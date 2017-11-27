12:20 27 ноября

Украина теперь мощная, открыто её нельзя вооружать: мнение из-за океана

Украина в состоянии защитить себя сама, без США. Поэтому если уж вооружать Киев, то делать это следует тайно. Такое мнение появилось в популярной американской газете «The Washington Times».



В США раздались новые призывы о поставках вооружений Киеву. Однако эти призывы «никак не связаны с Россией». Это скорее попытка американского истеблишмента склонить президента Трампа к действиям, приводит мнение обозревателя «The Washington Times» Тодда Вуда сайт «ИноТВ».


Как полагает журналист, Киев может защитить себя сам. Вашингтону ни к чему вмешиваться в далёкий конфликт. К тому же Украина не входит в НАТО. Во всяком случае, открыто вмешиваться не стоит.

Тодд Вуд допускает, что согласованность кампании по предоставлению Украине оборонительного оружия «проливает свет на очевидный скоординированный план» республиканского истеблишмента, который якобы состоят в сговоре с «левыми либералами» американских СМИ. С русскими же это никак не связано.

Попытки поставить вооружения Киеву подкрепляются известным тезисом: мол, Украина сражается против модернизированных вооружённых сил России на своём востоке, а потому нуждается в помощи США. Отсюда и американская цель, основывающаяся на «интересе национальной безопасности»: помочь украинцам в этой борьбе и остановить русскую «агрессию». Однако, пишет обозреватель «The Washington Times», «у этого сценария есть несколько нестыковок».

Вооружённые силы Украины нынче гораздо мощнее в сравнении с теми, которые воевали на передовой несколько лет назад. Сегодня Киев уже обладает собственным «военно-промышленным комплексом». Кроме того, Киеву угрожают вовсе не русские танки, а их «тяжёлая артиллерия». Как утверждает мистер Вуд, артиллерийский огонь по Украине многократно «вёлся из самой России». И для противостояния такой угрозе Киеву понадобился бы усовершенствованный противоартиллерийский радар и средства для поражения целей на дальнем расстоянии. Поставка Штатами противотанкового оружия Киеву «не сделает» против такой угрозы «ничего».

Наконец, у Вашингтона не должно быть никакого интереса участвовать «в убийствах на той или иной стороне в ещё одном отдалённом конфликте», в котором «не ставится под угрозу» существование или безопасность США.

Вывод Вуда: спецслужбы США могли бы предоставить Украине оружие для защиты по своим тайным каналам. «Почему мы должны продавать оружие открыто? — задаётся вопросом обозреватель. — В этом нет никакого смысла».

Мистеру Вуду, заметим, для полноты материала не хватило единственного тезиса: доказательств плотного огня «тяжёлой артиллерии» русских по украинской территории. Видимо, Путин бил из Кремля прямой наводкой по Киеву — недаром Киев столько раз упоминается в материале американца.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. 210окв Сегодня, 08:19
    Пора металлолом возвращать назад в руину..По реверсу..
    210окв
    1. dik-nsk Сегодня, 08:31
      Украина в состоянии защитить себя сама, без США
      и это правильно, Петя же кричит, что у него самая сильная армия Европы, так чего им помогать.. молодец журналист, услышал Петюню))
      Как утверждает мистер Вуд, артиллерийский огонь по Украине многократно «вёлся из самой России»
      все верно, Донбасс це Россия)))
      dik-nsk
      1. maxim947 Сегодня, 08:37
        В каждой западной статье на схожие темы всегда красной нитью увязана мысль или даже полное утверждение в том, что кремль бомбит украину, русская агрессия и т.п., это кстати касается также сирийских тем. Продолжают вбивать в еще сомневающееся головы свою стратегическую ложь. Их как будто всех собрали в актовом зале и проинструктировали по роспись.
        maxim947
        1. Джедай Сегодня, 08:47
          Цитата: maxim947
          Их как будто всех собрали в актовом зале и проинструктировали по роспись.

          Тёзка hi Вы недалеки от истины. Только вместо общего собрания всем был разослан строгий формуляр с точным указанием что и как писать в своих статейках.
          Джедай
          1. Ил-18 Сегодня, 09:14
            И кого сейчас У НИХ в политинформаторы берут? Хотя, из опыта: либо партийные, либо активисты, т.е. либо геи, либо лесбиянки.
            Ил-18
            1. maxim947 Сегодня, 09:28
              ...т.е. либо геи, либо лесбиянки.[i][/i]
              Там по "законам жанра" и боязни быть уличенным в отсутствии толерантности должно быть каждой твари по-паре.
              maxim947
        2. Му Дозвон Сегодня, 09:20
          Ну,судя по всему,с августа месяца 2014 Россия и вправду вмешалась в конфликт на стороне Донбасса.Читал,например,воспоминания Губарева(один из вождей Донбасса),он на это откровенно намекает,на то что Россия помогла Донбассу.И да,я считаю что и правильно сделала что помогла.
          Му Дозвон
        3. Orionvit Сегодня, 09:47
          Цитата: maxim947
          утверждение в том, что кремль бомбит украину, русская агрессия и т.п.

          Если бы было хоть одно, даже самое маленькое доказательство на "вину" Москвы, хоть намёк, весь коллективный запад, уже давно на гуано изошёл бы. А так только плакать и могут, об "агрессии Кремля". "Доблестные" ВСУ, ещё не видели, что такое массированный авиационный удар, после которого, у них не останется ни танков, ни всего остального, а то бы молчали в тряпочку. В Сирии двумя десятками самолётов, ход войны изменили, а эти туда же, с Россией они воюют.
          Orionvit
          1. игорка357 Сегодня, 09:56
            Давайте не будем лукавить,ребята наши в Сирии повоевали очень серьезно,там даже генералы на передовой погибали..а вы про два десятка самолетов..ага,а еще ЧВК наши там были,и сейчас думаю есть,а еще пару тысяч бойцов ССО РФ,и еще пару тысяч бойцов инженерных войск,а еще батальоны полиции,а еще морпехи на охране аэродрома и ПМТО..военные советники,боевая техника..флот,да в общем всем понятно,что если бы не Русские..
            игорка357
    2. Зяблицев Сегодня, 08:45
      Половина американского "бомонда" живет на Марсе, поэтому нечего обращать на очередной высер тамошнего аналитега...Но вот на официальном уровне, Москве нужно дать четкий месседж Вашингтону, что официальные поставки оружия в Украину будут расценены Россией, как крайне не дружественный шаг направленный на эскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины и Кремль оставляет за собой право в этом случае действительно ввести "модернизированные вооружённые сил России" для защиты русскоязычного населения Украины и своих национальных интересов!
      Зяблицев
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:21
    Путин бил из Кремля прямой наводкой по Киеву
    Ага, из Царь-Пушки ! wassat
    Uncle Lee
    1. Ami du peuple Сегодня, 08:27
      Цитата: Uncle Lee
      Ага, из Царь-Пушки !
      При этом использовал Царь-колокол, как психотронное оружие wassat
      «Почему мы должны продавать оружие открыто? — задаётся вопросом обозреватель. — В этом нет никакого смысла»
      Да и вообще что-либо продавать нынешней Украине нет никакого смысла - у них грОшей нэма. Зато на халяву получить хохлы завсегда согласные
      Ami du peuple
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:34
        Цитата: Ami du peuple
        Царь-колокол, как психотронное оружие

        Я про Царь-Колокол спецом не писал, чтоб не нагнетать обстановку !
        Uncle Lee
      2. МВГ Сегодня, 09:19
        Для Ami du peuple. Да Вы что! Гроши найдутся. По схеме: Я тебе дам денег в долг под залог, например, земли, а ты за эти деньги у меня купишь оружие (а то, блин, тухнет уже, скоро утилизировать за свой счет придется). Хороший торг и, главное, уже веками обкатанный. Например, в Британии в свое время из имущества висельников вычитали стоимость веревки и услуг палача ... Традиции-с....
        МВГ
      3. BAI Сегодня, 09:49
        у них грОшей нэма

        У Запада кредит и возьмут на эти цели. На это дадут. Главное - взять, а куда и как потратить, это уже другой вопрос.
        BAI
  3. новичок Сегодня, 08:25
    постепенно чемодан без ручки становится всё тяжелее и тяжелее для янки. вот и пробуют мнениями “экспертов“ обосновать свою сдачу позиций.
    новичок
  4. solzh Сегодня, 08:31
    у Вашингтона не должно быть никакого интереса участвовать «в убийствах на той или иной стороне в ещё одном отдалённом конфликте», в котором «не ставится под угрозу» существование или безопасность США.

    Золотые слова, если бы они ещё делами подкреплялись, ценны бы этим словам не было
    solzh
  5. Идущий Сегодня, 08:32
    Вывод Вуда: спецслужбы США могли бы предоставить Украине оружие для защиты по своим тайным каналам.


    Вот в чем логика этого журналюги ?
    Идущий
    1. новичок Сегодня, 08:37
      не хочет дарма укрленду оружия давать, ведь уже и ежу понятно: скоро на картах укрленд скоректируют. ведь вдруг амерские железяки перекачуют на западный фронт, против венгров, поляков, румын?
      новичок
      1. Идущий Сегодня, 08:39
        Это вполне устроит США , им не нужна спокойная Европа.
        Идущий
        1. новичок Сегодня, 08:46
          да, но для янки рано пока садить на кол гейропу, она ещё нужна янкам. в определённый момент взорвут и гейропу, но это будет последним кирпичиком всеобщего хаоса по нашим границам.
          новичок
          1. Идущий Сегодня, 08:53
            Нет , им нужно , что бы Европа работала на их ВПК.
            Идущий
            1. новичок Сегодня, 09:04
              пака в европе правят макрономеркелы, янки всё устраивает. но и это до поры до времени. когда сложится весь рассклад пылающих междуусобиц по периметру России, придёт черёд и европейского наклона. но, как мы видим из ситуации на БВ, пока гейропа может и дальше толлерантствовать.
              новичок
              1. Идущий Сегодня, 09:13
                Они оккупированы и никуда не дернутся , но США ещё и подстраховываются.
                Идущий
  6. mamont5 Сегодня, 08:35
    "Сегодня Киев уже обладает собственным «военно-промышленным комплексом»"
    Интересно, откуда у Киева ВПК взялся? Они даже БП себя сами обеспечить не могут. Все, что есть/осталось у Киева - это ремонтные мастерские, которые доводят до более-менее приемлемого состояния старое железо, оставшееся от Союза. При этом, все что получше идет на продажу за бугор.
    mamont5
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 08:53
    Как полагает журналист, Киев может защитить себя сам. Вашингтону ни к чему вмешиваться в далёкий конфликт

    ...в одном только и прав журналист... sad
    a.s.zzz888
    1. Идущий Сегодня, 09:15
      За это его гонорара могут лишить.
      Идущий
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:04
    Украина в состоянии защитить себя сама, без США

    А чего тогда с протянутой рукой? Как только начинаешь читать очередные укро-американские выкрутасы и почему-то становится очень грустно.
    rotmistr60
  9. МВГ Сегодня, 09:12
    "В США раздались новые призывы о поставках вооружений Киеву. Однако эти призывы «никак не связаны с Россией»." - ну, чистые бесы, высказались в лучших традициях переворачивания с ног на голову. Они сами-то еще помнят, как правда выглядит ???
    МВГ
    1. Идущий Сегодня, 09:15
      Цитата: МВГ
      Они сами-то еще помнят, как правда выглядит ???


      Они никогда и не знали , даже в детстве.
      Идущий
  10. Altona Сегодня, 09:27
    Цитата: maxim947
    В каждой западной статье на схожие темы всегда красной нитью увязана мысль или даже полное утверждение в том, что кремль бомбит украину, русская агрессия и т.п., это кстати касается также сирийских тем.

    -------------------
    Я через VPN сижу, поэтому у меня флажки на аватаре меняются. Меняю прокси и в Яндексе высвечиваются заголовки новостей-"Новый главарь боевиков Луганска", "Кремль осуществляет все виды агрессии", ну и прочие вещи из Зазеркалья,которым является Киев.
    А вообще, Дон Педро Шоколадный давно назначил свою армию сильнейшей в Европе.Зачем ему чужое оружие?
    Altona
  11. Orionvit Сегодня, 09:38
    для полноты материала не хватило единственного тезиса: доказательств плотного огня «тяжёлой артиллерии» русских по украинской территории
    Интересно, когда в последний раз, в западных публикациях, было хоть одно доказательство?
    Orionvit
  12. Sergey53 Сегодня, 11:51
    То есть, как и раньше делали?
    Sergey53
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