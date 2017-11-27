В Литве судят общественников, выступивших против размещения контингента НАТО

В Литве прошло уже третье судебное заседание в отношении активистов одной из общественных организаций. На скамье подсудимых оказались трое литовских граждан, которых обвиняют в попытках «свержения государственной власти». Речь идёт о таких людях как Жилвинас Разминас (общественный деятель из Шяуляя), Олег Титоренко (общественный деятель) и Гедрюс Грабаускас (активист левого движения из Каунаса).Как выясняется, «попытки свержения власти» этими гражданами прибалтийской республики заключались в том, что они призывали литовское политическое руководство отказаться от идеи наращивания натовского военного потенциала в стране. Общественники отпечатали листовки, на которых содержалась информация против милитаризации Литвы посредством размещения военного контингента НАТО на её территории, а также о необходимости осуществлять независимую экономическую политику – отказаться от евро в пользу литовского лита.Расследование ведётся Департаментом литовской госбезопасности ещё с марта 2015 года. Всем троим теперь грозят сроки заключения или крупные штрафы. При этом Вильнюс не считают арест троих общественников, выражавших своё мнение, гонениями на свободу слова. Никакой негативной реакции по поводу нарушения прав человека в Литве не прослеживается и со стороны официального Брюсселя. Это к слову о гибкости европейской «демократии» и о том, что под демократией и свободой слова понимается в Прибалтике.О вынесении приговора станет известно в ближайшее время.