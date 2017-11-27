Спецслужбы Беларуси: Стало известно, какую информацию в РБ собирал украинский разведчик

Белорусские СМИ накануне сообщили о проведении местными представителями спецслужб допроса украинского гражданина Павла Шаройко, ранее задержанного в РБ. Напомним, что Шаройко выдавал себя за украинского журналиста, однако в итоге выяснилось, что он является сотрудником Главного управления разведки МО Украины.Шаройко в ходе допроса рассказывает о том, что получил задание по сбору информации о работе государственных объектов республики. Свою деятельность он координировал с представителями украинского посольства в Республике Беларусь. Среди объектов, информацию о которых Павел Шаройко должен был через посольство передать, были МИД РБ, Совмин Белоруссии, а также несколько республиканских военных объектов.Представитель ГУР МО Украины в ходе допроса заявил о том, что главой разведгруппы, в членах которой он состоял, является сотрудник украинского посольства в Минске Игорь Скворцов. Себя Шаройко называет рядовым членом разведгруппы.В материале отмечается, что разведгруппа должна была передать в Киев данные об особенностях таможенного контроля по возможному провозу средств связи, о наличии на приграничных территориях Белоруссии покрытия украинскими сотовыми операторами, о распределении в РБ рабочих частот радиоэфира, включая частоты для радиолюбителей.Сообщается о том, что у Павла Шаройко при себе были обнаружены карты памяти с копиями разведдонесений, ранее уже отправленных им в центр проведения разведоперации. Именно благодаря информации на картах памяти белорусским спецслужбам удалось выявить круг интересовавших Шаройко объектов на территории Республики Беларусь.