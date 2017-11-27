Москва допускает развитие апокалиптического сценария на Корейском полуострове
Сценарий апокалиптического развития событий на Корейском полуострове существует, однако Россия рассчитывает, что он не воплотится в жизнь, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Игоря Моргулова.
Он призвал Вашингон и Пхеньян «выдохнуть», успокоиться и начать переговоры.
По его мнению, «передышка в отношениях США и КНДР позволит отвести ситуацию от той опасной грани, где она сейчас находится».
Напомним, в последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны.
К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался,сказал Моргулов на сессии клуба «Валдай» в Сеуле.
Он призвал Вашингон и Пхеньян «выдохнуть», успокоиться и начать переговоры.
Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября Пхеньян не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей (с КНР) дорожной карты, а именно – начать прямые американо-северокорейские переговоры,сказал дипломат.
По его мнению, «передышка в отношениях США и КНДР позволит отвести ситуацию от той опасной грани, где она сейчас находится».
Обоюдное негативное влияние и испытаний (КНДР), и учений (США и союзников) совершенно бесспорно,добавил Моргулов.
Напомним, в последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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