Трамп, нефть и электромобили. Что угрожает компании Tesla?
Tesla, одна из самых крупных и «раскрученных» инновационных компаний, испытывает очень непростой период. В третьем квартале 2017 года руководители компании, занимающей вторую строчку в списке Forbes, сообщили об огромных убытках, которые понесла Tesla: 671 миллион долларов был потерян только в 2017 году.
История взлета Tesla неразрывно связана с ростом интереса к электромобилям. Учитывая высокие цены на нефть и бензин и нарастающую пропаганду экологических ценностей, электромобили в начале XXI века вошли в моду, чем воспользовался американский бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Маск — создатель PayPal и Space Exploration Technologies Corporation. Хотя непосредственными основателями Tesla, названной так в честь Николы Теслы, были Марк Тарпеннинг и Мартин Эберхард, именно с Илоном Маском связывают подлинный успех компании. Ведь на первых порах существования компании он стал самым крупным ее инвестором, вложив в Tesla 70 миллионов долларов.
Главным проектом Tesla с самого начала существования компании было производство массового электромобиля, который бы стал доступен широкому кругу заинтересованных покупателей и постепенно теснил бы автомобили. Но для реализации этой цели требовались внушительные средства. Поэтому было решено сначала выпустить относительно небольшое количество дорогих спортивных электромобилей, которые бы покупали состоятельные люди из соображений престижа и стремления обладать необычной новинкой. На средства, вырученные от продажи спортивных машин планировалось запустить в массовое производство бюджетные электромобили.
В 2006 году был презентован Tesla Roadster — первый электромобиль компании. Это был спортивный электромобиль, запущенный в серийное производство в 2008 году. Всего, по заявлениям Илона Маска, было выпущено 1000 электромобилей Tesla Roadster. Стоимость спортивного электромобиля этой модели составляла 175 тысяч долларов — далеко не дешевая цена даже по американским меркам.
Затем был пущен в серийное производство более дешевый обычный электромобиль Tesla Model S, который обходился покупателям в 40-150 тысяч долларов, в зависимости от конкретных характеристик. В 2015-2016 гг. Tesla Model S продавалась по 50 тысяч машин в год, став самой продаваемой и известной маркой электромобилей не только в Соединенных Штатах, но и в мире в целом. Tesla Model S появились даже в России, правда в весьма ограниченном количестве — по некоторым данным, количество электромобилей этой марки в нашей стране колеблется от 80 до 100 экземпляров. Продажи Tesla Model S были особенно результативными в Норвегии, где государство приняло официальную программу государственной поддержки электромобилей. В итоге, в Норвегии Tesla Model S по количеству продаж смогла обогнать даже прежде очень популярную модель Volkswagen Golf. Возрос спрос на электромобили и на американском рынке.
Успех на рынке электромобиля Tesla Model S воодушевил компанию и уже в 2012 году был представлен кроссовер Tesla Model Х. Однако уже на его производстве и продаже у компании начались первые проблемы. Срок начала серийного производства кроссовера постепенно отодвигался — до конца 2015 года. В 2016 году было продано 2400 кроссоверов. Тем не менее, 31 марта 2016 года был презентован Tesla Model 3. Электрический пятиместный седан стал первой моделью компании, ориентированной на массового потребителя. Tesla рассчитывала, что широко разрекламированную модель будет покупать большое количество людей по всему миру. Этому способствовала дешевая цена электромобиля в базовой комплектации — всего 35 тысяч долларов.
В принципе, руководство компании не ошиблось — еще до начала производства предзаказы на Tesla Model 3 оформило около полумиллиона человек. 180 тысяч человек оформили заявки в первые сутки после дня презентации модели, когда было открыто резервирование. За первые три дня количество заказов составило 276 тысяч. Потенциальные покупатели внесли в компанию возвратные депозиты в размере 1000 долларов за каждый автомобиль. Однако в этот раз возникли проблемы другого рода — теперь уже Tesla не смогла организовать должным образом производство заказанных моделей. Хотя сначала представители компании заявляли, что в декабре 2017 года будет выпущено 20 тысяч Tesla Model 3, к октябрю 2017 года появилось только 360 готовых электромобилей.
Что же случилось и почему именно сейчас компания Tesla оказалась в столь сложной ситуации? Во-первых, огромное количество заявок на бюджетную модель электромобиля явно застало компанию врасплох. Хотя руководство Tesla и предполагало, что последняя модель будет очень популярной, на полмиллиона заявок оно явно не рассчитывало. Оказалось, что производственные мощности компании к решению такой задачи явно не готовы.
Завод Gigafactory в штате Невада, выпускающий аккумуляторные батареи для электромобилей Tesla оказался просто не в состоянии ускоренными темпами выпустить нужное количество батарей. Илон Маск также не преминул покритиковать подрядчиков, однако критикой делу не поможешь. Компании придется весьма постараться, чтобы наладить выпуск батарей в необходимом количестве. Более того, это вряд ли удастся сделать в ускоренных темпах и в обозримой перспективе.
В отличие от традиционных автомобильных концернов, чья производственная политика складывалась десятилетиями, компания Tesla — новичок на рынке. Поэтому многие процессы у нее не налажены, в том числе и взаимодействие с компаниями — подрядчиками, ответственными за определенные направления работ. Вплоть до последнего времени Tesla никогда не работала в сегменте бюджетных машин, который отличается своей спецификой. Бюджетный автомобиль — это не дорогая спортивная модель и даже не кроссовер. Производство бюджетных автомобилей отличается массовостью, масштабами, а к их обеспечению компания оказалась неподготовленной. И это при том, что американское государство в 2008-2014 годах выделяло серьезные ресурсы на поддержку компании Илона Маска. Более того, тогдашняя концепция по постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания в какой-то момент поставила под вопрос деятельность гигантов американского автопрома, но затем все вернулось на круги своя.
Хотя Илон Маск обещает в кратчайшие сроки решить все проблемы компании и уже к марту 2018 года вывести производство бюджетных электромобилей на уровень в 5000 машин в неделю, в это мало кто верит. Тем более на фоне других проблем, с которыми сейчас столкнулась Tesla. Первая проблема — появление в перспективе очень серьезного и авторитетного конкурента. Недавно представители компании Volvo заявили, что к 2019 году намерены полностью переформатировать производство и переориентироваться на электромобили и гибридные автомобили. Эта новость в июне 2017 года привела к тому, что стоимость бумаг Tesla серьезно снизилась.
Рыночная стоимость компании подешевела на 10 миллиардов долларов — и эксперты считают, что это только начало кризиса детища Илона Маска. Ведь Volvo — очень серьезный конкурент, а само название этой компании еще многие десятилетия назад стало настоящим брендом и знаком качества. О переходе на производство электромобилей и гибридных автомобилей к 2024 году заявлял и Opel, но если до 2024 года еще есть время, то Volvo планирует перейти на массовое производство автомобилей фактически через год и это неизбежно скажется на дальнейшем будущем компании Tesla.
Вторая проблема — у компании Илона Маска уже возникли серьезные проблемы с деньгами. Во втором квартале 2017 года Tesla потратила 1,2 млрд долларов, вырученных от акций. Продажа облигаций под производство последней модели позволила компании получить 1,8 млрд долларов, но ведь обязательства по предзаказам надо выполнять. Пока же, как подсчитали аналитики, чтобы выполнить обязательства перед полумиллионом покупателей, Tesla потребуется 50 лет — ведь к концу года компания сможет собрать лишь 2500 автомобилей. Для выполнения обязательств, в свою очередь, требуется интенсифицировать производство, привлекая дополнительные средства. Где их взять? — вот тот вопрос, который сегодня очень серьезно стоит перед руководством компании.
До недавнего времени компания Tesla, хотя и испытывала серьезные финансовые проблемы, но могла их преодолевать и выходить «сухой из воды» благодаря соответствующей государственной политике. Адвокат Тамерлан Барзиев рассказывает, что сейчас Республиканская партия США выступает за масштабное реформирование американского налогового законодательства. В частности, планируется отменить действовавшую налоговую льготу на покупку электромобилей, которая стимулировала американцев покупать Tesla. Налогообложением электромобилей озаботились, кстати, и в других странах — например, в Норвегии. В бюджет этой страны на 2018 год, как говорит Барзиев, также был включен налог на электромобили.
В США до последнего времени покупатель, приобретя электромобиль, в течение нескольких месяцев после покупки мог подать заявку и вернуть из уплаченных налогов 7500 долларов. Однако когда компания Tesla заявила о том, что планирует производить по полмиллиона автомобилей, американское руководство забеспокоилось — ведь в качестве налогового вычета покупателям придется вернуть сотни миллионов или даже миллиарды долларов. Так не хватит никакого бюджета. Поэтому Республиканская партия и лоббирует отмену налоговой скидки, даже несмотря на то, что основная часть американских автомобильных компаний, производящих и электромобили, собирается всячески противодействовать готовящейся отмене скидки.
Таким образом, мы видим, что покупка электромобиля уже не так выгодна для рядового покупателя в Соединенных Штатах. Правда, Tesla в последнее время все более активно ориентируется на Европу, где в обозримом будущем собираются постепенно ограничить, а затем и вообще запретить двигатели внутреннего сгорания. Но даже в таких странах как Норвегия, которая прежде создавала режим максимального благоприятствования для электромобилей, налоговая политика в отношении инновационных машин постепенно меняется.
Уменьшается вероятность и получения государственной помощи. По мнению юриста Андрея Лисова, относительно долговременный успех компании Tesla во многом был обусловлен именно государственной поддержкой. Илон Маск, снискавший себе всемирную славу преуспевающего бизнесмена, на самом деле всегда активно использовал преимущества частно-государственного партнерства. Так, Tesla Motors и ряд других компаний Маска получили из бюджета США около 4,9 млрд долларов. Это весьма серьезные деньги. Если изменения в налоговое законодательство все же примут, считает Лисов, то по империи Илона Маска будет нанесен очень серьезный удар.
Кризис Tesla усугубляется и личной позицией действующего американского президента Дональда Трампа. Известно, что Дональд Трамп весьма скептически относится к электрокарам и ставит под сомнение необходимость массового перехода с автомобилей на электромобили. С точки зрения Трампа, Соединенным Штатам не стоит отказываться от использования нефти, а в призывах к переходу на электромобили Трамп видит руку Китая — главного экономического оппонента США. Новый президент США еще до своего избрания ставил под сомнение необходимость ограничения выбросов углекислого газа в атмосферу.
По мнению Трампа, вредное влияние выбросов серьезно преувеличено, а значит — нет необходимости ни отказываться от бензиновых двигателей, ни стимулировать производство и продажу электромобилей. Если предшественник Трампа Барак Обама поддержал выделение из американского бюджета почти 5 миллиардов долларов на грант для компании Tesla, то Трамп уже дал понять, что при нем Илону Маску не стоит рассчитывать на столь масштабную поддержку государства. Фактически позиция Трампа означает, что время окончательной замены автомобилей электромобилями сдвигается на 15-20 лет. В этих условиях выигрывают те компании, которые смогут успешно сочетать производство и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и электромобилей. Но Tesla, которая традиционные автомобили не производит, к таким компаниям не относится и сразу же проигрывает конкуренцию с гигантами американского и европейского автопрома.
Если для Евросоюза переход на электромобили — способ постепенно снизить свою зависимость от поставок нефти и газа из России, то для США особой выгоды в этом нет. Ведь Дональд Трамп пообещал превратить Соединенные Штаты в экспортера нефти и газа, убрав ограничения, препятствующие добыче нефти и газа на американской территории. Таким образом, переход на электрические и гибридные двигатели для Соединенных Штатов, в контексте новой политики Трампа, более не является необходимостью. Значит, и поддерживать за государственные деньги существование компании Илона Маска для Вашингтона практически бессмысленно.
История взлета Tesla неразрывно связана с ростом интереса к электромобилям. Учитывая высокие цены на нефть и бензин и нарастающую пропаганду экологических ценностей, электромобили в начале XXI века вошли в моду, чем воспользовался американский бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Маск — создатель PayPal и Space Exploration Technologies Corporation. Хотя непосредственными основателями Tesla, названной так в честь Николы Теслы, были Марк Тарпеннинг и Мартин Эберхард, именно с Илоном Маском связывают подлинный успех компании. Ведь на первых порах существования компании он стал самым крупным ее инвестором, вложив в Tesla 70 миллионов долларов.
Главным проектом Tesla с самого начала существования компании было производство массового электромобиля, который бы стал доступен широкому кругу заинтересованных покупателей и постепенно теснил бы автомобили. Но для реализации этой цели требовались внушительные средства. Поэтому было решено сначала выпустить относительно небольшое количество дорогих спортивных электромобилей, которые бы покупали состоятельные люди из соображений престижа и стремления обладать необычной новинкой. На средства, вырученные от продажи спортивных машин планировалось запустить в массовое производство бюджетные электромобили.
В 2006 году был презентован Tesla Roadster — первый электромобиль компании. Это был спортивный электромобиль, запущенный в серийное производство в 2008 году. Всего, по заявлениям Илона Маска, было выпущено 1000 электромобилей Tesla Roadster. Стоимость спортивного электромобиля этой модели составляла 175 тысяч долларов — далеко не дешевая цена даже по американским меркам.
Затем был пущен в серийное производство более дешевый обычный электромобиль Tesla Model S, который обходился покупателям в 40-150 тысяч долларов, в зависимости от конкретных характеристик. В 2015-2016 гг. Tesla Model S продавалась по 50 тысяч машин в год, став самой продаваемой и известной маркой электромобилей не только в Соединенных Штатах, но и в мире в целом. Tesla Model S появились даже в России, правда в весьма ограниченном количестве — по некоторым данным, количество электромобилей этой марки в нашей стране колеблется от 80 до 100 экземпляров. Продажи Tesla Model S были особенно результативными в Норвегии, где государство приняло официальную программу государственной поддержки электромобилей. В итоге, в Норвегии Tesla Model S по количеству продаж смогла обогнать даже прежде очень популярную модель Volkswagen Golf. Возрос спрос на электромобили и на американском рынке.
Успех на рынке электромобиля Tesla Model S воодушевил компанию и уже в 2012 году был представлен кроссовер Tesla Model Х. Однако уже на его производстве и продаже у компании начались первые проблемы. Срок начала серийного производства кроссовера постепенно отодвигался — до конца 2015 года. В 2016 году было продано 2400 кроссоверов. Тем не менее, 31 марта 2016 года был презентован Tesla Model 3. Электрический пятиместный седан стал первой моделью компании, ориентированной на массового потребителя. Tesla рассчитывала, что широко разрекламированную модель будет покупать большое количество людей по всему миру. Этому способствовала дешевая цена электромобиля в базовой комплектации — всего 35 тысяч долларов.
В принципе, руководство компании не ошиблось — еще до начала производства предзаказы на Tesla Model 3 оформило около полумиллиона человек. 180 тысяч человек оформили заявки в первые сутки после дня презентации модели, когда было открыто резервирование. За первые три дня количество заказов составило 276 тысяч. Потенциальные покупатели внесли в компанию возвратные депозиты в размере 1000 долларов за каждый автомобиль. Однако в этот раз возникли проблемы другого рода — теперь уже Tesla не смогла организовать должным образом производство заказанных моделей. Хотя сначала представители компании заявляли, что в декабре 2017 года будет выпущено 20 тысяч Tesla Model 3, к октябрю 2017 года появилось только 360 готовых электромобилей.
Что же случилось и почему именно сейчас компания Tesla оказалась в столь сложной ситуации? Во-первых, огромное количество заявок на бюджетную модель электромобиля явно застало компанию врасплох. Хотя руководство Tesla и предполагало, что последняя модель будет очень популярной, на полмиллиона заявок оно явно не рассчитывало. Оказалось, что производственные мощности компании к решению такой задачи явно не готовы.
Завод Gigafactory в штате Невада, выпускающий аккумуляторные батареи для электромобилей Tesla оказался просто не в состоянии ускоренными темпами выпустить нужное количество батарей. Илон Маск также не преминул покритиковать подрядчиков, однако критикой делу не поможешь. Компании придется весьма постараться, чтобы наладить выпуск батарей в необходимом количестве. Более того, это вряд ли удастся сделать в ускоренных темпах и в обозримой перспективе.
В отличие от традиционных автомобильных концернов, чья производственная политика складывалась десятилетиями, компания Tesla — новичок на рынке. Поэтому многие процессы у нее не налажены, в том числе и взаимодействие с компаниями — подрядчиками, ответственными за определенные направления работ. Вплоть до последнего времени Tesla никогда не работала в сегменте бюджетных машин, который отличается своей спецификой. Бюджетный автомобиль — это не дорогая спортивная модель и даже не кроссовер. Производство бюджетных автомобилей отличается массовостью, масштабами, а к их обеспечению компания оказалась неподготовленной. И это при том, что американское государство в 2008-2014 годах выделяло серьезные ресурсы на поддержку компании Илона Маска. Более того, тогдашняя концепция по постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания в какой-то момент поставила под вопрос деятельность гигантов американского автопрома, но затем все вернулось на круги своя.
Хотя Илон Маск обещает в кратчайшие сроки решить все проблемы компании и уже к марту 2018 года вывести производство бюджетных электромобилей на уровень в 5000 машин в неделю, в это мало кто верит. Тем более на фоне других проблем, с которыми сейчас столкнулась Tesla. Первая проблема — появление в перспективе очень серьезного и авторитетного конкурента. Недавно представители компании Volvo заявили, что к 2019 году намерены полностью переформатировать производство и переориентироваться на электромобили и гибридные автомобили. Эта новость в июне 2017 года привела к тому, что стоимость бумаг Tesla серьезно снизилась.
Рыночная стоимость компании подешевела на 10 миллиардов долларов — и эксперты считают, что это только начало кризиса детища Илона Маска. Ведь Volvo — очень серьезный конкурент, а само название этой компании еще многие десятилетия назад стало настоящим брендом и знаком качества. О переходе на производство электромобилей и гибридных автомобилей к 2024 году заявлял и Opel, но если до 2024 года еще есть время, то Volvo планирует перейти на массовое производство автомобилей фактически через год и это неизбежно скажется на дальнейшем будущем компании Tesla.
Вторая проблема — у компании Илона Маска уже возникли серьезные проблемы с деньгами. Во втором квартале 2017 года Tesla потратила 1,2 млрд долларов, вырученных от акций. Продажа облигаций под производство последней модели позволила компании получить 1,8 млрд долларов, но ведь обязательства по предзаказам надо выполнять. Пока же, как подсчитали аналитики, чтобы выполнить обязательства перед полумиллионом покупателей, Tesla потребуется 50 лет — ведь к концу года компания сможет собрать лишь 2500 автомобилей. Для выполнения обязательств, в свою очередь, требуется интенсифицировать производство, привлекая дополнительные средства. Где их взять? — вот тот вопрос, который сегодня очень серьезно стоит перед руководством компании.
До недавнего времени компания Tesla, хотя и испытывала серьезные финансовые проблемы, но могла их преодолевать и выходить «сухой из воды» благодаря соответствующей государственной политике. Адвокат Тамерлан Барзиев рассказывает, что сейчас Республиканская партия США выступает за масштабное реформирование американского налогового законодательства. В частности, планируется отменить действовавшую налоговую льготу на покупку электромобилей, которая стимулировала американцев покупать Tesla. Налогообложением электромобилей озаботились, кстати, и в других странах — например, в Норвегии. В бюджет этой страны на 2018 год, как говорит Барзиев, также был включен налог на электромобили.
В США до последнего времени покупатель, приобретя электромобиль, в течение нескольких месяцев после покупки мог подать заявку и вернуть из уплаченных налогов 7500 долларов. Однако когда компания Tesla заявила о том, что планирует производить по полмиллиона автомобилей, американское руководство забеспокоилось — ведь в качестве налогового вычета покупателям придется вернуть сотни миллионов или даже миллиарды долларов. Так не хватит никакого бюджета. Поэтому Республиканская партия и лоббирует отмену налоговой скидки, даже несмотря на то, что основная часть американских автомобильных компаний, производящих и электромобили, собирается всячески противодействовать готовящейся отмене скидки.
Таким образом, мы видим, что покупка электромобиля уже не так выгодна для рядового покупателя в Соединенных Штатах. Правда, Tesla в последнее время все более активно ориентируется на Европу, где в обозримом будущем собираются постепенно ограничить, а затем и вообще запретить двигатели внутреннего сгорания. Но даже в таких странах как Норвегия, которая прежде создавала режим максимального благоприятствования для электромобилей, налоговая политика в отношении инновационных машин постепенно меняется.
Уменьшается вероятность и получения государственной помощи. По мнению юриста Андрея Лисова, относительно долговременный успех компании Tesla во многом был обусловлен именно государственной поддержкой. Илон Маск, снискавший себе всемирную славу преуспевающего бизнесмена, на самом деле всегда активно использовал преимущества частно-государственного партнерства. Так, Tesla Motors и ряд других компаний Маска получили из бюджета США около 4,9 млрд долларов. Это весьма серьезные деньги. Если изменения в налоговое законодательство все же примут, считает Лисов, то по империи Илона Маска будет нанесен очень серьезный удар.
Кризис Tesla усугубляется и личной позицией действующего американского президента Дональда Трампа. Известно, что Дональд Трамп весьма скептически относится к электрокарам и ставит под сомнение необходимость массового перехода с автомобилей на электромобили. С точки зрения Трампа, Соединенным Штатам не стоит отказываться от использования нефти, а в призывах к переходу на электромобили Трамп видит руку Китая — главного экономического оппонента США. Новый президент США еще до своего избрания ставил под сомнение необходимость ограничения выбросов углекислого газа в атмосферу.
По мнению Трампа, вредное влияние выбросов серьезно преувеличено, а значит — нет необходимости ни отказываться от бензиновых двигателей, ни стимулировать производство и продажу электромобилей. Если предшественник Трампа Барак Обама поддержал выделение из американского бюджета почти 5 миллиардов долларов на грант для компании Tesla, то Трамп уже дал понять, что при нем Илону Маску не стоит рассчитывать на столь масштабную поддержку государства. Фактически позиция Трампа означает, что время окончательной замены автомобилей электромобилями сдвигается на 15-20 лет. В этих условиях выигрывают те компании, которые смогут успешно сочетать производство и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и электромобилей. Но Tesla, которая традиционные автомобили не производит, к таким компаниям не относится и сразу же проигрывает конкуренцию с гигантами американского и европейского автопрома.
Если для Евросоюза переход на электромобили — способ постепенно снизить свою зависимость от поставок нефти и газа из России, то для США особой выгоды в этом нет. Ведь Дональд Трамп пообещал превратить Соединенные Штаты в экспортера нефти и газа, убрав ограничения, препятствующие добыче нефти и газа на американской территории. Таким образом, переход на электрические и гибридные двигатели для Соединенных Штатов, в контексте новой политики Трампа, более не является необходимостью. Значит, и поддерживать за государственные деньги существование компании Илона Маска для Вашингтона практически бессмысленно.
Автор: Илья Полонский
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти