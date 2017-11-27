Москва допускает развитие апокалиптического сценария на Корейском полуострове

К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался,

Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября Пхеньян не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей (с КНР) дорожной карты, а именно – начать прямые американо-северокорейские переговоры,

Обоюдное негативное влияние и испытаний (КНДР), и учений (США и союзников) совершенно бесспорно,