В одной из недавних статей о компактных пистолетах итальянской оружейной компании Beretta упоминался субкомпакт Beretta Px4 Storm. Данный пистолет выполнен на основе полноразмерного образца, который отличается не только своими массой и габаритами, но и не совсем обычной конструкцией, которую редко можно встретить в современном короткоствольном оружии. Пистолет действительно интересен и отлично зарекомендовал себя на гражданском рынке, поэтому познакомиться с ним более подробно будет не лишним.Ключевым моментом при разработке этого оружия конструкторы сделали его полную адаптивность под нужды и возможности конкретного стрелка. Общее сочетание различных вариантов тех или иных узлов, делает этот пистолет скорее спортивным нежели оружием боевым или средством самообороны, что, впрочем, не исключает его применение и в этих направлениях.Начать нужно с того, что пистолет, несмотря на свои габариты, фактически не имеет деталей, которые могут помешать его извлечению из кобуры или даже сумки. Все грани оружия скруглены, что делает его внешний вид менее агрессивным, чем мы привыкли видеть у современных пистолетов. Однако внешний вид обманчив и пистолет Beretta Px4 Storm не только не уступает своим конкурентам по характеристикам, но многих превосходит.Подгонка оружия под размеры ладони стрелка осуществляется уже стандартным для современного короткоствольного оружия способом - сменными накладками на тыльную часть рукояти пистолета. Однако не возможность изменения габаритов рукояти основная особенность “подгонки” данного оружия. Пистолет Beretta Px4 Storm имеет 4 варианта ударно-спусковых механизмов, среди которых каждый найдет более приемлемый и подходящий для него УСМ.Прицельные приспособления сменные, могут быть заменены на более удобные или привычные для конкретного стрелка. Благодаря особенностям конструкции автоматики оружия, пистолет может быть оснащен коллиматорным прицелом вместо целика, при этом прослужит он гораздо дольше, чем на другом оружии. Под стволом в рамке оружия имеется посадочное место для компактного фонарика или лазерного целеуказателя.Полной двухсторонностью пистолет похвастаться не может, так как рычаг затворной задержки расположен только с левой стороны оружия. Кнопка извлечения магазина может быть переставлена, а переключатель предохранителя или рычаг плавного спуска курка продублирован с обеих сторон кожуха-затвора.Индикация патрона в патроннике осуществляется при помощи плеча выбрасывателя, который выступает над поверхностью кожуха-затвора при отсутствии патрона в патроннике, что можно проверить как визуально, так и тактильно.Главной особенностью конструкции пистолета Beretta Px4 Storm является его схема автоматики, но перед тем как с ней ознакомиться следует рассмотреть различные варианты ударно-спусковых механизмов.У всех вариантов УСМ пистолета Beretta Px4 Storm есть одна общая черта - они курковые, что должно понравится многим, кто не доверяет ударниковым ударно-спусковым механизмам. На данный момент есть 4 варианта УСМ.Вариант двойного действия с двухсторонним переключателем предохранителя, который при включении обеспечивает плавный спуск курка обозначается как F.Ударно-спусковой механизм двойного действия, но без предохранителя обозначен как G. В данном варианте УСМ предохранитель отсутствует, на месте переключателей предохранителя остались теже элементы управления с обеих сторон, но при их включении происходит только плавный спуск курка.Под обозначением D скрывается самовзводный ударно-спусковой механизм. В этом варианте нет предохранителя, безопасность обращения с пистолетом обеспечивается большим усилием нажатия на спусковой крючок при выстреле. Такое решение негативно сказывается на точности при стрельбе, однако позволяет относительно безопасно носить оружие с патроном в патроннике, на случай необходимости открытия огня сразу же после извлечения. Курок не в данном варианте не скрыт, однако курок не выступает за габариты оружия в спущенном положении.Последний вариант ударно-спускового механизма обозначен буквой С. Этот вариант УСМ также самовзводный, однако усилие нажатия на спусковой крючок при стрельбе уменьшено. Курок не выступает за пределы кожуха-затвора, переключатель предохранителя отсутствует.Наконец подобрались к устройству автоматики пистолета Beretta Px4 Storm. Автоматика этого оружия построена по схеме использования энергии отдачи при коротком ходе ствола, запирание канала ствола осуществляется при повороте самого ствола вокруг своей оси. Для осуществления поворота ствола оружия, в рамку пистолета вставлена отдельная деталь с выступом, который входит в косой паз на теле ствола оружия. При движении ствола и кожуха-затвора назад взаимодействие выступа и паза заставляют ствол повернуться, выводя его из сцепления с затворной группой. Процесс запирания происходит аналогично.Такое решение в конструкции оружия дает массу преимуществ. Самое главное преимущество заключается в том, что момент отдачи растягивается на большее время, чем при запирании ствола за счет выступов, входящих в с сцепление с кожухом-затвором. Соответственно, чем менее резкая отдача, тем меньше она влияет как на увод оружия с линии прицеливания, так и на общие ощущения при стрельбе, что актуально для мощных боеприпасов.Еще одной положительной особенностью такой схемы запирания канала ствола можно назвать возможность максимально опустить ось ствола к рукояти пистолета, что, обратно же, благоприятно скажется на восприятии отдачи при стрельбе. Но тут нужно сделать отступление, в пистолете Beretta Px4 Storm не полностью реализовали возможность снижения оси ствола оружия, так что есть еще куда развиваться.Как понятно из описания характеристики оружия по массе будут отличатся в зависимости от установленного ударно-спускового механизма. Ниже приведенные параметры соответствуют пистолетам с УСМ F.Пистолет под патрон 9х19 имеет массу 785 грамм без патронов. Общая длина оружия равняется 192 миллиметра при длине ствола 102 миллиметра. Питается пистолет из магазинов вместимостью 17 патронов.Вариант Beretta Px4 Storm под патрон .40S&W также имеет массу 785 грамм. Его общая длина и длина ствола аналогична пистолету под патроны 9х19, однако вместимость магазина только 14 патронов.Пистолет, использующий патроны .45АСР имеет магазин с самой маленькой вместимостью - 10 патронов. Масса оружия 800 грамм, а ствол удлинен до 105 миллиметров, при этом общая длина составляет 195 миллиметров.Для всех пистолетов высота равняется 140 миллиметрам, а толщина 30 миллиметрам.Главным плюсом данного оружия является возможность выбрать тот ударно-спусковой механизм, который нужен стрелку. Однако при этом нельзя забывать об особенности конструкции автоматики. Именно благодаря автоматике пистолет имеет намного более приятную отдачу в сравнении со своими конкурентами. Именно благодаря растянутому моменту отдачи оружие минимально уводит с линии прицеливания после выстрела, а это значит что можно стрелять более быстро и точно. Нужно отметить, что практически все, кто имел возможность попробовать познакомится более близко с этим оружием, характеризуют его, как пистолет с самой низкой отдачей при стрельбе.К сожалению, именно конструкция системы автоматики является минусом данного оружия. Пистолет достаточно капризен к загрязнениям, требует постоянного и тщательного ухода. Нельзя не отметить и стоимость данного оружия, которая несколько выше, чем у большинства известных моделей пистолетов.Пистолет Beretta Px4 Storm это отличный образец того, что в конструкции оружия еще есть место разнообразию. Пускай схема автоматики не новая, но она достаточно редкая для пистолетов, а то что ее заставили работать безотказно, то тут можно только восхищаться итальянскими оружейниками.Этот пистолет, несмотря на свою интересность, нельзя назвать массовым. Если говорить о нем как о средстве самообороны, то есть более подходящие модели оружия. Если рассматривать данный пистолет как боевое оружие, то обратно же есть более неприхотливые и дешевые образцы, пускай и с более низкими параметрами. Все-таки это оружие для практической стрельбы, так что его можно смело относить в категорию спортивных, с возможностью применения и в других областях, кроме спорта.