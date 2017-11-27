Проект «ЗЗ». Русский путь: больше оружия и меньше демократии
Владимир Путин заставит русские заводы производить оружие и боеприпасы. Очевидно, намечены удары по Украине, Польше и странам Балтии. С демократией Россия окончательно распростится в 2024 году. Спустя шесть с небольшим лет русскими будет править царь. Правда, Путин к идее монархии относится с прохладой.
Немецкий таблоид «Бильд» вне себя от возмущения: оказывается, товарищ Путин потребовал перевести у себя в стране экономику на военные рельсы!
Соответствующее заявление президент России сделал на совещании по вопросам военно-промышленного комплекса, поэтому его слова не случайны. Путин намеревается подготовить экономику государства к войне. И поэтому русские предприятия, и государственные, и частные, должны проявить готовность к переходу на упомянутые «военные рельсы».
Откуда взялась такая риторика у хозяина Кремля? Может быть, потому, что Путин на днях пообщался со своим коллегой, «диктатором Асадом»?
И ещё один вопрос интересует издание: против кого вооружаются русские, на кого решили двинуть силы? Ответ у журналистов имеется: Путин хочет, чтобы его посыл «услышали соседние страны Балтии, Украина и Польша».
Что касается русских заводов, то, как полагает немецкий таблоид, это значит одно: коли президент РФ спланирует войну, предприятиям придётся с президентом «сотрудничать».
Среди военных «операций», «проведённых» ранее Россией, немецкое издание указывает на две последние: в 2014 году Путин «аннексировал Крым», а затем «организовал поставки» оружия «пророссийским сепаратистам» на украинский Восток. В обеих «военных операциях» Путин задействовал российские предприятия.
И неспроста пограничные страны выражают опасения: украинский сценарий может повториться и на их территориях.
Кроме Украины, в последние годы Путин ведёт войну в Сирии, указывает издание. Кремль поддерживает «диктатора Асада», который «без русской помощи проиграл бы войну».
Воюет Кремль и на другом фронте — информационном. К счастью, здесь у Запада есть чем ответить: деньгами. Об этом рассказывает Дженнифер Ранкин во влиятельной британской газете «The Guardian».
Специальное антипропагандистское подразделение ЕС под названием East Stratcom taskforce (Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям) будет получать по 1 млн. евро ежегодно для противостояния «российским фейковым новостям», сообщает издание. Группа Stratcom будет финансироваться из бюджета ЕС, поскольку выявлена угроза «кибератак и фейк-ньюс».
Впервые после создания в 2015 году East Stratcom Евросоюз решил активизировать кампанию по борьбе с дезинформацией и русскими инфофальшивками, выделив на это немалые средства. Группа East Stratcom получит деньги непосредственно из бюджета ЕС. По словам источника, знакомого с работой указанной команды, антипропагандистское подразделение будет получать порядка 1,1 млн. евро каждый год.
Новое финансирование было открыто после заявления Дональда Туска на саммите лидеров ЕС. По словам председателя Европейского совета, одной из реальных проблем Европы является «кибератаки, фейковые новости, гибридная война». Пан Туск считает, что европейцам следует «проявлять» осторожность и бдительность, ибо внутри ЕС существует угроза. Туск сослался на речь Терезы Мэй, которая на днях обвинила Россию во вмешательстве в выборы и публикации фейков в средствах массовой информации в попытке развязать информационную войну и посеять раздор на Западе.
Решение о миллионном финансировании контрпропагандистского подразделения увязывается даже с ситуацией в Каталонии, где недавно состоялся референдум о независимости. (Подробнее о «мировом заговоре» русских читайте на «ВО» здесь.)
Как реагируют на эти заявления и эти контрмеры русские? Хохочут!
Тереза Мэй, к примеру, угодила в центр внимания государственного русского ТВ. Ведущий программы «Вести недели» Д. Киселёв язвительно высмеял внешность Т. Мэй и намекнул, что скоро она станет топлесс-активисткой «Femen».
В состоянии ли East Stratcom taskforce победить русскую пропаганду? Дженнифер Ранкин напоминает, что в этой брюссельской команде работает всего 14 сотрудников. Политики и активисты в Восточной Европе утверждают, что у подразделения попросту нет ресурсов.
Спасёт ли эту группу миллион евро? Пока трудно о чём-либо судить. Известно лишь, что группа сейчас «разрабатывает планы» по поводу «расширения мониторинга» ЕС «в отношении российских СМИ».
Пока в Евросоюзе начинают борьбу с русской пропагандой, русские заканчивают у себя с демократией. Полностью с ней покончат к 2024 году: к этому времени страною будет править самодержец. Но говорят, что В. В. Путин к такой идее относится с прохладцей.
Симон Крусе в газете «Berlingske» (источник перевода с датского — «ИноСМИ») поведал о грядущем возрождении в России монархии. Это может случиться потому, что у монархистов в ходу тезис: «Демократия — худшая форма правления».
Корреспондент «Berlingske» побывал в одной школе, где русские пытаются вырастить новую монархическую элиту.
В качестве центральной фигуры репортажа выведен Константин Малофеев. Ученики в школьной форме «следят за ним взглядом». Он идёт, «а со стен взирают российские монархи, такие, как Пётр Великий и Иван Грозный, облачённые в золотые рамы». Затем господин Малофеев останавливается под портретом Николая II.
«Основатель школы, обозревающий дело рук своих. Два раза в месяц религиозный олигарх приглашает старших учеников школы на часовую духовную консультацию. Сегодня речь идёт о скромности, хотя все они, как и сам Малофеев, очень богаты», — повествует с иронией датское издание.
Малофеев, напоминает газета, стоит «за крупнейшим в России православно-христианским медиаконгломератом». Этот человек «попал под санкции западных стран по обвинению в том, что финансирует лидеров пророссийских повстанцев на раздираемой войной Восточной Украине». И это он «культивировал идею о крупнейшей монархической школе в России, которая сейчас размещается в неоклассических зданиях в западном пригороде Москвы». Понятие «монархический» надо толковать в прямом смысле: господин Малофеев желает вернуться к неограниченной монархии с царём во главе, какая была в России до революции 1917-го. «Верный Кремлю олигарх — один из самых активных сторонников того, что нужно отбросить маски и признать монархическую окраску нынешней власти», — пишет Симон Крусе.
Таков чёткий посыл «его православного телеканала» и нового монархистского объединения, которое образовано на минувшей неделе. И такова же линия, продвигаемая в этой частной школе, где учатся сегодня 350 учеников в возрасте от 7 до 16 лет.
Монархия более эффективна, считает Зураб Чавчавадзе, лидер учительской коллегии. «Президенту приходится думать о том, как сохранить свою власть. Это отнимает много времени и энергии. Монарх же может все свои силы посвящать служению народу», — приводит его слова газета. При этом монархия предполагает богобоязненное население. И эта школа должна воспитать новую элиту, которая будет служить монархической России будущего, заявляет Чавчавадзе. Кстати, часть учебного плана взята из школьной системы времён Николая II.
Представительная же демократия — лживая иллюзия, используемая ворами и олигархами, как это и было в России 1990-х годов. «Такая демократия долго не живёт, — говорит Зураб Чавчавадзе. — Наша демократия близится к своему концу».
Между прочим, обучение ребёнка в этой школе стоит 560 тысяч рублей в год. Но число её учеников растет: 350 пар состоятельных родителей, в т. ч. политиков и «телезвёзд», решили, что их дети должны воспитываться с молитвой и по монархической программе.
В правящей партии России тоже теперь модно хорошо отзываться о царском правлении. К примеру, руководитель Крыма Сергей Аксёнов выражал полную поддержку предложению введению в России монархии. Монархия создала бы «единство» во времена роста внешней угрозы. Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Путин отнёсся к такому предложению «чрезвычайно холодно».
С другой стороны, в России сегодня ставятся памятники монархам. Недавно министр культуры представил статую царя Ивана III в Калуге. В прошлом году сам президент открывал памятник князю Владимиру. Упоминает издание и другие монументы.
Демократия есть «худшая форма правления», заявляет Константин Малофеев в интервью «Berlingske». «Если вы возьмёте страны с самым высоким ВВП на душу населения, вы увидите, что среди самых богатых стран больше всего монархий», — утверждает он.
Надо ли сделать монархом Путина? На такой вопрос Малофеев отвечать не хочет. Зато он надеется, что президентские выборы в 2018 году станут в России последними. «Но мы очень надеемся, что выборов в 2024 году не случится и что Россия вновь станет монархией», — заявляет Малофеев.
Однако монархические идеи в России, если, конечно, верить данным опросов, малопопулярны. По крайней мере, недостаточно популярны.
Большинство народа не поддерживает возвращение монархии — это отмечает в числе прочих и упомянутая выше газета «Berlingske». Опросы, проведённые в текущем году, показывают, что 68% россиян выступают против монархического правления.
Вместе с тем нельзя забывать, что количество сторонников монархии потихоньку растёт. Другой опрос показал, что 28% населения «в некоторой степени» поддерживает идею о введении монархии. Десять лет тому назад таких поддерживающих было 22% — на шесть процентных пунктов меньше.
Без сомнения, деятельность соответствующих школ в той или иной степени популяризирует в стране монархические идеи. Примечательно и то, что иные школьные педагоги уже намекают на близкое окончание демократии в России. Это может случиться через шесть с небольшим лет, в 2024 году. В таком случае выборы 2018 года окажутся последними.
В. Путин с биноклем
Немецкий таблоид «Бильд» вне себя от возмущения: оказывается, товарищ Путин потребовал перевести у себя в стране экономику на военные рельсы!
Соответствующее заявление президент России сделал на совещании по вопросам военно-промышленного комплекса, поэтому его слова не случайны. Путин намеревается подготовить экономику государства к войне. И поэтому русские предприятия, и государственные, и частные, должны проявить готовность к переходу на упомянутые «военные рельсы».
Откуда взялась такая риторика у хозяина Кремля? Может быть, потому, что Путин на днях пообщался со своим коллегой, «диктатором Асадом»?
И ещё один вопрос интересует издание: против кого вооружаются русские, на кого решили двинуть силы? Ответ у журналистов имеется: Путин хочет, чтобы его посыл «услышали соседние страны Балтии, Украина и Польша».
Что касается русских заводов, то, как полагает немецкий таблоид, это значит одно: коли президент РФ спланирует войну, предприятиям придётся с президентом «сотрудничать».
Среди военных «операций», «проведённых» ранее Россией, немецкое издание указывает на две последние: в 2014 году Путин «аннексировал Крым», а затем «организовал поставки» оружия «пророссийским сепаратистам» на украинский Восток. В обеих «военных операциях» Путин задействовал российские предприятия.
И неспроста пограничные страны выражают опасения: украинский сценарий может повториться и на их территориях.
Кроме Украины, в последние годы Путин ведёт войну в Сирии, указывает издание. Кремль поддерживает «диктатора Асада», который «без русской помощи проиграл бы войну».
Воюет Кремль и на другом фронте — информационном. К счастью, здесь у Запада есть чем ответить: деньгами. Об этом рассказывает Дженнифер Ранкин во влиятельной британской газете «The Guardian».
Специальное антипропагандистское подразделение ЕС под названием East Stratcom taskforce (Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям) будет получать по 1 млн. евро ежегодно для противостояния «российским фейковым новостям», сообщает издание. Группа Stratcom будет финансироваться из бюджета ЕС, поскольку выявлена угроза «кибератак и фейк-ньюс».
Впервые после создания в 2015 году East Stratcom Евросоюз решил активизировать кампанию по борьбе с дезинформацией и русскими инфофальшивками, выделив на это немалые средства. Группа East Stratcom получит деньги непосредственно из бюджета ЕС. По словам источника, знакомого с работой указанной команды, антипропагандистское подразделение будет получать порядка 1,1 млн. евро каждый год.
Новое финансирование было открыто после заявления Дональда Туска на саммите лидеров ЕС. По словам председателя Европейского совета, одной из реальных проблем Европы является «кибератаки, фейковые новости, гибридная война». Пан Туск считает, что европейцам следует «проявлять» осторожность и бдительность, ибо внутри ЕС существует угроза. Туск сослался на речь Терезы Мэй, которая на днях обвинила Россию во вмешательстве в выборы и публикации фейков в средствах массовой информации в попытке развязать информационную войну и посеять раздор на Западе.
Решение о миллионном финансировании контрпропагандистского подразделения увязывается даже с ситуацией в Каталонии, где недавно состоялся референдум о независимости. (Подробнее о «мировом заговоре» русских читайте на «ВО» здесь.)
Как реагируют на эти заявления и эти контрмеры русские? Хохочут!
Тереза Мэй, к примеру, угодила в центр внимания государственного русского ТВ. Ведущий программы «Вести недели» Д. Киселёв язвительно высмеял внешность Т. Мэй и намекнул, что скоро она станет топлесс-активисткой «Femen».
В состоянии ли East Stratcom taskforce победить русскую пропаганду? Дженнифер Ранкин напоминает, что в этой брюссельской команде работает всего 14 сотрудников. Политики и активисты в Восточной Европе утверждают, что у подразделения попросту нет ресурсов.
Спасёт ли эту группу миллион евро? Пока трудно о чём-либо судить. Известно лишь, что группа сейчас «разрабатывает планы» по поводу «расширения мониторинга» ЕС «в отношении российских СМИ».
Пока в Евросоюзе начинают борьбу с русской пропагандой, русские заканчивают у себя с демократией. Полностью с ней покончат к 2024 году: к этому времени страною будет править самодержец. Но говорят, что В. В. Путин к такой идее относится с прохладцей.
Симон Крусе в газете «Berlingske» (источник перевода с датского — «ИноСМИ») поведал о грядущем возрождении в России монархии. Это может случиться потому, что у монархистов в ходу тезис: «Демократия — худшая форма правления».
Корреспондент «Berlingske» побывал в одной школе, где русские пытаются вырастить новую монархическую элиту.
В качестве центральной фигуры репортажа выведен Константин Малофеев. Ученики в школьной форме «следят за ним взглядом». Он идёт, «а со стен взирают российские монархи, такие, как Пётр Великий и Иван Грозный, облачённые в золотые рамы». Затем господин Малофеев останавливается под портретом Николая II.
«Основатель школы, обозревающий дело рук своих. Два раза в месяц религиозный олигарх приглашает старших учеников школы на часовую духовную консультацию. Сегодня речь идёт о скромности, хотя все они, как и сам Малофеев, очень богаты», — повествует с иронией датское издание.
Малофеев, напоминает газета, стоит «за крупнейшим в России православно-христианским медиаконгломератом». Этот человек «попал под санкции западных стран по обвинению в том, что финансирует лидеров пророссийских повстанцев на раздираемой войной Восточной Украине». И это он «культивировал идею о крупнейшей монархической школе в России, которая сейчас размещается в неоклассических зданиях в западном пригороде Москвы». Понятие «монархический» надо толковать в прямом смысле: господин Малофеев желает вернуться к неограниченной монархии с царём во главе, какая была в России до революции 1917-го. «Верный Кремлю олигарх — один из самых активных сторонников того, что нужно отбросить маски и признать монархическую окраску нынешней власти», — пишет Симон Крусе.
Таков чёткий посыл «его православного телеканала» и нового монархистского объединения, которое образовано на минувшей неделе. И такова же линия, продвигаемая в этой частной школе, где учатся сегодня 350 учеников в возрасте от 7 до 16 лет.
Монархия более эффективна, считает Зураб Чавчавадзе, лидер учительской коллегии. «Президенту приходится думать о том, как сохранить свою власть. Это отнимает много времени и энергии. Монарх же может все свои силы посвящать служению народу», — приводит его слова газета. При этом монархия предполагает богобоязненное население. И эта школа должна воспитать новую элиту, которая будет служить монархической России будущего, заявляет Чавчавадзе. Кстати, часть учебного плана взята из школьной системы времён Николая II.
Санкт-Петербург. Фестиваль, посвящённый 100-летию русской революции и Дню национального единства
Представительная же демократия — лживая иллюзия, используемая ворами и олигархами, как это и было в России 1990-х годов. «Такая демократия долго не живёт, — говорит Зураб Чавчавадзе. — Наша демократия близится к своему концу».
Между прочим, обучение ребёнка в этой школе стоит 560 тысяч рублей в год. Но число её учеников растет: 350 пар состоятельных родителей, в т. ч. политиков и «телезвёзд», решили, что их дети должны воспитываться с молитвой и по монархической программе.
В правящей партии России тоже теперь модно хорошо отзываться о царском правлении. К примеру, руководитель Крыма Сергей Аксёнов выражал полную поддержку предложению введению в России монархии. Монархия создала бы «единство» во времена роста внешней угрозы. Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Путин отнёсся к такому предложению «чрезвычайно холодно».
С другой стороны, в России сегодня ставятся памятники монархам. Недавно министр культуры представил статую царя Ивана III в Калуге. В прошлом году сам президент открывал памятник князю Владимиру. Упоминает издание и другие монументы.
В. Путин на открытии памятника царю Александру III
Демократия есть «худшая форма правления», заявляет Константин Малофеев в интервью «Berlingske». «Если вы возьмёте страны с самым высоким ВВП на душу населения, вы увидите, что среди самых богатых стран больше всего монархий», — утверждает он.
Надо ли сделать монархом Путина? На такой вопрос Малофеев отвечать не хочет. Зато он надеется, что президентские выборы в 2018 году станут в России последними. «Но мы очень надеемся, что выборов в 2024 году не случится и что Россия вновь станет монархией», — заявляет Малофеев.
* * *
Однако монархические идеи в России, если, конечно, верить данным опросов, малопопулярны. По крайней мере, недостаточно популярны.
Большинство народа не поддерживает возвращение монархии — это отмечает в числе прочих и упомянутая выше газета «Berlingske». Опросы, проведённые в текущем году, показывают, что 68% россиян выступают против монархического правления.
Вместе с тем нельзя забывать, что количество сторонников монархии потихоньку растёт. Другой опрос показал, что 28% населения «в некоторой степени» поддерживает идею о введении монархии. Десять лет тому назад таких поддерживающих было 22% — на шесть процентных пунктов меньше.
Без сомнения, деятельность соответствующих школ в той или иной степени популяризирует в стране монархические идеи. Примечательно и то, что иные школьные педагоги уже намекают на близкое окончание демократии в России. Это может случиться через шесть с небольшим лет, в 2024 году. В таком случае выборы 2018 года окажутся последними.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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