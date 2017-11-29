Рыцари в богатых доспехах… Продолжение «турнирной темы» (часть пятая)

Самым простым способом защитить железные доспехи от коррозии было позолотить их. И красиво, и ржавчина не берет. Ну, а изнутри можно было их и почистить! Рейтарские доспехи времен Тридцатилетней войны. (Дрезденская оружейная палата)Как известно, первые цельнометаллические рыцарские доспехи появились около 1410 года. До этого они имели кольчужную бармицу, поэтому полностью цельнокованными считать их нельзя. Никаких украшений на них не было, вернее, нужно сказать так – полировка металла была их единственным украшением. Впрочем, и тогда находились оригиналы, как, например, некий рыцарь Джон де Фиарлес, который именно в 1410 году отдал бургундским оружейникам 1727 фунтов стерлингов за доспехи, меч и кинжал, украшенные жемчугом, да еще и бриллиантами, то есть заказал совершенно неслыханную по тому времени вещь. Вот уж бургундцы, наверное, удивлялись. Но очень скоро вид простого полированного железа перестал отвечать эстетическим вкусам западноевропейского рыцарства. Повторилась ситуация времени «эпохи кольчуги», когда все фигуры приобрели темно-металлический цвет и их стало совершенно невозможно различать.Доспехи в пизанском стиле, то есть изготовленные в городе Пиза. Северная Италия, 1580 г. Их оформление выполнено посредством травления. Выбран фон, таким образом, на поверхности осталось плоское изображение. (Дрезденская оружейная палата)Теперь рыцари превратились в статуи из полированного металла, и проблема с их идентификацией возникла вновь, тем более, что от щитов рыцарство в это время начинает отказываться, а уже в XVI века отказалось практически полностью.Германские рейтарские доспехи 1620 г. Работы мастера Кристиана Мюллера, Дрезден. (Дрезденская оружейная палата)Кроме доспехов, вернее, рядом с ними в Дрезденской оружейной палате выставлено немало различного оружия. Соответственно, рядом с рейтарскими доспехами экспонируются также шпаги этих всадников, но главное – принадлежавшие им пистолеты, которые по праву могут считаться шедеврами оружейного дела. Обычно это пистолетные гарнитуры из двух колесцовых пистолетов. Носили их в кобурах у седла рукоятками вперед, чтобы не сесть на них случайно при посадке в седло. Но понятно, что всегда находись люди, желавшие вооружиться «по полной». И вот они-то носили еще по два пистолета за отворотами сапог и еще один-два за поясом. Так что шесть выстрелов по врагу такому всаднику были гарантированы, если, конечно, замок не отказывал. Перед вами чеканный, целиком позолоченный шлем бургонет, к нему пара аналогичным образом декорированных пистолета с колесцовыми замками и пороховая фляжка. Пистолеты маркированы буквами КТ. Место производства Аугсбург, до 1589 г. (Дрезденская оружейная палата)Тот же шлем крупным планом. Аугсбург, до 1589 г. (Дрезденская оружейная палата)Ну, а это седло от гарнитура, включавшего в себя этот шлем, пистолеты и пороховницу. Так ведь мало всего этого показалось! В той технике было оформлено еще и седло!!!Можно было опять прикрыть доспехи геральдическими одеяниями и в отдельных случаях рыцари так и поступали, однако весьма популярным стала и технология окрашивания железа в разные цвета. Самым распространенным методом окрашивания стало воронение темно-синего цвета. Его производили на раскаленных древесных углях, и мастера-оружейники, особенно итальянские, делали столь искусно, что научились не только добиваться равномерной окраски крупных изделий, но и получать любые оттенки. Очень ценили доспехи, окрашенные в фиолетовый цвет, а также в красный (сангина). Миланские имели окраску серого цвета, ну, а традиционное черное воронение, которое получали путем обжига деталей доспеха в горячей золе, применялось повсеместно и очень часто. Наконец, в Милане в 1530-е годы вошло в моду воронение коричневого цвета. То есть доспехи оставались гладкими, но при этом уже стали цветными. Следует добавить, что не было забыто и золочение, и серебрение доспехов.Доспехи делали не только на взрослых, но и на детей, чтобы они с раннего детства приучались их носить. Вот эти вороненые доспехи – детские! Работа мастера Петера фон Шпейера, Дрезден, 1590 г. (Дрезденская оружейная палата)А вот это пикинерский шлем «пот» (горшок) или кабассет и щит. Оба изделия украшены гравировкой и позолотой. Рядом тяжелые валлонские шпаги. Аугсбург, 1590 г. (Дрезденская оружейная палата)Морион и щит, причем щит в форме «перевернутой капли». Чеканка по железу. Вторая половина XVI века. (Дрезденская оружейная палата)Бургонет и щит. Украшены чернением и позолотой. Аугсбург, 1600 г. (Дрезденская оружейная палата) Понятно, что в таких шлемах и с такими щитами в бой никто не ходил. Все это парадное снаряжение придворной гвардии какого-нибудь герцога или курфюрста, призванное поразить его гостей и потенциальных союзников и противников.Затем в Италии в середине XV века для украшения доспехов и щитов начали применять гравировку, а с 1580-х годов сочетать его и с золочением. Самый простой способ был химическим при помощи золотой амальгамы. Золото растворяли в ртути и этой смесью покрывали изделие, после чего оправляли его в печку нагревать. Ртуть при этом испарялась, а золото намертво соединялось с железом. Потом поверхность изделия оставалось лишь только отполировать и доспех приобретал исключительно богатый вид. Но данную технику нельзя назвать совершенной. Способ был опасен и для самого мастера, так как всегда существовала опасность надышаться парами ртути. С другой стороны, такая позолота была очень прочной, хотя и требовала много золота.На редкость пышный шлем - чеканный бургонет с черным воронением и с накладными чеканными деталями из позолоченной меди в античном стиле. Аугсбург, 1584 – 1588 гг. (Дрезденская оружейная палата)Шлем армэ, бронированное седло и щит. Предположительно Аугсбург или Нюрнберг, вторая половина XVI в. (Дрезденская оружейная палата)К концу XV века пластины доспехов и щиты начали украшать окантовками, которые делали методом травления. Существовал способ высокого травления и глубокого травления, отличавшиеся тем, было ли изображение на поверхности выпуклым, а фон углубленным, или же наоборот. В первом случае получался очень плоский рельеф, тогда как во втором изображение по своему виду приближалось к технике гравирования по меди. То есть на деталь доспеха наносилось покрытие из прочного лака или воска. По нему гравировальной иглой наносили рисунок и заливали его кислотой, причем иногда по два-три раза повторяя эту операцию. Затем рисунок подравнивали резцами. Травление сочеталось чернением и золочением. При чернении в получившиеся углубления втирали чернь и едкие минеральные масла, а затем деталь нагревали. Масло испарялось, а чернь соединилась с металлом основы. При травлении с золочением золотили обычно плоские углубления достаточно большой площади.Боевые доспехи работы Якоба Гёринга. Дрезден, 1640 г. (Дрезденская оружейная палата)Еще один комплект так называемых трехчетверных (их еще называли полевыми) доспехов, принадлежавший саксонскому курфюрсту Иоганну-Георгу II, работы мастера Кристиана Мюллера, Дрезден, 1650 г. (Дрезденская оружейная палата)Вороненые трехчетверные доспехи работы мастера Кристиана Мюллера, Дрезден, 1620 г. (Дрезденская оружейная палата).Вытравливание углублений при травлении производили обычно смесью уксусной и азотной кислоты, а также спирта. Разумеется, рецепты этих смесей мастера хранили в строгой тайне. Однако главным в данной технологии был опыт мастера. Нужно было поймать момент, когда нужно было слить кислоту, чтобы она не разъела сталь уж слишком глубоко или чтобы рисунок не вышел нечетким.Со временем мастера научились комбинировать различные техники. Использовали чеканку, травление, резьбу, золочение и серебрение, чернь и цветную окраску металла. Результатом этих изысков стали, например, вот такие французские парадные доспехи, изготовленные до 1588 г. Перед вами парадный гарнитур с дополнительной нагрудной пластиной для кирасы. (Дрезденская оружейная палата)Парадный гарнитур работы мастера Элизиуса Либартса, Антверпен, 1563 – 1565 гг. Черное воронение, чеканка, золочение. (Дрезденская оружейная палата)Шлем морион для этого доспеха, на тот случай, если бы его владельцу захотелось бы снять свой полностью закрытый шлем армэ.И седло, без которого, по воззрениям того века, гарнитур не мог считаться законченным и совершенным.Продолжение следует…