12:24 27 ноября

Королев поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев направил поздравительную телеграмму в связи с 312-й годовщиной создания морской пехоты в адрес морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.



В 2016-2017 годах около свыше 150 подразделений морской пехоты в составе антитеррористических групп выполняли задачи во всех широтах Мирового океана на боевых надводных кораблях всех классов и судах обеспечения ВМФ. Морские пехотинцы наравне с экипажами кораблей разделяли все сложности длительного пребывания в море на значительном удалении от пунктов базирования, доказывая безупречность своего профессионализма,
говорится в поздравлении.


Королев также выразил уверенность в том, что «морская пехота, спустя более трех веков со дня своего создания, будет и впредь совершенствовать свой профессионализм, подтверждая свой высокий статус элиты Вооруженных Сил, способной выполнять задачи самого высокого уровня сложности».

Основатель российского регулярного флота Петр Первый 312 лет назад учредил полки морских солдат, положивших начало отсчета славной истории морской пехоты России. «С честью пройдя боевое крещение в сражениях Северной войны, в ходе которой впервые было создано крупное десантное соединение, корпус численностью 20 тысяч человек, "солдаты моря" впоследствии принимали участие во всех сражениях и войнах, которые приходилось вести нашему государству», – напомнили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: ВМФ РФ
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Комментарии 41

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  1. Uncle Lee Сегодня, 08:38
    Присоединяемся к Поздравлениям ! drinks drinks drinks
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 08:41
      Всем привет! Присоединяюсь! drinks soldier
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 08:55
        с бодрым утречком, Максим! коллеги приветствую Вас. присоединяюсь к поздравлениям нашим морпехам!
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 08:58
          Привет, Гарик! hi
          Цитата: новичок
          с бодрым утречком, Паша!

          Слушайте, вы что все сговорились? Уже третий человек меня Пашей называет... sad
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 09:05
            Доброго утра, Паша! Ой, Макс lol
            Это, чтобы от коллектива не отрываться! Богатым будешь, раз не узнали...
            Цитата: Джедай
            Привет, Гарик! hi
            Цитата: новичок
            с бодрым утречком, Паша!

            Слушайте, вы что все сговорились? Уже третий человек меня Пашей называет... sad
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 09:13
              Юмористы, панимаешь... lol Я скоро список начну составлять как меня называли. Паша и Саша уже были, как в следующий раз назовёте?
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 09:23
                Цитата: Джедай
                как в следующий раз назовёте?

                Йода! А нет, это уже тоже было! Женя называл...
                Макс, дружище, Ты просто хорошо маскируешься bully
                Logall
                1. Джедай Сегодня, 09:25
                  Если помимо имён я буду запоминать как меня ещё называли, то список увеличится кратно... lol
                  Джедай
                  1. ротмистр Сегодня, 09:43
                    Поздравляю всех, кто служил в этом удивительном роде войск. Особенно тех, кто служил в 61 ОБРМП СФ. В период 1988-93 гг. С уважением, бывший комбриг в 1990-93гг.
                    ротмистр
          2. новичок Сегодня, 09:08
            Максим, прости, друг. последнее общение было с Пашей, машинально получилось. это результат того, когда участвуешь в нескольких диалогах_ запутался малость.
            новичок
            1. Logall Сегодня, 09:10
              Гарик, хороший день, значимый! Слышал, у тебя тоже праздник сегодня. Поздравляю! Всех благ!!!
              Logall
            2. Джедай Сегодня, 09:10
              Да ладно, я же не злюсь, просто ты уже не первый. wink
              З.Ы. С Днюхой, дружище!!! drinks
              Джедай
              1. новичок Сегодня, 09:14
                Александр, Максим, благодарю вас, от всей души. но вы не поверите: на работе сижу, пока...
                новичок
          3. сибиралт Сегодня, 10:27
            Судя по аватарке, так вылитый Паша! Особенно уши. Шутка.lol
            сибиралт
            1. Джедай Сегодня, 10:29
              Олег! hi Ценю в людях юмор. yes drinks
              Джедай
        2. Coronel76 Сегодня, 10:02
          Там где мы там победа!!! drinks
          Coronel76
    2. Владыка Ситх Сегодня, 10:24
      Всех причастных с праздником! soldier drinks
      Владыка Ситх
  2. Logall Сегодня, 08:39
    ''Черная смерть'', как их прозвали фашисты, - с праздником, ребята!
    Logall
    1. Идущий Сегодня, 08:42
      Присоединяюсь , С Праздником ! , доброе утро Александр hi
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 08:45
        Виктор, доброго утра! hi
        Я в армию с Магадана призывался, думал в морскую пехоту заберут, надеялся... Но меня за тридевять земель увезли, под Воронеж... А потом и под Питер...
        Не сложилось, а так хотелось!
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 08:49
          Такая была стратегия у М.О. , все должны служить подальше от дома.
          Идущий
          1. Logall Сегодня, 08:53
            Витя, Я призывался в 2002м, тогда уже такой политики не было! Нас под Воронеж 20 человек приехало. А под Питером я один служил! Всех, кто из за Урала, земляками считал...
            Logall
  3. andrewkor Сегодня, 08:43
    Мой товарищ служил морпехом на СФ.Большой поход через четыре океана на ТОФ!Вот была мощь!Начало 70-х!
    andrewkor
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:48
    Не останусь безучастным! Поздравления и наилучшие пожелания! Победа там где вы! drinks
    a.s.zzz888
  5. Балу Сегодня, 08:52
    Примите поздравления от штатского: здоровья, терпенья, воинской удачи, роста звезд на погонах, будьте счастливы, живите долго. drinks
    Балу
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:56
    Мужики, всех кого знаю с праздником. Всегда относился к вам с уважением. А выпускников ДВОКУ (1взвод 3 роты) 1976 г. отдельно.
    rotmistr60
  7. Русский офицер Сегодня, 08:59
    С Праздником братишки!
    Русский офицер
  8. RUS96 Сегодня, 09:00
    ЧФ 1989-1991.С праздником мужики!
    RUS96
    1. Paranoid50 Сегодня, 09:54
      Взаимно! КСФ,1996-98.
      Paranoid50
  9. Русский офицер Сегодня, 09:05
    Цитата: rotmistr60
    ДВОКУ

    Кузница кадров!!!!
    Русский офицер
  10. pvv113 Сегодня, 09:07
    С Праздником всех причастных!
    pvv113
    1. dsk Сегодня, 12:22
      От всей души поздравляю защитников морских рубежей России! Там, где вы, там - победа! soldier

      "Боевая летопись морской пехоты России ведется 312 лет. Это славная история побед, которая вдохновляет морских пехотинцев на ратный труд во имя Родины и Андреевского флага" - Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.
      dsk
  11. gorenina91 Сегодня, 09:13
    -А кто круче..? -Морпехи или ВДВ... -Морпехи вроде тоже с парашютами прыгают...
    gorenina91
    1. Балу Сегодня, 09:16
      Цитата: gorenina91
      -А кто круче..? -Морпехи или ВДВ... -Морпехи вроде тоже с парашютами прыгают...

      Морпехи. Нагрузки круче, подготовка тоже.
      Балу
    2. РУСС Сегодня, 09:16
      Цитата: gorenina91
      -А кто круче..? -Морпехи или ВДВ... -Морпехи вроде тоже с парашютами прыгают...

      Круче стройбат, там вообще звери им даже оружие не выдают, только лопаты!!!
      РУСС
    3. Тикси-3 Сегодня, 09:20
      Цитата: gorenina91
      -А кто круче..? -Морпехи или ВДВ... -Морпехи вроде тоже с парашютами прыгают...

      а в ВДВ есть подводные диверсанты....что бы узнать надо провести выставочный бой(учебный) рота на роту и все все увидим
      Тикси-3
    4. Николай Фёдоров Сегодня, 10:19
      Цитата: gorenina91
      -А кто круче..? -Морпехи или ВДВ... -Морпехи вроде тоже с парашютами прыгают...

      ВДВ с парашютами, а морпехи десантируются и с воздуха, и с моря. Но круче всех начпрод. yes
      Николай Фёдоров
  12. lysyj bob Сегодня, 09:29
    Всех морпехов с праздником! Я и сам недавно стал морпехом.
    Админы, а не пора бы ввести на ВО погоны морской пехоты, морской авиации и пограничников. Я думаю, все будут вам благодарны ибо это предмет гордости для многих.
    lysyj bob
  13. Dormidosha Сегодня, 09:36
    Всех морпехов с праздником !!!
    от ВДВ
    Dormidosha
  14. Alexey-74 Сегодня, 10:37
    С Праздником Морпехи!!! drinks
    Alexey-74
  15. Laksamana Besar Сегодня, 11:13
    Поздравляю с 312-ти летием! Там, где вы, там - победа! good
    Laksamana Besar
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