12:25 27 ноября

В Литве судят общественников, выступивших против размещения контингента НАТО

В Литве прошло уже третье судебное заседание в отношении активистов одной из общественных организаций. На скамье подсудимых оказались трое литовских граждан, которых обвиняют в попытках «свержения государственной власти». Речь идёт о таких людях как Жилвинас Разминас (общественный деятель из Шяуляя), Олег Титоренко (общественный деятель) и Гедрюс Грабаускас (активист левого движения из Каунаса).

В Литве судят общественников, выступивших против размещения контингента НАТО


Как выясняется, «попытки свержения власти» этими гражданами прибалтийской республики заключались в том, что они призывали литовское политическое руководство отказаться от идеи наращивания натовского военного потенциала в стране. Общественники отпечатали листовки, на которых содержалась информация против милитаризации Литвы посредством размещения военного контингента НАТО на её территории, а также о необходимости осуществлять независимую экономическую политику – отказаться от евро в пользу литовского лита.


Расследование ведётся Департаментом литовской госбезопасности ещё с марта 2015 года. Всем троим теперь грозят сроки заключения или крупные штрафы. При этом Вильнюс не считают арест троих общественников, выражавших своё мнение, гонениями на свободу слова. Никакой негативной реакции по поводу нарушения прав человека в Литве не прослеживается и со стороны официального Брюсселя. Это к слову о гибкости европейской «демократии» и о том, что под демократией и свободой слова понимается в Прибалтике.

О вынесении приговора станет известно в ближайшее время.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 06:51
    Двое даже этнические литовцы...Сладкой гейропы накушались?
    210окв
    1. dik-nsk Сегодня, 06:52
      демократия и свобода слова во всей красе
      dik-nsk
      1. Идущий Сегодня, 08:45
        Пусть резвятся , чем все закончится никто даже не задумывается.
        Идущий
    2. ФЕОДОР Сегодня, 07:07
      А она разве сладкая !?
      ФЕОДОР
    3. Зяблицев Сегодня, 07:33
      "Спокойно,Лёлик, сядут усе...!" laughing Это ещё по божески-штраф или небольшой срок-в самой пресамой "демократической" стране Вселенной, могли просто пристрелить прямо около принтера,а если бы не пристрелили бы, то электрический стул или 486 лет тюрьмы за подрывы великих "демократических" устоев .... laughing
      Зяблицев
    4. asiat_61 Сегодня, 08:46
      Чудак , вы,просто нормальные люди.
      asiat_61
  2. саняджан Сегодня, 06:55
    обыкновенный фашизм
    саняджан
    1. 210окв Сегодня, 06:59
      Мне тут не к утру помянуть Павленский вспомнился....Думал там его обнимут и расцелуют....В психушке....Демократия-гадкая вещь(по Черчиллю)однако.
      Цитата: саняджан
      обыкновенный фашизм
      210окв
      1. Orionvit Сегодня, 07:06
        Цитата: 210окв
        Думал там его обнимут и расцелуют....В психушке

        Ну это там в психушке, это нормально и демократично. Упаси боги, случись это в России (хотя давно было пора), вопли со стороны "правозащитников", про страшный 37 год, уже бы были до небес.
        Orionvit
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:56
    ... и даже нечего удивляться... развитое демоКратическое сообщество под наименованием трибалтия...
    a.s.zzz888
    1. Orionvit Сегодня, 07:12
      Цитата: a.s.zzz888
      развитое демоКратическое сообщество под наименованием трибалтия.

      Дело не в прибалтии, а в Европе в целом. Прибалтия, просто отражение (кривое), всех Европейских тенденций. Завтра кто то в прибалтике выступит против однополых браков, или мигрантов, или ювеналки, или ещё чего, в том же духе, все это то же объявят попыткой «свержения государственной власти». Всё что из западных демократических "ценностей", можно безнаказанно делать в Европе и в прибалтике в частности, это бесконечно ругать Русских и Россию.
      Orionvit
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
        Orionvit Сегодня, 07:12Дело не в прибалтии,

        ... а давайте их пожалеем, как мальчик коля из Нового Уренгоя пожалел фашистов... bully
        a.s.zzz888
        1. Orionvit Сегодня, 08:01
          Цитата: a.s.zzz888
          а давайте их пожалеем,

          А кто их жалеет? Проблем со стороны России, они выпрашивают давно и постоянно, и надеюсь таки выпросят сполна. Одних только "неграждан" если припомнить. Или вы будете спорить, что прибалтика, это кривое (а может обычное) зеркало Европы? А уж Европа всегда отличалась тройными стандартами, и по поводу морали, и по вопросам политики.
          Orionvit
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:58
            Orionvit Сегодня, 08:01 Или вы будете спорить, что прибалтика, это кривое (а может обычное) зеркало Европы? А

            ... спорить, не спорить... мы с вами не пивном баре...а трибалты и без всяких зеркал -"кривых", косых, прямых давно уже в одном интересном месте, и вытаскивать их оттуда нет желания - за что боролись на то и напоролись... hi
            a.s.zzz888
  4. Александр 3 Сегодня, 06:57
    Преступники покусились на фашингтонский поводок.Как же без НАТО?Прикормленным собачёнкам ни как.
    Александр 3
  5. anjey Сегодня, 06:57
    лабусовская "демократия" в действии...,страдают честные патриоты своей страны...
    anjey
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:10
      Цитата: anjey
      страдают честные патриоты своей страны...

      Именно Патриоты, а их судят как предателей. Руководство страны - вот кто предатели !
      Uncle Lee
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:05
    Эти трое "последние из могикан " , те, у кого есть свое мнение, и они хотят его отстаивать! Таким вот людям нужно давать наше гражданство, отстаивать их права в судах, и вывозить в Россию!
    Геркулесыч
  7. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:05
    Свободу политическим узникам Литвы am
    Требую ПАСЕ и ОБСЕ осудить произвол литовских властей и ввести санкции против Литвы за ущемление прав человека.
    Доколе будет попираться всеобщая декларация прав человека утвержденная ООН ...членом которой является и Литва.
    Пора поднять вопрос в СОВБЕЗЕ о нарушении прав человека в Прибалтике...
    врага надо бить его же оружием...очень эффективная технология противодействия против агрессии.
    Тот же ЛЕХА
  8. Му Дозвон Сегодня, 07:24
    Закончится тем,что поляки захватят Вильнюс.Тогда и посмеемся.
    Му Дозвон
  9. Александр Абдрахманов Сегодня, 07:37
    Зато у нас разные Навальные - и другие ему подобные , хотят чтобы в России был переворот . Навального сажали за нарушения , не санкционированых акций . Только не возбуждали уголовное дело , за предательство родины и за деньги иностранных фондов .
    Александр Абдрахманов
  10. Синий Мент Сегодня, 07:44
    Не судите и не судимы будете
    В общем - у судей не будет судимости wassat
    Синий Мент
  11. Evgenijus Сегодня, 08:01
    Всем заткнули рты ...
    Evgenijus
  12. rocket757 Сегодня, 08:17
    Гейропа для белых ... все остальные недолюди и своего мнения, интересов иметь не могут.
    rocket757
  13. solzh Сегодня, 09:09
    Литва и российские либералы ругают СССР, гнобят Сталина, а у самих полный беспредел творится под маской общечеловеческих ценностях. Полный "Евросоюз".
    solzh
  14. rotmistr60 Сегодня, 09:15
    в попытках «свержения государственной власти»

    Прибалты совсем нюх потеряли и уже совершенно не дружат с головой. Очень надеюсь, что рано или поздно, но будет суд над этими фашистами, которые почему-то решили, что пришло их время.
    rotmistr60
    1. rocket757 Сегодня, 09:30
      Гейропа она ж толерантная, а гегемон и ваще ... эт их "собачькин сын", так что критиковать не можно
      rocket757
  15. Sergey53 Сегодня, 11:53
    Маразм крепчал, зараза побеждала.
    Sergey53
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