National Interest: Россия решила делать упор на развитие сухопутных войск
В своём новом плане вооружений на 2018-2027 годы, Кремль уделит основное внимание тратам на наземные войска. Ранее власти РФ уделяли больше внимания модернизации флота, пишет The National Interest. Статью приводит ИноТВ.
Подобное внимание к наземным системам вооружения объясняется недавним «российским опытом на Украине» и тем, что большая часть техники уже готова к серийному производству, отмечает издание.
Параллельно с этим в России продолжат производить новые артиллерийские и ракетные системы, чтобы заменить «советское наследие». В частности, на смену самоходной гаубице «Мста» должна прийти новая перспективная установка «Коалиция»
«В то же время, несмотря на быстроту, с какой продолжается модернизация – российские наземные войска получают новые системы разведки и наблюдения, а также средства радиоэлектронной борьбы, – не всё идёт гладко. Россия пытается внедрить доктрину сетенцентрической войны, которая подразумевает создание единого информационно-коммуникационного пространства для слаженных действий всех сил, но пока отстаёт от намеченного графика», – говорится в материале.
По его словам, российские военные «испытывают смешанные чувства относительно этой технологии и могут решить, что её необходимо улучшить до широкого применения». В этом случае разработку средств ведения сетенцентрической войны им «придётся отложить до 2027 года».
В целом российская армия обладает «достаточной мощью, чтобы сдержать всех своих соседей в постсоветском пространстве с помощью обычных видов вооружения, однако Кремлю всё ещё приходится полагаться на ядерный арсенал, чтобы остановить Китай или НАТО», отмечает журнал.
Другими словами, несмотря на неровный темп, Россия продолжает нагонять своих соперников. Однако она «будет отставать от Соединённых Штатов и, возможно, Китая в определённых областях», заключает издание.
Подобное внимание к наземным системам вооружения объясняется недавним «российским опытом на Украине» и тем, что большая часть техники уже готова к серийному производству, отмечает издание.
Танки Т-90 и Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Бумеранг" должны поступить на службу в течение следующих восьми лет. Хотя число танков "Армата" может быть ограничено из-за высокой стоимости производства,утверждает старший научный сотрудник американского Центра военно-морского анализа Дмитрий Горенбург.
Параллельно с этим в России продолжат производить новые артиллерийские и ракетные системы, чтобы заменить «советское наследие». В частности, на смену самоходной гаубице «Мста» должна прийти новая перспективная установка «Коалиция»
«В то же время, несмотря на быстроту, с какой продолжается модернизация – российские наземные войска получают новые системы разведки и наблюдения, а также средства радиоэлектронной борьбы, – не всё идёт гладко. Россия пытается внедрить доктрину сетенцентрической войны, которая подразумевает создание единого информационно-коммуникационного пространства для слаженных действий всех сил, но пока отстаёт от намеченного графика», – говорится в материале.
Существуют проблемы с тактическими автоматизированными системами управления наземными войсками,уверяет аналитик.
По его словам, российские военные «испытывают смешанные чувства относительно этой технологии и могут решить, что её необходимо улучшить до широкого применения». В этом случае разработку средств ведения сетенцентрической войны им «придётся отложить до 2027 года».
В целом российская армия обладает «достаточной мощью, чтобы сдержать всех своих соседей в постсоветском пространстве с помощью обычных видов вооружения, однако Кремлю всё ещё приходится полагаться на ядерный арсенал, чтобы остановить Китай или НАТО», отмечает журнал.
В плане воздействия на военный потенциал Россия уже достаточно сильна, чтобы защитить себя в обычной войне против любого противника и нанести поражение любой соседней стране, за исключением Китая. Таким образом, новая программа вооружения будет направлена на то, чтобы не отставать от технологических улучшений, сделанных её конкурентами (членами НАТО и Китаем),добавляет Горенбург.
Другими словами, несмотря на неровный темп, Россия продолжает нагонять своих соперников. Однако она «будет отставать от Соединённых Штатов и, возможно, Китая в определённых областях», заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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