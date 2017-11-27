12:24 27 ноября

В Черное море вошел эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс»

Американский ракетный эсминец «Джеймс Уильямс» спустя девять дней после захода в Джидду (Саудовская Аравия) прошел через Босфор, направляясь в Черное море, передает РИА Новости сообщение турецкого наблюдателя.



Эсминец типа «Арли Берк», оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, не входит в состав какого-либо соединения. Цель текущего семимесячного похода – обеспечение военного присутствия США.




Миноносец имеют на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». Экипаж корабля – 337 человек. На борту размещается вертолет SH-60 Seahawk.

В воскресенье 19 ноября в Черное море вошел фрегат ВМС Франции типа La Fayett.

Использованы фотографии: https://twitter.com/YorukIsik
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Комментарии 49

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  1. Ami du peuple Сегодня, 09:53
    Цель текущего похода – обеспечение военного присутствия США
    Не пора ли в Мексиканском заливе военное присутствие России обеспечивать?
    Ami du peuple
    1. Dimontius Сегодня, 09:58
      ну как где там су-24? даёшь массовое увольнение в рядах NAVY! wassat
      Dimontius
      1. Boris55 Сегодня, 10:03
        Цитата: Dimontius
        ну как где там су-24? даёшь массовое увольнение в рядах NAVY! wassat

        Надо полагать, что на сей раз они памперсами в прок запаслись laughing
        Boris55
      2. Идущий Сегодня, 10:03
        Хвати одного раза , зачем высвечиваться.
        Идущий
      3. винч Сегодня, 10:57
        Может лучше отправить его в Геленджик.
        винч
    2. Тикси-3 Сегодня, 10:00
      Цитата: Ami du peuple
      Не пора ли в Мексиканском заливе военнное присутствие России демонстрировать?

      конечно пора - вопрос чем?....катерами или надувными лодками?....ну зашел и зашел, как то по барабану этот эсминец....его цель по тролить РФ и вы на эту удочку попадаетесь
      Тикси-3
      1. Ami du peuple Сегодня, 10:06
        Цитата: Тикси-3
        конечно пора - вопрос чем?...катерами или надувными лодками?
        Чем-чем..."Статусом-6" же! feel
        Ami du peuple
      2. Кент0001 Сегодня, 10:31
        Надувные лодки говорите.... я думаю где-там на ротационной основе наши АПЛ тусят.
        Кент0001
        1. Тикси-3 Сегодня, 11:41
          Цитата: Кент0001
          я думаю где-там на ротационной основе наши АПЛ тусят.

          вы так себя успокаиваете.....нет их там на ротационной основе
          Тикси-3
        2. тлауикол Сегодня, 11:45
          атомоходам вход в ЧМ запрещен, остальные проходят в надводном положении
          тлауикол
    3. сибиралт Сегодня, 10:07
      Да эти лохани в Черном море не России угрожают, а своих партнеров по НАТО в узде держать прибыли. Поди, долги за членство полностью не уплатили.bully
      сибиралт
    4. МойВрач Сегодня, 11:11
      Цитата: Ami du peuple
      Не пора ли в Мексиканском заливе военное присутствие России обеспечивать?

      Было бы чем и было бы за что то обеспечивали. К Сирии и то с черного моря с буксирами ходим.
      МойВрач
    5. Evgenijus Сегодня, 11:55
      Ami du peuple:
      Не пора ли в Мексиканском заливе военное присутствие России обеспечивать?

      "Адмирала Кузнецова" на якорь там поставить. И не жалеть угля для его топок ...
      А нефти под килем достаточно там.
      Evgenijus
  2. alekc75 Сегодня, 09:58
    что потеряли полосатые тут????
    alekc75
    1. RUSOIVAN Сегодня, 10:02
      Как это что потеряли: НЮХ!
      RUSOIVAN
    2. антивирус Сегодня, 10:05
      давненько не брал я в руки шашек..
      земля подмерзнет и пойдут проверять Донбасс
      прикрывают они тут демократию от варваров-чтоб в Крыму "учений" на Перекопе не проводили пока в Д...долбают
      антивирус
  3. Железякин Сегодня, 09:59
    Что-то он больно потрепанно выглядит для судна 2003-го года постройки?!
    Железякин
    1. Идущий Сегодня, 10:05
      Сейчас в морях не весело.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 10:07
        А кому сейчас легко? Привет, Виктор!
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 10:11
          Доброе утро Владимир! hi , это точно всем не очень , но мы не шляемся у их берегов , а если ходим , то чистенькие и красивые.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 10:14
            Именно так - ходим! А они плавают wink
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 11:18
              Мы же понимаем о ком говорим , так что пусть плывут по далее от наших берегов.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 11:28
                Ага, счастливого плавания lol
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 11:38
                  Оверкиллем и попутного ветра.
                  Идущий
      2. Железякин Сегодня, 10:08
        Даже наш Сев Флот и ледоколы такой роскоши себе не позволяют. Ходить с ободраными бортами и представлять свое государство в чужих морях. Однако конгресс на краску подзажал?!
        Железякин
        1. Идущий Сегодня, 10:12
          У нас к этому относятся очень болезненно , не дай Бог , краски всегда валом.
          Идущий
    2. Джедай Сегодня, 10:12
      Алексей, привет! hi
      Цитата: Железякин
      Что-то он больно потрепанно выглядит для судна 2003-го года постройки

      Это так США показывают что это реально боевой корабль, а не штабной шаркун. lol
      Джедай
      1. Железякин Сегодня, 10:14
        Максим! Мое почтение!! hi
        Эм, штабные шаркуны - это буксиры;) Видно они его и пошаркали)))
        Железякин
        1. Железякин Сегодня, 10:19

          С этого ракурса еще лучше видно!
          Даже и не знаю, что предположить. Турки ли Амерам С-400 по дороге припомнили или еще где довыпендривались?! А может по остаточному принципу? "На Боже, что нам не гоже".
          Железякин
          1. 34 регион Сегодня, 10:24
            Железякин Сегодня, 10:19. А флаг США реально такой огромный? Или это фотошоп?
            34 регион
            1. Железякин Сегодня, 10:27
              Фото не мое, но видимо он действительно не маленький! Хотят отвлечь внимание от дефектов ЛКП)))
              Железякин
        2. Джедай Сегодня, 10:19
          Или опять какой-нибудь "рыбак" дорогу не уступил. lol
          Джедай
          1. роман66 Сегодня, 10:32
            швартовался неудачно - об пирс тормозил!
            роман66
            1. Джедай Сегодня, 10:36
              По принципу "я упала с сеновала - тормозила чем попало". wassat
              Джедай
              1. роман66 Сегодня, 10:43
                а может отирался об саудовсий фрегат. этак, толерантно....
                роман66
                1. Джедай Сегодня, 10:47
                  Ну да: и эсминец, и фрегат - оба мужского рода. Только толерастией такие потирушки и можно объяснить. lol
                  Джедай
  4. Romario_Argo Сегодня, 10:01
    проверим экипаж Бёрка на стрессоустойчивость
    посмотрим как им сидится в герметичных отсеках с повышенным давлением, и постоянным рёвом сигнализации об облучении нашими РЛС и наведенных ПКР
    - ЗГ РЛС Монолит БРК Бастион и Бал
    Romario_Argo
    1. Dashout Сегодня, 10:54
      А что, сильно чувствуется облучение (при наведении на цель)?
      Dashout
      1. Romario_Argo Сегодня, 11:35
        ещё раз прочитайте
        постоянным рёвом сигнализации об облучении нашими РЛС

        вы видимо не знакомы со системами установленными на Бёрках?!
        станция предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации
        Romario_Argo
  5. DEZINTO Сегодня, 10:04
    Провокация. Что-бы снова над ними пара наших Су и Мигов полетали, и они с чувством выполненного долга и полными гальюнами отправились домой. И начнут работать политики- нытики в ООН - "вооот мы приплыли просто покупаться а они эти страшные русские не правильно нас поняли и обиииделиии"
    Проверенно же.
    DEZINTO
    1. RUSOIVAN Сегодня, 10:17
      Поправочка: они до гальюнов не доносят.
      RUSOIVAN
    2. 34 регион Сегодня, 10:32
      DEZINTO Сегодня, 10:04. Можно сколько угодно прикалываться над амерцами. Они трусы и нытики! Вот только эти трусы и нытики как то хапнули окраину и науськивают её на Россию. Эти трусы и нытики создали радикальные организации. Эти трусы и нытики постоянно накладывают санкции на Россию. Тут кажется больше Россия трусит и ноет. А США лёгким движением руки лишает Россию дипсобственности, а русских спортсменов флагов и наград! США постоянно говорят о своих интересах, а Россия о своих интересах молчит в тряпочку.
      34 регион
      1. DEZINTO Сегодня, 11:01
        Вы как бы перепутали всё наперекосяк, я с Вами очень согласен, и в том числе это и имел ввиду..вот то что Вы сказали это большая проблема для России, потому что эти ......очень хорошо умеют провоцировать и потом на гребне волны....фффььюююхххх.......рулить, когда сами эту волну подняли. Как-то так.
        DEZINTO
    3. Dashout Сегодня, 10:57
      Цитата: DEZINTO
      Что-бы снова над ними пара наших Су и Мигов полетали, и они с чувством выполненного долга и полными гальюнами отправились домой. И начнут работать политики- нытики в ООН - "вооот мы приплыли просто покупаться а они эти страшные русские не правильно нас поняли и обиииделиии"
      как они говорят: непрофессиональное поведение wink
      Dashout
  6. Alexey-74 Сегодня, 10:24
    Выглядит как лоханка какая то. Хотя на борту запас топоров конечно серьезный. Не забывайте, находитесь в Черном (Русском) море.....со всеми вытекающими.
    Alexey-74
  7. faiver Сегодня, 10:28
    как пришел, так и уйдет
    faiver
  8. cniza Сегодня, 10:45
    В Черное море вошел эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс»


    Как зашел так и выйдет , не первый и не последний раз.
    cniza
  9. Primoos Сегодня, 10:45
    Шышел мышел-вошел и вышел. Опять че то вынюхивают. Мишень для одной ракеты ПКР. Там наши не пролетали? Сэйлоры ещё не обосрались?
    Primoos
    1. Железякин Сегодня, 11:00
      Яб сказал, - пусть ходят, да боюсь многие не так поймут. То, что они тут весь свой флот по очереди (по кругу) пустить хотят, нам может быть только на руку. Наши береговые службы и ВКС, могут снять подробные РЛ портреты с кждого. А уж отработать пару боевых заходов и вовсе - милое дело. А вот что они могут получить, кроме пресловутой поддержки Киева - еще вопрос!
      Железякин
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