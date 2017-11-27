12:24 27 ноября

National Interest: Россия решила делать упор на развитие сухопутных войск

В своём новом плане вооружений на 2018-2027 годы, Кремль уделит основное внимание тратам на наземные войска. Ранее власти РФ уделяли больше внимания модернизации флота, пишет The National Interest. Статью приводит ИноТВ.



Подобное внимание к наземным системам вооружения объясняется недавним «российским опытом на Украине» и тем, что большая часть техники уже готова к серийному производству, отмечает издание.


Танки Т-90 и Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Бумеранг" должны поступить на службу в течение следующих восьми лет. Хотя число танков "Армата" может быть ограничено из-за высокой стоимости производства,
утверждает старший научный сотрудник американского Центра военно-морского анализа Дмитрий Горенбург.

Параллельно с этим в России продолжат производить новые артиллерийские и ракетные системы, чтобы заменить «советское наследие». В частности, на смену самоходной гаубице «Мста» должна прийти новая перспективная установка «Коалиция»

«В то же время, несмотря на быстроту, с какой продолжается модернизация – российские наземные войска получают новые системы разведки и наблюдения, а также средства радиоэлектронной борьбы, – не всё идёт гладко. Россия пытается внедрить доктрину сетенцентрической войны, которая подразумевает создание единого информационно-коммуникационного пространства для слаженных действий всех сил, но пока отстаёт от намеченного графика», – говорится в материале.

Существуют проблемы с тактическими автоматизированными системами управления наземными войсками,
уверяет аналитик.

По его словам, российские военные «испытывают смешанные чувства относительно этой технологии и могут решить, что её необходимо улучшить до широкого применения». В этом случае разработку средств ведения сетенцентрической войны им «придётся отложить до 2027 года».

В целом российская армия обладает «достаточной мощью, чтобы сдержать всех своих соседей в постсоветском пространстве с помощью обычных видов вооружения, однако Кремлю всё ещё приходится полагаться на ядерный арсенал, чтобы остановить Китай или НАТО», отмечает журнал.

В плане воздействия на военный потенциал Россия уже достаточно сильна, чтобы защитить себя в обычной войне против любого противника и нанести поражение любой соседней стране, за исключением Китая. Таким образом, новая программа вооружения будет направлена на то, чтобы не отставать от технологических улучшений, сделанных её конкурентами (членами НАТО и Китаем),
добавляет Горенбург.

Другими словами, несмотря на неровный темп, Россия продолжает нагонять своих соперников. Однако она «будет отставать от Соединённых Штатов и, возможно, Китая в определённых областях», заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. BerBer Сегодня, 09:13
    Меня поражает уровень аналитиков этого портала. Клуб по интересам не больше.
    BerBer
    1. Logall Сегодня, 09:17
      Цитата: BerBer
      Меня поражает уровень аналитиков этого портала. Клуб по интересам не больше.

      А причём здесь портал? Это не их статья! Это статья - National Interest!
      Читайте внимательнее! Портал просто обозревал данную статью...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 09:43
        Александр hi На сайте очень часто на него ссылаются.Но все дело что это издание не является каким то топовым что ли.На Западе есть и более серьезные аналитики.
        Цитата: Logall
        Цитата: BerBer
        Меня поражает уровень аналитиков этого портала. Клуб по интересам не больше.

        А причём здесь портал? Это не их статья! Это статья - National Interest!
        Читайте внимательнее! Портал просто обозревал данную статью...
        210окв
      2. Dimontius Сегодня, 09:57
        из NI только процентов 10-15 объективного, остальное туфта ангажированная.
        Dimontius
      3. Primoos Сегодня, 10:51
        Логично! Россия в центре МИРА. Нам до всюду близко. Вот по сухопутью и докатимся до супостата. Сухопуть не утопить, в отличие от залужских гигантских утюгов. Вот они тонуть будут как миленькие. Ну а за лужу попадем легко через махонький пролив. Не зря усиливаем и обучаем в заполярье сухопутную же группировку. Да и с флотом, что морским, что воздушным у нас все в порядке.
        Primoos
    2. Зяблицев Сегодня, 09:25
      Очередные аналитиги с Марса...? laughing Впрочем подчеркивание в очередной раз нашего постоянного отставания это бальзам на раны здоровому западному читателю, еще со времен Наполеона и Гитлера:"Россия - это большая куча гнилой картошки" и "Колос на глиняных ногах!" laughing
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 09:39
        Там какой то индус особо упоротый..
        Цитата: Зяблицев
        Очередные аналитиги с Марса...? laughing Впрочем подчеркивание в очередной раз нашего постоянного отставания это бальзам на раны здоровому западному читателю, еще со времен Наполеона и Гитлера:"Россия - это большая куча гнилой картошки" и "Колос на глиняных ногах!" laughing
        210окв
      2. Ami du peuple Сегодня, 09:44
        Цитата: Зяблицев
        Очередные аналитиги с Марса...?
        Скорее из будущего. Иначе, как объяснить данный пассаж
        В этом случае разработку средств ведения сетенцентрической войны им «придётся отложить до 2027 года»
        Вот просто отложить именно на десять лет и всё? Не, с.н.с Дмитрий Горенбург явно что-то знает! laughing
        Ami du peuple
    3. сибиралт Сегодня, 10:24
      Ну, да. Флот, ВКС мы уже модернизировали. Осталась пехота. winked Как же задолбали эти аналитики. Их уже больше чем манагеров развелось. belay
      сибиралт
      1. To be or not to be Сегодня, 11:38
        На рейхстаг в мае 1945 года первым расписался гвардии пехоты рядовой Иван Иванович Иванов :"Развалинами рейхстага доволен!"
        To be or not to be
    4. Кент0001 Сегодня, 10:56
      Я думаю хуже. Они анализируют инфу из сети и представляют это как весомые аналитические даннные. Да и еще мы от США и Китая в гиперзвуке отстаём....))))))
      Кент0001
  2. Uncle Lee Сегодня, 09:16
    будет отставать от Соединённых Штатов и Китая в определённых областях»
    надо ложку дёгтя влить !
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 09:23
      Володя hi
      Цитата: Uncle Lee
      надо ложку дёгтя влить !

      Это, скорее, ложка валерьянки для самоуспокоения. wink
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:30
        Макс, Привет ! hi
        Пей отраву, хоть залейся !
        Благо денег не берут,
        Сколь веревочка не вейся-
        Все равно совьёшься в кнут !
        Uncle Lee
        1. Джедай Сегодня, 09:35
          good Эти слова перевести бы в аглицкое наречие, да исключительным дать почитать...
          Джедай
    2. Идущий Сегодня, 09:24
      Это для США бальзам на душу , а нам ... , нам надо развивать сухопутные войска потому как , пусть посмотрят на нашу карту.
      Идущий
    3. rocket757 Сегодня, 09:26
      На их ложку дёгтю у нас есть ядерный разбавитель.
      А шо, ЯО эт уже не аргумент для тех у кого глаз завидущий и руки загребущие ... пусть считают что не продвинутый подход у нас, эт их проблемы.
      rocket757
  3. Лопатов Сегодня, 09:24
    Параллельно с этим в России продолжат производить новые артиллерийские и ракетные системы, чтобы заменить «советское наследие». В частности, на смену самоходной гаубице «Мста» должна прийти новая перспективная установка «Коалиция»

    8)))
    Тут как в анекдоте про смену носков. Правого с левым.
    "Коалиция" действительно будет менять 2С19... в артиллерии "старших начальников". А высвободившиеся машины после модернизации придут на смену 2С3 в "низовом уровне", полковой, бригадной и дивизионной артиллерии


    В этом случае разработку средств ведения сетенцентрической войны им «придётся отложить до 2027 года».

    Той самой "сетецентрической войны", от которой сами американцы уже начинают отходить?
    Лопатов
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
    Подобное внимание к наземным системам вооружения объясняется недавним «российским опытом на Украине» и тем, что большая часть техники уже готова к серийному производству, отмечает издание.

    ... это с их колокольни "видение" вопроса... bully
    a.s.zzz888
  5. Евродав Сегодня, 09:32
    Цитата: BerBer
    Меня поражает уровень аналитиков этого портала. Клуб по интересам не больше.

    А что вы хотели от разных Горенбургов?
    Евродав
  6. Alexey-74 Сегодня, 10:30
    Да, уж.....аналитики. Даже смешно, отставать от Китая мы можем только в количественном плане. НАТО вообще надувной плотик. С другой стороны нам даже выгодней если наши основные противники опираются на такие умозаключения.
    Alexey-74
    1. cniza Сегодня, 10:57
      Вот и не будем их переубеждать.
      cniza
  7. eugraphus Сегодня, 10:42
    Компетентность западных аналитиков их проблема. Они считали, что пока Путин смотрит зимнюю олимпиаду в Сочи, можно совершить переворот на Украине. А оно - ПУК и Крым отвалился. Для США это был большой облом.
    eugraphus
  8. Livonetc Сегодня, 10:47
    В принципе логичное направление развития сегодняшнего дня.
    В авиации существующие технологии поставлены в строй.
    Пятое поколение прорабатывается.
    По флоту большая работа уже проделана, ну есть некоторая хадержка в части проихводства турбин для флота, над этим плотно работают.
    На данный момент для развития сухопутных сил и средств нет никаких принципиальных препятствий.
    Да и средств на разработки сухопутных систем вооружений требуется меньше.
    Всему свое время.
    Livonetc
  9. Sergey53 Сегодня, 11:07
    "Российские военные испытывают смешанные чувства относительно этой технологии и... далее по тексту". Уровень технологии естественно высок но слабое навыки пользования ею и вызывает её отторжение. Особенно в вышестоящем звене.
    Sergey53
  10. Комментарий был удален.
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