное пространство РФ на северокавказском (причерноморском) направлении.

Ранее, по материалам тех же порталов, другой самолёт МО РФ (ВКС РФ) - Ту-154М - осуществил перелёт из России в САР (на авиабазу в Латакии) через воздушное пространство Турции.

Эта информация вызвала бурную реакцию в стане НАТО. Отдельные натовские страны особенно болезненно восприняли сведения о предоставлении натовской Турцией коридоров для пролётов самолётов ВКС РФ. Напомним, что ранее в НАТО Россию назвали угрозой №1 для Североатлантического военного блока.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 32

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:06
    Истерика НАТО. Турция предоставляет бортам ВКС РФ воздушные коридоры для полётов в Сирию
    а чего истерить то,мы же не просто так,мы помидоры покупаем. feel
    Дедкастарый
    1. сибиралт Сегодня, 06:15
      Если НАТО это не нравиться, то пусть исключают Турцию из своей бандитской организации. lol
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 06:20
        Назовите страны которым особенно болезненно...Серпом ро фаберже..Я думаю что это не натовцы.А руина с георгией...А если натовцы-то прибалты..Самые злобные шавки.
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 06:26
          Отдельные натовские страны особенно болезненно восприняли сведения о предоставлении натовской Турцией коридоров для пролётов самолётов ВКС РФ.

          А в чём проблема? Американцы же заявляют, что налаживают сотрудничество с нами в Сирии smile ......а проблема в том, что вси эти игилы-шмигилы и нусры - прямо поддерживаются США и их союзниками на БВ.
          Чёрный
        2. 30 вис Сегодня, 08:31
          Нет врага страшней, бывшего друга ... wassat
          30 вис
      2. Арон Заави Сегодня, 06:45
        Цитата: сибиралт
        Если НАТО это не нравиться, то пусть исключают Турцию из своей бандитской организации. lol

        Вот это золотые слова. Давно пора,
        Арон Заави
        1. starogil Сегодня, 06:56
          Заменить в НАТО Турцию Израилем.
          starogil
          1. 30 вис Сегодня, 08:32
            Евреи конечно избранные богом люди ... lol Но не дураки ... Их в Нато фиг затянешь !
            30 вис
      3. Orionvit Сегодня, 07:32
        Напомним, что ранее в НАТО Россию назвали угрозой №1 для Североатлантического военного блока.
        Кто бы сомневался. Вот только России оно надо?
        Orionvit
    2. Геркулесыч Сегодня, 06:17
      Так турки прямо в полете наши борты, идущие домой помодорами и грузят! lol Чтобы мы не гоняли их порожняком lol !
      Геркулесыч
    3. Зяблицев Сегодня, 06:17
      Вы фото Эрдогана почаще на мишени приклеивайте, так Турция вообще в ОДКБ войдет... laughing
      Зяблицев
      1. dzvero Сегодня, 09:33
        Ердогана кое-кто в Турции не прочь и в живую подстрелить. Они в основном из-за Ататюрка впряглись. А насчет вхождения в ОДКБ - вполне возможно. Видимо незря в монументе рядом с Ататюрком стоят Ворошилов и Фрунзе smile
        dzvero
        1. Зяблицев Сегодня, 09:35
          Cогласен - но это уже нюансы!
          Зяблицев
    4. Uncle Lee Сегодня, 06:30
      Цитата: Дед кастарый
      мы помидоры покупаем.
      можем еще и огурцов прикупить ....
      Uncle Lee
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:20
        Uncle Lee
        можем еще и огурцов прикупить ....
        Не можем.Как и помидорами этими по морде бы съездить от всей души так сказать, кто их в Россию прёт. О своих производителях заботиться нужно.А не покупать всякую дрянь в угоду дружбы.Страна только ,только лицом повернулось к своему сельскому хозяйству.Тут "дружба" замаячила при которой своих производителей угробить нужно.Может можно найти способы дружбы при которой не нужно своих граждан в нищету ввергать?
        Наблюдатель2014
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:26
          Цитата: Наблюдатель2014
          Не можем

          А жаль ! Я бы этими овощами кормил только тех, кто их закупает !
          Uncle Lee
    5. 30 вис Сегодня, 08:29
      Европа и США начнут скупать турецкие помидоры .. Все! Опять будет хитрый ход Путина . Россию освободят от турецких помидор . fellow
      30 вис
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:07
    Ну пролетел и пролетел над Турцией....А почто НАТОвцы заегозили ? Им что, на фаберже наступили ?! tongue
    Uncle Lee
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:19
      А вдруг с него в небо Турции высадится на парошютах десант "вежливых туристов " ??? lol
      Геркулесыч
    2. GRF Сегодня, 10:56
      Цитата: Uncle Lee
      Ну пролетел и пролетел над Турцией....А почто НАТОвцы заегозили ? Им что, на фаберже наступили ?! tongue

      Просто нато свое с государственным малость путает...
      Типа вступил в нато и все, 0 суверенитета )
      GRF
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:10
    ... лишний раз потрепать нервы натосровцам - полезно, не всё же им выть всегда и везде... angry
    a.s.zzz888
  4. DEZINTO Сегодня, 06:16
    Из области психологии:
    Это уже похоже на что-то такое человеческое только в макро масштабах. Когда человек знает что не прав, ну это да ладно, лжёт это тоже ладно, а вот когда он понимает что соперник просекает его вместе с его багажом лжи...он просто начинает дёргатся от любого чиха. Так и тут только НАТО это макро - человек)

    Встречи Путина в Сочи с Эрдоганом и прочими прочими прочими, да там наверное в Пентогоне двери кабинетов хлопают круглосуточно..... laughing

    DEZINTO
  5. Му Дозвон Сегодня, 06:25
    А зачем Турции членство в нато?Смысла в принципе и нет совсем.
    Му Дозвон
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:59
      Цитата: Му Дозвон
      А зачем Турции членство в нато?Смысла в принципе и нет совсем.

      страх перед Россией.,не хотят один на один остаться с нами.
      Дедкастарый
      1. Му Дозвон Сегодня, 07:28
        Даже не граничим с ними уже. Плюс нато им и не поможет если что.
        Му Дозвон
        1. Дедкастарый Сегодня, 07:31
          Цитата: Му Дозвон
          Даже не граничим с ними уже. Плюс нато им и не поможет если что.

          ещё как граничим по морю,а НАТО и себя не спасёт если что. но в "толпе" не так страшно видимо... wink
          Дедкастарый
  6. MadCat Сегодня, 07:05
    что за желтушные заголовки, кто истерит то? И если Турция нарушает договоренности подписанные ими же то как бы восторгов от других ожидать не приходится... request
    MadCat
    1. anjey Сегодня, 08:09
      ну да Россия же не истерит когда натовские самолеты в афган через ее территорию летали,да и сйчас наверняка еще летают,мы же не закрываем этим удодам небо для борьбы с террористами,так и Турция поступила ,какие истерики???? Борьба с терроризмом превыше всего ....
      anjey
  7. rocket757 Сегодня, 08:24
    Турки они такие, а за помидоры надо расплачиваться.
    А с НАТО шо --- мож и не Эрдоган слово дал (обязательства перед союзниками), он ег просто взад взял, шо такого то?
    rocket757
  8. Altona Сегодня, 09:29
    Цитата: Дедкастарый
    а чего истерить то,мы же не просто так,мы помидоры покупаем.

    ----------------------------------------
    Покупаем и военно-транспортными ИЛами возим.Чё, нам уже помидоры возить нельзя? laughing laughing
    Altona
  9. maw Сегодня, 10:44
    Это они строительство "Турецкого потока" контролируют. laughing
    maw
  10. Sergey53 Сегодня, 12:02
    Свободная торговля.Рынок.
    Sergey53
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