12:23 27 ноября

Спецслужбы Беларуси: Стало известно, какую информацию в РБ собирал украинский разведчик

Белорусские СМИ накануне сообщили о проведении местными представителями спецслужб допроса украинского гражданина Павла Шаройко, ранее задержанного в РБ. Напомним, что Шаройко выдавал себя за украинского журналиста, однако в итоге выяснилось, что он является сотрудником Главного управления разведки МО Украины.

Шаройко в ходе допроса рассказывает о том, что получил задание по сбору информации о работе государственных объектов республики. Свою деятельность он координировал с представителями украинского посольства в Республике Беларусь. Среди объектов, информацию о которых Павел Шаройко должен был через посольство передать, были МИД РБ, Совмин Белоруссии, а также несколько республиканских военных объектов.

Спецслужбы Беларуси: Стало известно, какую информацию в РБ собирал украинский разведчик



Представитель ГУР МО Украины в ходе допроса заявил о том, что главой разведгруппы, в членах которой он состоял, является сотрудник украинского посольства в Минске Игорь Скворцов. Себя Шаройко называет рядовым членом разведгруппы.

В материале отмечается, что разведгруппа должна была передать в Киев данные об особенностях таможенного контроля по возможному провозу средств связи, о наличии на приграничных территориях Белоруссии покрытия украинскими сотовыми операторами, о распределении в РБ рабочих частот радиоэфира, включая частоты для радиолюбителей.

Сообщается о том, что у Павла Шаройко при себе были обнаружены карты памяти с копиями разведдонесений, ранее уже отправленных им в центр проведения разведоперации. Именно благодаря информации на картах памяти белорусским спецслужбам удалось выявить круг интересовавших Шаройко объектов на территории Республики Беларусь.

Использованы фотографии: Progomel.by
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Комментарии 41

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:21
    ... понесёт ли какую ответственность Шаройко?... или выдворят просто так...
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 06:26
      И что, этот рядовой журналист-разведчик не знал, что в Белоруссии есть КГБ? belay
      сибиралт
      1. Сепар ДНР Сегодня, 06:57
        Цитата: a.s.zzz888
        ... понесёт ли какую ответственность Шаройко?... или выдворят просто так...

        Учитывая некую трепетность взаимоотношений бацьки с укрробандеровцами - вряд ли ...
        И не знаю даже,что это он так вдруг взбрыкнул ? То в дёсна с потрошенко целовался, и ВДРУГ...
        Возможно "ключик" к такому факту лежит в "плоскости" налаживания связей разведки "незалежной" с силами опозиционными Лукашенко ?

        Это бы всё объяснило.
        Сепар ДНР
        1. badens1111 Сегодня, 09:37
          Цитата: Сепар ДНР
          Учитывая некую трепетность взаимоотношений бацьки с укрробандеровцами

          Это вы откуда взяли,про " трепетность отношений",вам так СМИ либеральные посоветовали думать?А если самому подумать,то насколько там в трепотне прозападных журналюг правды?НОЛЬ.
          Цитата: Сепар ДНР
          Возможно "ключик" к такому факту лежит в "плоскости" налаживания связей разведки "незалежной" с силами опозиционными Лукашенко ?

          А вот это,весьма близко к истине,не секрет,что оппозиция Лукашенко в том числе и радикалы-националисты,на прокорме в частности Польши состоящие..а кто стоит за поляками?Да все то же ..США.
          badens1111
          1. Голован Джек Сегодня, 09:41
            Цитата: badens1111
            Это вы откуда взяли

            :)
            Голован Джек
    2. Хагалаз Сегодня, 07:20
      Ну как то сомнительно, что понесет ответственность. Вон, друзья штатовци шпионили за друзьями германцами и ничё. Утёрлись бюргеры.
      Хагалаз
    3. Зяблицев Сегодня, 07:36
      Интиресно, как эти шарованные Штирлицы переписку вели? У нас Алекс-Юстасу, а у них Микола-Петро... laughing "Тиха Белорусская ночь, но сало надо перепрятать!" laughing
      Зяблицев
    4. Dimontius Сегодня, 09:55
      хохлы собирают информацию о белорусской территории, готовится супостат заокеанский, готовится.
      Dimontius
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Вот вам и "дружеская укроина "!Так и норовят на голову нагадить! Теперь наказание для шпигуна одно -закормить до смерти сырой бульбой, и кормить корнеплодами в кожуре! wassat
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:24
      Что Вы бульба и бульба....Там другой продукт..Запоить бензином и соляркой..
      Цитата: Геркулесыч
      Вот вам и "дружеская укроина "!Так и норовят на голову нагадить! Теперь наказание для шпигуна одно -закормить до смерти сырой бульбой, и кормить корнеплодами в кожуре! wassat
      210окв
      1. Сепар ДНР Сегодня, 06:59
        Цитата: 210окв
        Что Вы бульба и бульба....Там другой продукт..Запоить бензином и соляркой..

        yes recourse Для ВСУ топливо как манна небесная.
        Сепар ДНР
    2. dik-nsk Сегодня, 06:56
      Вот вам и "дружеская укроина "!
      думаете наших разведчиков-нелегалов нет в союзных нам странах, не говоря об остальных? ну-ну
      dik-nsk
    3. Orionvit Сегодня, 07:29
      Цитата: Геркулесыч
      Теперь наказание для шпигуна

      Какой то шпигун, откровенный любитель, профессионализмом и не пахнет. Задания какие то детские. Или вся украинская "ровiдка" уже упала до уровня таких "шпiгунiв"
      Orionvit
  3. Чёрный Сегодня, 06:22
    Вполне возможно, что эта Шаройка работала в интересах и по заданию американской разведки. Все силовые структуры украины сейчас полностью контролируются американцвми..
    Чёрный
    1. Му Дозвон Сегодня, 06:38
      Да 100% что так и есть.
      Му Дозвон
      1. Sergey53 Сегодня, 12:00
        Они управляются с, по-моему, 5го этажа СБУ, где они и сидят. Туда даже доступа сбушникам нет.
        Sergey53
  4. 210окв Сегодня, 06:23
    Как то так..Братья-белорусы..И к вам эти уши и свиные рыла полезли..Реакция какая то будет?
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:35
      Это же какая подлянка от другана Петра Лексеича ! Прям по штатовски ! bully
      Uncle Lee
      1. 210окв Сегодня, 06:43
        Я не думаю что этот......слов приличных нет..рядовым белорусам друган.
        Цитата: Uncle Lee
        Это же какая подлянка от другана Петра Лексеича ! Прям по штатовски ! bully
        210окв
        1. Сепар ДНР Сегодня, 09:11
          Цитата: 210окв
          Я не думаю что этот......слов приличных нет..рядовым белорусам друган.

          Косвенное подтверждение дистанции меж народом и властью.
          Сепар ДНР
  5. Шурале Сегодня, 06:23
    Чота как-то легко раскололся, и поет как соловей, да все как нам надо. А правда ли это?
    Шурале
  6. DEZINTO Сегодня, 06:25
    Может он тройной - пятерной шпион с переворотом в воздухе? - Оп-ля!
    DEZINTO
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:34
      Может он тройной - пятерной шпион с переворотом в воздухе? - Оп-ля!


      smile Анекдот...вспомнился

      Один белорус - партизан
      Два белоруса - партизанский отряд
      Три белоруса и хохол - партизанский отряд с предателем.

      Надеюсь не посадят за это... smile
      Тот же ЛЕХА
  7. ul_vitalii Сегодня, 06:31
    А сколько счастья в глазах и восторга, типа отпустите меня, я опять к вам приеду.
    ul_vitalii
    1. AlexMark Сегодня, 07:29
      Не, это он получил "информацию о работе государственных объектов республики", до сих пор смеется)))
      AlexMark
  8. Александр War Сегодня, 06:47
    Есть такие и у нас в России -укро шпионы !
    Александр War
  9. Александр War Сегодня, 06:52
    Со 2минуты про шпиона
    Александр War
  10. Александр69 Сегодня, 07:25
    Да и информация, прямо скажем, сверхсекретная))) можно было не выезжая это все в интернете по форумам собрать- на крайний случай на границе и частоты проработать. Больше на пиар похоже со стороны РБ
    Александр69
    1. AlexMark Сегодня, 07:43
      Одинаково мыслим, не выйдет из нас Джеймсов Бондов laughing
      AlexMark
  11. AlexMark Сегодня, 07:27
    Судя по списку искомой информации этим "шпиёном", разведка Украины серьезные ребята))) Все это можно получить за неделю в процессе ненавязчивого общения с местными жителями в социальных сетях, сидя ровненько на стуле и не рискуя тем, чем сидишь.
    AlexMark
    1. Сепар ДНР Сегодня, 07:48
      Цитата: AlexMark
      Судя по списку искомой информации этим "шпиёном", разведка Украины серьезные ребята))) Все это можно получить за неделю в процессе ненавязчивого общения с местными жителями в социальных сетях, сидя ровненько на стуле и не рискуя тем, чем сидишь.

      Я уже писал выше,что возможно весь этот "тарарам" следствие того что спецслужбы нэньки затронули вашего бацьку за самые тонкие струны - оппозицию.
      Возможно попытки налаживания связей с недругами Лукашенко и заставили его так реагировать...
      Сепар ДНР
      1. AlexMark Сегодня, 08:02
        Нету у нас оппозиции, так пара работников цирка с невнятными идеями и лозунгами.
        AlexMark
        1. Сепар ДНР Сегодня, 08:13
          Цитата: AlexMark
          Нету у нас оппозиции, так пара работников цирка с невнятными идеями и лозунгами.

          Ну ладно... Не так выразил мысль.
          С радикально настроенными группировками - такая формулировка подойдёт ?
          Сепар ДНР
          1. AlexMark Сегодня, 08:25
            Не поверите, и таких у нас нет) Может где-то и собираются на кухнях по трое за рюмкой чаю, но за пределы кухонь не выходят))) Максимум могут еще в интернете виртуально повоевать с режимом laughing Пысаюцца, а кто энурезом не страдает, так того уже давно на перевоспитание отправили, а кто не перевоспитался... ну вы поняли.
            AlexMark
            1. Сепар ДНР Сегодня, 08:37
              Цитата: AlexMark
              Не поверите, и таких у нас нет)

              Отчего же,поверю. Вна Украине таких тоже, как бы не было. Ну "шебуршился" там кто-то,виртуально воевал с режимом, в патриотические лагеря ездили. Тишь да благодать.

              И тут БАЦ ! - откуда ни возьмись,полчища радикалов и нацистов. И война.
              Сепар ДНР
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:04
        спецслужбы нэньки затронули вашего бацьку за самые тонкие струны - оппозицию.
        smile

        Какой же он нежный стал...нельзя так остро реагировать на каждый пук оппозиции...лучше бы финансирование этой оппозиции из-за рубежа мягко перевел в бюджет респулики.
        Тот же ЛЕХА
        1. akims Сегодня, 10:25
          лучше бы финансирование этой оппозиции из-за рубежа мягко перевел в бюджет респулики
          Это как сделать, интересно?
          Под Киевом на базе Азова подготовили костяк для белорусской нацбригады.
          США торопит события - Украины и Грузии им уже мало...
          akims
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:28
            Это как сделать, интересно?


            Отправить туда ребят из секретного отдела КГБ Белоруссии полном составе и все дела... и кормят и поят и одевают и все за счет дядюшки СЭМА smile .
            Тот же ЛЕХА
  12. pvv113 Сегодня, 08:51
    Вот и итог дружбы Белоруссии с Украиной. Сколько раз говорили: свидомого куда ни целуй, у него везде зад
    pvv113
  13. morpogr Сегодня, 09:07
    Будет неудивительно если этот разведчик сольёт всё что можно и нельзя и попросит полит убежища в Белоруссии. И станет этаким Сноуденом Украинского разлива hi .
    morpogr
  14. Vladimir Сегодня, 10:33
    Этому "разведчику" видать скучно стало ,помониторить интернет-форумы уже не интересно стало,куражу захотелось.
    Vladimir
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