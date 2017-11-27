Украина теперь мощная, открыто её нельзя вооружать: мнение из-за океана
Украина в состоянии защитить себя сама, без США. Поэтому если уж вооружать Киев, то делать это следует тайно. Такое мнение появилось в популярной американской газете «The Washington Times».
В США раздались новые призывы о поставках вооружений Киеву. Однако эти призывы «никак не связаны с Россией». Это скорее попытка американского истеблишмента склонить президента Трампа к действиям, приводит мнение обозревателя «The Washington Times» Тодда Вуда сайт «ИноТВ».
Как полагает журналист, Киев может защитить себя сам. Вашингтону ни к чему вмешиваться в далёкий конфликт. К тому же Украина не входит в НАТО. Во всяком случае, открыто вмешиваться не стоит.
Тодд Вуд допускает, что согласованность кампании по предоставлению Украине оборонительного оружия «проливает свет на очевидный скоординированный план» республиканского истеблишмента, который якобы состоят в сговоре с «левыми либералами» американских СМИ. С русскими же это никак не связано.
Попытки поставить вооружения Киеву подкрепляются известным тезисом: мол, Украина сражается против модернизированных вооружённых сил России на своём востоке, а потому нуждается в помощи США. Отсюда и американская цель, основывающаяся на «интересе национальной безопасности»: помочь украинцам в этой борьбе и остановить русскую «агрессию». Однако, пишет обозреватель «The Washington Times», «у этого сценария есть несколько нестыковок».
Вооружённые силы Украины нынче гораздо мощнее в сравнении с теми, которые воевали на передовой несколько лет назад. Сегодня Киев уже обладает собственным «военно-промышленным комплексом». Кроме того, Киеву угрожают вовсе не русские танки, а их «тяжёлая артиллерия». Как утверждает мистер Вуд, артиллерийский огонь по Украине многократно «вёлся из самой России». И для противостояния такой угрозе Киеву понадобился бы усовершенствованный противоартиллерийский радар и средства для поражения целей на дальнем расстоянии. Поставка Штатами противотанкового оружия Киеву «не сделает» против такой угрозы «ничего».
Наконец, у Вашингтона не должно быть никакого интереса участвовать «в убийствах на той или иной стороне в ещё одном отдалённом конфликте», в котором «не ставится под угрозу» существование или безопасность США.
Вывод Вуда: спецслужбы США могли бы предоставить Украине оружие для защиты по своим тайным каналам. «Почему мы должны продавать оружие открыто? — задаётся вопросом обозреватель. — В этом нет никакого смысла».
Мистеру Вуду, заметим, для полноты материала не хватило единственного тезиса: доказательств плотного огня «тяжёлой артиллерии» русских по украинской территории. Видимо, Путин бил из Кремля прямой наводкой по Киеву — недаром Киев столько раз упоминается в материале американца.
В США раздались новые призывы о поставках вооружений Киеву. Однако эти призывы «никак не связаны с Россией». Это скорее попытка американского истеблишмента склонить президента Трампа к действиям, приводит мнение обозревателя «The Washington Times» Тодда Вуда сайт «ИноТВ».
Как полагает журналист, Киев может защитить себя сам. Вашингтону ни к чему вмешиваться в далёкий конфликт. К тому же Украина не входит в НАТО. Во всяком случае, открыто вмешиваться не стоит.
Тодд Вуд допускает, что согласованность кампании по предоставлению Украине оборонительного оружия «проливает свет на очевидный скоординированный план» республиканского истеблишмента, который якобы состоят в сговоре с «левыми либералами» американских СМИ. С русскими же это никак не связано.
Попытки поставить вооружения Киеву подкрепляются известным тезисом: мол, Украина сражается против модернизированных вооружённых сил России на своём востоке, а потому нуждается в помощи США. Отсюда и американская цель, основывающаяся на «интересе национальной безопасности»: помочь украинцам в этой борьбе и остановить русскую «агрессию». Однако, пишет обозреватель «The Washington Times», «у этого сценария есть несколько нестыковок».
Вооружённые силы Украины нынче гораздо мощнее в сравнении с теми, которые воевали на передовой несколько лет назад. Сегодня Киев уже обладает собственным «военно-промышленным комплексом». Кроме того, Киеву угрожают вовсе не русские танки, а их «тяжёлая артиллерия». Как утверждает мистер Вуд, артиллерийский огонь по Украине многократно «вёлся из самой России». И для противостояния такой угрозе Киеву понадобился бы усовершенствованный противоартиллерийский радар и средства для поражения целей на дальнем расстоянии. Поставка Штатами противотанкового оружия Киеву «не сделает» против такой угрозы «ничего».
Наконец, у Вашингтона не должно быть никакого интереса участвовать «в убийствах на той или иной стороне в ещё одном отдалённом конфликте», в котором «не ставится под угрозу» существование или безопасность США.
Вывод Вуда: спецслужбы США могли бы предоставить Украине оружие для защиты по своим тайным каналам. «Почему мы должны продавать оружие открыто? — задаётся вопросом обозреватель. — В этом нет никакого смысла».
Мистеру Вуду, заметим, для полноты материала не хватило единственного тезиса: доказательств плотного огня «тяжёлой артиллерии» русских по украинской территории. Видимо, Путин бил из Кремля прямой наводкой по Киеву — недаром Киев столько раз упоминается в материале американца.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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