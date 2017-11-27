National Interest: Россия решила делать упор на развитие сухопутных войск

Танки Т-90 и Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Бумеранг" должны поступить на службу в течение следующих восьми лет. Хотя число танков "Армата" может быть ограничено из-за высокой стоимости производства,

Существуют проблемы с тактическими автоматизированными системами управления наземными войсками,

В плане воздействия на военный потенциал Россия уже достаточно сильна, чтобы защитить себя в обычной войне против любого противника и нанести поражение любой соседней стране, за исключением Китая. Таким образом, новая программа вооружения будет направлена на то, чтобы не отставать от технологических улучшений, сделанных её конкурентами (членами НАТО и Китаем),