В Черное море вошел эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс»
Американский ракетный эсминец «Джеймс Уильямс» спустя девять дней после захода в Джидду (Саудовская Аравия) прошел через Босфор, направляясь в Черное море, передает РИА Новости сообщение турецкого наблюдателя.
Эсминец типа «Арли Берк», оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, не входит в состав какого-либо соединения. Цель текущего семимесячного похода – обеспечение военного присутствия США.
Миноносец имеют на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». Экипаж корабля – 337 человек. На борту размещается вертолет SH-60 Seahawk.
В воскресенье 19 ноября в Черное море вошел фрегат ВМС Франции типа La Fayett.
Эсминец типа «Арли Берк», оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, не входит в состав какого-либо соединения. Цель текущего семимесячного похода – обеспечение военного присутствия США.
Миноносец имеют на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». Экипаж корабля – 337 человек. На борту размещается вертолет SH-60 Seahawk.
В воскресенье 19 ноября в Черное море вошел фрегат ВМС Франции типа La Fayett.
Использованы фотографии: https://twitter.com/YorukIsik
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