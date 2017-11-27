Королев поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты

В 2016-2017 годах около свыше 150 подразделений морской пехоты в составе антитеррористических групп выполняли задачи во всех широтах Мирового океана на боевых надводных кораблях всех классов и судах обеспечения ВМФ. Морские пехотинцы наравне с экипажами кораблей разделяли все сложности длительного пребывания в море на значительном удалении от пунктов базирования, доказывая безупречность своего профессионализма,

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев направил поздравительную телеграмму в связи с 312-й годовщиной создания морской пехоты в адрес морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в поздравлении.Королев также выразил уверенность в том, что «морская пехота, спустя более трех веков со дня своего создания, будет и впредь совершенствовать свой профессионализм, подтверждая свой высокий статус элиты Вооруженных Сил, способной выполнять задачи самого высокого уровня сложности».Основатель российского регулярного флота Петр Первый 312 лет назад учредил полки морских солдат, положивших начало отсчета славной истории морской пехоты России. «С честью пройдя боевое крещение в сражениях Северной войны, в ходе которой впервые было создано крупное десантное соединение, корпус численностью 20 тысяч человек, "солдаты моря" впоследствии принимали участие во всех сражениях и войнах, которые приходилось вести нашему государству», – напомнили в военном ведомстве.