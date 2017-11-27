12:15 27 ноября

Москва допускает развитие апокалиптического сценария на Корейском полуострове

Сценарий апокалиптического развития событий на Корейском полуострове существует, однако Россия рассчитывает, что он не воплотится в жизнь, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Игоря Моргулова.



К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался,
сказал Моргулов на сессии клуба «Валдай» в Сеуле.


Он призвал Вашингон и Пхеньян «выдохнуть», успокоиться и начать переговоры.

Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября Пхеньян не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей (с КНР) дорожной карты, а именно – начать прямые американо-северокорейские переговоры,
сказал дипломат.

По его мнению, «передышка в отношениях США и КНДР позволит отвести ситуацию от той опасной грани, где она сейчас находится».

Обоюдное негативное влияние и испытаний (КНДР), и учений (США и союзников) совершенно бесспорно,
добавил Моргулов.

Напомним, в последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. 210окв Сегодня, 08:22
    Надо предложить заштатникам...запить водой..
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:28
      Цитата: 210окв
      запить водой..

      Из Фукусимы ! АЭС там их проекта !
      Uncle Lee
      1. Logall Сегодня, 08:31
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: 210окв
        запить водой..

        Из Фукусимы ! АЭС там их проекта !

        Судя по их мутирующей политикие они только этим и занимаются!
        А грибы в чернобыльском лесу собирают...
        Logall
        1. Dashout Сегодня, 10:41
          Точно! Полосатые жрут галлюциногенные грибы laughing
          Dashout
      2. 34 регион Сегодня, 09:57
        Uncle Lee Сегодня, 08:28. ***Из Фукусимы ! АЭС там их проекта !*** Так Фукусиму вроде амерцы по своему проекту и строили! И гарантировали сейсмостойкость.
        34 регион
        1. Uncle Lee Сегодня, 11:41
          Да, АЭС на Фукусиме Амерского проекта !
          Uncle Lee
    2. Идущий Сегодня, 08:29
      Все напряжение на корейском полуострове нужно только США больше никому , почему тогда этот вопрос не разрешается ? почему все остальные соседи , которые против напряженности , продолжают поддерживать США?
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 08:43
        Виктор, привет! hi
        Цитата: Идущий
        почему все остальные соседи , которые против напряженности , продолжают поддерживать США?

        Потому что ссыкотно хозяина ослушаться.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 08:47
          Доброе утро Максим! hi , но они же не самоубийцы , если там начнется замес , они первые будут уничтожены.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 09:03
            Цитата: Идущий
            если там начнется замес

            Вся их надежда на то, что "если" не превратится в "уже". yes
            Джедай
      2. BerBer Сегодня, 08:53
        Всему виной финансы, поэтому соседи молчат. США выгодна данная ситуация, но дальнейшее обострение на входит в их планы. Так что, больших качелей не будет.
        BerBer
        1. Идущий Сегодня, 09:02
          Ради денег подставлять свою башку ? ест грань терпения даже у вассалов.
          Идущий
    3. Зяблицев Сегодня, 08:57
      На месте Трампа и его Пентагона я бы палку не перегибал в своих наездах , а то Ын человек полный, расчувствуется ненароком и нажмет на кнопку...! Тогда жители Города ангелов рискуют стать соответствующими названию своего города в одно мгновение....
      Зяблицев
      1. игорка357 Сегодня, 09:46
        А можно вопросик,как интересно Ын до Лос-Анжелеса дотянется?Или вы каой-то другой город ангелов подразумевали?
        игорка357
        1. Зяблицев Сегодня, 09:49
          С помощью Великого Чучхе.... laughing А Вы абсолютно уверенны, что у КНДР нет носителей способных донести ядерный заряд до западного побережья США?
          Зяблицев
  2. solzh Сегодня, 08:27
    Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября Пхеньян не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей (с КНР) дорожной карты, а именно – начать прямые американо-северокорейские переговоры,

    КНДР в очередной раз показывает США своё миролюбие, амерам надо хвататься за эту возможность решить корейскую проблему мирным путём.
    solzh
    1. рюрикович Сегодня, 08:46
      Цитата: solzh
      КНДР в очередной раз показывает США своё миролюбие, амерам надо хвататься за эту возможность решить корейскую проблему мирным путём.

      Ага, только вот все военные корпорации США только спят и видят решения всех проблем в мире мирным путём laughing Там президент - пешка! Всё решает деньга и мнение глав этих самых военных,энергетических,добывающих и пр. корпораций wink
      рюрикович
    2. 34 регион Сегодня, 10:11
      solzh Сегодня, 08:27. По логике амерцев, страна призывающая к миру имеет проблемы. А если имеет проблемы, значит её надо долбить. Сильная страна, по логике амерцев, идёт до конца, а не предлагает мир! И мир устанавливает только под своим контролем.
      34 регион
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:41
    Он призвал Вашингон и Пхеньян «выдохнуть», успокоиться и начать переговоры.


    Ага такой как МАККЕЙН выдохнет так что всем в округе дурно станет what ...
    Тот же ЛЕХА
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:51
    ... заметно поутихло, по крайней мере в СМИ, в отношении положения на Корейском полуострове... может быть хватит здравого разума у конфликтующих сторон, хотя бы оставаться на таких позициях...
    a.s.zzz888
    1. Идущий Сегодня, 09:00
      Это США и не устраивает , им нужно , что бы все дрожали от страха.
      Идущий
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:59
    то хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался,

    Аууу.. Это вы к кому обращаетесь? Главное, что региональное сообщество готово так думать и поступать, но вот заокеанское думает совсем о другом и желает обратного.
    rotmistr60
  6. МВГ Сегодня, 09:24
    Пхеньян то не нужно уговаривать, там прекрасно знают свои силы. А Вашингтон уговаривать бесполезно - там слепые и глухие все. Да еще, в добавок ко всему, с животным мышлением
    МВГ
  7. Керенский Сегодня, 09:28
    Он призвал Вашингон и Пхеньян «выдохнуть», успокоиться и начать переговоры.

    А что будет предметом переговоров?
    Керенский
    1. 34 регион Сегодня, 10:15
      Керенский Сегодня, 09:28. ***А что будет предметом переговоров?*** Вопрос интересный! России могут пообещать вернуть окраину. Китаю могут пообещать крах экономик ЮК и Японии (читай конкурентов Китая) в случае конфликта.
      34 регион
  8. Sergey53 Сегодня, 11:50
    Америке лавры мировой державы жмут. Голова может лопнуть от самовосхваления. И . . . понеслось.
    Sergey53
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